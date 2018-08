Francisco Caamaño: “Es muy dudoso que una ley pueda anular una sentencia del franquismo”

en lo absoluto primero porque es una versión Egibar sala del acuerdo constitucional de setenta y ocho lo que sea no se va a hacer por el Consejo de Ministros o cualquier otra medida en relación con este asunto que llamaran pues una memoria histórica es reabrir el pasado siglo encerrar lo que pudo cerrar la Transición es una cosa completamente distinta es devolver dignidad democrática España colocarnos como sociedad que nosotros mismos que es quizá lo más importante los demócratas no podemos consentir eso es Joan y aquí ni en ningún otro país que existan lugares financiados con dinero público que permitan sencillamente Sergio equipamiento y puesta en valor de quién ha sido durante cuarenta años un dictador yo una persona que ha actuado en contra de los derechos fundamentales de la democracia

pues probablemente como todas las leyes responden también ve elementos mejorar con todo yo quisiera decir en reconocimiento de los diversos Gobiernos de España especialmente del gobierno de la UCD en su momento yo los primeros gobiernos de González quedan para ver los elementos de recuperación de esa memoria hay sobre todo una compensación a las víctimas que no eran sólo los fallecidos y los funcionarios expulsados de sus cargos las personas a las sacristías dar hechos de pensión por ser republicanas los maestros expulsados de sus funciones en que tener etcétera fueron poco a poco recuperando si lo que falta en nuestro país es sencillamente ese esfuerzo simbólico que Sociedad de que todos juntos podamos decir que ha quedo fue una tierra que no se iba a repetir en el mañana y eso es sube el evento básicamente político de decisión colectiva eso me refiero con político o ideológico sino que es decisión colectiva para eso sino ha ocurrido espontáneamente es necesario que los gobiernos actúen de de la iniciativa en la sociedad para eso son copiarlos

Voz 1

02:30

nosotros lo estudiamos en su momento cuando se bueno la la ley histórica personalmente creo que ese es muy dudoso que una ley pueda anular una sentencia lo es por eso que todos llevamos así que conocen perfectamente entonces la división de poderes el Parlamento no pueda anular una decisión el Poder Judicial la ley por tanto no puede anular sentencias por eso en los procedimientos ordinarios son la mente una sentencia álbum Black otra sentencia por vía de recurso y por eso hay lo que sellaban los recursos vengo incluso los recursos que permiten prescindir cosas juzgadas como somos recursos de revisión en este caso rehacer huevo se procesos ochenta años después es algo prácticamente imposible no se puede reproducir pruebas no sepuede volver a los tribunales Fire soportar por lo que se hizo en la Ley de la Memoria fue a buscar una solución que existe en otro país que fue precisamente la de declarar el todas aquellas sentencias visitaron eh por un tribunal que no merece ser eh dado un tribunal justo por su composición por un procedimiento justo se consideran ilegítimas y la ilegitimidad ya supone envió opinión al menos sé que así otros no ya supone la nulidad indirecta de las sentencias de hecho cuando ya entrada en vigor la Ley de la Memoria Histórica alguna persona pretendió la nulidad de la sentencia se hechas nombrados franquista especialmente el titular de Obras Públicas angulas con velas incluso graves a que la Sala Segunda el Tribunal Supremo la sala según ver un auto y una admitió el recurso alegando con fundamento además el informe del fiscal que esa sentencia sentencias ya estaba unas por efecto de la propia ley de la Memoria con lo cual si se aprueba esa modificación con este casos estaba curvado vuelta de tuerca algo que sin embargo desde el punto de vista de la eficacia jurídica ya se puede producir con la propia ley