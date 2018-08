Esteban Beltrán: "La devolución exprés del Gobierno pone en riesgo a 116 personas porque Marruecos no es un país seguro para migrantes y refugiados"

Voz 0027 00:00 Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España buenos días hola buenos días ustedes qué opinan de esta decisión del Gobierno

Voz 1 00:06 pues que pone en riesgo a estas dieciséis personas y ponen en riesgo porque porque Marruecos no es un país seguro para inmigrantes y refugiados donde se cometen violaciones de derechos humanos contra ellos seguro segundo el acuerdo del año noventa y dos no contiene ninguna cláusula de derechos humanos y en tercer lugar el procedimiento que está llevando a cabo en veinticuatro horas es un procedimiento que no hace que una persona pueda tener una asistencia de un abogado en condiciones un intérprete por lo tanto no se puede identificar bien quiénes son personas refugiadas quiénes necesitan quién puede ser persigue determinados países claro

Voz 0027 00:42 o sea que si derechos anterior asegura que han se han sido escrupulosos que les han dado asistencia letrada hay también un traductor

Voz 1 00:49 no no el propio Defensor de Pueblo habrá incluso procedimiento ordinario que son quince días incluso el procedimiento digamos preferencial que son cuarenta y ocho horas no son rigurosos por lo tanto el de veinticuatro horas todavía menos

Voz 0027 01:04 cree que el uso de este mecanismo de devolución rápida e interpretar por quienes estén pensando en saltar la valla como un aviso de no no lo intentéis que es arriesgarnos para nada

Voz 1 01:16 el problema no es el cómo lo va a interpretar estas personas porque aquí la cuestión fundamental es que el gol los gobiernos pueden gestionar la inmigración tienen el derecho y el deber de gestionar remuneración pero hay una línea roja la roja son el respeto a los derechos humanos en este caso el Gobierno del presidente Sánchez ha mapa traspasado esta línea ha traspasado sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos y no enviará alguien a un país donde corre el riesgo de ser sometido a malos tratos por lo tanto no se puede volver a traspasar y pues hemos pedido que se paralicen estas expulsiones exprés no

Voz 0027 01:50 percibe un giro en la política migratoria del Gobierno

Voz 1 01:54 desde luego noticia eh no es no es punto gracias surgido vamos a ver si siguen aplicando el acuerdo del noventa y nosotros pensamos que este acuerdo no puede aplicarse eh porque en un país seguro para migrantes y refugiados ahí es pronto es un giro para es una mala noticia mando un mal mensaje de respeto a los derechos humanos un mensaje equivocado respecto a dos de los humanos Mikati tesis fijas

Voz 0027 02:19 Esteban Beltrán director de Amnistía en España gracias buenos días