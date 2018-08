Carmen Gómez: "Es de justicia que se abran fosas y que a Franco le den sepultura en otro lugar, no con honores"

pues él estaba comentando aquí que que poco nos contaba porque ya se encargó la represión de meter tanto miedo en en las familias que tenían miedo de hablar de lo que había pasado Nos contaron lo que sucede con Mi abuelo es que al ser una persona muy implicada en la política ser alcalde pues hay mucha documentación suya se ha escrito libros sobre él entonces sí que tenemos conocimiento pero lamentablemente muchas familias no no se atrevían hablar tenía miedo incluso la carta que le escribió cuando iban a fusilar lo tenía miedo que Si iban a casa podían encontrarlo y hacerla desaparecer será entregaron a un hermano para que la custodia era hasta ahí llegaba el miedo que tenían estas familias de hablar pues entre otras cosas ponía que que todo el que nace muere Ike no no sufrían por su muerte porque él entregaba subida para una sociedad más justa y equitativa donde tuvieran cabida todos los hombres de extinción ninguna decía que mi sangre si sirva de de riego indicarle sirva de abono para esa sociedad nueva que tiene que venir estoy absolutamente seguro y en la que yo sueño decía también que moriría mirando a los ojos a a sus al a la gente que iba a ejecutarla con la absoluta convicción de que no tardarían mucho en arrepentirse de lo que habían hecho con él era un crimen era una persona muy sede en a la hora de la muerte hielo decía voy cara la muerte sereno tranquilo con la absoluta convicción de lo que van a hacer conmigo son crimen y que no tardarán en arrepentir ese esa serán parte de sus la carta impresionantes una carta digna de de de leerla porque quiere serenidad que convicción que valores tenían esas personas que que iban a ser fusilados para en el momento de su muerte pensar en una sociedad mejor pensar en la libertad y la democracia es es increíble su testimonio increíble

Voz 2

04:59

pues yo siento un poco de rabia indignación porque no es cosa del pasado y dicen que no es transferidas estas heridas perdón las hay que hay que cerrar las nuestras en estas heridas siempre estado abiertas no se trata de abrir heridas como como comentan algunos políticos es cerrar heridas porque siempre han estado abiertas no se trata de pasar página como dicen algunos políticos que incluso han tenido abuelos represaliados una páginas se pasa cuando les un libro pero que has leído la página no puedes pasar las sin leer porque sino te pierdes parte de ese libro y aquí lo que nos estamos perdiendo es parte de la verdad de la historia de España entonces lo que yo siento con la es una acción de de Franco eh dividieran aquí vieran el horror que hay aquí en Paterna nadie comprendería como el dictador puede estar enterrado con esos honores en ese mausoleo no no tiene sentido en un país democrático es de justicia democrática es de justicia democrática que se abra en cunetas y fosas y es de justicia democrática que al dictador Lerín sepultura dignamente pero en otro lugar no con honores no con honores