Las Chicas 1x05: Itziar Castro, Raquel Córcolores, Lara Alcázar y Carlos Sobera (25/08/2018)

Voz 1 00:00 hola mamá agregó

Voz 2 00:17 los Beatles cómo estáis hoy es el último programa de las Chi

Voz 3 00:20 a KAS y queríamos dar las gracias impedir

Voz 2 00:22 perdón por todo lo que hemos hecho mal por todas las tonterías que dicho de que me encanta vecinos borde por algunas cosas que hemos dicho que me decía que nos echen del feminismo María por todas las feministas que aún no hemos traído no han venido por las gitanas que es las negras las científicas las del campo las mayores de sesenta las Choni os vamos a a todas programas bueno también queríamos pedir perdón por no haber traído

Voz 3 00:49 Nuestras madres que son las verdaderas

Voz 2 00:51 los formadores de la sociedad por haber puesto una canción de Katy Perry que lo me dijeron los un poco sexista yo por haber puesto a Carlos Herrera hablando del tacto rectal

Voz 1860 01:00 para tales son ningún tacto rectal no detalla

Voz 3 01:05 las amigas feministas me dicen que no que las mujeres siempre estamos pidiendo permiso perdón tampoco hay que andar justificándose por todo es verdad pero aún así pedimos perdón porque les apetece esto del feminismo va de hacerlo

Voz 2 01:16 es increíble que se pongan muy locas las amigas feministas bueno venga así a lo hecho pecho Bertín hasta el fin antes de irnos unas advertencias sobre los peligros de ser feminista en verano no hay que va Har Laguardia amigas que el hetero patriarcado no descansa la cosa se pone más difícil en verano te has pasado el año sin de Pilar te convencida de que es una agresión a tu cuerpo impuesta por una sociedad machista esta pero llega el día de ponerse el bikini te ves ahí con toda la ingle y axilas reforestar das tu línea el biquini se parece a la cabeza de Don pimpón visualizar y te vienes abajo total que acabó sucumbiendo a la acera del súper no pasa nada haz lo que quieras y tranquila porque luego el verano avanza una se va relajando con la estética ya acabamos todas como Tom Hanks el náufrago ahí asilvestrado llamando Wilson a la cuchilla que le coge ya un cariño otro peligro aguar Lin en verano quiere seguir tu formación feminista muy diciendo que me voy a la playa me voy a llevar mi ejemplar de política sexual de Kate Miller pero pasas por el kiosco ya salido el core de esa semana pero vamos

Voz 2 02:18 si te gustaría empieces a poner excusas a exigir si me llevo el libro se va a llenar de arena se va a mojar no tiene la sede en de los hard que es gracioso tampoco pasa nada haz lo que quieras hay tiempo para todo en esta vida que en esta lucha llega la trampa mortal de la feminista en verano las fiestas de pueblo la verbena tú te atrevías con tu camiseta de todos deberíamos ser feministas borracha perdida con las amigas bailando el venado y otros grandes sueldos del feminismo como cuatro Davis de aluma hola Macarena y ni siquiera es consciente de que las sabes pero te la sabes bueno disfrutar del verano pero nos despistemos que luego os pasa como nosotras lo que decía María te viene muy arriba y cuando menos te lo esperas vuelve el fútbol ya hasta luego no es a la hora de tratar no un beso grande Dani Garrido barrer y amigos de Carrusel a ver si les quitamos una hora la temporada que viene desde el cariño

Voz 3 03:08 descansar expresados libremente

Voz 2 03:10 sobre todo dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena somos las chicas empezamos

Voz 4 03:17 en el con

Voz 1860 03:19 en el multas cumbre

Voz 2 03:24 amiga gemela Olsen María Guerra haces de Lucy pesquisas no cuando sea tu gemela Olsen porque peso bastante más que esas placas

Voz 1860 03:32 bueno hoy toca dedicar esta última

Voz 2 03:34 llega de las chicas Sami contradicción feminista a mi placer culpable Bertín Osborne

Voz 1860 03:40 yo de verdad

Voz 1457 03:42 me voy a ir en plan serio estará con nosotras el rey de los concursos de la tele

Voz 1860 03:48 High infinita porque olvida que es maravilloso el Celestino de Dench Carlos Sobera que que que ya está llegando así a ver qué Bertín relata

Voz 1457 04:01 también basar una mujer rural pero muy de la City la ilustradora Moderna de Pueblo graciosa talentosa

Voz 2 04:08 genial también nos acompaña dar Alcázar fundadora y líder del movimiento Femen en España unos guarismos pozo pero a ver qué hombre no no es te gusta el programa Bertín como se lo describirías a un colega que yo era un trasiego pues ya está aquí arranca el trasiego de Tías seguimos

Voz 1 04:29 hoy la tercera premio después la media hora

Voz 2 04:32 si dichos es una mujer poderosa valiente actriz verdaderas showman y la risa y la queremos bienvenida Itziar Castro

Voz 5 04:39 andan

Voz 2 04:42 son Messi es que no hay que despistarse

Voz 6 04:44 es que lo voy a sacar chaval vamos a invitar a Bertín directamente Bertín Martín en próximo las chicas en tu casa será su casa

Voz 1860 04:57 sería muy grande no era del cinco vosotras Chichos

Voz 2 05:03 Artur que forman parte de ese grupo de actrices que os nóminas revelación cuando ya lleva más años en la profesión que la Reina de la Terra en la suya en tu caso fue por pieles de te con b o de rebelarse con v

Voz 1860 05:16 todo bien

Voz 1457 05:19 bueno de ese Goya esa nominación al Goya por pieles luego te hemos visto en la tercera temporada de de Visa vis bueno vamos primero a escucharte como gusta exigua

Voz 6 05:34 no va a mí me comen con mi Goya es su frase

Voz 3 05:43 es un papel que dices que bien quemando papel que mi madre ya puede presumir con las amigas o como sospechamos la señora son más hardcore y les va más piel

Voz 6 05:49 les pues mi madre no ha visto ni piel en Ibi Sabin a no ella ha visto campeones película así como más si ella está feliz de un cuando un espectáculo que hice con Sara Montiel imagina

Voz 3 05:59 hombre pero pero claro ya saben

Voz 6 06:02 sí sí sí ella lo ve todo iba poniendo comentarios que te van a comer coño sea como su madre Lucía

Voz 1457 06:08 el porque no ve Lucía a por qué

Voz 6 06:11 a esas horas es exportar de pero mi padre que tiene ochenta y un años es fan de Visa vis yo primer día que es lo dije papa me han cogido para avisar a esta serie y me gusta

Voz 1457 06:22 no está la veo está la piel es bueno pero este ha sido como decía Celia tu año y esto tú crees que bueno tú eres súper peleona pero esto tiene que ver algo con el ocho de marzo porque vivimos este año feminista que ojalá se quede para siempre

Voz 6 06:38 bueno bienvenida sea ojalá sea para quedarse sino a me me tendrán que echar con una grúa a mí cambios porque son huevo me voy a quedar aquí

Voz 3 06:46 una cosa otro mito que que queremos un poco acabar con él a quién las chicas somos casi todo mujeres menos dos hombres Miguel la raya hay Raúl Del Bosque en bisagras también hay muchas mujeres acabando con el mito ese de que las mujeres no podemos estar juntas sin pelearnos que no podemos cooperar que no podemos trabajar juntas esa es la peor trampa una de las peores trampas del macho

Voz 7 07:05 yo creo que sí se puede trabajar evidentemente tanto con hombres como mujeres a veces te quedas te llevas mejor y a veces te llevas peor no esto es como ir al a la isla de los famosos pues a uno los quieres ahogar

Voz 1860 07:15 ha dado una urna una

Voz 8 07:18 no no no no no no no yo quiero tu me suena

Voz 6 07:21 por lo que sea algo más divertido sabes cómo no no

Voz 3 07:25 quién es que hablemos de lo tuyo y hablo del cantar

Voz 6 07:28 hablemos de lo que tú quieres queremos alucinado un poco con eso sí

Voz 3 07:30 porque pues que hemos visto que es otra parte de tu profesión que cantas Gospel IT hemos visto actuando con Julio Iglesias

Voz 5 07:41 Julio Iglesias e así es como encuentra la blanca

Voz 1860 07:47 te lo tienes que preguntar tú que has actuado con Julio

Voz 3 07:50 está segura de no tener un hijo suyo

Voz 6 07:54 a no ser que los hijos se puedan como El alma dicen que a lo mejor es alienígena

Voz 2 08:00 Italia no no a lo mejor no ha pasado porque

Voz 6 08:03 Iker cuando nos hicimos la foto se vino directo hacia mí me apretó y me dice aprieta me fuerte gordita sí sí lo sea pues si me lo si es por aprieta pues tengo tres no sé dónde está

Voz 1457 08:21 yo quería preguntarte el de porque tu talla no sé si tu talla define tus personajes todos tus guiones vienen con una mujer XXL como había sido eso en te años de carrera

Voz 7 08:33 es un teatro menos pero en en en audiovisual siempre de hecho me ha pasado sólo dos veces que no que no tenía una talla haya sido

Voz 6 08:43 la última es una película que es estrenamos el veintiuno de septiembre

Voz 7 08:47 es matar a dios Inti es el me llegó el guión y lo leí les escribí les digo perdona creo que os habéis equivocado por el porqué lo porque no pone gorda en ningún lado y te sorprendía totalmente me dijeran no no es que no está igual los que de hecho con el producto lo hemos hablado de otros nombres que compañeras que estaban en pie pero nosotros te queremos aquí y si quieres pues lo haces tú y fue como

Voz 6 09:11 ah que bien pero pedir desnudo

Voz 3 09:14 sí eso sí Lope a ver o lo contamos nosotras todo en todos los nominados a los Goya

Voz 6 09:20 nosotros no pero casi todos quisieron

Voz 3 09:23 sí hizo un reportaje Harper's Bazaar una sesión de fotos sin ropa muy difícil sexy me dijiste

Voz 2 09:30 hola yo también quiero hacer ese reportaje

Voz 6 09:33 qué pena que no me hayan llamado dije bueno seguramente no encajó dentro del perfil hasta que me hicieron a mí la foto

Voz 7 09:40 nunca habían hecho una foto de desnudar a una mujer que sí que se Leo de talla grande el tema es que hasta entonces no se había hecho pues supongo que no entraba en su tu idea cuando lo puso dijeron no no no no es que no lo habíamos pensado

Voz 1860 09:56 de aquí verla verla llena bordada liberar maravilloso

Voz 3 09:59 en los que no estén escuchando por la radio no os podéis ver en youtube ahora mismo dentro de un ratito porque es una maravilla este reportero es una pasada súper orgulloso además Itziar te quedas con nosotras todo el programa claro

Voz 2 10:12 ahora mismo se incorporan a la charla dos feministas que nos van a decir si bailar el venado es ya delito federal o qué pasa con eso Moderna de Pueblo hilar Alcázar las indies el movimiento somos las chicas estás escuchando la sed

Voz 10 10:38 te da al

Voz 12 11:01 Peter Pan con Messi del bien

Voz 13 11:06 está

Voz 10 11:10 la qué

Voz 13 11:42 we have his Schering hoy como mujeres

Voz 14 11:46 tenemos que empezar a apreciar nuestro propio valor de las demás busquen mujeres fuertes para tener de amigas de aliadas de maestra de colaboradoras se inspiradoras de apoyo

Voz 2 12:07 las chicas queremos autonomía respeto y gestionarlos el pelo en verano que es una cosa muy complicada para formarnos y ayudarnos en el camino de la igualdad tenemos a nuestras asesoras feministas ellas son las Géminis y hoy están con nosotros Raquel Córcoles Moderna de Pueblo in Lara Alcázar bienvenida

Voz 1860 12:29 queda claro que lo repita

Voz 2 12:32 Raquel Córcoles la ilustradora que ha batido todos los récords de venta con su último libro ideologizada es también nos acompaña la al Alcázar fundadora y líder del movimiento Femen en España es moderna

Voz 3 12:44 empieza contigo ideologizada va poco sobre la toma de conciencia de las mujeres en la treintena sobre todo después de que les han estado metiendo en la cabeza un montón de mensajes poquitos chungo es desde niñas como por ejemplo el rollo princesas somos víctimas de princesas como esta

Voz 13 13:00 qué clase de princesa mágico que los animales no melena secuestrados claro todo el mundo da por hecho que tu problema se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte sí

Voz 1860 13:23 a esto qué hacemos con todo esto

Voz 0272 13:26 pues nada yo creo que tampoco tengo que hacer ya estamos bastante afectadas ya menos yo hice el libro para volver a ver todas las pelis era una excusa para ver todas las princesas Disney de otra vez en la fase de que ve Jean Luc Peter Pan in la vendiera a la mar rodeada que intentaba que no saliera de fiesta que se fue al País de Nunca Jamás ya figura de la madre Vanilla quiera como la menos y solidaria con las mujeres de la Historia porque Villava la otra por el efecto del Peter Pan pobre en feliz de la vida que rabia porque ya te encasillen en eso de amargada infelices

Voz 15 14:02 el amor romántico no pero ahí también ha hecho Mary Poppins pero en Mary Poppins por ejemplo yo también tengo conflicto porque si me encanta su madre que es la sufragio pero Mary Poppins es la niñera ahí se queda en casa porque no puede ir a luchar a la calle

Voz 1860 14:14 nieve de al niño porque es más que allí ya

Voz 6 14:17 quiere educarles enseñarles más cosas mágicas como los caballitos que canta ni baila decimos no una madre sufra áspera del año

Voz 2 14:25 adiós a tiene tres o cuatro personas

Voz 1860 14:28 trabajando para poder y ella que obviamente popes también es un poco clasista hombre entramos en el bucle de suero

Voz 0272 14:37 que hay mucho conflicto con b La Bestia porque algunas como La Bella le ya es como es una moto

Voz 2 14:43 la multa que se va del tipo pero es que como sí

Voz 0272 14:46 queda pues en el cual tras esa teoría es se gestó como en el fondo del tras esta vez hay un nombre que vale la pena que tu mensaje que de lo más

Voz 3 14:54 no chicos yo creo en Disney que es como tú

Voz 0272 14:56 ten talado porque al final será un hombre veinte tratara bien aunque ahora te estoy a punto de dar palizas no si esa esperanza

Voz 1860 15:06 me parece un error cometido

Voz 3 15:10 todas o casi todas no el creáis yo lo voy a cambiar el amor esto que acabamos de Mary Poppins me gusta muchísimo que es un tema que queríamos hablar que a veces el movimiento por lo menos en España está siendo un poco de blancas burguesas que es algo que se nos critican Saffron feminismo quisieron ir a lo hecho M como Lois vosotras a veces hacemos un poco de Woman Plane y las blancas

Voz 16 15:32 a ver yo creo que inevitablemente

Voz 15 15:34 operamos desde un privilegio como clase que somos sea al final el feminismo que conocemos igual que pasa con otras teorías políticas como puede ser por ejemplo el comunismo escribió burgués escribieron burgueses no hombres que estaban posicionados de manera más favorable dentro de la sociedad el feminismo que hoy conocemos hoy en día bebe de teorías que escribieron

Voz 3 15:53 burguesas cómo se debe actuar o gente como Kate mil

Voz 15 15:55 lo que al final estaba posicionada más o menos dentro de una clase media al final eran gente que tenían acceso a muchas cosas entonces yo creo que evidentemente hay una parte del feminismo que que nacemos contaminadas por evidentemente por una tradición que viene del patriarcado nos enseñan a estar en un sitio ibamos rompiendo una barrera reconociendo unos feministas pero nos quedan muchas otras por romper el movimiento por ejemplo hemos experimentado Femen hacía campañas en su momento que a día de hoy no haría yo creo que como le pasa un poco a Raquel con el tema Las viñeta

Voz 0272 16:26 estas no que decía sí que también es igual estas viñetas ahora las

Voz 6 16:28 María de manera diferente no

Voz 0272 16:30 sí va evolucionar en el discurso de la manera de reivindicarlo oí lo que reivindicamos también nos llame por ejemplo me escriben hoy me ha escrito una chica Ayna dibuja chicas negras no me sienta reflejando juegos es un tema muy delicado porque claro primero tú no estás viviendo esas problemáticas de la misma manera que cuando colgué una viñeta que se llamaba Marie que voy yo el otro día me dijeran pero de periodos de Teherán

Voz 2 16:56 de la vida que están diciendo es si no tienen ideas

Voz 0272 16:58 pero que dices no lo civilistas también es como oye sólo hablas de heteros digo vale pues te siempre te encuentras en la encrucijada de visibilizar lo aunque no estés hablando al cien por cien sabiendo eh les sus problemáticas o en visibilizar lo que casi que es peor no lo creo yo creo que sí pero es verdad que es muy claro difícil

Voz 1457 17:21 por ejemplo el tema de la desnudez no con esto de Femen puede como lo interpreta ese puede ser feminista y hacer una portada

Voz 15 17:29 a ver aquí estamos teniendo tres campos diferentes del desnudo o al menos

Voz 2 17:32 eso sí lo estoy viendo si este es el y tú estás indicaciones que insta

Voz 1457 17:38 tienes una pasta eh

Voz 15 17:39 sí pero vamos a ver yo te explico como lo veo yo por un lado has citado Femen no veo un desnudo político que siempre va acompañado de un eslogan feminista y que se en una posición siempre activa ir reactiva también una posición además de resistencia porque el hecho de ponerte con tu cuerpo hacer política en el medio de la calle sin pedir permiso a nadie a día de hoy conlleva que te carguen por exhibicionismo por disturbios en cuanto al orden público cuando tú haces una portada puede ser feminista o no no lo sé yo no reparto carnés sabes no los llevo en el bolso pero me parece que estás haciendo un poco el juego al patriarcado si lo que haces es una portada de Interviú vale para que todos nos entrenamos

Voz 3 18:19 en Instagram tu cuenta personal ya ahí

Voz 15 18:21 que entra al terreno ya lo que tú decides es que si tú decides hacer con tu cuerpo ti te de la gana es como si ahora Itziar cuelgas fotos en su Instagram es que su cuerpo

Voz 2 18:30 están estás estaban mal euro sabes

Voz 1860 18:32 es que él con los pezones por supuesto en este caso es ya sabes que los pechos femeninos

Voz 15 18:38 no se de los pezones de las mujeres porque nuestro cuerpo está sexual izado solos puede percibir de una manera entonces un señor que va ir colgó una foto suya sin camiseta gana ningún problema por qué porque nosotros estamos asociados a otra cosa entonces yo veo que si una persona una mujer quiere coger obligaron desnudo en Instagram que lo haga lo que no quiero ver es nuevo comentarios diciendo no no te tienes que lamentar de que te llamen zorra porque para eso te has desnudan tu Instagram no perdona este es mi espacio esta es mi cuenta que yo me desnuda a ti no te da poder para insultarme o para entender que tienes derecho a abusar de mí es la lectura que estamos haciendo ahora la calle es lo que estamos gritando en medio posiblemente es una trampa donde no debemos de caer

Voz 1860 19:23 pues bueno lo divinamente bien claro

Voz 6 19:28 porque no es una trampa porque depende de cómo lo hagas y lo que deprimentes yo me he expuesto de una manera física alguna en una revista desnuda a lo hecho por primero porque me ha dado la gana segunda porque es la primera vez que se hacía y creo que pues sí hubiese sido el entre minuto me lo que se hecho

Voz 15 19:44 pero yo opino que hay que luchar y creo que lo que tú estás comentando osea no me parece exclusivo con lo que yo estaba diciendo ya estaba

Voz 0272 19:51 sí a mí por ejemplo me escribe hace años cuando yo además no no estaban despierta e igual que casi toda nuestra generación Esquire que es como aguado por fin ya alguien esta revista de hombres de la entrevista pero perdona te queríamos entrevistar yo genial encantada ahí con un montón de exclamaciones perdiendo toda mi seriedad de dignidad me dicen es para esta sección me mandan adjunto un montón de páginas de Tías en tanga ahí en vencería que se llama Chicas que ponen de buen humor a qué bonito también si yo hago humor pero no desde esta perspectiva Bolivia donde estaban puede no puede salir más vestida yo dije bueno yo creo que ya sólo por el título la sección algo está fallando porque va con segundas yo lo dije pensando ingenua de mí me encantaría salir en cualquier otra se extienden tal porque dirigieron venga gracias eh

Voz 2 20:47 venía claro me engendrar gracia

Voz 0272 20:49 nunca más se supo que os he perdido una oportunidad de aparecer en una revista que más o menos respetaba sí pero oye ojalá hubiera más alternativas que él estas que me proponen bueno hay una piscina en Linares que tenía un anuncio que decía

Voz 1457 21:03 abono especial señoritas de dieciocho a veintiocho por sesenta euros el de los mayores edades noventa y nueve te parece parece un bueno eso

Voz 0272 21:12 qué qué estudias te dedicas a Carlo el cartel

Voz 1860 21:16 lo primero vamos a ver AMISOM Rantia

Voz 0272 21:18 dilema te dejas el DNI porque cuando entras en la disco te dejas el DNI es como si es verdad que tengo dieciocho dice si te

Voz 2 21:26 tengo veintiocho te enseña el culo hoy creo que es de colonos de veintiocho tú tienes Domínguez que hay dos

Voz 0272 21:32 está como muy mal porque llevamos tiempo aguantando el comentario de de pues bien que entonces gratis a discotecas y como ya veremos

Voz 1860 21:39 a es gratis a la piscina dio una un acto de Femen con bañador de hasta arriba Maris asume lo mio

Voz 2 21:50 sí vale muy rápido porque casita tenemos tiempo Madonna yo me he leído tesis sobre esto y todavía tengo una opinión material que él o icono feminista has Beyoncé no pero Madonna documentada pero benigna tía que rompía con un montón de tabús en su época y más o menos lo siga siendo aunque sea echándose un novio más joven yo creo que todo el mundo tiene sus contradicciones no estoy enterada de todo pero allí me queda abrir una de las personas que me abrió los ojos a la música a un modelo diferente mujer fue era la Madonna de papado Prytz

Voz 1860 22:25 Arouna era muy pequeñas enarbolando la sexualidad con el libro a freír espárragos normal no estaba de acuerdo

Voz 6 22:37 a veces

Voz 16 22:38 yo lo que digo es que es que te viendo se estas cosas que saca esta es consistía pero Madonna llevaba treinta supera todo es una institución ya como dentro del pop me encanta pero es Madonna yo te lo voy a posiblemente pues si lo veo con más perspectiva es lo que veo es sólo una señora que se critica muchas cosas porque ya la tratan de viajan tiene setenta factores porque es que tú ya no tienes edad para esas cosas es que ella que entonces ahí sí que me parece que la tía bueno

Voz 2 23:09 y la sienta Villa cósmica con cincuenta tanto el que eso es una cosa vale pues elegir vamos a despedir este bloque con una canción de Madonna mi favorita no mi favorita pero de las que más me gusta es la pero Express Yourself pues es un poco más icono feminista elegidos atrás

Voz 0272 23:26 es decir esa eh pues limitado las tenía me gusta

Voz 16 23:29 la OTAN

Voz 1860 23:31 que ganamos el de la batuta por el amor

Voz 2 23:36 a las chicas en la SER

Voz 10 23:38 para

Voz 18 23:50 eh

Voz 10 24:30 no quiso es la eh hubo de todo

Voz 13 25:56 seguimos haciéndonos esto

Voz 19 25:58 te emplazamos una figura de autoridad masculina con otra hice diferencie de cualquier tío que te dice que te hará más rica más guapa o más seguras si le dejas tomar las decisiones tengo que

Voz 20 26:08 el gen realista a quién soy y no esperar a que venga algún nombre me lo diga yo necesito unos días libres que les compromete el sueca lo que corresponda

Voz 1 26:22 ay madre

Voz 21 26:23 pues estamos ya no es Kiko Madonna nos hemos vuelto muy brotes hasta que entró al que está claro es horas Carlos Sobera en representación de los hombres balones del mundo un hombre que no hace más Plane porque levas le basta un lanzamiento fuerte ceja para ganar una discusión que esto es un nombre unas señoras de Muriel

Voz 1 26:46 ahora me va muy bien

Voz 3 26:49 como ya Carlos eh nos has dado uno de los mejores momentos televisivos no eres actor presentador productor teatral ahora mismo está dejando deba no yo creo que tiene la carrera centrada ahora triunfan

Voz 1860 27:04 ya te has bien no

Voz 21 27:07 el centro de esto vaya dos horas te damos hay diciendo cuál va bien mal Carlos por aquí aquí

Voz 0366 27:15 gusta como hombre feminista que ves como tú eres feminista yo soy feminista soy masculino listo soy ambas cosas

Voz 21 27:23 meses pero no

Voz 1860 27:28 estamos ahora feministas esto

Voz 0366 27:34 yo soy feminista porque estoy a favor de la mujer a mi me gustan los hombres hay algún problema en que me gustan los hombres

Voz 1860 27:39 ah bueno sí poquito lo he dicho yo lo he dicho bien bisiesto

Voz 0366 27:47 yo sí yo desde que estoy en francés además he descubierto que me lo femenino es tan importante como el masculino saques veían las cosas

Voz 2 27:53 la ministra que esto te lo aclaramos a ti a todo el mundo es que está a favor del Ice

Voz 21 27:57 al igualdad no estoy

Voz 6 28:00 no es machista claro sí pero dicho masculino

Voz 0366 28:02 eso sorprende pues quiere decir que yo apoyo a la mujer pero también apoyo al hombre de manera que sean ambos iguales ante él

Voz 1860 28:10 no me vale todo

Voz 3 28:13 te recomiendo un referente para mí ya es referente es la habilidad es una de las chicas que ha estado enfermo de cada hablamos un poco de eso de roles si era su condición pero para mí esta chica es la gurú del siglo XXI la escuchamos

Voz 0366 28:26 ah muy bien vamos a cuando te haces mayor

Voz 22 28:29 creo que te das cuenta de dos cosas no sea el queso es súper caro

Voz 15 28:32 en todo el mundo febrero vamos todos

Voz 21 28:34 eso es súper caro y todo el mundo se droga dijo ella que yo queda dicho lo confirmo yo la primera vez que hice la compra emancipada dije pero como habida este estas me he dicho bueno desde el punto de vista de ovejas especialmente Carlos pudo ser drogas eso ya bueno también a veces dice Google digo que no voy a Banic pero que eran ustedes no puedo hacía un calor insoportable

Voz 3 28:58 eh todo el lo los tú estás viendo ahora todo tipo de gente en Face Dave se está viendo cómo se desarrolla una cita cómo se desarrolla el cortejo la seducción crees que se siguen repitiendo roles un poco rancios

Voz 21 29:10 que hay una evolución bueno hay de todo

Voz 0366 29:13 de que a pesar de que sean muy joven tiene unos planteamientos muy clásicos incluso rancios de gente que que que siendo mayor de edad sino cuarentones cincuentones sesentón es está muy puesto al día y practica el amor y practica la relación de una manera mucho más moderna en mucho más actual no saque yo un poquito en ese sentido de los clichés a veces la gente joven te sorprende por clásica que a veces la gente mayor te sorprende por moderna

Voz 3 29:38 en el tema de pagar cuando se monta hay mucho jaleo de Abel tiempo pagada en su me encanta

Voz 0366 29:44 a ver yo aclaro que nosotros estamos dinero en el programa para que ellos puedan pagar pero sí que es verdad que lo de pagaron no la cena es una forma de retractarse porque hay gente que invita a su pareja ya hay gente que decide que cada uno pague lo suyo es gente que decide cada vez si le invitan para ahorrarse el dinero que es muy cutre

Voz 21 30:00 su dinero si no pagan no se quedan con un poquito como es cada

Voz 0366 30:07 a unos tanto como el del pago y eso me parece que está muy

Voz 0272 30:10 a no ser que haya sido un desastre que dices mira calcula

Voz 1860 30:17 además

Voz 0366 30:19 sea sincero yo en eso sí que soy bastante clásico yo invito siempre a las personas con las que pero bueno sean amigos sea una pareja

Voz 6 30:28 desde entonces desde invitar vamos a quedar sí

Voz 1860 30:31 Carlos yo he oído a Lara Alcázar

Voz 3 30:34 de Femen una teoría bastante interesante de si hay que dejar que el hombre pague la cena o no

Voz 15 30:39 cuando la brecha salarial a ver a cuánto toca además mitad más lo que revierta no

Voz 1860 30:43 correctísimo me perdí a medio camino entre cinco pero te invita

Voz 0366 30:55 de brecha salarial no tengo ni idea dice es entre los que formamos parte

Voz 1457 30:57 claro

Voz 0366 30:59 pues no cobrarían muchísimo le restó no cobra nada para que yo pueda cobrar a final de mes esto es lo más probable Lavilla es a ser injusta señores las explosiones

Voz 1860 31:06 oye igualdad de cambio hecha tú ves que ha cambiado por qué quiere usted que intenta con la gente lista que se Carlos

Voz 1457 31:18 no tengas no te sulfures porque no tenemos será acondicionado pero Valdés

Voz 0366 31:22 caes será acondicionado pero poquito de que promueven

Voz 1457 31:25 va de esto de la igualdad esto de compartir

Voz 0366 31:28 ah claro por supuesto pero no solamente el dinero que compartir otras cosas solo preguntaba al

Voz 3 31:34 quiere es que el rol de mujer que se ven muchas veces televisión que es un poco tiene que estar buena tiene que ser joven crees que eso ya estaría que ya tendríamos que estar un poquito por encima de eso

Voz 0366 31:45 hombre yo creo que cadenas es por ejemplo la que estoy yo ahora mismo en cuatro que afortunadamente ya está superado de sol que siga ese rol que es antiquísimo está equivocando

Voz 1457 31:55 pero vamos a ver los presentadores de concursos tienen toma

Voz 6 31:59 toda la tarde y osea la para las siete de la tarde son todos señores ya

Voz 0366 32:05 embargo las medidas son todas las señoras esto es un Ferrera

Voz 1457 32:08 has es una señora

Voz 5 32:11 no sé yo sigo no hombre

Voz 21 32:16 es un señora que ya Antonio te queremos con nosotras en te digo es que no sabe de balance sentido

Voz 0366 32:24 el reparto de programas y tal hay como el reparto de roles que no entiendo también muy bien porque se realiza no no sé porqué los programas de talk show o de entrevistas So de mañana son de chicas y los concursos son de chicos

Voz 6 32:36 a los hombres nos penaliza la edad ni el peso para tener pregunta a la intemperie es bastante más de presentador era la isla Lara Álvarez si tú qué modelito llevaría

Voz 21 32:46 sí yo me pondría probablemente yo yo iría con tanga simplemente no me pondría nada en el pecho yo mostraría mis pechos sin ningún inconveniente

Voz 0366 32:56 ya está Messi yo voy a supervivientes a sustituir a Lara y el programa pierde con poco catorce puntos porque en este caso simpatía ni tengo su capacidad de convicción y soy capaz de soportar lo que soporta la isla peras yo soy por naturaleza Ibiza

Voz 3 33:14 sí y lo sabe débil yo estoy en la lista

Voz 0366 33:16 aparte que soy diabético yo estoy en la isla dos días o tres días sin comer lo suficiente y a mí que llevarme

Voz 1860 33:22 ha la comedia comedia lo graban necesito ahora mismo

Voz 2 33:32 vamos a vivir uno de los grandes momentos

Voz 3 33:34 que nos diste tú bueno no to fuera Atrapa un millón y fue ella Remedios Cervantes

Voz 5 33:42 no no no

Voz 1860 33:49 la primera vez

Voz 21 33:53 la venga ya que lo estaba pasando fatal no pasa de verdad o si yo lo paso mal lo veo porque es Cervantes pero la gente no lo sabe pero cuando salió

Voz 0366 34:07 que se bajaban alto antes habría que arrojaron las escaleras de parte del equipo bajo a decirle oye que si quieres puedes venir Ahora caigo y tal pues para intentar compensar un la frase que ha pasado Norma al el chaval fue fue terrible porque él había hecho un concurso bueno para empezar el eh estos programas especiales donde habían famoso una famosa que acompañaba a una persona normal el concurso eran un poco una faena porque ellos venían de allí se encontraban con quien les tocaba y a veces podía ser alguien fabuloso de otras veces pues podría no ayudarles en absoluto bueno Remedios fue lo sienta remedios de las que Maxwell pero no solamente eso es que cuando llega el momento final hace precisamente lo último que se de pide a todos los famosos que decidan coger y tocar el dinero no podían hacer eso lo hace claro cuando vio mi cara de nuevo Albert que ya había cambiado de enero se dio cuenta de que no se aplica

Voz 6 35:03 yo a partir de ahí yo como los famosos cobran cuando van a colaborar lo hubiese dado le hubiese dado el dinero que se perdió

Voz 1860 35:13 pesar hablando de ella

Voz 0366 35:16 yo justo cuando acabó su participación ella momento en el que le dijo a la directora o la productora creo que le dijo oye que pueda ayudar de alguna manera el chaval yo económicamente la productora o la directora dijo no te preocupes que ya limita haremos otra vez que de hecho les invitamos y volvió otra vez al programa no obtuvo si gana unos mil euros tuve

Voz 1860 35:36 ha hecho bien gestos tales vista feminista pero bueno Sobera

Voz 21 35:50 pero yo contesto lo que me preguntó

Voz 1860 35:53 este es un tema

Voz 3 35:58 peliagudo cual verano en casi todo de muchas oficinas redacciones se llena de becarios y becarios que viene de hacer el trabajo de verano le he visto las actitudes de señores con la becaria que era lamentable que les tienes que llamar al orden qué oiga señor por favor comporte sí si esto lo hagas lo has visto has dado un toque

Voz 21 36:19 algún compañero viendo nunca jamás yo no he tenido que no bajar la reacción Carlos aunque acaba estábamos que es que no he visto nada culpa no voy a hacer algo pero no yo digo de verdad lo reconozco

Voz 0366 36:34 jamás he tenido que vivir una situación así que sería muy muy lamentable

Voz 3 36:38 tiene alguna situación que tú has que alguien está teniendo un comportamiento muy machista o que está incomodando a alguien ha intervenido

Voz 0366 36:44 yo creo que para empezar siempre que trabajar en programas he tenido más compañías que compañeros claro vamos a dedo

Voz 3 36:50 vivimos en España no

Voz 21 36:53 no hable como yo soy de Bilbao

Voz 5 36:56 además de baile

Voz 0366 37:03 ya te lo juro que no pero también depende un poquito uno de qué ambiente es frecuente yo reconozco que en los demás por ejemplo frentes es un ejemplo Meridiano francés la gran mayoría de las personas que trabaja en programas son mujeres pero la empezando por la directora entonces claro inglés chavales que estamos allí me entre los cuales yo

Voz 1860 37:27 ya las chicas rusas

Voz 0366 37:30 a veces somos cuatro yo creo que somos todos en ese sentido muy muy muy de nuestro siglo sabes casualmente por casi todas las personas empezando por las directoras eran también mujeres yo he tenido siempre la suerte de trabajar casi siempre con mujeres

Voz 3 37:45 yo tengo un amigo y compañero Miguel la raya que está realizando este programa que dice que en el País Vasco era como muy matriarcado o no de la como un gran respeto hallazgo catorce día en la educación

Voz 21 37:58 bueno sí la mujer tiene un gran

Voz 0366 38:01 mismo él la mujer tiene dragones mal absoluto en toda además no solamente la relación de pareja sino en la vida social política lamenta

Voz 15 38:08 sí se espera que me gusta que hizo que el matriarcado nunca ha existido a ver si todo el desarrollo es que sí han existía

Voz 0272 38:14 claro instituciones religiones

Voz 15 38:17 políticas leyes donde las mujeres hayan estado como clase obrera por encima de los hombres pues entonces como diría en el Cuarto milenio escoltando a lo que han existido como tal han sido sociedades Matri es que eso quiere decir que la madre ha sido el centro más aceptas un aprendizaje

Voz 0272 38:36 qué quiere decir pues lo que estabais hablando vosotros

Voz 15 38:38 pues eso ha existido pero siempre dentro del contexto de los cuidados del amor de muchas otras cosas que a día de hoy tampoco queremos que sean así

Voz 0366 38:46 es verdad por ahí fue enero hasta caso

Voz 21 38:49 yo creo que es nuevos matriz focal eso está perfecta vamos para dejarlo arribista Dima pero yo necesito antes de que te vayas Carlos decir que yo soy pues queda sí se queja el abanico sabe porque tienen de OT de purines a condición lo ha dicho os mira te digo aquí os agradecemos profundamente yo no estoy Ana Gloria

Voz 3 39:09 no sé si sabes que ahora hay una tendencia muy fuerte en la estética femenina que es la ceja muy poblada la chica se maquilla la ceja no se Tatuan el micro deshielo

Voz 2 39:19 el responsable de esta movida

Voz 1860 39:24 no lo dudo

Voz 0366 39:25 a ustedes pero a mí responsable es la ceja poblada y levantada la tatuada no es eso es culpa de Zapatero que aguante consecuencias

Voz 1457 39:35 estás a favor de las tejas de pintadas o pobladas pobladas

Voz 0366 39:38 claramente poblada a favor de él

Voz 1457 39:41 pubis de pillado totalmente hace hace que debe ser un dolor horrible o o o natural

Voz 0366 39:47 es que soy muy con milicianos la respuesta ya que voy a hacer

Voz 21 39:50 te has condicionó puesta tú lo sabes

Voz 1860 39:58 ahora sí que lo tenemos que dejar Carlos Sobera

Voz 3 40:01 gracias por estar aquí gracias por hacer que un señor este con nosotras espero que te sientas mejor persona

Voz 0366 40:07 pues yo me siento mejor persona

Voz 21 40:11 pero ojo a Pilar integral quiero que sepáis es también me las actual

Voz 2 40:18 Lara Alcázar Raquel Córcoles de muchísimas gracias nosotros seguimos hemos las chicas de la eh

Voz 13 40:28 las

Voz 13 40:32 en la Cadena Ser Trillo ya en leer

Voz 24 42:16 los jueces pretende que todas las mujeres a mogollón eras ser Boyero no hay ninguna vergüenza e no pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hambre Juana propósito por meterme donde no me llaman los que nunca he fíjate bigote

Voz 25 42:28 el bigote no sólo patrimonio de los hombres que de hecho los hombres con bigote son maricones Apache otras cosas

Voz 2 42:37 las chicas hacemos un repaso por la historia de las mujeres Easy aquí también

Voz 3 42:41 en caben las malas las malas malísimas en el mar

Voz 2 42:45 hay mucha poesía y que ha habido grandes

Voz 3 42:48 asesinos lo sabemos grandes asesinos que han inspirado obras de arte series de Netflix peliculón es pues también

Voz 2 42:55 las malas queremos que también malísimas

Voz 8 42:59 a ver esas desgracias Úrsula siempre será la gran mal

Voz 2 43:05 así que hoy Henar Álvarez nos cuenta la historia de Ivanova Lloll Gata Marín las líderes de una banda organizada de criminales caníbales de principios del siglo XX

Voz 26 43:15 nosotras siempre hemos sido musas cuando respondemos a unos patrones cerrados en los que además de ser bellas actuamos de manera bondadosa os sexo

Voz 27 43:25 termina un vecino

Voz 26 43:29 pero también deberíamos ser capaces de inspirar obras de ficción como las que surgieron a raíz de los pasos de Jack el Destripador Manson

Voz 20 43:36 es decir no es el público modernas demasiado inteligente para las reglas siempre invertir los términos ese nuevo estado

Voz 26 43:42 seguro que ahora mismo está dispensando en villanos como maléfico Cruella de Vil por entender que hablo de algo mucho más grave que hacerse un abrigo con piel de perritos o enemistarse con una chica porque te ha quitado el novio absolutamente aterradora habló de querer acabar con la humanidad desee de sangre humana y generar dolor por placer habló de entender las miserias del ser humano a través de una mujer

Voz 27 44:05 todo esto y cuál es tu estúpidos de grandes pechos dice que siempre estuve para la escalera corriendo el lugar de escapar por la puerta es insultante

Voz 26 44:12 por eso quiero hablaros de Ivanova y Olga Marín esta madre e hija de Estonia a principios del siglo XX lideraban un grupo organizado de delincuentes Cani vale

Voz 20 44:22 en primer lugar el número de cadáveres siempre es mayor el segundo las escenas de

Voz 26 44:26 rebuscar rebuscadas masacre más

Voz 20 44:28 más puzzles de carnicería Olga la hija

Voz 26 44:31 de diecisiete años atraía a las víctimas a la casa donde convivía con su madre en el comedor tenían una trampilla que llevaba directamente al sótano y allí les encerraban de esto puede acabar peor que Reservoir Dogs los vecinos aseguraban haber visto desfilar a decenas de personas dentro de aquella casa pero nunca nadie les vio salir

Voz 1860 44:48 Juan Carlos ninguna circunstancia digas

Voz 26 44:51 enseguida vuelvo porque no volverá en mil novecientos doce y la Policía encontró cadáveres completamente mutilados en un bosque cercano al hogar de las mujeres cuando registraron su casa encontraron veintisiete cadáveres con claras señas de haber servido de postín para la familia además de los diferentes artículos de valor de las víctimas y las herramientas con las que llevaban a cabo sus torturas te veré en la cocina con un cuchillo clavado Ivanova y Olga Marín fueron detenidas y con cesaron estar al mando de la banda consiguieron detener a treinta de los integrantes aunque otros nueve escaparon plataformas digitales acabamos de regalaron una posible historia que contar no nos lo agradezca que Dios nos ha contado buena suerte

Voz 1860 45:35 en Gaza plan de que buena la chica maravilla por favor una serie de Flix ya interpretada por lo que hay días

Voz 6 45:44 da igual yo pasa por ahí si yo no necesito ser explotado pero estar si las

Voz 3 45:48 me gusta mucho la revolución será feminista

Voz 2 45:52 no no será en las chicas a veces ponemos el radar

Voz 3 45:55 dar para controlar a los grandes líderes un poco malignos también Federico Jiménez Losantos mal Uma Donald Trump a ver qué dicen y escuchándoles a ellos o no será esto es feminismo mal

Voz 1 46:11 adelante pilares hola hola

Voz 28 46:14 el hijo a lo mejor se encargarán esta sección disfruto mucho

Voz 1860 46:19 es que estoy

Voz 28 46:22 bueno ya pero hay que aprender no porque cuando te haces feminista pues es como una súper heroína pero principiante que te han el traje sin instrucciones ves injusticias pero no es verdad

Voz 0272 46:33 si si quieres dejar pasar pero el otro también te quiere

Voz 28 46:35 de dejar pasar entonces embotellada entradas Moby dones constantemente tengo la solución asequible facilita voy con cinco sencillos pasos para cambiar el mundo una cosa asequible primer paso ser feminista es creer en la igualdad de oportunidades no pensar que los hombres son superiores a las mujeres esto es de primero de personas bueno rayan

Voz 2 46:56 mucho al ex ministro Arias Cañete

Voz 13 46:59 lo mismo

Voz 29 47:01 por qué porque yo hay que ver lo que quería matar no porque entrarían atar y entonces el debate nombre una mujer es muy complicado porque si haces un abuso de superioridad intelectual con lo que se parece que de su machista que está acorralando con una mujer indefensa

Voz 28 47:17 parece que habla de peleas de barro

Voz 16 47:20 parte intelectuales

Voz 3 47:22 Bono no es que ellas no están nunca la altura entre once si yo me pongo de verdad a contarle todo lo que se sabe qué pasa también que a lo mejor no es un poquito de Pereza cuando se ponen así lo señor sí

Voz 1860 47:34 estamos en el que dijo lo del café

Voz 3 47:37 con leche y lo de los yogures no es verdad

Voz 1860 47:39 tiene varios GREA teje Copas Masters que ha dejado para

Voz 28 47:44 hacer ahí un un disco de gasolinera buena parte que no estar de acuerdo con las mujeres por ejemplo con Isabel San Sebastián pues no estoy de acuerdo no pasa nada dijo esto es como todo y ahí sí esto de acuerdo bueno hay quien dice que las mujeres además somos más de discutir esto

Voz 0272 48:01 lo dice una persona que se llama a ver tenis apellidos Horna

Voz 28 48:03 ay madre

Voz 17 48:11 y mujer Arturo Fernández

Voz 2 48:25 vamos a ver qué fantasía era esta Bertín con Sabina al ser la tuya Arturo Fernández y Bertín con sus respectivas esposas Si bueno por momentos moment to come

Voz 16 48:35 no me pregunto

Voz 28 48:38 efectivamente lo gorda como dice en su anuncio segundo paso buena las mujeres en el centro las historias faltan personajes femeninos protagonista sea series sean felices los libros si te va bien para la historia pues a tope con ello esto lo explica mejor que yo Joaquín Sabina a su vez citando a Luis Eduardo Aute

Voz 30 48:56 decía algo más brutal y tienes más dice que las canciones hay que escribirlas directamente al coño te las mujeres son las que compran díscolas

Voz 31 49:02 yo tengo claro también critica lo ha abordado en siete billones todas eso no lo sabía

Voz 1860 49:12 bravo poeta que ir

Voz 2 49:15 yo estoy de acuerdo en que las mujeres somos las que compramos los discos los libros las que vamos al cine masía de sabor que aquel dirigido el contenido a las mujeres pero igual

Voz 1860 49:27 vamos a Andrés en el norte está bueno para matizar este lo Kaká

Voz 28 49:34 los de escuchar una frase Luis Eduardo Aute citada por Joaquín Sabina en una conversación con Pérez Reverte osea triple con voz habéis escuchado

Voz 0272 49:42 a esto no puede echarme flores pues así

Voz 28 49:44 sólo falta GER Marías gritando Amén hermano pero un poco al equipo mismo no bueno tercer paso adiós misoginia ola Amaral las mujeres eso hace mucho el feminismo hay que amar a las mujeres lo haces Jose Coronado con Bertín Osborne vamos a escuchar un momento

Voz 2 50:01 mi casa es la tuya donde los dos

Voz 28 50:03 vieron que tenían pues eso en común el amor por las mujeres

Voz 0366 50:07 entonces el doping biólogo

Voz 32 50:09 porque el temblando hace veinte años pero bueno si esos daños

Voz 21 50:13 bueno yo decís sabía de toda la vida de más es que vamos contigo me da me han pasado unas cosas tremendas de

Voz 0366 50:20 de ir a conocer a gente que

Voz 33 50:22 sí la hay hacer mi faena digo aquí aquí ya

Voz 21 50:25 ya habían toreado un hombre siempre lo digo

Voz 32 50:29 sí concluirse en Andalucía yo tengo todo eso muy rebuscado

Voz 1860 50:34 hay algo de cada of amar

Voz 16 50:38 me me queda bueno dice gente sabes a saber igual les vale todo lo dicho si no sí claro cada

Voz 28 50:47 que si este amor por las mujeres pues lo lleva a gala otro ejemplo os voy a poner a ver pues voy a poner atención esto merece la pena una prevista Argentina entrevistando a Julio Iglesias

Voz 34 51:01 para la cita de allí añitos en las pocas de ellas tú la boca grande veía tengo que si la novia de demoras como para mantener yo hago el amor tres veces al día

Voz 1860 51:21 una entrevista a ir al Granada el y me por menos

Voz 26 51:24 pero

Voz 1860 51:25 no no es que baraja para dejar de vender cosas esta gente decía

Voz 3 51:31 ha extendido ese peligro mujer que bueno yo

Voz 6 51:34 sí sí pero escucha este hombre paga a él luego los hijos que le va saliendo por ahí a lo mejor mira me sale a cuenta de todo

Voz 0272 51:40 no

Voz 28 51:42 que se muera incluso en el más allá será una

Voz 0272 51:44 Kiko Femenía que te a piropos que te pasa

Voz 28 51:49 así es hasta que se muera bueno yo creo esto es truquitos pues se dan no para disfrutar de tu feminismo a tope y bueno ellos y surge pues cambiar el mundo o aunque sea disfrutar de estas entre están todas en Youtube

Voz 35 52:18 venga venga que está al lado ladrón aguas destinadas a Portaltic jamás volveré a pasar hambre las chicas en la Cadena Ser

Voz 2 52:31 seguimos quisimos y desde estamos despidiendo Itziar Castro Pilar de Francisco María Guerra bueno pero no lo dejamos aquí

Voz 1860 52:38 pero sin no sin decir el Twitter para que nos dieran Salmo esto es a reyes cosas así Kas ese Twitter Elisa Instagram arroba las chicas en la SER el facebook las chicas en la SER ha pues novena ahí vamos a estar Forever ha nevado

Voz 2 52:54 buscando así contarnos lo que queráis en os preguntáis lo que queráis contenido muy especial

Voz 3 52:59 vamos a subir sólo hay buena semana

Voz 2 53:02 muy a todas y a todos buena semana hilo que sea hasta que volvamos a Ballester fuera del fin del vertido Veïns y volvemos contigo de invitados estrenar en mi casa por casa no

Voz 1860 53:17 bueno feminismo ir verbena de pueblo pero cuidado con lo de Malú

Voz 2 53:22 eso es adiós

