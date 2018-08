Yago de Vega: "Las quejas de los jugadores no deben ir dirigidas a LaLiga sino a sus clubes"

Voz 1991

todavía con los ecos de la reunión de la AFE y la posterior rueda de prensa de su presidente David Aganzo en la que amenazó con ir a la huelga después de anunciar hace unos días el presidente de la Liga Javier Tebas que se podrían disputar algún partido esta temporada en Estados Unidos es una medida que me parece exagerada teniendo en cuenta que estamos hablando de un solo partido de los trescientos ochenta que tiene que disputar este año en primera división el malestar de los jugadores creo que viene realmente por el hecho de que Tebas no cuente con ellos a la hora de tomar decisiones por sentirse evidentemente completamente excluidos en las iniciativas que toma la Liga a partir de ahí ya escucha escucha estéis anoche a Aganzo en El Larguero diciendo que tampoco les gustaba jugar los lunes los horarios de los partidos bueno que digamos que poco a poco habían ido cediendo los jugadores que hasta que iban a llegar que ya el tema de irse a Estados Unidos a jugar partidos había sido la gota que colmaba el vaso y que sigue y la situación sigue igual se iban a la huelga la cuestión es que no es culpa de él de la Liga no es culpa de Tebas Tebas evidentemente hace lo que le da la gana porque los clubes se lo permiten el poder que le han dado poco a poco los clubes de nuestro país legitiman a Tebas para poder en crear iniciativas desde el punto de vista empresarial nunca desde el punto de vista deportivo es decir siempre se antepone el el la empresa la marca el conseguir dinero el conseguir beneficios económicos para la marca la Liga que eso evidentemente repercute también en los equipos que son los que van a cobrar más dinero en definitiva repercute en los salarios de los jugadores que al tener más dinero de los clubes van a poder cobrar más dinero todos han ido aceptando estas condiciones con lo cual Tebas ahora mismo es el dueño del fútbol en nuestro país in toma las decisiones sin tener que pedirle explicaciones a nadie y mucho menos sin tener que pedirle ni permiso ni tener que consultarle así que creo que las quejas de los futbolistas de nuestro país que creo que son desmedidas exageradas no tienen que ir en relación a la Liga de Fútbol Profesional tienen que ir con en relación a sus clubes para pedir explicaciones de porqué se ha llegado a esta situación en la que se forman se toma mejor dicho decisiones de forma unilateral pero bueno tiene pinta que la película no va a terminar aquí que vamos a tener más capítulos en los próximos días