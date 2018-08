Pedro Casablanc: "Nuestra labor es hacer que el público sueñe"

Voz 1 00:00 hoy por hoy y Pablo González Batista que Atenas ser Pedro Casablanc muy buenos días

Voz 1646 00:17 buenos días Pablo Pedro eh tú esto no lo tiene porque saber pero mira la verdad es que sin pretenderlo esta semana se ha convertido en Hoy por hoy en una especie de catálogo de lo mejor de la interpretación de este país lo digo para que esté al tanto de quienes han sido tus teloneros durante esta semana mira el lunes estuvo Emilio Gutiérrez Caba ayer estuvo Lola Herrera para compensar el miércoles invitamos a Joaquín Reyes

Voz 1 00:37 Juanjo hoy estás tú

Voz 3 00:40 bueno esto muy bien tiene que haber de todo

Voz 4 00:43 tiene caretas y más que un programa de toda de pensando digo más de radio es el programa de Mérida

Voz 3 00:47 sí bueno

Voz 1940 00:50 estamos sigue estamos acabando ya el festival y entonces bueno pues estábamos jugar aquí bueno pero Lola Hay Emilio este año no han estado por él no digo Diego Mérida así ideal

Voz 1646 01:03 gente que ha ido pasando además también tuvimos la oportunidad entrevistará Nuria Espert durante este verano y la verdad es que cuando tienes la oportunidad de verlo junto es impresionante el talento interpretativo que hay en este país donde tampoco podemos decir Pedro que a los actores os lo hayan puesto especialmente fácil

Voz 5 01:19 no ya se sabe no que no que no lo tenemos fácil pues porque somos una raza muy especial no se no sea enterrado en sagrado nunca Easy bueno

Voz 3 01:31 no estamos sacralizada esa es la esa es nuestra pena en este en este país pero bueno yo creo que las cosas tienen que ir cambiando oí igual y programas como

Voz 5 01:41 Stay este tipo de de de invitaciones a qué

Voz 3 01:44 que podamos contar nuestras vidas y lo que hacemos y sobre todo dar a conocer a la gente lo que de verdad hacemos nos viene muy bien

Voz 4 01:53 Pedro pues vamos a empezar por ejemplo por conocer a tu vida yo no me he preguntado estos días nos las preguntas adecuadas igual no lo es

Voz 1646 02:02 ese tanto

Voz 4 02:03 por ejemplo tú qué teatro veías en Casablanca cuando eras niño en Marruecos pues sí yo vivía en Casablanca era una colonia francesa y entonces tenía

Voz 3 02:13 la oportunidad de ver compañías que venían directamente desde París a actuar allí

Voz 6 02:21 It is bueno fue mi primera

Voz 3 02:23 la asignación por el teatro fue ver ese tipo de ese tipo de compañías ese tipo de obras que a veces eran obras de bulevar Irán comedias ahora mismo pues eso ahora ahora sé que son comedias de bulevar pero en aquel momento era una magia era algo muy mágico ver ver señores en escena pues hablando eh con esos conflictos con ese bebiendo copas de champán vestidos de frac era un teatro muy muy muy burgués pero que bueno de alguna manera me despertó despertó mi bocata sí y luego la televisión la televisión de allí en aquella era en aquel momento tenía mucha ingerencia francesa también irá había un programa de televisión donde francés donde se

Voz 5 03:07 mi tía una una

Voz 3 03:10 una obra de teatro entera grabada en un teatro no entonces bueno

Voz 5 03:14 pues eso la verdad es que digamos que fueron mis primeros las primeras caídas de caballo de San Pablo

Voz 4 03:21 bueno y luego viste a España llega a Andalucía

Voz 1646 03:24 ha sido convirtiendo con los años en uno de los actores más respetados de nuestro país iba a decir de nuestra industria pero Pedro no tengo muy claro que eso exista como tal

Voz 3 03:32 así que diremos que

Voz 1646 03:33 sobre el escenario tú has interpretado desde grandes papeles del teatro universal hasta los más mundanos personajes de nuestro día a día para que ustedes mentían desde el Rey Claudio de Hamlet hasta Luis Bárcenas en televisión era una presencia habitual y encina a este ritmo va camino de serlo todavía más porque si no me equivoco Pedro en este momento está rodando cuatro películas

Voz 5 03:51 sí pues estoy

Voz 3 03:54 pico oteando en en cuatro películas al mismo

Voz 5 03:57 no haber pisoteando significa haciendo papeles pequeñitos lo cual me permite gracias a a las estrategias que que de mi representante que los los va

Voz 3 04:07 va haciendo el puzzle estoy haciendo

Voz 1940 04:11 cinco películas bueno cuatro películas

Voz 3 04:13 sí empieza a hacer una serie con Leticia Dolera

Voz 1940 04:17 cuando acabe estas cuatro no estás hablando con Almodóvar con cal

Voz 1646 04:21 para Soro con Carlos Theron con Fernando González Molina que las dos películas de la Trilogía del Baztán la número dos y la número tres y además creo que todas y me imagino que por eso hablas del puzle que le toca a tu representante todas son los de todos los rodajes tocan en puntos de España

Voz 5 04:34 del pues sí estuve estado la semana pasada estuve primero en Vitoria

Voz 3 04:40 luego fui a Madrid luego me pilló un bolo de una cosa muy bonita que hago sobre sobre Quevedo

Voz 4 04:48 Bingo pasado el domingo pasado estuve en El Escorial

Voz 3 04:50 tuve que volver a Vitoria y después volver a Madrid a rodar con Carlos Theron Si aprovecho cinco días que tengo libres para descansar un poco y luego vuelve otra vez el el maratón

Voz 4 05:01 Pedro cuantos cascos del AVE ha llegado a acumular la verdad es que cuando pasan te digo que no lo es decir que este verano salvo a estos cinco días queda reservado en realidad has descansado más bien poco pero ahora está cerca de tu huerto de naranjas

Voz 5 05:16 es posible esto sí sí sí estoy muy cerquita estoy a veinte minutos esto ya veinte minutos Si

Voz 3 05:22 en el otro día cuando termine de rodar me cogió un autobús nocturno y me vine para para Catral que es el pueblo donde

Voz 5 05:29 dónde descanso y donde bueno está mi familia aquí

Voz 3 05:33 y aquí estoy desconectado poco no desconectado porque no tengo más remedio que están estudiando tengo

Voz 5 05:38 en algunos textos un poco difíciles en la película de Almodóvar sobre todo si estoy ahí estoy

Voz 1940 05:44 bueno entre chapuzón y chapuzón pues estudio porque además huerto de naranjas entiendo que tiene piscina

Voz 5 05:50 bueno la piscina no tengo piscina no no tengo piscina todavía la tengo está en casa de mis suegros hay ahí sí que

Voz 1940 05:58 ahí sí que me baño y bueno y sobre todo intentamos ir a la playa a todos los en dará todas donde a llegar bueno tú has dicho que este mismo domingo ha sido

Voz 1646 06:05 en una función que la conjugación de Venecia un retrato de Quevedo este verano has tenido un plan que es muy de actor español ya lo hemos dicho antes que es que en julio te ha sido hacer un clásico en el Teatro Romano de Mérida filetes

Voz 7 06:19 el hijo de éste antes te te soy al que los caudillos y el rey de los

Voz 4 06:26 pero no tienen la sensación

Voz 1646 06:27 que ya no se ponen nombres como los de las tragedias griegas Agamenón Antígona filo son nombres que te forjan la personalidad

Voz 5 06:35 son nombres muy bonito si yo siempre pensaba que cuando tengo una hija la llamaré Ifigenia

Voz 4 06:40 sí

Voz 5 06:41 pero bueno son grandes nombres sí sí sí estoy bueno estoy inmerso todavía aunque hayamos acabado las funciones de verano desfiló en este mundo en el mundo griego en el mundo de la mitología en La Ilíada y y la verdad es que es es una pasada están tan tan emocionante y tan apasionante como las

Voz 1646 07:04 series de HBO sí sí sí sí sí y me contaba Nuria Espert que salir al escenario de Mérida implica perder las referencias sobre su propia sobre tu propio tamaño tu propio concepto de tu cuerpo al estar en un escenario no es tan grande tan impresionante te sientes a pesar de haber pisado las las tablas pues tantas veces como tú que creo que es la segunda vez que ibas a Mérida cada vez que vas siempre es una experiencia impresionante no

Voz 3 07:26 bueno es un teatro que a pesar de no voy a utilizar palabras tan bellas como las de Nuria Nizhni ni voy a saber expresarme también pero es un teatro que a pesar de lo de lo grande que es es muy acogedor yo siempre digo que que te devuelven mucho la energía que tú que tú das allí no tienen buena acústica a pesar de que ahora parece inconcebible hacer teatro sin micro cosa que yo reivindico María volvamos a hacer teatro sin micro por favor pero es un teatro que te que claro te te te retroalimenta no lo que tú haces

Voz 4 08:00 sí recibes no recibes

Voz 3 08:03 muy bien la reacción del público las dos veces que he estado allí he tenido esa sensación no de que de que a pesar de de lo grande de la Monumental del teatro del respeto por esas piedras es un teatro que te acoge yo pienso que que debes debió pensarse para eso no porque claro en aquel momento era el el único la única manera de de bueno de de comunicación cultural de oficio religioso que tenía el teatro y entonces está estaba muy bien pensado no ha pasado

Voz 5 08:37 muchísimos años siglos Si es un teatro que está reformado hoy está pues sigue teniendo esa magia sigue teniendo esa esa generosidad

Voz 1646 08:49 no es de hecho Pedro que sería casi casi terapéutico para cualquiera subirse a ese escenario ahí cada uno a gritar sus propias tragedias

Voz 3 08:57 sí por supuesto sí sí tiene

Voz 5 09:00 da la razón no es no es broma yo siempre lo digo y a pegar cuatro gritos en un escenario hoy más común no como ésta al aire libre es muy terapéutico no oí el problema que te puede enganchar no

Voz 3 09:13 puede enganchar como cualquier terapia si te sientes

Voz 5 09:15 quién vas a querer hacerlo más no es lo que tiene nuestra profesión que nos hace sentir muy bien cuando estamos en escena ahí entonces a veces es Iniesta

Voz 1940 09:24 el cable cómo puedes dedicarte a este trabajo con lo mal que está con lo mal que se os trata con porque bueno por eso mismo porque es terapéutico y nos devuelve mucho pero tengo unos anuncios preparados que te van a gustar mucho cosecha Verano dos mil dieciocho los vamos a escuchar y a la vuelta seguimos charlando vale

Voz 1 09:40 pues bien Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 8 09:47 SER

Voz 4 09:49 les Baptista

Voz 1646 09:52 en un minuto vamos a continuar nuestra charla con el actor Pedro Casablanc pero antes tenemos novedades sobre la manera sobre el método con el que pretende el Gobierno aprobar la senda de estabilidad presupuestaria para el año que viene sabíamos que había quedado en suspenso durante el Consejo de Ministros de hoy pero en el Parlamento tenemos novedades Nieves Goicoechea muy buenos días

Voz 1468 10:10 el qué tal Pablo el grupo socialista tiene que modificar una ley la ley de estabilidad presupuestaria un artículo de la ley el quince puntos seis para evitar que la senda de estabilidad cuando llega el Senado quede vetada para eso es necesario reformar ese artículo como te digo aquí para eso es necesario que el grupo socialista presente esta mañana en el Congreso lo que se llama una proposición de ley que modifica un artículo de esa ley en la que se establece el veto del Senado pues vienen esa proposición de ley que van a registrar esta mañana tiene un texto único hemos tenido acceso a ella ir dice modifica un solamente un artículo como te digo el artículo quince puntos seis de la Ley de Estabilidad Presupuestaria el nuevo texto que quiere introducir el Gobierno dice que una vez que el Congreso apruebe la senda de estabilidad esta senda pasará al Senado en caso de que el Senado vetar a esa senda volvería SA senda al Congreso tendría que ser aprobada sólo por mayoría simple es decir que la reforma que hizo Rajoy de que era necesario la votación en el Congreso y en el Senado en dos mil doce pasamos ahora a una situación anterior con el Gobierno socialista anterior en el que se decía que si en caso de veto en caso de veto obsesionado volvería al Congreso y en este caso no hace falta nada más que aprobarla por mayoría simple con lo cual no quería no quedaría bloqueada como ahora puede quedar bloqueada con la mayoría del PP en el Senado

Voz 1646 11:25 claro pues es una información que les adelanta la Cadena SER Nieves Goicoechea muchísimas gracias gracias y después de conocer la actualidad continuamos hablando con Pedro Casablanc un acto

Voz 4 11:46 que lleva subido a un escenario desde que tiene quince años y ahora que tiene que Pedro veinticinco así no más o menos ya son diez

Voz 1940 11:53 las bastantes más si bien me da vértigo nos decía mira para atrás

Voz 1646 11:59 bueno pues no debería darte tanto vértigo porque en realidad ese recorrido te ha permitido convertirte en uno de los actores más respetados de tu gremio en cualquiera además de las modalidades de tu profesión tiene estos premios de la Unión de Actores por papeles en teatro y tele Premio Ondas del año dos mil dieciséis por tu papel en la serie Mar de plástico el Fotogramas de Plata y una nominación al Goya por su interpretación de Bárcenas en la película basada en un montaje teatral sobre el juicio del extesorero del Partido Popular y además Pedroches

Voz 4 12:23 invitado a este programa así que estás en racha eso eso es lo mejor lo último fíjense que en este país ha habido jueces ha habido periodistas sabido teóricos que Eluana

Voz 1646 12:33 intentado pero nadie ha logrado interpretar en este país ni la mitad de bien que Pedro Casablanc los papeles de Bárcenas

Voz 10 12:40 entregaba el dinero en efectivo directamente no nosotros llegaron en metálico de algunos remo metálico en billetes de quinientos

Voz 1646 12:46 a falta de diez millones de discos concretamente Pedro tus papeles en el montaje teatral y Bárcenas de teatro del barril según la peli ve la película a la que pertenece este fragmento que escuchábamos y es curioso porque veníamos antes hablando de uno de tus últimos papeles de filo que representa este Mérida aún

Voz 4 13:01 tipo que paga un altísimo precio por hablar que es el desterrado que separado de los suyos precisamente por hablar parece que hay paralelismos claros no no es un poco esto

Voz 1646 13:11 país una tragedia griega

Voz 11 13:13 eh bueno se es más una comedia yo creo que es una comedia costumbrista sigue siendo sigue siendo muy costumbrista y sigue siendo

Voz 3 13:20 no

Voz 5 13:22 más bien comedia yo creo es un país de comedia la tragedia de filetes efectivamente tiene tiene paralelismos con la tragedia de Luis Bárcenas no porque claro uno habla Hay uno destaca y entonces

Voz 3 13:41 no siempre el que se mueve como decía Alfonso Guerra no sale en la foto de todo este tipo de cosas que ya conocemos tanto y hay que ser no se parece que nos obligan a ser discretos parece que nos obligan a entrar dentro del redil Si no

Voz 5 13:58 no rebelarse no rebelarse ser ser persona

Voz 3 14:01 cómoda en fin yo creo que el caso

Voz 5 14:04 de de de Bárcenas ha salido muy caro como les sale afiló es también la de filetes es que le le le le muerde una serpiente una serpiente venenosa Hay la maldición de

Voz 3 14:17 Bárcenas pues yo creo que son los son los sobre si la codicia

Voz 1646 14:21 que también es muy venenosa la codicia es curioso Pedro porque los griegos no solamente la democracia sino que también sus peores derivada es la corrupción la mentira la hipocresía y esa tragedia griega en la que tú estás ahora tan metido como lector como aficionado al teatro pues lo refleja perfectamente

Voz 3 14:34 pero absolutamente todo es que somos iguales

Voz 4 14:39 precise hemos cambiado poquito sí hemos cambiar

Voz 3 14:42 lo que no nos tras nos transporta vamos mejor nos comunicamos mejor somos una aldea global tenemos más dinero pero tenemos las mismas miserias en el alma no

Voz 4 14:52 ayer nos contaba Lola Herrera que hay que llegar a querer a los personajes para poder defenderlos tú lograste llegará querer a Bárcenas

Voz 3 15:00 sí mucho sí

Voz 5 15:03 a ver al personaje quiero decir el personaje

Voz 3 15:09 está desvinculado de la persona de hecho no tuve ningún contacto con con él ni quise quise verlo demasiado ni adentrarme mucho sin hacer una creación a partir de a partir de bueno de de de ese texto tan difícil a partir de su de su manera de hablar a partir de lo poco que Kelly había visto no lo en televisión entonces yo creo un personaje yo quería al personaje que estaba haciendo no a Luis Bárcenas luego lo he conocido cuando después de hacer la película un señor que que me cayó muy bien un mes recibió bien le gustó la película estuvimos hablando una charla cordial pero el personaje es otra cosa personajes otra cosa de hecho me dices que te veo y veo a Bárcenas no no me parezco absolutamente nada no tengo nada que ver pero bueno he creado un personaje que que que bueno que nos hace soñar lo que nos hace ver al otro no yo creo que esa es nuestra labor no hacer hacer que el público sueño de alguna manera o que se imagine que está viendo a otro que no eres tú

Voz 1646 16:10 además hay algo que me fascina de ese encuentro que tuviste con Bárcenas que no sé si es cierto porque el escuchado como anécdota que es que Alberte de dijo algo que es casi una contradicción en sus términos dijo no soy tan chulo

Voz 4 16:20 yo soy más guapo estás muy efectivamente esas palabras esa visita en el fondo soy su ley te digo que es exactamente la exactamente hoy yo era que tocamos estos asuntos es cierto Pedro qué te han llegado a proponer interpretar a Rita Barberá

Voz 3 16:38 bueno si en una en una ocasión me me lo me lo propusieron no en teatro ni en cines sino bueno en un programa de televisión hacer una broma eh no me pareció bueno no me pareció acorde con con las cosas que yo hago que hago lo que me gusta hacer no

Voz 4 16:56 eh

Voz 3 16:58 y bueno y declinó declinó la invitación

Voz 1646 17:00 bueno es que también lo definimos tanto por la verdad es que decimos que si queremos hacer cosas como por aquella vez que nos negamos a hacer algunas

Voz 4 17:08 pues si hay algo que me fascina del del teatro Pedro

Voz 1646 17:10 pasa en la tele no pasa en la radio ya hemos visto que tampoco puede pasar en la música y tenemos ejemplos muy recientes quiere contarte si tú crees que el teatro es uno de los últimos espacios de libertad donde dentro del contexto de un escenario todavía puede hablarse casi de todo

Voz 3 17:25 eh yo creo que sí yo creo que son de los pocos contextos exacta en públicos que nos quedan donde se puede decir casi de todo y así así me ha ocurrido así y así está siendo mi carrera no hasta el momento me temo me me daría mucho miedo que eso pudiese terminar no el teatro a través de la metáfora a través de la poesía puede hablar puede hablar prácticamente de todo yo creo que de todo no absolutamente de todo y sobre sobretodo como como produce esa esa reacción catártica en el público es muy sanador además es muy sanador no sé si es que la radio queda grabada lo pasa desgraciadamente el teatro ya queda grabado siempre no todo queda agravado y todo se sabe a través de las redes sociales yo espero que siga siendo ese espacio de libertad no

Voz 4 18:19 sin embargo Pedro ni siquiera los actores cuando nos bajamos del escenario podéis hablar abiertamente podéis decir lo mismo que hubierais di

Voz 1646 18:26 es encima de un escenario no lo podéis decir debajo y también hay ejemplos que seguramente a todos nuestros oyentes Se le vendrá a la cabeza tú has tenido alguna vez miedo a expresar exactamente lo que piensas porque hay posibilidad de que eso tenga consecuencias sobre tu trabajo

Voz 3 18:38 sí sí he tenido miedo y bueno ahí sigo teniendo soy a lo mejor soy un poco bocazas no me paso a veces digo cosas de las que luego me me me arrepiento hoy Ike tengo mi me da miedo que salgan a la luz o que se vuelvan a a escuchar en algún momento yo creo que el teatro era era campo campo de libertad en el momento cuando era efímero en el momento en que no no había posibilidades de que aquello se repitiera entonces ahora claro cualquier declaración tuya se magnifica en las redes sociales cualquier cosa que digas puede ser un titular de periódico Il vivimos en un en claro en esta sociedad capitalista absolutamente dictatoriales es es es es una dictadura a fin y al cabo icono cosa que digas puede puede influir en tu trabajo puedo influir en tu en tu forma de

Voz 5 19:30 de de de ganarte la vida no los que diría tenemos familia y una edad pues tenemos que tener cuidado

Voz 4 19:37 me encanta Pedro porque hablando de las dificultades de hablar claro has hablado clarísimo bueno estoy aquí intentar cohetes

Voz 3 19:45 manos metáforas

Voz 4 19:47 sé de lo que habla es que oye si has hablado de muchas cosas también durante esta entrevista pero además lo has hecho en muchas seguido más puede que la gente no lo sepa pero el currículum de Pedro Casablanc es que ni el de un diplomático lo mismo te hace

Voz 1646 20:00 papel en perfecto castellano que te pone acento andaluz

Voz 4 20:02 come Mar de plástico como

Voz 10 20:05 esto no implica sexo

Voz 4 20:10 acento boliviano el acento del general Centeno Anaya en la película H

Voz 12 20:14 qué le hizo pensar que los bolivianos serían receptivos a sus ideas nosotros ya tuvimos nuestra revolución usted va a hablar de la reforma agraria el cincuenta y dos

Voz 4 20:23 no lo parece pero es tu Pedro hablando con acento bolivianas

Voz 1646 20:28 más es también un papel en inglés como otro general

Voz 4 20:30 a ver en Manolete

Voz 12 20:36 James

Voz 4 20:37 se habla también perfecto francés

Voz 1 20:44 bueno digo

Voz 4 20:45 todo perfecto porque yo en realidad no se habla francés mucho mejor que yo en árabe como el fe

Voz 1646 20:52 de la serie cannabis

Voz 13 20:56 el qué

Voz 4 21:00 que no es que sea yo Bárcenas ahora este personaje se llama si el que por cierto uno de tu malos más malos

Voz 3 21:06 sí bueno es una serie que que no sea visto aquí o que no hemos tenido posibilidad está en creo que en en en Netflix Francia es una producción francesa coproducción con con ARCO

Voz 5 21:16 a día de Barcelona hay el feo es humano un barón de la droga que maneja

Voz 3 21:23 a manejar negocios en Marruecos en Francia en España hay bueno buscaban un actor que pudiera podía ser políglota y feo además hay que tuviera experiencia malos bueno y me tocó y la verdad es un personaje muy muy muy cruel es un es un tipo pero no sé me me gustó mucho hacerlo gustó mucho hacerlo porque tenía un fondo un fondo muy muy muy muy melancólico oí bueno uno de los para mí uno de los grandes personajes que que podido interpretarse

Voz 1646 21:54 llevará para que Pedro Casablanc diga que un personaje malo con la experiencia que tu tienes interpretando a malos ya tiene que tener mala idea el personaje bueno tú ese estado en en muchas series asestado pues de enseres que son además muy importantes para nuestro audiovisual por nuestra cultura popular desde Cuéntame donde has estado este año hasta hay Señor Señor hace ahora veinticinco años

Voz 14 22:14 lo ves

Voz 1 22:23 aquí te habías comido nombre

Voz 1646 22:24 desde Cordero que no había sentado del todo bien hace ya casi veinticinco años porque esto es el noventa y cuatro y ahora vas a externos lo has dicho en la serie nueva serie Leticia Dolera estás en la serie Félix Movistar es decir ya es traspasado las ficciones de televisión para pasar a las gran creadas por las grandes plataformas a mí me fascina nunca es el bronceado ningún actor tú has estado Pedro enganchado a alguna serie en la que salgas tú no

Voz 5 22:47 no he visto a ese visto las he visto he visto

Voz 3 22:51 poco a lo mejor el otro día lo hablaba la precisamente con mi compañera en la película Carlos Theron con Amaia Salamanca tenemos una una relación extraña con el trabajo con lo que hacemos con con la posibilidad de vernos no no suelo ver lo que hago casi nunca os sino o lo veo una vez de manera muy superficial lo lo veo como por encima no e incluso bueno ha hecho una serie con para la BBC que se hagan Pau del insistiera eso lo lo he podido ver entero no porque no veo veo todo lo que hay alrededor osea claro soy consciente de que al lado tengo un foco de que al lado tengo y no me lo acabo de creer por lo tanto no me puedo enganches ahora puedo verlo como un trabajo analítico pero sí que me enganchó con series y me enganchó con películas y muy buen espectador de cine y de televisión pero curiosamente no con lo que hago yo no porque sé que detrás está monseñor y al que le pongo cara que eso no está rodado en tal sitio

Voz 4 23:48 claro esta semana a ver si sale el micro por arriba Javier tenga secuelas uno

Voz 5 23:53 injerencia profesional hay que que me impide verlo de manera ingenua idea enganchar menor

Voz 4 23:59 pues Pedro es pasarlo fatal cuando pones la tele porque estás en todas partes es que tienes que tener cuidado para no verte a ti mismo

Voz 3 24:04 no me veo lo que veo no no no tengo además no tengo tele osea que no para para para verme tengo que hacer un esfuerzo no yo prefiero ver a otros compañeros que me gusta más

Voz 1646 24:15 si ustedes a diferencia de Apple a diferencia de Pedro Casablanc quieren verle en el cine tienes pendiente varios estrenos Viaje al cuarto de una madre Celia Rico

Voz 4 24:23 diría tristeza con que es una pelea

Voz 1646 24:25 a estás también en uno de los estrenos seguramente más esperados del año que Súper López

Voz 3 24:30 el fantasma que termine dando la lata

Voz 15 24:33 las desde casa Cristo

Voz 8 24:35 Juan dejarle pasar

Voz 4 24:38 lo había sido de todo pero padre de superhéroe esta te faltaba eh

Voz 3 24:41 hay una ilusión esto me hace muchísima ilusión es digamos que mi primer papel de comedia

Voz 5 24:46 en una comedia fantástica donde hago un personaje muy una muy

Voz 3 24:52 buena persona el papá del el Papa del superhéroe naces

Voz 4 24:55 de Glenn Ford en Superman

Voz 3 24:57 por muy español bueno pues hay muchas más

Voz 1646 25:00 esas cosas que verde Pedro Casablanc por lo que estás currando durante estos días imagino que en los próximos meses vamos a tener muchas más oportunidades de verte Itu muchas oportunidades para evitar ir al cine por si acaso sales en una película ignoto

Voz 4 25:12 ya me encanta tu sentido del humor Pablo gracias Pedro Casablanc es un magnífico actor mejor entrevistado muchísimas gracias por este por este rato muchas gracias a vosotros ha sido un regalo pedíamos libertad para volver a los naranjos y a la piscina de tus suegros abrazo de ayuda

Voz 16 25:30 hoy por hoy