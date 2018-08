Yonyi Arenas nos trae su sección de los héroes del verano, hoy: Becarios

Voz 1 00:00 Pablo González Batista

Voz 2 00:04 nuestro siguiente colaborador lleva semanas buscando héroes anónimos a los que dar protagonismo el protagonismo que otros medios les han negado de hecho gente admirable y virtuosa que hace más llevaderos nuestros veranos inspiradores ejemplos de honradez entrega de sienten esa

Voz 3 00:16 es que ahora mismo es el prójimo dicen que todo lo bueno se pega Johnny no lo pillado pero sí efectivamente es la excepción a la regla

Voz 4 00:27 buenos días Pablo bueno si aquella reina España si amigos ya está aquí la penúltima entrega de los héroes del verano

Voz 5 00:36 en la penúltima pase alguien Paco León yo es verdad

Voz 3 00:40 quieres centrarte mira cuando uno está a gustito en verdad te tienes que ir verdad como una ciudad lo larga que se me y me pasaba el noventa y consistió en lo mejor es que estamos poniendo

Voz 4 00:47 en tal bueno hoy traigo dos héroes del verano comparten profesión pero cada uno tiene su propio cuerpo me atrevería decir que ellos y ellas son el cimiento de la sociedad la base de desarrollo porque además todos hemos sido alguna vez becarios

Voz 3 01:04 fríos becarios que te que hoy me ha sorprendido digo yo primo ya hemos hecho toda la familia lo que es el núcleo de tu tu entorno a veinte metros de distancia lo tiene escrito viva el caso seguro que tiene un primo Carnicero Estepona no becarios quiénes son eres tú no los tuyos Pablo

Voz 4 01:22 Aurora Ignacio son el futuro los cachorros de la información sobre todo para hasta ahora todo iba bien

Voz 3 01:29 dime que te interrumpa tú crees que a lo mejor me lo podría ser punto de esa era la ilusión que tiene ahora mismo en la pecera pues a lo mejor es eso tú ves eso es lo que quiere es a lo mejor sí aquí

Voz 4 01:37 ya no hay marcha atrás así que prepara tu pabellón auditivo porque comienza conversaciones con un becario y una becaria

Voz 6 01:46 parece que no pero su labor es muy muy importante estamos con Ignacio becario y estamos con era becaria contentos de contrario soy muy contentos ilusión sí mucha mucha por cierto en que emisora hay programas trabajando pero hoy por hoy de la Cadena Ser con qué periodistas gustaría trabajar en un futuro y por qué bueno pues labrar y yo estoy muy contento con los que estoy trabajando pero eso no gusta mucho Pepa Bueno por ejemplo que trabaja aquí Ángels que también Toni Garrido también la has metido el tercero lo iba a decir también Pepa Bueno acogida ya entonces Antonio García Ferreras por qué porque con porque

Voz 0159 02:28 me gusta mucho sabe mucho de política toca muchos palos hacen las entrevistas muy muy buenas muy buenas lentejas tengo entendido a fuego lento de las claves aprobado no pues mira

Voz 6 02:38 a mí me lo he dicho a Ana de becario mentiría is al público por conseguir una buena audiencia y y ha pensado voy a apuntar esta paradita ha apuntado

Voz 0159 02:54 no no no en periodismo siempre hay que decir la verdad contrastar todo en este río nada nada

Voz 6 02:59 venga rebote no yo tampoco me interesa si bien ha centrado en el corte por los pelos

Voz 7 03:05 ha visto el coloso en llamas eh no lo he visto

Voz 0159 03:08 como encontráis a los medios de comunicación a día de hoy un pequeño anales

Voz 7 03:12 si os pido que trabaja mucho en oficinas en la redacción no veo que salgan mucho bueno lo pilló veo a mi alrededor

Voz 0159 03:19 si piensa lo mismo sobre todo hay más trabajo de calle a lo mejor en secciones informativas y tal pero si estás dedicando tan programa es más trabajo de oficina Driss el título en regla

Voz 6 03:29 cómo estáis haciendo en Fuentes a yo estaré porque me queda una asignatura nada bueno pero soy becario en regla todo verdad

Voz 0159 03:36 sí sí todo en regla pero también estoy haciendo en fuentes por qué me queda el trabajo fin de Navas

Voz 6 03:40 te espeta el ha creado muchas escuelas era becaria Ignacio aquí se deja de ser becario pues yo creo que como a los cuarenta ya los cincuenta ya espero tener mi primer trabajo remunerado un poco más estable que tienes un plan el sí sí sí planeo oye una cosita a Luis hecho micro de micro en directo nacional pues ha llegado un poquito vuestro momento

Voz 3 04:05 eso es lo que tienes aquí dentro Pablo te lo dijo te lo dejo sí hombre pues sabes qué pasa y que tengo que firmar les las notas de las prácticas que he estado escuchando atentamente huido que me nombraran en la primera pregunta con qué periodista te gustaría trabajar es porque lo es corto

Voz 5 04:17 bueno quiero pero lo lo caro que es lo primero

Voz 3 04:22 Pablo sabe ya por no resulte redundante dijiste lo corto la frecuencia de la policía ya estaba ahí sí estabais Il luego que comprobó que tiene muchas ganas de irse a la calle tiene pero para pero para estar en contacto con la información y con lo cuando queráis hecho han hecho si queréis hablar ahora buenísimo es probar el informativo venga escucharlo adelante el informativo el paro se dispara a un señor en Albacete

Voz 0159 04:55 el hombre se encuentra estable pero con pronóstico reservado ya que si sale de ésta deberá pagar el trimestre de autónomos Javier FS tiene una carpintería en Tobarra y ahora casi todo se fabrican BVA

Voz 8 05:06 ha esperado angustiado

Voz 6 05:09 difícil de describir esto está haciendo que tiene el cuello de Fernando Alonso acogerá a los refugiados del Aquarius

Voz 0159 05:16 la otra mitad del cuello que le queda le van a meter en la cara al ministro de Asuntos Exteriores italiano por su parte las oenegés han visitado las instalaciones el cuello de Fernando y han quedado muy satisfechas la verdad que me me ha impresionado mucho cuenta Manuel

Voz 3 05:29 con lo que representa

Voz 6 05:32 Jesulín de Ubrique ya es de lo que más preocupa a los españoles

Voz 0159 05:35 ya sea para bien para mal el matador de toros está llenando muchas conversaciones de verano y tampoco descarta remasterizar su gran éxito toda toda toda te necesito todas

Voz 9 05:45 no bueno te vas a un bar de tomar una cervecita Hay

Voz 6 05:48 no ves que se te pase un poco el deportes destacamos la final de la Copa del Rey de fútbol se jugará en Marte

Voz 0159 05:55 la NASA y la Federación Española de Fútbol han llegado a este acuerdo y finalmente habrá partido en Marbella

Voz 10 06:02 muy bien no preparar nada

Voz 3 06:03 el tiempo hace bueno se puede decir si la verdad es que

Voz 6 06:06 hace muy bueno pues excelente para salir de base

Voz 10 06:08 eh tú

Voz 0159 06:10 pues espero que les haya gustado este espacio volvemos la semana que viene con más nota

Voz 6 06:15 ya selectivas estamos aquí no sé no sé que decir la verdad volvemos mañana Beccaria nació precario

Voz 4 06:23 les yo particularmente yo les veo para contrato indefinido