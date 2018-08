La Script: Un escultor genial y unos mantas jugando al fútbol (26/08/18)

Voz 2 00:00 la escritor que al fotógrafo monstruo por Quino hará tales skate

Voz 0544 00:23 hola cómo están saludos a todos bienvenidos una noche más a La Script esta semana tenemos cine para todos los gustos hay cine familiar los futbolistas hemos cine protagonizado por un lobo cine para amantes de la música en concreto del cantante Andrea Bocelli cine para los aficionados a la historia del arte

Voz 0530 00:40 sí porque acaba de llegar a las pantallas un film biográfico sobre la vida del escultor Auguste Rodin que se titula así Rodin

Voz 0544 00:51 el escultor Auguste Rodin es retratado cine en mil novecientos ochenta y ocho Gérard Depardieu le dio vida en la pasión de Camil

Voz 0544 01:07 en aquel fin Isabelle Adjani interpretaba Camille Claudel escultora alumna y amante de la artista de Camille Claudel también vimos hace unos años una película sobre su reclusión en un psiquiátrico que protagonizó Juliette Binoche Rodin el fin que ahora se estrena también refleja la intensa ya atormentada relación que mantuvieron ambos escultores

Voz 5 01:27 acuérdense nuestro contrato tendrá el honor de regalarle una figura de mármol sí señorita Camil tiene tanto te acuerdes claro entonces aceptas digamos que sería una especie de homenaje en homenaje Lis tras salón no hace mucho que ya no eres mi alumna

Voz 0544 01:46 la película comienza cuando el escultor tiene cuarenta y dos años recibe el encargo de esculpir la puerta del infierno un homenaje a La Divina Comedia de Dante

Voz 5 01:54 qué escogidos infierno Panahi algo con figuras pequeñas desnudas y quisiera que pululan en la otra acera puerta mira esos sujetos relatan los amoríos de Paolo y Francesca y no sé si dejar ese peso en mitad de los condenados están demasiado alegres y felices

Voz 0544 02:10 gracias a este encargo nacieron algunas de las obras más conocidas del artista como el pensador o el beso Rodin ha sido dirigida por Jack Malone el realizador ha querido mostrar a Rodin como un escultor genial que renovó el arte pero a la vez es resaltar la personalidad de un hombre taciturno obsesionado con el trabajo y que poco a poco se va a Burque sangre

Voz 0530 02:42 armador

Voz 7 02:59 ha ido todo mejor

Voz 0544 03:02 lo dan muestra las ideas que tenía este escultor sobre la creación artística como moldea el barro como habla sus obras como si fueran seres vivos como pide a sus modelos que fuercen sus cuerpos en posturas imposibles para representar la angustia y el sufrimiento del ser humano las model

Voz 5 03:18 pues la otra producciones y la hermana del está aquí está convocada pero está aquí ahora viene la perdiz roja guapa la señorita también las hago pasar sí que pasen y diles que hoy tocará someterse ido convulsión bocas torcidas pechos gigantes como si el demonio fuera poseer las

Voz 0544 03:46 para el actor Vincent Lyndon necesita

Voz 0544 03:58 cura de la artista de una fuerza y una energía contenida como si estuviera a punto de estallar muchas veces parece el mismo una escultura de Rodin que ha cobrado vida el actor también aprendió a moderar el barro y la arcillas modelado todos estos sí

Voz 0887 04:32 yo a ver yo creo que hubo por parte de una voluntad de identificación muy fuertes creo que tuvo una visión dejó dan a la que yo me puse en determinadas ocasiones pero al mismo tiempo era dan al finalizar de rodar alguna escena él me daba su opinión que a veces no coincidía con la mía y me decía cómo puedes decir eso sí yo soy J

Voz 0544 05:00 es una película sobre uno de esos artistas que con sus obras establecen un antes y un después en la historia el escultor Auguste Rodin

Voz 0544 05:21 su vida su obra su relación con Camille Claudel y con otras mujeres el título así de simple Roland

Voz 0544 06:00 de bueno no sé si muchos pero al menos de de una porque yo creo que Alejandra Morata le encanta esta selección y estará muy triste porque ya sacaba no

Voz 0808 06:08 es un poco mezcla de sentimientos porque por un lado si se acaba pero por otro me voy de vacaciones lo cual es muy necesario para mi salud mental pero sí sí me da mucha pena y Pekín

Voz 0544 06:17 vamos a echar mucho de menos esa manera loca un poco desordenada de escuchar las noticias de cine eso sí eh creo que esas instrucciones raras que Teddy de no perder mucho el tiempo de que luego nos quedamos muy largos esas instrucciones e podrían desaparecer de cara a futuras ocasiones no crees

Voz 0808 06:35 ah me estás diciendo que empiece ya con la sección no efectivamente no

Voz 0544 06:37 gusta que me entiendas también

Voz 0808 07:13 el caso es que Broncano sí tiene hueco en el mundo de cine este fin de semana se trata de una película cuyo título es un homenaje claro a este cómico se llama quién está matando los muñecos

Voz 0887 07:22 mira mira manda Anguita de Las Barranquillas Arosa de primeras

Voz 0808 07:27 son humanos

Voz 2 07:30 puro éxtasis

Voz 18 08:28 hace veinte mil años los primeros pueblos de la tierra estaban en una lucha continua por su supervivencia alfa está ambientada en la última era glacial cuando la mayor parte del continente europeo era inhabitable cubierto

Voz 0530 08:39 por una capa de hielo de tres kilómetros de espesor

Voz 18 08:42 sí

Voz 15 08:42 con duros otro mundo era un lugar inhóspito

Voz 0530 08:51 queda es un joven de diecisiete años Solutions e interpretado por Cody Smit Mc a quién hemos podido ver en Déjame entrar y en X Men que da forma parte de una tribu del tamaño en la zona que hoy sería el sur de Francia y España junto a su padre Tao Johannes Hawks conocido por Juego de Tronos y otros integrantes de la tribu abandona la seguridad de la aldea para embarcarse en la anual Partida de caza del bisonte

Voz 19 09:15 todo

Voz 0530 09:22 el sustento del pueblo durante el invierno depende de ellos es una aventura que ha queda les supera cae por un precipicio lo dan por muerto pero queda alza sus pies como puede y ahora deberá hacer frente al hambre al frío a la enfermedad y a toda clase de depredadores para poder volver a casa mi padre siempre me decía

Voz 4 09:54 que la supervivencia nunca asegura que cuando ya no quedan líderes a los que seguir

Voz 0530 10:02 debes convertirte su extremo aislamiento es una muy mala condición para su supervivencia sus únicas acompañantes y guías son las estrellas hasta que encuentra Alfa un lobo pero que termina por cuidar a avanzar

Voz 22 10:21 no

Voz 0530 10:31 con el tiempo la desconfianza por ambas partes desaparece consolidando una fuerte amistad entre ellos la hacienda se convierte entonces en un viaje a casa en el que ambos son la salvación para el otro cazan juntos comen juntos hasta juegan juntos Albert Hughes director del libro de Eli dirige y escribe esta historia para el guión original de edad cuidan Hawk entre el equipo figuran el premiado director de fotografía austriaco Martins la y la diseñadora de vestuario candidata al Oscar salen Davis Alpha habla a partir de esta conexión entre un hombre y un lobo de la superación de las barreras del idioma o de la condición genética de los orígenes del mejor amigo del hombre del poder de la amor

Voz 23 11:32 el chico que sirvió separada de su familia lo que cambiaría el curso de la historia humana

Voz 24 11:57 sí

Voz 25 12:00 Tíbet libre puedo verle lecturas

Voz 0808 12:03 no es cine

Voz 25 12:06 tiene libro es solo

Voz 0544 12:18 el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos nosotros vamos a desenterrar hoy en La Script de verano una faceta del dictador quizá muchos de nuestros oyentes desconocen la afición de Franco por el cine entre mil novecientos cuarenta y seis y mil novecientos setenta y cinco Franco vio en el Palacio del Pardo cerca del dos mil películas hace unos meses llegó a las librerías el libro Las películas que vio Franco que no todos pudimos disfrutar escrito por José María Caparrós Lera fallecido hace unos meses Imagine Cruises Valeta que nos está escuchando desde Barcelona hola qué tal muchas gracias por venir a La Script deberán

Voz 15 12:59 encantado es un placer cómo comenzó a investigar las películas

Voz 0544 13:01 qué vio Franco pues empezamos junto con

Voz 15 13:04 amigo y maestro José María Caparrós hace aproximadamente unos ocho años sabíamos de de la afición cinéfila que que tenía el dictador al respecto ir claro queríamos tener la máxima información aquí en una visita que realice con motivo de una investigación sobre las Brigadas Internacionales me aproveché pues unos días que que tenía libres llega al archivo de Patrimonio Nacional haber Si seis me pueden proporcionar alguna información tuve la suerte de de encontrarme con con una persona muy muy abierta y dispuesta a ayudarnos como era director Juan José Alonso Martín cuando le comenté pues mira estamos intentando hacer un uno dirección sobre estas características e imagino que que en algún lado tienen que estar apuntadas lo que es la las películas no no se ayudaría mucho a ver si se puede ayuda por suerte a esta persona recordaba algo hay al respecto si te esperas un rato te proporciona a la documentación que que tenemos igual fue la sorpresa cuando nos sacó lo que eran las tarjetas invitaciones que se imprimían para cada sesión esto era pues como casi casi el Santo Grial

Voz 0544 14:30 luego iremos detallando que poco a poco las películas que que vio Franco que no todos pudieron disfrutar como dice el subtítulo de de de vuestro Libro pero antes quería comentar que Franco como otros dictadores pues utilizó el cine como medio de propaganda no de censura por otra parte pero que él eran pues un gran aficionado al cine participó en una película la mal casada siendo incluso eso teniente coronel en mil novecientos veinticuatro filmó el mismo una acción bélica en Marruecos luego hizo películas como amateur películas domésticas y luego pues también él escribió el guión como Jaime de Andrade el guión de de raza osea que era un verdadero aficionado al cine

Voz 15 15:09 así es llegó in su incluso pues tal como capaces de documentar a otros dictadores como sería Mussolini Hitler Stalin que sí que tenían esta afición es de cinéfila poseían la sala cinematográfica en la que se respetaba la películas pero Franco fue más allá es decir llegar a escribir el argumento de de raza que posteriormente fue la base de la película que dirigió José Luis Sáenz de Heredia Franco en este sentido pues pensando en lo que sería futuro quería estar al lado de los vencedores de lo que en aquel momento se pensaba que iba a ser pues a Hitler aquí sacó pecho y dijo que bueno vamos a hacer una película con las características propias de lo que es el nacional catolicismo de la España de de aquel modo

Voz 0530 15:59 son ellos los que sienten en el fondo de su espíritu

Voz 27 16:02 las semillas superior de la raza los elegidos para la gran empresa devolver a España su destino ellos no vosotros materialistas sordos llevarán sus banderas hasta el altar

Voz 28 16:12 bueno para ellos fatalmente ha de llegar el día dedica donde la arqueología

Voz 0544 16:17 cuando comenzaron a proyectarse las películas en El Pardo

Voz 15 16:21 de hecho poco después de de que el propio Franco Se servicios a instalar en el antiguo palacio real en el Pardo pues la antigua sala de de teatro Se reforma para que pasa ser sala de proyecciones

Voz 0544 16:36 las sesiones como eran empezaban siempre a la misma ahora se les ponía el nuevo al Prince Pío

Voz 15 16:42 sí correcto Franco no olvidemos que era un militar y como tal pues tenía una disciplina por ejemplo en cuanto a lo que es a la rutina y a primera hora de la tarde que solían empezar sobre y alas cinco con un documental que bien podía ser un un nodo luego había un descanso que en ese descanso había un una merienda en la cual había un pequeño refrigerio posteriormente ya lo que es el largometraje de de rigor solo o acompañado Franco la la solía haber acompañado pero un pequeño círculo de personas de su máxima confianza como por ejemplo

Voz 0999 17:27 si es él el que llegaría a ser

Voz 15 17:29 el primer ministro japonés Carrero Blanco y personas de su entorno más íntimo su hija su marido posterior el marqués de Villaverde incluso con lo que serían sus descendientes los nietos como que se llegaron a hacer

Voz 0999 17:48 también sesiones infantil

Voz 15 17:50 les a lo largo de lo que debería todos estos años en un principio sí que es verdad que las sesiones eran por decirlo de alguna manera un público más más abierto pero Franco bien pronto las las cortó porque acabó harto de que la la gente aprovechara estas sesiones para ir a pedir favores y en ese sentido pues dijo acabó simplemente voy a rodearme de estas personas que se que no me van a pedir estos favores íbamos a disfrutar en la película de lo que toca ya está ahí de de nada más

Voz 0544 18:23 bueno el subtítulo ya lo decíamos antes es del libro es que no todos pudieron disfrutar y es que Franco veía películas que luego su régimen censuraba está

Voz 15 18:33 ayer el teniente este este

Voz 0544 18:35 privilegio uno de los casos más significativos fue el debería Diana el labio después de que la película de Buñuel ganara la Palma de Oro en el Festival de Cannes después del escándalo que se montó al publicar una reseña negativa el periódico del Vaticano L'Osservatore Romano

Voz 0999 18:52 sí dieciséis mientras el resto de de españoles tuvimos que esperar hasta mil novecientos setenta y siete

Voz 15 18:59 claro que estamos hablando murió cuando ya había desaparecido lo lo que es la la dictadura pero han llamado la atención eso mismo de todo el escándalo que tuvo a ahora de de comentar que provocó la la película que no olvidemos que fue el primer filme español obtuvo la Palma de Oro en la única si eso mismo y todo bueno pues oratoria de Romano criticando bestial

Voz 0544 19:33 la película llamando anti católica Franco mandó quemar todas las copias de la película

Voz 15 19:38 así que bueno de hecho sea en lo que serías su españolidad que quedó producir un apátrida y por esta razón a nivel documental no existía lo que es el Phil por suerte las copias que estaban en el extranjero siguiese pudieron conservar y Sí se pudieron exhibir lo que sí en los llamados Països países perdón Democratico Si más civilizados que no la España franquista

Voz 29 20:06 no

Voz 30 20:10 mira

Voz 29 20:16 no

Voz 30 20:19 sí sin y viendo que no he llegado a leer

Voz 0544 20:38 siguiendo un poco estas películas que que vio Franco en El Pardo se pueden establecer los géneros y los actores y actrices que les gustaba más

Voz 0999 20:46 de las más de dos mil películas que que vio predominan lo que serían la la comedia el tiro

Voz 15 20:53 los dramas aproximadamente con un poquito más de quinientas películas en lo que es en en cada género exactamente son siete pueblos comedia

Voz 0999 21:03 quinientas tres de de

Voz 15 21:06 además luego queda ya bastante más atrás por ejemplo las policíacas doscientos seis y ahora iríamos disminuyendo a los musicales género histórico aventuras o por ejemplo western bélico ya serían en torno a un poquito más de las cien que siempre también había circulado la la idea que Franco pues un enamorado de lo que es de de los western de las películas de acción pues bueno demuestra que no que que en este sentido

Voz 0999 21:35 las estos géneros que dan

Voz 15 21:38 bastante atrás

Voz 0999 21:40 me gustaba más las películas americanas sólo las España

Voz 0544 21:43 olas indudablemente la las americanas nueve

Voz 15 21:46 cientas diecisiete son de los Estados Unidos quinientas cuatro son españolas por tanto estamos viendo casi casi el doble son de procedencia

Voz 0544 21:57 norteamericana norteamericana si las veía por supuesto dobladas nada de en versión original

Voz 15 22:02 por supuesto si seguirse siempre

Voz 0544 22:07 bueno hay entre las películas que que también vio por ejemplo vio el manantial de la doncella de ver más las noches de cabildeo de Fellini el mensajero de Joseph Losey El Gatopardo de Visconti raso de Akira Kurosawa tampoco se sabe muy bien si era muy aficionado a este tipo de cine de autor no

Voz 15 22:25 si hacemos lo que sería listado pues bueno claro que vemos en las películas de Bergman no por ejemplo de citar estos dos autores que tú acabas ahora de comentar son

Voz 0999 22:34 realmente varios por ejemplo los y los directores extranjeros que más

Voz 15 22:41 dominan pues los norteamericanos como por ejemplo Henry jeta Way o a Edward Dimitri películas consideradas por los amantes del séptimo arte como películas de género clase queda algo por saber verde

Voz 0544 22:59 la figura de Franco como aficionado al cine no se algún un guión inédito hemos mencionado la fase pensó incluso a lo mejor que él pudiera haber escrito o esbozado una segunda parte de raza o algunos escritos sobre cine donde estarían Si es así

Voz 15 23:13 buena pregunta sí que hubo la la idea de hacer un una segunda parte de raza pero

Voz 32 23:19 el cambio

Voz 15 23:21 de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de tendencias nazi fascistas hacen que se abandone lo que sería el proyecto no pasó de simplemente de esbozar un pequeño ha argumento sobre todo por parte de José Luis Sáenz de Heredia el director pero a nivel de cinéfilos y aunque daría mucho más como por ejemplo serían esas filmaciones amateurs que qué hacía a Franco de los cuales pues hay hay constancia no solamente por fotografías sino por ejemplo el mismo no dudo cuando se le ve por ejemplo en su residencia de del Pazo de Meirás en en Galicia rodeado de lo que sería de de sus nietos y el mismo locutor dice pues eso qué es el Caudillo está aprovechando estos momentos más íntimos para estar con su familia hay filmando lo que sería escenas familiares no solamente esto sino que el propio Franco hay constancia de de ello que llegaba a montar estas películas son horrorizada

Voz 0544 24:33 por la silla pero que he visto algunas que se emitieron en alguna cae

Voz 15 24:37 está ahí está ahí está tanto José María como un servidor teníamos constancia de esto que tú estás diciendo en uno de estos programas de prensa haría lo que hicimos es décimo no vamos a tirar del hilo hizo en su momento cuando estábamos haciendo el libro nos pusimos en contacto vivían en acción entonces porque no falleció la hija de Franco Carmen Franco hasta diciembre del año pasado dos mil diecisiete pusimos en contacto con ella para que le informaran poco de lo que eran estas sesiones cinematográficas de de lo que se recordaba sus respuestas fueron bastante bajas no me acuerdo mucho de esto ya hace muchos años y sé que iba con mis hijos pero poco poca cosa más cuando preguntamos tenemos la la constancia que rodaba estas películas ella nos dijo que no las tenía que es un caso las tendrían los nietos y por tanto que nos pusiéramos en contacto con ellos lo hicimos a través de un miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco llegamos a ponernos en contacto con Francis Franco pero por desgracia no no respondió

Voz 0544 25:59 sí que está todavía eso en fase de investigación pero las películas existen o existieron se han destruido pero vamos que eso que se pudieron ver por la televisión y luego existen algunos otros mitos leyendas medias verdades por ejemplo eso que dijo Orson Wells en una entrevista que había visto una película de animación realizada por Franco esto es verdad es leyenda que es

Voz 15 26:21 o sea un un genio porque también tiene una gran fantasía y como tal yo pienso que quise esta fantasía se suele desbordó se se fue más allá de de de las manos porque yo creo que no que él mismo Franco llegar a realizar una película de dibujos animados ya un nivel realmente

Voz 0544 26:46 la última sesión en El Pardo fue en octubre del setenta y cinco sean muy poco tiempo antes de que muriera

Voz 0999 26:51 en ese sentido pues podemos decir que no no se perdía Ny ninguna Ivano prácticamente un montón de de

Voz 15 27:00 mulas que que le proporcionaron un placer porque de lo que se trataba era eso de desconectar un poco de de las de la rutina a diaria de evadirse a pesar de diferentes coyunturas internacionales que que pudieran haber era en aquel momento de por ejemplo estoy pensando lo en la crisis de los misiles de Cuba en octubre de mil novecientos sesenta y dos que prácticamente llevó al borde de la humanidad la tercera guerra mundial lo que antes esto comentaba que él era una persona de rutinas de ideas fijas y toca película pues toca película

Voz 0999 27:37 sí sí Si intención de mundo

Voz 15 27:41 exacto sí sí sí Moscú y Washington

Voz 0544 27:46 nucleares sí sí nada hoy toca película

Voz 15 27:48 bueno no sólo un poco el personaje de que él vivía en esta burbuja aislado de de lo que sería de del mundo exterior

Voz 0544 27:56 pues Cruise es autor junto con José María Caparrós de Dolera que murió en marzo de este año de marzo de dos mil dieciocho autores del libro las películas que vio Franco y que no todos pudo

Voz 15 28:09 pero en disfrutar cine en el Pardo mil novecientos

Voz 0544 28:12 cuarenta y seis mil novecientos setenta y cinco Majid es muchísimas gracias

Voz 15 28:15 por pasarse por La Script de verano y contarnos cosas de este libro a vosotros muchas gracias

Voz 20 28:27 modo

Voz 33 28:33 Jandro

Voz 9 28:42 más cine ahora en La Script la música del silencio una película en la que salían

Voz 0544 28:46 Porque Banderas y que está inspirada en la vida del cantante

Voz 9 28:49 de Andrea Bocelli

Voz 0530 28:52 muchas veces el camino hasta el éxito puede ser muy duro si alguien sabe de esto es Andrea Bocelli esta semana se estrena la música del silencio una cinta italiana basada en la vida del tenor que muestra los pasos que dio hasta ser reconocido como merece

Voz 4 29:12 siguen aquí mantenerme

Voz 0530 29:15 el estreno se debe a que justo esta semana el cantante cumple sesenta años además ha visitado nuestro país para actuar en el Festival de Cap Roig este martes pasado

Voz 34 29:28 mi nada

Voz 1880 29:36 la cinta está basada en la novela autobiográfica homónima escrita por el propio Boceli la música del silencio es un biopic que cuenta la historia de superación del tenor italiano nacido con una ceguera parcial que a sus doce años Se volvería completa

Voz 18 29:50 bien podría decirse tu voz tiene que madurar de todo pero de momento los resultados están siendo

Voz 1880 30:03 el cantante no dejó que su minusvalía fuese un obstáculo para perseguir su sueño llegando a convertirse en uno de los cantantes de ópera más importantes del mundo lo que le llevó a escribir esta novela en la que se bautiza como Amos Vardy su alter ego

Voz 0544 30:19 el director y guionista

Voz 0530 30:20 de la cinta es el realizador británico Michael Wright porque ya ha adaptado otras novelas en películas como El mercader de Venecia o El cartero y Pablo Neruda película por la que fue nominado al Oscar al mejor director guión cuenta también con la participación de la guionista Ana Padilla Nano

Voz 18 30:35 cantantes antes de una actuación deben permanecer en un estado de absoluto silencio es complicado conseguirlo pero cuando aprendas a necesitar palabras sentirás el sonido de tu respiración

Voz 0530 30:56 la cinta cuenta con material inédito y es que incluye canciones que Andrea Bocelli compuso cuando era joven pero que nunca antes han salido a la luz

Voz 35 31:04 no

Voz 36 31:06 tú tienes una gran ya estás acostumbrado lejos ellos guía sus pasos

Voz 0530 31:14 por el actor Tobey Sebastian conocido por su personaje en Juego de Tronos encarna a Boceli en el reparto también encontramos a Antonio Banderas en el papel del maestro que enseña el cantante a utilizar su hubo música

Voz 18 31:26 el silencio será gira cuando viaje exportó integridad los que descubra allí podrás expresarlo

Voz 37 31:44 sí

Voz 0530 31:48 el catalán Jordi Mollà y la italiana Luisa Ranieri interpretan a sus padres y el reparto lo completan otros factores como Emilio Fantastic Quini yo tengo algo que deciros o Nadir Castelli en el papel de su primera esposa

Voz 36 32:01 hoy estamos dando pop tu futuro gracias maestro gracias a ti

Voz 39 32:37 ah

Voz 40 33:15 querido señor Rossellini de sus Roma ciudad abierta hay Pahissa y me gustaron mucho si necesita usted una actriz sueca que habla muy bien el inglés que no olvidado su alemán que chapurrea un poco el francés y en italiano sólo conoce piano estoy dispuesta a acudir y hacer un filme con usted

Voz 41 33:32 con todo mi afecto Ingrid Pernau solo y cambiar esa dócil diverso Se me enamora el Álvaro tú también

Voz 0544 33:45 Rossellini no dudó en aceptar la propuesta rodaron juntos Stromboli is enamoraron colaboraría en en otras cinco películas antes de que se divorció divorciarse Bergman no pudo evitar prenderse del director aún estando casada escuchamos ahora sus declaraciones acerca de sus inquietudes

Voz 1880 34:02 desde que era una niña pequeña he buscado cosas nuevas enseñado grandes aventuras fuera lo que fuese lo que hiciera hiera o experimentar nunca era suficiente siempre he intentado eliminar las trivialidades para hallar la felicidad pero nunca supe que era lo que podía darme la felicidad y la paz buscaba y buscaba cambiaba y cambiaba yo no hago nada malo

Voz 0530 34:25 es culpa mía si soy diferente diferentes hoy diferente siento ya pues de otro modo

Voz 1880 34:28 hiciera lo mismo con mi trabajo intentaba cambiar los papeles cambiar mi tipo ir de estudio en estudio hallar nueva gente con la que trabajar que pudiera desarrollar May ayudarme alcanzar mi meta de madurez y Peter sabía lo inquieta que estaba siempre al respecto entonces conocía Rossellini otra ave migratoria había crecido como un gato montés nunca se siente completamente satisfecho con lo que se dice respecto a sus mujeres no es una exageración tampoco pero ahora ha conocido a alguien que dice que le comprende con él tengo el mundo que deseaba ver

Voz 42 35:03 la banda no gran nube no

Voz 0544 35:06 pero eso no quiere decir que no fuese duro para ella e irse a Italia con Rossellini escuchamos ahora la carta en la que se dirige a su marido para expresarle su decisión

Voz 43 35:17 querido Peter

Voz 1880 35:18 te va a ser muy difícil leer esta carta y a mí me resulta muy difícil escribirlas pero creo que es la única forma me gustaría explicarte lo todo desde el principio

Voz 43 35:28 ya sabes lo suficiente me gustaría pedirte pero pero eso parece ridícula no todos culpa mía

Voz 1880 35:35 y no sé cómo podrás perderme que desee quedarme con Roberto no era mi intención enamorarme Italia para siempre después de todos nuestros planes y sueños sabes que es cierto pero como puede impedirlo o cambiarlo presten Hollywood como a mi entusiasmo por Roberto crecía y crecía Isabel son muy parecidos que son con el mismo deseo hacia el mismo tipo de trabajo vi la misma comprensión de la vida

Voz 43 35:59 por qué me tratan así por tu manera de comportarse Gêres una desvergonzada pensé que quizá pudiera dominar los sentimientos que sentía hacia él cuando él lo viera en su propio medio tan diferente al mío pero resultó precisamente lo opuesto la gente la vida el país no son extraños San lo que siempre en ese no tuvo el valor de hablar más acerca del encastado y lo que lo hice conteo puesto que todo parecía tan increíble como una aventura y entonces no me di cuenta de lo profundo de mis sentimientos Mi Peter se como esta carta caerá como una bomba en nuestra casa nuestro futuro nuestro pasar tan lleno de sacrificio y ayuda por tu parte

Voz 0530 36:42 ahora se queda solo en las ruinas de yo soy incapaz de ayudar

Voz 43 36:46 pobre querido papá pero también pobre

Voz 44 36:53 no eso no es tal vez de ser tan feliz no había sido nunca

Voz 45 36:57 siento desconfianza dame un poco de tiempo para hacerme

Voz 44 37:00 la idea

Voz 4 37:14 sí

Voz 15 37:54 venga

Voz 0808 38:03 así es Jim Parsons dijo me siento muy afortunado de tener otros veintitrés episodios que rodar de esta temporada porque tengo la esperanza de que con todos y cada uno mi nivel de aceptar de verdad este hecho sí afianzará os echaré de menos a estas palabras se ha sumado Keiji Coco Penny que confesaba este viaje ha sido un sueño hecho realidad como la vida es cambiante no importaba cuando fue a terminar mi corazón siempre se habría roto en dos ahogada en la grúa más prometo brindaron la mejor temporada

Voz 0544 38:29 bueno pues muchas gracias Alejandra por estar todo este verano y contarnos todas las noticias de cine que son bueno las más interesantes de del verano ha sido un placer formar parte de tu locura pero vamos a seguir con una pequeña película española para toda la familia que además no los bajos los vas a contar tu es los futbolistas que está basada en el primero de una serie de libros escritos por Roberto Santiago

Voz 0808 38:58 tienes conocieron en los libros a paquete Elena con hache angustias Toni Anita o Camuñas los jugadores de Soto alto llevan tiempo deseando ponerles cara un momento que ya llegado

Voz 47 39:09 es una película que la gente está esperando porque de alguna forma tenemos la sensación de que

Voz 15 39:12 a ver a cobrar vida a paquete Elena

Voz 47 39:15 Toni angustiadas a Camuñas entonces bueno pues es el es el momento en que en que toda esa especie de el hechizo pues vaya va a la a las pantallas de los cines

Voz 0808 39:23 ahora llega a la cartelera los futbolistas adaptación de la primera novela de la saga homónima en la que los jugadores tendrán que resolver el misterio de los árbitros dormidos

Voz 48 39:31 tuvimos que descubrir porqué los árbitros se quedan dormidos pero la policía la policía no lo va a investigar

Voz 0808 39:37 este no será el único problema al que tendrá que hacer frente este grupo de niños de entre trece y catorce años sino que además se enfrentarán a la peor amenaza para ellos perder la Liga significa perder el equipo

Voz 0808 39:59 esto hará que los nueve jugadores se unan más que nunca para que el club de fútbol Soto alto siga adelante así sale a la luz uno de los valores que el director Miguel Ángel Lamata quería destaca

Voz 47 40:08 así es siempre un trabajo en equipo no creo que la vida es un trabajo en equipo

Voz 0808 40:12 la película tiene como protagonista paquete Julio Bohigas aquí en sus amigos perdonan todos los errores que comete partido a partido por mucho que se repita

Voz 0808 40:31 completan el reparto los ya afianzado es en la comedia Joaquín Reyes y Carmen Ruiz además de Antonio pagó pudo Norma Ruiz y entre el reparto de los nueve benjamines destaca Milene Meyer que da vida a Elena con hace la nueva integrante del equipo cuya estancia en el pueblo depende de la continuidad del club

Voz 49 40:46 no descubrimos este misterio o adiós al equipo si perdemos el equipo perdemos cosas eh

Voz 0808 40:57 la película combina un talento joven y revelación con grandes comediantes algo que no ha sido complicado para su directo

Voz 47 41:03 mira casa funciona igual con actores adultos que con actores jóvenes como estos al final el sacrificio de las mismas cosas y me entendí con ellos enseguida ellos conmigo echaba una broncas Arrayán de mí yo también para una comedia viene bien

Voz 0808 41:15 el trabajó con este grupo de niños ha sido también enriquecedor para los actores más veteranos así explicaba Norma Ruiz la experiencia del rodaje

Voz 50 41:22 hay veces en la película es que los adultos golfos y de repente se frescura no te pierdas pero de alguna manera me cabezas un poco la profesión porque al final es un trabajo de de repente llegan ellos con esas ganas de jugar divertirse pasárselo bien con esa cara de ilusión que yo creo que nos contagia

Voz 0808 41:41 adaptación fue un proceso muy sencillo ya que el autor Roberto Santiago le dio vía libre al director para hacerla como él considerase

Voz 47 41:47 de lo primero que me dijo fue hace la tuya eso no puede ser más esa carta de libertad pues más generosa que un director a otro no paralelamente ha perdido salida que no podía apartarme de la esencia de las novelas de los futbolistas porque es que está muy bien construido todo lo que hecho

Voz 0808 42:00 con todo este cóctel podría parecer que la película es una comedia familiar con un humor dirigido especialmente a niños sin embargo esta afirmación queda muy lejos de la realidad según explican Carmen Ruiz Julio Bohigas

Voz 51 42:11 Meyer critica de toda la peli es lo bonito y que yo creo que vamos a también a los padres a los tíos y los abuelos porque hay guiños para los mayores

Voz 1628 42:17 luego hay comedia hay misterio hay acción hay deportes hay romance entonces tienes mucho pues ya hay mucho donde elegir si a ti te gusta un genero de películas les futbolista Eslava tienes porque es un cóctel letal

Voz 51 42:49 como estaba con el equipo vista respeto igualdad no sé muchas cosas muy bonitas en a la el crack del fútbol en la peli

Voz 23 42:57 en este aspecto X que es Jesús

Voz 15 43:00 es una joya porque realmente los niños necesitan más de referencia no

Voz 0808 43:04 más allá de todo esto la película da visibilidad a nueve nuevos actores que en una película llena de acción e intriga bien combinada eso sí con toques de humor muestran todo su talento ante la cámara tanto que el director no duda en afirmar que

Voz 47 43:16 tenemos la próxima Giulia Rovers española ya próximo Bruce

Voz 0887 43:38 mi amiga la cinéfila por periodista impresionada mujer Pérez Beatriz Martínez Gómez no soy una como las demás hoy una periodista una semana más

Voz 0544 43:48 acabamos el programa con los comentarios de Beatriz Martínez Gómez mi amiga la cinéfila esta vez desde Alicante hola Beatriz cómo estás la El niño que tan buenos ha sido un verano como para echar cohetes en cuanto a cine pero por lo menos hemos visto títulos como Los Increíbles dos Misión Imposible out siempre juntos vencida o incluso el pacto la de Belén Rueda que ha funcionado muy bien en taquilla o sea que le podemos dar un aprobado alto casi un notable no

Voz 15 44:13 verán veranos tampoco son para tirar

Voz 53 44:15 técnico que hayamos tenido unos buenos Blockbuster si después alguna película de autor como ven ciñó que que estaba muy bien pues ya lo podemos dar por Salvados

Voz 0544 44:23 bueno vamos a escucharlo que opinas de un par de películas que se estrenan este fin de semana la primera es rodean

Voz 5 44:29 esta vez fíjate tengo ojalá aceptar esto cuerpo tal y como es antes de mes el artista objetivo era ser un buen artesano la belleza sólo se encuentran trabajando sin ella estás acabado

Voz 0544 44:45 a ver qué te ha parecido esta película del francés Jacques un convincente Lyndon haciendo del escultor

Voz 45 44:51 bueno pues yo iba con muchos prejuicios porque no sabes que el abuchearon en Cannes el año pasado

Voz 0808 44:56 sí ya entonces claro como decían que eran tan Spar

Voz 45 44:59 tosa yo digo bueno pues en redes un horror igual a lo que sí que me he encontrado una película Un poquito aburrida un poquito pretenciosa pero que tiene algunas aspectos interesantes sobre todo en la manera de lo que se refiere a la creación no es una película que le da mucha importancia al acto de crear a al acto pues de de de estar enamorado con con tu trabajo Seve a al escultor en su estudio pues dándole vueltas a sus obras todo toda esa parte me me parece muy interesante ir después no me ha gustado nada la mirada masculina que se le da al al personaje yo creo que bueno pues el personaje de calle Camille Claudel que sabes que que fue su amante y también su alumna dentro del estudio pues como que queda así un poquito no Tomás difuminado aparece desaparece como que no se cómo pero sí uno que yo lo entiendo porque estamos hablando de rodee no no estamos hablando de Camille Claudel pero no no hay una por un posicionamiento crítico ante esa mirada masculina que hacía bueno pues que en su estudio se acostaba con quién quería que tenía esa ese estatus de poder no era una persona muy importante y como qué podía hacer lo que quisiera no con las mujeres y incomodado un poquillo la verdad

Voz 0544 46:16 si decía el director que había dos películas que ya habían hablado de la relación entre Beni Camille Claudel que era la pasión de Camille Claudel y Camille Claudel mil novecientos quince en hoy que él quería dar la otra visión desde el punto de vista del del escultor pero sí es verdad que claro todo el peso de la película recae en un Vinçent Lyndon que mí me gusta la interpretación que hace y es un actor que últimamente pues hemos visto mucho en títulos como Los caballeros blancos y la ley del mercado nuevos además tiene un toque escultórico el mismo como si fuera una especie de escultura

Voz 45 46:48 bueno sí sí sí es verdad yo creo que es un actor que que todo este lío que que hubo con Carolina de Mónaco no pues tu su novio durante bastantes años como que se les prestigia un poco nivel interpretativo no ir y ahora ha vuelto a demostrar pues que que que es un fantástico actor que se llevó la Palma de Oro de Cannes hace un par de años con la ley del mercado y la verdad es que está demostrando que es uno de los grandes de su generación

Voz 0544 47:16 sí y además tiene fama de antipático e con los periodistas y con la gente en general pero hace un par de años estuve en Sevilla recibiendo un premio por toda su carrera ahí estuvo Sympathy quisimos

Voz 45 47:26 doy fe es verdad estuvo muy simpático en esa ocasión sí sí sí

Voz 0544 47:30 en la segunda película de la que nos vas a hablar también es francesa y se titula promesa al amanecer

Voz 11 47:35 Roma han tanto su madre como yo en ese momento

Voz 54 47:42 a lo mejor me fuera

Voz 11 47:48 pero le pongáis a risa lo están

Voz 0544 47:51 la pobre Eric Vie protagonizada por la la siempre eficaz Charlotte Gainsbourg te ha gustado o no te ha gustado

Voz 45 47:57 pues fíjate que en esta ocasión a mí Charlotte Gainsbourg no me ha convencido demasiado porque hace como un personaje un poco caricaturesco no es una mujer que estaba totalmente obsesionado con que su hijo sea una persona importantísima cosa que realmente terminó siendo pero como una relación muy tóxica entre madre e hijo

Voz 55 48:16 que que no se me pareció

Voz 45 48:18 un poquito me dio un poco de repelús la verdad

Voz 0544 48:22 con poquito de Grima ya está un poco sí

Voz 45 48:24 hombre pasada nada que ver con todas estas películas últimas hemos visto con las que ya pues hacía unas interpretaciones súper físicas aquí está esta centrada no no no me ha terminado de convencer Charlotte en esta en esta ocasión

Voz 0544 48:40 sí es una es una actriz además con que la asociamos casi siempre con el drama más terrible y tremendo gracias a su relación con las Von Trier no pero que también tiene una vis cómica que la hemos visto también en algunas otras películas que una actriz de una gama muy amplia mucho más amplia de lo que

Voz 45 48:57 de lo que pudiera parecer sí es verdad es verdad no ella es estupenda ya demostrado que que tanto en el cine francés como ya sabes que en en el extranjero ha estado en muchas películas AENA en I'm not there de prensa Danes allá pues es como muy musa de directores independientes americanos y la verdad es que ella siempre cumple muy bien sí pero lo que pasa es que en esta ocasión no sé si es que también es un drama muy académico sabes que poco pues acartonados podríamos decir bueno pues estaba dentro de esos códigos de todas maneras en Francia pues tuvo bastantes nominaciones a los a los César pues ya sabes es que son estas este tipo de películas históricas pues que retratan a una gloria nacional que siempre pues les gustan a ellos más que a nosotros yo creo

Voz 0544 49:39 no es que lo habíamos cantar hace una semana que la ponías tu para cerrar la sanción bueno y querías hablar me precisamente también de de purasangre que se estrenó la semana pasada ya se te ha gustado

Voz 45 49:51 esta sí que me gusta son de estos estrenos pequeñitos que se estrenan casi a sin que nadie se de cuenta que de pronto se convierten en de los más interesantes simplemente no continua santería

Voz 56 50:04 esto no me convierta en una mala persona sólo significa que tengo que esforzarme y ser bueno

Voz 4 50:14 no has pensado en matarlo

Voz 45 50:18 no harías el director es Qorei Finley que es de estos directores que surgen de la Escuela de Sundance que que alcanzar una cierta repercusión con su opera prima que nunca se sabe hacia hasta dónde pueden llegar no de como de Sundance ha salido tantos buenísimos directores y el caso es que aquí ya ya apunta maneras bueno la película que indaga un poco en el mar muchos lo han definido como la American Psycho millennials criaturas celestiales de la de la nueva generación yo creo que bueno que tienen bastante razón y que tiene además a dos actrices jóvenes que son impresionantes como son Olivia Cook que la vimos hace poquito en Ride Player One de de Steven Spielberg Ania Taylor Joy que es la protagonista de de la bruja esa película que independiente pues que que tanto que tanto nos gusta hace un par de temporadas que tiene una mirada muy inquietante la verdad es que las dos funciona muy bien en ese germen que ese genera de la psicopatía no como cómodos niñas de repente pueden generar ese malestar que al fin y al cabo es como todas las películas que hacía pues Tim Burton no o David Lynch el al principio de su carrera no como indagar dentro de esa sociedad americana dentro de los suburbios que que bueno pues ahí hay un malestar que todo parece perfecto y que sin embargo no

Voz 1880 51:36 es el germen del del mal pues osea anida hielos en las profundidades

Voz 0544 51:41 sacan muy recomendable purasangre para terminar esta sección que hemos tenido este verano con Beatriz Martínez Gómez vamos a escuchar como siempre una canción y como yo te tengo que decir adiós Satty también a todos los oyentes nos lo hemos pasado muy bien pero la semana que viene ya viene el equipo titular de La Script María Guerra y Pepa Blanes prefiero que diga adiós a a Margaret en el comienzo de la película un beso para Verdi un comienzo inolvidable que recomiendo los oyentes que busquen y vean sino lo han visto un comienzo por cierto que que se veía en un capítulo de la sí Gemma men lo analizaba el mismísimo Don Draper para una campaña publicitaria así que lo dicho Beatriz Bye bye Beatriz con Bye bye Verdi Icon a Margaret hasta siempre

Voz 55 52:25 muy bien participa este verano contigo Elio muchas

Voz 45 52:28 gracias por todo

