SER Aventureros: Carlos Soria vuelve al Dhaulagiri (25/08/2018)

qué tal muy buenos días bienvenidos a ser aventurero si estamos de vuelta queríamos resistir unos algunos pero estamos de vuelta ya hay que pagar la penitencia que es regresar tres semanas después Iber que el mundo si igual o casi en algunos casos diría que pelín más revueltos pero bueno muy buenos días bienvenidos a todos los que no sintonizáis albanés de la Cadena Ser los que lo hacéis tanto la Península como en las Canarias y gracias a los que no sintonizáis a través de la voces sesenta Herráez con vosotros así que abrazo muy fuerte muy buenas tardes para todos vosotros hoy tengo el equipo más menudo repartido no estamos juntos ni mucho menos por ahí tengo a José Luis Angulo en Madrid hola José Luis qué tal estás buenos

Voz 1055 01:46 así una cosita sólo nota reglajes porque el listón está alto eh

Voz 1025 01:51 lo que has hecho tú estás en estas semanas bueno hablamos luego fuera

Voz 1414 01:55 echaba humo la claro social en los oyentes necesidades

Voz 0258 02:00 ya he hecho por mi parte a que siga Ponseti he dicho voy a Chema Rodríguez qué tal estás

Voz 3 02:08 yo te noto abajo me dijeron no te veo no te noto la misma energía que antes de vacaciones no sé qué necesitas un relevo o que o que no se entonces

Voz 1025 02:15 a las diez de darme a ustedes no te veo yo claim energías y no me veo en el Caribe el Caribe que me ha hecho mucha energía tengo muchas cosas de contaros muchas cosas que compartir tengo en Cantabria Angelito colina hola Angel qué tal está

Voz 0970 02:29 no pero Jose Luis no está feliz de escuchar a todos estos chicos es ahora mismo tiempo estoy feliz Ángel estoy feliz preocupado si no una más si llegan a da cuenta para ello entre lo mucho que contar que el otro aquí dos explica dicho aquí en estudio Cantabria

Voz 3 02:49 que tu dice que está hablando quienes

Voz 1414 02:52 chaval chavales el cántabro que vive hay que habría ayer cuánto cuánto llevas en Cantabria Ángel reconoce luego en antena la ser eh

Voz 0970 03:02 pues yo llevo a exactamente dos meses ahora

Voz 0258 03:07 ah ya tablas empadronada allí él

Voz 0970 03:11 pero pero de pero es que Jose Luis os diga José Luis quién estaba siempre apoyando hay en cada programa cada cada sábado quién estaba José Luis

Voz 1414 03:20 yo la verdad que yo me quedo me quedo tranquilo todos lo veranos porque sé que al menos Ángel Colina va a estar ahí a Cannes

Voz 0970 03:26 oye bueno como sé que tienen muchas cosas que contar hoy déjame que cuente la mía para luego no tener que hacer un par de preguntas

Voz 1025 03:32 te voy a dejar que cuente la tuya pero te tengo que hacer un para vale

Voz 0970 03:36 vale no voy voy a ir

Voz 1025 03:38 desglosando un poco todo lo que he podido disfrutar durante estas vacaciones

Voz 0970 03:44 esto bueno hay buceando a tope y me

Voz 1025 03:46 me por primera vez en cuevas por primera yo creo que única vez porque madre mía con miedo la congoja ahí queda eso todavía aunque ya se ensambla Halo a lo de los chicos de Tailandia para me parece tremendo tremendo dime Ángel no lo que yo te quería preguntar sobre

Voz 0970 04:05 eso precisamente sobre el tema porque vi las fotos bueno incluso vio algún vídeo en el que estaba buceando en una cueva de estas si os quiere ha expresado se ha vuelto loco

Voz 1025 04:14 no cabe ya había la opción de blues de bucear en lo que ellos llaman un agujero azul que en en mi caso eran los primero los ocho metros agua dulce y a partir de ahí agua salada estuvimos por debajo veinticinco metros y la verdad es que las sensaciones son brutales pero me descojono e insisto claro buf se te va la vida muy rápido ahí dentro eh pero bueno lo hablamos con con tranquilidad me encontró unas cosas de las montañas dominadas que que quería también preguntaros a todos porque me llevo una sorpresa eh extraña me voy explica resulta que ahora en Benasque también hay por ahí cuatro lobos que vienen de la zona de de Italia ir en repartidos entre Cataluña Aragón en esa zona y Francia cincuenta osos bueno al Gobierno de Aragón al menos es lo que me han contado los pastores insisto porque ha llamado al Gobierno de Aragón las cosas como son la mejor idea que han tenido ha sido regalar mastines a todos los pastores para que cuide los rebaños de ovejas hemos vuelto para atrás hemos vuelto a siglo XIX pero hay unas advertencias en el monte verídico lo que es cuento eh unas advertencias de que no te acerques a los rebaños que ha dado si llevas animales tú O'Shea llevas niños porque los mastines no conocen a su padre en el momento que se acerca al rebaño directamente van a por él

Voz 0970 05:39 eso te iba a decir pues es decir porque es de los más tienes esto sí crían con las ovejas y en el momento en el momento que ven algo extraño al rebaño no sé que sean sus dueños ojo eh muy peligroso sobre todo si vas Un perro tu mascota fíjate que con tu perro no no vale adiós niños gente que bueno no hay hay más pero sin duda es que habían salido

Voz 1025 05:59 cazar que los más tiene les mataron los perros directamente me lo contaron ahí que duraron si tenían que denunciar o no pero vamos una cosa de locos Ike estaba la gente sabes de aquello que antes se Chema un rebaño de ovejas que bonito

Voz 0970 06:15 sí sí ahí ahora hay que bonito

Voz 1025 06:18 que está todo el mundo con el culo apretado por si por si detrás del bonito vienen cuatro Martínez de Cope

Voz 1055 06:23 ahora cuando se del rebaño de osos hay que son más bonito eh

Voz 0970 06:27 sí pero estamos locos todo yo creo que sí que no que te iba a comentar también aquí en Cantabria ahora mismo hay un también una polémica fuerte porque parece ser que hay lobos que están atacando a ha ganado se Cinema tanto crías de caballos de de ay de vacas no de de las que están en el monte y entonces Pablo hay una polémica entre los defensores del logo y luego están los ganaderos que aunque por cada cada digamos cada res que pierden ellos solos son indemnizados no pero se quejan de que se tarda en las indemnizaciones de se pagan muy mal bueno que ya sabes que hay una polémica muy grande con todo esto no

Voz 1025 07:03 lo que pasa lo ha pasado yo yo no sé cuantos duelos ahí en esa zona que hay cuatro que no lo ha visto nadie sea capaz

Voz 0970 07:11 eso es promotor apiñados por esas cámaras que ponen para

Voz 1025 07:14 controlar por dónde están sabe parece me parece todo una cosa

Voz 3 07:17 pero son Lobo lo has metido son lo que han llegado son Lobo son

Voz 4 07:20 son dos lobos expresó sus lado osos

Voz 1025 07:22 hay cincuenta osos entre cuarenta y ocho y cincuenta osos en toda la zona pero la zona abarca Cataluña y Francia osea que entre ellos está el famoso este que que que ha causado tantos problemas que que desde que despertó al inicio de la primavera sellado por delante llegó a caballos de todo

Voz 0970 07:42 el va el que bajaba muy cerca de la civilización decíamos Eskoriatza llamaba es que lo estoy

Voz 1025 07:48 hablando de memoria eh creo recordar que el nombre yo no

Voz 0970 07:50 me acuerdo pero sí recuerdo que tenía de este es él

Voz 1025 07:53 qué quieren coger Ivor devolverlo porque no sabe donde ya se lo van a devolver pero es que estos lobos ni se les han visto parece ser que hay un corredor verde que pasa desde Italia y los tíos están por ahí

Voz 1414 08:06 pero cuál es el plan hay un plan me imagino no detrás de todo esto un de en el dedo de cómo es la cosa que es lo que

Voz 1025 08:12 pero pero que más ha salvajada en el monte de lo que ya estás esta obra Mercedes

Voz 3 08:16 yo imagino que eso que esos os han traído es decir para rato

Voz 1025 08:19 sí sí sí son son dentro del Plan de protección y de recuperar la fauna y flora en toda esa parte de Pirineo

Voz 3 08:26 entonces pero como reposas con con fauna salvaje para proteger a las ovejas

Voz 1025 08:33 la de mastines consecuencia de eso el ser

Voz 3 08:35 humano no puede pasear por el monte

Voz 1025 08:38 sí es caro porque no es lo que yo me reía porque me me me crucé con por cierto había muchísimos este año muchísimos forestales aislando a la gente de que atar a los perros de que cuidado con las mar motas este año más que nunca yo creo que es por el tema mastines porque porque claro decían bueno puedes estar de suerte sales hacer una excursión in Si sales vivo de la excursión que has planificado todo bien pero no te caes pero no te pasa nada puto Udo te puedo

Voz 5 09:03 la caluroso pues todos te puede pegar un lobo

Voz 1025 09:06 punto tres te puede como digo Aubert

Voz 0970 09:09 casi que mejor no pero pero sí si se hubiera ahí al Aneto cuando lo que pasa ahí arriba tampoco se creer que es muy seguro e ya Usón y logos

Voz 1414 09:19 nada nada de esta también nos contaba ya la próxima semana bares están felices porque imagino cuando ya saben Age claro tienes datos salvar todo tanto tanto que celebrar macho que imagino que estarán tajada moldea

Voz 1025 09:31 no todo el mundo Alvar de celebración pero bueno

Voz 1414 09:33 esa es otra historia bueno chicos

Voz 1025 09:36 qué quieres contarlo Angelo o no

Voz 0970 09:39 no nada más que quería no quiero hacer a pesar de que el día de la semana que viene el día dos de septiembre se el Kilómetro Vertical en la Vega de fascismo de los tres kilómetros musicales más importantes que se hacen en Copa y bueno que es el día de hoy sábado a domingo dos a las diez de la mañana es una subida que son son unos cuatro kilómetros aproximadamente lo que tienen que recorrer es un recorrido que hay mil cien típicos se ponen en el kilómetro vertical digamos que son mil ciento setenta y tantos metros que en total son unos cuatro kilómetros subir

Voz 0322 10:13 en en la máxima pendiente Lleida

Voz 0970 10:15 ya al setenta y cinco por ciento de que no está nada mal para la gente que le apetezca acercarse a la Vega de Pas

Voz 1025 10:21 por eso Kilómetro Vertical si además

Voz 0970 10:24 qué puede Nono además fuera de Leo se pueden inscribir el mismo día de la de la prueba al que no está inscrito ya Ángel andando o corriendo en vicio cómo es eso es como puedas o sea es decir tú te puedes ahí aquí luego te va a haber una

Voz 6 10:38 una así a diferencia de otros años que

Voz 0970 10:40 qué tal estás Colomé entrados individualmente y entonces tú sales ICO redes hay tramos en los que corres y hay dos tramos en los que andas porque es imposible correos en la pendiente setenta y cinco por ciento como corres ahí no es complicado entonces ahí va anticipando cerveza cuán a cuatro patas Day como puede yo yo reconozco la asumirá hecho

Voz 0322 11:00 dura es muy dura bueno pues ya sabéis que que quiera se case

Voz 1025 11:05 te ves ya estará ahí Ángel Colina le sacaron las fotos pues en la angelical te cuento una cosa la semana que viene notición en Ser aventureros según ha con José Luis Angulo fuera de micrófono ha encontrado un recorte de periódico dice él de cuatro meses después de arrancarse no aventureros

Voz 0970 11:26 no me lo creo eso

Voz 1025 11:28 dicha admiten apuestas oye

Voz 0970 11:31 perdonar yo voy así aunque un poco pedante pero joven voy a citar el tuit este que puso un invitado que tuvimos en el programa y que no puso como el mejor programa de aventura del mundo

Voz 1025 11:42 tú no sin ninguna duda eso no Gemma cuál cuál es desde este programa para tiques

Voz 3 11:49 este programa

Voz 1025 11:52 por programa Aventura del mundo lo único que la Cadena SER

Voz 3 11:54 ha conseguido poner a las seis de la mañana sin que

Voz 0258 11:58 el ego

Voz 1414 12:03 bueno o malo bueno malo es el más longevo eso sí que no nos lo quitan

Voz 0970 12:06 yo quería comentar Ponseti no se buenos y lo vais a comentar luego vital pero el tema de lo de Italia no lo que ha pasado en en el río Este descenso este de la ría de modo que tener dentro otra vez hemos podido suceder eso

Voz 1025 12:20 Chico peleó por el que cada año hablamos de estas cosas es que cuando no se en Italia en Grecia cuando no es en España cuando donde Alemania es que todos los años pasa algo y cuando antes sonaba en EEUU desde que es alucinante pero seguimos cayendo el ser humano en las mismas historias pues bien pero quiero

Voz 0970 12:35 sorprende aún guía un guía profesional como uno de ellos era día profesional que yo años haciendo eso que ella depende porque tienes que no llovió ni en esa zona por lo visto no

Voz 1025 12:44 pero no te lo que no te acuerdas que hace nada hablamos de una familia no se acordará José Luis Chema aquí en España que entraron la familia entera en el río oí que hecho una crecida con hice salvaron precisamente los monitores Si Hinault la Familia

Voz 1055 12:58 sí fue a Arenas de San Pedro creo recordáis ese modo la hija porque se quedó creo recordar también hay que se quedó amarrada a un árbol y el cheque y también bueno había llovido Pedro guía pensaba que no iba a ser tan tenemos aquí tal igual al final pues bueno la confianza muchas veces es el la enemiga de las es bueno de las cosas que hay que hacer como digo en fin

Voz 0970 13:20 bueno no en hablamos

Voz 1025 13:22 digo que tengo por el eso sí

Voz 0970 13:25 se de verdad un placer hablar con vosotros de nuevo ir que sepáis que menos de un mes se nada en treinta días estoy allí otra vez

Voz 0258 13:36 a ver si te des una chiitas como se que ya sabemos

Voz 0970 13:39 no sé si calla calla bueno vale unos caballitos igual oye colapsó está muy cara a un abrazo hasta luego

es en nada estamos con nuestro próximo invitado

Voz 1 14:02 eh

Voz 8 14:13 ah ante

Voz 1025 14:34 bueno seguimos en Ser aventureros por cierto Fermín Agustí que es un cachondo me pasa una nota por Inter me hice un ataque al día de lobos y perros asilvestrados en la Sierra Madrid vamos bien el quede así animamos a tener ya os digo yo nunca se queda atrás tío no no que aquí se nos comen de una detrás de otra bueno estos días de vacaciones estado leyendo un poquito todo lo que ha ido cayendo en mis manos los Chema sigo que dándome asombrado por por estas historias de leído de un montón de de personajes que andan haciendo cosas por el mundo de Carlos Soria que está estrenando entrenando en Granada que se prepara que una vez más se ha quedado sin sponsor previo que cuando yo he hablado con carros Oria me he dicho ojo Ponce porque voy a volver a intentar y en principio me lo pago yo de mi bolsillo pero si no lo consigo hasta que ha llegado esta historia me quedaba dicho vamos te vamos a llamar desde el aventureros ya hola Carlos Soria cómo estás

Voz 9 15:31 estupendamente en aquí como tú dices se en Granada encierros nevaba maravillosamente llegó varios días aquí estuve también antes de irme a Bolivia otros cuantos días y este es el lugar ideal para cualquier deportista ahí para mí por supuesto

Voz 3 15:46 existe de comunicación mutualistas ahora pues se te veía mejor en el Himalaya

Voz 10 15:52 bueno pues estoy si aquí no hay muy buena cobertura eso es cierto y que salir por ahí al monte pero estoy en mi habitación

Voz 0970 16:00 pues nada yo soy yo

Voz 10 16:03 entre nosotras

Voz 1414 16:05 pagábamos eh escucha volviendo ambiente

Voz 1025 16:07 el problema oye Carlos qué pasa osea en qué ha pasado con Ifema porque en principio tenías el proyecto para intentar otra vez en el aula intentar estos dos últimos ochomiles que te quedan no el doble

Voz 10 16:20 sí pero no tenía por ellos no tenía compromiso nada más que Riquelme el me estaban patrocinando la primavera no otro podían que si pudiera ser que no yo a la vida tienes bueno que lo vamos a hacer todo el mundo tiene problemas pues también dentro de los suyos como es lógico pero yo estoy muy agradecido al que en primavera me hayan ayudado y ha sido maravilloso pero ahora nos ahora no ha podido ser aquí estoy yo no quiero esperar más que lo intenta dar este otoño el Dhaulagiri Blair para allá yo tener billete vamos a él muy indicando que subrayaron que sentado Mararía alpinista que siempre viene conmigo no pueden venir al médico pero no vamos a salir los dos ahí vamos a intentarlo lo que hay porque es que cada año soy mayor llevaba yo que viene a ser Valmayor y todavía tengo mucha energía ahora me que parecido pero bueno estoy haciendo todo lo posible fíjate estuve aquí aproximadamente quince días luego me fui a Bolivia ocho días fuimos grabando y subido seis mil y además montar en bicicleta pero es hablar de You mira tres mil da igual si el mil cuatrocientos metros ignora pues estoy aquí viviendo al dos mil trescientos si entrenando al túnel a más altura alrededor quiero hacer todo lo posible estar en la mejor forma poder intentar de nuevo bueno aulas ir a ver si estaban no permiten ellas también

Voz 3 17:55 a una pregunta nada más mira el cine cuando trabajamos con muy pocos medios y el director manejar el mismo la Cámara todo bajo presupuesto se llama cine de guerrilla ese qué vas a hacer tú se llama escalada de guerrilla es viable

Voz 1025 18:07 eh eh

Voz 10 18:09 no es normal del vamos a hacer no no puede ser hombre no vía Lewis como siempre y bueno vamos a seguir mandando demandando la misma información que mandamos menos vamos a intentaremos conseguir una antena vamos a ver cómo sino para todo el tiempo pues por el momento más importante

Voz 11 18:30 pueden seguir enviando noticia ese punto de vista técnico de la Excal

Voz 3 18:34 dada el disponer de de muchos menos medios realmente afecta al resultado final o verdaderamente luego eso se juega en aspectos que tienen menos que ver con con los medios que llevas

Voz 10 18:47 como es lógico incidir con cuatro compañeros el estar cuatro compañeros y además poner disponer de más sherpas pues también es muy importante de los cuales son muy importantes y estoy en el dinero es lo que hay y tenemos o no tenemos nada que tenemos lo que yo voy a poner ahí bueno pues tenemos que andar haciendo algunas economías pero lo más importante verdaderamente es que tengamos un poco de suerte con el tiempo se sobre todo pero sí como nuevo afectar además moralmente dormir merced el tiempo que llevaba unos patrocinadores magníficos que todos sean portado maravillosamente y ahora estará nada en este momento en el que conoce tanta gente que ahora en Bolivia contra hemos estado abusando en la cumbre de Potosí era un festival cuando se dieron cuenta quién era yo no he empezado subiendo aquel día los días que había Cal pues en ese momento no fantástico bueno tengo patrocinador pero bueno yo lo comprendo pero las cosas

Voz 1055 19:45 oye Carles que su banco

Voz 10 19:47 ahora tienen el año próximo tengamos un patrocinador pues el año próximo si hacemos sobre el doblaje que habría que ir a China que es mucho más complicado quisiera ahí con todos ellos pero bueno

Voz 1055 20:00 oye Carlos hemos tenido aquí invitados de otras serie de aventura de historias y demás que que buenos han planteado sus expediciones con un crowdfunding es decir pues pedir directamente apoyo pequeños apoyos a muchas personas tú te has planteado eso

Voz 10 20:15 no no no me lo planteo no me lo planteo porque eso es muy complicado dedicamos mucho dinero en todo el mundo que tenga algo de dinero como es lógico pues quiere que no sé que es una estampita de la Virgen del Socorro no eso es muy complicado

Voz 1025 20:34 pero si listo

Voz 10 20:37 capaz de meterme en ese fue no

Voz 1025 20:39 pero si si te patrocinados por ejemplo ser aventurero Nos llevas tú una estampita Parrillas nuestra o dos

Voz 0970 20:44 una ruta que provocó risas

Voz 3 20:50 si si no es indiscreción de qué estamos hablando cuando hablamos de un patrocinio de estas características

Voz 10 20:55 bueno pues ahora haciendo todas las economías del mundo

Voz 12 20:59 me va a costar y encima

Voz 1025 21:05 cuenta buena cosa estamos a tiempo de del patrocinio tú qué día te vas a ir físicamente porque al fin y al cabo ahora estamos volviendo a poner la voz de carros ahí fuera si alguien está escuchando dice oye pero pero súper patrocinaba hay una marca que quiera patrocinar está a tiempo o no o esto o esta expedición esta zona

Voz 10 21:26 se está a tiempo sin ninguna duda está al tiempo en que organizó bordean la expedición en ayudarnos un poco estoy abierto a lo que en año sin ningún problema claro depende de lo que nos ayuden pues se puede determinar la expedición Ekin son simplemente es una ayuda pero nos vendría muy bien cualquier ayuda y un patrocinio total sería fantástico

Voz 1025 21:48 intentamos una cosa que día te marchas quería estáis subiendo

Voz 10 21:52 a ello el día cinco Nos damos por allá a Luis y yo que en septiembre se voy a estar aquí hasta el día uno en en Sierra Nevada entrenando y el día cinco estoy en casa son cono aldea el día uno llegó a casa sin conocer lavarnos al sencillo cosas

Voz 1025 22:12 bueno lo que hay que hacer que si se cumple el Carlos el calor

Voz 1055 22:15 dari el día cinco salís y cuál es el mejor de los escenarios que tenemos planteado de fechas

Voz 1025 22:19 sí

Voz 10 22:20 bueno pues yo creo que estaremos en el campo se no iremos a hacer un entrenamiento pobres Valle del Cuco hemos hecho otras veces y luego incluso en helicóptero el campo va a ser depende pero ahora pues no vamos a ir andando al campo baje y estaremos aproximadamente personalmente el once o el doce en el campo base y luego pues acompañase se presente Yasar yo espero que para principios de octubre bueno puede cumbre espero Nuestros amigos semen Shami que es la agencia con la que vamos que son unos unos es que algunas veces cuando eran agencia pues han estado conmigo en algunas montañas sea muy interesado por poner un precio estupendo nos van a ayudar en todo lo que pueda estar deseando que yo vaya al pero no lo deje igual doy todo eso es lo que más me anima pero lo demás pues me tiene así un poco

Voz 1025 23:14 esa y eso que me has contado fuera de micrófono que me deja un poco helado sí sí me has dicho sí sin no llegamos esta vez hasta aquí hemos llegado o esos cierto sea tiraría más allá

Voz 10 23:27 es posible no es posible no lo sé no sé pero verdaderamente si ahora no encuentro un sponsor y por lo que se ha tampoco suben un saldo a una mujer muy diseñó la encontrar otro más para él para el año sin mucho más difícil es el más subimos pues creo que sería mucho más sencillo si no encontramos un sponsor pues yo no sé no puedo seguir en este plan que voy a ir a una ni mucho menos claro

Voz 1025 23:55 pues está la realidad de un tipo como Carlos Sharia un nombre que va camino de los ochenta años que le quedan dos ochomiles para cumplir con los catorce ochomiles Kenel dado lo hayamos estado varias veces pero la montaña se ha resistido y que este año a estas alturas no tenemos sponsor eso no quiere decir que ahora mismo alguien nos esté escuchando a través de ser aventurero diga oiga que que esto lo podemos financiar a no sé a ver si engañamos alguien de la Ser incluso aunque ya no o es tremendo Juan el dineral que Chema José Luis lo que cobre yo podemos ir

Voz 1414 24:28 al Este pues oye fatal Ponseti Carlos Carlos

Voz 3 24:34 tener un poco de perspectiva de los países de nuestro entorno que se consideran punta de lanza del alpinismo como es en España cuantos podrían permitir sólo cual se permiten el lujo deteniendo es decir Carlos Soria sino a alguien con el perfil que tu tienes y con la posibilidad de convertirse en la primera persona que suben con más edad que sube los catorce ochomiles existe algún país entorno que que no facilite que no ayude que no consiga sponsor a nivel público o algún tipo de ayuda que permitirse eh o en realidad funcionan así todos los países Si alguien como tú en un país como Italia o Francia o Alemania o Estados Unidos le pasaría exactamente igual que tú

Voz 10 25:14 bueno yo no lo sea yo vivo a mi país que es España es fantástico y me está ocurriendo esto no se no ver lo que ocurría sin vivirse en otro país

Voz 11 25:24 muy bueno y conoces pero se conocen otro caso y en este mundo no de que se conoce cómo funcionan los optimistas

Voz 3 25:30 ya no de alemanes

Voz 10 25:31 que qué casos de mi edad no hay ninguno eso está claro que también no solamente a lo mejor viviendo en el en otro país de para región también tendría más facilidad nunca se sabe pero bueno la radio hace milagros quién sabe de aquí al día cinco

Voz 1025 25:47 venga pues vamos a cruzar los dedos Carlos un abrazo enorme sabes que vamos a estar contactando con sigo desde el mismo desde el mismo instante haber sino de lo bien que te marchas para ahí ojalá que de aquí al cinco de septiembre consigamos algo de dinero algo de sponsor te haga la vida un poco más fácil en este nuevo intento de intentar alcanzar uno de los dos últimos ochomiles que de falta ahí en el currículum un abrazo enorme

Voz 10 26:14 un abrazo yo estoy haciendo todo lo que se acerquen ponerme en forma más que nunca estoy viviendo aquí ya he venido otra temporada estoy aquí en Sierra Nevada que es un lugar fantástico para estoy en eso espero llegar a la cumbre en Taula Jirí con sponsor o eso espero

Voz 1025 26:33 con nosotros siempre a tu lado ya lo sabes un abrazo enorme amigo un abrazo adiós y te digo una cosa José Luis Chema perdón Chema lo estabas preguntando tú en Estados Unidos un tío de setenta y nueve para ochenta años haciendo lo que hace Carlos Soria sería referente seguro en en probablemente a lo mejor ha apoyado por farmacéuticas o por otro tipo de marcas pero

Voz 3 26:59 pero es que en esos países hay ley de mecenazgo por ejemplo claro que permite que las compañías privadas puedan apoyar a alguien como como Soria sin necesidad de que le cueste todo exactamente esa compañía sino que viene hay reducción de impuestos hay una serie de circunstancias que permiten el apoyo y por ahí

Voz 1055 27:15 no hemos hablado a mi a mi personalmente me parece una novedad pero creo que cuarenta mil euros y son migajas para grandes empresas y ahora como decía Chema una expedición

Voz 1025 27:25 de este tipo además ya verás como no

Voz 3 27:28 siga los catorce ochomiles que los va a conseguir ya verá como ya verás cómo aparece el ministro de Cultura de deporte hacerse la foto como parece

Voz 13 27:35 de la la de la de la Comunida de él como está

Voz 3 27:40 en este caso aparecerá

Voz 13 27:43 la alcaldesa de Madrid aparecer a etcétera etcétera

Voz 3 27:46 la verdad a mi me parece alucinante todos los que tienen que aparecer para hacerse la foto Don Carlos Soria

Voz 1025 27:52 claro pero a mí me parece alucinante que tengamos este país un tío de setenta y nueve años insisto para ochenta

Voz 3 27:57 porque no es un friki friki que ha decidido hace dos años vas a tengo ochenta años hubiese subir montaña no no no no ese ese tipo ese tipo ha subido ya doce ochomiles les quedan Le quedan dos hijos si estamos hablando de una gesta a nivel mundial de de carácter deportivo pero

Voz 1025 28:14 pero es que además fíjate lo que te dice él es que es un referente es que en Nepal le van a ayudar las agencias internacionales que suben a los montañeros van a echarle una mano para que él este ahí osea que están echando mano más manos desde fuera que desde dentro

Voz 3 28:27 lo que lo que estaba diciendo que lo que estaba diciendo no es victimismo es cierto que tiene ya casi ochenta años ochenta y uno es que no es lo mismo es que por mucho que digamos que físicamente pero es que cada años un año más me lo ha dicho yo yo

Voz 1025 28:43 soy de los afortunados que podido caminar al lado de Carlos Soria en la en las montañas de nuestro país no fuera de nuestro país en los gays claro el CSKA llegó un momento tío que que claro yo yo yo qué sé cómo bajaría montañas de ocho mil metros con ochenta años que es verdad yo ojalá que yo esté como está el a los ochenta o José Luis au to Chema es difícil que vosotros dos

Voz 3 29:07 este hecho un asco cuenta no

Voz 1025 29:10 imagínate lo triste del otro

Voz 0258 29:12 este Carlos estará entrenándose Fish

Voz 1055 29:15 comenté con la cabeza vendada efectivamente con la montaña

Voz 1025 29:20 totalmente bueno pero una mínima pausa por cierto has salido el libro que luego me lo cuentas has tenido un librito

Voz 1055 29:26 pues mira otros dos libros pero dos relecturas que la verdad es que dejó de cuando son buenos libros como cuando hablo de chavales

Voz 1414 29:34 no no no

Voz 3 29:36 pero para hoy de siempre yo siempre tengo dos a bueno pues ya hemos trabajado durante las ha visto

Voz 1025 29:44 bajamos vuelve a la vuelta de publicidad vamos a ver quién ha trabajado aquí se a hacer aventurero

Voz 15 29:55 qué

Voz 1414 31:22 bueno estamos con Carlos Barrabés haberla relecturas de José Luis Angulo que has estado releyendo esto

Voz 1055 31:29 crea una semanita me da así mirando en la en la biblioteca y vuelto ha vuelto a releer dos libros que son absolutamente espectacular y que da lo mismo los años que tengan porque siguen siendo actuales uno no va a emocionar Manu Leguineche el camino más corto cada vez que lo empieza a leer cada vez que lo leo sigue siendo igual de fresco que cuando la ley por primera vez hace treinta cuarenta

Voz 1025 31:50 es que es el de Luis con con los libros también pasa a veces con con las pelis hay algunos que envejecen bien y otros que no lo llevan también eso de la vejez

Voz 3 31:59 el libro empieza una de las primeras fases dice el camino más corto para conocer es asimismo es dar la vuelta al mundo

Voz 1055 32:04 ya con esa frase pues a partir de ahí página página párrafo tan párrafo tal siendo pues es una auténtica delicia es aquella aventura que emprendió Manu dando la vuelta al mundo en en una época en la que en la que el periodismo todavía pues se escribía con palabras mayúsculas y realmente es divertido apasionante es una aventura realmente maravillosa y otro en esa línea pues el gran bazar del ferrocarril de Paul Theroux también un bueno pues un viaje por toda Asia me gusta mucho por diferentes trenes Si como digo son libros que es que bueno son son clásicos sí bueno siempre estaba bien tenemos ahí a la biblioteca y bueno pues a veces entre libro y libro pues no no lo estoy leyendo totalmente de principio a fin pero bueno viendo párrafo vas leyendo y la verdad es que en el caso de Manu que bueno pues tanto Chema como tú Ponseti llevamos tenemos el gusto el placer de entrevistarle incluso está en su casa pues la verdad es que te queda un poco de tristeza de que hay personas mano ya tenía bastantes añitos pero que quizás demasiado pronto Manu se fue con setenta y tres años y bueno pues contó mucho pero le quedó mucho por contar así que

Voz 3 33:10 hombre que es un

Voz 21 33:11 es un personaje que que muy poco conocido entre las entre las generaciones actuales y hablaba hace poco en un curso que quedaba nombraba Manu Leguineche y no tenía ni idea chavales de de veinticinco veintiséis veintisiete años tiene ni idea de quién y si alguno de ellas eran periodistas estaban estudiando audiovisual e Imanol Leguineche es uno de los grandes grandes grandes autores del siglo veinte

Voz 1055 33:35 el único referente era tremendo esta hizo una excelente buenísimo grandísima persona yo quizás le conocí casi casi a la par como persona una anécdota que no se tiempo para contarla pero pero como persona era realmente fascinante no presumía de nada cuando podía presumir de mucho

Voz 1414 33:54 dale dale cuenta la anécdota que voy a saludar a Barrabés

Voz 1055 33:57 nota Chema lo recordará teníamos en aquellos años hacen muchísimos una tertulia de viaje y bueno pues más o menos cada dos semanas te semana pues tratábamos de otra era un invitado importante en el mundo la aventura a mi se me encomendó e intenta contactar con Manu Leguineche a ver si la tertulia todo pensamos que realmente seguía imposible que Manu viaje tras viaje reuniones cena hasta el bosque realmente a cuatro gatos que hacíamos una tertulia porque iba a mandar a tomar por saco le llame en aquel momento era director de una de una una agencia de prensa dijo mira sí sí lo que pasa es que hasta dentro de mes y medio no puedo porque voy a estar de viaje pero mira yo cuando ya mes dile a mi secretaria que me pase yo vuelvo en tal fecha sin duda lo único que para que no me nuestro país mucho el calendario yo al café donde juntáis pues os venís a un bar que tenía acerca de la de la redacción yo pensé que aquello era Chavalón déjame tranquilo y si me atrevo a ya me buscaré otra cosa efectivamente al mes y medio más o menos ya la fecha que me dijo preguntó por la Secretaría que el Madrid ha dicho y me dijo si mano está esperando tu llamada te lo paso nos pasó esa semana martes no recuerda mimo que martes Manu Leguineche estuvo con nosotros acabamos la tertulia quedamos por Vallehermoso tomando cervezas el vivía entonces y las Filipinas ya que yo a mí me dio pues el pelaje de ese personaje que acordó de de como digo cuatro personas cuatro ejercicios que empezamos en ese momento en nuestros viajes de aventura a tener toda una tarde toda una noche

Voz 3 35:24 semanas después poquito después lo llamé digo oye mano te acuerdo fui uno de los de la tertulia que estaba allí adecuado uno en aquel entonces tenía pelo

Voz 22 35:33 ah ya ir es que padecieron uno cada bueno no hay

Voz 3 35:39 Miaja quería contarla pues vente a casa y me la cuenta y le conté que andábamos intentando montar entre cuatro amiguetes uno ya José Luis yo oí un muy a Gonzalo Cordero y Antonio Cordero que Estados Unidos no montar una revista de viajes de una revista con grabados con un tono un toque artístico de tal igual y así lo cuenta fuimos lo contaba este caso no fracaso fue Brihuega sobrevuela a su casa en eh porque él vivía en la calle de Manu en la plaza de Manu Leguineche uno es decir en el pueblo donde dicho eso eso es plaza lo habían puesto en la casa donde vivía en la plaza de Libia habrían puesto plazo de Manu Leguineche uno

Voz 22 36:20 y fuimos allí les contábamos tal

Voz 3 36:23 bueno para qué noches una mano escribas salgo de vez en cuando vino no solamente dijo que si sino que además allí mismo no firmó un cheque que nos permitía editar la revista durante varios meses y por supuesto colaboró en casi todos los números fue nuestro a nuestros nuestros días y a mí me apadrinó para escribir mi primer libro el diente de la ballena que no se hubiese publicado sino sido gracias a él y a Javier Reverte

Voz 1025 36:48 pues ya lo sabéis Éstas son las historias que siempre nos acompañan en Ser aventureros a estas horas también Carlos Barrabés qué tal estás buenos días

Voz 0970 36:55 buenos días

Voz 1025 36:56 bueno a aguanta Tutu Benasque todavía o qué

Voz 0970 37:00 sí estoy comiendo ocho órdenes aquí al lado de los baños a osea

Voz 23 37:06 política es un chorro de los baños de los de Atocha esas hará Nadal

Voz 1025 37:11 a ver cuenta que sólo chardonnay verdad

Voz 0322 37:15 la gente es cómo se dicen es como es la verdad es que esa era la mejor semana del año comer

Voz 0970 37:23 por qué las cosas en el baño

Voz 1414 37:25 no no al lado de los baños chardonnay animal que han dado el agua caliente

Voz 0258 37:33 Taj costumbres pasó llegas de esta de de pirenaicas no

Voz 1025 37:36 cuando ahora me vas a contar cosas Carlos pero déjame sujeta te fuerte porque igual se te atraganta anchos Don John estar buenos días

Voz 19 37:46 hola qué tal se de hombre

Voz 1414 37:48 quería Adenauer está ya a Australia ya está sumido en la miseria te oigo

Voz 1025 37:54 has vuelto ya no tu tú yo yo sí pero hoy tú tú has vuelto a estás en Australia o qué

Voz 19 38:02 se bonos tú en Toronto hace hace poco que mía me llamó José Luis por cierto

Voz 1025 38:08 haya pronto porque como te vea eso sí

Voz 1241 38:10 potencia se se no voy ha vuelto eh

Voz 19 38:14 pero me voy mañana me voy dando valores caballos en Nueva York

Voz 1025 38:19 sí es una alegría porque antes te escuchábamos en San Sebastián feliz de la vida y ahora no nos Jorge

Voz 24 38:26 algo hemos pasado pero Scan Araya lo hemos

Voz 1241 38:30 no fenomenal pero bueno estamos aquí ahora

Voz 1414 38:35 no bien la metió en la cárcel bueno

Voz 3 38:41 esta vez calles son las cuatro de la mañana que ahora eso ahora mismo

Voz 19 38:44 me da igual aquí son las clases las doce de la noche

Voz 0258 38:49 sí sí sí sí

Voz 19 38:52 claro pero es que yo me meto a la cama a las nueve de la noche Isaac Peral

Voz 1025 38:57 porque que te qué haces te levantas con el sol y te acuestas cuando a en la uno con la luna

Voz 19 39:05 no me levanto a las

Voz 1241 39:06 cinco y media y me meto lo hagamos las nueve

Voz 1025 39:10 cinco y media que hay no sale hayan abierto la ciudad o que

Voz 1241 39:15 aquí se vive antes que hay aquí todo es antes que allí pero si antes se se

Voz 19 39:21 no es la costumbre no tengo este ritmo

Voz 1241 39:28 yo yo tengo este ritmo de vida aquí le va muy bien

Voz 0258 39:31 se hable tío

Voz 1241 39:37 estuve en uno de los de los Jagla es míos el año que es la Eurocup el enfrentamiento entre Australia y Nueva Zelanda aquí

Voz 1025 39:48 pero el partido los All Blacks a tope ahí

Voz 1241 39:52 en el segundo tiempo se fueron a por delante siete seis yo pensaba que iba a ser un partido más o menos nivelado Si bueno pues en el segundo tiempo cada ataque de los All Blacks parecía parecía que iba a ser un ensayo es increíble cómo un equipo puede analizar qué es lo que no está haciendo bien para en el segundo tiempo corregirlo oí hablar con contundencia a los otros además juegue quien juegue el juez entran jóvenes el equipo sigue jugando igual si yo jugara con los All Blacks no tampoco ni se notaría

Voz 1414 40:28 como si no te lo que daría yo no lo veo pero te no perdona por el borrador ah es que jugaría bien si Juana cinco

Voz 0258 40:49 me media la mañana allí yo creo que sí estaría él

Voz 1241 40:53 yo creo que ya me estoy haciendo mayor porque

Voz 19 40:56 el horario normal no está mal no es normal pero

Voz 25 41:02 es un horario de verdad es impresionante esperar Il Divo

Voz 19 41:08 pero detrás eso o no

Voz 1414 41:11 bueno yo luego me voy

Voz 19 41:14 me voy me voy a Nueva York esa es la buena noticia la mala noticia

Voz 1241 41:18 es que otra vez en mi habitación voy a acoger al enviado especial de la Cadena Ser que se llama Miguel Ángel Zubiarrain Arguiñano

Voz 1414 41:29 qué Ron ya no tanto Villa no como que como los como como tú jabalí roncando

Voz 1241 41:37 yo les digo digo digo Zubi como ronca que me dice que no ronco que me he operado dos veces de la nariz uno dos yo como soy gilipollas cree

Voz 1025 41:47 mira eso lo has dicho todo porque luego la gente no nos acuse a nosotros

Voz 19 41:51 no hacia hay mucha gente en contra mío que ya me he dado cuenta si Tito y jode esto no no no tengo mucha gente en contra yo lo sé pero es que meta exactamente igual que solo hay más gente eso está hecho

Voz 1025 42:07 no la calle oye de miles

Voz 19 42:09 dicho como como arranques Bashir a la puñetera

Voz 24 42:13 la caña

Voz 19 42:14 y además la Cadena SER no podrá tomar medidas represalias contra mí

Voz 1025 42:19 no porque primero es

Voz 19 42:22 estación hizo un segundo lugar no ha variado especial su enviado especial me estaba molestando con lo cual tengo derecho salimos a la calle cuando quiera

Voz 1025 42:33 ven ya me voy a raíz viviendo en las calles de Manhattan ahí como cómplice

Voz 19 42:38 no lo sé no lo sé pero me voy a pegar a Mossos como las

Voz 1025 42:43 yo voy a no por Dios que te que te queda un minutos no

Voz 1241 42:48 se Zubía es uno de los personajes a los que no se les puede decir que no no lo es pues tuvo hay a determinada gente

Voz 1025 42:56 no lo puedo decir que tu padre

Voz 19 42:58 poco a tu a tu tío depende vestido tengas también claro si me pongo pero ha asegurado que no lo es pues no le no le no le puedes decir que no

Voz 1241 43:11 porque porque porque es así por qué es así es una ley no escrita que tiene la vida ley determinada gente que no puede decir en Ruby cuando no duerme contigo

Voz 3 43:21 pero en otros torneos con duerme con otro oso o que hace no lo sé

Voz 19 43:25 no lo sé yo pensaba este año no me iba a llamar para espero vaya bueno está llamado email llamar muy bien pues en la semana que viene

Voz 1025 43:38 aquí Nueva York Tokio bis caro John Mayor hizo veremos que que es que es que nos cuente que salgas a correr por Dios con el que eso da mucho juego

Voz 3 43:47 no y sobre todo estamos pendientes de saber si Zubi y sigue ronda

Voz 1414 43:50 dónde está la calle claro eso es lo que realmente no Borbolla

Voz 19 43:53 es ir voy a ir a correr pero ultimamente cuando viajaba tanto

Voz 1241 43:59 en los viajes se me echaban las piernas se me echaban

Voz 19 44:02 si pierdes luego

Voz 1241 44:06 no luego luego cuando como yo yo no me muevo yo cuando entró en avión dentro del avión dieciséis horas sentado en él

Voz 1414 44:14 muy bien iguales eso sería

Voz 1241 44:20 soy el mejor compañero de viaje que nadie puede tener Portuondo

Voz 3 44:25 mueves habían

Voz 1241 44:27 entró la haber no quiero que me hable no quiero que me toquen no quiero que me muevo

Voz 1414 44:32 no sé si tiene buen pues yo estoy de acuerdo

Voz 3 44:38 son visto yo querría Un compañeros soy muy hueso

Voz 1241 44:40 dieciséis horas In y me muevo claro

Voz 19 44:44 Mainar Bayo caro cuando me compré

Voz 1241 44:46 unos unos unos unos calcetines éstos compresores Mediaset

Voz 1414 44:51 eso ya no te dejamos moverte mira yo yo creo que será aventureros

Voz 1025 44:54 Vimos que demasiada información

Voz 1414 44:57 hace unos cortes

Voz 25 44:59 pero luego cuando cuando llego yo a los sitios no puedes ir a correr te levantas a las tres y media cuatro volvió a correr y entonces con las piernas hinchadas nominales y dejó claro me he lesionado el año pasado me lesioné

Voz 3 45:18 es lo es que las piedras hinchada oye de qué marca son los calcetines eso

Voz 19 45:22 no no no no no lo sé no lo sé los rebeldes por

Voz 1414 45:26 no me lo podía comprar en Barrabés ya que comprar cosas de esas tenemos te casi seguro que no puedo ella intenta te voy a recomendar para despedirte te voy a recomendar

Voz 1025 45:41 no intenta utilizar uno de estos calcetines para la cabeza y por qué te circo

Voz 19 45:46 es vamos que no tenéis o no tenéis no tenéis no se nota que no tenéis mi experiencia viajando la vais a tener no no no yo vi missing M

Voz 3 45:59 otros son los Sancha los drones esos está comiendo

Voz 11 46:03 en tome esa mal te recomendaría pero hacen cuando te levante allí un rarito al baño de un poquito sin hablar con nadie pero a lo mejor un poquito Mariola

Voz 1025 46:13 quién has

Voz 1414 46:16 la de mayor

Voz 19 46:20 Nueva York porque estaré con el Zubi no sé si habrá o no yo no me voy a pegar al modo a Foz y Le voy a pegar con los colores

Voz 26 46:27 otro de ellos Cepyme sudado cabrón

Voz 1414 46:38 empezaron compañero Davis sabéis ahora mismo volvemos con Barrabés vamos con las aceras

Voz 0322 48:23 es que te tiene su propio si eso sí de superar los demás Carlos pues pues a una isla del martes ante el estrecho de Bering una cosa curiosísima seis que este verano hemos hablado de que como ha hecho tanto calor en el norte pues sea descongelar mucho permafrost

Voz 0970 48:42 entonces pues pues un grupo hay muchos

Voz 0322 48:44 alentó luego a todos los que pueden están ahí no lo más interesante este verano que está pasando está pasando ahí sidrería en esa zona y en el norte de Canadá también bueno pues han encontrado restos en varios mamuts un Muti de ambos sí se hacían muy pequeñas porque se quedaban en islas entonces al final por Conca consanguinidad pues siguen haciendo pequeños pequeño total que consiguen los restos de uno que está algo increíble porque es muy difícil de encontrar se van a dormir si le despierta un montón de ruidos y era un oso polar enorme no

Voz 0970 49:23 con intentando darse un festín

Voz 0322 49:26 no pues imagínate de de carne hace cuarenta mil años no poder mil años porque bueno lo están tratando todavía Totta que tienen que salir empezara dispara a AD están un montón de tiempo peleando con el oso tratando de conseguir que no se coma pues no sólo eso sino varias piezas más pues de depredadores de aquella época de osea todo lo que habían conseguido recolectar en semanas de trabajo han estado a punto de perder pues un montón de piezas únicas todo una cosa que es alucinante es que te puedas dar un festín de carne de hace cuarenta mil años

Voz 0970 50:03 sobre todo porque esa esa carta

Voz 1025 50:06 caso desde que está un poco pasado

Voz 0970 50:08 sí

Voz 0322 50:09 el el tipo que liderará este edición es el doctor Alexander otra cosa que es el mayor experto es que me encanta esto porque es el mayor experto en mamuts vivo el tipo que más sabe de mamut no que me parece una cosa que dices que quiero hacer de mayor pues yo lo digo en serio creo que es periodista bastante bueno total que este hombre lo que dice es que con con todos los mamuts que están saliendo con todos los es que están floreciendo este año que realmente probablemente se pueda repensar cómo era el planeta en una parte sustancial desde luego también están apareciendo restos humanos lo que se dice es que prácticamente seguro que los humanos estuvimos toda la glaciación viviendo encima el hielo siempre se había pensado que no pero es prácticamente seguro que sí por todo lo que ha ido descubriendo estos últimos años con el deshielo eso sería bastante flipante porque eso cambia mucho sobre quién bueno en los primeros habitantes de América y común saque básicamente la zona más caliente del mundo se debía

Voz 1025 51:14 pues me apunto lo que nos has contado charlamos contigo la semana que viene cuida mucho y no te pongan Mora o a moras no

Voz 1414 51:22 el caballo Jordan no no Locarno dos

Voz 1025 51:32 señoras y señores sintonía por favor tiempo para Chema Rodríguez