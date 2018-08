La Script matinal: 'Rodin', cine y escultura (25/08/18)

Voz 0544 00:00 la Script este verano Elio Castro hola buenos días bienvenidos a La Script matinal esta semana tenemos cine para todos los gustos hay cine familiar los Foucault y seguimos cine protagonizado por un lobo cine para amantes de la música en concreto de Andrea Bocelli también cine para los aficionados a la historia del arte

Voz 0809 00:32 así es porque acaba de llegar a las pantallas un film biográfico sobre la vida del escultor Auguste Rodin que se titula así Rodin

Voz 0544 00:42 no es la primera vez que el escultor Auguste Rodin retratado por el cine en mil novecientos ochenta y ocho Gérard Depardieu le dio vida en la pasión de Camilo

Voz 3 00:51 del señor si quisieran trabaja Macquarie a Gil granito Montes clarito te gusta la dificultad señorita Claudel

Voz 0544 00:59 en aquel fin Isabelle Adjani interpretaba Camille Claudel escultora alumna y amante de la artista de Camille Claudel también vimos hace unos años una película sobre su reclusión en un psiquiátrico que protagonizó Juliette Binoche Rodin el Cynthia horas estrena también refleja la intensa ya atormentada relación que mantuvieron ambos escultores

Voz 4 01:19 acuérdense nuestro contrato tendrá el honor de regalar ni una figura de mármol sí señorita Camil tiene también datos te acuerdes claro entonces aceptas digamos que sería una especie de homenaje en homenaje tras salón no hace mucho que ya no eres mi alumna

Voz 0544 01:38 en la película comienza cuando el escultor tiene cuarenta y dos años recibe el encargo de esculpir la puerta del infierno un homenaje a La Divina Comedia de Dante

Voz 4 01:47 he escogido su infierno Panahi presentarán con figuras pequeñas desnudas y quisiera que pulula se de un lado a otro de la puerta mira esos sujetos relatan los amoríos de Paolo y Francesca y no sé si dejar ese beso en mitad de los condenados están demasiado alegres y felices

Voz 0544 02:03 gracias a este encargo nacieron algunas de las obras más conocidas del artista como el pensador o el beso Rodin ha sido dirigida por Jack Malone el realizador ha querido mostrar a Rodin como un escultor genial que renovó el arte pero a la vez es resaltar la personalidad de un hombre taciturno obsesionado con el trabajo y que poco a poco se va a Burque San construidos

Voz 5 02:23 bueno no da foie cuando vez agotan te das cuenta de que era un hombre muy tenaz en su trabajo todo un revolucionario en el arte pero una vez como persona era muy conservador

Voz 6 02:35 eso Jarrai con otra

Voz 5 02:38 estaba muy metido en su trabajo poco a poco se convierte en un burgués cosa que al principio no era sueña con tener una legión de honor cuando será dan un amigo según la él llegó dan Se lo toma fatal

Voz 6 02:51 un indirecto inyectó joyas

Voz 0544 02:55 lo dan muestra las ideas que tenía este escultor sobre la creación artística como moldea el barro como habla sus obras como si fueran seres vivos como pide a sus modelos que fuercen sus cuerpos en posturas imposibles para representar la angustia y el sufrimiento del ser humano

Voz 4 03:09 las modelos están a que la otra bruces y la hermana de él está aquí está convocada pero está aquí ahora viene la perdiz roja guapa la señorita o cabe también las hago pasar que pasen y diles que hoy tocará someterse convulsión bocas torcidas pechos gigantes como si el demonio fuera por ser las NYSE

Voz 7 03:29 a sí

Voz 4 03:37 Rodin está interpretado

Voz 0544 03:38 para el actor Vincent Lyndon necesita

Voz 8 03:40 encontrar un físico tipo Balzac no puedo seguir trabajando con las copias de sus retratos además nació aquí en Touraine sí que es aquí donde debería en contratos

Voz 0544 03:49 and Lyndon dotó a la figura del artista de una fuerza y una energía contenida como si estuviera a punto de estallar muchas veces parece el mismo una escultura de Rodin que ha cobrado vida el actor también aprendió a modelar el barro y la arcilla modelado todos estos sí

Voz 4 04:05 mira estos también gestos Mis lo que implica que tinglado y si no lo tengo no lo tengo dice

Voz 0544 04:14 el director Jacques Dordain que Big Sam Lyndon fue su primera y única opción para protagonizar el filme pero que durante el rodaje tuvieron algunas discrepancias Shut

Voz 3 04:23 te lleve yo me Skoda creo que hubo por parte de una voluntad de identificación muy fuerte creo que tuvo una visión de Gotham a la que yo me puse en determinadas ocasiones pero al mismo tiempo era dan al finalizar de rodar alguna escena él me daba su opinión que a veces no coincidía con la mía y me decía cómo puedes decir eso sí yo soy J

Voz 6 04:47 como que yo yo

Voz 0544 04:50 me gusta el arte ahora tiene la oportunidad de ver una película sobre uno de esos artistas que con sus obras establecen un antes y un después en la historia el escultor Auguste Rodin

Voz 4 05:00 muchas que la Villa me gustaría utilizar la otra versión no en absoluto no pretendo cambiar la posición de sus brazos ni de sus piernas coge la siquiera esperen no tan clave

Voz 0544 05:13 su vida su obra su relación con Camille Claudel y con otras mujeres el título así de simple Roldán

Voz 7 05:21 un

Voz 0544 05:43 bueno vamos ahora con la sección favorita no sé de muchos pero al menos de una yo creo que Alejandra Morata le encanta estas lección estará muy triste porque ya sacaba no

Voz 10 05:54 es un poco mezclan sentimientos porque por un lado se acaba pero por otro me voy de vacaciones que es muy necesario para mi salud mental pero sí sí me me da mucha pena Vidic y Quini

Voz 0544 06:02 bueno echaremos de menos esta manera loca un poco desordenada de escucharlas días de cine eso sí creo que que no han tenido muy bien las instrucciones estas luego nos quedamos largos luego nos quedamos cortos que bueno podría desaparecer de cara a futuras ocasiones no creme estas diciendo que me meta ya las efectivamente me gusta que me entiendas también

Voz 11 06:24 va afecta la calle

Voz 10 06:31 hoy empezamos hablando de él más que de muñeco

Voz 12 06:35 estoy harto rato que como te un golpe protejan

Voz 10 06:38 Eneko Gil dirigido muchos lo habrán reconocido y otro

Voz 0544 06:41 no no sé muy bien qué pinta David Broncano en tu sección de cine pero hay tantas cosas que no entiendo que puede ser el último día te dejaré a tu libre albedrío que hagas lo que quieras

Voz 13 06:50 es la voz de regalar una prenda

Voz 1322 06:55 en el caso es que Broncano si tiene un hueco

Voz 10 06:57 el mundo del cine este fin de semana se estrena una película cuyo título es un homenaje claro a este cómico se llama quién está matando los muñecos

Voz 14 07:04 tú mira mira mandan guitarra de la Barranquillas eh esto sí persa carnosa de primeras Store humano lealtad pardillo que lo flipa pero para un muñeco juego puro éxtasis

Voz 10 07:13 si la estrella de la película en Estados Unidos es Melissa Mc Carthy en España indudablemente es Broncano el título es una clara referencia al lenguaje del cómico aunque él mismo me reconocen entras en esta entrevista que la expresión no es originariamente suya

Voz 15 07:26 bueno pues puesto circulación estos al pueblo

Voz 10 07:33 su papel en la película va más allá del título ya que ha puesto voz a dos personajes de la película su primera vez como doblador explica así la experiencia

Voz 15 07:40 todo no romper nada no ofender al gremio lo vi practica pero no me lo creo que creo que como primera cosa de coplas que es mejor para servir

Voz 10 07:50 la película tiene como mínimo algo a su favor y es que Broncano que no salir al cine por lo menos la ha visto como yo

Voz 15 07:55 a un profesional cuando canta por cuestiones laborales por supuesto

Voz 0544 07:59 bueno pues lo recomendamos también esta película pero nos vamos a volver a meter al cine para verde

Voz 16 08:05 que trata otra otra que se titula Alfa un fin que acaba de estrenarse y que nos traslada hasta hace veinte mil años nos lo cuenta Laura Martínez

Voz 1322 08:16 hace veinte mil años los primeros pueblos de la tierra estaban en una lucha continua por su supervivencia alfa está ambientada en la última era glacial cuando la mayor parte del continente europeo era inhabitable cubierto por una capa de hielo de tres kilómetros de

Voz 17 08:30 en Kunduz nuestro mundo era un lugar inhóspito

Voz 0544 08:32 Vito

Voz 1322 08:39 queda es un joven de diecisiete años Solutions e interpretado por Cody Smith Macy a quién hemos podido ver en Déjame entrar y en X Men que da forma parte de una tribu del cromado en la zona que hoy sería el sur de Francia y España y junto a su padre Tao Johannes how conocido por Juego de Tronos y otros integrantes de la tribu abandonan la seguridad de la aldea para embarcarse en la anual Partida de caza del bisonte

Voz 18 09:02 a esto

Voz 1322 09:10 el sustento del pueblo durante el invierno depende de ellos es una aventura que ha queda les supera cae por un precipicio lo dan por muerto pero queda alza sus pies como puede y ahora deberá hacer frente al hambre al frío a la enfermedad y a toda clase de depredadores para poder volver a casa mi padre siempre me decía

Voz 20 09:42 que la supervivencia nunca es segura

Voz 21 09:44 no

Voz 20 09:46 y que cuando ya no quedan líderes a los que seguir

Voz 22 09:50 debes convertirte en su extremo aislamiento es una muy mala conducción para su supervivencia sus únicas acompañantes y guías son las estrellas hasta que encuentra Alfa un lobo pero que termina por cuidar avanzar yo también

Voz 7 10:08 sí

Voz 1322 10:19 con el tiempo la desconfianza por ambas partes desaparece consolidando una fuerte amistad entre ellos la hacienda se convierte entonces en un día

Voz 22 10:27 se a casa en el que ambos son la salvación para el otro cazan juntos comen juntos hasta juegan juntos

Voz 1322 10:44 Albert Hughes director de El libro de Eli dirige y escribe esta historia para el guión original de edad cuidan Hawk entre el equipo figuran el premiado director de fotografía austriaco Martin y la diseñadora de vestuario candidata al Oscar salen Davis Alpha habla a partir de esta conexión entre un hombre y un lobo de la superación de las barreras del idioma de la condición genética de los orígenes del mejor amigo del hombre el poder de la mía

Voz 24 11:20 el chico que sirvió separada de su familia separados de su madre lo que cambiaría el curso de la historia humana

Voz 25 11:42 la escrito este verano

Voz 0544 11:45 trabajo bueno Alejandra llevas un tiempo sin traerme apenas noticias de cine español así que espero hoy que ese último programa de verano pues me cuentes algo en español aquí chicle haré yo siempre trato de nadie

Voz 10 12:20 noticias de casa y hoy es posible ahora mi un dos tres de todos los días lo hemos hecho cada semana ellas tradición si os digo el fotógrafo de House en qué me decís

Voz 0544 12:28 es la nueva película de Mario Casas y para la que adelgazó mucho

Voz 10 12:31 hicimos que el cambio espectacular exacto pues ya tenemos el tráiler de la peli aquí va un cachito para los oyentes

Voz 26 12:36 mal Hausen todo está preparado para impresionante los españoles fuimos de los primeros silbidos señaló Francesc hoy esto no ha sido un intento de esa disparados tenemos las imágenes nuestros compañeros asesinados venimos pruebas para incriminar

Voz 10 12:56 nombre reconocidos en la película Mario Casas Alain Hernández o Macarena Gómez creéis que se llevará el Goya Mario Casas esta peli

Voz 0544 13:02 pues no lo sabemos ni lo sabremos hasta la entrega de premios eso sí nos podemos hacer una idea el veintiséis de octubre que es cuando se estrena esta película

Voz 27 13:20 y You

Voz 10 13:26 si no me mira ahora me vas a contar algo

Voz 0544 13:28 de Hollywood que listo de Hollywood detrás

Voz 10 13:31 formaciones si antes hablábamos del cambio físico que experimentó Mario Casas pues no es menos el de Nicole Kidman para distribuir un triple en el que interpreta a un miembro de la policía con un pasado difícil en la primera imagen que ha visto la luz se ve una mujer con el pelo corto y grisáceo que parece hastiada aparece más avejentado de lo habitual no lleva maquillaje al menos no del que envejece

Voz 0544 13:50 luego seguimos con más noticias pero ahora vamos a ver un estreno más en La Script matinal la música del silencio una película en la que sale Antonio Banderas y que está inspirada en la vida del cantante Andrea Bocelli

Voz 28 14:01 sí sí

Voz 1322 14:04 muchas veces el camino hasta el éxito puede ser muy duro si alguien sabe de esto es Andrea Bocelli esta semana se estrena la música del silencio una cinta italiana basada en la vida del tenor que muestra los pasos que dio hasta ser reconocido como merecía

Voz 29 14:22 dice se han esfumado y tiene que mantenerme Mi padre es que no lo entiende

Voz 1322 14:26 el estreno se debe a que justo esta semana el campante cumple sesenta años además ha visitado a nuestro país para actuar en el Festival de Cap Roig este martes pasado

Voz 30 14:40 mi

Voz 1322 14:47 la cinta está basada en la novela autobiográfica homónima escrita por el propio Boceli la música del silencio es un biopic que cuenta la historia de superación del tenor italiano nacido con una ceguera parcial que a sus doce años Se volvería completa

Voz 31 15:01 las cosas están yendo bien muy bien podría repetirse tu voz aún tiene que madurar del todo pero de momento los resultados están siendo

Voz 1322 15:14 el cantante no dejó que su minusvalía fuesen un obstáculo para perseguir su sueño llegando convertirse en uno de los cantantes de ópera más importantes del mundo lo que le llevó a escribir esta novela en la que se bautiza como Amos Vardy su alter ego

Voz 32 15:30 el director

Voz 0530 15:31 consta de la cinta es el realizador británico Michael Radford que ya ha adaptado otras novelas en películas como El mercader de Venecia o El cartero y Pablo Neruda película por la que fue nominado al Oscar al mejor director guión cuenta también con la participación de la guionista han apadrinado

Voz 31 15:46 a los cantantes durante una actuación deben permanecer en un estado de absoluto silencio es eh es complicado conseguirlo pero cuando aprendas a necesitar palabras sentirás el sonido de tu respiración

Voz 1322 16:07 la cinta cuenta con material inédito y es que incluye canciones que Andrea Bocelli compuso cuando era joven pero que nunca antes han salido a la luz

Voz 33 16:15 pero eso no

Voz 31 16:21 ya estás acostumbrada soy yo

Voz 34 16:24 a sus pasos

Voz 0530 16:26 Thor Toby Sebastián conocido por su personaje en Juego de Tronos encarna a Boceli en el reparto también encontramos a Antonio Banderas en el papel del maestro que enseña

Voz 1322 16:35 al cantante a utilizar su voz

Voz 31 16:37 la del Silencio será acogía cuando viajes portó integridad los que descubra allí podrás expresarlo

Voz 35 16:52 a través de la bella perfección calcando

Voz 0544 16:55 ah sí

Voz 0530 16:59 el catalán Jordi Mollá y la italiana Luisa Ranieri interpretan a sus padres y el reparto lo completan otros actores como Emilio Fantastic Quini

Voz 1322 17:07 yo tengo algo que deciros o Nadir Castelli en el papel de su primera esposa

Voz 37 17:12 hoy estamos pop tu futuro gracias maestra gracias a ti

Voz 38 17:20 ah

Voz 0544 17:32 continuamos con otra película francesa también es un fin biográfico se titula promesa al amanecer y cuenta la relación que tuvo con su madre el escritor Romain Gary Alejandro Morata la visto nos habla de ella de su protagonista Charlotte Gainsbourg

Voz 39 17:46 eh vamos a un punto

Voz 4 17:52 ah sí

Voz 10 17:54 el cine francés vuelve una semana más a nuestra cartelera esta vez con un biopic del escritor francés Romain Gray promesa al amanecer es el título de la película una adaptación de la novela homónima autobiográfica que hace referencia a las múltiples promesas que el escritor hizo a su madre

Voz 4 18:07 no hago otra cosa más que lo que más me perdiste la cinta

Voz 10 18:09 dirigida por Eric Barbier quién escribió también el guión narra la vida del escritor desde su infancia en Polonia pasando por una primera etapa de juventud en Niza y otra en París donde terminó sus estudios dejó a un lado su sueño y el de su madre de ser escritor por defender a su país en la Segunda Guerra Mundial

Voz 4 18:24 lo que salvarías Francia

Voz 10 18:30 la narración de la vida de Román Gray interpretó de la película Nine y se centra especialmente en la lucha del joven por cumplir los sueños de su madre

Voz 29 18:37 la idea de que mi madre muriese antes de que yo cumpliese lo que ella espera mí me parecía insoportable de convertirme en un genio de la literatura francesa y escribir una obra maestra inmoral

Voz 10 18:54 la película refleja a la perfección la dependencia que Román Gray tenía de su madre a quien da vida en la película Charlotte Keynes

Voz 4 19:00 no hubo pintor no contenta cinco años

Voz 10 19:05 Musa de con quién mantiene relación cinematográfica más estable ha trabajado con él en tres cintas en las que se ha mostrado el escándalo que caracteriza la filmografía del director de hecho las cintas en las que han trabajado juntos son las más destacadas de su trayectoria la primera vez que se encontraron fue en dos mil nueve cuando la actriz protagonizó Anticristo

Voz 4 19:23 Partiendo la tierra nuestra ardiendo la naturaleza te das cuenta de lo que dices subestimar

Voz 10 19:31 más adelante en dos mil trece llegaría una aún más polémica

Voz 1322 19:33 han me llamo yo yo

Voz 4 19:37 y me informan adicta al sexo decimos adicta al sexo

Voz 40 20:16 la Script este verano Elio Castro Rodin promesa al amanecer y como no hay dos sin tres hay otra película francesa que llega a las pantallas este fin de semana aunque el título sean inglés Rivers osea de inglés

Voz 0544 20:29 para su primera película como realizadora la directora Coral IFAB ya quería contar la historia de la venganza de una mujer que ha sido violada

Voz 1322 20:35 va bien cuando comencé a escribir la pelicula solía decir que se trataba de una película de venganza algo entre Kill Bill delibera

Voz 41 20:44 es bueno Pau Food Nation

Voz 1322 20:48 lo que me gustaba de deliberando es la relación poderosa que se establece con la naturaleza y que hace que la película se sitúe a otro nivel jugando con el paisaje y la relación con los hombres y su entorno un entorno que se hace también muy humano

Voz 0544 21:04 en la película tres amigos han quedado en un remoto lugar para ir de cacería

Voz 42 21:08 hemos hecho lo posible para llegar un día ante el merecido la pena morir noches asco justo el día que

Voz 4 21:13 el helicóptero

Voz 42 21:14 toros de traqueteo para llegar hasta aquí

Voz 0544 21:16 pero uno de ellos ha acudido a esa cita con su amante una joven modelo

Voz 43 21:20 yo Jennifer me Sun amiga ya ha venido la dos días antes en fin están Dimitris Mis adiós

Voz 0544 21:31 la has dijo como maestro más llamarle sus amigos no se van a conformar con saludarla la acabarán violando después de una serie de circunstancias la dan por muerta pero no es así que estamos jodidos chupando sino no ha muerto en el acto estará punto de cambiar

Voz 35 21:47 quizás aún podamos rectificar

Voz 44 21:49 la vamos al hospital decimos que ha sido un accidente recurrimos a los abogados ya declaran hechos lo arreglan todo será mejor que se llama nazi ni decimos mimo tírate pasa esta sola con las tripas reventada somos tres armados tienes miedo tenías cojones mientras te divertidas con ella pues echarle huevos

Voz 0544 22:07 y bajemos buscarle la chica efectivamente ha sobrevivido y prepara su venganza

Voz 45 22:12 hasta Juan Mango Mango aguanta

Voz 0544 22:18 Rivero se presentó en España en el pasado Festival de Sitges allí la directora coral y ya consiguió el premio a la mejor dirección

Voz 41 22:26 en Francesc veinte que fueron disc en Movies

Voz 1322 22:30 en Francia es muy difícil financiar este tipo de películas pero el hecho de que estuviera dirigida por una mujer de alguna manera lo facilitó porque era algo nuevo Sans

Voz 41 22:39 sin New Gino Pozzo

Voz 1322 22:43 lleve lo que intente hacer ver al productor es que yo le iba a ofrecer algo nuevo diferente no algo típico llave

Voz 41 22:50 ha escrito Arts Anselm Kiefer

Voz 0544 22:52 sí es cierto Rivers sorprende porque es una mezcla de géneros es como hemos dicho un fin de acción también tiene bastante de Gore con mucho humor negro por supuesto es una reivindicación feminista la protagonista es la modelo italiana Matilda Lund que se pasa embadurnado de sangre buena parte de la película

Voz 10 23:13 el primer día fue muy divertido porque no es nada habitual tener que rodar con todas a sangre de pega encima toda la situación era muy divertida porque nadie esperaba que hubiera un set tan sangriento Nos estábamos resbalado todo el tiempo todo fue muy divertido duro al mismo tiempo

Voz 16 23:27 esto

Voz 0544 23:30 así es la historia de una joven ultrajada hay violada que se toma su venganza

Voz 4 23:46 hoy

Voz 10 24:00 vamos ahora con una noticia que entre este decido a muchos muchísimos fans que llevan siguiendo esta serie es que en dos mil diecinueve será la última vez que veremos las aventuras de Sheldon y compañía que ya trabajan en la duodécima y última temporada de

Voz 0809 24:12 la serie Si bueno así es esta semana Warner Bros y la CBS han anunciado que esta temporada de The Big Bang Theory será la última debutó en dos mil siete tiene diez Emmys cuatro de ellos han recaído en Jim Parsons Sheldon Cooper en la serie sí y por eso he querido rescatar mi momento favorito de él

Voz 32 24:29 aquí todo se una bola de bueno

Voz 10 24:34 en algo los actores así es Jim Parsons dijo me siento muy afortunado de tener otros veintitrés episodios que rodar esta temporada porque tengo la esperanza de que con todos y cada uno mi nivel de aceptar de verdad esté hecho se afianzará os echaré de menos a estas palabras se ha sumado Keiji Coco Penny que confesaba este viaje ha sido un sueño hecho realidad y como la vida es cambiante no importaba cuando fui a terminar mi corazón siempre se habría roto en dos ahogada al lágrimas prometemos brindaron la mejor temporada

Voz 0544 25:01 muchas gracias Alejandra por contarnos las noticias define más interesantes del verano ha sido un placer formar parte de tu locura pero vamos a terminar la estoy matinal con una pequeña película española para todas las familia es lo suyo y que está basada en el primero de una serie de libros escritos por Roberto Santiago

Voz 46 25:18 no

Voz 10 25:25 quienes conocieron en los libros a paquete Elena con hache angustias Toni Anita o Camuñas los jugadores de Soto alto llevan tiempo deseando ponerles cara un momento que ya ha llegado

Voz 23 25:36 es una película que la gente está esperando porque de alguna forma tenemos la sensación de que quieren ver cobrar vida paquete Elena Toni angustiadas a Camuñas entonces bueno pues es el es el momento en que en que toda esa especie de hechizo pues va a llegar a la a las pantallas de los cines

Voz 10 25:50 ahora llega a la cartelera los futbolistas adaptación de la primera novela de la saga homónima en la que los jugadores tendrán que resolver el misterio de los árbitros dormidos

Voz 1628 25:58 tuvimos que descubrir porqué los árbitros se quedan dormidos pero el asunto de la policía la policía no lo voy a investigar

Voz 10 26:04 este no será el único problema al que tendrá que hacer frente este grupo de niños de entre trece y catorce años sino que además se enfrentarán a la peor amenaza para ellos perder la Liga significa perder el equipo

Voz 12 26:14 cinco en ese no ganamos sino ganamos bajamos si bajamos más equipos y no hay equipo hay

Voz 47 26:20 otro equipo por un coro

Voz 14 26:22 el sólo si baje a Segunda como Novaya baja claro que van a a cuarta todo

Voz 10 26:26 esto hará que los nueve jugadores se unan más que nunca para que el club de fútbol Soto alto siga adelante así sale a la luz uno de los valores que el director Miguel Ángel Lamata quería destacar

Voz 23 26:35 es siempre un trabajo en equipo no creo que la vida es un trabajo en equipo

Voz 10 26:39 la película tiene como protagonista paquete Julio Bohigas aquí en sus amigos perdonan todos los errores que comete partido a partido por mucho que se repitan

Voz 4 26:48 especialista en penaltis fallar penaltis por eso en lugar de Paco me llaman paquetes

Voz 1628 26:52 el mismo ejemplo espaguetis ha fallado cinco penaltis en sus compañeros que siguen apoyando el siguen llevándose bien con él

Voz 10 26:58 completan el reparto los ya afianzado en la comedia Joaquín Reyes y Carmen Ruiz además de Antonio pagando y Norma Ruiz y entre el reparto de los nueve benjamines destaca Milene Meyer que da vida a Elena con hace la nueva integrante del equipo cuya estancia en el pueblo depende de la continuidad del club

Voz 1628 27:13 os descubrimos este misterio o adiós al equipo si perdemos el equipo perdemos más cosas

Voz 10 27:24 la película combina un talento joven y revelación con grandes comediantes algo que no ha sido complicado para su director

Voz 23 27:30 mi casa funciona igual con actores adultos que con actores jóvenes como estos al final de las mismas cosas me entendí con ellos enseguida me ellos conmigo Manuel echaba una bronca de Emilio también para una comedia viene bien

Voz 10 27:42 el trabajo con este grupo de niños ha sido también enriquecedor para los actores más veteranos así explicaba Norma Ruiz la experiencia del rodaje

Voz 4 27:50 eran ellos de jugada de artista de pasárselo bien con esa cara de ilusión la adaptación fue un proceso muy sentido

Voz 10 27:57 ah ya que el autor Roberto Santiago le dio vía libre al director para hacer la como él considerase

Voz 23 28:02 de lo primero que me dijo fue hace la tuya eso no puede ser más que esa carta de libertad pues es más generosa que un director a otro no paralelamente a quien no podía apartarme de la esencia de las novelas de los durísimos porque es que está muy bien construido todo lo que ha hecho

Voz 10 28:14 con todo este cóctel podría parecer que la película es una comedia familiar con un humor dirigido especialmente a niños sin embargo esta afirmación queda muy lejos de la realidad según explican Carmen Ruiz Julio Bohigas

Voz 49 28:25 en Meyer crítica de todo peligro bonito y que yo creo que vamos a también a los padres a los tíos y los abuelos porque hay guiños para los mayores

Voz 1628 28:31 hay comedia hay misterio hay acción hay deportes hay romance entonces tienes mucho pues ya hay mucho donde elegir si a ti te gusta un genero de películas del futbolista la va a tener porque es un cóctel letal

Voz 50 28:50 momentos buenos que tengo ahora

Voz 10 28:55 la película llega a los cines este fin de semana y además de una perfecta comedia para pasar un rato en familia sirve para educar en valores tanto niños como mayores conflictos

Voz 49 29:03 el mismo estábamos Pippo vista respeto igualdad no sé muchas cosas muy bonitas en a la el crack del fútbol en la peli

Voz 51 29:11 es una chica es que es que Jesús es una joya es una joya porque realmente los niños necesitan una

Voz 10 29:18 hace referencia más allá de todo esto la película da visibilidad a nueve nuevos actores que en una película llena de acción e intriga bien combinada eso sí con toques de humor muestran todo su talento ante la cámara tanto que el director no duda en afirmar que

Voz 23 29:30 tenemos la próxima Giulia Rovers española y próximo Bruselas

