El consumo de alcohol deja 37.000 muertos al año en España

Voz 1 00:00 también veintitrés minutos hoy estamos tomando café solo café con Matías Vallés apuntó la dirección del Diari de Mallorca no oí

Voz 2 00:12 este hecho esta matización subrayaba porque bueno ahí hemos conocido nuevos datos sobre

Voz 1826 00:17 el alcohol y eso que desde luego muchos abiertamente consideran que es una de las drogas y entre las más adictivas y que goza sin embargo de cierta permisividad de cierta tolerancia social bueno pues se demuestra definitivamente que no hay un consumo seguros de alcohol lo establece la revista médica internacional The Lancet que ha publicado un estudio con la mayor base científica que se haya hecho hasta el momento atribuye de hecho tres millones de muertes en el dos mil dieciséis tres millones de muertes relacionadas directamente a a su consumo alerta de la necesidad de una concienciación sobre un problema ya evidente para nuestra sociedad en este mundo nuestro nos atiende esta tarde Ignacio Calderón vicepresidente de la Fundación de Ayuda ladrón a la drogadicción en España Ignacio Calderón qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno pues es un problema

Voz 3 01:08 este de del alcohol un problema

Voz 1826 01:10 que tenemos con los hábitos de consumo no sé si tiene mucho que ver con eso que decía al principio de que es una droga adictiva pero de la que goza de momento en alguna cultura como la nuestra de cierta permisividad

Voz 4 01:22 absolutamente yo creo que es el problema más importante que tenemos en este país ese tipo de de cuestiones que de esos consumo y sobre todo por la evolución que ha tenido el de joven a ese consumo ya de además por el cambio de patrón de consumo que hemos pasado empataron Mediterráneo quedan consumo social de digamos por decirlo de alguna manera más menos tranquilo charlando con amigos y tuvimos lo hemos cambiado un patrón nórdico por un patrón se den está violenta él el famoso tren quienes atracón el deber cinco siete copas en un periodo de un par de horas buscando evidentemente el pues es la borrachera y ellos lo llaman con él pero claro ahí está por datos que son verdaderamente impresionantes cuando estás hablando el Plan Nacional facilitada todos entre catorce veintiocho y de cuatrocientas ochenta mil borracheras al mes y el alcohol que está enorme mental relacionado con el mundo de la habitación con el ocio y el tiempo libre de los jóvenes que evidentemente lo utilizan en todos estos fines de semana bastante interminables ícono será enorme pero como tú decías tú tienes toda la razón el alcohol es una sustancia muy social muy papada muy protegida en no tiene quizás ha sido como consecuencia de la contraposición con las drogas que han sido algo de la mano de la heroína que has al profundamente ha sostenido eran sustancias satánicas y el alcohol es algo todo esto nuestras casas

Voz 1826 03:09 ya está

Voz 4 03:11 que eso nos ha dado pues una relación muy cómoda muy fácil

Voz 5 03:16 pero este este este estudio el estudio publicado por el haced lo que demuestra es que lo que pretende demostrar es que el alcohol es peligroso en cualquier proporción pero también por ejemplo conducir conducir un vehículo es peligroso en cualquier distancia osea cualquiera que puede ocurrir una desgracia nadie aceptaría la prohibición de conducir lo que quería y lesiones en su ustedes aceptarían un consumo moderado o propugna la supresión absoluta del del alcohol yo

Voz 4 03:41 creo que lo más importante yo soy poco de satanizar las cosas de fundamental total se cuatro mil está se queda aquí

Voz 1826 03:50 no se señor Calderón vamos a hacer una cosa porque tenemos un leve problema de comunicación por la cobertura porque los está atendiendo a través de un móvil parece que no estamos en la mejor situación posible para para poder escuchar con todas las garantías que nos gustaría con la limpieza de sonido que nos gustaría que tuvieran nuestros oyentes nosotros también para que la conversación sea fluida estamos intentando recuperar y mejorar esa esa comunicación le había interrumpido señor Calderón porque es que habíamos perdido un poquito la la comunicación cuando le planteaba Matías Vallés esa disyuntiva entre bueno que tenemos

Voz 3 04:23 pero tenemos que prohibirlo qué hacemos

Voz 4 04:27 no yo creo que lo que hace falta es que la sociedad sea consciente de lo que es el alcohol de los problemas que retenían desde luego en el caso de los menores de edad incuestionablemente la sociedad adulta tiene la responsabilidad que tiene que manejar y los jóvenes desde muy pequeños tienen que saber los riesgos bélicos y por lo tanto tienen que entender que están jugando con algo que además en ese proceso de crecimiento que tienen en el desarrollo orgánico es de una gravedad extraordinaria para el desarrollo del cerebro para el desarrollo otros órganos e incluso en el manejo que están haciendo de la relación con el alcohol ahora mismo en problemas de carácter social como el fracaso escolar como es la violencia es tú señalabas los accidentes de tráfico conducir a partir de los dieciocho años lógicamente ahí la ABC que está haciendo un trabajo enorme la gente pues se preocupa porque lo ve pero violencia embarazo no deseado el alcohol está en muchas cuestiones y la sociedad tiene que ser muy consciente de esa realidad ir ponerlas medidas educativas que permitan poder tener una relación con el alcohol muy distintos

Voz 1826 05:37 estabas si es que que el alcohol está en muchas cuestiones desde luego él solo sabíamos lo que pasa es que no sé si lo he entendido al menos la lectura que hago es que este estudio que es tan completo y que muestra además diferencias de consumos de hábitos además tiene mucho que ver con países con ya digo Congress tradiciones religiones aquí no sé si lo perverso de la fotografía que nos muestra respecto a nuestra sociedad es que seguimos manteniendo el uso y costumbre de relacionarlo con diversión ocio con esa condescendencia social que evidentemente en la dinámica de nuestra sociedad tiene tanto tiempo libre tantas horas de verano etc pero sin embargo manteniendo eso nos vamos a un patrón patrón nórdico os decía donde los países bálticos son los que aparecen con los índices más altos

Voz 4 06:22 eso es pero además de su de consumo muy peligroso porque está de atracón es decir es beberse siete copas en dos horas que eso es una ingesta muy violenta y que conduce casi efectivamente a una intoxicación y en muchos casos no olvidemos el dato de que al año en España ha habido seis mil quinientos comas etílicos de menores de edad que tiene mucho que ver con ese patrón de consumo y que todos lo miramos los padres no saben muy bien qué hacer y por lo tanto en muchos casos lo que hacen es procurar no se voy a meter la cabeza debajo del ala bueno a mi me parece importantísimo que los medios Airways la realidad de este fenómeno sobre todo buscando reducir el daño que produce que es muy superior aunque en mucha gente creía ir desde luego el daño del Alcor el muy superior al de todas las drogas ilegales

Voz 5 07:16 sí pero hay en este estudio da las cifras además son diez mil muertes diarias en todo el mundo a que dice también que hay estudios contradictorios que no dan tanta importancia al alcohol y las verdades que usted dice con tanta sencillez son escandalosas para toda la industria del alcohol es decir hay millones de personas que vienen a vivir a España no sólo a beber a España pero también es decir que no vendrían a España sino pudieran beber sino no hubiera el consumo libre de alcohol que se le dice a esta industria basada en esto

Voz 4 07:42 posiblemente evidentemente el tema económico tiene mucho que ver la influencia de esa realidad económica pero yo insisto en que la clave está mucho más en ser conscientes de esa realidad que seamos conscientes nosotros estamos haciendo campañas intensas en el tema de menores la campaña el trecho es decir una del dicho al hecho hay mucho trecho todos tenemos la obligación de implicarnos de ayudar a los padres de la sociedad adulta tiene una responsabilidad con esos menores tenemos que cambiar el paso con la relación El estudio estoy está dando más de treinta mil fallecimientos derivados de de de relación con el alcohol que es una cifra muy importante porque los millones de fallecimientos a nivel mundial es una cifra impactante pero es compleja luego hay que bajar a un análisis mucho más detallado a mí me preocupa mucho más el caso España que dónde estamos y dónde nosotros nos ocupamos no