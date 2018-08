Ryanair cobrará el equipaje de mano a partir del 1 de Noviembre

Voz 1 00:00 la Ventana con Roberto Saiz conducir eh

Voz 1826 00:29 bueno pues por eso equipaje no sé si habrá que habrá que pagar estaba pensando Matías es muy habitual este verano cuando los encontrados aquí los viernes estando tuvo además en Mallorca que se cruce en el camino algo que tiene que ver con la actualidad y que está vinculado al mundo de del turismo e de de los viajes ahora lo nuevo de Ryanair ya te has enterado no sé si ya

Voz 0076 00:48 yo di incluso cerrar un poco más el foco Roberto es muy habitual que esos cruce Ryanair efectivamente la huelga de Ryanair los equipajes y yo no sé si Ryanair que son muy avispados comercialmente del punto de vista Marketing lo que hacen es diseñar una estrategia de que cada semana se hable de Ryanair por un motivo otro cuanto más polémico mejor de acuerdo con la con la teoría de Cela no que se hable de uno aunque sea bien ya no sé no sé si en

Voz 1826 01:12 en las circunstancias en las que aparece en las noticias de Ryanair por la cancelación de vuelos por la huelga ahora por esta es que bueno va a comenzar la compañía a cobrarlo a los viajeros el equipaje de mano a un precio de ocho euros esto tiene muchos matices y no sé si hasta algún alguna trampa porque a ver las maletas de cabina se iban a cobrar tendrán que facturar se antes del control de seguridad con el resto de de maletas no sé si habías viajado alguna vez con la con la compañía Matías pero he qué te dejaban llevar ahora últimamente como el bolso de mano y la maleta esta de cabina de menos de diez kilos etcétera Lo único que después estabas en la cola sobretodo si no habías pagado los seis euros creo recordar de de extra por acceso prioritario era muy posible que te señalaran y te dijeran esta maleta va a la voz que no te cobran pero que te señalara la maleta ITEL ha pusiera les pusieran en la cito hice la llevaran a a la bodega

Voz 0076 02:05 efectivamente el problema que plantea en ellos ahora es que esto será así pero con una con una multa vamos es decir de la persona que llega embarque con esa con esa maleta que ellos llaman de veinticinco euros igual toda la estrategia del low cost de volar barato rueda rueda por los suelos y yo creo es Roberto con poco está aquí la clave es decir no no es no es el ya empezar a cobrar por todo porque aumento que te venderán un billete sentarte en tu asiento te obligan a pagar de nuevo para que el avión despegue no porque dice no es que el esto sólo es el billete y el asiento pero no que lleguemos a al al al lugar de destino es es que lo que está en crisis es el modelo locos porque descansaba sobre se siquiera o no una explotación laboral una explotación Laura muy desconsiderada que es la que se ha puesto de manifiesto en estas huelgas que estamos viendo ahora pues en en Amazon mismo en en Ryanair es decir de este este objetivo de de todo tan barato no no era sostenible laboralmente ya ir

Voz 1826 02:55 eso no tienes tú la sensación de que después a nosotros como consumidores unos añade otra tensión otra tensión que a lo mejor es

Voz 4 03:01 lo lo menos que uno aguarda cuánto va a tomar un humor

Voz 1826 03:05 lo no el tener una tensión añadida de saber Avery ahora entrará una entrar a la maleta me la cobra no me cobrará me cobraran ocho diez ó veinticinco como has dicho tú porque es el máximo que se puede cobrar a ver qué sablazo me iban a pegar por la maleta

Voz 0076 03:19 pasajero y es una cosa incomprensible ir vivo en una isla de todos los Hince una isla decida la única forma que yo tengo de salir de mi entorno de veinte o treinta kilómetros es coger un avión esto es una situación psicológica que yo creo que es muy difícil de comprender para quienes no la vive pero el pasajero el que el que cogen un avión ha perdido pierde ha entregado todos los derechos del consumidor desde las famosas revisiones de rayos y quitarse los zapatos y quitarse los cinturones y pase por aquí desplace sea las horas es decir esto es estamos hablando de un régimen casi está de esta poblamiento no de de establo de de Mané de manejo de ganador si es si eso lo mejor así lo así las organizaciones de consumidores no se movilizan no consiguen que el pasajero sea un consumidor con sus derechos y sus exigencias la situación irá todavía ese deberá verá todavía más

Voz 1826 04:03 bueno pues vamos a hablar precisamente con los defensores de los consumidores portavoz de Facua Rubén Sánchez qué tal buenas tardes que hay en principio a ver cómo valor aisló que hemos sabido hoy la nueva nueva de Ryanair como valorarse desde Facua la nueva decisión de la compañía aérea

Voz 1853 04:20 bueno aparte de que es una mamá abusar de los pasajeros pero que era más que previsible decir acababa de tener una macro huelga que acepta donde se nace miles de pasajeros hemos explicado a los usuarios podía reclamar la compensación que establece la normativa europea por las cancelaciones trabaja sufrir además indemnización por daños y perjuicios que Ryanair ha dicho que pasa que no va a pagar lo que corresponde qué parte de la jugado el Ministerio de Fomento ha asustado a Ryanair no evidentemente no porque nunca ocurre así nunca me contundencia ante los abusos aéreos poco el posiblemente ahora está crecida que habrá dicho oye vamos a meter ahora la historia de cobrar por el equipaje en cabina mañana igual cobramos por ir al baño y pasa o por sentarte porque aunque pueda ser abusivo aunque determinadas prácticas puedan incluso ser claramente ilegales si no pasa absolutamente nada sin había aplica sanciones puedo hacer lo que evidentemente es el Gobierno pues las compañías aéreas en este caso Ryanair se van creciendo iban cometiendo cada vez más irregularidad dejó

Voz 0076 05:22 pues esto quiero esto que planteaba Rubén de volar de pie cuidado que no no es un no es una broma es un un deseo que las compañías lanzan Anne como allí como para sondear como un señuelo periódicamente como como una posibilidad en vuelos de recorridos de media hora una hora de duración si pudiéramos hacer

Voz 1853 05:42 con un avión fueron un autobús que vuela en el cual hay gente que se sienta con trato privilegiado pagando más gente que tiene que ir de que lo haría habría más gente podrían vender más recientes sufriremos más evidentemente los vuelos ya lo del síndrome de la clase turística casi que sería una anécdota ahora ya perdíamos sin Robben mucho más grave por volar una hora de pie en un avión con lo que eso supone pero el momento no les dejan piensa si al final alguna administración comunitaria acabará permitiendo que se veces influir por lobbies de la aviación

Voz 1826 06:11 ya bueno de momento no les dejan tengo entendido también que en lo que respecta a nuestro país nos reímos con una ley una ley que es un poquito antigua que que se remonta a los sesenta pero que según esa ley no sé tú me corrige si no es así Robben que en realidad de hecho se plantea que el pasajero tiene derecho a llevar equipaje sin que se le cobre por eso

Voz 1853 06:27 que incluso equipaje no sólo en cabina sino en bodega la gran vale para que hace muchos años todas las compañías aéreas más cobran en los vuelos cortos y en los internacionales lo que nos cobran es el la segunda maleta el exceso de equipaje ella sola se decide en cuanto el máximo de kilos bueno mucho que la Ley de Navegación Aérea del año mil novecientos sesenta plantea que en el billete va implícito el derecho del pasajero a llevar equipación nosotros hace muchos años trasladamos al Gobierno que si eso lo decía una ley que he tenido haya tanto tiempo pues a las compañías desde luego le ha dado tiempo aprendérselas ahí sino lo habían hecho habría que aplicarla la respuesta no dio la administración deje el Ministerio de Fomento que no que la ley decía eso pero que él no quería decir eso exactamente una entelequia en la cual de alguna manera permitía el abuso que hoy ha para todo el mundo está asumido como algo normal pero nosotros entendemos que es un abuso que viajar con equipaje era porque son maletas grandes se paga aparte claro ya han pasado a lo siguiente iba a Ryanair mañana lo puede hacer Iberia u otra gran aerolínea cobrar por la mochila por el Majuto que vayamos a llevar y que va en cabina bueno qué haríamos ante eso nosotros primero creemos que hay que valorar si esto es ilegal si se podía interpretar legal que por llevar un equipaje de mano que podríamos llevar incluso nosotros encima en el asiento no quieran cobrar porque mañana también podría decir oye si vas con un abrigo como okupas mayo dimensiones abrigo no lo puedes llevar encima y lo vamos a aguardar y por tanto te lo cobramos también como si fueras es hora equipajes Ministerio de Fomento tendría que valorar si es legal o no sino es legal evidentemente tendrá que intervenir para frenarlo hiciera entiende el Gobierno que sí tal habrá que ilegalizarlo no porque hay cuestiones que Leire implícita siempre al billete decía medio en serio medio en broma lo de ir al servicio nosotros entendemos que ir al baño en un avión es un derecho básico del pasajero no sólo va encima evidentemente pero eso no lo quieren cobrar aparte hay que híper regular hasta el extremo de decir que el pasajero tendrá derecho a ir al baño cuando estén no bueno a lo mejor sería habrá que mejorar la legislación cuando se cometen excesos como este que al final ha acabado moviéndolo como normales que insisto en el tema de pastores no son tan normales tanto fue el Gobierno reacciona diciendo esto es ilegal multa vamos o reacciona diciendo vamos a cambiar la nueva ley proponemos ahora la Ley de Seguridad Aérea ha tenido unas cuantas actualizaciones en los últimos años y no se han preocupado por actualizarla mejorando derechos de los pasajeros como debería

Voz 0076 08:55 habéis notado un aumento de reclamaciones o la resignación sigue imperando entre los pasajeros de aviones

Voz 1853 09:02 yo creo que cuanto más nos machacan más reaccionamos y más suerte reclama lo que ocurre es que si hay un gran problema es que primero hay demasiada gente que se fía de lo que les diga la propia empresa la propia aerolínea le preguntan oiga ha cancelado un vuelo que tiene usted que hacer pues nada aguantes el error ubicamos en otro y si no que le vamos a hacer si no hacíamos el Consejo entrecomillas envenenado como es lógico se notaba la propia Ryanair pues mal vamos tenemos a otra expansión espacio organizaciones de consumidores como Facua qué vamos a hablar un asesoramiento claros sobre lo que dice la ley les diremos al consumidor sino te da lo que corresponde reclama iba hasta el final por su cuenta o con nosotros con nuestra ayuda si hay que acabar en los tribunales oye que no te va a costar dinero irá a juicio por una aerolínea por este incumplimiento me que me tienen que indemnizar con hasta los mil euros no requiere obligación con abogado y procurador ese es el tope que plantea el procedimiento en el que se puede acudir a tribunales por este tipo de reclamaciones por tanto casi todas las acciones judiciales que se llevaran a cabo aparte de afectados por la huelga contra Ryanair no les costaría dinero más que tiempo espera deberían moverse la gente ellas y conoce sus derechos no se mueve no reclama por deja ver hoy pues la verdad así mal vamos ahí siempre íbamos a estar favoreciendo no solamente que no roben sino que cualquiera empresa de cualquier sector provecho de nosotros aves más parezca incluiría nuevos conceptos

Voz 1826 10:28 ya porque esta es una medida que entrará en vigor se implementa el uno de noviembre los que han comprado billetes antes del uno de noviembre también tienen que pasar por taquilla para el equipaje

Voz 1853 10:39 a la información Roberto que está trascendiendo es que efectivamente dice que empieza en esa fecha pero que la gente que ya haya hecho la reserva de los billetes que ya lo haya comprado también se va a tener que aguantar ahí habíamos Cabriado un doble abuso con tirabuzón

Voz 1826 10:54 ya que una cosa es tomarnos

Voz 1853 10:57 a lo que todavía no esté del todo claro que sea ilegal nosotros luego vemos de dudosa legalidad cobrar por llevar ese más juntos que llevamos encima pero si yo ya he firmado un contrato con unas condiciones en precio con unas características y ahora se sacan de la manga a posteriori un día una semana o un mes después de haber comprado el billete para haber hecho la reserva que cambia las condiciones son no se puede hacer

Voz 1826 11:18 bueno no se puede hacer pero no sería la primera vez que lo hace precisamente esa esa compañía

Voz 1853 11:23 no seré de hacer comer pueden hacer lo que les ha dicho

Voz 1826 11:26 también lo han hecho Rubén Sánchez portavoz de Facua muchísimas gracias una tarde más a vosotros