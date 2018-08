Consejos para ir a Alemania

Voz 1 00:00 si a partir de un hecho real yo creo tú creas lo del crea nosotros creamos vosotros creáis ellos crean que esto es el recreo La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 1826 00:42 las cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias mira en Canarias está Raquel Marín nuestra neurocientífico hay en Tenerife Raquel

Voz 3 00:49 tal buenas tardes hola buenas tardes a todos que hoy vengo sin desayunar sin comer sin nada

Voz 1826 00:54 qué dices previstos

Voz 4 00:57 porque iniciado un ayuno de cinco días para la creatividad del cerebro que por lo visto es muy bueno

Voz 1826 01:02 estoy aquí está la prueba pero no lo hagan en casa consulten con su mero como te haces tú misma tejido de Indias para tus experimentos bueno es que eso suena eso lo que me estás diciendo Raquel creo que se fomenta mucho la creatividad como yo

Voz 4 01:15 solamente en experimentos previos hechos sólo hasta

Voz 1826 01:18 les he dicho pues ahora hasta cinco ya pero esto esto y sobretodo después añadir la advertencia de no lo hagáis en casa porque estaba estás estás vendiendo lo como algo bueno algo positivo fomentar la creatividad y tal pues ya estoy viendo a mucha gente mira Brice F Bryce qué tal buenas tardes

Voz 5 01:34 por mí no es poco beso lo voy a estar en casa

Voz 3 01:37 eh yo entiendo perfectamente que Raquel se ha utilizado así Luisma de colegio de Indias porque espera quién con Mendes para que se pase cinco días sin bueno no sé yo Bellón no ha bueno vamos unos convencer eso que otro nombre ya verás vamos a probar

Voz 1826 01:51 yo creo que pinchamos hueso porque vamos a aprobar con Edgar Hita Edgar Hita hasta

Voz 0509 01:55 qué tal lleva el conejillo me lo he comido con arroz al mediodía o sea no pero

Voz 1826 01:58 no mí ha sido lo último que has comido para estar los cinco días ahora en ayunas que sí sí sí

Voz 0509 02:02 hay una aquel yo antes de antes de las ocho de la mañana sólo me he comido un plazo de Torrent no si uno de callos sólo eso eh ayunas

Voz 1826 02:11 hoy tenemos tiene bemoles que es el consultorio de que abrimos bueno de hecho abren Milena Brody Borja Ocaña a través del seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis es el teléfono notas de voz o lo que queráis escribir el seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis Milena Brody estoy absolutamente seguro de que no está tampoco en ayunas porque si no no podría aguantar el tute la tenemos de gira por ahí está con Coti Coti en Valencia y eso es Borja qué bueno estar de seguramente una paella ha caído como mínimo ir tú tampoco estás por meterte

Voz 1265 02:41 eh la además que a mí me me daría más miedo el día el sexto día en el que vuelvo a comer porque yo creo me volvería tan loco que a lo mejor ahí es cuando yo estallaría

Voz 0509 02:50 te explota el cerebro

Voz 1265 02:53 es que sólo quieres contemplado Raquel

Voz 1826 02:55 pero vamos a ver si estaremos tan científicamente lo que pasa es que no voy a insistir pues ya no es que el club que siendo muy popular hombre con las con la coletilla esa de que estábamos cierto en nuestra neurocientíficos autora de Dale vida a tu cerebro hoy nos va a entrar en la actualidad porque estos últimos días he visto que han estado especialmente activos en lo que a noticias no sé si es que las compañías y agencias de comunicación ahora aprovechando que es verano otros resultados de estudios que se hayan hecho eh anteriormente ahora es cuando encuentra la posibilidad de venderse lo los medios sí que le encuentran alguna salida porque se han ido acumulando noticias que después comentaremos muy interesantes no Raquel sí muy interesante es el más sorprendentes sombra bien pues entonces anotó por aquí deberes garita sé que estás buscando información tú como no sí el enterado nos llevase los últimos viernes a Japón a China creo que en este orden iraquí hoy a alemán

Voz 0509 03:50 hoy vamos a viajar a Alemania e industria consejos para ellos

Voz 1826 03:53 bueno ahí después digo que tenemos el consultorio hoy con Borja el consultorio de de tiene bemoles ir a mí me da mucho miedo muchísimo miedo porque a ver cómo viene con la guía del vicio siempre una incurso como mínimo una hace a través de la de la televisión bueno de las plataformas de Nos lleva la serie seguro y ahora que recuerde Luis Miguel me enganché perdida mixto visto ya tú también ha visto también segunda serie que recuerdo que que él enfatizó que nos recomendaba desde aquí la Casa de las Flores está también vista yo las piezas

Voz 0509 04:32 esta tarde a así vale

Voz 3 04:34 cierto que no he comentado una cosa sobre la Casa de las Flores a lo mejor fue algo que al resto ha pasado inadvertido a casa de las flores arranca

Voz 1826 04:41 eh al igual que dijimos que la careta de una recomiendan

Voz 3 04:46 más una serie ya no nos recomendadas ya hubiera

Voz 1826 04:50 arranca igual que dijimos que homenajea a mujeres desesperadas en el formato de de la entrada de la careta también lo hace con una narradora esto no es porque es el principio de la serie una narradora que en realidad ha muerto sabéis cómo se llama el el personaje de la narradora

Voz 6 05:09 ante todo los recuerdos más acuerdo ahora nos hemos no

Voz 1826 05:13 y el personal si no se llama Roberta Sánchez

Voz 7 07:12 es c8 entero Waka Navy You de The Cure está bien pero es que los viernes había hay otro hay otro estribillo que me suena

Voz 8 07:29 con un Kuerten

Voz 7 07:41 FERE Brito Raquel Marín euro científica a la que le llaman coqueto pero esto los amigos haya a quien le llamamos doctora neurociencias por favor un una distancia radiofónica verdad autora de darle vida tu cerebro hoy nos traes de decía noticias sorprendentes sobre ese órgano quien que

Voz 1826 08:00 además están saliendo estos días no sé

Voz 7 08:02 el saliendo como churros de los laboratorios la las noticias digo no los cerebros es el seis dice

Voz 4 08:07 bueno la verdad es bueno lo tengo que que advertir que muchos de estos experimentos se hacen en en en males de espíritu

Voz 1826 08:14 estación con lo cual bueno que tampoco se ponga bueno hacer pruebas en casa ya que todavía es la demostración en humanos en algunos casos no se ha hecho lo de los cinco días en ayunas no lo puedes hacer tú en con bichito tan poco o no porque claro si de lo que se trata es de cómo quedará como crecer como cita la creatividad si va a ser difícil bueno ver la primera la primera podríamos decir que hablamos de un instalador que nos puede servir para caer bien dentro nada aunque sea para llegar al banco y pedir dinero no efectivamente y vamos a ver la oxitocina una hormona que se se conoce actúan el cerebro es un poco la que la que no regula pues el apego el afecto

Voz 4 08:51 estos abrazos

Voz 1826 08:51 que que se dan por ahí hay gente que dice quiere un abrazo está basada precisamente en ese en principio no que el contacto físico y tal pues esa producción no va por ahí como el Tívoli con con Gardel por ahí por la calle de regalo oxitocina la yo no lo entendería ahora sí sí

Voz 0509 09:09 el regalo abrazos pues si eso de regalado regala abrazos me acerqué yo me dijeron que no le queda

Voz 9 09:17 pues bueno ahora están probando aerosoles con esta hormona y parece que bueno que sí

Voz 4 09:23 los resultados son sorprendentes tan usándolos para diversas cosas por ejemplo para aumentar la confianza entre desconocidos eh sí parece que con un solamente una inhalación única pues uno se siente como más más dispuesto a confiar en los demás aunque no los conozca de nada incluso también a a interpretar emociones complejas incluso aunque no te lo expliquen de pasa esto lo entiendes muchísimo mejor sin tener que dar explicaciones y bueno hay un estudio que ha sacado pues unos investigadores en Israel con Estados Unidos en los cuales bueno pues lo que hacían era darle una inhalación de oxitocina a personas que habían estado en el conflicto israelo palestino oí bueno lo que hacían era pues simplemente tener muchísimo más sensación de de de empatía eh bueno se sentían

Voz 1826 10:11 más en confianza y bueno parecía que alivia

Voz 4 10:14 llevan bastante esa esa experiencia traumática entonces bueno a lo mejor pues sería interesante llevarlo el igualador cuando cuando vaya saber al director del banco a pedir un préstamo lo único es que bueno si te sale ex director con una Ador con oxitocina igual salir de allí sin préstamo y con un fondo de pensión es que no quería te doy aquellos Makaay del director que simpático es eh

Voz 10 11:02 esa no es que aquí aquí

Voz 11 11:08 no ha apuntado asilo e todo esto está

Voz 7 11:11 liadísimo el siguiente titular tiene que ver con la cancioncilla o la cancioncilla con el titular dice no acepte es caca de desconocidos ni siquiera de colores

Voz 4 11:20 efectivamente bueno ya hemos hablado en otros programas escatológico que los microorganismos del intestino son son muy importantes para el cerebro hasta el punto de que desequilibrios de los microorganismos del intestino pues es están relacionando con muchas enfermedades obesidad me Parkinson depresión etcétera no bueno pues entonces los investigadores pues cada vez estará haciendo más transplantes fecales entre animalitos para ver qué pasa no uno de estos experimentos que hicieron los canadienses tenían dos tipos de ratones distintos unos llamaban Roberto Benigni porque eran como más extrovertido más sociales y otros eran Woody Allen que eran más introvertido Simbad extinguió bueno pues cuando le daban la el transplante fecal de de los Roberto Benigni a Woody Allen los Woody Allen servían como Roberto Benigni es decir se volvía más extrovertido suma bueno más dispuestos a hacer cosas sin hilos y el contrario también ocurría es decir cuando le das la transplante fecal Woody Allen a Roberto Benigni lo que hacía a los ratones revolverse muchos más desconfiado

Voz 7 12:16 podría costarle tocaba clarinetes

Voz 4 12:19 este estos parten olas no la especifican en el estudio

Voz 1826 12:22 no obstante el futuro algo por hecho

Voz 4 12:24 sí sí tocaba el clarinete lo toca mucha gente y el otro estudio que hicieron fue todavía peor

Voz 1826 12:31 porque resulta que cuando

Voz 4 12:33 explicarles a ratones pacíficos de otros que eran agresivos lo segundo se volvían agresivos con lo cual bueno pues ya empieza la cosa de ponerse bastante complicada porque eso quiere decir que los microorganismos del del intestino no solamente pues eh nos generan muchos muchas sustancias buenas para el cerebro sino que también podrían incluso modular nuestro carácter entonces bueno por eso digo que teniendo en cuenta que cada vez se están haciendo más intentos de trasplantes fecales pues habrá que tener en cuenta como es el donante ya no solamente por sus características fisiológicas sino también por su carácter por si acaso

Voz 7 13:08 estoy muy polémico la gran filósofa de nuestro tiempo Montero cuando dijo aquello de que la alma iba el alma iba en los órganos trasplantados se ve que no sólo está en los órganos muy bueno porque nos tienes que hablar de estas cosas todo todas las eh Manuel Raquel Marín quiere mostrarse está poniendo eso dice usted

Voz 4 13:31 la moneda corriente ya es el segundo y el tercer cerebro se llama ya

Voz 1826 13:34 yo si se hacen en humanos no es todos los transplantes

Voz 4 13:37 sí sí sí están empezando a hacerse y sobre todo para Jaime el Parkinson obesidad y depresión bueno de depresión todavía se están usando oprobio ticos que son bacterias vivas

Voz 1826 13:47 ya es que no provienen de un donante sino de de

Voz 4 13:50 el fermento galácticos pero claro dice bueno

Voz 1826 13:52 eh estamos hablando en serio ahí esto de que las neuronas no sé si es que son inmortales bueno que perduran tras la muerte del corazón

Voz 4 13:59 incluso si si eso es un es un estudio realmente también sorprendente bueno porque cuando hay una parada cardiorespiratoria que a me hace mucha gracia en las películas se han muerto de una parada cardiorrespiratoria es morir de otra manera bueno pues normalmente lo que ocurre evidentemente es que pues no hay oxígeno no entonces es cuando se hacen electrólitos programas Seve también pues que hay un cierto registro no todavía parece que hay una cierta actividad neuronal pero lo curioso en el estudio que han hecho este estudio hablar hecho pues en Estados Unidos con con personas que tenían una lesión irreversible y de chopos tenían respiración asistida y bueno es lo que lo que observaran en los cerebros de estas personas es que las neuronas podían sobrevivir hasta diez minutos después de la de la parada cardiorespiratoria incluso parecía que tenían una especie de resurrección en algún momento determinado es decir prohibían a adquirir actividad entonces bueno pues podría ser interés ante verse a partir de esa actividad neuronal volver a poder a resucitar otros órganos a partir de esa cierta actividad neuronal es decir la vida neuronal después de la vida cardíaca

Voz 7 15:27 como hablaron para que hablar porque a ver esto tiene que ver con lo que hemos conocido a veces como la telepatía de lo que nos vas a hablar porque parece que los cerebros se hablan entre ellos sin palabras incluso incluso con desconocidos

Voz 4 15:40 así es un estudio que han hecho precisamente investigadores españoles ya de este estudio concreto pues en este momento emoción en este en este estudio bueno pues lo que hacían poner personas hablan entre ellas que no se conocían de nada hablaban hablan entre ustedes no te hablaban entre sí y mientras tanto pues lo que hacían era pues al análisis de la malograda más para ver un poco las ondas cerebrales no entonces lo que observaban es que los cerebros de los de los que hablaban entre ellos su interlocutores pues se ponían en en sintonía realmente dialogar e hice adaptaban a la sintonía del otro es decir como si realmente lo que estuvieras diciendo no importa tanto y por su parte pues los cerebros tuvieran por decirlo así a su diálogo personal eh pues eso haciendo su propia interacción en su naturaleza no es decir que las palabras no son en absoluto lo único que le importa al cerebro no hombre sería interesante también ya me me invitó que personal ver qué ocurre con personas que que no habrá en el mismo idioma no sí si los cerebros seguía seguirían sincronizando se seguramente ese experimento lo están intentando hacer ahora

Voz 7 16:45 ya no sé si podríamos sacar de ahí un diálogo de iba a decir de besugos pero con alambre que tienes no te comento

Voz 3 16:53 vamos no tengo ni quince litros de agua ya sin gas tiene todas estas cosas alguna

Voz 1826 17:00 sí que tiene que ver con esta investigación esperado desde otra perspectiva el tal también te podemos leer en Raquel Marín punto net no en tu por cierto el libro en la semana que viene sí sí las oyentes quieren participar pues propongo que me que me sugieran preguntas a través del empleo en Raquel Marín punto net pues ahí puedes escribirme un correo sí si esto porque pregunta de los lectores lectoras de darle vida a tu cerebro a tu cerebro de llegan también muchas preguntas muchas dudas tienes interacción con ellos sí sí y me llegan correos electrónicos y también a través del Bloc también me ponen me ponen preguntas y eso es muy bueno pues Raquel Marin punto net es el punto de encuentro a ver si el viernes próximo en la última clase de Raquel también

Voz 7 17:43 con responde ya a diferentes dudas abre

Voz 1826 17:47 que tiene por ahí preparado el informados

Voz 8 18:00 no

Voz 7 18:06 porque hoy también te vas a convertir en guía turístico así es así es así deseamos ya sabéis cómo

Voz 0509 18:10 decíamos antes que hemos dado consejos sabios para ir a Japón para ir a China y hoy nos vamos a Alemania

Voz 13 18:17 Turpin

Voz 7 18:26 marcó despacito

Voz 14 18:29 por eso estos puedan ampliar no

Voz 7 18:38 es cierto que hay diez días para cada cosa

Voz 14 18:42 Jesús estaba

Voz 7 18:49 les

Voz 14 18:52 estas magnitudes preguntas como

Voz 7 19:04 no lo dirá o no lo sé pero traducido dice despacito no lo sé

Voz 10 19:11 muy bien

Voz 7 19:14 a los bienes bien hacen un barrio sin de esto en cuanto te descuidas oye que que que que dice que inscribe la gente por ahí esos blogs especializados en Alemania como vestirse

Voz 0509 19:26 qué consejos que va muy bien muy prácticos como por ejemplo si tienes la mala suerte centrar en la cárcel puedes intentar escapar no existe castigo para ello debido a que se considera un instinto humano ser libre eso pasa en Alemania gesto pone aquí qué pasa en Alemania mucha gente que dice que es mentira pero lo han puesto en un blog para mí son es más importante que la palabra de mi madre Clemens

Voz 1826 19:48 no sé qué empeño de Puigdemont volverá a Bélgica

Voz 0509 19:50 claro Si te puedes escapar puedes probar bueno yo no tenía pensado en la cárcel pero ya sólo por el gusanillo de poder escapar de igual run par de bancos cuando vaya Berlín algo porque tú imagínate el fugitivo de ahí Richard Kim Bell allí que se llamara Richard que Müller o algo así o Riquer que Müller o algo así los tendrá fritos a los guardias escapara Gaza tarde como puede escapar sombra otra vez tu hizo más hay que probar a mí eh

Voz 1826 20:14 bueno para los que no tienen pensado entrar en la cárcel también habrá

Voz 0509 20:16 la recomendación si se cuando saluda a alguien no utilice es la típica pregunta de cómo estás vale si lo haces prepárate para una respuesta completa a ver yo entiendo que contestar sólo bien como azarosa como está bien bien bien bien que no preguntan ni tú dice bien hay tiras Flandes es poco pero tampoco que tampoco la paliza

Voz 1826 20:39 aquí aquí en España en algunos sitios sobre todo en Madrid sí que te da a veces tienes la tentación de responder porque aquí es que te preguntan qué tal todo

Voz 6 20:47 claro como dicen todo pero todo claro

Voz 0509 20:49 todo el porque empiezas no tío pues en el curro hay uno que me hace la vida imposible de higiene de esta semana me toca chiquillo que era Warner oye tú crees que Florentino va a fichar sabes a lo mejor te pegas hay que con tres cómo estás igual hechas el día

Voz 15 21:04 sí me tufo Sneijder hizo todo mi interés seis Nick

Voz 10 21:21 sí

Voz 15 21:24 sí mira

Voz 17 21:43 en el libro

Voz 0509 21:45 hoy estamos aprendiendo cosas por si tuviéramos que ir a Alemania sigue un poquito también con el tema del idioma no sé si por lo que sea tienes calor tienes que saber qué It's been Heights no quiere decir que hace calor sino que están muy caliente porque soy gay dudas con esto si tienes calores Mir his Heights vale más Homero más Omega te diga tu ya lo sabía no Roberto esto todo esto esto tuya mono más o menos esto lo mucho su país y por lo que sea quieres decir qué calor hace que estoy muy caliente entonces qué haces ahora que no se puede

Voz 1826 22:17 hemos con un consejo bastante obvio

Voz 0509 22:19 no cruces el semáforo en rojo allí tampoco Carod mucha gracia consejito pero igual eso a lo mejor puede ser quizá pasen otros países yo creo que les faltaba un consejo para rellenar y dejen oye mete lo de los semáforos vaya a ser que a lo mejor en España no lo sepan

Voz 1826 22:34 no no te creas claro que si vas a Nápoles es un consejo que puede que sí

Voz 0509 22:39 bueno a ver ya que están que dan consejos así en plan no mates a gente ojo tampoco no intente robar el coche oficial de Angela Merkel que claro yo dicen si luego lo haces que no pueden decir que yo no te avisado

Voz 7 23:29 ha escogido espera un momento reticente un poco vale hacemos una pausa después volvemos viajando por Alemania

Voz 3 23:38 hola soy Julia yo estoy haciendo el máster de Periodismo País

Voz 18 23:41 se aprenden periodismo haciéndolo ya pues escribirte en escuela punto el país

Voz 19 23:46 this punto com

Voz 8 23:56 las cadenas con la juro sociales es único arroja la guion bajo seis cadenas

Voz 20 24:12 Zune a todos nos une el fútbol busca

Voz 7 24:23 el baloncesto

Voz 20 24:27 nos une a todos

Voz 7 24:35 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero que nos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 6 24:51 llegan las chicas a la SER Madonna yo me leído tesis material que él icono feminista Villaseca no pero Madonna la cinta Villa cósmica con cincuenta y tantos

Voz 3 25:05 esa es una cosa con Itziar Castro

Voz 6 25:07 lo Lara Alcázar Moderna de Pueblo y Carlos

Voz 0509 25:10 Sobera es que mi lista yo soy feminista

Voz 21 25:13 soy masculino listas hoy ambas cosas

Voz 6 25:16 ahí estaba feministas esto este sábado a las cuatro de la tarde una hora menos en Canarias las chicas con Siria Montalbán Nos también en Cadena Ser punto com nuestra aplicación móvil Cadena Ser

Voz 22 25:40 si quieres algo de otros dice lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde incruenta el está todos quién eres publicidad siempre en la radio siempre el acceso

Voz 19 25:56 tú

Voz 13 25:59 en Carrefour Carrefour contó y queremos celebrarlo con ofertas imbatibles por eso está fin de semana tienes el carbón gigante por siete euros con noventa Carrefour patrocinador principal de la apoyo cariño has visto

Voz 23 26:15 mensaje del vecino lo lo lo he visto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de semana al entrar a robar en varias casas de la urbanización en serio pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes demos de vacaciones

Voz 24 26:26 que lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu Godard llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 26:39 arriada dos mil cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de notaría gestoría tasación y comisión de apertura que no tenías que pagar los gastos de tu hipoteca vídeo cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro yate cuánto han cobrado de más Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 13 26:59 en Carrefour y Carrefour punto y queremos celebrarlo con ofertas simpático por eso este fin de semana Times el campeón gigante treinta treinta plazas por siete euros con noventa Carrefour patrocinador principal de la puerta

Voz 7 27:21 no

Voz 1826 27:29 aquí reincidentes a veinticuatro minutos para llegar a las seis las cinco en Canarias estábamos bueno estamos en el recreo esta tarde con Bryce FC con nuestras neurocientíficos Raquel Marín abrigo Borja hoy en nombre de Borja Milena Milena ahí Borja y hoy tenemos también el tiene bemoles a través del whatsapp las notas de voz o las dudas que tengáis sobre el mundo de la música el mundo de la música clásica en particular a través seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis viviendas sonando otro clásico contemporáneo el de Abba pero en alemán porque garita Nos estabas hoy estamos compartiendo con nosotros los consejos que has encontrado por ahí por Internet por si queremos ir a Alemania se hará voy con uno que a mí me encanta cual Xie

Voz 0509 28:11 si estás en un paz golpear con los nudillos en la mesa es una forma de saluda si le das una vez es hola isleñas dos golpes es adiós yo lo ven completo lo ven completo qué pasa con esa gente que no para quieta con la pierna edad golpes todo el rato en la mesa por debajo tiki tiki tiki tiki tiki de eso qué quiere decir eso que uno vale dos también y eso qué quiere decir que te entran ganas de parar en la pierna que quieto ya hombre no alguno de vosotros

Voz 21 28:33 seis de esos seis de seis de televisión sí sí son síndrome fue lo que lo tenemos el viernes inquietas a vale decir que es un es un síndrome si se tiene bien

Voz 7 28:45 las ya pero si quiere que bueno

Voz 21 28:48 el cerebro que afecta pues bueno no al cerebro está en perfecto estado pero pero parece que tiene que ver a veces con alguna carencia vitamínico aval entre otros se lo diré que sargento merece entrar en la cárcel y luego intentar escapar que ha que no te pasa nada si escapase a

Voz 27 29:06 la

Voz 14 29:10 no estaba vendiendo pero

Voz 10 29:42 no

Voz 7 29:43 lucharía entera pero no se puede no yo esto no la estocada delantera que no

Voz 0509 29:49 bueno vamos a otra cosa está bien está bien hecha lo que pasa es que las palabras yo creo que son muy largas para meterlas en depende que campaba seres bueno vamos con el tema del verbales que eh cuando dices el bebé ya sé que estáis pensando en beber cerveza sin conocimiento como si no hubiera un mañana además de eso además de beber bastante cerveza allí se bebe el Shore le que podría ser un lateral derecho de la Stuttgart pero no es mezclar zumo con agua con gas vale que seguro que seguro que está bueno eh yo desde aquí un abrazo a los que la hayan lo que lo beban pero el que lo inventó o no le queda de vida en casa hizo el arroz con lo que haya un poco en la bebida sabes eso es voy a cojo este fruto y lo mezclo con agua con gas se parece a un cubata o eso o tenía que estar muy aburrido pensó qué pasaría si me dos cosas así se crean las cosas realmente con el aburrimiento el que inventó la baba de caracol que eso era bueno para bien que a lo mejor funciona ahí es maravilloso pero estaba tirado en el jardín y jugar bueno un Caracol en el brazo que me deje la va porque si no hilo dice luego ya veré si esto es bueno para todo o no

Voz 7 30:52 así se inventaron

Voz 1826 30:52 el galletas nada

Voz 15 30:56 no siente que esté

Voz 9 31:05 sabes si te vas como sabes

Voz 15 31:19 he visto

Voz 7 31:25 no suena la guitarra en la que está de tono bueno a ver lo que la puntualidad alemana no es ningún vuelo entonces allí se lo toman en serio muy serio sí

Voz 0509 31:33 muy en serio de aquí te dice cuando una tienda cierra las nueve quiere decir a las nueve sea todo el mundo ha salido de la tienda y el tendero ya está haciendo caja lo dice porque aquí en España te tienen que empezar avisar a las ocho de que cierran a las nueve de lo dicen tres o cuatro veces ya da nueve menos uno tú estás ahí mirando si los sacar dos tienen una buena Kurt

Voz 10 31:51 hola

Voz 0509 31:51 sabes que te quedas ahí mirando te quedas mirando que te pasan la fregona por los pies Itu a tu rollo si por no hablar del mejor el que a mí me encanta que no es que sea Joe o sea que me ha contado un amigo es el que entra a las nueve y diez que entra corriendo como si estuvieran persiguiendo los caminante blancos y Uma es un momento en un momento ya está

Voz 10 32:09 a ver

Voz 29 32:19 anda bien sí

Voz 7 32:34 sí vamos a ir terminando

Voz 0509 32:36 eh tenemos bastantes consejos aunque no sé si os van a servir mucho porque aquí dice los alemanes no son simpáticos lo dice esta gente que para mí sí lo son los que yo conozco los ademanes eso no que lo pone aquí en el blog pone los animales no son simpáticos no serán tus amigos fácilmente a lo mejor tienes que esperar más de un año para que tengan en cuenta osea

Voz 7 32:57 a ver o yo soy muy de letras

Voz 0509 33:00 porque no me sale bien la ecuación algo falla porque es de los países del mundo donde dicen que se ve más cerveza tardan un año en ser tus amigos yo la tercera La llave de mi casa quién sea osea ahí le digo que que el domingo viene a comer a casa de mi madre hoy que hay que hacer una paella y esta gente au saber mucha cerveza y luego les cuesta ser amigo no me no me acuerdo

Voz 1826 33:19 cuadra

Voz 0509 33:20 bueno y como como saben a quién lanzan los consejos estos blogueros esto bloques fiestas estos consejito dicen eh que voy que tú vas a Alemania no te vas a atar hacia la primera así que te comentan vete a Baviera es donde más fiestas oficiales tienen todas el cine español para que te llamen acostumbrado claro consigue iban a ver claro que a lo mejor tienes la casa en Berlín pero te buscas el trabajo la aquí me voy a hacer quinientos kilómetros pero no va a ser todo trabajar

Voz 10 33:49 para qué tanta actividad lo que confunda guía del vicio de Brines sobre empleo el viernes

Voz 1826 34:10 guía del vicio con Bryce CC bueno primero metido a embajador particular nuestro enviado especial dentro de enero

Voz 3 34:17 Flix es verdad es verdad que hay que recomendó has de negocios pero prometo que nos corporativismo con las series del verano

Voz 1826 34:24 la culpa no pero si os recuerdo que ha recomendado alguna de HD por ejemplo alguna de Movistar

Voz 5 34:29 también sí sí de hecho lo que pasa es que bueno yo no sé como decís vosotros pero yo me voy alternando tengo una temporadita Net Flix que no que no me lo regala en pues no que va

Voz 3 34:37 la paradita CBO esto se dice lo dejó caer a nadie he visto que los

Voz 1826 34:44 preguntan a los de The Crown tan Rosalía nadie no esto se dice solo al Rey yo recuerdo cuando entró la televisión de pago en España Canal Plus también teníamos que ir diciendo los de la casa los del Grupo Prisa no no no no sólo porque la verdad no se los regalaban a nadie decían bueno pero entonces no tampoco hace no a nadie sólo al Rey

Voz 3 35:02 no la recibieron aviso solo al Rey pues el rey tendrán en Flandes

Voz 0509 35:06 ahí tiene paga uno Netflix y lo ven los otros opaca al Rey lo no

Voz 1826 35:10 tras cuatro seguramente Urdangarin lo eh bueno

Voz 5 35:13 pues yo me yo me voy alternando vientos pues también está en este este verano una estrella HBO o de la que también que sea pop ya ex heridas abiertas lo han traducido aquí que es una o con el nombre de la actriz la radio iba a Laura sometido el nombre pero bueno dice dicen que es dicen que es cuántas te cara serían pero pero eso estoy en la que he visto esta semana que ha salido es desencanto la la nueva si el creador de Los Simpson de Matt Groening futura ama sí la verdad es que ésta es la que me he enganchado por fin llevo todo yo todo el verano esperando que vengan ahora una seria actriz que buscaba

Voz 1826 35:48 que por aquí Valderrama que es Amy Adams

Voz 5 35:50 no es maravilloso bueno pues esta serie desencanto que ha tenido muchísimo muchísimo comentario en redes sociales porque ha habido mucha gente a la que le ha defraudado montón otra la que él está encantando lo que a mí me está gustando y además las voces de los de los tres protagonistas son tres cómicos estadounidenses maravillosos ellas Abiyán Oxfam que os recomiendo también la serie que tienen que hay en el que hace de él que es el mejor personaje mi favorito es Nate Exxon que no es tan conocido pero pero hecho muchas series como doblador y luego el demonio es Eric Andrea que tiene un un maravilloso en Estados Unidos

Voz 6 36:30 luego hubo gente pillo esto es el tráiler

Voz 1826 36:48 de desencanto en versión original que tiene además ese encanto de las voces que hemos estado diciendo ahora nada de la historia es como estos tres en una princesa

Voz 30 36:58 la que no se quiere casar con nadie el demonio que la acaba de poseer y y un enfoque es infeliz pero que por muy feliz que quiera ser pues en el mundo real sigue siendo feliz si son personajes adorables la verdad

Voz 1826 37:10 y que hemos has visto pero hay una peli pues sí

Voz 30 37:12 es he visto una este verano que no es una peli ni siquiera de este año pero pero que lo tenía pendiente y que me ha gustado mucho examen realidad Nunca estuviste allí es una peli que de una directora que suma Lynne Ramsay protagonizada por Joaquim Phoenix que de hecho el guión que escribió ella la intervención del actor ganaron en Cannes las dos el el el festival pasado es un thriller pero muy particular con una visión muy muy personal muy Atica de repente sea como como todos los personajes tienen como se preocupan por los demás a pesar de que sean asesinos no he visto esto me me he obsesionado un poco con Joaquim Phoenix fíjate que nunca nunca me sé que es un grandísimo pero nunca me llamó tanto la atención impuesta a ver vídeos suyos y me he enterado de que tiene una obsesión por cómo caminan sus personajes así si esa cada personaje Joaquim Phoenix camina absolutamente distinto que el anterior hay una recopilación en Youtube que en el mundo que las debe encontrar en la que ves cómo caminan cada uno de esos personajes que es alucinante no el nivel de detalle el nivel como de de de creación que tiene buscando me he dado cuenta de que había una película suya de la que ni siquiera había oído hablar que está en cartelera ahora mismo que salió creo que la semana pasada que también tiene un título bastante largo que es no te preocupes no llegará lejos a pie es una peli de dirigida por Gus Van Sant un biopic de John Callahan que es un esto es en una historia real es un tío que después de quedarse tetrapléjico y descubrió su pasión por hacer dibujos llegó a ser uno de los grandes caricaturistas americanos de hecho la película toma toma el título de uno de sus caricaturas más conocidas que son dos hombres a caballo medio el desierto y hay una silla de ruedas tirada el uno le dice a otro no te preocupes lo llegar lejos a piano

Voz 1826 38:52 muy bien y ese es el título de la película entonces de Joaquim Phoenix que está ahora mismo en cartelera oye esta semana han sido los los premios los de la MTV pero de debido

Voz 30 39:01 si los vientos bueno yo es que claro a mi vida un espectáculo sabes yo estoy Living con todo lo que ha pasado no es que no hace ese ACS hace muy bien allí Sage muy bien eh y ha ganado vivo del año Camila Cabello queda todo un poco igual hay bueno se lo entregó Madonna está Madonna allí como que de repente parecía que tenía como diez años que venía hacer como el homenaje a Ariza Franklin que que que ha fallecido

Voz 3 39:27 la semana pero por lo que habló Madonna parece que se hizo un homenaje así absoluta mérito no pero pero también es que claro la cómo tiene que es el ego esa señora porque se muere Prince llaman a Madonna sembrar dice Franklin llaman a Madonna

Voz 30 39:38 el David Bowie llaman a Madonna a que iban a llamar cuando

Voz 3 39:40 buena Madonna tendrá que en tendrán que resucitar la para que haga su propio discurso porque es que no queda nadie hizo una larga vida para Paquita Salas pero

Voz 30 39:47 ah bueno imagen y claro en los bienvenida

Voz 3 39:51 estás un poquito hacen todo lo que hay que ir de cómo la semana pasada no traje música pues han traído un poquito más porque bueno en primer lugar actuaría Ariana Grande que ha sacado su disco nuevo que sea más su y tener edulcorantes

Voz 1826 40:02 sí sí sí sí sí sí el si es que lo tenemos por ahí digo yo sino falla el ordenador

Voz 31 40:09 esta es la canción que ya cantó en la gala una imagen de la última

Voz 5 40:19 cena rodeada de de del de mujeres de incluso de su familia aparte de las bailarinas y bueno ella la una de los medios estrellas del mundo es la persona la segunda persona con más followers en Instagram de del mundo ahora mismo ha anunciado que se va a casar con Pitt David son que es como un tipo muy

Voz 30 40:36 eh eh eh que y que trabaje en Saturday Night la es decir como un poco Feito o no en dos esto todo el mundo como como flipando con esta pareja de hecho ella le ha dedicado un tema en el disco sólo duró un minuto que entraba muy corto que es mi favorito que se llama pit Davidson precisamente

Voz 29 40:58 les

Voz 5 41:03 ah sí y luego también tenemos el del momento que es que yo estoy liven con este tema porque claro

Voz 1826 41:10 David Lviv dice es como el enfrentamiento

Voz 5 41:13 como él le llaman Amid como Ternera sabes esa como que aquí hay carne aquí a él jugo que sacar es que bueno también actuaron Nicki Minaj la rapera Travis Scott el rapero y Travis Scott sacó su disco como hace dos semanas

Voz 11 41:27 Ana y a no recordar el nombre escobas astro astro algo así como algo sí

Voz 3 41:33 bueno eso buscando por Google seguro que el auto completar usable

Voz 1826 41:37 sí

Voz 5 41:38 ah y Travis Scott sacó su disco A tenía un grandísimo éxito ha actuado por primera vez sólo los bien viene insisto como sus tres canciones y criminal lo sacó las a la semana siguiente no desde que mina que la pobre ha tenido un año poquito difícil porque ha aparecido esta rapera latina que que ha llevado todos los récords que ella no había conseguido tener todavía pues esforzado al máximo para ser el número uno con su disco que ha pasado que la misma semana que ya ha sacado su disco Travis Scott ha decidido utilizar el Instagram de su novia Kylie Jenner una de la de las hermanas Kardashian para decir a todo el mundo que hiciera la compra de de las entradas de la preventa de la gira con la preventa el regalaba el disco entonces ha vendido pues como cincuenta mil discos más que lo que hay que Nicki Minaj ellas ha quedado en segundo lugar la pobre pirado astrólogo

Voz 6 42:30 a este sistema estamos viva

Voz 7 42:41 pues de una cosa más Bryce que nos espera además dentro del mundo de la música creo que Edgar Hita ya nos ha puesto en contacto con la astro de hoy que lo está en todo el mundo pero

Voz 5 42:56 no pues bueno que pero aún así y que se ha quedado segunda la verdad es que se lo ha currado mucho y a mí lo que me encanta de todo de todo esto es enfrentamientos entre raperos en realidad es que es que al final lo que hacen es que todos lo pasamos mejor porque se lo curra

Voz 3 43:09 Maazel otras grandes sacar los mejores temas que pueden

Voz 5 43:12 si realmente el disco de Nicki minas aunque se ha quedado la segunda la pobre y ha hecho unos tuits metiéndose contraviene Scott metidos con cabellera que cuando cabelleras encontró con ella la alfombra roja la esquivó le grabó todo el mundo a ese vídeo viral ella compitiendo por favor sacando aquí en pero la lo cierto es que el disco de Nicki Minaj que se llama Queen es un discazo

Voz 3 43:30 si su Single Charlie es alucinantes

Voz 33 43:33 está aún más toma líneas lo vivo Albelda no te lo tiene claro

Voz 7 43:44 la tenemos al otro lado del teléfono está ella

Voz 34 43:50 porque hoy ha sido

Voz 7 43:51 sí

Voz 35 43:55 Guillermo estoy algo

Voz 7 44:01 bueno estamos ante expectantes ante la llegada del nuevo remix de de lo malo que ya se puede escuchar a Garitano ha conseguido a ella Ana Guerra qué tal buenas tardes

Voz 0509 44:11 a ver a ver no estaba sola malo no no no no contado conmigo hombre yo no quiero nada malo no hay nada que no había hecho a destiempo y todo pero bueno no pasa nada no todo el mundo puede ser como yo sí yo estoy feliz porque por fin ha salido este remix que no sé si lo habéis escuchado pero muy muy muy diferente al anteriores irreconocible Aziza dicen que es la que no te dicen nada te dicen oye que está en la no es la misma canción no te das ni cuenta un Remi diferente y total además hora cantando Chica más nuevas hoy vamos añadiendo gente es paciente Armilla viene emitió Angelines y Mi abuelo Gelasio que lo ese ya será el el final ir al principio cuando me dijeron que iba a cantar esta canción pensé que era pensé digo a mí está no que los reíamos que los pillaron la el Academia riéndonos sito pero luego mira oye lo hemos lo hemos pensado que si digo Academia digo porque si no lo sabe soy de la participante de Operación Triunfo lo me para gente por la calle gol Aitana lo que no se Aitana que soy la otra eso a veces todo que respira Rover es los remixes que tiene miedo que este es el otro oye ah bueno Aitona y bueno e por ejemplo cuando Eurovisión la verdad es que no no fuimos nosotros pero porque la canción que escogieron pues será una gran candidata vamos a la UEFA que Loterías clásica vamos a la UEFA pero lo pasé mal rato que yo me moría así que así que no va a votar a Andorra seguro decía Wyoming y doce y Andorra tío pero bueno a toro pasado nos dicen que la nuestra la la buena ahora ahora que es Tardi ahora lo ha visto ahora que también tengo una canción con Juan Magán que él le pone lo de es el le pone eso de la Auto Tune sabe lo que es sí que es como cantar un poco más así jugar no no no no no sabes cómo ven bengalas y todo fue operado malo tan luego guerra al fatal esquimales bueno ahora adiós adiós adiós

Voz 11 46:26 ahora sí ahora la música bien con con Borja Ocaña Icod

Voz 1826 46:32 el consultorio queda tiempo seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis

Voz 10 46:35 sí

Voz 1265 46:36 buenas tardes pues a ver tenemos varias preguntas hoy vamos a hablar sobre la jerarquía en las orquestas que

Voz 1826 46:41 es algo que la gente la causando

Voz 1265 46:43 todo pues dudas no que quería saber cómo está organizado Si sólo mandó el director que es lo que estuvimos hablando la semana pasada y tenemos la primera pregunta que a ver qué nos dijo no

Voz 11 46:52 hola soy Miguel de Madrid esto es una pregunta para la sección tiene bemoles de La Ventana y a mí me gustaría saber en una orquesta quién es el que manda me figuro que el director pero no sé si entre los músicos hay algún tipo de jerarquía Si alguno tiene más más poder o manda más que otro en fin que quién manda la orquesta quién manda Borja fue muy fácil

Voz 1265 47:13 vamos a hacer una comparación como si una orquesta fuese un un país imaginamos que estamos en España pues el Gobierno sería que hablamos el año el y el año pasado la semana pasada el director y el mandaría sobre todos no pero luego está todo estructurado pues en comunidades autónomas sino sabemos un poco un un mapa mental de de España si empezamos desde de cerca lejos pues Andalucía sería Lacuerda luego Castilla-La Mancha sería pues en el viento madera el viento metal sería Castilla León y según vamos subiendo pues ya hay tendríamos entonces

Voz 1826 47:47 ahora ha visto que en esa configuración que haces el civil

Voz 7 47:50 el Rey no manda nada

Voz 1826 47:56 bueno lo que pasa es que vale y se lleva bien con sus autonomía podría veredicto dice el compositor

Voz 7 48:02 hay hay más dudas

Voz 1265 48:05 ah bueno sí vamos a ir a por otra por otra duda que va un poco por el mismo camino pero ya habla de dinero

Voz 36 48:12 hola me llamo Rafael mi pregunta es la siguiente que cobra lo mismo en el del triángulo que toca dos notas del violín está

Voz 1265 48:22 por lo tanto ayer el tío del triángulo es un músico y cobra como percusionista y el tío del violín eso música también cobra como un sigo entonces a no ser que tengan un rango dentro de su comunidad autónoma por así decirlo que sea superior al resto pues tocan todos cobran todos lo mismo lo que pasa es que luego dentro de las comunidades pues hay alcaldes P que cobran más que otros puestos

Voz 7 48:47 estamos hablando aquí de suplidos ni de sobres no no no no no no

Voz 1265 48:52 no entonces digamos que la diferencia no se hace por las notas

Voz 1826 48:57 acaso casos sea el euro Euro notas sino que es por importancia en tú de tu escalafón vamos que un músico que toca dos notas puede cobrar lo mismo que otro quieto siempre que no sea el solista no eso es Nono además del montón además

Voz 1265 49:08 sí se serán casos hay hay una obra por ejemplo de o Torino respira sí que se llama Pinos de Roma y pasó a un compañero percusionista de la orquesta Filarmónica que tenían que tocar la Carraca dos compás

Voz 7 49:22 no llevaba ni un minuto y cobro lo mismo porque

Voz 1265 49:25 otro de la orquesta que tenía que su pase todos los ensayos y todos los minutos de ensayo pero

Voz 1826 49:29 cobró lo mismo el bajista tenemos tiempo para otra consulta

Voz 18 49:33 hola soy Carmen de Madrid me gustaría saber si aparte de servir para afinar a los demás instrumentos si el concertino tiene otra función más compleja dentro de la orquesta gracias

Voz 1265 49:46 pues volvemos un poco a explicar esas jerarquías no el el concertino manda sobre Andalucía por así decirlo es como si Sevilla fuese el jefe de Andalucía por qué porque en esa comunidad autónoma todo el mundo toca el mismo instrumento más o menos por así decirlo son cuerda afrontada y su forma de ejecutar la música es igual con lo cual aparte de de afinar la orquesta como decía Carmen que esa fijado en los conciertos va un poco más allá por ejemplo en los ensayos tiene que decir un cómo ejecutar la música de esa sección porque ellos tocan con una herramienta que sea Marco si hay dos movimientos Aqua arriba abajo Yeste concertino tiene que decir esos pasajes como tienen que ser tocados y funcionan un poco como los peces cuando vemos los bancos de peces que van girando por el mar todos giran a la vez entonces si hay uno que va un poco perdido ahí con con el Arco S

Voz 7 50:41 se ha despedido siga eh

Voz 1826 50:43 bueno pues más dudas ya la próxima semana seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis la próxima semana con Milena también a la que estamos escuchando Graiver

Voz 3 50:51 pues muchas gracias a vosotros Bryce F estaba próxima a la semana que viene a Dios el garita adiós adiós adiós