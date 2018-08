Hora 25 Deportes: La selección femenina, subcampeona del mundo Sub-20

Voz 1 00:00 Uri veinticinco deporte

Voz 0919 00:15 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos España tiene dos Mundiales de fútbol Puno lo ganaron los chicos de la selección sub veinte en el año mil novecientos noventa y nueve con Aranzubía con Xavi con Casillas el otro lo ganó la selección absoluta en el año dos mil diez en Sudáfrica con esa generación de oro que aparte de ese mundial ganó dos Eurocopas el tercero nos lo estamos jugando ahora las chicas de la selección sub veinte juegan la final del Mundial de Francia y acaba de terminar hace un ratito la primera mitad no tenemos buenas noticias por ahora del enfrentamiento entre España y jabón Japón allí nos vamos Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 00:54 hola Gallego qué tal muy buenas tardes correcto uno a cero gana Japón al descanso vale el gol de innata Miyazaki minuto XXXVIII un zambombazo que ha sorprendido a Cata Coll la verdad es que España ha comenzado con más bríos con mucha elegancia con mucha capacidad de ataque dos claras oportunidades de Patri una de Maite Oroz pero han sido las japonesas las que han mojado España está jugando con Kohl bajo palos Rodríguez Berta les Sandri medalla en defensa la Maris Oroz y Patrick en el centro del campo navarro Pina y Andújar en la delantera ya tenemos también el resultado de la tercera y cuarta plaza ha ganado Inglaterra a los penaltis a Francia por lo tanto terceras las inglesas

Voz 0919 01:33 de comenzar la segunda mitad España pierde uno cero después de haber hecho una gran primera media hora pero toca remontar y tenemos también fútbol de Primera en juego desde las ocho y cuarto en el Coliseum Alfonso Pérez se enfrentan el Getafe y el Eibar cómo está el partido José Antonio Duro hola

Voz 3 01:50 ahora el dieciséis del primer acto en el comienzo de la segunda jornada perdieron BNL yo yo Getafe Rivas salen Ángel Jaime Mata y también Iván Alejo Rubén Peña que era gente lo hizo estamos en el diez dicen que hacer está fue ella iba

Voz 0919 02:09 recordemos que luego a las diez y cuarto se juega el segundo partido de esta segunda jornada ya entre Leganés y la Real Sociedad la vuelta de Garitano el entrenador que también lo hizo en Leganés ahora dirigiendo al equipo donostiarra también tenemos partidos de Segunda División hoy a las diez Se juega el Extremadura Deportivo de la Coruña hiel Málaga Alcorcón cuando faltan siete días para que se cierre el mercado de fichajes hay pocas operaciones la de hoy de hace apenas unos instantes el de él fichaje por el Rayo cesión desde el Real Madrid del delantero Raúl de Tomás que ya estuvo cedido allí la temporada pasada metió muchos goles así que Raúl de Tomás cedido por el Real Madrid al Rayo Vallecano esto quiere decir que Borja Mayoral se queda en la primera plantilla del Real Madrid con Julen Lopetegui atención que hay novedad en Getafe José Antonio

Voz 3 03:02 si quiera marchar se liga diecisiete dos partidos hubieran la pronta muerte diez Dimitrov dieciocho esta cumbre te adelantan si feliz según Marca a uno pero

Voz 0919 03:29 muy bien pues pendientes de los dos partidos en juego empezamos como siempre con vuestros mensajes ya sabéis que ayer alguien se hizo una puesta sobre los goles que va a meter Karim Benzema esta temporada con el Real Madrid y bueno hoy quería puntualizar algunas cosas

Voz 0919 04:14 pero la Supercopa ya lo firma el Madrid ahora mismo venga

Voz 7 05:26 con la selección española sub veinte

Voz 0919 05:29 femenina perdiendo uno cero con Japón en la segunda mitad de la final del Campeonato del Mundo con el Getafe ganándole uno cero al Eibar minuto veinte de la primera parte vamos a darnos una vuelta por Butarque porque allí en Leganés Se jugada dentro de un ratito en Leganés Real Sociedad un partido emotivo sobre todo para el hoy técnico donostiarra Óscar Egido muy buenas tardes hola

Voz 1643 05:50 a Gallego muy buenas empieza a acercarse a la gente a Butarque para recibir al técnico más laureado de la historia del Leganés Asier Garitano que vuelve hoy a Butarque pero para sentarse en el banquillo visitante en el local bastar Pellegrino que recupera bética que no pudo jugar en Bilbao ha por contrato ya que estaba cedido lo normal es que entre el once por un vaho recupera también a Roland que estará recuperado de la lesión muscular y apunta al once titular por la banda izquierda y la única duda es si repite Raúl García en el lateral o va a jugar el portugués Jonathas iba la Real no hay novedades con respecto a la semana pasada Garitano repite convocatoria aunque no va a repetir once de quemar a jugar Zurutuza de Juanmi en vez de Merino Rubén Pardo el partido arranca cuarto lo pitan andaluz Munuera Montero tiene a Iglesias Villanueva en el bar

Voz 0919 06:31 partidos de mañana algunos de los equipos que juegan mañana están pendientes de operaciones interesantes en el mercado por ejemplo mañana en el Metropolitano Atlético de Madrid Rayo Vallecano y en el Atlético el nombre propio de las últimas horas es el de el brasileño Filipe Luis va a estar no va a estar avanza el tema de su salida al París Saint Germaine hoy ha hablado de ello en la previa el entrenador el Cholo Simeone con era estado Pedro Fullana hola Pedro

Voz 0522 06:57 hola qué tal Gallego muy buenas bueno pues Filipe va a estar en la convocatoria aunque lo de ser titular va a estar mucho más complicado ensayado con Lucas durante toda la semana así que el francés apunta que va a ser de la partida y Filipe estará en el banquillo la salida podríamos decir hasta ahora que está bloqueada porque nadie cede el juego le ha dicho así no leí a Gil Marín que se quiere ir el Krupp le exigió una cifra aproximada a los veinte millones de euros y el PSD sólo ofrece cinco millones de euros en dinero en efectivo que es lo que busca básicamente el Atlético de Madrid así que difícil el acuerdo para su salida en esta situación Simeone ha dicho hoy que han hablado en estas últimas horas que Felipe es importante para el Atlético de Madrid pero que él y su obligación es mirar por el bien del Athletic

Voz 0501 07:37 bueno con Luis como diariamente hacia fuera no tengo nada que comentar puede siete años de todo el afecto y el cariño hemos demostrados Luis no hace falta ir contando lo que sentí lo tiene claro lo tengo claro es un jugador importantísimo lo dicho la conferencias anteriores si quiere lo mejor para él pero también quiero lo mejor para el equipo no tengo ninguna duda es

Voz 0522 08:03 esto es la práctica sabes qué quiere decir que quiero que se quede porque lo necesito para la temporada pero para jugar está mejor Lucas

Voz 0919 08:11 novedad desde el Atlético de Madrid mañana hay que esperar para saber qué va a poner Simeone estado claro va a repetir ante el equipo que en

Voz 0522 08:17 esto o en Mestalla el que ganó prácticamente la Supercopa sólo una duda en el centro del campo Koke entrenando con normalidad si no puede jugar entraría Rodrigo

Voz 0919 08:24 y en el Rayo Vallecano Andoni De la Torre la gran noticia en la previo de este partido es que Raúl de Tomás cedido por el Real Madrid de nuevo una temporada en Valle

Voz 0846 08:32 casi vuelve a Vallecas Raúl de Tomás después de sus veinticuatro goles la temporada pasada y lo por una temporada volverá a jugar a las órdenes de Michel el míster rayista que ya tiene a su killer hoy en el Rayo además han presentado a tres de una tacada el último en llegar Álvaro García que llega hasta dos mil veintitrés es en palabras del presidente presa fruto de una de las operaciones más complicadas que era tocada comete el andaluz que ha estado acompañado por meterán Jordi Amat que ya debutaron frente al Sevilla Míchel que empieza así a tener ya más alternativas para el once a medida que se acerca el fin de mercado cualquier ayuda será poca para enfrentarse al Atlético de Madrid el mejor Atlético de los últimos años

Voz 0919 09:04 todo mayo culta

Voz 2 09:07 pues mejor Atlético Madrid últimos

Voz 8 09:10 en el último año la nuestra mejor versión para poder conseguir resultados que nos dé esperanzas para la bendición está claro que si nosotros tenemos el balón vamos a sufrir menos TS

Voz 0919 09:20 Atlético Rayo mañana ocho y cuarto y mañana a las diez y cuarto en Pucela Valladolid Barcelona

Voz 2 09:25 el Barça pendiente todavía de algunas

Voz 0919 09:28 historias hoy le han preguntado a Valverde en la previa por lo de Rakitic ir por otras cosas vamos a ver qué ha dicho el entrenador del campeón de Liga Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 09:39 hola Gallego qué tal buenas tardes pues ha dejado un par de mensajes contundentes Ernesto Valverde sobre el futuro de Rakitic y sobre el estado del césped de mañana en el José Zorrilla pero antes te cuento que acaba de dar la convocatoria para viajar mañana a Valladolid la noticias que ha descartado a tres jugadores uno de ellos

Voz 0919 09:55 Rafinha además de Alcácer son dos

Voz 0017 09:57 estas que están pendientes de resolver su futuro aunque Rafinha Nos dicen que si no recibe una propuesta interesante se quedarían el Barça pero se han quedado fuera los dos de la convocatoria también Thomas Vermaelen además de los cuatro lesionados Denis Suárez Alinha Samper Files en el lugar del portero holandés lo ocupa Jokin Z que es el meta del filial en esta convocatoria hay como te decía dos mensajes muy claros de Ernesto Valverde el primero sobre el estado del césped del campo del Valladolid lo han cambiado esta semana dicen en Valladolid que va a estar bien aunque Valverde no se fía y ha dicho que es un tema que le preocupa

Voz 0588 10:31 no voy a negar que es luego que que tengo en la cabeza no es normal jugar un partido implantar un césped cuatro días antes que no sé qué es lo podía todo lo que ha podido ocurrir es una cuestión de Valladolid pero

Voz 0919 10:42 la experiencia me dice

Voz 0588 10:43 el ayer va a ser reciente que al final no está sólida bajo aquí la gente resbala seca cae es un problema para el jugo pero bueno vamos a ver

Voz 0017 10:52 el segundo mensaje de Valverde directo a los dirigentes del Barça Rakitic es intocable intransferible y espera que el club no se plantee venderlo porque él lo tienen su equipo

Voz 0588 11:04 yo soy el entrenador y lo que quiero es tener a los mejores jugadores para para poder afrontar la temporada pienso que Rakitic es uno de los mejores porque no estamos aquí para hacer un negocio un jugador aquí estamos para ganar partidos para en esta sala de trofeos que hace más grande

Voz 0017 11:18 bueno el Barça tiene claro gallego que no va a vender a Rakitic Se marcha será porque algún equipo paga los ciento veinticinco millones de euros de cláusula pero por si acaso Valverde deja claro que el croata no se toca

Voz 0919 11:29 anda que no tienen Ana Valverde de que llegue el final del mercado para está tranquilito y en Valladolid como se recibe al Barça aparte de con ese césped nuevo Carlos Raúl Martínez hola hola Gallego

Voz 0760 11:40 las tardes bueno en cuanto a lo puramente deportivo decir que se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica uno de los recién llegados el argentino cedido por el Villarreal Leo Suárez el otro cedido por el mismo club el turco un al sí que ha entrado y además puede ser titular en punta también ha entrado en la convocatoria el croata chopo todos los recién llegados Sergio va a hacer algunos cambios arriba donde el italiano verde plano y el propio Chop tienen posibilidades el Valladolid juega dos partidos el de los puntos el de estar a la altura organizativa después de haberse dormido y de qué manera con los plazos en algunas cuestiones como la del césped de cualquier forma hay un gran ambiente aunque todavía queda alguna entrada para este encuentro que se juega mañana a las diez y cuarto en Zorrilla

Voz 0919 12:19 son las ocho de la tarde y cuarenta y dos minutos esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos el repaso

Voz 0919 13:06 enseguida estamos en Francia malas noticias ha marcado la selección de Japón el segundo gol ante España primero vamos a Getafe como al Getafe Éibar duro

Voz 1269 13:16 a cero con ventaja local y con un Getafe bastante incisivo arriba no es para menos con lo que tiene arriba el Eibar lo intenta pero no les sale nada ahora dispone de un corner desde banda zurda estamos en el veintiocho de juego Getafe uno fue Ángel Éibar cero

Voz 0919 13:29 y ahora sí malas noticias desde Francia a Lekuona

Voz 0889 13:34 pues sí porque acaba de llegar el segundo gol de la selección japonesa una internada por la banda zurda ha llegado a is ahorita cargada en un lanzamiento cruzado ha superado a Cata Coll acaba de arrancar la segunda mitad en Banes en a Bretaña

Voz 0919 13:50 francesa dos a cero a Japón

Voz 0889 13:52 con a la selección española sub veinte bueno todavía no

Voz 0919 13:55 los un poquito para intentar el milagro para intentar al menos llegar a los noventa con un empate y forzar la prórroga mala suerte por ahora para las chicas de la selección española sub veinte Mañana se juega a las seis y cuarto en Vitoria Alavés Betis Betis que estaba pendiente de de que llegase Rafinha evidente entre Rafinha se ha quedado fuera de la convocatoria del Barça no va a estar mañana como estaba esa negociación porque es uno de los nombres sin duda de este mercado de verano Santi Ortega ahora se detalle

Voz 0522 14:22 entradas de Barcelona seguro que interesa al aficionado del Betis porque anda Serra Ferrer metido de lleno en ese asunto hoy le han preguntado a Quique Setién en las previas del partido de mañana por cierto va a entrar Tello el ex del Barcelona en la convocatoria para ese viaje a Vitoria y le han preguntado por Rafinha porque el club está haciendo o buscando la posibilidad hacer un esfuerzo importante en el aspecto económico y no esconde preferencias el técnico del Betis

Voz 0588 14:45 evidentemente Rafinha es un grandísimo jugador podría la muchísimas cosas el entiende perfectamente nuestra propuesta lo que hacemos es un jugador vive el todo es un jugador con una calidad extraordinaria y que seguro que nos vendría francamente bien

Voz 0919 15:02 claro novedades en la lista para mañana algún cambio en el equipo bético que recordemos la primera jornada cayó

Voz 0522 15:09 en casa pues que va a entrar Tello como te decía que sea caido Sergio León por decisión técnica que faltan por segunda semana consecutiva Joaquín y Javi García

Voz 0919 15:17 vamos a Vitoria en el Alavés Kevin Fernández que prepara Abelardo para este partido buenas tardes hola Gallego

Voz 1264 15:24 buenas tardes pues mira tiene tres bajas una defensa Rodrigo Elio en el centro del campo Tomás Pina Yunnan la delantera como es Jonathan Cal la principal novedad es que va a romper el trivote que actúa en el Camp Nou Ike o bien Dany Torres si bien Wakaso acompañarán a Manu García en la medular y que a buen seguro Borja Bastón apunta a ser la novedad en la punta de ataque se estrena césped en buen estado se espera en Mendizorroza uno el aves que ha batido el récord de socios de su historia con una Abelardo que tiene muy claro cómo quiere que juegue su equipo

Voz 11 15:51 yo creo que el Alavés tiene que intentar jugar todos los partidos igual tenemos que tener nuestra idea de juego tenemos que tener una misma idea de jugar de ir a apretar arriba es verticales intensos y estar bien en defensa sino lo vamos a pasar mal y me contra un equipo como el Betis que sabemos que tienen muchos recursos ofensivos

Voz 0919 16:08 estos son los partidos de mañana el próximo domingo por ejemplo tenemos el Espanyol Valencia el Valencia dado rueda de prensa hoy el técnico sin duda alguna el tema en Valencia es qué pasa con Guedes el portugués que lo hiciera también el año pasado ya sabes pertenece al París Saint Germaine llega no llega que dice Marcelino Ximo barman hola hola qué tal muy buenas sabemos que él

Voz 0962 16:32 es selle de momento sólo quiere venderlos eh resiste bastante a cederlo habrá que esperar una semana al cierre del mercado a estas horas dentro de una semana y hasta entonces le gustaría a Marcelino que apareciese Peter Lim con su dinero con venciese además en persona al París Saint Germain viene a Europa el máximo mandatario del Valencia va a estar el próximo domingo en Cornellà El Prat ante saber si se dar una vueltecita antes o después por París yp pudiera intervenir en este fichaje para el que de momento hace falta mucho dinero es consciente de que peleará al máximo Peter Lim el propio Marcelino que lo aseguraba así esta mañana

Voz 12 17:05 no le voy a pedir a Peter que traiga Gonzalo sí que te puedo asegurar te aseguro que Peter va a hacer todo lo posible me consta que es así para que Gonzalo juega en el ballet siempre de acuerdo a unos términos que se consideren viables sin hacer locuras

Voz 0919 17:25 vamos a ver si lo consigue que es una buena noticia para el Valencia para la Liga española unos llegan otros se marchan lo hace ahora Nico Pareja que ha sido bueno un hombre importante en el Vestuario y en el grupo de Sevilla los últimos años ha sido una despedida la de hoy emocionante Manolo Aguilar hola

Voz 1732 17:44 hola qué tal Gallego acompañado por su familia acompañado por muchos de sus compañeros por el presidente Castro por Joaquín Caparrós no ha sido un jugador más Nigel Sevilla cinco temporadas un hombre muy importante en El Vestuario en Sevilla según dicen tus propios compañeros Icon el Sevilla ha ganado en tres ocasiones la Europa League también he estado las copas evidentemente la despedida tú me bocinazos Nico Pareja

Voz 0462 18:07 ha llegado el día ese día que uno no quería que se nunca cubano que estoy de pidiéndome que fue mi casa durante los últimos cinco años cinco años que ha sido una montaña rusa de emociones que vivir intensamente cada día para formar parte de esta gran familia de éramos enorme la ciudad de darme contagiado el servicio en el mejor de los sueños hubiera imaginado

Voz 0919 18:32 todo lo que pasa es que le vaya bonito en México a va pareja vamos al fútbol en directo en Getafe sigue por delante el equipo colocar ante el Eibar ha habido parón para hidratación porque tiene que apretar el calor ahí José Antonio

Voz 1269 18:46 hemos tenido culín break por el calor treinta y un grados en el sur de la Comunidad de Madrid estamos en el XXXII del primer acto Ángela adelantó a los locales en el diecisiete Getafe uno Eibar cero

Voz 0919 18:57 el partido que más nos preocupa está en el minuto sesenta y dos de la segunda parte final del Mundial sub veinte femenino de Francia Lecuona España no sea cerca en el marcador a Japón

Voz 0889 19:10 una lástima Gallego la verdad es que ha sido un golpe moral sobre todo este segundo gol destacará destacada en el minuto cincuenta y seis en la primera parte había adelantado millas agua por lo tanto dos a cero gana el equipo nipón

Voz 0919 19:22 veintiocho minutos para la esperanza la verdad es que el partido empezó muy bien para la selección española la primera media hora de la primera parte fue magnífica pero las japonesas han sido contundentes golpearon en la primera y en la segunda ahora mismo cero dos pierde España

Voz 13 19:35 ya

Voz 0919 20:33 fuera del fútbol una buena noticia en el Mundial de Piragüismo que se está disputando en Portugal ya tenemos la primera medalla de una embarcación española Alberto Fernández buenas tardes

Voz 1981 20:46 muy buenas gallego si Paco Cubelos e Iñigo peñas han hecho con la medalla de plata en la prueba del K dos mil metros sólo por detrás de Alemania y por delante de una Serbia que les superó en el Campeonato de Europa así de felices estaban ambos después de convertirse en subcampeones campeones del mundo

Voz 16 20:58 yo creo que la recompensa a muchos años de duro trabajo

Voz 0522 21:00 muchas horas encima de la piragua fuera de ella también

Voz 16 21:03 en trabajando una plata que la verdad que podemos decir que no sabe incluso ahora pero eso

Voz 17 21:07 medalla ya que nos faltaba una medalla en un Campeonato del mundo llegan esta recompensa ya podemos decir que somos subcampeones del mundo en K dos mil metros así que súper súper contentos

Voz 1981 21:18 además mañana tenemos al Atlético en D7 Craviotto Cristian Toro que buscarán la medalla refrendando el oro que consiguieron en los Europeos de junio en Belgrado y el plato fuerte este campeonato para los españoles el K cuatro quinientos donde todas las miradas están en Craviotto Cooper Waltz tories Germán que son los grandes favoritos en la lucha por el oro la final se disputará el domingo a las dos y veinticinco de la tarde

Voz 0919 21:36 gracias llegan malas ya casi

Voz 13 21:39 en definitiva noticias desde

Voz 0919 21:42 mundial de Francia porque la japonesa ha marcado el tercer gol ante la selección española en el minuto sesenta y cinco de partido basta ya casi imposible la remontada enseguida estamos ahí ante el Fórmula Uno este fin de semana vuelve el circo en el circuito de Spa Francorchamps Gran Premio de Bélgica aunque no se habla de otra cosa que de Fernando Alonso ayer os decía Manuel Franco

Voz 7 22:02 que Alonso había dejado caer que ha tenido una oferta de Red Bull para pilotar uno de sus coches la próxima temporada

Voz 0919 22:12 pero Manu Franco en Red Bull han dicho que que no cómo es esto bueno tarde

Voz 17 22:19 hola muy buenas tardes Gallego la verdad es que

Voz 1385 22:21 en anti todos estos años de Fórmula uno ha llegado a tener hasta cuatro ofertas de la excluiría reculan diferentes años hasta llegar a esta temporada y esta temporada Fernando dice que ha tenido una oferta de Mónaco y otra en agosto pulso antes de que anunciase su retirada justo después de que Dani Ricardo IGC que dejaban descubría pero hoy están Horner el jefe les ha dicho que que no es cierto que no ha hecho ninguna oferta Fernando es masa llegó a decir que quizá en una actitud

Voz 0522 22:49 en un pelín

Voz 1385 22:51 quizá había sido algún mecánico pero que ellos no han hecho ninguna falta Fernando sin embargo ha dicho que que sí que la ofertas ya ha sido clara durante esta temporada y es más ha aludido de unos vídeos en los que quizás Horner en otras temporadas habla de esas ofertas que le hizo aunque hoy Horner ha dicho que solamente lo han hecho una en el año dos mil siete ahí está la guerra de declaraciones entre unos y otros y que bueno algunos creer a quien crea conveniente

Voz 0919 23:14 bueno por lo demás en los libres hoy Fernando no ha pilotado el McLaren lo más rápidos Ferrari

Voz 1385 23:20 si Ferrari de Kimi Raikkonen ha sido en el más rápido por delante de los dos Mercedes Lewis Hamilton y cual Tegui botas Fernando nos dijo a todos los primeros libros que ha sustituido en Norris uno de los jóvenes pica Torres descubrió en pero sí en dos segundos y ha sido decimosexto un mal resultado para el piloto asturiano con bastante bien esta vez Carlos Sainz el piloto madrileño que recordemos que era el que ocupe el puesto de Alonso la próxima temporada

Voz 0919 23:45 muy bien mañana contamos nada parrilla gracias Manuel volvemos a Francia Leku se pone muy cuesta arriba casi imposible la final del Mundial sub veinte para las chicas de la selección

Voz 0889 23:55 pues sí gallego en el tercero la metido Fucka Nagano otro magnífico disparo de la jugadora japonesa Se suele decir que bueno España no tienen sino no lo tiene en japonés tres a cero va ganando el equipo nipón que no ha perdonado si lo ha hecho España en la primera parte ha tenido opciones de anotar de marcar sin embargo ha perdonado las japonesas cuando llegan meten

Voz 0919 24:15 cero tres gana a Japón imposible el Mundial para la selección española sub veinte motociclismo Gran Premio de Gran Bretaña novedades en este primer día de entrenamientos cómo ha ido Mela Chércoles hola

Voz 1732 24:27 un llevo pues mira el más rápido de Moto GP ha sido Vicioso por delante de craso Maverick Viñales Márquez y Lorenzo la buena noticia es que la Yamaha aquí con nuestros competitivas así que hay más igualdad la lluvia ha dado tregua tengo así a los de Moto2 El día sido de ser crueles el quinto como el mejor de los vuestros quién es el mejor que unos y otros árbol mismo con carnet Cinto ICO Martín de Martín que sabe que le va a tocar sufrir de nuevo en esta pista porque le duele también el brazo izquierdo como hace dos semanas en Austria recuerda que allí fue capaz de subir al podio solo nueve días después de ser intervenido de una fractura de radio aquí el momento anecdóticos del día ha sido cuando Valentino Rossi le han preguntado por la posibilidad de ver a su hermano Luca Marini algún día campeón del mundo ha dicho que tienen presionamos que lleva tres carreras muy buenas pero es muy pronto para decir eso aunque quieren en el futuro ya hay hemos preguntado nosotros sí cambiaría son dos décimo título mundial por uno de sus hermanos Luca que ha reído sólo ha pensado ya dicho rotundamente que no

Voz 0919 25:23 no está mintiendo no te no las caso un abrazo Mela os la tira y mañana comienza la Vuelta Ciclista España que nos va a contar diariamente aquí en la SER Íñigo Marquínez quiere buenas tardes

Voz 17 25:35 seis horas de ayer fue muy buenas bueno tras llamarada no estamos a puntito de llegar a Málaga

Voz 1732 25:43 por una parte del equipo sobre todo Bose mejor viven en la Cadena Ser que llevan disfrutando de esas tierras pero a mí me queda muy poquito para Ayala

Voz 0919 25:49 no backing en la vuelta no viene Froome no viene ganador del Tour pero tiene tiene un cartel para que para que ganen a quién te gustaría coronar en Madrid con tu garganta como vencedor de la Vuelta

Voz 17 26:03 me gustaría que Alejandro Valverde consiguiera el triunfo de

Voz 1732 26:05 en esta Vuelta Ciclista a España es un candidato lo tiene complicado porque yo creo que está más pendiente del Mundial de Innsbruck Austria que es el disputados más después de concluir la vuelta que de la propia carrera española pero a mí me gustaría que Alejandro Valverde fuera ganador de una Vuelta como decías Jesús muy competida con un ramillete de toreros desde desplazada de primera que van a estar a lo largo de es prácticamente tres semanas la verdad por las carreteras españolas yo pero como es una vuelta con muchísimas alternativas y en la que vamos a vivir momentos realmente brillante

Voz 0919 26:34 muy bien lo contaremos gracias tiene buen viaje ha marcado la selección española el uno tres bueno hay tiempo para el milagro no sé yo enseguida estamos allí antes vamos a ir despidiendo el programa como toda esta semana con de Groucho Marx Icon las otras noticias del día que nuestra iban Álvarez en poco más de una hora gallego a las diez de la noche dos partidos de Segunda División Extremadura

Voz 18 26:59 debo y Málaga Alcorcón hoy ha arrancado la Bundesliga desde las ocho y media juega el campeón el Bayern minuto veinte Bayer cero Hoffenheim cero también hay fútbol en directo en Francia Olympique de Lyon cero Estrasburgo cero en el diez de la primera

Voz 0919 27:11 en Getafe cuarenta y un minutos de la primera parte Getafe uno Eibar cero Pero vamos a Francia acorta distancias la adhesión española con tiempo todavía para conseguirlo no Lecuona

Voz 0889 27:23 yo creo que hay tiempo en la selección española está de menos a más ha recortado mediante un magnífico remate en el último minuto ahora ahí una en Coll de Candela Andújar el primero de todos los que ha marcado la selección española en toda la fase final del Mundial Candela Andújar marca la primera diana en este campeonato del mundo por lo tanto tres a uno en Vance entre Japón y España arengó

Voz 0919 27:48 Hora Veinticinco contamos el final del partido