Pedro López: "No hemos bajado los brazos"

si no se puede hacer más ante un gran equipo como ha sido el de Japón no se puede generar más ocasiones no se puede dominar más pero el resultado ha sido el que ha sido

Voz 1

01:09

a generar tantas ocasiones claras y no marcar pues ya sabes lo que te puede tocar pero insisto y no se puede hacer más no se puede jugar mejor contra Japón yo no he visto nunca a ningún equipo que le quite la posesión a Japón que les genere más ocasiones que que las que generan ellos parece que sí que es verdad que yo creo que el el empezar ellas marcando y ponerse ponernos por detrás en el marcador les ha hecho ser más efectivas tener un planteamiento defensivo y pillar nos después en una transición lo cual pues ha matado bastante el partido aunque no hemos bajado los brazos ni con el tres cero coma se ha visto