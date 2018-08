Gómez Noya y Pablo Dapena, dos campeones en 'El Larguero'

Voz 0699 00:00 está tanta pero bueno estamos aquí porque mañana se disputa en Pontevedra el campeonato de triatlón de media distancia y porque Galicia es tierra de triatletas ir muy buena Hijo Predilecto de Pontevedra Javier Gómez Noya muy

Voz 0880 00:09 buenas noches la buenas noches en tu casa eh en mi casa encantado de que de que estéis aquí en nuestra casa

Voz 0699 00:15 bueno te agradecemos un montón que estés aquí pero en que estas ahora que que

Voz 0880 00:19 bueno pues mucho entrenamiento preparando a todo el mundo de de Medio Ironman que tengo ya la próxima semana en Sudáfrica y luego la gran cita del año al Mundial de Iron Man en en Hawai no que es para lo que estamos centrando todo el año

Voz 1421 00:32 que tiene Galicia para dar tanto

Voz 0880 00:35 estos tan buenos triatletas Javi bueno yo creo que ha habido un poco de todo no vamos en una buena semilla de de gente antes que yo como Iván Raña por ejemplo que el que yo me he fijado pues a lo mejor lo luego otros chavales han fijado en mi voz está Pablo de Atenas Gastro hay gente muy buena porque Castro bueno hubo gente muchas generaciones y eso bueno pues va generando una semilla que los chavales de hoy en día pues se se van animando a hacer deporte

Voz 0699 01:01 el nombrado uno que seguir a nuestra izquierda le iba a presentar yo pero dice hacemos una innovación representas tú que qué de de Pablo De Pablos

Voz 0880 01:10 te puedo decir muchas cosas compañero de entrenamiento hemos pasado toda la mañana sufriendo encima de la bici corriendo sea que bueno nos conocemos bien y ahí es un lujo ver cómo ha crecido en este deporte que empezó relativamente tarde uniendo la natación y bueno pues ya está consolidado en la en la élite no

Voz 1421 01:26 Pablo muy buenas noches muy buenas noches no te toman la presentación verdad

Voz 1 01:30 no no nada lo pongo hasta Colorado incluso nada no te creas eh algo algo me dice que

Voz 0699 01:37 a la presentación está bien hecha lo bonos letras de aquí es cosa de de la Tierra de la mar

Voz 1421 01:41 de qué

Voz 2 01:43 ya sabes los gallegos no escurrimos con con cualquier cosa

Voz 1421 01:46 la patología lo que sea You día

Voz 1 01:48 así que yo creo que es pesca de todo te viene de la mar me parece a mí

Voz 2 01:53 sí yo soy yo yo estoy siempre vinculado al mar yo soy de aquí ir agua siempre

Voz 0699 01:59 aquí cerca de los sin problemas estaba pensando en el palizón que se van a pegar mañana aquí los cuatrocientos que participan tres kilómetros de natación ciento dieciséis de bici treinta corriendo yo lo pienso y me canso Pablo

Voz 2 02:10 sólo pensar si si no no

Voz 1421 02:14 no vosotros nosotros yo por suerte no lo voy a hacer pero sí que me canso también de expresarlo no te piensas tú que no esto no yo que yo creo que te cansa y menos que a mí pero bueno es lo cual no nos vamos a vamos a tratar de lujo transmitir lo vamos a profundizar después

Voz 0699 02:28 en la vida de un triatleta que es una especialidad en auge en España que tiene detrás un trabajo bestial

Voz 3 02:33 eh

Voz 0699 02:33 se van a quedar un ratito aquí ambos sólo un ratito que se que para los deportes

Voz 1421 02:37 a se estar estas horas trasnochar y mucho

Voz 0699 02:40 oyendo y compartiendo con vosotros la actualidad de este veinticuatro de agosto al que le han unos minutillos veintitrés minutos para para terminar Igorre resume así rapidito en plan red social muy de millennials eh porque esto es un no parar de fútbol de viernes a lunes este verano tienes Liga de Primera División en todas partes hoy dos partidos uno terminado el Getafe dos Éibar cero en el que han Molina han sido los goleadores tenemos en juego un partido si a estas horas a las once treinta y siete minutos

Voz 1421 03:05 según Leganés Real Sociedad de primera división esto sonar nada Carrusel dentro de un larguero pero Óscar Egido lo va a ser muy bonito como balón de Butarque or Óscar muy buenas noches

Voz 1269 03:14 hola Pacojo muy buena de voy a intentar no gritar mucho por las horas que son para no perder a nadie pero es que el partido está emociona en pésimo Imaz calentito que este verano que no se está caracterizando por las altas temperaturas uno dos gana un amigo la Real Sociedad en el minuto veinte de la segunda mitad en los quince primeros minutos la Real parecía tener el partido primero con un gol de Zurutuza luego marcaba Illarramendi los dos goles los ha creado Zaldúa el ex lateral derecho de Leganés por la banda derecha ya comenzar la segunda parte primero una mano clarísima de Zaldua que era penalti para el Leganés y que el colegiado acusó ha considerado la Montero que no era nada y que el bar ni siquiera ha entrado a valorar ha calentado el ambiente para que minutos después el Zar con un zapatazo desde fuera del área haya recortado distancias Ike ahora mismo en el veintiuno de la segunda mitad haya partido en Butarque

Voz 1421 04:02 Real Sociedad dos Leganés uno

Voz 1269 04:04 en el estadio del conjunto minero en la Vuelta a ser Garitano que de momento les está marcando la noche a la gente pionera

Voz 0699 04:10 me va a costar nos va a costar a todos entenderlo del bar si era una mano clara que el árbitro no ha visto y que luego el bar no entra la verdad es que no no no nos vamos a acostumbrar luego vuelvo por allí en el retorno de gas ETA a la que era su casa ellos cuento así rápido que están jugando también el Málaga y el Alcorcón en la segunda división que empate a cero y el Extremadura cero uno también en esa categoría de fútbol de secundar mañana hay más fútbol pero en nuestro fútbol no jugará llamas uno de los capitanes del Sevilla Nico Pareja que así medio por sorpresa se ha despedido del club para irse a jugar dicen a México

Voz 4 04:41 ha llegado el día ese día que uno no quería que nunca igual aunque estoy pidiéndome de la que fue mi casa durante los últimos cinco años cinco años que han sido una montaña rusa de emociones que he vivido intensamente cada día para formar parte de esta gran familia de éramos enorme de la ciudad de darme contagiado de Sevilla

Voz 0699 05:02 ha jugado ciento veinte partidos con el equipo andaluz ha ganado tres Europa aleja así que se entiende el sentimiento y la emoción aunque sí se va también será

Voz 0880 05:10 algo imagino imagino que también nos interesa saber que el sábado vendrá

Voz 0699 05:13 muy futbolero con un Alavés Betis para empezar un Atlético de Madrid Rayo con Filipe Luis de protagonista y el Cholo ha comentado en sala de prensa que han hablado y que se han dicho lo que tenían que decir que no sé si eso varía la opinión de Filipe Luis de querer irse del Atlético de Madrid al París Saint Germain y el que no quiere que se vaya ya ninguno de sus jugadores básicos es Ernesto Valverde el entrenador del Fútbol Club Barcelona que le han preguntado hoy por el interés del París Saint Germain

Voz 1421 05:35 en Rakitic

Voz 0699 05:37 el mensaje del entrenador del Barça es del estilo a buen entendedor pocas palabras bastan

Voz 5 05:42 yo soy el entrenador y lo que quiero es tener a los mejores jugadores para para poder afrontar la temporada hay pienso que Rakitic es uno de los mejores yo creo que no estamos aquí para hacer un negocio con un jugador aquí estamos para ganar partidos para que en esta sala de trofeos hace más grande me da que no quiere Valverde que lo toquemos

Voz 0699 05:58 las las narices con salidas de jugadores importantes tras Paulinho es mi intuición pero luego no cuentan los que están en Barcelona os avanza avances que El Larguero no va a frenar en el fútbol tenemos dos cracks del triatlón aquí sí pero unos visita también la única mujer española que ha participado en la Volvo Ocean Reis y que además es pentacampeona mundial hemos tocado ya un metal en los Mundiales de Piragüismo que es una especialidad también muy de Galicia una plata en K dos mil de Cubelos sí Peña os tenemos que llevan a Málaga con la Vuelta a España que comienza mañana en la que han dado en llamar que diría el clásico la edición más abierta de la historia ellos una cosa que escucho bastante cuando se habla de la Vuelta a España pero que este año también dicen lo mismo no estaban Froome Irlanda y eso abre a lo bestia la quiniela de favoritos tengo que contaros lo de el domingo en la Fórmula uno en Spa lo del motociclismo en Gran Bretaña hemos traído al periodista gallego del momento ese va a pasar por aquí Santi Cañizares yo tengo un grupo musical que los he visto ensayar que suenan que es una pasada eh son críos que están entre once y trece años cantan en inglés suenan una mezcla de Foo Fighters Nirvana Aycart digan que es como si yo fuera una mezcla de García Carreño y Gabilondo que no doy para tanto ni en seis vidas pero bueno e es la diferencia eso sí doy para intentar que la hora y pico de compañía os sale a cuenta en este Larguero que dos decir

Voz 1421 07:08 final vale son las once y cuarenta y uno vaya lo

Voz 0699 07:11 me dicen que hago presentaciones cortitas cogemos un poquito de impulso seguimos antes que os deis cuenta a saber

Voz 0699 08:21 yo que ella quería un poquito sacar ventaja no ha podido ser la primera voz luego lo intentó y lo intentó las

Voz 0880 08:25 segunda

Voz 0699 08:26 lo decía alcalde que es una ciudad muy de deporte que mañana tiene una prueba muy importante aquí

Voz 10 08:31 si no nos gusta que vengan triatletas en Pontevedra hizo también de otros deportes porque además hicimos del deporte digamos un leitmotiv o una una línea fundamental de trabajo e para todo el mundo deporte para todos pero también para celebrar eventos está en España de todos los deportes andamos alrededor de una docena todos los años o más también de Europa internacionales cada vez más porque creemos también que es una forma de generar actividad económica en toda la ciudad no hay igual no invitamos a todo el mundo que haga turismo deportivo

Voz 0699 09:08 político le da la vida para hacer deporte

Voz 10 09:11 bueno yo hice deporte en mis épocas así más juveniles pero no tenía como tienen todos estos deportistas grandes en fin entrenadores sí que me enseñaran a hacer las cosas bien y al final acabé en quirófanos ya a veces no vayas por por defectos de de forma de digo de anatómicos anatómicos personales para hacer una práctica deportiva incorrecta y entonces ya tengo más yerros en la columna que yo qué sé

Voz 3 09:42 ahí ahora no hago así como mucho deporte

Voz 10 09:44 E incluso estoy preocupado porque digo yo que no le interesa a nadie súper seguros estoy nada nadando algo que es entiende que cuando nada si haces deporte en en el agua pues en fin descarga no bueno teóricamente no no haces daño y tal pero ahora ya incluso hacer el muerto y mover un poco las patitas y tal llame provocan dolor de espalda es muy preocupante

Voz 0699 10:08 bueno el momento entonces de dejar el deporte quizás bueno tenemos dos cracks a mi derecha izquierda y Marta Casas un poquito más a la izquierda para presentarlos como se debe Marta

Voz 1509 10:16 muy buenas noches muy buenas Pacojó ya todos los aquí presentes y a lo que nos están escuchando en casa pues como dices son dos auténticos referentes del triatlón del deporte en español en realidad a tu derecha tenemos a una leyenda que casi que ni necesita presentación a Javi Gómez Noya lo decías la presentación el Hijo predilecto de Pontevedra ya va a años y años dándonos alegrías yo voy a coger aire porque voy a relatar sólo alguna de las cosas que ha ganado pero como ha ganado tantas podríamos pasarnos aquí la verdad todo el larguero diciendo las cosas que ha ganado Javi Gómez Noya te falta yo pinto Run cinco veces campeón del mundo de triatlón en la distancia olímpica plata olímpica en Londres dos mil doce doble campeón del mundo de Iron han setenta punto tres es decir la distancia media y como es un hombre que no se cansa de ganar de competir y de afrontar nuevos retos pues ahora se ha marcado un nuevo objetivo aparcado la distancia Olimpic olímpica para volcarse en el Iron Man en junio disputó ya su primera prueba en Australia terminando segundo yeso que era su primera vez y ahora en la cabeza tiene la cita mítica que se va a disputar el trece de octubre en Qom en Hawai el mundial de la especialidad en la que todos

Voz 0880 11:19 todos resaltan indican

Voz 1509 11:21 que es sin duda la prueba más dura del mundo del Iron Man y aquí un poquito más a mi derecha ya te Izquierda Pacojo tenemos a Pablo da pena que es de aquí de Pontevedra tiene treinta añitos y empezó en el mundo de la natación con apenas tres años y lo hizo por prescripción médica para aliviar el asma a partir de ahí con veintidós decidió tomarse un añito sabático Se marchó Hungría estudiar de vuelta hace apenas siete años por eso te decía en la presentación

Voz 0699 11:45 hay que empezó un poquito tarde posiblemente

Voz 1509 11:48 de pues animado por unos amigos se decidió a probar suerte en esto del triatlón y la verdad ahora nos lo contará él pero la verdad es que no le fue nada mal no fue una mala decisión el pasado catorce de julio conseguía la victoria en el Mundial de larga distancia ya a partir de ahí han ido llegando buenos resultados grandes resultados en la chance de plan de Praga también en Finlandia y es don estos resultados han llegado en dos mil dieciocho que todos los que saben de esto dicen que su año porque es el año del despegue internacional de Pablo da pena

Voz 0699 12:15 bueno pues siempre sentaditos como debe ser eh Le voy a preguntar a Javi Gómez Noya si para triunfar en el triatlón es más importante el físico o la cabeza ya que hemos hablado de físico

Voz 2 12:24 vale

Voz 1421 12:25 es la eterna pregunta yo lo sé

Voz 1866 12:28 no

Voz 1421 12:29 sí evidentemente hace falta de los dos no

Voz 0880 12:32 para mí el talento no solamente es tener capacidad física para hacer una actividad muy bien sino tener la capacidad mental también para sufrir para entrenar todos los días para para superar un montón de obstáculos y de problemas que te a sufrir por el camino y por tanto te hace falta todo sino tienes unas cualidades fisiológicas pues muy buenas para estar en la élite pues tampoco nos vamos a engañar es muy muy complicado no pero como eh yo lo que he visto en mi rival es que todos esas cualidades los las tenemos todos nosotros al final en el tipo de entrenamiento del trabajo la mentalización y tomar las decisiones correctas a tanto horror a entrenar como de competir pues es lo que marca la diferencia

Voz 0699 13:10 eh estamos acostumbrados a hablar de vuestros éxitos poco de el trabajo que hay detrás en nos puede contar cómo es un día normal tuyo

Voz 0880 13:20 y depende mucho del día no pero uno normalito bueno pues hoy por ejemplo Pablo y yo hicimos lo mismo pues hicimos ciento cuarenta y cinco kilómetros de bici con con bueno bastante duro con series Si y luego pues una transición a correr de doce kilómetros también rápido ellos no luego pues descansamos un poco oí hicimos una sesión de de natación a última hora

Voz 1421 13:41 el día que te da pereza que haces te da pereza

Voz 0880 13:45 te te da pereza muchas veces te levantas por la mañana y caminas que que parece que que el cuervo todavía no ha engrasado y que te duele todo pues lo último que te apetece entrenar pero pero al final realmente esas haciendo lo que te gusta hay al final convertido tu tu hijo bien tu profesión y eso es un eso es un lujo no entonces es bueno pues cuando te da pereza también asumes que es tu trabajo y que lo tienes que hacer igual no hay días que te apetece más días que te apetece menos y hay días que es las mal motivador y otros menos pero pero bueno acabas haciendo porque el objetivo final es lo que te lo que te motiva no en la carrera que estás preparando los Juegos Olímpicos o una clasificación para para un campeonato es lo que te mueve a esforzarse

Voz 0699 14:24 hablábamos Pablo como Javi de lo importante que es el físico y la cabeza pero es verdad que oyéndose hablar lo de la cabeza es importantísimo quiero decir hay que sacar mucha energía para él ya que te dé pereza decir esto no me puede vencer porque hay algo hay en el fondo que me motiva mucho

Voz 2 14:39 si no la cabeza es muy importante porque a ver yo hablando del físico la gente puede ver aquí a ver yo tengo soy bajito Bernard gordas los brazos así un Bogotá entonces bueno

Voz 1421 14:49 con el tanto de una manera el físico a ver importa pero

Voz 2 14:55 la cabeza es muy muy importante sobre todo para entrenar bien amueblada no hay yo creo que por lo menos personalmente es Pamies muy muy muy importante y hay muchos de los resultados conseguidos

Voz 0699 15:09 son por cabeza existir tu llega hasta el triatlón un pelín tarde no Pablo

Voz 1421 15:13 veintidós veintidós

Voz 2 15:16 estuvo un año de Erasmus en Hungría estaba un poco cansado de beso de de la natación porque al final el deporte que bueno te pasas muchas horas a Pristina en mismo bueno y aquí sobre todo en Galicia que tenemos piscinas cubiertas no descubiertas que dices tú bueno igual tomo sólo aparte no pero pero sí decidí bueno pues estaba un poco cansado oí empecé eso animado por amigos empecé con entrega no hay ocho años después pues bueno pues ahí van unos resultados si no me puedo quejar no

Voz 0699 15:43 los amigos habrá que eh que invitarles a una cena de vez en cuando no

Voz 2 15:46 bueno ya saben ellos que son así que no hay problema como yo sí quiero

Voz 0699 15:48 es decirlo públicamente

Voz 2 15:51 esa Rodríguez y José costal se quieren ellos ya saben quiénes son perfectamente

Voz 0699 15:55 los que mandamos un saludo desde aquí les animamos a que siguen haciendo pronóstico sí que sí que inviten a la gente que vean bien a hacer esto porque claro viendo cómo cómo se te ha dado porque eh en apenas ocho años

Voz 1421 16:06 se ha llegado a convertir en el campeón del mundo de la la distancia Pablo suena bien tú sabrás conseguir la verdad sí sí la verdad es que

Voz 1 16:16 y y bueno yo días después de ganar el Mundial la verdad es que luego te

Voz 2 16:22 bueno poco tiempo hubo va para pensar un poco las cosas sí que te paras a pensar en menos todo el proceso dice estuvo extra pues sí que abolió la pena todo esto no hay igual ahora es seguir trabajando y entrenando lo que lo que nos gusta a nosotros Si eso hay días mejores ideas peores yo por ejemplo

Voz 1421 16:44 o lo que es no tener el día cinco ahora es lo quedarse y siguen energía completamente el el

Voz 11 16:54 eh

Voz 1 16:55 el tanque de gasolina regular no lo veía

Voz 1421 17:00 Pablo se cansó de la natación hice paso al al triatlón Hamza cansado el triatlón Isaba pasado el Iron Man

Voz 0880 17:07 bueno es triatlón igualmente entre sí pero a lo bestia bueno es más largo tampoco

Voz 0699 17:12 no no decir de una manera como cuando yo me levanto y me tomo un café

Voz 0880 17:16 sí sí pero sí que hay un poco esa esa idea de que las pruebas deportivas en general cuanto más largas son más duras incluso si no es así

Voz 0699 17:24 pero cuentan lo porque a mí me pasa como al alcalde yo hago natación cuando llevo diez largos me cuesta más que cuando llegó o no

Voz 0880 17:30 pero como tengas que hacer el uno muy muy rápido a lo mejor pues tenemos más problemas no Is sobre la gente piensa que Matos a problemas dura es una prueba durísima por supuesto pero yo la mayoría corredores excite a los que he preguntado que han corrido diez mil maratón el diez mil es mucho más agónico y su sufrimiento brutal no entonces cada prueba tiene tiene ochocientos es durísimo un cuatrocientos durísimos son son pruebas diferentes ingeniero no pasa un poquito lo mismo no la estancia olímpicas muy intensa exige muchas sesiones de de series muy rápidas que al final es muy lesiva

Voz 1866 18:04 no son más que narra distancia era Rey estancia pues es

Voz 0880 18:07 mucho tiempo entrenando perras intensidades pues también son diferentes no entonces cada cosa tiene su sus Suu Kyi de bueno pues ser el Ironman es una prueba muy larga muy dura en Hawai pues son encima con condiciones meteorológicas extremas de calor y humedad ahí con rivales muy buenos a que desde luego que va a ser dura pero eso no quita que que la distancia olímpica sea muy duro te has hecho una

Voz 1421 18:26 además creo en en Australia

Voz 0699 18:29 cómo fue

Voz 0880 18:30 fue un yo creo que un debut muy positivo una buena experiencia de haber bajado de de ocho horas no sobra icono del tiempo que con con ese tiempo pues la verdad que habría ganado casi cualquier carrera en el mundo pero me encontré con un rival muy duro que fue mejor que yo ese día hay bueno pues eso también te hace pensar más en los errores que has cometido intentar mejorar de cara a Hawai no

Voz 0699 18:50 en en tu cabeza en la de todo destacó una el Ironman de Hawai que es una prueba legendaria en la que ya sólo estar es un logró

Voz 0880 18:56 tremendo si es complicados en una prueba legendaria aportado a la historia traición que tiene y además el campeonato del mundo la distancia no por tanto todos los bueno va a estar ahí y bueno pues ahí vamos a a pelearnos Si a dar el máximo

Voz 0699 19:07 que tiene con que todos los deportistas e el la sitúan como una prueba superespecial que el que lo hace Javi diferente bueno

Voz 0880 19:13 no ha habido grandes batallas y es una prueba que llevan mucho tiempo mucha tradición y las condiciones extremas que lo hacen más dura todavía quizás Si Ivonne simplemente que es el campeonato del mundo la distancia no sé a todo el mundo de repente lo pusieran otro sitio pues empezaría

Voz 0699 19:27 ya mítico en el otro a perder valor con no pero

Voz 0880 19:30 buenos sigue siendo campeona todo el mundo siempre todos los años

Voz 12 19:32 hay y ese gran objetivo pues para cualquier triatleta de de larga distancia

Voz 0699 19:37 Pablo campeón del mundo además en su segunda participación en la modalidad de de larga distancia además para esa prueba digamos que las cosas no te has pusieron precisamente fáciles no

Voz 2 19:47 toda prueba larga distancia es complicada porque no sabes cómo gestionarla pero sí que bueno había gente de nivel I y nada pues se dio sobre todo a la bici yo no sé si no sabes Galicia es bajo y entonces sí sí señor un poco así no hay en Dinamarca es totalmente llano entonces al final nos no es casi lo mismo y al final desgaste en que tienes totalmente en el plano final siempre te causa dudas de cómo va a reaccionar tú allí no pero bueno allí sí que sí que luego los treinta kilómetros pues bueno me sentí muy muy bien corriendo oí y a partir de los ocho o nueve si que ella iba solo pero del veinticuatro al treinta estaba deseando que sacaba sellar porque claro pues cuando quieres llegar IRI ves que vas primero pero te puede pasar cualquier cosa no un pájaro o cualquier cosa dices tú por favor que saca vaya porque porque esa ya hay y finalmente pues mira se digo kilómetro treinta acabé de primer oí muy muy bien

Voz 1421 20:48 en este Pontevedra cuántas ganas

Voz 0699 20:51 qué significaría para ti revalidar el título el año que viene

Voz 1421 20:54 hombre son muchas ganas lo que pasa es que pregúntele a de la derecha momento pregunta te izquierda derecha como ir a medias su ver yo muchísimas ganas y para eso entrenamos y todo

Voz 2 21:07 este hombre aquí el alcalde adelanto lo soñado que soy alcalde o qué

Voz 1421 21:13 para el año el año que viene del Mundial era yo pero ya no yo espero que participen los dos claro

Voz 0699 21:22 en uno no ya en el segundo

Voz 10 21:24 eh que yo esté allí para verlo porque él ganó el campeonato del mundo en en Odense en Dinamarca de casualidad yo estaba allí estábamos buscando la bandera del del campeonato del mundo el año que viene el estuvo también Javi presentando el campeonato de luego se fue yo tuve la fortuna de quedar Majid te un vídeo grabando la llegada de eso

Voz 13 21:44 a buscar una bandera a todo el mundo tras el campeón del mundo también de paso esos es solo espero que les pasara

Voz 1421 21:50 no absolutamente no

Voz 14 21:53 no debe pasar mucho la verdad Komorowski

Voz 13 21:56 ah sí es verdad que que los otros eran por lo menos altos porque cuando subió al podio se puso de puntillas y les sacaba una cabeza cada uno

Voz 1421 22:05 a la cabeza del era la usa mucho mejor vale el de la izquierda que Pablo ya del aviso mucho de la derecha que sabe que tiene que decir

Voz 0880 22:16 a este asunto ella pues yo algo o pontevedrés pues encantado de competir aquí no

Voz 2 22:22 ahí muy agradecidos organismo mundial que

Voz 0880 22:26 que bueno pues que va a ser muy importante para ciudad es pero estará en línea de salida compitiendo con Pablo y con muchos otros sí igual no es lo que lo que iba a pasar no podemos bien de los entrenamientos

Voz 12 22:37 estaremos ahí peleando oí era K

Voz 0880 22:40 Herrera pues pues nos pondrá en nuestro sitio Pablo

Voz 0699 22:42 dirías que estás en el mejor momento de tu carrera es una pregunta muy tópica esta qué hacemos siempre los periodistas cuando tenemos un campeón al lado

Voz 1421 22:49 puedes decirlo confianza al final

Voz 2 22:52 cada año como ser como quién dicen no bueno llevamos ocho años estoy por tanto puedo decir que pero al final vas cada año te va superando poco a poco entonces no sabes realmente

Voz 1421 23:02 eh cuando tocas techo creemos que no tocó techo

Voz 2 23:04 todavía cuánto ayuda

Voz 1421 23:07 a un triatleta bueno tú ya eres un triatleta piano sea de de los que ya está consolidado pero tener aquí al de la derecha de espejo cuanto significan

Voz 2 23:18 yo creo que empiece dos mil doce a entrenar contigo si horario once doce yo llevaba dos años salieron como quien dice llevaba dos años nutrirá no hay

Voz 15 23:28 o sea hay anécdotas

Voz 2 23:31 de cuando empecé a entrenar con él o una cuenta alguna nada pues a la de tres días sin hablar no regala nada en invierno pues tal y como está la climatología aquí pues fresquitas no solemos ir un poco a Fuerteventura o Lanzarote y tal aquí bueno yo a mí pues eso me gusta pues me gusta entrar con él entonces el problema es que iba todo el día pasado de vueltas entre Ronaldo llega un momento que Mi cuerpo estalló una veta

Voz 1421 24:01 hay entre en barrena de tal fatiga física y mental que tenía encima

Voz 2 24:06 estuve tres días sin hablar con nadie

Voz 1421 24:10 así fue con nadie con nadie ni nada

Voz 2 24:13 sea llegaba la piscina yo me tiraba muy bueno por ahí iba en bici iba en bici con ellos

Voz 1421 24:19 lo hablaba entonces llega como un ente que estamos ahí pero

Voz 0699 24:24 cómo se acabó mito

Voz 1421 24:26 es decir te cogió a alguien y te dijo eh Pablo qué te pasa un día

Voz 2 24:30 al descanso descanso fue a revivir recupera sensaciones Si y otra vez pero bueno no volví a estar tres días sin hablar

Voz 1421 24:38 menos mal que yo os voy a pedir que estéis sólo dos minutos sin hablar vamos a hacer una pausa y luego

Voz 0699 24:44 hemos de hablar de triatlón que está la cosa bien aquí

Voz 0699 24:58 a las doce y dos minutos estamos aquí teniendo una chapa de lo más chulas sobre triatlón

Voz 1421 25:06 pero claro como la actualidad es la que es la prosa periodística de El acto

Voz 0699 25:09 calidad manda os voy a llevar sólo un minuto al fútbol porque ha habido variaciones en el partido de Primera División que está jugando al Leganés y la Real Sociedad Óscar Egido porque ha habido gol no

Voz 17 25:19 estaba mereciendo el Club Deportivo la que ha puesto en pie para acelerar de empate por segunda vez el etarra ha batido la portería de género o Rulli él legales que empatados en el minuto cuarenta y tres de la segunda parte en un paro que ha bajado Mike Santos para que el estar en la sexta ocasión del Leganés desde que recortaba distancias consiguieron salvar un punto estamos en el cuarenta y seis de partido vamos a ir al cuarenta y siete empate a dos en Butarque entre Leganés irreal

Voz 1421 25:48 sociedad empate a dos en el Leganés

Voz 0699 25:50 la edad las doce tres minutos eh compartido azul poco vamos a terminar con el triatlón que estos señores han pegó una buena paliza esta mañana es supongo que tendrán ganas de determinar

Voz 1421 26:04 a ver las personales es verdad Javi que de no haber sido triatleta te hubiera gustado ser guitarrista si eso sí que es hoy mejor triatleta guitarrista lo del anuncio del de verdad anuncios de verdad sí sí sí sí eh posibilita guitarrista

Voz 0699 26:19 no es malo bueno verdad tampoco era muy complicado lo que he tenido que hacer allí yo te digo una cosa me ponen la guitarra guitarras por la guitarra que también te lo digo de abren

Voz 0880 26:27 ahora como afición esta bien la verdad que fue un anuncio

Voz 1421 26:32 desate Pablo y si tú no hubiera sido triatleta que hubieras querido ser pues me gustaría haberlo sido pero no me no notas me gustaría haber sido periodista deportivo que me dice sí pero no me daba la nota de ETA de entonces

Voz 2 26:44 yo elegí hacer INEF

Voz 1421 26:47 pues mira me hubiera gustado ser triatleta pero no me va al físico podíamos habernos cambiado perfectamente uno por otro mira si quería ser periodista deportivo venga ahora ante la última tú a Javi vamos después de tres días sin hablar supongo que tendría un montón de preguntas en la cabeza cree que lo tuve mucho tiempo para pensar que bueno vale pues entonces ahora piensa como periodista deporte venga porque ya lo has hecho las preguntas ya vale me quedan trescientas aquí osado pero no pero no tengo ninguna una piensa tuvo un alguna de estas que que si al titular de la noche

Voz 15 27:16 es complicado eh

Voz 1421 27:19 pues eso es que no se a yo espera yo lo voy a narrar lo esperado alcaldes

Voz 0699 27:24 contra la mano

Voz 10 27:26 ánimo hay una que está que candentes que no está siempre en la mente de todos si si después de la Iron Man de de Hawai Javi va a volver a a entrenar para las Olimpiadas me das preguntaron

Voz 1421 27:42 mira te lo iba a hacer yo pero prefiero que te lo digo yo ahí no atacar pero él sí

Voz 0880 27:49 este no lo sé quiero esperar a que pase el Ironman que basta con estar centrado en esto luego veremos también qué es lo que pide el cuerpo no uno ya no es un chaval lo que tengo claro es que tengo que hacer lo que me motiva en cada momento no esté deportes exige mucho trabajo mucho entreno tienes que hacer lo que lo que te motiva no ahora mismo estoy centrado Iron Man es lo que me motiva y luego pues

Voz 3 28:09 por supuesto de Tokio es una función y a quién no yo

Voz 0880 28:12 es una también un juegos bueno podemos hacerlo al revés termina tú

Voz 0699 28:14 la entrevista haciendo una pregunta Pablo a ver qué tal

Voz 1421 28:18 es que al final el tema de esquí estamos casi veinticuatro horas les preguntamos pero hay cosas que os preguntáis vosotros que no preguntáis delante de los demás por preguntar a Pablo se a ver las típicas ya se lo has hecho yo una que no sea atípica en la que no se adivina es que es complicado es complicado la verdad es que vaya al final lo deportivo o va a hacer eso aquel bueno lo que nos diga si eso es verdad

Voz 1509 28:47 está venga empieza bien esto espera

Voz 1421 28:50 es que no sido unas declaraciones a carros a mi entrenador y a mí que dirige el año que viene se retiraba entonces quiero que lo desmientan público no se lo cree nadie la pregunta es puedes ir lo públicamente

Voz 0880 29:01 te hablo

Voz 1421 29:03 a ver si puedo matizar no

Voz 15 29:07 el Mundial el año que viene

Voz 1421 29:10 aquí Pontevedra yo voy a competir ya van a partir de ahí hay una nube ventana depende de cómo vayan las cosas que ahí decidiré lo que vaya a pasar algo que hoy por hoy te diría que no pero no se sabe nunca lo que puede pasar por ves como la buena se vas a hacer tú al final David que de verdad pero es que eso es ya con nombre real la segunda vez que si retira el hombre

Voz 18 29:37 Xavier buenos vez no ya que que mucha suerte

Voz 1421 29:41 el Ironman bueno mucha suerte no estoy muy cansado deba de de desearlo

Voz 0699 29:44 fuerte de desear suerte que el trabajo se traduzcan

Voz 1421 29:47 de todos vale porque el hay mucho yo estoy que no es cuestión de suerte

Voz 0880 29:50 muchas gracias Pablo qué

Voz 1421 29:53 piensa te lo de la retirada no me la segunda ni la tercera

Voz 2 29:57 eso son todo palabras son rumores son tiros al aire de estos eh

Voz 1421 30:02 vale pues entonces alcalde que lo de mañana salga genial y lo del año que viene lo mismo eh esperemos ha sido un placer podéis aplaudirle sino parte

Voz 14 30:10 de Tello Celati no lo están las doce y siete minutos después de los crack más cracks en El Larguero

Voz 0699 32:27 este día D

Voz 18 32:29 veinticinco de agosto

Voz 0699 32:32 de dos mil dieciocho en este Larguero llevamos ya diez minutos de ese día hemos hablado Un buen ratito de triatlón hemos abierto conociendo lo que han hecho nuestra selección del Mundo Sub veinte femenina y ahora toca un rato de fútbol porque tenemos fútbol de Primera División acabado el Getafe dos Éibar cero han terminado los partidos de Segunda Málaga uno Alcorcón cero Extremadura cero uno y creo que acaba

Voz 1269 32:50 terminar el partido m Butarque Óscar Egido al final con empate en el marcador no se un empate muy merecido bueno tan merecido que Leganés sale va un punto pero ha merecido la segunda parte llevarse los tres algo que al cuarto hora de la primera mitad parecía imposible el Leganés no sólo ha conseguido levantar un cero dos y empatar a dos sino que ha tenido hasta cinco ocasiones para conseguir llevarse el partido no le han pitó penalti a favor además una mano clarísima de Zaldúa y lo único que Cuéllar cuando iban uno dos ha desbaratado un cuatro para uno un contrataque de la Real Sociedad que para que el uno tres lo ha parado Cuéllar que a pesar de quererse ir de que mucha gente de público no estaba contento con él ha levantado a la grada de Butarque para aplaudir esa parada y además Diego Llorente Pacojo sea retirado lesionado la primera parte dice Roberto Ramajo que no rodilla sino tobillo hay que esperar a la primera prueba para ver lo que tiene porque de primeras parecía que era grave bueno pues estaremos vendió

Voz 18 33:43 el estado de jugador de la Real Sociedad empate a dos entre el Leganés Si la Real Sociedad

Voz 0699 33:49 en partido recién terminado vamos a hablar un ratito de fútbol eh ya que estamos por aquí estamos cerquita de un equipo de Primera división como el Celta de Vigo tengo cerquita de mi eh a dos muy conocidos por aquí Santi Cañizares muy buenas noches a ti te hemos pillado vacaciones cerquita verdad

Voz 1866 34:05 buenas vacaciones bueno habrá que hacer es esto y lo que pasa es que descanso no tengo tengo mucho a descansar un uno descansa pero listo del todo ha sido tú que para salir de Madrid muchos sitios y este es uno de los mejores

Voz 0699 34:15 bueno no está mal la verdad es que venido bien recomendados que no no está mal Insabi fuertes olas sabe muy buenas no es para volver buenas buena aquí en Pontevedra te conoce todo el mundo afirma más autógrafos casi que los triatletas sí sí sí es el nuevo presentador de Los desayunos he leído un una entrevista contigo en donde decías que te hubiera gustado ser futbolista

Voz 3 34:36 sí sí podía elegir o no de Pontevedra yo siempre digo que el Celta con permiso de sean ya el Deportivo con permiso todas las corridas es está muy bien pero que el mejor fútbol que se practica en Galicia se jugaba en los sesenta en pasaron no ya ve crecía en el sesenta y seis con el Pontevedra líder en primera división

Voz 0880 34:54 en aquellos todo de me marcó

Voz 3 34:56 ilusión de todo chaval era salir en el Estudio Estadio jugar en pasaron que en mi caso hacerlo en Primera división si es posible espero verlo como espectador

Voz 1421 35:05 es lo menos que periodismo si el balonmano por qué periodismo seis cuando un piano

Voz 3 35:10 periodismo porque lo mío con el periodismo es una cuestión casi vital con dieciocho años yo quería salir de me ciudad y fue hacer periodismo a Madrid porque era la única forma de hacer una carrera de letras con los distritos universitarios de aquella ir el periodismo pues pues fue la vida de escapé me engancho a la profesión y ojalá pueda contar como periodista el ascenso el Pontevedra en primera división ahí me pasó yo cubría el Celta en los años noventa cuando fue la famosa final de Copa del noventa y cuatro me pasó con el equipo de Santi Cañizares dos anécdotas de currículo era la primera vez que salía de Galicia y fue la final con el Zaragoza

Voz 10 35:48 mi hijo eh yo creo que una fue

Voz 2 35:51 con con esto

Voz 3 35:54 Alejo Alejo fue jugador que falla el último penalti que pues dar me parece que Paquete Higuera marca el gol de la habitual exacto entonces yo estaba nervioso en lo que es la zona lo que sería una especie de una mixta de del Calderón iban van saliendo los jugadores y había que entrevistar a Alejo que era la entrevista era eh

Voz 1421 36:12 el hombre yo venía trascendía veintitrés

Voz 3 36:14 cuatro años Micó y cariño como decimos aquí y Le pido a barro que era el mítico periodista deportivo de Galicia oye Km a climas

Voz 12 36:22 lejos tras más lejos lejos

Voz 3 36:24 y al final necesitada iguales en metralla Alejo yo empiezo Bueno la verdad es que ha sido una pena ese penalti fallado pero Alejo hay que levantar la cabeza porque sólo fallan los penaltis los que lo tiran dice si efectivamente pero yo no soy lejos de la tabla el preparador físico no

Voz 12 36:38 entonces es claro yo estará rodeado se parecía

Voz 22 36:40 es mucho Alejo

Voz 14 36:44 en ese partido volviendo a la realidad la rivalidad

Voz 3 36:48 el Deportivo afecta había fue una temporada muy curiosa la de veinticuatro noventa sí que el noventa y cuatro creo que fue entoces falla Alejo in decían que había un chiste que fue cuando el Deportivo pierde también Bennati y entonces se comentaba que uno del Deportivo le decía no del Celta oye mira los penaltis como se tiran de cerca o de lejos

Voz 1421 37:10 el le dijo el Z Yuki se ha ido de Hugo Mallo capitán del Celta muy buenas noches

Voz 25 37:23 hola muy buenas noches tú te sabías el chiste o no como que si te sabías el chiste no

Voz 0699 37:32 pues mira ya ya tenemos uno para para el repertorio

Voz 0880 37:35 por

Voz 0699 37:36 si es que hubo es Hugo joven sí sí la verdad es que sí oye qué bien que te hayas quedado o no

Voz 26 37:41 sí la verdad que con tan poco

Voz 0065 37:44 la calzada

Voz 1 37:46 ahora seguro que si has tenido un verano de esto es que

Voz 0699 37:51 te descoloca un poquillo o no has te has conseguido centrar la cabeza

Voz 0065 37:55 no la verdad es que estuve tranquilo que del verano verán esta gente yo pues con la cabeza que

Voz 0699 38:07 te quedas eres capitán yo quiero que el cuentes a la gente qué significa para ti ser capitán del Celta Hugo

Voz 0065 38:13 bueno el me para me es lo más no es muy importante pero es cierto que tiene una gran responsabilidad hay que hay que estar a la altura de momento en la que tengan en el carro compañeros y sobre todo ser buena

Voz 0699 38:31 ha renovado cinco años más hasta dos mil veintitrés eh bueno que es pronto pero ya que eres un nombre de club te ves retirando te en el en el Celta Hugo

Voz 0065 38:42 yo la verdad no sí sí que me veo pero sí es cierto que el el buen estamos viendo que pueden pasar muchas cosas si no voy a hablar del futuro de puedes complicar pero sí me gustaría terminar ya

Voz 0699 38:57 ahora que es difícil encontrar a un jugador que permanezca mucho tiempo en en los equipos que sólo sea de un equipo que empiece y termine la carrera en el mismo equipo yo no sé si tú eres consciente de que eres un poco un modelo de para la gente de la cantera que los chavales de pequeñitos lo que dicen es yo quiero ser como Gomà

Voz 0065 39:13 sí sí es cierto que hoy en día es muy complicado no hay muchos jugadores y cada vez es más porque claro pero yo he dicho ha habido soy soy todo lo que soy gracias a ellos el pequeño ya en categorías inferiores y luego en el primer equipo sí la verdad a ellos y ellos que todo tras pueda rendir para el club

Voz 0699 39:40 hubo qué tal con el nuevo entrenador con Antonio Mohamed es muy diferente a lo que estamos acostumbrados

Voz 0065 39:45 bueno una línea apartado en el pasado fue entrenado pero puede todo quizás se con sus matices entre otros parecido no te has ido son parecidas y la verdad que bueno que queramos verla en la era pues las idean si todo esto pues lo muy grabada sí está haciendo la verdad que bastante fácil

Voz 18 40:14 eh jugáis el lunes en esta semana se ha hablado de la reunión de la Fed de

Voz 0699 40:20 que los horarios no mola mucho de que la jornada empieza y acaba en el lunes tú cómo lo llevas a jugar así fuera del finde

Voz 0065 40:28 bueno no es raro raro adoptó te gusta jugar el sábado el domingo es lo normal pero el jugador tiene que jugar sabes que que se pone una además la verdad que tampoco porque es bueno que la gente trabaje y tal pero pero bueno aquí está hecho la verdad los enanos a jugar mucho

Voz 28 40:54 tú tienes planes del tres de septiembre al trece más o menos

Voz 0065 41:00 no la verdad que no

Voz 0699 41:02 sabes por dónde voy

Voz 25 41:08 sí exacto

Voz 28 41:10 Luis Luis Enrique

Voz 0699 41:12 dicen que en la lista

Voz 26 41:15 bueno ojalá ojalá sea verdad pero

Voz 0065 41:18 esto que es muy difícil hay que tener es como hay mucha gente que suscite por tener una subvención pero es cierto que que nadie me hacía ilusión y ojalá algún día

Voz 0699 41:38 final hizo ante Alex de nuestro de todo la línea telefónica tengo mucha gente aquí en Pontevedra escuchando seguro que hay gente del Celta también que les dices Se pueden ilusionar con el Celta esta temporada

Voz 0065 41:49 sí sí claro que confió en nosotros la ahora son los que están orgullosos del trabajo alcanzar unos muy buenos augurios de del esfuerzo y el sacrificio que vamos a tener es complicado uno de un año cumpliendo el mundo sabemos de las dificultades pero un parte para conseguir los objetivos como no poder clasificarnos para Europa y por qué no puedes hacer nada

Voz 25 42:20 campañas en la red

Voz 0699 42:22 capitán muchas gracias por estar en el Larguero esta noche

Voz 25 42:25 muchas gracias a vosotros un abrazo

Voz 0699 42:27 con ello el capitán del Celta de Vigo ya que estábamos por aquí pues una visita al Celta era era obligada es el Celta que te atienda te vas

Voz 1866 42:35 sí bueno es un proyecto nuevo un proyecto con nuevo entrenador comentó con Mohamed que ha sido muy el entrenador en Sudamérica incendio América pero tiene que demostrarlo también en Europa que todo es muy distinto es su primera experiencia Celta ya se sabe que es un equipo que no apuesta muy fuerte por los entrenadores lo que hace es dar oportunidad buenos entrenadores para que demuestren en el Celta que efectivamente lo son o entrenadores que viene haciendo las cosas bien en equipos que no tiene mucha relevancia Ike bueno pues sin gastarse mucho en en el salario pues aquí tienes una oportunidad Isabel garantiza desde luego que va a ir con muchas ganas que venir o lógicamente es el abre una posibilidad enorme

Voz 12 43:10 pero efectivamente

Voz 1866 43:12 demostrar su categoría no lo importante para el Celta que yo creo que tiene una buena plantilla asegura con la presencia de Hugo Mallo Iago Aspas de Maxi que estuvo a punto de marcharse pues el que el equipo no va a pasar apuros eso es muy importante no hay que perder nunca la perspectiva ha vivido muchos años en Segunda División Hinault por llegar a una semifinal de Europa League por estar cómodo ahora mismo en primera división hay que perder la perspectiva con el Celta en Primera hay salud deportiva hay salud económica nunca pensar en volver a esa categoría que es un preguntemos al deporte como está en este momento por ejemplo

Voz 12 43:44 y a partir de ahí vamos a ver si es capaz de crecer

Voz 1866 43:45 sí es verdad que han ido también jugadores importantes como vas que lo estamos disfrutando ahora mismo en Valencia fundamental como Johnny

Voz 12 43:52 pero yo creo que goza de una buena salud es decir no vamos a sufrir y a partir de ahí pues todo lo que venga lo celebraremos

Voz 1421 44:00 Xavi que dejó la primera jornada eh

Voz 3 44:03 pues es una mezcla de todo hay una cosa que al margen del fútbol prime lo vas cumpliendo años y ves cómo tus hijos saben más de fútbol y luego las previstas en estas por lo menos a Make que vivo el fútbol tangencialmente necesito unas unas jornadas de temporada hay calentamiento Torner pero hay cosas que son al margen de fichajes y que yo reclamo primero y ya sé que es imposible que las botas de los futbolistas vuelvan a ser negro y

Voz 0880 44:31 lo difícil que se respete el Inter casi

Voz 3 44:33 político en los dorsales pero envió el balón sales el sostén tal ochenta me parecen aberraciones auténticas herejías pero lo que ya no puedo con ello es ver a los equipos no respetar la tradición de los colores es decir yo creo que eso es arreglaba si los padres dejase de comprar a sus hijos la segunda equipación es decir en Madrid Blaine retener o la tercera que compre un pueblo si quieren pero el otro día no sé qué equipo era el Atlético Madrid jugando de celeste en Mestalla

Voz 0880 45:00 porque el Athletic coinciden sí hay una coincidencia