Diario Vivo | El pequeño libro de los grandes valores

Voz 1 00:00 Guillot eh

Voz 2 00:08 más

Voz 1312 00:14 hoy tenemos una historia que habla de un pasado doloroso doloroso todavía para quienes lo vivieron es la historia de de de Eric Roth la la abuela de nuestra protagonista era una niña un adolescente feliz con su familia en una ciudad centroeuropea hasta que llegaron unos que le hicieron la vida más difícil primero señalando la por la religión que profesaba su familia luego apartando la de su vida escolar de sus amigas y finalmente arrancando la de su casa de su familia dejándola prácticamente sola en uno de los infiernos que crea al hombre cuando deja de serlo nos referimos al campo de Auschwitz Birkenau

Voz 3 00:52 la nieta de David Rob Smith

Voz 1312 00:54 Irak campea Reis buenos días me lo tendrías Meira no es quién cuenta la historia de de Deed en un libro maravilloso que se llama el pequeño libro De los grandes valores que publica la editorial alienta IN ese libro hay una llave en la portada porque una llave en la portada del libro que que simboliza esa ya había Meira

Voz 4 01:14 es una bonita pregunta esta esta llave además Si la gente va Nobel van a leer el libro libio para ver que tiene una forma de corazón y yo lo decidí el eje por todo el contenido que tiene este este pequeño libro con muchos balones dentro porque has titulado el libro el pequeño libro De los grandes valores contando la historia de tu abuela que valores contiene la historia de de día pues la desde mi abuela que igual puede ser la historia de tu abuela o la abuela de de la gente que no se escucha cuenta la historia lo que existe y que llegó al final al campo de Auschwitz pero para mí lo más importante que quería llegar en este en este pequeño libro

Voz 5 02:01 es trasmitir todo lo que pasó todo lo que queremos que deja que pasar en este mundo no de convertir de usar una palabra fuerte mierda la mierda que pasó hace setenta años tenemos que saber cómo convertirla en abono el abono para mí es la educación porque yo como trabajo la educación

Voz 4 02:32 vivo de de eso oí hablo desde muy dentro creo que tenemos que transmitir los valores en día a día en nuestros niños porque ahí los niños son nuestro espejo es el espejo de de cada casa es el espejo de cada país queremos que este no ocurra más tenemos que educar para los valores los valores si hablamos de eso lo más importante para mí es la empatía porque si no generamos empatía a los niños en la enseñanza crece niños y sin empatía sin no hay empatía

Voz 1312 03:14 el ser humano es capaz de hacer mucho daño has mencionado la educación de los niños es profesora de hebreo en en Madrid se vive aquí desde hace casi veinte años cuando dieciséis años estudiando en Madrid creo que todo empieza el embrión de estas ganas de contar la historia de Deed llega porque tu hijo viene con un dibujo del cole tú te quedas con la Sete llega la sangre con ese dibujo cuéntanos cómo se llama tu hijo mi hijo mayor se llama Joel Joel que tiene doce años hijo Uriel que ya tiene siete años

Voz 4 03:46 pues un día llega Joel con un dibujo pero era hace unos años esa pero se cuando un dibujo que dibujó en el colegio que la verdad que lo que hacemos mucho los padres cuando llegan con montón de dibujos y eso pues estamos diciendo que bonito no fue que lo guardamos no les damos mucho la la importancia en este momento yo al empezar a escribir el libro y hago un poco de remueva un poco la habitación de Joel encuentro de nuevo este dibujo este dibujo bastante gris con negro con Blanco haya de un tren en medio de la nada en medio del de la nieve sólo una persona está esperando al tren para subir o para bajar no no sé exactamente dibujo me provoca derepente muchísima emoción y me conecta muchísimo a todo lo que quiero trasmitir en esta historia que transmito aquí en este libro

Voz 5 04:46 sí

Voz 4 04:47 una historia que tu abuela no contaba demasiado

Voz 1312 04:49 me dices que sabíais la la Familia evidente

Voz 4 04:52 gente que que tu abuela

Voz 1312 04:55 había sufrido bueno hoy está un campo de concentración había perdido a sus padres ya se había quedado casi sola ese fue Israel de hecho te hacen un kibutz israelí y entonces sabíais algo pero no teníais detalles porque ella era algo por lo que a lo que era

Voz 4 05:12 devolver se claro cuando siempre cuando pasa algo horrible a una persona no quiere sacarlo a la luz porque cada ves te duele más cuando abres la Florida igual pasó con mi abuela ella decidió casi no no hablar sólo si yo lo pregunte algo como muy específico entonces me me contó pero hasta que yo decidí sacar toda esta información qué hace casi tres años porque decidí que no podemos y no tenemos y nos bebemos de callar no sólo por la Historia del Holocausto judío no debemos callar en nada que pasa en el mundo si ese lado nuestro en la calle o o o en el payaso en el país vecino o lo que sea porque si hablamos de valores hablamos de cosas horribles que pasan no no tienen frontera además no tiene color de piel cuál no pasa algo malo si te pasa algo malo te duele muchísimo a lo mejor los demás no pueden entenderlo igual como tú pero si tú eres capaz de trasmitir todo este dolor convertirlo en algo bueno porque lo que pasó a seis millones de judíos era horrible lo que pasó a mi abuela era horrible yo su nieta hace después de setenta años que todo esto es pasó el hijo convertir este horror en algo que podemos llegar ya eterna a tu abuela es una persona optimista fuerte tú lo cuentas mucho así que viviendo tiene veinticinco años de has desviado con ella este verano muchísimo

Voz 1312 06:58 a ella es una persona alegre optimista

Voz 4 07:01 Cortés y no quiso que es precisamente esa experiencia le las trazas de por vida ellos las trace a a vosotros porque eso sería un un una una piedra que hubiese colgado de de vuestro destinos cambian claro yo creo que este es uno donde los los países fuertes no de de si hablamos de educación pues de donde yo llego de la casa que yo llego a las cosas que yo vi ir la educación que me han dado mis padres cuando mi abuela por supuesto yo creo que esto me han convertido de lo que soy hoy en día creo que es lo que tiene hemos que hacer nosotros también da igual si somos padres no se somos profesores No somos todos seres humanos todos tenemos el deber de educar a nuestros niños de ser gente fuertes con valores porque creo que es una persona que no tiene valores él mismo no tiene valor y el valor nos da la fuerza de de ser una persona grande que puede sacar provecho de la vida y hacer cosas buenas porque cuando una persona sufre constantemente no sólo él sino en muchos sitios no en casa en Siria en África constantemente la gente sufre entonces si una persona tiene una oportunidad de salir de donde hay un sufrimiento constantemente tiene la oportunidad de salir adelante con su familia ya y hay Iber otro punto de vista en esta vida creo que él puede convertir de ser una mejor persona Icon es te puedo ayudar a los demás eso es lo que intento hacer yo intento ayudar a los demás a través de esta historia de mi abuela quiero hacer el bien por eso también voy a decir que

Voz 5 08:54 decidí dar todos los minerales

Voz 4 08:56 es de mi libro a Mensajeros de la Paz padre Ángel que es una gran persona porque creo que debemos que hacer el bien tenemos que dar el ejemplo si educamos por valores y no podemos sólo habla de valores tenemos que hacer ideal el ejemplo de ahí empieza todo el cambio con qué te gustaría que se quedase de la persona que

Voz 1312 09:21 que se compre tu libre lo tenga entre las manos está estos días leyéndolo

Voz 4 09:25 que concrete quedaría satisfecha así

Voz 1312 09:29 que aprenda a esa persona de tu libro

Voz 4 09:31 que cuando somos capaces de empezar a leer un libro entrar y ver todo lo que pasa ahí sentirlo nuestra piel convertir en una persona a que sea para un ahora o dos con mucho más empatía de entrar y ver y sentir en la piel de la otra persona pues para mí es un gran logro si te quedas al final con este buen sabor porque el libro es muy positivo no tiene un minuto ni de Rincón ni de odio está lleno de amor de aprendizaje de los valores para mí este sería letal de la gente que que quiero regalar este regalo intuyo porque porque ha sido esto abuela ahí sigue siendo edil así con esa fuerza a pesar de que siendo casi una niña

Voz 1312 10:20 entró en ese en ese infierno en Auschwitz que no pasó las elecciones del doctor Mengele hasta cuántas veces he yo creo que como tres software eso cuatro veces se libró por los pelos de de las terribles selecciones que hacía este demonio no ya para para acabar rescatando la historia de tu abuela hay siendo a tu madre que has sentido poniéndose en la piel de de de esa casi niña

Voz 5 10:50 segurísimo me afecta me emociono

Voz 6 10:57 eh eh eh

Voz 5 11:00 que vean que es Taiz conmigo no en este momento todo persona que tiene niño niños o que es capaz de sentir empatía para niños que creo que es una de las cosas más bonitas que puede tener una persona es un regalo a través de este regalo de este niño tiene es un espejo constantemente en yo tengo la verdad dos tesoros el mi casa yo él él que para mí es el regalo de mi vida y creo que cada persona es si tienes te regalo en su casa cuando vale este libro va a sentir igual porque quién no quiere el mejor para su hijo estoy muy feliz que tenía la oportuna

Voz 4 11:56 edad

Voz 5 11:57 y que ellos tienen la oportunidad de ser parte de esta historia que era de nuestra historia de todo la humanidad poder ser parte de esta historia porque ellos es hoy estoy segura que van a crecer ser personas que van a querer hacer el bien nos quedamos con eso me pasen un placer cumpla placer muchísimas gracias al Congreso

Voz 7 12:34 a eh

Voz 2 12:38 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho