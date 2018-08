Mauricio Wiesenthal: "Pienso, luego hago es muy español"

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 9 01:01 a nuestro invitado que esta pieza de va fue una petición de un noble Herman Cal Fon Kaiser Lin embajador en la corte de Dresde que le pidió al músico una obra somnífero iba Le compuso esta maravilla

Voz 1312 01:20 este con de Báltico con problemas de sueño tuvo un descendiente que dicen fue ha sido uno de los que ha tenido una mirada más lúcidas sobre nuestro país España quién fue Herrmann Alexander von Kaiser Linke que decía de España de los españoles

Voz 10 01:34 Vida Caixa Slim fue un personaje aparte de de simpático porque era un poco extravagante pero divertido un personas buena corpulencia este hombre si es que lo que se distinguían de los españoles y a todos los hispanos tenemos oyentes también en América hay que nos afecta a todos estos hace las cosas que comentaremos y una de las cosas que decía que nos distinguimos por la ganga decía que no que distingue al hispano es la gana hacemos las cosas porque nos da la gana o no nos da la gana y eso tiene una traducción muy difícil en otros idiomas no corresponde totalmente al deseo al de esa el la gana es un apetito una cosa que los hispanos sentimos las vísceras que esa no yo ahí ya que lo corona hay dice no me da la real gana como estos una cosa terrible cuando un español se planta dice no me da la gana y en nuestra historia está muchas veces ese apetito visceral jugando los buenas y malas pasadas en algunas cosas es bonito encontrar un pueblo que es así pasional y extrovertido y tiene siente las ganas también para lo bueno también para los solidario también en los momentos qué se necesita buena voluntad pero también las galas en los momentos de egoísmo de insolidaridad o de de ruptura de disenso y eso también forma parte eso es lo que Caixa Lin notó en todos los hispanos que cuando buscaba una caracteriza Tica de nuestro temperamento dijo lo propio de hispanos es la gana

Voz 1312 03:06 partimos de un detalle de una anécdota tiramos de un hilo para hablar de toda una forma de ser de toda una cultura la Hispanic algún día un término que se ha inventado Mauricio Wiesenthal para dar el título este libro que tenemos sobre la mesa el es escritor conferenciante pensador viajero un intelectual con una vida de novela Mauricio si bienvenida

Voz 11 03:29 mamá bien hallados Lourdes hallados todos no ella

Voz 10 03:32 personas que nos escuchan que tienen esa esa pacifistas de escucharme a mí porque vosotros tenéis muchos méritos barcos escuchen pero yo soy un sobrevenido y espero estar con vosotros en esta tertulia de forma que les haga la vida agradar

Voz 1312 03:44 yo decía Mauricio que es un placer escucharte leerte imagino que es un placer escucharte explicar tu vida porque es de es novelesca mes tienes una vida apasionante ha roto

Voz 10 03:57 datos sí a veces sabeis uno cuéntale la memoria tiene eso de bueno pero incluso esto en psicología si acepta o sabes que uno tiene tendencia a adornar ya y ahí a revivir los recuerdos más bellos en los los más malos que los tenemos todos y no digamos las personas que tienen algunos recuerdos trágicos y dramáticos horribles normalmente son muy parcos cuando describen esos malos pensamientos incluso en adjetivos cuando tú coges a un superviviente de una tragedia o un momento malo en la vida aún aún prisionero en un campo de concentración a que una persona que ha sufrido fuertemente solamente se le ocurre decir pobre hombre era horrible era tremendo era terrorífico osa es pobre en argumentos de cuentas a una persona que ha relato un poco de de su debe de una fiesta siento que lo ha pasado bien unas vacaciones el rico en el lenguaje los adjetivos en las imágenes porque la memoria tiene tendencia a afortunadamente a filtrar las sensaciones Paco terribles y más malas yo vidente como escritor pues cuando hablo de mi vida seguramente filtro lo que es más contable lo que es más divertido pero sí que puedo de sida en resumen Lourdes que la vida no se parece a Alarte como dijo algún escritor creo que no con frase muy feliz por la vida imita al arte decía la vida no imita al arte la vida en todo caso imita la restauradora de Dexia o motu

Voz 1312 05:20 ha sido profesor de esgrima cantante de café bohemia en París fotógrafos profesor de Historia de la Cultura catador de vinos perfumista compañero de juergas de Cortázar

Voz 11 05:30 de Ava Gardner sí

Voz 10 05:32 bueno todo todo el saldríamos claro y la imaginación a veces llega más lejos de lo que de lo que pudieron ser mis momentos más felices con todos estos personajes que de los que guardo un recuerdo imborrable os allí eran circunstancias en mi vida he sido siempre un muchacho muy activo esto sí que lo he tenido todo esto sí que además lo puedo compartir y recomendar a los demás porque uno en la vida comete muchos errores pero sí en la cuando tiene algún álbum que acierta de una manera instintiva probablemente porque va a mi temperamento es que yo me meto enseguida en faena me meto enseguida en comparte en compartir la vida con los demás pongo mi muy pocas condiciones a la vida porque tengo muy pocas condiciones para la felicidad enseguida que consigo está Reunidos de gente que aparece la convivencia la convivencias mi paraíso

Voz 1312 06:17 además es especialista en Goethe en Benidorm se Enrique Stephen Fry y me quedo con este último referente se siente Mauricio como uno de los últimos miembros de un mundo que ya no existe ya no no no hay intelectuales como usted con tanta vida hay tanta sabiduría acumulada

Voz 10 06:33 lo mejor es todo todos pero lo que el solamente es verdad que lo lo que sí existe es por decirlo así la vivencia de un mundo desde ese mundo de ayer los a que dejó ya es de de descrédito de una manera tan maravillosa en el recuerdo de ese mundo de ayer y que yo heredé sencillamente es por una condición personal porque mi padre es un hombre nacido en mil ochocientos noventa y uno es decir para la edad que yo tengo mi padre tenía que haber ha sido más joven se casó ya muy mayor Se casó con animales después de un primer matrimonio se caso con el segundo matrimonio con ya siendo muy mayor con más de cincuenta años y es por eso que llore de un mundo que prácticamente no no me correspondía yo hubiese recibido normalmente los padres de mis compañeros de mis amigos era la generación que en España había hecho la guerra de España ida a mí me me tocó como padre un padre que venía de antes por decirlo así que me transmitía un mundo liberal romántico con unas preocupaciones sociales con unas ideas de lo que había esto es lo que fue la da idea del viejo socialismo de crear escuelas públicas de que la enseñanza de buscarla de de de de de romper las desigualdades terribles entre los seres humanos entre los sexos todo ese mundo yo los recibía con mi padre pero de una forma cordial no de una forma conflictiva no como una guerra sino como algo como los valores del humanismo como los valores que un ser humano hombre o mujer se debe tener y mantener de luchar por ellos porque merece la pena y merece la pena luchar siempre en favor de la libertad a favor en la lucha contra las injusticias estando siempre contra los verdugos en favor de de de de las víctimas y es por eso cuando en cualquier a veces hay que tomar una solución rápida uno tiene mucho tiempo pues para hacer disquisiciones filosofía ni pensar en muchos momentos de la vida de ese momento en que en un segundo hay que decidirse hay que decidirse siempre por la víctima

Voz 1312 08:30 Mauricio les está saliendo la Hispanic hubo un día por por las orejas está está

Voz 11 08:34 un día porque esas siguen este discurso le ha salido muy bien dicho el muy bien

Voz 10 08:42 sabes porque vivió me eduqué de pequeño me eduqué en España pero luego me encantaba de pequeño también tenía emitidos en mi familia para Europa y cama en diferentes países y entonces tenía también la idea de la la la la posibilidad de contemplar lo español desde fuera muchas veces hacía como esto que detectaba la magistralmente tan maravillosamente cuando en este momento que uno de ocho Un discurso Hispania y en pues en ese a veces estaba núm una reunión en casa con mis tíos con la familia y me decían esto que has hecho a las muy español leyó El mundo que es un invento mío estoy desean es muy español ya en pequeños detalles a veces es un detalle de cortesía a veces es un detalle de pasión a veces era un detalle de capricho de Gan las yeso ellos lo identificaban como como bebida alemanes que era Angus suizos hay desciende hasta aquí nuestro sobrino español que nos acaba de hacer un gesto de esos que realmente no me podían haber identificado en un cuadro de Velázquez

Voz 1312 09:40 de Mauricio el subtítulo de de este libro de la Hispanic algún día lleva una frase El retrato español de familia como como sale ese retrato no es un poco temerario hacer una foto ahora de de lo spanish abundó en estos en estos tiempos de escozor es nacionalistas no que ponerse a pensar el lo hispano y buscar el carácter y el espíritu de lo español

Voz 10 10:01 sí señor y detuve el libro si algo puedo reivindicar de él es un gesto de honradez quizás en este caso Hispania un gesto espontáneo de buscar pese a que el momento probablemente no es el momento en este de discusión de crispaciones y un momento convulso o a veces exaltado Iker realmente por lo tanto muy Hispania mundo Iker da miedo al escritor cuando tiene que pensar como historiador y tiene que procurar pensar con cierta prudencia y con cierta cautela meterme en ese libro que no tengo yo llevaba yo tantos años ya comenzado del quedado tantas conferencias por el mundo tantos cursos y entonces meter voy día a darle forma y lo hice realmente está muy oportuna esta pregunta que me haces porque esa es arriesgado porque podía ser malentendido afortunadamente he visto en la crítica ha salido mucha crítica haya sido tratado yo lo he visto con la con la y con los ojos del crítico que estaba siempre pendiente de que yo no me dejase llevar por un canto de lo que podíamos llamar nacionalista contra el nacionalismo porque es muy fácil caer en estas luchas de símbolos exaltados en estas luchas y que vivimos de de de de de de veo que a veces caprichoso de momentos que son para mí peligrosos en la convivencia que ponen por delante la expresión de los sentimientos más patéticos de Jan todo atrás la contemplación de las de de ciertos argumentos racionales de ciertos argumentos humanistas que no debemos nunca olvidar de memoria La Gotera de memoria yo por eso quise escribir este libro donde hecho con un memorial de la Historia de España en pequeñito contemplando los en unos flashes en unas fotos en diferentes momentos de nuestra historia ir viendo que todos los que nos sentimos españoles los que no nos sentimos españoles pero compartimos esa cultura compartimos la universalidad de nuestra lengua es importante las lenguas porque las leyes la se manifiesta también la psicología de los pueblos el carácter de los pueblos y por eso tenemos palabras como la gana como el pundonor el pundonor que esa idea no es la palabra catalana pundonor osa es la el punto de honor que está está en nuestra cultura traído dos de la cultura caballeresca catalana es lógico que precisamente en la cultura o citada en la cultura de la fin amor en la cultura caballeresca de los catalanes desde Tania se crease esa idea del pundonor que tenemos sin embargo todos los españoles a dar la idea de la picaresca que nos afecta a todos porque la vemos en la política y es la no política la idea de la picaresca en todos los que compartimos esta Hispania un día encontramos esos momentos terribles de la abuso de la de de esa especie de la picardía pero llevado casi al delito tenemos virtudes también extraordinarias que en nuestra historia de nuestra literatura son muy bonitas como el reto espetó al vencido Ica forma parte de ahí tenemos el cuadro de de de las de las lanzas para demostrar el tratamiento de cómo el vencedor se dirige al vencido con qué respeto todo eso forma parte de ese pacto social que hicimos los españoles para entendernos Iker Lourdes tu muy oportunamente me recuerdas diciendo vamos a romper los españoles nuestro pacto social o vamos a intentar dialogar entendernos ver las diferencias que nos han separado Ike gloriosamente no separan porque es muy bello que un país tenga diferencias y tenga valores y que defienda sus propios valores y sus propias lenguas y sus culturas y sus tradiciones y sus material pero eso no significa que haya crear un Estado para cada cuatro personas porque si no tendríamos doscientos estados con todo lo que sí haría eso de fronteras citó

Voz 1312 14:00 eso distingue entre entre la patria lo que sería ese sentimiento la padre lo que es el Estado no la nación y el Estado para mí lo que es el pueblo y la y la sociedad también

Voz 10 14:12 para mí es muy importante esas disquisiciones gracias por haber leído con esta tensión Lourdes te lo agradezco en el corazón porque es eso lo que nos yo tengo esa preocupación de cuando uno escribe un libro de ser bien entendido de ser bien comprendido no de ser aceptado ni siquiera sino por lo menos ser criticado el lo que no sea aceptable de lo que uno piensa pero por lo menos que sea lo que realmente lo que uno piense dice es muy oportunamente que para mí una distinción grandes la palabra patria probablemente me viene de mi educación también en Alemania en alemán se mantiene la palabra I'm él es lo que es propio de la casa de la familia de las tradiciones de todo lo que corresponde a lo que hemos heredado por decirlo así desde nuestra niñez eso es sagrado osa es la lengua que hablábamos en casa en España tenemos diferentes lenguas los españoles hemos hablado diferentes lenguas en nuestra casa desde pequeños es el recuerdo de nuestros padres de nuestras madres de las personas que teníamos alrededor de nuestra familia de nuestras fiestas como vamos a perder nuestras patrias pero la paz ya no significa la la idea del Estado que es un invento moderno cuidado yo no soy anarquista hasta cierto punto que es decir tampoco es que sea un estatista Dios me libre pero quiero decir que lo reconozco con Estados necesario porque hay que escribir a las personas en unos registros porque tiene que haber una justicia que ese tiene dentro de unos límites que tiene que formar parte de ese pacto social pero el Estado no se puede amar el Estado es un organismo que tiende hacia lo útil y esos valores que forman parte de un sentimiento a mi me gustaría que los españoles no los confundamos con el Estado sí por eso creo como has dicho bien es la diferencia entre el pueblo cuando se habla del pueblo como es el pueblo fuese sencillamente una tribu las tribus primitivas hablábamos de los unos de los vikingos normalmente aquellos pueblos se movían en grandes migraciones y muchos de ellos hicieron grande fechorías como es normal cuando los pueblos no tienen todavía un pacto social para convertirse en una sociedad esta idea socialista de que hay que crear un pacto de que hay que crear en la sociedad una forma de entenderse unas reglas de juego y que esas reglas de juego se votan en democracia esas reglas de juego se pactan una vez pactadas se cumplen todos abandonamos una parte de nuestra libertad para poder vivir en esa convivencia social en ese pacto son dices

Voz 1312 16:32 la historia de España es un continuo federar sedes federal se

Voz 10 16:35 esto lo veo así porque para mí los hemos federado los momentos que en los necesitábamos ir claro que nos hemos necesitado tanto que nos hemos necesitado cuando hemos sido un país de fronteras hemos sido un país invasiones hemos sido un país ocupado tantas veces cuidado tampoco en eso soy nacionalista en el sentido aquel extremo de pensar no debemos nada nuestros invasores nuestros invasores nos trajeron dolor como todas las invasiones en todos los pueblos pero cuánto debemos a los romanos cuánto tiempo son los griegos fenicios a los árabes a todos los pueblos que han pasado por nuestras por nuestro mundo que nos han ido aportando lengua costumbres palabras artesanías formas de ver las cosas Ciencias maravillosos progresos que esto es lo que no lleva federar Nos con ellos porque no cederá cuando encontramos que el vecino no puede darnos y aportar no salgo es como un negocio compartimos los federados hacemos un pacto Bronx defenderá Amos cuando tenemos una idea de que nuestro vecino no nos produce nada no nos aporta nada no nos da y eso vale para nuestra idea de Europa actual estamos en una Europa que tiene unos movimientos hoy día de ultraderecha ten con una tendencia enorme a Alavés Federación de todo lo que hemos con lo que nos ha costado y lo que hemos sufrido por federar nuestra Europa por conseguir que nuestras patrias mantengan sus lenguas sus propias identidades culturales pero que seamos pueblos que tenemos unos pactos y así hemos creado nuestra gran Europa está hemos creado de una forma burocrática capitalista una forma basada sólo en el comercio como si fuese lo único que nos puede dar la Federación como si lo fuese lo único que nos pueda dar el pacto claro que un buen negocio y un buen pacto que de riqueza a los pueblos siempre es bueno pero existen otros muchos valores que son necesarios para la convivencia y eso nos llevan a darnos y eso nos hacen sentirnos a gusto cuando estamos en casa del vecino

Voz 1312 18:32 usted que es un gran conocedor de de la Europa de entre tierras estamos estamos volviendo en el huevo de la serpiente

Voz 10 18:38 para mí sí porque es una vuelta sabe esa Vargas Llosa organiza la tribus unidas que yo tengo de mucho tiempo es una idea alemana de la cultura alemana es curioso que en Alemania surgiese esa iría antes mucho antes de lo que ocurrió de los terribles problemas hay crímenes que se cometieron en Alemania es la idea de que en los pueblos existe a la vez que la historia existe la su historia llamado genio dos dos fue el gran intérprete fue un catalán muy interesado por la cultura alemana que fue el que nos trajo a España incluso antes que Ortega queda Tánger Marista pues su genio dos nos trajo esa idea del peligro de que los pueblos estamos viviendo dentro de nosotros la su victoria la tribu las pulsiones primitivas que traemos ya desde los desde la evolución que hicimos animal tenemos todos las notamos en nosotros hay unos momentos que decimos como yo ha sido capaz de comportarme de esta forma con esta consideración con este impulso de de debe violento o desagradable para los demás asocial con ha sido capaz de hacer esto Marty dice nos preguntamos si es porque dentro de nosotros existe como tú la llamó bien ese diablo se Damon creamos que se que nos lleva a volver a esa tribu primitiva a ese mundo donde todavía no sabía creado la sociedad donde no Nos importaba esto que llamó a tantas veces en esta conversación que tenemos el pacto social ya quitamos el pacto social para volver a los ritos a los mitos son las exaltaciones de la tribu y me da horror cuando se hablan de los símbolos por ejemplo los símbolos que son las bases que unen a las tribus que llevan esas pancartas esos Tótem esos símbolos muchas veces Ellos son criminales recuerdan momentos dramáticos trágicos o de sacrificios rituales momento sacrificales horrible y los llevan en sus estandartes dice podemos volver a sacar de nuestra historia símbolos tribales tan grande sin duda existen porque es por eso que a veces cuando hablaba con mis amigos y hablo los liberales están queda y me preguntan cómo es posible que el Alemania tan civilizada de mil novecientos veinte estuviesen como me mil novecientos catorce incluso antes de la primera guerra estuviese incubando dentro ese viajan lo terrible de la tribu en este caso de las tribus británicas es lo que podían tener más primitivo y más antisocial esto me da horror porque está en todos nosotros y sigue estando en nuestra Europa están Hungría los magiares está en Eslovaquia los eslovenos en los italianos y los españoles todos tenemos dentro esas tribus primitivas que las Nos aparecen periódicamente una mala pesadilla sí que digo que tenemos que recomponer nuestra conciencia social la sociedad puede ser el nido más bello que lleguemos a nuestros hijos para que se eduquen en esos principios cuando vemos llegar a nosotros tantos emigrantes y algunos dicen sólo vienen por nuestro dinero es posible que venga también el dinero pobre gente no no tienen otro pero muchos de ellos vienen también como yo joven diría yo sería uno de ellos si viviese en un país donde se conculca conculcan las libertades los derechos yo tuviese una hija un hijo yo estuviese viviendo en un país de un dictador donde Doom criminal las pusiesen digo yo las cogía hay emigrada con ellas claro que sí esta gente que emigran buscan en nosotros los europeos que nosotros los dimos un pacto social vamos a darles ya compartir con ellos ese pacto social vamos a integrarlos en esta Europa de valores dándoles esa educación o vamos a llevarlos a un a una Europa de tribus que para eso ya tienen de sobra experiencia de dónde vienen con esos movimientos tribales y esos movimientos que son retrógrados y reaccionarios ahora que hablen

Voz 1312 22:27 movimientos tribales te voy a hacer un una pregunta un poco provocativa a los independentistas catalanes están siendo muy expansivo nos en sus estrategias y en sus reivindicaciones en realidad

Voz 10 22:37 para mí sí yo que nacido en esta tierra bendita en Cataluña osa tengo esa idea de que tenemos entre nosotros ha llamado a veces la rauxa también no tenemos entre nosotros esa posó Mediterráneo esto es una cultura mediterránea como cultura médicas

Voz 1312 22:52 pero ellos crees que creen que se comportan a veces como como escandinavos

Voz 10 22:56 claro esto piensa que a mí que me llamo Wiesenthal y que tengo esta mezcla de sangres a veces me produce una sonrisa sin duda de complicidad y tierna cuando algún veo algún amigo algún compañero que se ha creído que es escandinavo que es vikingo cuando realmente tiene algo tan parecido lo que encontramos en el humanismo mediterráneo aunque lo que debía ser nuestro valor porque tenemos el humanismo tenemos la nacimiento y tenemos otra serie de barbaries que son tribales y que también son muy muy criticables por lo tanto me da pena de que en vez identificarse como mediterráneos como haría un genio D'Ors que decía Vengo de lo que él llamaba la patria del aceite porque él las del aceite sino de la mantequilla de hay en el mundo hay dos mundos decía el unos el mundo del aceite de oliva y otros el mundo de la mantequilla en el aceite de oliva pues en vez de sentirse hijo del mundo del aceite de oliva se de repente se sienten hijos duda civilizaciones extrañas idealmente boreales que sean es toman parte de un imaginario banderías no que no sé de dónde sale que me da terror porque es lo mismo que ocurrió además en en Alemania y con el mismo personaje con que se inventó un mito se inventó una mitología hizo toda una mitología maravillosa en el arte y creó toda una mitología para brindarle al pueblo alemán una mitología para que se sintiese expresado en eso entonces a mí me resulta terrible que nosotros que tenemos la fiestas civilizaciones mediterráneas no vayan a inventar ahora una nueva mitología para querer integrarnos en una idea más o menos bárbara tribal primitiva y que realmente crea creará problemas que da problemas sobre todo a nosotros porque creará un problema que será que no sabemos distinguir a nosotros mismos no sabremos estar en paz con nuestros valores con lo que hemos sido es una historia tan bella si será sabe interpretar se convierte en una historia tan desagradable cuando se la quiere hacer pueblerina aldea Ana cuando era una historia universal

Voz 1312 24:51 Mauricio me doy cuenta de que estaría horas escuchando ley hablando con con usted y preguntándole de cosas pero para para acabar fuera de los tópicos de los viajeros románticos y fuera de todo tópico que cosas buenas deberíamos poner en valor en este país y no hacemos

Voz 10 25:06 para mí hay una cosa maravillosa que constituyó parte fundamental de nuestra cultura tenemos una palabra la gesta que la gesta no es solamente el acto heroico la gesta es la gestión es decir es la manera de saber llevar a cabo lo que se piensa que los teólogos que muchos de ellos eran españoles que se enfrentaban en este caso por ejemplo a una de las ideas de de reforma luterana es que para para la reforma luterana el hombre se salva por su fe evidentemente que expeditiva tan bella la de que el hombre se salve por sufre y que bellas de la fe pero el el teólogo es pasto que los españoles decían es que el hombre no sólo se salva por su fe decía los teólogos españoles el hombre se salva por sus obras por lo tanto nosotros no decimos pienso luego existo sino decimos pienso luego hago pienso luego existo esos de un francés pienso luego hago es de un español me gustaría volver hasta España donde los seres humanos los españoles cuando pensamos hacemos y eso es lo que incluso el alemán era difícil de traducir cuando TIC tradujo el amigo de Goethe tradujo el Quijote no encontraba una palabra para traducir nuestra palabra no extrae del vocablo Azaña la hazaña significa lo que sea no sólo lo que se piensa es la cultura alemana tiene mucho que enseñar a Europa de pensamiento muchas culturas nórdicas la cultura francesa tiene mucho que enseñarnos en la razón pero la cultura española tiene mucho que enseñarnos el hacer y a mí me gustaría que España se preocupa su vida en veces pequeñas rencillas internas por aportar a Europa estés nuestro futuro este es el futuro de nuestros hijos a mí me decía mi padre en una frase muy española cuando yo les decía me equivocaba algo decía papas que pensé me decía hijo mío Don creí que Idom pensé que son primos hermanos de Donington que os es por lo tanto dejarse de tanto creí que pensé que nos pueden llevar al laberinto y al caos es decir vamos a hacer donde no se hace no hay progreso hay discursos los discursos cada uno son los monta como quiere los adorna como quiere

Voz 1312 27:18 pues Mauricio Wiesenthal mientras narre Mango para hacer le despidió y le agradezco muchísimo ya ya que haya estado en el programa ya no ya lamento tener tan poco tiempo para para para todo lo que usted tiene que decir yo recomiendo este libro la Hispanidad un libro que hace un retrato unas reflexiones no diría que es un ensayo yo lo veo más como una reflexión fruto de toda su sabiduría de la forma que tenemos de ser los españoles para bien y para mal

Voz 10 27:46 pues muchas gracias yo pasa muy bien estando este rato con vosotros estancias la otra contigo Lourdes y espero que nos encontremos en más ocasiones y muchas gracias de verdad a todos por la paciencia de oírme

Voz 1312 27:56 un abrazo fuerte muy fuerte

