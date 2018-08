El terruño | La Codosera, vida en La Raya

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho

Voz 1312 00:24 el terruño de esta semana nos lleva una zona muy particular del territorio rural ibérico es la frontera entre España Portugal dicen que en la frontera más larga que que hay hoy vamos a conocer la vida transfronteriza descubriremos la riqueza cultural que desbordan los pueblos de la raya yo os García ya está nos escucha desde ser Mérida para guiarnos por esos territorios buenos días

Voz 1257 01:17 sí cuarenta y dos porque adelantan el reloj una obra como en el resto de Europa ir por queme venido hasta la codo sera una localidad de dos mil habitantes al suroeste de Badajoz cerca del río Ojén I de la abril hongo que es frontera natural porque es un ejemplo fantástico de cómo transcurre la vida en el límite del terruño donde todo se mezcla ese funde donde las fronteras son sólo inventadas ya que todos sus habitantes incluida la fauna y la flora se empeñan en convivir y hacerse mestizo seis brindan se respetan Seaman si buscan lo que les une hoy transitados por la raya en busca de seres mágicos y de otros un poquito más tangibles os presento Javier Piris agricultor ecológico ICO osero

Voz 5 01:59 pero en general se una zona quizás con Las Hurdes en Extremadura en la zona que más conserva su sus tradiciones que hay gente que todavía cree en los ERE antiguo

Voz 1257 02:08 cómo se llaman todos esos seres

Voz 5 02:10 es una persona que cuando la Noche de Luna Llena duerme al lado de un animal pues se convierten en animal que por ejemplo Mi madre cree que cuando ella vivía aquí había en la emisora la avisó me al otro lado del río ahí con Portugal porque tenía los callos en vez de tenerlo en el interior de la mano la tenía en en el exterior de la Mare decía que era cuando se convertía en burro que aquí no se convierten en Lobo se convertía en los animales que con la que dormía Lance convertían burro porque iban dando con con las mangas y les a los caballos por a ver la gente todavía mucha gente que hay y la gente cuenta mucha historia de cosas que han pasado de Pola de Lugo una zona especial ETA que curias no los sitios especiales no sé si será por el agua que mucha agua agua subterránea teoría que es el agua puede atrae cierta energía ciertas cosas que que todavía no comprendemos bien qué maravilla eh

Voz 1257 03:11 sonante Lourdes y hablando de aguas como hay tanta en esta zona tan rica en Huerta sin fauna salvaje no pudimos evitar quedar con una de las empresarias de la zona que educador ambiental investigadora ya de naturaleza se llama Ana Cordero todo el mundo la conoce como Annika Bollit qué bonito donde me has traído

Voz 0385 03:29 este traído al molino del Duque que le llamamos porque hay un molino construido por el Duque de Alburquerque mil quinientos ir esté en este punto el río aquí une dos une el G Borat que es el río el cauce principal con el codo se lo que es un tributario más pequeños según charcos estupendo para bañarse vamos

Voz 0385 03:54 bueno pues el quizá el más representativo el más llamativo también es el martín pescador que hay en cada kilómetro de Río pueda tiene su Martín

Voz 0385 04:05 le oye espiar primero Pia pasan doce un rayo azul brillante espectacular es el AVE quizá más característico del bosque de ribera lo especial de este ambiente que es un espacio protegido de hecho es un ZEC es el bosque galería las aguas que tiene el bosque galería de de a liso que en este árbol que tenemos B encima pues es lo que confiere a este espacio mayor valor las aguas limpias cristalinas muy dosis penadas con una riqueza anda los ahora tanto en PC como sobre todo especies de reptiles anfibios Ikea especias se pueden encontrar hay un pequeño PC Filho que se han encontrado no en muchas localidades muchos tramos del río pero todavía se sigue encontrando afortunadamente que es el jabugo un pequeño pez en peligro de extinción luego por pues estoy aquí en el pueblo el de llamamos Jabugo a todo a todos los peces pequeños color marrón es decir también Alcalá andino a la par di ya luego bueno pues tenemos la

Voz 1312 05:14 y qué bonito es escuchaba al agua de fondo cómo corría parece mentira Chus que queden sitios con con esa biodiversidad tan maravilloso y que casi bueno por lo menos yo no conozco no tan desconocidos

Voz 0385 05:49 hombre este sitio en concreto lo que requiere es un espacio protegido no porque del lado portugués a es un parque natural es el Parque Natural de la Sierra de San Mamez de aquí lo que requería una acción conjunta pues tipo Tajo Internacional que hubiera un espacio natural de más entidad que es sólo la zona de conservación que tenemos unida a Portugal como un parque internacional son de un de cara a un futuro pues sería muy deseable para que también hubiera una gestión conjunta de todo el espacio transfronterizo porque la cuenca el río y la cuenca del río heavy era el principal nacen Portugal es Évora

Voz 1312 06:25 es es cierto no ya lo decía José Saramago no que los peces no entienden de fronteras cuando van por el río es cierto la naturaleza no entiende de fronteras

Voz 7 06:59 voy a saber sobre lo que hace que como veinte años sí estuve trabajando en la biblioteca y empecé con los niños a recoger palabra palabra que a lo mejor ya no se usan mucho pero que en sus casas y también hemos hecho una especie de diccionario donde parecen palabras como por ejemplo ejemplo formó teja queja no deja del tejado teja del arado todas esas cosas utensilios leyenda leyenda que eran una especie de de horquillas que sabían de Al yo vi pero que son unos clavos de madera cosa que ya no se usan que están ahí y que esas palabras dejó de usarse porque ya saben los vetos iba otras cosas pues a una influencia del portugués mucho verbo divertir por ejemplo San cuya eso que eso es zambullirse en el agua

Voz 7 07:58 en esa Argullol de de orgullo o una o a Villa o yo pues embocar enfocará volcar un cacharro

Voz 1257 08:13 en las piscinas naturales de momento vamos a hablar de otro personaje con el que coincidimos que es el presidente de la asociación de empresarios de la comarca Juan Ángel que no sorprendió mucho cuando no habló de una empresa joven llamada meta Fase siete también de la importancia de las mujeres en la economía rayana

Voz 5 08:29 el capital humano que encuentras en la RAI

Voz 8 08:46 es una cosa que se ha creado en Alburquerque que está dentro de la comarca es una empresa de aplicaciones informáticas parece que no podemos tener tecnología punta en en poblaciones pequeñas como la nuestra ISIS ha creado una empresa que lleva funcionando señaló equivocado son tres años y hoy en día está facturando millones de euros son chavales jóvenes que salieron terminaron su carrera apostaron por crear empresa

Voz 8 09:12 las mujeres bueno pues al final esto es un ha sido matriarcado siempre dan siempre han sido las que han llevado ya han sacado adelante todo el trabajo toda la casa todo el hogar parece que estaba ahí solapado y que era el hombre el que pero han sido ellas las que al final pues han a base de trabajar cuando los hombres tenían que salir porque incluso muchas han tenido que ir a trabajar fuera otras comunidades se han quedado aquí manteniendo su familia manteniendo sus huertos y manteniendo su negocios quizá la gente joven sea la que menos se atreva a emprender tanto en mujeres como nombre ya no diferencio pero pues porque no sé quizá que tengan un poco más de miedo al campo de miedo a a todas las Pérez que tenemos aquí como que les es desconocida digamos que ha habido hay un vacío que no se les ha enseñado que pueden pueden vivir y sobrevivir la y la agricultura y la ganadería se puede modernizar y se puede vivir de ella ya hay alguna ganadera que se está animando oí está está apostando por ello

Voz 1257 10:02 de hecho esta no pasa sólo en nuestro país la ganadería y la agricultura sostenible están implantando a nivel global aunque no hagan tanto ruido como la agroindustria convencional al visitar las huertas ecológicas de la abril hongo con Javier descubrimos un tipo de voluntariado que no esperábamos que surge de la economía colaborativa a través de plataformas como Walk que way tomar buena nota porque las revoluciones imparable

Voz 9 10:25 yo estudio Turismo sostenible en Costa Rica entonces pues esta agricultura orgánica pero no ocultó era también me interesa mucho Costa Rica que hace más no recuerdo tiene diecinueve parques naturales sí de hecho el tuvimos el mayor ingrese en este momento no tiene Ejército cómo funciona un país con tanta naturaleza tanto turismo en ese momento hay muchas leyes de preservar el ambiente hace unos meses cambió el presidente de la República que vino directamente con mucho el de de de la energía renovable a políticas para el bloqueo la zona marítimo terrestre por ejemplo entonces bueno yo creo que el país está enfocado en en Ansó más que todo empiece por lo que se tiene claras la piña también menos de Costa Rica si ahorita hay un tema muy controversial respecto lo piña puesto que en Europa bueno casi todos exporta a Europa in muchos problemas porque estamos no muchos químicos están contaminando las aguas de zonas rurales hay mucha gente peleando por los derechos entonces ahí no es un tema un poco complicado en ese momento que estará mano detrás nacionales no claro que se está portando estar aquí en la SER

Voz 9 11:38 europea practicar idiomas estar en una zona sin preocupaciones básicamente lo que más me llamó la atención estar viviendo como muy rústico mente me parece que todo lugares puede

Voz 1257 11:48 hay que ver la las personas sorprendentes que te vas encontrando en en tu pasión por el terruño Chus flipa si Lourdes yo está aunque vaya con una idea o un contacto así de anfitriona anfitriona siempre acaba encontrando estos tesoros que nos dan auténticas lecciones de vida como Zacarías un chico filipino de veintidós años que estudian Dinamarca para revertir el futuro de la agricultura de su país

Voz 1312 12:43 la la innovación innovaciones que siempre tan necesaria en cualquier tipo de empresa para para seguir creciendo no

Voz 5 12:58 Sally Davies allí arriba eso que es FISA Alison uno flotilla Si Redondo naranja rodeados por una hoja seca que se utilizan sobre todo en repostería tiene un sabor así parecido a lo cítrico porque tiene mucha vitamina C cultivamos no Crack proceso que opera también cultiva africano que qué tal lo puede hacer un sofrito con ello junto con los pimientos oí o cualquier otra verdura introducir un cultivo nuevo poco esta muchas veces no

Voz 11 13:58 no

Voz 1257 14:15 hay que Qatar para poder apreciar la diferencia entre un producto recién recolectado y cultivado en ecológico con todo el mimo porque no tiene nada que ver con el de las estanterías de los supermercados ya debate ahorra la huella de carbono el embalaje el vas en fin los grupos de consumo y la venta directa de agricultor al consumidor yo creo que son el futuro a corto y medio plazo pero para eso tenemos que salir de la comodidad y colarnos un poco bueno el que más se lo curra en la codo es era Lourdes es Jun gasolineros llamado Juan Manuel ya veréis qué personaje

Voz 12 14:51 a parte para mí sí

Voz 12 14:55 el sacrificio mucha ahora de trabajo pero vamos vamos bien vamos bien

Voz 12 15:03 muy bien porque él nos conocemos hace un montón de años intercambiamos conversaciones de cultural es ir de fiesta ahí de Costa en no informar me cuando allí toros cuando haya que otros eventos muy bien muy bien

Voz 12 15:18 te llevan bombonas de gas que varía bastante aquí también más barato hielo en van a la farmacia también pienso para los animales alguna batería que otra casi todos los productos de primera necesidad se por suerte de España es como un nuevo estraperlo no exactamente las mismas condiciones que antiguamente pero cómo está la frontera abierta pues con mayor libertad de movimiento no es ilegal no es todo legal todo totalmente legal

Voz 12 15:52 estarán un poquito enfadados contigo exactamente cuando voy por allí le doy con la mano en los pobrecillo me saludan así un poco

Voz 12 16:02 poquito no adiós adiós pero saben que el mascar estuvo caro es que yo no lo tengo yo no tengo culpa beso no la cosa se puede torcer de de hecho creo que en el año dos mil iban a algunos españoles a repostar allí porque el que suele estaba un poquitín más barato lo negocio fronterizo yo de toda la vida lo he oído decir que son así

Voz 13 16:51 impresionan queremos potenciarlo aún algo más de hecho del cuatro al diez de septiembre vamos a organizar un festival de música de música ahí sí tenemos dieciséis de todos los continentes de del mundo o how e impresionante la verdad nos preocupaba porque a ver desconocemos estas cosas no nosotros somos aquí más más de acordeón y de historias de esta acorde ya no coordina una Gordaliza en la cuándo será impresionante va a ser la capital de la raya

Voz 1312 17:26 basa te acercas al campo pensando que te vas a encontrar

Voz 1312 17:38 que yo creo que es el que va a tener vamos a tener que mirar

Voz 1365 17:48 yo creo que sí y además lo hoy a demostrar si me deja el jefe cuando vuelva bueno esto aquí está sonando que si no llegamos a las horarios menos lo cuento es la mejor muestra de mestizaje musical que tenemos ahora mismo en la raya es la voz de mil vizcaíno que es pacense de Badajoz aquí a su pareja que Ruiz Filipe lisboeta que hace bandas sonoras para cine circo teatro documentales tiene un concepto contemporáneo a través de Caixa de Pandora con un chelo y una violento de verdad por favor es que es una delicia esta música se que me callo has vivido para que podamos escuchar esta mezcla rayana un abrazo enorme hasta la semana que me adiós hasta la semana que viene

