El Club de Cultura | Los vampiros

Voz 1312 00:24 ya queda poco para que acabe agosto pero todavía queda tiempo para que en el club de Cultura sigamos hablando de monstruos porque dentro de poco ya en septiembre las noches te empieza a anotar que ese que se va acortando el día ya son más largas los seres que nos aterrorizan vuelven a ocultarse bajo nuestras camas a un lugar en el interior de nuestros armarios por nuestras ventanas por eso está bien que conozcamos las formas que tienen de actuar de apretarse que sepamos las debilidades que tienen bueno que nos acostumbramos a tenerlos como acompañantes y para hacerlo Bono este verano hemos invitado a a que nos ilustran sobre los monstruos que nos aterrorizan a nuestros dos cazadores de demonios monstruos nuestros sin particulares Álvaro Colomer y Alex hinojo buenos días chicos qué tal guardias de Kenneth Weiss hablar hoy parece que lo sea queda un poco de sangre ahí en la comisura de los labios

Voz 0344 01:21 no bueno es que a la barbilla tú es la perilla venimos de desayunar a la factura ya hemos decido estarlo mordisco al al al camarero que ya sabemos cómo están los precios del de las grandes ciudades y bueno luego encendido aquí para hablaros de esos monstruos desde ese monstruo que existe y ha existido todas las civilizaciones y que todavía hoy sigue habitando el inconsciente colectivo nos referimos cómo no al vampiro

Voz 3 01:45 porque anoche que representa como ningún otro el mal la sombra la bestia que transgrede todas las normas sociales y religiosas y culturales que rigen nuestra civilización el vampiro que chupar la sangre del mismo modo que los inspectores de Hacienda quieren chupar los nuestro dinero y nosotros protegemos de ellos a través de los conocimientos que da literatura y el cine nos han dado a lo largo de los años

Voz 1312 02:06 ay te has quedado descansaba guarros que tengo

Voz 3 02:08 he hablado con Hacienda avales

Voz 1312 02:11 a ver Alexia hola tu micrófono tampoco funciona tampoco ahora a J no los ajos y los crucifijos decías que no funcionan con los inspectores de Hacienda Miquel

Voz 0344 02:22 por este vale

Voz 1781 02:26 bueno que es uno de los monstruos más famoso excavado la cultura popular y seguro que los oyentes ya lo echaban en falta porque llevamos unos cuantos si como es que todavía no han hablado del del vampiro porque vampiros ha habido muchos en la gran pantalla pero ninguno con la presencia del vampiro por excelencia que es el conde Drácula

Voz 5 02:53 qué maravillosa la banda sonora del Draco

Voz 1312 02:57 la Pola ideal para presentar a nuestro invitado de hoy no

Voz 5 03:02 que para hablar de de

Voz 1312 03:06 sus adláteres hemos invitado al único discípulo español del caza vampiros Abraham van Gent sin en escritor crítico y experto en literatura fantástica David Roas que también es director del Grupo de Estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona además es profesor titular de Teoría y Crítica Literaria

Voz 6 03:23 ha ganado varios premios con con libros como Tras los límites de lo real

Voz 1312 03:28 recientemente ha publicado historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea voy a parar de leer tu currículum ya David porque si tengo medio folio buenos días qué tal

Voz 0344 03:37 sí porque si no se va a dormir la gente a esta hora de la mañana

Voz 1312 03:42 también no no no hemos hablado de tu faceta así como como profesor ensayista pero no podemos obviar la la faceta como narrador porque acabas de publicar un libro de relatos

Voz 6 03:50 dos Se llama invasión que dicen que está entre las estás entre los mejores cuentistas de de nuestro país ya bienvenido estás en tu en tu lugar

Voz 1312 03:59 Parker cuentistas están Álvaro y Alex son mucho

Voz 3 04:03 pero sabes de qué pinta de cuentista oye David

Voz 1312 04:06 eh que tiene el mito del vampiro para que haya surgido en todas las civilizaciones prácticamente desde el origen de nuestra cultura

Voz 0344 04:14 el que yo creo es el perfecto no es del monstruo que encarna muchas de estas cosas que a que acaba de comentar Álvaro no

Voz 0644 04:20 quizás coja la forma que todos reconocemos en el diecinueve no pero todas las culturas han tenido siempre a alguien que se ha alimentado de nosotros es el gran tabú no comer beber la sangre de tus congéneres es el gran Don hoy ahí desde el mundo griego el chino el latino todos han han explorado mundo Babylon ICO el vampiro está y siempre acechando porque es ser el el ser que representa nuestro otro lado y sobre todo el que se alimenta de nosotros después llegará el zombi que haya una especie de perversión no pero el lo han pero está ahí por eso para para alertar nos del del del gran miedo a desaparecería que nosotros mismos seamos nuestros devoradores

Voz 1312 04:56 estoy segura de que como cada semana Alvaros se prepara todo tan exhaustivamente que se va a remontar al origen de los tiempos para hablar

Voz 6 05:02 de de los vampiros eh no sigue sin entender

Voz 1312 05:06 la lo del tiempo en la radio Álvaro a ver a qué siglo te vas a remontar Álvaro algo que espera todo oscuridad

Voz 0880 05:14 es pues mira acertado porque hoy ya no voy a voy a batir mi propio récord ya no lo voy a remontar Babylon y con y nada de eso

Voz 3 05:21 está muy cercano te voy a remontar al Génesis origen de humanidad porque creo que es importante además yo creo que lo voy a explicar es un regalo para todas las mujeres españolas que no que no conozcan esta historia porque voy a hablar de de la primera mujer que no fue Eva porque toda la tradición explica que a Dani lleva fueron creados a la vez y con el de la historia la costilla y esto pero en realidad según la tradición hebrea antes de Eva otro hubo otra mujer que se llama Lily Iker y Lite fue creada a imagen y semejanza tanto de Adán como de Dios osea fue creada también del barro

Voz 1312 05:57 en igualdad de condiciones exacto

Voz 3 05:59 y eso hizo digamos y en Adán decidió de pedir a una mujer a Dios porque cuando Dios nombró el le pidió que diera nombre a todos los animales harán sintió envidia de ver que todos los animales tenían una pareja entonces pidió una pareja esa pareja primera que se creó esta Lilly fue era el barro igual que él hizo cuando tuvieron su primera noche de amor llamémosle así a darle dijo que se pusiera debajo vamos a explicarlo de esta manera dijo pendía de broma que ella encima que ya debajo que no entendía porque tenía que estar ya de bajos estaba hecha igual que él y que bueno que siempre no tampoco las cosas como son digamos no entonces Adán se enfadó como es se enfadó a Dios porque era un chivato dijo ayer que esta mujer que me has dado no se quede por debajo de dijo que claro cada han terminado la razón que esto queda expulsaron al desliz de del Paraíso ID una vez expulsada creó a Eva para darle otra mujer que esta sí ha quitado la costilla dan era uno sumisa por así decirlo no entonces el It fue se fue a vivir a las orejas a las orillas del del mar Rojo y ahí vivió muchos diablos ir empezó a tener relaciones amorosas con los diablos y no les importa demasiado si estás arriba o abajo y entonces eso es esas relaciones tuvo cientos de hijos cientos de pequeños diablos porque grande dijo sería diablos claro indios fue viendo a sus hijos se enfadó iré dijo voy a matar te atiende a cien hijos cada día entonces se enfadó tanto con Dios que decidió a partir de entonces empezar a secuestrar robar y matar a los hijos no hacer considerados de los humanos y es por eso que se cuenta que el el el la primera vampira de todas porque de alguna forma no sólo lo mataba a los hijos sino que también robaba no la saga en este caso en este caso robaba el semen de los hombres el las producciones nocturnas aprovecho la madre mía cuando ahora no vuelves a hablar en todas las esquinas porque dice siempre estoy a buenísima si de la primera rebelde estaría maravillosa es la primera feminista de la de la historia el antes de Eva la mujer sumisa hubo otra mujer que fue Lily y que además está menguando de todos nosotros con las producciones nocturnas no estamos fantástica

Voz 1781 08:04 solo

Voz 7 08:06 en Lora del van Miri

Voz 1781 08:09 hola

Voz 8 08:11 sigo

Voz 9 08:17 Alex enserio

Voz 1312 08:22 has dicho que el vampiro por antonomasia en el fines Drácula como puedo hablar ahora con normalidad esta canción de fondo esta canción

Voz 1781 08:30 Drácula chachachá es maravillosa

Voz 1312 08:32 abrimos tan día

Voz 10 08:35 a mí me va a esta ventaja

Voz 1312 08:40 bueno

Voz 0344 08:43 no sabría bajo la sección David lo siento tu prestigioso claro podíamos poner vampiros en La Habana sí claro ya tuvimos el nivel del poblado

Voz 1312 08:52 por supuesto oye has dicho que el vampiro por antonomasia en el fines Drácula pero creo que la primera aparición de Un vampiro en el cine no fue la del conde Drácula no pero sí sí sí pero no

Voz 3 09:04 es la primera aparición de un vampiro en el cine

Voz 1781 09:09 con con una mítica película de mil novecientos veintidós que es de la mano de Murnau Nosferatu y es cierto que el vampiro que aparece no es Drácula sino el conde Orlov pero es que Nosferatu no deja de ser una adaptación de Drácula de Bram Stoker con ligeros cambios para no tener que pagar derechos de autor evidentemente con la película ya estrenada en Alemania la noticia le llegó a la viuda de Bram Stoker que interpuso una demanda que efectivamente ganó porque hijo vamos

Voz 1312 09:37 pero a mí no me lo stock que la peli

Voz 1781 09:40 además conserva toda su magia y resulta todavía muy inquietante casi cien años después de su rodaje y es uno de los grandes exponentes del expresionismo alemán fue fruto de una productora creada por un ocultismo que pretendía crear una serie de películas que hablasen sobre hechos sobrenaturales pero Nosferatu fue su única producción ya que se declaró en quiebra por estos problemillas con los derechos de autor y un poco el vampiro si bien la viuda de esto que exigió que se destruyeran todas las copias de de la película pero afortunadamente ya se había distribuido por todo el mundo algunas se salvaron esta película está rodeada de leyenda porque una de las más conocidas dice que lo fue el propio Murnau quién e interpretó el papel del vampiro ya que se conocen muy pocos datos de Max Spike qué es el actor que encarnó a al al conde Orlov la película La sombra del vampiro con Willem Dafoe hoy John Malkovich fantasea con la idea de que Murnau en realidad contra todo a un vampiro real hombre claro para para rodar la película allí en los años setenta Werner Herzog hizo una no

Voz 3 10:45 la versión con Klaus Kinski que no necesitó mucho maquillaje tampoco

Voz 1781 10:48 eso sí espero que no daba ni mucho menos el miedo queda todavía la versión More

Voz 1312 10:54 el mismo Klaus Kinski ya da miedo pues sí sí personaje ni nada David tú has defendido en varios artículos que el vampiro está sufriendo una transformación y que cada vez es menos monstruoso estamos perder un poco el miedo el respeto a los vampiros

Voz 1781 11:07 sí

Voz 0644 11:08 Nos lo están haciendo perder algunas mentes ocultas por ahí del mundo del de Hollywood de del Blockbuster porque yo creo que queremos ya no sólo lo han pero en general queremos controlar al monstruo paguemos tronos se amenazante lo pagado lo podamos tener en casa osea nuestro compañero de pupitre como en Crepúsculo y se case con nosotros porque si recordáis Crepúsculo no hay no se acuestan hasta que no se han casado cosa que en un vampiro

Voz 1312 11:31 por Dios pasar la noche que es la cosa más libidinosos a Sortu que te en la primera

Voz 0344 11:36 en esta de Crepúsculo diga que yo maravilloso de te respetaré para que no pierdas tu arma inmortal eso hace que ella abandone es el cine au estrofa o le pegó una patada que les das Olivella esos pues ese Dios forjado no yo creo que lo que está pasando

Voz 0644 11:52 no que hay una cierta una cierta necesidad de de controlar todo esto no el vampiros un ser perverso es el no ya no sólo el mal porque mira lo que lo que hablábamos ahora de Nosferatu Nosferatu es el perfecto vampiro porque está más allá del viene mal él no no no actúa moralmente el se dedica a matar y a comer cuando tiene hambre se acabó es maravilloso y la película Murnau locales eso no será vencido por alguien alejado de todas estas horrores que lo atraiga amorosamente a su se hoy que le muerda Hay que lo mate pero no hay no hay moral es maravilloso Nosferatu a mí que me da miedo a mí la de Coppola que yo para mí Coppola es Dios pero Dios equívoca veces como Borges también pues una película es tu pie hago yo cuando veía al pobre Drácula haciendo de romántico maricón cruzados de anos de tiempo para que yo digo por favor que habéis hecho Drácula no pero él no fue el culpable yo creo que ha sido crepúsculo de todo lo que ha venido después que ha convertido al vampiro eso en alguien que no da miedo que es perfectamente controlables mira pues es nuestro vecino Ito ya está

Voz 11 12:56 hasta ahora se ha comprobado que la víctima detesta estar dominada por el vampirismo pero no puede abandonar su practica como el drogadicto no puede abandonar las drogas por fin ocurre la muerte como resultado de la pérdida de sangre pero al contrario que es la muerte normal no encuentran la paz

Voz 0344 13:21 porque entran en el reino de los muertos

Voz 2 13:24 bien

Voz 1312 13:33 llegamos ya el momento de de la eclosión del vampiro o no

Voz 3 13:37 sí porque el mejor siglo para la difusión de la leyenda fue sin duda

Voz 0344 13:41 el siglo XIX finales del XVIII y XIX

Voz 3 13:44 porque fue entonces cuando otros escritores establecieron las bases digamos de la personalidad del vampiro de sus características principales me refiero como no a William Polidori que fue el creador del primer relato sobre un vampiro a Josep vital y creador de la gran novela sobre la vampiresa Camila que que la introducción de elementos eróticos tremendos en la figura de de la vampira Bram Stoker no que se evidentemente el padre del inmortal Drácula pero aunque algo normal sería existen unos entráramos principalmente Bram Stoker agradeció en todo el mundo conoce yo creo que es más importante Kika hablemos de John William Polidori que es el gran

Voz 1312 14:18 el persona Jaffa guarda pero

Voz 3 14:21 bajado pero vamos a lo que total pobre ponerse digo que es un ser total el llamado doctor Filho por Willian Ospina en sólo un año del verano que nunca llegó Ike

Voz 0880 14:35 no sólo creo al primer vampiro sino que además fue devorado por un por un vampiro

Voz 3 14:39 qué Polidori fue el médico personal de de Lord Byron que bueno es como el gran cabrito de la historia de la literatura un gran poeta todo lo que queráis pero vamos

Voz 0880 14:48 la persona como para te la bien llena apartada

Voz 3 14:51 que básicamente lo que se dedicó a esa contra este médico particular que también la cosa tienen un médico particular no me parece muy interesante a mi me gustaría tener un hipocondríaco y él se dedica básicamente a castigarle la vida

Voz 0880 15:04 a al médico al al al su médico no entonces

Voz 3 15:06 pues hacía una lectura pública el decía él él porque el médicos también quería escribir no le las cosas clases que todas las leía yo mismo uno empezaba a los check estable y hay

Voz 1781 15:16 seiscientos y tal

Voz 3 15:18 se cuenta que tuvo un abuelo Polidori tuvo un abuelo que fue y también eras médico también quiso ser escritor un tratado sobre osteopatía en verso

Voz 1312 15:31 venía de familia tenga que te estás yendo

Voz 3 15:33 es perdón lo no se burló toda la vida de este hombre que sentía una auténtica admiración por él y de hecho estuvo la famosa noche los monstruos en las que Mary Shelley creo Frankestein y otros mozos se quedaron aquella noche ir él escribió el vampiro un retrato de un olor tremendamente parecido al lógicamente que regresaba de la muerte bólido dio cuando hubo escrito este libro os envió a la un editor que lógicamente el editor meditó pues lo que había que hacer es publicarlo con el nombre de Lord Byron que vende más claro entonces Polidori reclamó por favor Lord Byron que solucionar el entuerto que dijera que no lo había escrito Lorbek con se tomó meses y meses diciendo bueno no hay ninguna prisa pero esto pasó por gigante se suicidó a los Veinticinco años creyendo que había sido un fracaso como escritor y sin embargo su libro según dicen algunos llegó a vender veinticinco mil ejemplares al día

Voz 1312 16:27 hombre Polidori que desgracia dígito Alex tú sí que vas a hablar de Drácula no dime que sí

Voz 1781 16:31 sí porque cada después de el Nosferatu de Murnau Hollywood se fija en Drácula ya adaptar la historia

Voz 3 16:38 pese a la gran pantalla en su nuevo

Voz 1781 16:40 ciclo de monstruos de la mano de la productora Universal la vida les toque había permitido que hiciera una obra de teatro sobre sobre la novela Kevin controlaba el negocio no la vida sí hombre claro igualito que era viuda de Larsson que lo vio viudas o la de Borges venga si me extra esta esta obra de teatro se estrenó en Inglaterra vi después en mil novecientos veintisiete en Estados Unidos con Bela Lugosi como protagonista para la adaptación cinematográfica se pensó en Lon Chaney que era el gran actor del cine mudo de de las películas de terror pero falleció de cáncer y hubo que buscar un sustituto ella sigue pensaron que lo ha hecho en el teatro Bela Lugosi

Voz 1312 17:24 mira por dónde como curiosidad con el mismo

Voz 1781 17:27 son los mismos decorados se filmó a la vez la versión para los países hispanohablantes porque entonces no se estiraba el rodaje en las producciones por la mañana se filmaban las escenas de la versión anglosajona por la noche las hispanas como se mezcló actores mexicanos y españoles pues hay un batiburrillo hay acentos en esto la en esta versión bastante curiosa por supuesto la universal rentabilizó sus monstruos y produjo varias películas más con el Conde Drácula como protagonista está pero la calidad fue decayendo con cada nueva entrega ahí tenemos la hija de Drácula a la marca del vampiro el regreso de Drácula la mansión de Drácula bueno y como todos los mostos acabaron haciendo pelis con Abbott y Costello David la leyenda de

Voz 1312 18:10 del vampiro es curioso porque siempre se ha basado en personajes reales no me está la TP es ese ese caudillo rumano o la condesa Elisabeth Bar Bar Torino en por qué necesita el vampiro de ese soporte un personaje real para para existir para bueno creamos porque viene de la realidad

Voz 0644 18:30 los primer traslado de vampiros es el de José desde el siglo XVIII Se basa en realmente en datos médicos de una supuestas epidemias vampírica hacen en Europa que en realidad serán diversos tipos de enfermedades en las que los cadáveres presentaba un aspecto que parecían abrir las tumbas que habían no que se mantenía en un estado extraño no y sobre todo lo de lo de la expiración en la en la realidad es eso es cosa de de Stoker que es realmente un genio y él fue el que es el que decidió acudir a ese bla TPS a partir de ahí jugar con ese asunto Polidori como ha dicho Álvaro pues se inspiró en su vampírico Lord Byron yo creo que la edad como una especie de carta de realidad no yo creo que es toque a mí de las novelas de vampiros es la que me produce más que tuvo que es la que más

Voz 0344 19:16 te crees sea la de esa novela de El Greco

Voz 0644 19:20 el acierto de ese hombres no han no meterte a los vampiros hayan Rumanía en Transilvania es acabó siendo otra enteros a casita el gran miedo de Stoker extraer del vampiro a Londres hace al centro del mundo sea tú no los dejas porque campando en el bosque heteros a casita que dará miedo y encima que haya detrás esa idea etcétera pues de una como carta de existencia no es un juego muy interesante verosímil el lo irreal yo soy más de Elizabeth sí

Voz 3 19:47 porque eso que que se bañaba siempre claro

Voz 0880 19:50 con baños de sangre y se bañaba en la en el baño

Voz 0344 19:52 Davis Totti que lo habla el Génesis Colo ver a muchos

Voz 12 19:57 bienvenido a mi

Voz 13 20:00 a que libremente por su propia voluntad ante de la felicidad

Voz 14 20:10 su curva

Voz 13 20:12 le doy la bienvenida señor ojalá que la única

Voz 14 20:17 va

Voz 1312 20:23 Álvaro supongo que ahora toca hablar del modo en que la literatura contemporánea ha cambiado la imagen del vampiro

Voz 3 20:30 sí ahora hay que acercarse a la figura del vampiro

Voz 0880 20:32 lo contemporáneo y en este plano sin duda la primera novela de la que hay que hablar

Voz 3 20:36 es Soy leyenda de Richard Matheson que no tienen nada que ver esto que queremos destacarlo o prácticamente nada que ver con la versión cinematografía muy con la de ésta

Voz 1312 20:47 la novela interesante

Voz 3 20:50 pero la película que es lo que lo que atacan cuando era lo que plantea Matheson ese es una historia mucho más profunda en Los Ángeles pues apocalípticos de mil novecientos setenta y seis hubo así hay una guerra bacteriológica convierte a los seres humanos en una especie de vampiros osea no son propiamente vampiros sino que son una especie de vampiros que sí que tienen las características como el rechazo a luz y esas cosas no entonces sólo queda aún

Voz 0880 21:12 el humano en esta en esta en este mundo

Voz 3 21:15 que ese Robert Neville Ike plantea pues se está refugiado en su casa se dedica matará los vampiros porque quiere acabar con todos los partidos de todo el planeta hasta que hay un momento digamos en el que por ciertas circunstancias que lo vamos tampoco a desvelar el descubre que en realidad siendo él el único ser humano que hay en el planeta el monstruo es él no entonces este detenido como mucho porque se da cuenta de que los vampiros no ataquen por la noche porque quedan Chopard sino porque quieren matarlo porque los vampiros lo ven a él como un monstruo que un una casa y tenemos que matarlo porque cuando estamos durmiendo tranquilamente nosotros este tío viene a matarnos a nosotros claro quién es el malo ellos deciden matar a a este hombre y bueno ahí descubrimos que va pero también puede tener miedo del del ser humano después de esto viene el la otra gran visión de los vampiros que hasta que hace Anne Rice en su serie Crónicas vampírica se cuya primera entrega todo el mundo recuerda cuando menos por la película que se Entrevista con el vampiro que también se plantea la primera vez que se plantea que la posibilidad de que el vampiro encima porque estos vampiros son están confusos tienen sentimientos de culpa asó como vampiros muy new wave Xavier recuerda lo que sí lo es

Voz 1781 22:21 en Pinos últimamente han vuelto como muy lánguido muy lánguido

Voz 3 22:24 no sé si está todo el día ahí ahí ahí no yo no queríamos de arte y luego llega llega

Voz 0644 22:29 cimientos

Voz 3 22:30 pues muy mal sea el vampiro no tiene que tener sentimientos y luego ya llegamos a la Stephanie Meyer como

Voz 0880 22:35 como comentaba David hace un momento que que bueno que esos príncipes azules que todas las nenas como esperando que vengan vampiro a a la

Voz 3 22:43 casarse con ellas el mayor

Voz 1312 22:46 hemos dejado claro que no que que esta especie de actualización de vampiros de Paulo Coelho de ideas

Voz 0344 22:54 no ayuda y tal no personar el momento totalmente totalmente sea Joan me parece la gran perversión no a hacerle esto al al monstruo no quitarle todo lo que eso sea es que para que inventamos inventamos nosotros para explicar a nuestros miedos imponerlos

Voz 1312 23:12 si es que antes las mujeres ansiaban que llegase el vampiro a darle el muerto por la noche porque esas esas escenas como de éxtasis de la de la doncella mientras le muerden y ahora es como no vengas no que no no estoy preparada para una relación con un vampiro

Voz 0344 23:27 o salgamos durante un tiempo del rais casamos

Voz 0880 23:30 sí de la Lillo primero para el cuello

Voz 1781 23:33 pero siempre ha sido ese monstruo noble como perteneciente a la nobleza podía saltarse las normas

Voz 1312 23:39 claro claro Frankenstein es un monstruo

Voz 1781 23:41 las proletario pero siempre o el vampiro siempre ha sido ese monstruo que que que puede ejercer el poder sobre las clases populares no te voy a morder sin pedir permiso permiso desde que los Reyes piden disculpas claro evidentemente los vampiros con pero queda algo

Voz 3 23:59 lo entonces aquí son los monstruos ahora porque las

Voz 1781 24:02 otros son todo lo bueno a ver qué hacer

Voz 0644 24:04 hay vampiros vampiros no evidentemente si ves Déjame entrar el vampiro sigue dando

Voz 0344 24:09 muchos niños y una sima encarnado en una niña no oyes bueno una niña que no es una niña cuerpo de niña de saberlo antigüedades ser y sobre todo que es una historia de amor que podría detectar compara

Voz 3 24:20 por la cola del crepúsculo pero tú eso es una historia de amor de horror

Voz 0344 24:22 que ese niño cuando crezca será el adulto que le busque sangres también ya para que no salga de casa hay morirá y así hasta no atender núm y eso da miedo o la última peli de dar o penúltima de Jeanne Moreau Only lovers donde ves el horror de ser vampiro pero siguen siendo monstruos me interesa de ese es eso que es un ser que nos amenaza nos quiere comer pero a veces el otro lado de nosotros mismos es nuestra parte ocultas en los tiros a nosotros

Voz 1312 24:47 la parte como más más humana más doméstica no

Voz 0344 24:50 es realmente la bestia que hay dentro de la desde el Bambino El hombre lobo surge ahí también es curioso es curioso que

Voz 6 24:56 las vampira as el el tema sexual está como mucho más desarrollado o sensual digamos no

Voz 0344 25:01 bueno porque también ha sido han sido escritas por hombres que la Historia la Historia o la Carmela es eso no es una novela muy interesante hay que ponerla en su lugar y en el tiempo no que es fascinante pero también es la visión de lo que han hecho algunas autoras sí que es quitando la Meyer que es mormona y no cuenta

Voz 3 25:18 que ha habido autoras a partir de los ochenta donde del explorado

Voz 0344 25:21 es un poquito el lado femenino y oscuro hay una película alemana muy interesante que son vampira sin hoy en el jazz dicen podemos follar no no nos quedamos embarazadas podemos hacer eso somos lo que queréis ser no sé señalar la máxima revolución no es muy interesante ver cómo las el vampiro siempre se reinventa el el problema es que hay una la Vito o la del vampiro que se está se está estropeando mucho y está hacia el crepúsculo de creo que marca el gran punto porque su afectado al zombi afectaba a muchos Most actuales no cómo han cambiado de perspectiva hacer Hakkinen con se ha vuelto bueno ya que hemos vuelto bueno sí

Voz 1312 26:00 series de televisión incluso que haya una una canguro que es vampiro o algo así que es que cese si a dejar hacer cosas sin saber lo que ves acabaremos viendo vampiros

Voz 1781 26:11 no

Voz 1312 26:12 lavándose los dientes el tema millennials Borja que es el técnico dice vacío caza vampiros hoy Alex venga centremos otra vez el tema habla sí

Voz 1781 26:26 por supuesto el monstruo vivió una segunda juventud tendríamos que hablar de la productora inglesa Hummer con el rostro de Christopher Lee encarnando a Haase conde Drácula que le dio al monstruo un matiz más perverso

Voz 3 26:39 ligado a la sexualidad dentro de la Hammer

Voz 1781 26:44 fueron varios los títulos que se asociaron al conde Drácula además de la que lo inició todo Drácula de mil novecientos cincuenta y ocho dirigida por Terence Fisher ayer en estas pelis la sangre nunca fue tan roja como entonces como en esta serie de Príncipe de las tinieblas Drácula vuelve de la tumba son algunos de los títulos que interpretó Christopher Lee en la mujer de Christopher Lee después de ver la primera película de Drácula esa noche no quiso dormir con su marido bueno pensándolo

Voz 9 27:15 sí claro que lo hubiera dicho trate el traje Karim valores así

Voz 1312 27:24 pero no sólo de Drácula ha vivido el cine

Voz 1781 27:27 hemos visto la adaptación de Entrevista con el vampiro de cree

Voz 1312 27:30 os creéis a Tom Cruise de vampiro

Voz 0344 27:34 sabemos ahora pues si te digo la verdad me gustó a ver si yo cuando baila con el cadáver a mí me lo entonces

Voz 1312 27:45 la la figura más atormentada la de la la la que cuestiona pero a mí la niña Cruise

Voz 1781 27:53 la película en la que Tom Cruise no corre en los ochenta incluso vimos vampiros que eran más bien pandilleros en Jóvenes ocultos o vampiros de John Carpenter que también eran un poquito macarras yo quisiera recomendar una película que es un falso documental que sea lo que hacemos en las sombras es muy divertido en en la que hay un piso compartido por varios tipos de vampiros y ayuda

Voz 1312 28:20 por tipo Entrevista con el vampiro está todo el rato obsesionado con que

Voz 1781 28:25 morder eh no manche en los muebles y pone

Voz 1312 28:27 papeleo para para hay uno que vive en el sótano que rollo Nosferatu que no habla nunca hay otro es no

Voz 1781 28:35 más bien Jóvenes ocultos no

Voz 1312 28:37 pues es muy divertidas pues pinta pinta bien cuál es tu

Voz 0344 28:40 comentar si no un vampiro para

Voz 1312 28:44 iba a preguntar por tu peli favorita

Voz 0344 28:46 pero esta no es mi peli favorita bueno es que es un es una película española es poco con Fernando Fernán Gómez de vampiro López Vázquez y Gracita Morales

Voz 1312 28:56 vale ya está no me va a gustar Iván

Voz 0344 28:59 el doce emigrados porque trabajan en el metro y el trabajo por la mañana ya por la noche no se ven en buscar un trabajo pues ha casado y no pueden y no pueden tener relaciones

Voz 0644 29:08 eh marítimas no fue dice el chiste entonces semana trabajaran Castillo de un dará de un vampiro es una película alucinante solo deciros que el final Drácula lanza un rayo el Rayo choca contra el tricornio de Guardia Civil hilo quema hombre tiro rebote

Voz 0344 29:26 a arrimar maravillosa de Pedro Lazaga yo e inmuebles

Voz 1312 29:29 tu favorita favorito de vampiro

Voz 0344 29:32 yo creo que es Déjame entrar yo creo que me colgué muchísimo gol esta película novela ya es muy buena de del tipo este sueco todavía más oscura es una novela que retrata mucho el lo que Larsson hace también el trasfondo ese lleno de oscuridad El Mundo sueco bajo la la socialdemocracia encantador hay un sustrato horrible de violencia familiar de alcoholismo de de barbaridades y la novela que lo explora mucho de la película se centra más evidentemente la Historia vampira Brian m dejó o sea yo no vuelvo allá constantemente en la película me perturba enormemente porque de esas de verdad que te toca la fibra

Voz 15 30:16 estoy realmente es cambiar forzar rollo después de tacha de antes ya lo sabía nos ha recomendado

Voz 1312 30:25 libro llena peligros ha dejado así con cierto sentimiento como de sobrecoge miento y ahora mira pum venga como cada sábado Alex nuestra también las versiones más alternativas gobernantes de los monstruos yo creo que el tema vampírico ha dado mucho de sí en en esta sección no si hemos visto vampiros de todo tipo y condición íbamos a empezar con dos

Voz 1781 30:44 es un tanto extraños encima le difícil

Voz 1312 30:47 y a lo de un vampiro para dos eh

Voz 0880 30:49 bueno tenemos si borrar en toda regla

Voz 1781 30:52 es Drácula en Estambul de mil novecientos cincuenta y tres protagonizada por el que se decía que era el Gregory Peck turco Hi lo dejo que tenían tan pocos medios para rodar esta película que se dice que para simular la niebla todo el equipo se tumbaba en el suelo y fumaba delante de la cámara para ignorar la niebla pero tenemos de también Drácula en Pakistán de mil novecientos sesenta y siete que es la primera película paquistaní en ser declarada película X dio en su momento se llegó a presentar en el Festival de Sitges

Voz 3 31:23 no esto es la novela de Richard Matheson plantea

Voz 1781 31:25 una cosa el autor muy buena qué pasa cuando un vampiro musulmán enseñar una cruz

Voz 0880 31:30 la diferencia día

Voz 1781 31:34 o sea no pueden salir todas las noches

Voz 0344 31:39 me falta te falta sí

Voz 1781 31:42 aquí tenemos Drácula chupa que es de una acción euros versión X con el mítico John Holmes número de treinta y cinco centímetros

Voz 0344 31:50 colmillo debo debo decir

Voz 1781 31:53 yo lo que el título deja poco a la imaginación pero en realidad debería titularse Drácula es chupado

Voz 15 32:04 Toy boy el señor de la vernos de qué te espera

Voz 16 32:22 hoy el vampiro más famoso choque llegan trama y luego ya la pavor

Voz 15 32:36 todos los años

Voz 1781 32:37 damos todos digamos Chiquito de la Calzada un genio pero en sus películas Álvaro Sáenz de Heredia que era el director que ya no sabía joyas como el robo de joyas o huele a muerto rodó para Acula con de More dos hemos hablado de Black la primera película en obtener un premio Saturday a mejor película de terror muy setentera con esos vampiros con el pelo a lo afro yo quisiera hablar de Bloomberg dirigida por V Ball que está considerado con permiso de algunos otros directores como el peor director de la historia del cine la presentó como la primera pelicula con una súper heroína gorda la protagonista es una dama que es mitad vampira mitad humana y se enfrenta a los nazis ahí lo dejó pero tenemos también against the Dark o Stevenson tal enfrentándose a los vampiros señor al que últimamente sí lo sustituye por un botijo no notas la diferencia o Drácula tres mil que era una peli en el espacio exterior en el que encontraba una especie de vampiro en una nave

Voz 0344 33:40 sería no no hay día claro claro

Voz 0880 33:43 para ir un vampiro en Brooklyn

Voz 1781 33:45 a Murphy intentando reanimar

Voz 1312 33:48 pero con una transfusión de sangre su alicaída un David Trueba gracias por haberte acercado a hablar de vampiros ya siento despedir con este pastel a personas han personaje como el vampiro

Voz 0344 34:02 te lo da para mucho

Voz 1312 34:05 no se agota muchísimas gracias Álvaro Alex hasta la semana que nos suena que viene nos quedamos con esta canción de amor para un vampiro