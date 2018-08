Angela Quintas | ¿Cómo se hace...?

Voz 1 00:00 un

Voz 3 00:16 Pi

Voz 1312 00:36 hay que ver qué pasa el tiempo volando cuando estás a gustito y es lo que me

Voz 4 00:40 pasa cuando comparto programa

Voz 1312 00:42 no La Biblia también con Ángela Quintas qué tal buenos días buenos días Lourdes se pasa el tiempo volando estamos ya casi

Voz 5 00:49 Nadal le pena la temporada de verano que veía

Voz 1312 00:52 qué te pasa es mejor conmigo que con Javier por supuesto Javier Javier además un punto así Chinchón bueno también también es nadie no me puedo imaginar lo que nuestra es esta semana no que nos tienes preparado Ángela

Voz 0187 01:08 pues mira para precisamente sobrellevar un poco mejor el fin del verano aunque todavía nos quedan unas semanas ella tampoco vamos a ponernos a que hay trágicos hemos pensado en contar cómo se elaboran ciertos alimentos que vemos cada día en el súper pero que a lo mejor no tenemos ni idea de cómo están hechos es el típico tema de no sé si quiero

Voz 6 01:28 pero adaptada no sé siquiera saberlo a veces la ignorancia da una felicidad a ver por dónde con quién

Voz 0187 01:37 los empezaba mira si te parece vamos a empezar por algo que está muy de moda que son las bebidas vegetales

Voz 1312 01:42 ah bueno lo que se llama la fecha deshoja la leche de avena de vida como se como se tenemos que decir

Voz 0187 01:49 a ver en principio no se podría decir leche de se tendría que ir bebida porque mira la definición de leche es la siguiente hice la secreción mamaria normal de animales letreros obtenida mediante una o más ordeño sin ningún tipo de adicción nuestra acción destinada al consumo en forma de eléctrica o elaboración

Voz 1312 02:06 que no pues a decir leche de ahí con mala leche de almendra bebida de Bale y una vez dicho esto en la manía ésta que lo hemos cogido ahora de repente a la leche y que a todo el mundo parece que es intolerante a la lactosa estas historias que mucho tienen de moda la intendencia como hemos hablado contigo mil veces si estamos optando por por por estas bebidas Small

Voz 0187 02:27 claro fíjate las hay de cereales como la avena y el arroz pero también las hay de legumbres como la soja y luego también los hay de frutos secos como las almendras y las avellanas os apetece Gates encontramos aquí

Voz 1312 02:36 la cuando era pequeña la leche de almendras ahora bebida de almendras nos lanzaban cuando teníamos la tripa o algún desarreglos que no podíamos beber leche no estaban a mí no me gustara la de Almendral nada no me gusta nada

Voz 0187 02:50 a mí también me gusta a red me parece como muy dulzón a veces hay veces que le añaden como demasiado azúcar yo no soy yo no soy mucho de Jesús

Voz 6 02:58 desde que tenga cuenta cómo se hacen las a la bebida

Voz 0187 03:03 pues mira es muy fácil solamente hay que poner en remojo los los granos de agua con distintas penas duras luego se le añade bicarbonato para eliminar la cáscara y una vez ablandado el grano se someta a la tripulación luego se la edición agua se somete una temperatura elevada para eliminar por ejemplo los microorganismos luego se hace un proceso de separación y de clarificación de líquido ya está ya lo tenemos a que tampoco es tan difícil eco la

Voz 1312 03:28 a ver al menos la de almendra parecido

Voz 0187 03:30 ponen en remojo las almendras de hecho esto se puede hacer en casa se ponen en remojo las almendras durante ocho horas si para que bueno para que se queden también blandito así para que se despeguen de la piel luego ese Lee Kuan se mezclan las almendras con agua y luego se procede somete a un proceso de filtrado centrifugado para homogeneizar esta vez ya está fíjate si hacemos un análisis comparativo entre la bebida de soja arroz de almendras au de vaca pues realmente la que tiene más proteínas quizá podría ser la de almendras y la de vaca pero si hablamos de grasas la que más grasa tiene es la de almendras hidratos de carbono también en sala de almendras Eva con con diferente muy bien

Voz 1312 04:09 qué otra cosa unos vas a poner en el microscopio o en el foco

Voz 0187 04:14 pues otra cosa de la que podríamos hablar también es de de las de las claras de huevo que ahora se están poniendo muy de moda y que en casa podemos hay mucha gente que utiliza a los Class de huevo para hacer por ejemplo una tortilla de un huevo y varias claras y la verdad es que la elaboración es muy muy sencilla lo que se hace es que ese separar las yemas de las claras el huevo entero que llega a la cadena de producción comida al proceso de casa acabado junto con la separación lo que decíamos de él aclara la clara pasa por un proceso de filtración ah y luego se somete a un tratamiento térmico que suele ser entre sesenta y cuatro sesenta y cinco grados durante dos o cuatro minutos para así evitar la contaminación por mil organismos inmediatamente después lo que se hace es que ese debate mediante temperatura también en basa English y almacena Osaka es bastante fácil hayan visto me parece ya muy mucha tontería

Voz 1312 04:59 la la la la clara sola ya sé que da más proteína y no la grasa de la yema pero bueno pues Montilla ya ya te deja venga cambiemos de tema porque ya te digo que esto hay mucha atontado

Voz 0187 05:14 venga hablemos de las salchichas y seguro

Voz 1312 05:19 es el tema ahí hay montón de leyendas falsas leyendas y

Voz 0187 05:23 historias fíjate me pregunto de qué están hechas las salchichas según la legislación actual pertenecen a la categoría de derivados cárnicos no tratados por el calor el edificio como embutido elaborado a base de carne picada conforme a la alargada hay cilíndrica ese es el componente principal de las salchichas pues son trozos de carne grasas no identificables anatómica mente es

Voz 6 05:48 el mal mal rollo

Voz 0187 05:52 que tenga un proceso de picado más o menos intenso mezclado con especias condimentos aditivos y luego van embutidos o no en tripas naturales o envoltura artificiales

Voz 7 06:02 y luego están los embutidos y las altura puede estar puede ser crudos o puede tratarse como embutidos si se otra es a Efe pues ya no tienen la las salchichas no tienen por qué ser del mismo tipo de carne no

Voz 0187 06:15 pueden ser de mezcla de carnes de distinta procedencia de naturaleza de parte anatómica entonces acabemos este tema que pide además incluso fíjate hay alguna salchichas que a las cuales el España de ir también un poco de sangre no que vale también que comer morcilla que yo colas a nada

Voz 1312 06:33 yo con esto de los embutidos y demás tengo la teoría de no quiero saber lo que hay que estar rico pues entre otras cosas hay mira a que estamos hablando de este tema algo que que que me tiene loca en los supermercados ahora que se ha puesto de moda todos lo vi

Voz 4 06:49 sólo eco lo vegetariano

Voz 1312 06:52 Cano y demás embutido gano Ángela Quintas analiza este concepto no sé acciones de gano no puedes comer embutido los a tú chaval fíjate en España

Voz 0187 07:03 no está bajo la legislación actual que se pueda usar por ejemplo la palabra embutido para denominar productos no animal

Voz 1312 07:10 pues yo he visto aunque esté haciendo esa eh he visto chorizo de gano sí sí sí

Voz 0187 07:15 en el Real Decreto de cuatrocientos setenta y cuatro dos mil catorce Age ya que me lo preparaba lo digo en el campo se denomina claro fíjate es que aquí hay truco porque no es lo mismo decir hamburguesa que hamburguesa B gana entonces creen que por ahí puede estar el sabes a decir al mejora que no es lo mismo pero es verdad que podemos encontrar

Voz 1312 07:35 mori hizo salchichas claro es te has hecho Vega Ana pues no puedes comer hamburguesa o o eso tiene otro nombre Hilari el luego piensas que es saludable y a lo mejor es un alimento ultra profesado que no te aporta nada no por ejemplo yo que es el queso

Voz 0187 07:51 en esos veranos abonan generalmente con agua aceite a Coco almidón ni antes entonces su contenido proteico es nulo salvo que es el año de proteína de soja o que la verdad es que no suele ser muy habitual entonces realmente los que esos veranos son básicamente grasa poco saludable y almidón claro entonces bueno es verdad que también existen quesos a base de frutos secos que esto sí salían saludable que además estarían

Voz 1312 08:14 también le eso es estarían mucho más ricos ves para estas alternativas a mí no me acaban de convencer

Voz 7 08:21 en a veces pensando y querer ser sanos no son precisamente eso

Voz 0187 08:25 además no Khadija para gustos están los colores pero es verdad que yo creo que hay que tener hay que saber leer la etiqueta también no cuando compramos esos productos a veces queriendo tener una una dieta

Voz 1312 08:37 sana sea apuesta por estos productos que quizá no son demasiado sanos

Voz 0187 08:41 pero aquí volvemos a decir otra de lo de siempre hay que leer la etiqueta hay que aprender a es las etiquetas porque no solamente por el hecho de que ponga que es gano ya tenemos que hacer siempre ve gano algo

Voz 1312 08:52 saludable tenemos que leer muy bien la etiqueta hay cosas que sabemos que no son buenas y aún así las compramos qué pensamos los snacks en estas cosas de picoteo aunque algunos nos los venden como más saludables como los sanitos no para los niños para los no buen ballet que esos años

Voz 0187 09:07 desde mayo pues fíjate suelen estar elaborados y manufacturados fruto fundamentalmente a partir de almidón pues procedente productos tales como puede ser la patata el maíz el arroz el trigo o incluso otros vegetales y luego la añaden otros ingredientes alimentarios es elaboran por extorsión troqueladora y otras operaciones y a veces puede enfrentarse en aceite u en grasa

Voz 1312 09:28 con lo cual no hilos como órgano los

Voz 6 09:31 que crea que tampoco

Voz 0187 09:35 a ver si son malos pero de vez en cuando yo ahí no digo nada pero mira por ejemplo un snacks saludable unos pepinillos claro no pero están ricos sonó bueno

Voz 1312 09:43 sí pero no lo comparamos hombre pues ya me quedo con los pepinillos oye siempre me acabas de un poco al descubrir cómo están hechos los estos elementos había que esta sección acabar un poco así no no hay quién comment y que cometió un pecado de vez en cuando a ti te gusta la comida

Voz 0187 10:02 sino si me encanta el otro día estuvimos eh con Salva Pulido y fuimos al restaurante de Rubén en era no está riquísimo tenemos que ir conoces lo que se llama como síndrome del restaurante chino

Voz 8 10:15 no no sé si después de comer en un restaurante chino ha sentido dolor de cabeza ataques de asma urticaria palpitar

Voz 0187 10:24 con eso calambres el causante de este cuadro clínico cuya existencia real es cuestionada por muchos médicos también tengo que bien podría ser el glutamato monos sódico que es un aditivo potenciador del sabor en las que se abusa en los restaurantes chinos también llamado E seiscientos veintiuno yo el único glutamato que conoce el bulto mató lleve de la movida pues fíjate el distintos XXI también añade en cantidades menores a mayonesa mostaza salsas de tomate

Voz 1312 10:51 a pasteles a vegetales su saque ahí estaba no tenía ni no tenían idea de esto pero bueno la verdad es que no voy a tampoco voy a dejar era de ir a restaurantes chinos que me encantan

Voz 0187 11:00 uno de los efectos del del Utah Mato es tener ganas de repetir o de comer más incluso un cuarenta por ciento más de lo que de lo que deberíamos de haber comido saqué encima te entran más ganas de comer

Voz 1312 11:11 claro es aquello de que te abre el apetito y lo decíamos en otro en otra sección no estos alimentos ya están estos productos están diseñados para crear te pues esa es no poder parar de comer Klein también hablamos del ruido te acuerdas de la musa bueno que nos quedamos sin tiempo Ángela Quintas nos cortes más el rollo muchísimas gracias por habernos siempre los ojos no el serio que gracias que ya son cosas que en el fondo sabemos pero que no queremos mirar tú siempre dices mirar las etiquetas venga por un aperitivo saludable venga por ponemos

Voz 6 11:44 Ángela Quintas química

Voz 1312 11:45 verdad en nutrición hasta el sábado que llene está

Voz 6 11:48 ah

Voz 9 11:50 a vivir que son dos días en verano