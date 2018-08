Qué me estás cantando | Hombre hechos y deshechos

Voz 1312 00:00 un sábado más saludamos al autor del libro que me estás cantando un memoria de un siglo de canciones y lo hacemos para mirarnos en el espejo precisamente de esos temas tan populares

Voz 1 00:30 Iber que es lo que dicen de nosotros Fidel Moreno qué tal buenos días qué tal pues bien mira aquí echando el ratito la radio como tú sabes estamos oye que vamos que vamos a escuchar hoy bueno pues vamos a escuchar canciones fijando unos en el retrato que ofrecen de los hombres el sábado pasado hablamos de modelos de mujer de algunas heroínas de la canción popular que se enfrentaban a su destino y hoy como te prometí pues toca hablar de los hombres

Voz 1312 00:55 tengo un hombre de Balad un hombre

Voz 1383 00:58 hecho deshecho somos hoy la gran mayoría de hombres ser hombre hoy es no saber muy bien lo que es es así que vamos a tener que volver atrás en el tiempo escuchar canciones de hace unos años para darnos cuenta de cómo hemos cambiado de traigo una qué fue de las más escuchadas en mil novecientos setenta y seis nada menos que jardín prohibido de Sandro sacó de una bala que fue número uno en el año mil novecientos setenta y seis una canción

Voz 1312 01:23 no directamente de mi infancia que muy muy a mi pesar mese de memoria y que yo creo que todos los oyentes cuando la escuchen van a encantar a gritos como como se canta esta canción cada noche el Parlamento con muchos impidiendo ponnos ponnos Fidel ponnos en contexto

Voz 1383 01:39 pues mira estamos en mil novecientos setenta y seis Sandro ya Kobe sacude los corazones de la juventud femenina española con su canción Jardín prohibido igual lo interesante aquí es ver cómo la revolución sexual de los años sesenta removió los cimientos de las relaciones sentimentales de pronto las canciones populares eh por aquí yo creo que por todo el mundo se llenaron de matrimonios rotos abandonado a dos infidelidades no

Voz 1312 02:04 canciones de Perales no

Voz 1383 02:06 sí efectivamente mira las de Perales están llenas de mujeres que abandonan a su marido bueno y hasta que te traigo también forma parte digamos de ese de ese corpus de canciones de matrimonios rotos y demás no en canciones populares de este tipo pues los españoles y las españolas de entonces pues ensayaban podían ensayar nuevas formas de relacionarse no de alguna forma maneras de relacionarse más allá del amor exclusivo excluyente y eterno que promociona damos promocionaba hoy promociona la Santa Iglesia católica

Voz 1312 02:36 lo que hablábamos la semana pasada de os Santa o puta no era

Voz 1383 02:41 pero bueno estas canciones ya introducen de pronto esa posibilidad no de ensayar en la imaginación infidelidades ruptura no se ponen en situación adentrándose en los jardines prohibidos de Sandro Jacobi o comiendo con inconsciencia el fruto prohibido no

Voz 1312 02:55 vamos ahora a escucharla pero no sé si quieres dar alguna instrucción previa a los oyentes

Voz 1383 02:59 bueno pues que se fijen en la letra porque tiene miga no se trata de la confesión de una infidelidad la voz de Sandro ya Kobe viene a decirle a su novia que se sea costa dan nada menos que con su mejor amiga la mejor amiga de ella les emplazo a perder si es una confesión que transforma curiosamente es una confesión que empieza siendo confesión pero que se transforma en una declaración de amor todo muy truculento como nos gusta

Voz 2 03:22 tarde

Voz 3 03:26 lo que esto

Voz 4 03:37 son cosas muy a su cuerpo

Voz 2 03:48 L eh

Voz 4 03:53 del crudo la gente y ahora

Voz 1312 04:42 venga ya no es muy fuerte vale es que la la la escucha si te indigna sinvergüenza que eres un sinvergüenza dice está muy arrepentido pero no para de darle detalles además de una forma súper bossa que mientras lo estaba montando con la otra se acordaba de ella es que es el colmo

Voz 1383 05:04 a mí me encanta cuando el proceso de que su cuerpo fue gozo tan sólo un minuto o no mientras que su meta lloraba son sencillamente así que

Voz 1312 05:12 pese a acostado con la mejor amiga de su novia pero sin dejarle detener a ella presente manda

Voz 5 05:18 no no no a la Pirate que pone a la amiga de buscó nada no que dice que el cuerpo de Enel amiga buscaba que les diera vida no yo creo que sí

Voz 1383 05:27 fíjate que lo más significativo es que el echa la culpa al instinto sexual masculino no dice que se ha dejado llevar por su cuerpo humano y que la vida es así

Voz 1312 05:36 eso eso que la vida es así y que no lo ha inventado él que a él que le dice que le cuesta así toda culpa

Voz 1383 05:41 la biología no o adiós no una cara muy dura pero que repliega muy bien Un modelo de hombre no que de lo que venimos a hablar hoy de modelos de hombre en este caso un poco la idea del Don Juan no ese don Juan al que se le perdona todo ya que siempre está disponible para cualquier escarceo el mito del Don Juan de un mito que ya hoy no cuela

Voz 1312 05:59 crees porque sigue habiendo muchos hombres que que se escudan ahí eh que siguen siendo mujeriego porque no dicen que bueno no pueden poner remedio a eso sí

Voz 1383 06:07 claro pero bueno pero vamos a ver una canción como esta hoy es cómica y nadie se la tomaría en serio tú en cambio velo vídeos en Youtube esta canción ves la cara de entrega de de la de las chavalillos de entonces te das cuenta que que esta canción no era cómica en su momento no eso muestra que que el modelo dominante de aquella época en mil novecientos setenta y seis pues era éste no cuando la gente se emocionaba escuchándole nadie se reía no el modelo de Don Juan ha sido una cruz aparte muy pesada para los hombres

Voz 1312 06:38 ah sí oye cuéntame eso que me interesa

Voz 1383 06:40 bueno este es que el el mito de Don Juan es el mito de la permanente disponibilidad al sexo fíjate que que gran parte del cancionero de Sabina por ejemplo se apoyan esta idea no y él mismo Sandro ya Kobe además de este gran éxito su segundo gran hit fue los ojos de tu madre es una canción de este estilo en el que el narrador le contaba la novia cómo había ido a casa de la madre y de pronto la madre empezó o la madre de su novia la madre empezó a mirarlo con esos ojos tan parecidos a los de ella ya no mal no me

Voz 1312 07:12 así se acuesta con la madre de la novia porque les recuerda a los ojos de la hija una vez más

Voz 1383 07:18 sí bueno es esa confusión no ha sido una conocí es tremendo no es fiel a su naturaleza Don Juan pues Sandro ya vamos el personaje que encarna San Sandro ya Kobe se acuesta con su mismísimo la suegra no es que bueno según este modelo se supone que los hombres siempre estamos pensando lo mismo en lo único en permanente erección buscando dispersar nuestra semilla no

Voz 1312 07:40 si no es así nosotros yo creo que no

Voz 1383 07:42 no vamos a esta época es mucho más igualitaria el local al género se refiere muestra que a los hombres le gusta el sexo tanto como a las mujeres no mucho poco o por temporada

Voz 1312 07:53 a qué dices que el mito Juan ha sido muy pesado para los hombres por eso a mí

Voz 1383 07:56 bueno porque nos impone a los hombres la meta de de consagrar nuestra vida a la conquista constante de nuevas Gere ya no es así idea eso además conlleva una exigencia de estar siempre de altura de la circunstancia mentalmente nos obliga a cumplir siempre con la exigencia esa de de atender las demandas sexuales de toda mujer que lo reclame no es el mito de Don Juan Carlos los hombre no somos máquinas y a menudo fallamos como esa escopeta de feria no funciona a veces bueno claro es que es un mito porque no refleja la realidad

Voz 1312 08:25 la mayoría de de los hombres no

Voz 1383 08:28 hombre desde hoy en día ya hemos superado ese mito intimidante Don Juan hacemos lo que podemos y aceptamos nuestro fallo y eso se refleja

Voz 1312 08:34 bueno es que esté escuchando Fidel pero no puedo aguantar más porque ahora están triunfando esas esas canciones llenas de ese mito también al reggaeton y estás y el estos fenómenos ahora bailables que que son apelan una vez más al machito S

Voz 1383 08:52 bueno hay que ver primero que que en todas las épocas ha habido siempre canciones que incitaban al Ayuntamiento de los cuerpos el rock'n'roll en su momento la rumba al el DRAE saldrá y ahora el RAC uno y es verdad que el mito de Don Juan ahí sigue presente pero sí aparece suele mostrarse menos infalible no sobre todo las mujeres que aparecen ya no son pasiva no sino dueña de su propia sexualidad nos hablaba de mira la canción de Julio Iglesias de Soy un truhán soy un señor hoy no tomamos a broma

Voz 1312 09:48 Soy un truhán soy un señor fiel en el amor

Voz 1383 09:52 ya hoy ya no admitimos como normal esta idea además chotis incapaz de controlarse no o o en todo caso bueno pues pensamos que los impulsos sexuales son tan difíciles de controlar para los hombres como para las mujeres no

Voz 1312 10:04 bueno y además de estos tu Aneri estos Don Juanes que que otros modelos de hombre me traes hoy

Voz 1383 10:09 pues mira estaba tentado de verte canciones que muestran ese modelo terrible de El hombre maltratador y violento pero creo sinceramente que que bueno que ese modelo está sobres representado en los medios no bien por una imposición propia de los sucesos de los periódicos no no sé yo quiero ir un poco más allá no al menos hoy para intentar ver al hombre real no al hombre hecho hoy desecho de hoy en día

Voz 1312 10:31 hoy ya hay camiones que hablen de maltratadores

Voz 1383 10:34 sí claro hombre está fíjate canciones que ya se nos olvidaba pero bueno la canción de malo de Bebe hablaba de de un maltratador o incluso malamente de Rosalía no de las dos reflejan o lo malo de él

Voz 1312 10:46 estás de Operación Triunfo también clara usándolos son

Voz 1383 10:48 son canciones que reflejan la imagen de un hombre ante el que la mujer tiene que protegerse no pero bueno de eso sí que era a otro día y cuando digo que los hombres violentos están sobre representados porque hombres violentos en realidad son una minoría no el modelo de hombre maltratador no nos representa la mayoría de los hombres así que bueno yo creo que es importante que mostremos otras formas de ser hombre hoy no hombres que como las mujeres sienten y padecen el mal querer hombres que lloran hombres heridos que no sabe ahí

Voz 1312 11:16 qué canción me vas a poner para para ejemplificar eso

Voz 1383 11:18 bueno pues mira te ponen una muy particular de un grupo que se llama espalda maceta un grupo catalán la canción se llama atenta ahora que la mierda llame llega hasta los ojos es una canción de dos mil ocho que Paco León utilizó para el final de socialmente película Carmina llamen es una canción rara compuso medita activo hay que entrar un poco en ella donde se muestra un hombre herido tras una ruptura amorosa no un hombre que llora también como llora las mujeres como yo a ella la destinataria de la canción que bueno pues que se siente solo y que lucha por salir adelante aunque como verás todavía le queda mucho para salir del hoyo

Voz 6 11:59 sí

Voz 7 12:02 sí

Voz 8 12:05 en

Voz 6 12:06 sí

Voz 9 12:10 de

Voz 7 12:19 ahora que me gusta vernos

Voz 10 12:25 yo ya no hago directora

Voz 7 12:31 la tía ara ser no he ido ser doy de que envíe

Voz 10 12:52 ha ido a parar con los ojos sin Deco

Voz 7 12:59 cosas que ve veintidós

Voz 11 13:02 Times eh

Voz 7 13:05 a no ser que no he ido y de ser que no ha ido y ser que envíe

Voz 10 13:24 no me has P donado a la yo ya me pilla

Voz 7 13:35 eso sí que no he sido oí de ser ha ido y de cera que es muy tenso

Voz 1383 13:55 buena señal hombre Seles coche afectado así sí pero fíjate cómo entramos no en una en una especie de tranquilidad en un remanso no yo creo que es una gran canción es verdad que no es una canción del verano no ni que reúne las condiciones claro pero yo creo que describe muy bien no esa depresión que sentimos no tanto hombres como mujeres cuando nos separamos no me además también tiene algunos verso maravilloso no que muestran pues eso relaciones que sacaba no que son igualitaria no incluso la ruptura ese verso por ejemplo que dice que voy a enseñarte si me enseñaba todo no vas a enseñarme cuando quiero que te largan

Voz 1312 14:34 me me me encanta ese cuando le dice has venido guapa con los ojos inundados de cosas que has vivido sin estar yo a tu lado

Voz 1383 14:41 si es que queda es el de Samuel que duros a aceptar que el otra persona ya que además tiene buena cara no como que viene a otro verso que me parece por ejemplo que refleja muy bien en estos tiempos en los que el amor está siempre bajo sospecha en ese verso final no que dice ahora que los lazos llano unen nunca nadie no ahora que no confiaré ya nunca más en nadie no

Voz 1312 15:03 ICO alguna canción Un poco más alegre vamos a animar a que hablado maravilla

Voz 1383 15:08 que no que si se mira pues nos arrastra la traido otra de Kevin Johansen que es un poco más alegre que demuestra un hombre que se encuentra con su antiguo amor le dice que desde que lo dejó con ella está mucho más feliz que todas las mujeres le persiguen y que tiene libertad hay que triunfa en el trabajo y en todo

Voz 12 15:25 no no es cosa mándame día nada salía todo sin salida

Voz 13 15:43 desde que están en a una no todas Dane ya algunas me quieren compensa que con esa pobre hace Pelé de de que te de la coartada se va a Salgado abrió hasta la Puerta de Alcalá la pro hecho nunca

Voz 1312 16:41 ella en una entrevista Kevin Johansen escuche que esta canción no había hecho a la manera de Albert Pla

Voz 1383 16:46 sí es una historia que bueno al dedican el disco al plan es una historia que podría ser de Albert Pla aunque si fuera de Albert Pla seguro que tendría más mala leche

Voz 1312 16:56 esta es una balada tierna

Voz 1383 16:58 la irónica no porque al final se descubre que se encuentra con su antiguo amor que ella le dice también que es mucho más feliz no pero reconociendo Le que ya no es lo mismo sin él no por el tono en el que lo dice entendemos que puede eso que nos hallamos en un momento de arrepentimiento no de nostalgia como si todo eso que ahora son todo eso que dicen de que ahora son mucho más felices fuera en realidad una excusa

Voz 1312 17:19 es decir no que los dos parece que sienten nostalgia que ponen mucho énfasis en el que desde que te perdí no fueron muy felices cuando estaban juntos seguro vamos

Voz 1383 17:28 estaba una canción magnífica no que retrata muy bien eso el reencuentro con un antiguo amor y representa también un modelo de hombre sentimental comprensivo igualitario en el sufrimiento hoy en su excusa también

Voz 1312 17:39 oye Fidel Itu cuando hablas de modelos de hombres y de modelos de mujeres te refieres a maneras de ser de hombre de mujer no

Voz 1383 17:45 sí vi yo creo que los modelos tradicionales de ser hombre de ser mujer los modelos tradicionales nos pueden servir siempre que los miremos una forma crítica valorando un poco lo que de bueno puedan tener pasando de lo malo no y sobre todo sabiendo que hoy ser hombre implica asumir muchas de las características atribuidas tradicionalmente a las mujeres no

Voz 1312 18:04 te digo que te ahí también al contrario ya que las mujeres también podemos aprender de algunas cosas de lo que antes significa

Voz 1383 18:09 hombre claro claro yo Duran mira yo por ejemplo si me fijo en la vida que llevo veo que hay muchos elementos que aprendido de lo que tradicionalmente implicaba ser en que estaba asociado a la mujeres vamos como que en pleno para lo que la crianza de los hijos no nuestro padre en pues salvo excepciones no cambiaban pañales no era más bien padres ausente que consagraba subida al trabajo estaba la cosa así repartida no bastantes hombres de hoy han asumido la crianza de los hijos y la áspera de los cuidados que estaban eso tradicionalmente vinculada exclusiva Love

Voz 1312 18:42 pero todavía queda mucho por hacer en esa eh

Voz 1383 18:44 sí bueno pero también ha conseguido mucho no yo por ejemplo en el colegio al que va a mi hijo que es un colegio público aquí en Madrid los padres ejercen la crianza de sus hijos en igualdad con las madres no vi esa novedad histórica hay que reconocerla luego hay buenos padres malos padre buena madre

Voz 1312 18:59 sí sí y Iker otras características tradicionalmente asociadas a la mujer forman parte

Voz 5 19:03 de tu vida bueno hay hay una actitud de bienvenida no

Voz 1383 19:08 que es tradicionalmente se relacionaba con lo que implicaba la feminidad que yo como hombre que trabajan casa también he asumido no ese cuidar del hogar para que cuando lleguen los de mal las cosas estén en su sitio no la comida hecha Isa cosa no también la expresión de los sentimientos la conversación íntima todo esto que formaba parte del mundo de las mujeres no muchas cosas que que que bueno que eran del universo femenino y que desde los años sesenta se han ido universalizando formando parte de los hombres no

Voz 1312 19:33 oye curiosidad dime algo de los el rol tradicional de hombre con el que te identifiques

Voz 1383 19:38 bueno pues también hay muchos valores que se nos olvida no puede yo que sé la entrega a un objetivo profesional no les capacidad de decisión en momentos crítico la lucha política hay interés por el Gobierno del mundo eh lo que respecta a la paternidad pues bueno pues enseñar a tu hijo cómo funciona el mundo fuera de casa el gusto por la aventura no caen bien

Voz 1312 19:58 claro ahora está todo muy mezclado queda claro está

Voz 1383 20:01 te identifica muchas cosas y por ejemplo esa actitud tan masculina de cargar con todo no de responsabilizarse de que las cosas estén bien hecha y que el pan esté garantizado para los tuyos no valores exclusivo antes de los hombre no pero que tradicionalmente de asumía que que bueno pues que eran propio de ello pero que hoy lo podemos

Voz 1312 20:18 bueno oye mira te voy a decir que no os dicen los oyentes en en las redes Gavilán o paloma también es un tema claro ese hombre de de la jurado por Dios

Voz 1383 20:28 claro claro nos Miguel de Laila

Voz 1312 20:30 entonces yo lo bueno es que lo que se llaman y les sí sí pero es de Beckham llevan adelantando a a recordar nociones

Voz 1383 20:36 que la gente tiene que hacer un ejercicio de ver los modelos de hombre y de mujer que representan las canciones populares para ver con qué se quieren quedar en su vida y que quieren pasar

Voz 1312 20:46 además a la audiencia protestando por las canciones tristes que nos has puesto Fidel con qué nos vas a despedir

Voz 1383 20:50 no es voy a poner una que es de despedida y que se llama echa la culpa una canción que que me parece a mí que retrata muy bien esa actitud entre digna hay algo ridícula no hombre no esa idea de caldear de cargar con las culpas de ser como Atlas que carga con el mundo no es una actitud que tiene sin duda su parte mala pero que hoy que continuamente no dicen eso de que hay que pensar en uno mismo quererse a uno mismo no responsabilizarse de los demás pues me parece que cargar con todo incluso con la culpa ajena pues también tienen su valor no en esta historia ella le ha engañado y él se despide de ella con un poquito de rencor inevitable pero con mucha generosidad no es deseándole lo mejor iban a una canción fíjate de los años cincuenta del mexicano José Ángel Espinosa Aragón y aquí la grabó Lola Flores yo traje de los setenta se hizo muy famosa la versión de Albert Hammond que suena una canción que junto con jardín prohibida fue una de la más escuchada en mil novecientos setenta y seis así que con hecha mami

Voz 1312 21:45 la culpa de Albert Hammond como te voy a enseñar a querer a mi la culpa hasta la semana que viene Macarena un beso disfruten de este ver jamón echan a mi la culpa