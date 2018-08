Consejo de sabios | Cumbre en directo en 'A vivir...'

Voz 1 00:00 sí

Voz 1365 00:38 seguimos en A vivir que son dos días Si abrimos la sesión de nuestro consejo de sabios que hoy es una cumbre mundial de de Sabios Enrique Sánchez

Voz 3 00:47 tal buenos días presidente de la cumbre

Voz 1365 00:49 el presidente de la cumbre que hoy te lo ha traído aquí por eso digo miren está estamos transmitiendo en en Instagram ahora mismo en directo para que vean que el estudio se ha llenado de vida literalmente siempre tenemos las grabaciones de estos sabios que nos ha acompañado durante todo el verano pero han venido en en persona han venido los verdaderos protagonistas de esta sección

Voz 3 01:12 pues sería han venido a los niños a Alejandra Pablo ha venido por supuesto

Voz 4 01:17 lo más llamativo lo tenemos ahí un aplauso María Matilde por favor es que tenga que ganas tenía de conocer la María Matilde

Voz 1365 01:29 porque sabe que nos ha estado alumbrando esta esta este verano con sus con sus reflexiones

Voz 5 01:35 buena aparentemente reflexiones aparentemente no así usted no da puntada sin hilo que sea un día antes yo tiraba

Voz 3 01:44 claro yo le hacía preguntas que usted me iba contestando pues lo que yo le decía

Voz 5 01:47 yo lo que quería ahí está la virtud no osea que se haría pueblos cedro de Úbeda mira qué lista hoy como como han contra la Gran Vía porque creo que hacía tiempo que no la pisaba no me acuerdo pero lado pero la vela anotado cambiada pero esta todos no sólo a España

Voz 1365 02:09 por eso la están dejando muy muy chula a dejarán

Voz 5 02:12 claro yo que he visto construir ha huido tengo casi un giro así que casi la semana que viene me han chupado que cumpleaños si Dios quiere noventa ahí dos Olé yo se dice rápido e diez San Ramón

Voz 1365 02:29 María Matilde Nos ha estado acompañando todo este verano nos ha hecho grandes reflexiones pero sobre todo lo que nos ha quedado una de las cosas que más no nos ha impactado

Voz 5 02:39 es el el amor que sentía por su marido yo creo que se lo merecía que lo que demostrado con las poesías que queda claro es que María Matilde nos ha traído

Voz 3 02:51 a Lourdes un libro de poesías de su marido

Voz 1365 02:55 ya que era su marido el que escribía los poemas bueno ya no lo contó son de hace setenta años claro cuando le le iba a usted le iba detrás yo no iba detrás pero yo no le quería

Voz 5 03:07 pero por qué no lo porque era un chico de la casa vecino un vecino para cómo iba a querer a un chico de la casa usted que expiraba casarse con

Voz 6 03:17 nadie ha no sí tendría muchos pero tendentes

Voz 5 03:20 pero no me lo me interesaba ninguno que quería nada luego pase una desgracia él se metió en casa acortó

Voz 6 03:29 Marie Laure ya ella ya quitada hilvana ahí ya ya ya

Voz 5 03:34 esto el RACE el cariño no

Voz 3 03:36 bueno el roce y las poesías que tiene un libro que ahora nos leer alguna de las poesías porque un libro entero de hace setenta años

Voz 6 03:43 qué cosas bonitas

Voz 5 03:45 las demás premio cuáles

Voz 3 03:47 no de poemas escrito a mano por su madre y relatan bonita de hace setenta años que conserva como un recuerdo increíble y que si quieres Lourdes nos puede leer algún bueno vamos vamos a que nos lea un poema no

Voz 5 04:00 la princesa tenga están deseando

Voz 3 04:04 bueno aquí las piezas Ana le pasa las gafas

Voz 5 04:06 ya estamos poniendo las mismas para que no

Voz 3 04:09 voy a leer este poema de su marido de una libreta de hace setenta años

Voz 6 04:12 pues mire veían la sangre amada por es tu humilde basará sus rojo Ravi regresara aquella cara bonita su cuerpo de esmeraldas aquel Corazón de oro en tu pecho guardaba yo en cambio la haría todo lo que les creara o oro te llevas Joyas sedas y hermosas casas para que por sus jardines Mi princesa paseado respirando el aroma de las rosas y las plantas

Voz 5 04:47 qué bonito cómo cómo

Voz 7 04:50 con nunca

Voz 5 04:54 pero como no iba a hacerle caso cómo iba a querer le cómo no iba a quererla

Voz 3 05:00 en estas poesías tan maravillosas claro

Voz 8 05:02 cómo se llamaba su marido Francisco

Voz 1365 05:06 pues es que durante todo el verano hemos estado escuchando diciendo

Voz 5 05:09 yo que como era de lo que decías que ya usted

Voz 6 05:11 terna yo no no externo pero que eso quiere decir que no alterna es camisa me dejó bien abrigada escúchame íbamos creo que lo dicho al cine todas las semanas él era Platero entró de niño en plata Meneses tan pequeño era que hundía traigo las fotos el día que entró a trabajar al chalé a comer volver el portero les dijo niño a jugar a la calle no dejó pasar llegó a Cromwell Teror nada más

Voz 3 05:45 cronometraje ese acre enorme tan

Voz 6 05:48 o sea aún cronometrado oficial llegó entonces cuando se cuidó me entiendes sentido

Voz 3 05:57 lo tenía todo era un salto sin altar comedia usted un salto al eso nos impresionó también lo que nos contó

Voz 5 06:03 lo da el alterne si a los delanteros os mira mira

Voz 3 06:08 no es no no vas a hablar hoy os va a hablar Matilde Gemma bien claro una cosa así Fine Nina Nine a ella me iba al cine Astur que costaba ingesta

Voz 1365 06:20 no sabéis ni ellos ni al Alejandre Pablo que también están aquí acompañándoles pesetas sabiendo que son pesetas

Voz 6 06:27 la moneda antigua Félix

Voz 3 06:32 acabáis los romanos

Voz 6 06:34 pero Hidalgo una semana que le pagaban un plus porque era tóxico lo que hacía eso hemos corrido todos los teatros de Madrid todos los fines de Madrid conozco o sea lo de que no alternas que ya no sale algo avales cuando me llena murió para me dije acabo

Voz 1365 06:55 pero bueno usted sigue teniendo una vitalidad y un usted sigue teniendo

Voz 5 07:00 veinte años he vivido sola hasta que me ha pasado lo que me ha pasado que se rompió la cara

Voz 6 07:04 era no si me tengo rota bueno tengo hijas hijo ha oído que no me

Voz 5 07:11 falta de nada Matilde ha venido con Linda apeló Harding Lina Lina que sigue siendo Matín Lina pero digamos que ya

Voz 3 07:21 que ya no no no aparenta Matilde y Nano aparentando aparenta

Voz 5 07:25 pues lleva pagado cincuenta años a la Seguridad Social

Voz 9 07:30 fíjate

Voz 5 07:33 va a ser muy Lima hubiera Botín Lino López Corrado eh mira qué guapa está Elena Navas venta que cincuenta años oye Gemma trabaja María Matilde que le parece

Voz 1365 07:44 es que que saquen a Franco de del Valle de los Caídos es un tema a ver que noto

Voz 6 07:52 a mí me tiene sin cuidado fue el hombre que estropeó mi vida porque me cambió la vida lo antes de la guerra era una niña bien trabajaba mitad en ADE pagaba una peseta por el colegio una peseta hace casi noventa años era mucho dinero eh yo tenía sombrilla yo tenía paraguas de tenía raquetas tuvo de todo que la raqueta va conservo porque cuando salimos evacuados la cogí la tengo con mi nombre eh

Voz 5 08:27 o sea que usted tenía una vida cómoda bien

Voz 6 08:29 una aquí y la guerra se lo se lo llevó todo por delante todo pueblos las salimos evacuado recogieron ya se ni colegio de bueno tengo un cuaderno hay que vale un tesoro

Voz 3 08:41 si tiene los ha traído también Lourdes son Cuaderno del Colegio de cuando yo iba al cole

Voz 6 08:45 porque usted fue muy feliz no en esa época en el colegio ocho meses fue el colegio Nava más ha oído y luego ya digo toda que lo que va como fue la boda define porque mi marido tenía una buena familia numerosa como ahora los hijos en marcha igual por provincias tenían muchos tíos por provincias Hinault regaló un kilométrico que no saben ustedes lo que es no nosotros bueno un libro que era de kilómetros nos regaló un hermano claro luego íbamos en casa la familia tuvimos de cine

Voz 5 09:32 bueno define a dedo como bueno lo vais lo ves que lo vais hablar no te gusta no vamos a preguntarle a Alejandra Pablo

Voz 8 09:42 os imagináis así la radio bueno sí sí poco si vosotros escucháis la radio no normalmente si una a veces en el coche en el que

Voz 3 09:52 sí que a mí me cuenta estéis que sois más de Youtube de Netflix y cosas o no si has de ir a vosotros habéis fíjate que Matilde considera que en la primera es la primera vez

Voz 9 10:07 me yo es igual de estáis igual ella también

Voz 6 10:14 a vosotros os hemos

Voz 1365 10:15 he estado preguntando también cosas como muy importantes no como el tema de la corrupción

Voz 6 10:19 con el tema de bueno ni hablamos

Voz 8 10:23 la política decidí y me tenéis opinión creéis que a los niños se pregunta se les pregunta poco por cosas que realmente sabe si bueno

Voz 5 10:36 el depende del acoso a ver por ejemplo al Alejandra sobre el tema del feminismo

Voz 8 10:42 tú tú cómo lo ves esto pues me parece muy mal porque las mujeres tenemos los mismos derechos

Voz 10 10:51 los mismos derechos que los hombres

Voz 1365 10:53 aquí incluso te debe parecer raro no que que cuestionen que tú no pueda ser por ejemplo alguna cosa que para los hombres está mucho mejor visto no sé estoy pensando en si sueñas con ser futbolista no obstante no te gustan pero como por suerte que ayer por ejemplo perdieron el el Mundial ante Japón las chicas de la sub veinte de fútbol eso no ocupado casi portadas se hubieran sido los chicos igual pues a lo mejor sí esto a ti te extraño

Voz 8 11:22 no todo es raro porque si me parece que la chica es también pueden jugar al fútbol y si quieren pues tiene el derecho

Voz 1365 11:31 Pablo tú crees que los adultos no sabemos hablar con los niños y por eso siempre os preguntamos eso de que quiere ser de mayor cuando para salir del paso

Voz 8 11:39 un niño no piensan es en qué piensan divertirse y está ahí

Voz 3 11:43 pues también tiene razón claro fíjate en una frase la clavados

Voz 5 11:47 pero los adultos nos empeñamos en relacionarnos de esta manera hay que le pregunto qué les digo no que

Voz 3 11:52 te era hice yo que sé pues ya lo veré de mayor no

Voz 1365 11:56 ya veréis que además no se no sabes cómo vas a ser de mayor

Voz 3 11:59 ojalá ojalá de mayores ser como María Matilde no os gustaría ser como ella ya estar tan tan flamenca como ella

Voz 1365 12:09 piensa que ya ha vivido de todo ello ha vivido toda la historia de de nuestro país reciente

Voz 6 12:15 la las vimos malo muy malo bueno

Voz 5 12:18 bueno también porque mucha gente firmaría por tenerlo

Voz 1365 12:20 la vida que que usted ha tenido María Matilde con

Voz 5 12:23 con un compañero como Francisco al lado y unos hijos sí hijos perfectos Mario también todos que ha sido muy feliz se la ve muy feliz todavía

Voz 6 12:33 qué miedo engañado con él ni regañó Mis hijos no tenido donde se fían de llegar

Voz 5 12:40 los extremos como lo ha hecho eso quisiera saber creo hombre si no lo haga usted me matiz llena a los catorce años trabajando

Voz 11 12:49 lleva buen tal cotizando

Voz 3 12:52 el cotizando a vosotros Matilde una quiere pide la palabra

Voz 5 12:57 yo no digo yo que hable a sola bastante es verdad es que no regaña Noor no como madre no ha sido terreno no a a su hijo quizá un poco comía muy mal pero vamos no nosotras no

Voz 6 13:09 sí hombre tengo una amiga que le puso setenta inyecciones de de aquello que se llevaba una apendicitis haré otra cosa setenta inyecciones no comía inyecciones de hígado

Voz 5 13:23 dedicado e inyecciones de hígado dice matinal no no no tengo la pastilla número mil

Voz 6 13:32 de duplicar ansía con ideas Hilda esto qué es

Voz 5 13:35 eso sí una vez medicina que le daban duplicando idea hacía a mí lo somos

Voz 3 13:44 veo totalmente no van a todos vosotros

Voz 5 13:46 es os pega mucho con la bronca bien mucho tiempo no a veces no

Voz 6 13:52 es cuando no es por tramos malo cuando a mí ayer pegarme con mi hermano los hermanos son un invento un poco ahí

Voz 1365 14:02 cuestionable porque parece que lo han hecho para fastidiar no voy

Voz 8 14:07 sí sí claro le kenianos pequeñas no los mayores si los mayores van un poco de abuso no es no mucho

Voz 3 14:14 porque además públicos temeroso eso lo contrario porque es el mayor

Voz 5 14:17 porque estabais muchos hermanos además vosotros no sabéis tres

Voz 3 14:19 hermanos cada uno no no llegue a todos

Voz 8 14:22 es duro es el mayor sí

Voz 5 14:24 ay pobre

Voz 8 14:27 hice lo tocan todo no te lo remueven todos sí pero bueno te acostumbras como el responsable tú porque te piden que sea el responsable que yo también soy un niño sí pero bueno al final te es lo que toca Molas

Voz 5 14:43 en algunas cosas sí algunas veces sí pero entre las pequeñas no yo soy la mediana

Voz 8 14:48 entonces en medio sí que dicen que es la peor posición de toda no pues a mi me gusta así

Voz 3 14:53 para unas cosas mayor para unas cosas pequeña no lo mejor de cada cosa

Voz 5 14:57 por ahí detrás pide la palabra no sé si el hermano pequeño de alguien a ver el hermano pequeño a ver vamos a ver vez Pablo habla hermano pequeño de Pablo cómo te llamas Raimi como Jaime Jaime cuenta la verdad por qué por qué reto

Voz 1365 15:13 este con Pablo

Voz 5 15:14 hay con sí con Pablo porque nos peleamos pero qué pasa para que os peleáis

Voz 11 15:21 quién empezó la pelea di la verdad

Voz 5 15:25 yo al menos lo ha reconocido ha reconocido

Voz 1365 15:30 bueno las los hermanos siempre provocan provocan muchos problemas

Voz 3 15:35 y pasa Marie Maria Mare me están señalando el reloj como diciendo que que se tiene que ir no usted no tiene prisa no me comida a vale vale

Voz 5 15:44 comida usted Kutxabank Radio Madrid escuchaba la radio no Matilde es muy duro

Voz 3 15:51 Telemadrid le gusta mucho un problema de Telemadrid

Voz 5 15:53 era joven no había tele escuchaba la radio no mucho la novela tal claro pues al Radio teatro de Radio Madrid de todo

Voz 6 16:02 de todo pero usted es mucho en un programa se llama punto de mira que a mí me lo he dicho me encanta porque es ilustra lo bonito que tenemos en Madrid ido que ignoramos eh

Voz 3 16:14 que por cierto antes me ha dicho fuera de antena que quería decirle a Lourdes algo de que las rectificó la semana pasada verdad hacking a usted por lo de los italianos

Voz 5 16:24 ya claro usted dijo que no se va a ver a ver poner de acuerdo vosotros porque primero Nos dijo que desde que se había muerto su marido Francisco ya no cantaba y luego el otro día cantó una canción de la de los medio cantaba bueno pero usted puede cantaba Jorge cómo era Matilde no hombre

Voz 6 16:43 edad bueno y me ha dicho que ha sido aquí era una canción de

Voz 12 16:51 mira la vamos a escuchar mira a nada una canción de la guerra engañado ni es que pronto viene eres un soldado se español lo te aldeas no se marcharan ID recuerdo un bebé

Voz 6 17:06 te dijera no lo a gusto y me dijo usted que aquí no había vida italianos yo sí yo

Voz 5 17:15 yo sabía que había habido italiano Italia

Voz 6 17:18 aldeanos orgía alemanes sin estuvimos con el Ejército de aldeanos bueno la batalla de Guadalajara fue cubos italianos que llego al bajo ha oído bueno entonces de que tengo que corregir porque hay me veo en

Voz 3 17:38 porque alguien dijo que no había no que yo lo dije

Voz 6 17:44 Ana y nosotros dos niños de le de de mi de mi generación eh no teníamos ayuda de nadie que coronar con la no intervención la ayuda que venía de Rusia no la quitada sin embargo los niños de del otro partido tuvieron ayuda italianos y alemanes

Voz 5 18:06 entonces digo tengo que corregir después

Voz 3 18:08 el de los italianos más adelante en nuestra generación vinieron a robarnos las novias

Voz 5 18:11 eso es lo que dijimos eso es lo que dijo no sé no lo yo yo digo es que eso lo dijo les les cuento a Rick masa Enrique

Voz 3 18:19 esos veranos hay un mausoleo

Voz 5 18:22 han quitado en Almudena vale vale no he dicho no hemos corregido Dios me libre de temas venga usted tiene internet manejar el teléfono me niego a todos vosotros en el digo una cosa

Voz 3 18:38 espérate que tiene más que es una

Voz 5 18:41 una cosa que me hecho que kosher

Voz 6 18:45 tejer leer mucho se

Voz 5 18:49 Ignasi nodo Illano quiero aprender nos faltaba el poema de Matilde vosotros os imagináis Un mundo sin internet

Voz 8 18:58 no bueno sería ver sería divertido poliéster todo el día jugando pero también se pasaría el tiempo con otras cosas pero sería absurdo ya sería como algo raro

Voz 3 19:10 claro es cuánto tiempo ha pasado en Internet vosotros al día todo viendo la tele más claro pero viendo la tele por Internet porque lo que habéis Netflix sino hubiera Internet tendrías que ver la canales de Tele lo que os echaran

Voz 1365 19:23 lo que pasa es que no sólo no sólo lo de Internet es que ellos han nacido ya

Voz 5 19:29 conectados pero no y cual

Voz 1365 19:31 lo vais alcohol estudia hay buscáis cosas también en en Google me imagino para hacer trabajos sí para hacer cosas nosotros hacer exposiciones claro que sí

Voz 3 19:41 otros sabéis que es una enciclopedia

Voz 11 19:44 habéis buscado algo en la ciclópea no

Voz 5 19:46 vale Alejandro se queda así como nadie es así pero es que en algo se sacan contado tus padres no es que en en el colegio no nos dejan buscar inmenso porque

Voz 8 19:56 no es que es algo raro

Voz 5 19:58 claro que eso porque es algo raro porque claro es que ya se ha quedado como de lo que es del siglo pasado Henri sabes que cuando Enric y yo éramos pequeños no había Internet teníamos que ir a La Biblia

Voz 13 20:10 a buscar cosas hacer los trabajos o a buscar en casa veces nos compramos un ciclo

Voz 5 20:14 pedía Hay que lo buscaban bolso estamos mira como dicen que si las si os parece increíble no no puedo

Voz 6 20:22 a ver en en en Internet

Voz 8 20:25 sí porque haya incluso les por Internet y tan claro

Voz 5 20:31 se ley muchos vosotros sí

Voz 8 20:34 pero si leo más el libro libro Internet te da rabia cuando dicen los niños de Granollers pues si es que Alejandra tú tienes que leer más pudiendo yo yo leo todos los días

Voz 5 20:48 a mí también me daba mal

Voz 7 20:50 yo leo

Voz 5 20:52 ah mira me lo me lo Pando lo decían también lo decía cuando yo era pequeña ahí en el pleistoceno superior

Voz 3 20:59 esta es Paola que es la nieta de Matilde que por cierto también es periodista habló una vez ya no se bajada de la oye es muy lista es verdad hola muy bien guapa que Paola es muy lista demasiado

Voz 1365 21:19 que me quiere mucho estas estas orgullosa imagino de hombre bolso vuela porque se expresa

Voz 14 21:25 muy bien si realmente lo tiene todo muy claro claro vosotros me habéis aquí trae un libro de poemas cuaderno alcohol y tal pero llegas a su casa y eso es una

Voz 5 21:36 este Arsenal y documentación es bastante impresionante la verdad pues María Matilde te agradezco mucho que te hayas pasado por la radio y tutelando la ahí abandonado este pues que la tengo cama espero que haya pasado un buen rato cinco mandarle toma ya te lo puedes creer sin comentarios

Voz 3 21:57 sí sí te lo has pasado bien Matilde te lo has pasado bien aquí en la radio sí pero se posible se está quedando conmigo pero mucho

Voz 6 22:07 que el alterne que no le alterne ve que ya a los ex mujer

Voz 5 22:12 no lo hacía por provocar Alejandra Pablo están también a ver qué me dejó Mateo a Dani y a su nombre la y ya no me acuerdo de los nombres historia victorias muchísimas gracias por habernos acercado a la radio oí María Matilde muchas gracias cinco momentáneas