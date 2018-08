Sucedió una Noche: 40 años sin Charles Boyer y el drama como género cinematográfico (26/8/2018)

Voz 1 00:00 día

venidos sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

sucedió una noche

Voz 1606 00:50 qué tal amigos bienvenidos otra semana sucedió una noche el programa de la SER y el canal TCM dedicado al cine clásico Verano Se nos va terminando pero no el cine que nunca deja de producir nuevas Pelli y además ahí están los clásicos de siempre listos para ser descubiertos para volver a revisarlos qué es lo que nosotros hacemos en Sucedió una noche de hoy es el último programa de esta temporada íbamos a poner punto y final a dos series una la que nos ha acompañado todo el verano dedicada a los géneros cinematográficos de otra la que Jack Bourbon ha presentado toda la temporada de cada al cine de terror Nuestros detective cinematográfico volverá la semana que viene con otra sección distinta pero bueno no perdemos más tiempo íbamos a comenzar el programa como hacemos siempre nuestra apuesta de la programación de TCM para los próximos días

Voz 8 01:46 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 9 01:54 de Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 1606 02:02 la película de TCM esta semana nuestra apuesta es el golpe de George Roy Hill una de las películas más famosas de los años setenta protagonizada por la pareja de oro Rober Red por Paul Newman

Voz 0544 02:19 el golpe volvió a reunir en las pantallas de cine a la pareja Redford Newman que cuatro años antes había triunfado con dos hombres y un destino

Voz 12 02:26 no lo has hecho ningún timador desde entonces me he ido trampear por esos pueblos de inmigrantes siempre con los polis pisando los talones aún seguiría haciendo lo mismo sibilino me hubiera metido aquí no te engaña es por las apariencias que a un trabajo bien

Voz 0544 02:40 el mismo director de aquella película George Roy Hill fue el encargado de dirigirla el golpe es un film que gracias al carisma de Robert Redford de Paul Newman a su argumento llena de sorpresas y giros inesperados y también cómo no a su música se ha convertido en uno de los títulos más populares de los últimos treinta años la cinta ganó siete Oscar entre ellos el de mejor película

Voz 13 03:01 a mí me pica representadas las día real lignito

Voz 12 03:05 sensacional Gil que es decir

Voz 13 03:08 habéis estado muy bien

Voz 0544 03:10 Ada en los timos que cometieron en la vida real dos hermanos Charlie Icod por Fritz que mil novecientos catorce hicieron una estafa similar a la que se ve en la película conocida como el cable

Voz 12 03:20 el timo de las ganancias no sirve con un banquero el de las apuestas no hay jugador de póquer que no apueste a los caballos decimos no se ha usado desde hace diez es sólo puede conocerlo creo que ellos tampoco lo conozco un par de nosotros trabajaremos desde dentro

Voz 0544 03:32 en el filme Newman y Redford preparan un gran timo para vengarse de un gánster llamado lo niegan que a su vez quiere asesinar a Robert Redford porque robó el dinero de uno de sus correos

Voz 12 03:41 oye cuando voy a aprender a quemar en grandes siga o no por qué tanta prisa quiere jugársela lo niegan tú sabes algo de él se que mató a Luther tengo que saber algo más si ya no se tiene casas de juego en la zona sur posee una destilería varios bancos si la mitad de los políticos de Nueva York y de Chicago no hay quién le pare los pies cuando deciden meterse con uno yo le pondré la zancadilla por qué porque no ser matar pero si quiera hundirlo pone

Voz 0544 04:06 Koeman aceptó inmediatamente rodar la película Redford sin embargo tenía más dudas no veía claro su papel nunca pensó que el golpe tuviera éxito

Voz 12 04:13 no quieres aprender vienes aquí te enseño lo que quizás sólo cinco hombres en todo el mundo saben cosas que muchos timadores no podrían hacer aunque lo supieran y tú quieres parar una bala tan sólo pido un par de días sabré cuidarme durante ese tiempo

Voz 0544 04:26 los productores hicieron pruebas a otros actores entre ellos a Jack Nicholson pero Robert Redford afortunadamente cambió de opinión y finalmente hizo el papel

Voz 12 04:34 en Chicago tengo un amigo que se llama Henry Condor quiero que vaya a saber no hay en el oficio nadie mejor que él te enseñará cuánto debe saber quiero trabajar contigo yo he terminado ya sí claro si eso es lo que tú quieres eso es lo que quiero

Voz 0544 05:17 el tema central de El golpe es este RACC Time compuesto por Scott Joplin en mil novecientos dos titulado de Entertainment el RACC Time es una de las primeras formas musicales genuinamente norteamericanas y una de las mayores influencias en el desarrollo del jazz practica I'm significa tiempos rasgado y esa es la característica principal de este estilo romper la regularidad el ritmo por medio de la acentuación de una nota gracias a el golpe la música de Scott Joplin Se puso nuevamente de moda ya quedado eternamente unida a esta película sobre timos venganzas y amistad

Voz 16 06:06 no

Voz 18 06:27 a ver qué tal con el de esta semana que cuando uno que las chicas no quiere trabajar como sabes y una de verdad está con sus cosas es que se toma unos días libres y qué hace cuando no lo tiene porque a veces ocurre que hace entonces sabe cómo solucionar ese problema y los clientes quién los inspección a ver si están sale lo hace usted está hablar porque si no lo hace dentro de poco todo el mundo se habrá contagiado de alguna enfermedad y qué va a hacer cuando hay poco trabajo por dejar que las chicas estén rascando la barriga le diré una cosa señor MacCain azulgrana tiene tiempo para pensar la mayoría de las veces arrepentirse

Voz 1606 06:56 porque lo aprendieron de pequeños

Voz 19 07:00 sí a las seis en la buena fe

Voz 12 07:40 oye recibiste la invitación para el bautizo de mi dijo también invitado a otros concejales cuenta conmigo genial gracias pero somos

Voz 20 07:50 dejaría que me quizás sea y con eso votase a favor de los derechos que les necesitamos aliados sino que necesitamos a todos

Voz 23 08:26 siempre hace igual cómo puede vivir así como sabemos si está bien cuarto en esta no está en nuestro son inconsciente nuestro una enfermedad me ha dado un susto de muerte la poesía Marqués debido a ese sexto Nos médicos dicen que la narcolepsia se vive reacciones químicas en el cerebro la aparecen situaciones de estrés

Voz 15 08:52 bueno

Voz 24 09:11 yo me pagan con amagar

Voz 20 09:17 yo allí enamoras le dedicaba maíz de repente centró la OTAN su en nuestro

Voz 25 09:21 mí mirándome así me dice realmente tú te gustaría es conmigo pues no

Voz 26 09:26 no me encuentras activa es la mujer perfecta

Voz 8 09:35 pues yo te veo guapo estadio es que tú y yo tenemos los mismos gustos Nos gusta Clark Gable

Voz 1606 10:21 en este juego como decía no hay premios pero siempre dio al final y os doy las respuestas para que nos queréis colabora así que vamos a ello empezábamos escuchando a Julie Christie aleccionado a Warren Beatty en el oficio de regentar un burdel en la película Los vividores de Robert Altman y luego poníamos una canción de Leonard Cohen Winter Lady de las varias suyas que suenan en este western de los años setenta en el segundo diálogo oíamos Asón Penn en la piel del concejal gay de San Francisco Harvey Milk concejal que murió asesinado su historia se cuenta en la película Mi nombre es Harvey Milk de Gus Van Sant estrenada en dos mil ocho con banda sonora de Daniel Guzmán la tercera película era también de Gus van Sant precisamente el film que le consagró como director Idaho privado en el diálogo oíamos aquí haciéndose cargo de River es que se había quedado dormido por causa de la narcolepsia canción que elegimos de su banda sonora era el tema que cerraba la película de All my de los pobres para terminar la más difícil la noche que no acaba el fantástico documental de Isaki Lacuesta sobre Ava Gardner que veíamos al pianista Paco Miranda contando que él también se acostó con ella aunque sólo para echar la siesta de fondo todavía escuchamos a la Gardner cantando este tema que suena en el documental pero que pertenece a la película Magno

Voz 20 11:49 los géneros cinematográficos pues es acción dura misterio

Voz 11 11:56 sí

Voz 30 11:58 sí

Voz 1606 12:02 hoy ponemos punto y aparte a esta sección que nos ha acompañado este verano ir decimos punto y aparte porque nueve semanas no nos han cabido ni mucho menos todos los géneros cinematográficos así que muy probablemente retomaremos esta sección

Voz 31 12:14 el futuro para hablaros de otros géneros como el cine épico el cine histórico y otros cuantos hoy vamos a terminar hablando quizá del género más extendido el drama

Voz 32 12:26 a mí

Voz 0544 12:31 antes incluso de que los hermanos Lumière presentaran el invento del cinematógrafo Edison con su Kyi netos copió ya había filmado algo que a partir de entonces iba a repetirse en miles y miles de películas el primer beso de la historia del cine es que el cine que aprendió pronto a hacernos reír también se ocupó desde sus inicios de que nos emocionamos viéramos reflejados en la pantalla los sentimientos que manejan las vidas de los hombres

Voz 33 12:56 aunque aquellos sucesos han sido la causa de mi sufrimiento

Voz 25 12:58 quiero contar la verdad

Voz 0544 13:02 los dramas y sus hermanos los melodramas son los géneros cinematográficos que Masia cercana a la realidad que viven día a día la gente que llena las salas de cine

Voz 34 13:10 va a seguir con una gente que vive en un barrio miserable a identificar con una protagonista que

Voz 20 13:16 se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de un hospital

Voz 26 13:20 pero la realidad

Voz 0544 13:21 drama centra su atención en los conflictos emocionales y en los valores humanos

Voz 35 13:28 no no

Voz 0544 13:34 la representación de los sentimientos y conflictos busca la empatía del espectador es verdad que la desgracia tiene otro

Voz 0419 13:41 la desgracia enseña

Voz 0544 13:44 Nos permite olvidar por un rato nuestros propios problemas para vivir los de los demás e incluso aprender de ellos

Voz 0419 13:50 no en el quilla película tú y yo llegaste en saberlo

Voz 0544 13:58 por eso los dramas cinematográficos se han alimentado de todos y cada uno de los conflictos humanos desde la lucha por la supervivencia me han robado

Voz 36 14:07 donde entrará en Rabat en Florida mientras trabajaba y que se ha hecho me tienes que ayudar va yo vengo a encontrar esa bicicleta

Voz 0544 14:15 John es amorosas de que más

Voz 24 14:17 más que nadie en este momento es más que hiciste

Voz 0544 14:21 el fracaso la ruina o la enfermedad

Voz 29 14:24 yo he tenido que pasar teatral todos hablan de eso ya que al parecer está hecho vegetal

Voz 12 14:29 el Geta aquí no has dicho

Voz 29 14:33 gilipollas pero tal y por supuesto la muerte esa es la mayor desdicha pelan menos joven que ir precipitaron

Voz 0544 14:47 se trata también de uno de los géneros más discutibles porque el drama está prácticamente en todas las películas incluso en las cómicas

Voz 37 14:54 qué buena película que sabrás quinto trabajaba como el mejor

Voz 20 14:58 lastima que tenía mala suerte eso sí

Voz 0544 15:01 drama tiene sus normas el golpe del destino que sacude a los personajes

Voz 27 15:05 el y luego descubre que su hermana y todo el espacio ahora

Voz 20 15:11 los obstáculos que jalonan su camino estaba paseando porque un Square ir pronto de pared ante un escaparate y me aspecto en el cristal y me pregunté quién será este borracho inglés cuenta de que era yo miran es hoy un borracho Mírame y la voluntad para superarlos eso creo que es imposible no está decidido el amor será siempre problemático y trágico todavía sigo amando al hombre que mate el sufrimiento patente siempre intentará sacarle todo ello una lección creo que las películas deben de girar el mensaje una simple historia no sirve en drama implica también una fuerte apuesta por los personajes en detrimento de la acción por ejemplo

Voz 26 15:55 se vive solo con una persona querida que no teniendo nada a nuestro lado cuando esa persona no a los que

Voz 11 16:07 no inventó

Voz 0544 16:08 drama el ser humano llevaba conviviendo con este género desde el antiguo

Voz 29 16:11 era una mujer troyanos cría extranjera puede estar orgullosa como todos sus hijos lo Seve esto caer bajo las finanzas griegas

Voz 0544 16:22 primero con las tragedias griegas y más tarde con el teatro clásico

Voz 39 16:25 la que claves

Voz 40 16:30 salud que esperan esto y por supuesto llevaba tiempo conviviendo

Voz 0544 16:38 lo con él gracias a la novela

Voz 0419 16:40 para Llamas Julieta o Ginebra huelo y tuviese un final bastante patética querida

Voz 41 16:45 sobre esa base literaria y teatral el cine supo darle al drama sus propias señas de identidad

Voz 11 16:51 le

Voz 24 16:54 siempre y cuando los besos son muy apasionados y antes de hacerlo

Voz 11 16:56 el fundido en la época del cine

Voz 0544 16:59 Mudo directores como Griffith Porcel allí o Murnau debían exagerar la teatralidad esos actores para mostrar mejor las emociones que envolvían a sus personajes

Voz 27 17:08 ellos

Voz 29 17:09 sin no necesitábamos dial teníamos expresión

Voz 0544 17:13 con la llegada del sonoro las palabras complementaron lo que el espectador veía irse podían explicar mucho mejor los problemas que desencadenan el drama

Voz 29 17:21 muchos estamos

Voz 0544 17:27 qué quieres decir directores como John Stahl o Mervyn Le Roy le dieron al drama

Voz 41 17:31 tintes de crítica social surgieron grandes estrellas especializadas en el género reinas del desgarro

Voz 0544 17:37 pero como Bette Davis por ejemplo ajustarse los cinturones anoche vamos por su eterna rival Joan Crawford

Voz 0419 17:45 a nadie acepte el único trabajo que pude conseguir para que tú y tu hermana pudierais comer vivir y vestido

Voz 0544 17:57 en los cincuenta directores como Vicente Minelli o Douglas ir llenaron de color sus melodramas a los que añadían una ácida crítica a la sociedad de la eh

Voz 18 18:05 toca no puedes hablar en set tu jardín estoy enamorada de vamos a casar dirán que eres más joven que tú eres un abrigan planes es sólo con dinero a Ronan no le interesa no

Voz 0544 18:16 gracias a los grandes dramas el cine americano además fue rompiendo con los códigos de censura por ejemplo en Un tranvía llamado deseo de Elia Kazan el espectador percibía claramente el arrebato sexual de los protagonistas

Voz 43 18:29 el está la camiseta no te importa que me ponga cómodo ahora Kitty pelado como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad

Voz 0419 18:36 a mí también con este calor no es fácil tener aspecto de persona libre

Voz 0544 18:39 sí Elizabeth Taylor y Richard Burton introducían las palabrotas y el lenguaje soez el cine en Quién teme a Virginia Woolf

Voz 43 18:45 el dolor no acaba de calar

Voz 0544 18:52 mientras en Europa Antonioni Aubert Man profundizar en la psicología humana preguntándose por la propia existencia

Voz 23 18:59 he convoque entre nuestra fe y nuestras dudas ante los Silent

Voz 0419 19:03 es una de las pruebas más terribles si definitivas de nuestro abandono

Voz 0544 19:06 el drama ha crecido y se ha desarrollado a través de las grandes corrientes cinematográficas

Voz 20 19:11 cine universal el neorrealismo italiano no malditas entran ganas de tirarme al río por más

Voz 0544 19:19 las películas de los maestros asiáticos como Satty allí Ray Kurosawa o ya su giro

Voz 0419 19:24 sí me gustaría que al menos a mis dos hijos estuviera vivo

Voz 29 19:28 cierto que los mataran en la guerra tú lo perdiste uno el segundo

Voz 24 19:33 que ya llamado

Voz 0544 19:36 cine social películas son comentario de la situación

Voz 44 19:38 terna con crudo realismo de los problemas con que se enfrenta el hombre

Voz 0544 19:41 qué o los melodramas pasionales de Fassbinder o Pedro Almodóvar

Voz 24 19:45 existe alguna

Voz 15 19:51 sí

Voz 0544 19:59 amar desear sufrir el drama encuentra en estos verbos un filón inagotable para alimentar argumentos sacudir nuestras vidas fui a ver una película

Voz 24 20:09 yo no volví a ser Landis

Voz 0544 20:11 este índice salvo la aquí porque siempre habrá tragedias niños abandonados enfermos o personas que padecen las consecuencias de una guerra y que conmueven al espectador

Voz 45 20:21 hay minas a tu lado no te muevas lo que es un paso más por favor

Voz 24 20:24 no te tu paso más

Voz 0544 20:29 parejas y familias que se rompen dentro de una sociedad aparentemente perfecta

Voz 27 20:33 le

Voz 0419 20:36 no todavía tiene tanto miedo a la verdad

Voz 0544 20:39 por relaciones personales que escarba en en profundas frustraciones sexuales

Voz 29 20:43 hemos profesora exterioriza sus sentimientos por una vez

Voz 26 20:47 no tengo sentimientos Walter mete la cabeza ya que un día los tenga nunca triunfarán sobre inteligencia

Voz 0544 20:52 afortunadamente a lo largo de toda la historia los sentimientos anti enfado en el cine el camino de los la finalidad siempre será la misma arrancar del espectador una emoción quisiese es acompañada por alguna que otra lágrima mejor

Voz 27 21:07 si te parece que es salir por la puerta sin saber por qué ella alta Jekyll eso es piernas citas

Voz 0419 21:20 y de pronto Balta unitario y la mira ella entonces

Voz 26 21:33 yo diría que sí

Voz 24 22:02 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida desde Casablanca toda vivida estado esperando decir charlamos con tres

Voz 1606 22:17 Di cubana nacida en Getaria que ganó el Premio Feroz a mejor actriz de reparto en dos mil quince por la película Lorea caso de Icíar es muy peculiar porque empezó como actriz cuando tenía sesenta y cuatro años ahora tiene setenta y ocho y la hemos visto en títulos como El guardián invisible tres mentiras Higuera de los bastardos muchísima serio de televisión como Hospital Central o La que se avecina acaba de rodar legado en los huesos la segunda parte del guardián invisible mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar pero dejemos que sea ella quien nos lo cuente

Voz 46 22:49 ah y

Voz 25 22:56 qué porque quise dedicarme en realidad no sé yo creo que me gustaba veía la televisión allí en en el País Vasco cuando empezó la televisión vasca es decir yo porque no voy empezar a y haberse meter una prueba empecé en la famosa serie que duró veinte años creo innoble para pero empecé con sesenta años

Voz 24 23:18 tiene una labor Caser está comprometido con ella porque

Voz 25 23:21 la sentidas surgiera ahí Julia de jovencita sea el de antes de ayer e hacíamos teatro teatral más el pueblo no nosotras mismas no se vestían monos estábamos incrustó el este en mayo lo montaban por hace lo que pasadas pueblos pequeñitos hice eso cuatro obras muy bonitas en euskera claro siempre me ha gustado no sea siempre he tenido el gusanillo I Say cuando ya empezó la televisión vasca dado ya se has empezado

Voz 24 23:50 muchos lo creemos hasta que es lo que nos yo también era así antes este comienzo de la suerte de ver mis hijos me decían ama castizo luego en los jóvenes en paro

Voz 25 24:00 hombre a mí me han dicho que iba has siempre tratado yo creo que al principio tenían miedo o se ahora no ahora encantados orales e lo pasan un poco mal cuando tengo que salir fuera esto en Chile grabando una película en México en un festival ellos hola

Voz 26 24:17 eso es lo que Pierre Le Bail yo voy a empezar unos

Voz 25 24:28 películas que bueno la primera así largometraje Hay de protagonista fue Lar oye unen ochenta días luego Lorea Lourdes particular hacían casquillos de un choque Juan diga yo pensase de Bennati o el Clínico usted obstáculos Chayo que es la es muy distinto por ejemplo tú dices una frase como sea en euskera yo por ejemplo que habló Irujo in extremis en castellano dices pues el tono no es el mismo la densidad no es designando es la misma pero claro ya que tiene que salir fuera crisis hay que doblar que es lógico es lógico con Lourdes yo sí que entre nosotros ha habido malentendidos pero creo que a Beñat le gustaría que estuviésemos más unidas tuve mucha suerte con que me eligieran Josema de división

Voz 11 25:18 es para guiar

Voz 0419 25:21 mi hijo costaba vino conmigo

Voz 25 25:23 estaba en el arriba del todo dice que cuando escucho esto premio dice que pegó un salto me dijo yo porque comemos entren me decía no eres preparado algo discurso para decirle yo que voy a preparar vosotros que habéis preparado algo no pero es que lleva nada pero fíjate tú hagas famosas jóvenes guapas yo de nada ni dos Ruiz es que fue un hombre ya no podía ni

Voz 24 25:58 la gracias a los que no han concedido este premio para mí es un honor que los premios pero el Premio Feroz es feroz premio es que recreados muchísimo que fui aquello

Voz 25 26:13 sí me di cuenta que la gente no se parece que les sentó bien que dieran a mí el el premio no fue un subidón de mucho cuidado

Voz 47 26:23 eh es verdad

Voz 25 26:31 qué día están hijo pero a mí me dieron un papel pequeñito pequeñito que sale al principio de la película está salir en nada a cinco minutos se pero con estos me deben una película yo les diría mira hecho dos no hay dos sin tres cosa que me bebés la tercera película Elio se piensa que con este pequeño gesto de cinco minutos que han cumplido en no estoy esperando la tercera peli

Voz 24 26:55 aquí si la cosa llamarle asesino el a los medios de comunicación Hong quiere decir el señor Del Bosque en euskera su naked ahora que cuida que el equilibro Del Bosque quede intacto su armonía es colaboración que ponerle un asesino son hombres que es Kepa contra natura bueno primero lo primero que debe hoy que dijo esto

Voz 25 27:16 fiesta lo primero luego sigue veo por ejemplo en largo que une a ochenta días la tercera vez que que lo vi es cuando empecé a ya mirar como protagonista y el papel que aquí es porque al principio lo pasé fatal lo pasé fatal y luego ya empiezas acicate de tu trabajo en agosto y luego piensas pues esto tenía que haber dicho así

Voz 48 27:39 el derecho como está bien muy bien

Voz 25 27:42 para mí que voy a trabajar es que no es ir a trabajar es algo que hago muy a gusto y estoy muy agusto a mí me canso no me duele nada ahí estoy en casa y me duele la acentuará el eh

Voz 24 27:52 todo yo gozo disfruto con dieciséis años yo iba cada día al bosque a por leña hasta que anoche día una Nacho volviendo a casa hoy su silbido levante la Cádiz ahí me pareció era un hombre al tenis sismo un hombre con el torso desnudo me ves pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz vi que no eran nombre es un ser mágico

Voz 25 28:20 estoy la película de Amenábar Miguel de una bueno pues hice un papel bueno pues con Amenábar resultó que me vio en el Loreal me parece que sería Time llamó para anuncio este de las loterías de Navidad nada uno cosita de nada Cassini ni se me de y me dijeron que han Amenábar quiere que unas placer es una cosa arena que raro hacerme llegar hasta allí para hacer una cosa nada pues dice que quiere que me gasto pues vale nada pasó luego ahora ya cuando me llamaron para su película fue ese estoy encantada y luego en agosto empezaremos la segunda y tercera parte de la trilogía de El guardián

Voz 24 28:56 lo que le basada Éste será revelado lo que queda a oscuras es porque pertenecían los gélida

Voz 25 29:00 sí la tiene que es mi papel pues está muy presente un papel muy bonito de la verdad es que el personaje y una tercera no he leído todavía dolido pero no la verdad es que no hay para para y me llaman porque lo tengo representante entonces ahora estoy haciendo una serie me dijo Luis que no teníamos ni tu número de teléfono ni nada ir hemos llamado a Alla B el sindicato de actores vascos para que no es clara no tener representantes pues no mira cuando me llaman tiene es el presente y no me represento sola yo

Voz 49 29:40 no

Voz 7 30:29 calma no

Voz 1606 31:26 está son dos presidiarios eh Catherine Zeta Jones y Renée Zellweger cantando este tema de la película Chicago hay Move On y con ellas nos vamos a mover hasta esta próxima sección es nuestra sección de aniversarios

Voz 50 31:41 lo que el cine los lejos es tan difícil será alguien que la gente no común

Voz 20 31:48 hoy domingo se cumplen cuarenta años del fallecimiento de su ayer uno de los actores franceses que más huella dejaron en el Hollywood clásico hace un par de años os hablamos de él en nuestra sección de crónica negra vamos a recordarle otra vez

Voz 1606 32:04 un día de agosto de mil novecientos setenta y ocho llegó un teletipo a los pericos

Voz 51 32:07 los cultura que tienen una con poca cosa tenemos posiciones en el Ayuntamiento de estreno de una obra experimental aquí la muerte de Patricia Patterson de Patricia que Patterson pero esta crisis

Voz 1606 32:23 casi ningún medio de comunicación recogió esta noticia la mayoría pasaron por alto que detrás de la muerte de esta actriz inglesa quedaba un hombre desconsolado el galán de mirada turbia el hombre más seductor y misterioso de los años cuarenta

Voz 52 32:36 la diva

Voz 29 32:39 hombre yo lo

Voz 52 32:41 o dos del mes

Voz 8 32:45 fue el latin lover más elegante del Hollywood clásico yo le he dicho que las americanas adoraban su aire francés su fuerte acento su anticuado tupé

Voz 27 33:06 Iban Asenjo que recortemos siempre muy persona gracioso que está fantástico

Voz 1606 33:17 pero sobre todo adoraban esos ojos a media asta que castigaron a las mujeres más fatales desde la Garbo a Marlene Dietrich su presencia en la pantalla invitaba a las mujeres a soñar

Voz 29 33:26 con qué estabas soñando con vida tal y como la ir un desfile de las Indias

Voz 24 33:34 todos preciosos como estaba pensando en nuestras vidas

Voz 29 33:38 se busca como la que yo quiero compones

Voz 24 33:41 Ello

Voz 8 33:43 Charles Boyer llegó a Hollywood a principios de los años treinta o el barco navega de Prisa tan sólo ocho días y medio llegaremos era un

Voz 1606 33:51 uno de tantos actores que interpretaban las versiones francesas de las películas americanas antes de que los países no anglófonos impusiera el doblaje oro subtítulos pero chal suave no regresó a Francia se quedó in America a probar suerte

Voz 51 34:04 Soria y me pilla generoso

Voz 43 34:06 es

Voz 51 34:09 el cine sí sí porque

Voz 43 34:11 vas a tener un papel estelar junto al hija o la Monti

Voz 0544 34:17 dado el chófer tiene dos escenas

Voz 43 34:19 estelares junto a ella sales como unos minutos no se desató

Voz 0544 34:23 es que era ya un actor experimentado en su

Voz 1606 34:26 país tendría que soportar en Hollywood unas cuantas humillaciones de este tipo

Voz 8 34:30 no me diga que se siente incómoda pues si lo estoy me llevaré de paseo a mi orgullo al fin

Voz 1606 34:37 perseverando llegó su gran oportunidad en el año mil novecientos treinta y ocho y entonces el actor dejó sin aliento no ya a las americanas sino a las espectadoras de medio

Voz 0419 34:47 bueno intentes aparece ella Ángel y la marina a través la gran heavy hasta entonces él se acerca le dice algo así como un valiente con muy va conmigo a la que va se lo dice Guido allí donde pero clavándole los ojos pues pues con mucha pasión debamos pasión pasión

Voz 1606 35:09 la película se llamaba Argel y Charles Boyer interpretaba a un forajido peligroso y arrebatador nunca salimos de la casa

Voz 29 35:16 no estoy atrapado como un oso en su madriguera rodeado de perros que ladran y de cazadores les gusta quizá te dé suerte no no me gusta tienes razón sino viene Saray cualquier cosa

Voz 11 35:30 eh

Voz 1606 35:34 Charles Boyer consiguió hacerse un lugar en el cine americano como amante exótico y misterioso porque es

Voz 29 35:39 sin defensa que no te conozco no sé nada de qué pasa admire tampoco del tuyo pero me basta con querer

Voz 1606 35:44 películas como sino amanecieran o la primera versión de tuyo cimentaron su éxito

Voz 43 35:50 a las cinco

Voz 8 35:51 esos ciento dos del Empire State

Voz 43 35:54 bicing sí

Voz 29 35:56 lo más alto del mundo no puede confundir es lo más cercana al cien lo que tenemos en Nueva York

Voz 1606 36:03 este otro de sus grandes éxitos fue Luz que agoniza en la que interpretaba a un marido manipulador que intentaba hacer creer a Ingrid Bergman que se estaba volviendo loca

Voz 29 36:16 no te he mentido no olvidar te has olvidado de él como de todo lo que me he equivocado al tratar de curar Tello sólo este caso sean de cuidar personas especializadas son necesarios para formular

Voz 53 36:33 también Ángela Yuri trabajó con él en aquella película ahí estaba en un actor francesa todas le veíamos como el prototipo de Galán extranjero podía pensarse que estaba en casa pero en realidad no lo estaba seguía siendo un invitado y quizá por eso era un hombre tan mal

Voz 1606 36:50 nunca Ingrid Bergman Olivia de Havilland Claudel volver pasaban los años y chats voyeur seguía trabajando y compartiendo pantalla con las actrices más destacadas de Hollywood pero sólo eso porque de su vida privada nunca se supo más de lo necesario

Voz 20 37:04 Diego Patricia Patterson aceptas a Charles Boyer como legítimo esposo

Voz 8 37:08 si entonces yo os declaro marido y mujer puedes besar a la novia

Voz 1606 37:13 sabían casado en mil novecientos treinta y cuatro cuando él todavía era un desconocido esta pareja fue uno de los casos más inauditos de la historia de Hollywood jamás se les conoció un escándalo una infidelidad una pelea nada lo guardaron su amor para ellos mismos y pocas veces iban a las fiestas de la farándula

Voz 29 37:31 tal y luego quizás pero en estos instantes quiero disfrutar de nuestra luna de miel sin más testigo que nuestro cariño

Voz 27 37:50 el matrimonio duró cuarenta y cuatro años

Voz 1606 37:52 ante cuatro años de secreta hay discreta vida familiar

Voz 40 37:58 queridos hermanos hoy estamos aquí para llorar las

Voz 23 38:01 siete de mayo Nico

Voz 40 38:08 ya sufrió mucho esta vida y que decidió quedarse

Voz 1606 38:11 reveses empezaron en mil novecientos sesenta y cinco cuando su hijo veinteañero Michael se suicidó tras un desengaño amoroso

Voz 55 38:20 casi parece que vuela muerte

Voz 29 38:24 ya está el aire fresco las revivirá

Voz 1606 38:27 ya ya por entonces sesenta y ocho años pero hizo todo lo posible por sacar de la depresión y de la tristeza a su esposo

Voz 29 38:33 lo siento mucho pero la enfermedad suele jugarnos estas pasadas y me la llevaré a casa no debería haber salido esta noche pero ella insistió tanto lo siento lo siento

Voz 1606 38:43 pero desgraciadamente ella enfermó de cáncer igualdad pasó varios años cuidando la hasta que llegó lo inevitable

Voz 40 38:49 hace trece años nos morimos aquí para celebrar otro funeral entonces fue en de Mike hoy es el de pan esposa y madre

Voz 1606 38:57 Patterson murió el veintiséis de agosto de mil novecientos setenta y ocho su muerte como contábamos al principio no tuvo ninguna repercusión en los medios de comunicación poca gente sabía que era la mujer de Charles Boyer Un viejo Galán de ochenta y uno años que se quedó solo en un rancho de Arizona sabiendo que sus días sin su esposa

Voz 29 39:14 estaban contados el final lo desconozco

Voz 1606 39:18 acabe con mi propia vida dos días más tarde apareció muerto su suicidio fue sobrio una dosis letal de barbitúricos ninguna carta de despedida el suyo no era un adiós sino simplemente un reencuentro con su amada

Voz 23 39:31 bueno yo pudo

Voz 0544 39:34 lo de tierra para el cuerpo

Voz 20 39:36 Flores para hacer más acogedores extraño lugar

Voz 1606 39:39 disco que había grabado en mil novecientos sesenta y cinco el actor se preguntaba si el amor nace del corazón donde va ese amor cuando mueres regresa al corazón del que proviene ose convierte en lágrimas en los ojos quizá al final Charles Boyer encontró la respuesta

Voz 51 40:00 en el que ya If vale

Voz 56 41:51 el como

Voz 6 41:57 suena el tema

Voz 1606 41:58 principal de la película El cartero siempre llama dos veces no la película original de John Garfield Lana Turner sino él

Voz 57 42:04 primer que protagonizaron en mil novecientos ochenta y uno Jessica

Voz 1606 42:07 Cadel Evans Jack Nicholson su banda sonora

Voz 8 42:09 la obra de Michael una música de cine negro que es ideal para recibir a nuestro colaborador habitual Jack Bourbon Borbón presentó tanto quería

Voz 24 42:25 no creí que se trata la película

Voz 8 42:31 mi terapia

Voz 58 42:37 no

Voz 20 42:41 la hola qué tal amigos pues hoy termina esta serie dedicada al cine de terror que nos ha acompañado toda esta temporada

Voz 0544 42:51 las más de cincuenta películas que han pasado por aquí son todas ellas clásicos sin contesta tablas del género que recorren además toda la historia del cine desde el cine mudo hasta el siglo XXI pero quería acabar con alguna película que fuera más o menos reciente estrenada en los últimos diez años Iker representara de alguna forma el cine de terror actual tenía varias candidatas a elegir entre lo que yo personalmente considero lo mejor del cine de terror de los últimos años Expediente Warren de con Cure in era una de ellas también la coja o la australiana Babá Duc o dos películas de título parecido Déjame entrar la sueca Noel Remick americano Déjame salir de Jordan PIL la sorpresa de los últimos Oscar pero al final me he decidido por una película menos conocida pero que en mi humilde opinión es lo mejor he visto dentro del género en muchos años y folios un título en inglés que podemos traducir como te sigue la dirigió David Robert Mitchell estrenó en España en mayo de dos mil quince hacía tiempo que una película no me incomodaba tanto en una butaca de cine ni me mantenía tanto tiempo en tensión como esta pequeña película independiente titulada así IFO los queréis saber más de ella

Voz 1606 44:15 una zona residencial de una ciudad americana una chica con tacones y en ropa interior sale corriendo de su casa mira nerviosa hacia un punto Es evidente que tiene miedo pero no vemos lo que él asusta su padre sale de la casa para ver qué pasa la chica corre hacia un lado de la calle luego hacia otro entra de nuevo en la casa sale con las llaves del coche la mano se monta enel Se marcha conduciendo a toda velocidad en la siguiente escena la vemos sola y de noche en una playa está llorando llama por teléfono a su padre

Voz 59 44:57 las

Voz 1606 45:00 y ellas cuenta

Voz 59 45:01 kilo

Voz 1606 45:02 el siguiente plano nos muestra la playa de día sobre la arena el cadáver destrozado de la chica ese es el comienzo de una película tan escalofriante como original que le da una vuelta de tuerca al cine de terror adolescente el argumento date Follow se una especie de Tula llevas terrorífico la protagonista es la joven actriz Maika Monroe a la que hemos visto en películas como La Quinta Ola o la segunda parte de Independence Day en la película sale con un chico al que ha conocido hace poco van al cine a cenar después hacen el amor en un coche pero al terminar el chico no enciendo un cigarrillo sino que saca un pañuelo con cloroformo deja sin sentido a la chica resta se despierta está atada a una silla dentro de un edificio abandonado

Voz 34 46:08 lo vas a creer pero recuerda lo que voy a seguir a mí también me lo apostar se pudo ver a alguien que conozcas poco ser un desconocido cualquier cosa que le facilite F

Voz 1606 46:26 acto seguido le muestra por la ventana a una chica desnuda que se acerca caminando lentamente hacia el edificio

Voz 24 46:33 diría usted ninguna quién lo antes posible

Voz 1606 46:41 chico le ha pasado una suerte de maldición una entidad que puede tomar la apariencia de cualquiera que las seguirá allá donde vaya que sólo puede ser vista por aquellos que han sido malditos frío Nancy en el instituto

Voz 0419 46:55 mira como si me estuviera muy asustado mucho

Voz 1606 47:01 a partir de ese momento el it del título la sigue a todas partes con diferentes apariencias nuestros sus amigos intentan ayudarla pero es inútil la única forma de evitar que te atrape es huir mostró date followers es un monstruo sin rostro concreto pero irreductible en su determinación de otra parte

Voz 29 47:28 escucha donde siempre irán tanto hacía siempre Ivan Dando

Voz 34 47:34 te lo más lejos posible coche para ganar tiempo y entonces decide si quieres pasárselo hacia

Voz 61 47:41 en

Voz 1606 47:44 el director de Follow se David Robert Mitchell un joven realizador americano al que algunos ya apodan el nuevo John Carpenter actriz Maika Monroe nos cuenta de dónde nació la idea para la película

Voz 27 47:54 les allí llegando de una pesadilla de nuestro director David de pequeño soñaba recurrentemente con que alguien le hace Isaba allá donde fuera a veces tenía la cara de un conocido otras sin cambio era desconocido pero en el sueño nunca corría tras de él caminaba despacio de forma constante siempre hacía él sin desviar su atención luego de mayor hizo una película con eso

Voz 1606 48:21 los huye de los sustos gratuito si apuesta por crear una atmósfera de tensión que mantiene al público en permanente estado de alerta ante la posible aparición del ser

Voz 27 48:32 yo lo haremos Maika Monroe otra vez la razón por la que es diferente ese esa especie de elegancia que tiene la película las películas de terror actuales son muy explícitas echan todos a la cara con mucho ruido muchos sustos esta película demuestra que una buena idea sencilla sin ruido puede ser mucho más terrorífica

Voz 1606 48:56 el tiene predilección por los planos abiertos rodados muchas veces con gran angular y con una gran profundidad de campo para crear la sensación en el espectador de que por cualquier punto de la pantalla puede aparecer el ente con su lento caminar se trata de una película de bajo presupuesto pero con unos efectos especiales muy eficaces

Voz 34 49:15 quiero decir que algo y la puerta no se rompió sola pasó algo

Voz 1606 49:20 no lo que ella cree un aspecto llamativo de la película es su deliberada inconcreción temporal que conecta con ese origen de sueño que tiene el film por la ropa que llevan los protagonistas la acción puede tener lugar en los años ochenta o noventa sin embargo vemos coches clásicos y televisores analógicos al estilo de los cincuenta y los sesenta hay cintas de vídeo VHS pero también los protagonistas matan el tiempo leyendo en modernos Ibooks

Voz 8 49:48 está todavía

Voz 63 49:58 ya

Voz 1606 49:59 hola tiene varias lecturas para algunos puede ser considerada una alegoría de las enfermedades venéreas o incluso del sida ya que la maldición se trasmite a través del sexo

Voz 34 50:09 aunque esa cosa yo todavía no ha acabado con mis vale como ya te digo sólo puedes pasar será otra persona solo debes decirle al chico que se cueste con nadie

Voz 1606 50:21 quizás otros ven en ella un cuento sobre la adolescencia hay su miedo a entrar en la vida

Voz 0419 50:27 no quiere abrir la pues prefiere estar escondido

Voz 1606 50:30 o quizá un reflejo de la paranoia de nombre del siglo XXI ante la amenaza del terrorismo yihadista cuánto tiempo crees que tarda un terrorismo para el que no hay ningún lugar seguro y que sabes con certeza que volverá a golpear por último se puede ver también como una reflexión sobre la muerte que nos persigue desde que nacemos Ike inevitablemente Nos otra parada algún día

Voz 0419 50:56 puede no ser el de las heridas sino que en una hora y diez minutos medio minuto en este instante abandonará el cuerpo y uno ya no será una persona eso es algo seguro lo peor de todo

Voz 58 51:14 es algo seco

Voz 0544 51:20 seguro que muchos tenéis la sensación como yo de que es imposible sorprendernos porque habéis visto de todo en una pantalla de cine pero la prueba de que todavía se puede inventar algo nuevo dentro del cine de terror es esta pequeña película independiente que todo aficionado al género debería haber es el último consejo que os doy dentro de mi terapia de terror la semana que viene volveré con una sección distinta pero eso como él decía Rudyard Kipling es ya otra historia

Voz 11 51:51 sí

