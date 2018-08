Así contamos el enfado de Griezmann tras ser sustituido por el Cholo

Voz 1 00:00 mira lo va a hacer no hacer lo va a hacer pues está dorsal número siete Antoine Griezmann lo cambió la Supercopa de Europa tuvo minutos de inicio fue titular también titular en Valencia dio la asistencia

Voz 2 00:09 la del gol de Correa joya ha marcado en el tercer partido su primer gol de la temporada Antoine Griezmann pues hoy hoy gracias le ha hecho bastante menos viendo cómo mira al Cholo ha abierto los brazos como diciendo ahora no parece que poco a poco encontrando mejor pero el Cholo ha leído el partido como lo hemos leído no sé otro

Voz 3 00:28 no está todavía ni mucho menos al tiempo

Voz 2 00:30 en fin no le ha gustado el cambio pero se Antoine Griezmann Angels

Voz 1 00:34 nosotros serio de Antoine está bañado de Talavera sí yo creo hoy se encontrará quizá el mejor que la Supercopa el que Mestalla no mira el Cholo ahora de reojo el Cholo hablaba incluso en partido pero he dicho lo ha pasado completamente de él y él sigue con la mirada ha girado la cabeza mirando al Cholo pero éste no le ha devuelto esa mirada yo creo que hoy adquirir Manrique género buenas sensaciones de juego marcado gol y quizás no entienda ese cambio es la tercera que clavan

Voz 0458 00:58 es más seguro es que no lo no lo ha entendido es decir ha mirado extrañado

Voz 1 01:02 se ha retirado muy serio

Voz 0458 01:05 el Cholo no ha ido a por él yo creo que eso también Bush Space un código entrenador cuando puede entender que que el jugador está algo molesto pues al final hay una distancia entre ambos no se ha mirado es verdad que Griezmann se ha girado

Voz 1 01:16 decía hasta la que crees que la he dicho algo

Voz 3 01:19 bueno habrá hecho algo no no consulto y no no no no es bueno que es la la dicho algo ya está si algo como como es algo así yo creo sinceramente no los dos porque vamos ya te digo et la relación es algo más de de entrenador jugador muy personal entre ambos de hecho fue a su casa Cholo yo cuando en la que el vídeo de Piqué y demás eh cuando tenía que tomar la decisión de crearse oirse ya te digo que no pero yo creo que él también entiende aquí hay otra cosa que he dicho antes fui al al principio hay una obsesión en el vestuario sobre todo te más jugadores del Atlético de Madrid porque Griezmann y pelea hasta el final por el Balón de Oro todo ello que entiende que un partido que ha marcado su si cae otro gol pues no se todas estas cosas pueden ayudar yo creo que eso Simeone no lo entiendes muy bien le va a ayudar todo lo que pueda pero para él lo primero son los tres puntos y ganar los partidos y eso y eso no se lo va a discutir absolutamente no

Voz 0458 02:15 claro que el primer entrenador después que el Balón de Oro no lo va a depender de haber marcado un gol más

Voz 0749 02:19 me atrae obviamente fíjate qué es lo que demandamos sólo que intuíamos con Kiko que era además dio no lo está haciendo lo cambió de banda lo metió por Izquierda metió a son por banda derecha ya parece ser un cuatro uno cuatro uno con Diego Costa

Voz 4 02:34 lo arriba Kiko fíjate no me deja por detrás Rodrigo

Voz 0749 02:39 efectivamente a esta haciendo lo mismo que está haciendo el ración así momento con un cuatro uno cuatro uno respecto a lo de Griezmann hace viene el Cholo en no hacer casar jugador sabiendo viendo cómo salía Griezmann no acercarse evitar cualquier tema de discusión Josu después dentro del vestuario arreglar las diferencias que pueda haber el por qué no lo puede entender y porqué la razón el Cholo en cambiar

Voz 1 02:58 ah en el momento que que se ha visto que abría los brazos ya hacía hace ese gesto en el centro del campo ya entendido como estaba el tema el lenguaje

Voz 4 03:07 Ana no sólo a los dos Cholo ya Griezmann de que no se juntarse porque ya lo ha hecho tampoco ninguna gracia los mismos y se junta también la imagínate que le da la mano el otro Cholo no la desgracia