Jordi Alba, sobre el césped de Zorrilla: "Era lamentable; hay que tomar medidas"

eh yo creo que no tenemos que dejar de de bueno bici ir en Wall fue por ejemplo en Estados Unidos Si más mirar en los campos de Primera que para eso supuestamente la mejor liga del mundo oí idea luego pues eh cada cada la bueno cada equipo juega sus armas a veces pues no esto no ganen saquito de la próxima a más no me arrepiento

Voz 0977

00:59

sí condiciona pero bueno para las dos equipos no no es excusa hemos ganado oí no estoy diciendo como excusas sino como ya no parar al juego de respetado porque al final yo juegan bien no los también la gente seguro que ha disfrutado por el partido es un partido bastante bueno pero pero que no se puede desarrollar el juego que quieren los dos equipos y más eh eh por alguna lesión que ha podido sufrir algún algún compañero lesión