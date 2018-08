El presidente del Valladolid explica por qué estaba mal el césped de Zorrilla

Voz 1 00:00 pues ya os decía que esto va a ser una alternancia de análisis y protagonistas Carlos Raúl Martínez creo que no pide paso con uno de los máximos protagonistas de la noche Carlos Raúl

Voz 2 00:08 si pasar como con el presidente Carlos Suárez hoy muy orgulloso con el equipo aunque yo creo que en borrar un poco la sensación también que ha dado buena el equipo es todo frente al césped así que debería pasar en el larguero el presidente Carlos Suárez

Voz 1 00:22 pues vamos con el presidente del Real Valladolid hasta ahora en el larguero para todos los oyentes de la cadena ser presidente muy buenas noches qué tal como llovían yo esté cómo termina el partido

Voz 3 00:33 bueno pues pero te da bastante triste

Voz 1 00:36 la parte de bueno la la parte de tristeza intuyo por donde va no

Voz 3 00:41 sí la verdad que es una pena pensamos que iba a estar mejor que iba a agarrar mejor que pudiera levantarse algo pero no tanto como sea levantado la verdad es que bueno pues fuimos muy justos de tiempo porque nosotros huimos muy tarde en la obra no no era fácil pensábamos que se terminaba tiempo porque los planes previstos por por la constructora y entonces pues si hubiéramos sabido que acababa unos padres que podía haber tanto retraso que olvidemos pedir un poco más de tiempo jugar fuera no pero bueno son las cosas los problemas del directo

Voz 1 01:15 sí avisaron que de que esto podía suceder quiero decir se temía algo así cuando vieron que todo se retrasaba

Voz 3 01:22 no porque bueno vamos a ver si podía adelantarse un poco con la acabas de poner un césped muy buena calidad que tenga pero siempre podía pasar pero no no esperábamos que que fuera tan toda la verdad que era muy gordo no es fácil porque el peso que tiene levantarla pero es que se ha levantado pero vamos al final de un campo de minas

Voz 1 01:42 el Barcelona ha puesto una queja formal el presidente de la Liga Javier Tebas a través de Twitter ha dicho no reunía las condiciones mínimas del césped supongo que que asume que todo esto es así osea que que que el el césped hoy no estaba para jugar un partido de Primera División presidente

Voz 3 01:59 Nos ha llenos al principio sí parecía la sensación que teníamos y después de haber hecho lo de las pruebas el Solbes Icon en habiendo estado trabajando todos los días por la noche intruso ayer toda la noche cuando trabajarlo y esta mañana cuando hemos entrenado Maroto ahí no parecía que estuviera tan mal pero bueno la verdad es que no estaba ahí

Voz 1 02:19 el de quienes no sé de quién es responsabilidad esto quiero decir

Voz 3 02:22 nuestra nuestra buena bien da igual que sea nuestra que el retraso que se ha producido pero nosotros teníamos que haber previsto quizá algo más de tiempo de retraso

Voz 1 02:32 o sea que asume que eleva a caer una multa que la multa gusta

Voz 3 02:36 pues sí me cae la multa evidentemente creo que es el ajusta

Voz 1 02:42 lo malo es que estamos hablando de esto después de que el Valladolid hoy haya tratado de tú a tú al Barça el presente no

Voz 3 02:48 sí porque aunque en aquel momento cuando en campos está bien perjudica al que más calidad tiene las realidades que estaba igual de mal para los dos yo creo que hemos hecho un muy buen partido no que al final el Barcelona ha acabado en porque han metido en su campo de ha a atacar la segunda parte precisamente donde estaba peor ya no es así pues bueno estamos contentos no creo que que las cosas se han hecho bien que había mucha diferencia entre el último recién ascendido y el campeón de Liga del año pasado bueno a lo mejor estando perfecto hubiera habido más diferencia pues todo pero yo me quedo con unas buenas sensaciones y somos muy contentos

Voz 1 03:24 yo me quedo también en que por fortuna hoy a pesar de todo no ha habido lesiones eh que si hubiera sido lo que

Voz 3 03:30 cierto cierto se acuerdos Paco

Voz 1 03:34 la última entiende que haya habido algún jugador que haya calificado esto como una vergüenza de desespero

Voz 3 03:42 mira en en momento después acabar un partido que se ha visto yo entiendo casi cualquier cosa en pero si nos podemos hacer memoria tiramos de hemeroteca también el Barça tuvo al césped en esas condiciones en alguna ocasión y con Joan Ganper así que le ha pasado a todo el mundo la verdad que nos ha pillado el toro lo mejores asumirlo corregirlo oí bueno yo ojalá hubiéramos podido subir primero segundos porque hubiéramos tenido pocas que sobra para hacerlo pero es un error nuestro eh ya está intentar corregir digo no se paga la novatada no