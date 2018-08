Rakitic: "Ojalá siga muchos años más"

Voz 1 00:00 vamos a nacionalista con Adriá Albets a escuchar los protagonistas del Barça Adrià

Voz 0741 00:03 a Rakitic se está confirmando Pacojó que se queda en el Barça

Voz 1610 00:06 que bueno para mí es un privilegio al puedas defender ese escudo me siento muy orgulloso llevo cuatro años creadas Pedro grada espetó graves aquí la verdad lo más importante es tener eso poner y ojalá sean muchos años más es lo más importante para mí

Voz 2 00:21 Iván quité ha convencido para quedarte para seguir en el Barça

Voz 1610 00:25 no no ha sido necesario con especial para convencerme de quedarme aquí y poder formar parte del mundo el resto más grande que hay hable por supuesto mucho con mi mujer comí como representante con Arturo a mi familia está muy muy viven en Barcelona no hay no hay cosa que otro club pues me puede ofrecer lo que lo que no tengo en Barcelona así que estoy muy contento lo más importante es que ya entramos muy bien ir además la verdad está bien pero lo más importante ya con total tranquilidad afrontar lo que viene que tengo ganas de de hacerlo de la mejor manera posible ir a por todos los títulos

Voz 3 01:06 Iván escuchar ayer al míster a Valverde decir que contigo no se hace negocio Iker es de los mejores jugadores del equipo eso también es orgullo no se siente orgullo con eso

Voz 1610 01:16 pues la verdad agradezco muchísimo las palabras del míster por supuesto eso es lo más importante sentir la confianza del míster el cuerpo técnico igualmente también con uno de la directiva iranís de mis compañeros es lo más es lo más bonito que hay también el cariño de la afición ese tirón me siento reflejada poder defender este escudo guay darlo todo y ojalá pueden ser

Voz 0741 01:40 eh for mucho los en la multa me cuentan se vean ha tenido algún momento de dudas con respecto a su futuro en el Barça no

Voz 1610 01:48 ni ni dudas son cosas que tenemos que hablar que había varios clubes que han preguntado el lo hemos hablado de todo pero la verdad sus días para perfeccionar para repasar todo ya está ha sido al final como división muy muy fácil que el digo pero con mi familia haber hablado todo eso no lo más importante es que quiero estar aquí había ofertas importantísimas del Paris san yemení incluso me dicen que también del Bayern de Munich Kovac no bueno creo que lo más importante es esto que quiero estar aquí pero me siento pues digo otra vez es decir privilegiado es defender este escudo está más bonita que hay que estar incluso

Voz 4 02:27 el mundo aquí con Jordi sí ha sido el mira porque el bromea