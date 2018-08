El Larguero (1ª parte / 25/08/18): Hablamos con el presidente del Valladolid y Rakitic confirma que se queda

Voz 1309 00:00 la Cadena SER

Voz 0699 00:40 hola a todos muy buenas noches aquí estamos los del Larguero nosotros cobramos el relevo a los de Carrusel en la sesión continua de el deporte en la SER hasta la una y media Le vamos a tratar de poner la guinda al día y contamos con vosotros para hacerlo al otro lado al Senado os vamos a contar por ejemplo lo que ha pasado en la segunda jornada de Liga en Primera División lo que está por pasar lo último ha ocurrido en el Nuevo Zorrilla allí sobre un césped en un estado deplorable en donde el balón daba botes que en una cama elástica Valladolid cero Fútbol Club Barcelona uno gol de DVD el mejor del partido al que por cierto sorpresivamente quitó Valverde manteniendo Luis Suárez en un bajísimo estado de forma casi hasta el final el Valladolid hizo muy buen encuentro el Barça llegó muy justito de físico y sacó tres puntos muy prácticos de Burgos Bengoetxea ya anuló un gol de que juega tan el que era el empate en el descuento de el partido bien anulado por fuera de algo de lo que más se ha hablado en ese partido del césped incluso Piqué se ha pegado una rajada importante eh después de el encuentro ahora os llevó a la sala de prensa del estadio y a la zona de protagonistas para escuchar todo lo que se dice después de ese el que ha sido el último partido de día en Primera antes ha habido otros dos con poquito gol en el Metropolitano Atlético de Madrid uno Rayo cero Un gol de Griezmann un paradón de Oblak han marcado la diferencia en un encuentro donde los vallecanos han merecido más el tercero en discordia por la liga el Atlético de Madrid ha dejado un mensaje de su entrenador después hoy han celebrado el título de la Supercopa de Europa cuando el sentimiento general es que el Atlético de Madrid tiene un equipazo este año con un hombre son multimillonaria para aspirar a todo Diego Pablo Simeone ante su gente desde el césped ha dicho al metropolitano ya al seguidor del Atlético de Madrid esto

Voz 2 02:38 este último llevar por lo que dicen los demás no dejemos que unos endulzar

Voz 3 02:41 los oídos dice el Cholo Simeone

Voz 0699 02:44 que yo creo es que la exigencia debe ser superior a la del año pasado por plantilla por presupuesto Hypo refuerzos pero nos deje llevar tampoco por lo que yo digo ni mucho menos lo que digo es que para completar la jornada en Primera antes del Metropolitano ha habido partido Mendizorroza a un Alavés cero Betis pero con mucho más juego que goles en una entro entretenido pero sin acierto de cara a portería es hoy para mañana hay otros tres a las seis y cuarto el Espanyol Valencia pausa a las ocho y cuarto porque sea pasadas las diez y cuarto el partido del Sevilla Villarreal por el calor choca que coincide ese con el Girona Real Madrid con Julen Lopetegui que tiene que tomar la decisión de la portería y al que ya le presionan también con Vinicius con el chaval brasileño que deslumbró en la pretemporada pero para Lopetegui es al chaval falta un hervor para el primer equipo a ver no lo dice así

Voz 4 03:32 el entiende así creo que hay que darle el tiempo de cocción que que necesita en cualquier jugador y hilo está teniendo entrando mejore de máximo nivel el seguramente esa experiencia le va a ayudar a seguir creciendo y Almería mejorar y estaremos muy atentos a su evolución y cuando lo consideremos pues lógicamente

Voz 0699 03:50 estará con nosotros falto de cocción pues eso lo mismo en Madrid ha gastado una pasta para el Castilla en el arranque de la temporada al que no se ha paseado Mariano y el Sevilla que hay pasta para el Madrid Depor medios esa operación se hace dicen que el equipo de Machín ha hecho una oferta por el jugador del Olympique de Lyon Mariano quiere volver al fútbol español pero se encuentra con que como el treinta y cinco por ciento del traspaso en esa operación sería para el Real Madrid el Olympique de Lyon lo que pides mucho dinero por dejarle marchar de momento mañana en Francia donde hoy ha ganado el París Saint Germain con en papel como protagonista también ha ganado la Juve sin marcar Cristiano ha empatado el City como sorpresa en la Premier en donde el Liverpool ahora comanda hay que no sobrepasen los resultados de Segunda que también son hijos de Dios jugados hoy Numancia uno Cádiz uno Reus cero Zaragoza cero Unión Deportiva Las Palmas uno Albacete uno y Córdoba dos Oviedo cuatro cierre va a salir el fútbol fuera del ten en carro de noticias que ir despachando por ejemplo ha comenzado la Vuelta a España en Málaga con una crono de ocho kilómetros y con el australiano Ron Dennis como primer líder a falta de Mikel Landa nuestras miradas e en esta Vuelta están en un animal en Alejandro Valverde lo de animal no es cosa mía eh suya

Voz 5 04:55 la verdad que muy contento con todo el público ha sido espectacular y que bueno esperemos que

Voz 0852 04:59 eh creo que queda la vuelta sea así el objetivo

Voz 0017 05:01 está en esta Vuelta a España hay dos jefes de filas hasta Nairobi estás tú

Voz 5 05:04 donde no está Nairo yo estoy palomita suelta

Voz 0699 05:08 eh a disfrutar como palomita suelta en fino que va a su bola así presione más castizo y en fin oyen castizos ampliamos cómo ha comenzado la vuelta tras el fútbol antes esas Almanza que mañana va a pasar una cosa de lo más rara en el Mundial de Motociclismo se va a disputar antes que el resto de las categorías la carrera de Moto GP va a ser la primera a las doce y media de la mañana eh si oímos a Mar Márquez en Movistar lo vais a entender por qué

Voz 6 05:31 sí es en seco para luchar por el podio creo que que somos capaces en aguas ya es la lotería es intentar ver qué pasa eh veremos cuánta agua cae porque si cae la misma que la de cuatro no se puede no se puede salir a pista no ya que esa visto cuando llegamos ahí no nos callamos

Voz 0699 05:47 han avanzado en la carrera de Moto GP porque se espera que llueva más tarde ha mandado al resto de las categorías después ha llovido tanto de hecho que hoy en una caída Tito Rabat se ha fracturado fémur tibia peroné en la curva siete ha tenido que ser operado en Inglaterra ya contaban los compañeros de cara Marcel que afortunadamente todo ha ido bien luego no cuenta Mela Chércoles y cuenta Manu Franco lo de la Fórmula uno en Spa en Bélgica lideran los de siempre Hamilton y Vettel y Fernando Alonso empieza a mostrarse cuando le dicen que se va de la Fórmula uno por falta de resultados

Voz 7 06:17 la decisión es independientemente de los resultados no

Voz 3 06:19 dos mil cuatro lo he dicho mil veces

Voz 7 06:22 en todo el mundo en Umbría

Voz 0977 06:24 m a mitad de verano y seguimos hasta el final no no tiene nada que ver

Voz 0699 06:32 el dos veces campeón del mundo diecisiete años después mariposa a otra cosa mariposa la Fórmula uno va a echar de menos a Fernando Alonso y Dios quiera que Carlos Sainz lo haga bien porque si no el enganche en España se va a ser cada día un poquito Mena y lo que no es menor es lo que le ha pasado a Ana Peleteiro o recuerdo atleta medalla de bronce en los Europeos de Berlín en triple salto que hoy ha llamado al Centro de Alto Rendimiento en Madrid para entrenar y que te han dicho Ana

Voz 8 06:57 me dijeron dos tres veces que es lo que no se podía que era sólo para concentrados y que no iba a poder usar las instalaciones eh como deportista que soy español no tengo derecho debería tener el derecho de puede entrenar en estas instalaciones lo explico que en Bercy pues me reconoce tengo algo pero tampoco no sabían que era una vergüenza que tenido una pista como tenemos en Madrid pues nos tengamos que llevar esa contestación hay IS trato por parte de la del CSD

Voz 0699 07:25 bueno luego podido entrenar en Guadalajara pero él la leche que una deportista de elite medallista el futuro de nuestro deporte tenga además para prepararse para entrenar porque resulta que hay pistas abiertas pero venía es incomprensible para terminar el repaso del día con mejor sabor de boca la buena noticia es en forma de medalla Nos vienen en el piragüismo con dos más en el mundial una plata y un bronce del baloncesto con el bronce en el Europeo femenino sub dieciséis que hemos logrado al ganar a Turquía ya se encontraron plan rehabilita ha venido el día diez vamos al turrón de la noche y el turrón se vende hasta ahora en los vestuarios de Nuevo Zorrilla en donde estamos enseguida en estelares

Voz 9 08:00 buenas noches

Voz 0985 08:01 en el sorteo del Euro Jack poder ayer la combinación ganadora ha sido

Voz 10 08:05 dos doce XXXII cuarenta y tres y cuarenta y cuatro

Voz 8 08:09 soles tres y cuatro

Voz 11 08:13 look tu vendedor del

Voz 12 08:14 sí también en puntos de venta autorizados buen juego son te punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en la ONCE unos mueve tu ilusión

Voz 3 08:40 vamos a empezar por el final el final del último partido de Primera división de El día que ha sido en el Nuevo Zorrilla al Valladolid cero Fútbol Club Barcelona uno en la cabina de transmisión sigue Lluís Flaquer Olaf Lucky muy bueno

Voz 0699 08:52 noches hola Pacojó qué tal muy buenas se ve muchos topos

Voz 1296 08:55 el césped de Torres empiezan a salir empieza a saber la verdad es que es lamentable cómo queda el terreno de juego pero es que no es que haya quedado así en el último minuto es que desnudo uno empezaba a levantarse el césped del Nuevo Zorrilla y la imagen ahora mismo pues es la de un terreno de juego sobre todo la parte izquierda respecto a la tribuna principal donde atracado el Valladolid la segunda mitad que está practicamente levantada por completo hay cantidad de de de de trozos de césped levantados y en este terreno de juego aunque parezca mentira pues se ha jugado hoy un partido de de la Liga española pues hay que celebrar que no ha habido ningún tipo de de lesiones porque eran los más probables hubiera podido pasar

Voz 3 09:31 lo mejor es que no haya habido lesiones desde luego lo peor ola que hay que creo que por ahí eh

Voz 0699 09:37 lo peor es que hayamos tenido que ver eso en una Liga que quiere vender el producto fuera de nuestras fronteras quiero decir que hay que estar muy preocupado primero por el producto que tenemos en casa y luego si el producto bueno lo vendemos Ésta debe ser la primera preocupación de hecho este mensaje que dejo yo en voz alta así matizado lo ha dejado sin matizar el capitán del Fútbol Club Barcelona después del encuentro

Voz 1309 10:00 el hombre traba ha sido prestado el campo que obviamente eres la Liga no vas a comentarlo pero si queremos vender el producto fuera primero sería bueno que miramos lo que tenemos aquí en casa no creemos y a Estados Unidos queremos llevar a los jugadores allí pero luego tenemos este el terreno de juego que es deplorable es una vergüenza al riesgo de lesión Pascual esa no es para jugar a fútbol o no es para el riesgo lesión que que eso conlleva eh es veraz que que bueno que los responsables de esto pues eh tomen cartas en el asunto y que arreglen esto porque hoy ha sido lamentable las relaciones de los compañeros de opina

Voz 0699 10:38 Port después justo de terminar el encuentro la verdad es que es así no es que sea ni bueno ni malo para uno es malo para los dos para el Valladolid para el Fútbol Club de lona para lo que es la imagen de una Liga de una de las mejores ligas de El Mundo que quiere competir con la Premier por serlo quedamos aquí en casa y fuera de

Voz 3 11:00 nuestras fronteras porque evidentemente todo el partido ha venido ya condicionado por por eso

Voz 0699 11:06 el vez verdad no no está está bueno pues está Marcos López y Jordi Martí es perfecto porque lo comentamos con ello hola Marcos muy buenas noches qué tal buenas noches hola Jordi Martí buenas noches estaba Pacojo el verdad Marcos que toda análisis que hagamos del partido tiene que partir de la base de que ha jugado en un césped en donde no se debería haber jugado el partido

Voz 1939 11:23 evidentemente es verdad que el Barça jugado mal es verdad que el Valladolid ha jugado bien es verdad que todos esos condicionantes pero este escenario es indigno de una Liga profesional este escenario es indigno de un partido de este nivel con la gente llenando este estadio Is sobre todo porque pone en peligro la situación física de cada uno de los veintidós o veinticinco veintiocho jugadores que han aparecido hoy sobre el terreno de juego bueno yo no llamo terreno dejó le llamó un patatal que para mí esto debe ser un después no puede volver a ocurrir no hablo del Valladolid abro el general de la Liga española porque condiciona el espectáculo y cuando tú estás cuidando espectáculo no puede ocurrir esto desde

Voz 3 11:59 pues ya acondicionados juegos de los dos equipos del Barça y del Valladolid pero

Voz 0985 12:06 sí pero ahora ya tenemos que empezar a poner nombres encima de la mesa la fotografía es la que es la que ha hecho Marcos la que hemos hecho a lo largo del Carrusel pero quién es el responsable porque se ha jugado este partido no obliga el reglamento de la Liga a verificar si el terreno de juego están buenas condiciones

Voz 0699 12:22 lo hacer unos análisis previos una

Voz 0985 12:25 pruebas entonces es el responsable el director de partido que acogieron mucho peso con este nuevo reglamento lo es el colegiado por supuesto que habrá sanción para el Balladolit pero lo que se ha producido hoy es una cosa insólita que como dice Piqué nos debería avergonzar pero sobre todo porque se ha puesto en riesgo la salud de los futbolistas y esto ha sido escenario inasumibles

Voz 0699 12:47 lo hemos comentado lo primero que hemos hecho eh eh por fortuna no ha habido lesiones que desde luego ha habido fortuna tal y como estaba el terreno de juego porque nos hemos podido temer lo peor en alguna acción en donde ha habido jugadores del Valladolid y jugadores del Fútbol Club Barcelona que se han quedado enganchados en controles Gates afortunadamente esto se salda en un resultado ya está el resulta lo es el Deportivo y afortunadamente no es de de las lesiones vamos al inalámbrico que creo que están Adrià Alba decía Carlos Raúl para que nos digan que su voz del Céspedes de lo que más se debe hablar ahí en el Nuevo Zorrilla no

Voz 13 13:19 sí ahora mismo no hay problemas de sonido e ahora mismo te pasarle con Adri pero estoy a la espera de que nos atienda el presidente Carlos Suárez que yo creo que es un momento para qué para aquel responda no porque tiene su responsabilidad evidentemente en esta en este tipo de cuestiones creo que va a hablar Rakitic ahora también en zona mixta así que si me das dos minutos con el presidente de Valladolid en dos minutos vale posterior todo el tiempo

Voz 0699 13:43 que que haga falta y ahora vamos a escuchar lo que dice el presidente del Valladolid íbamos a escuchar lo que digan los jugadores del Fútbol Club Barcelona que estarán con Adriá Albets si no nos equivocamos hola Adriana muy buenas noches

Voz 0017 13:55 hola qué tal muy buenas pues si como contaba carro estamos aquí en zona mixta esperando a los protagonistas del Barça en este caso concretamente a Ivan Rakitic interesante escuchar hoy al croata lo que tenga que decir evidentemente sobre el estado del césped y el partido de hoy en el Nuevo Zorrilla pero también evidentemente interesante en lo que va a decir Rakitic sobre su futuro se ha hablado mucho de del interés del París Saint Germain y habrá que preguntarle a Rakitic si es real y al final se va a quedar en el Barça cuento también que el Barça confirma lo que con dábamos al descanso en Carrusel deportivo que va a presentar una queja formal por el estado del césped que se ha encontrado hoy en el Nuevo Zorrilla así que esta va a ser la medida que va a tomar el Barça confirman fuentes del club que se va a presentar esta queja formal por el lamentable estado del césped de aquí en el estadio del Valladolid

Voz 0699 14:46 no me extraña bueno mis compañeros me piden dos minutos para escuchar a Rakitic dos minutos para escuchar al presidente del Real Valladolid y yo siempre hago caso a mis compañeros dos minutos de pausa volvemos al Nuevo Zorrilla

Voz 14 15:06 se ha ardido Instagram

Voz 11 15:09 en El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe P al canal de Youtube

Voz 15 15:16 les prestamos los medios toda la atención a toda la actualidad nosotros

Voz 0017 15:21 hemos Mutu de fuga

Voz 16 15:24 con los casará no podemos decir en Afganistán los sacerdotes

Voz 15 15:28 minoría étnica perseguida por ISIS y los talibanes en Afganistán los campos de concentración para gays en Chechenia la historia de Teresa caché da moto mujer que lucha para eh

Voz 16 15:38 los matrimonios forzados de menores en Malaui o testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados

Voz 17 15:47 hay algunos que han actuado de forma impune hasta tan sus armas

Voz 0852 15:50 disparan han mandado persona en fugas

Voz 16 15:52 historias y voces que han quedado fuera del foco de la actualidad habló Morán domingos de cuatro a cinco de la madrugada en cualquier momento en Cadena SER

Voz 11 16:07 escuchas las era entrar rápido en tu móvil el tablet y en tu ordenador pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza lo key tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio literal en España tira de mando Iliescu Chateau ratio preferida la Cadena Ser en tu TFT escuchará disfruta

Voz 18 16:34 el vuelo vivir siempre en el ruedo Claudel de la cadena porque si te gustan los toros aquí tienes tu problema preferido por todos los domingos desde las dos y media de la madrugada una hora menos en Canarias pues los toros en la SER dirige Manuel Molés Saló m buenas noches tiempo de toros en Radio en la Cadena Ser en España la Dobleu en todo México la cadena patinó y ojito en Ecuador en Caracol en toda con los toros en la SER pasión global por la tauromaquia

Voz 19 17:08 eh en

Voz 3 17:19 lo que viene ahora es inevitable que va a ser un cóctel que entre protagonistas Si análisis de el partido entre el Valladolid y el Fútbol Club Barcelona

Voz 0699 17:29 así que pendientes de lo que pueda decir el presidente del Valladolid al que estamos esperando e Ivan Rakitic que ha sido el gran protagonista de la semana en el Fútbol Club Barcelona vamos a ir analizando más allá del césped que yo creo que lo del césped ha quedado claro estamos todos de acuerdo lo que ha sido un partido en Marcos en donde el Barça ha vuelto a salir con el once de ganas

Voz 1939 17:46 sin fichajes si muy mal estado bien no estaba bien es verdad que todo análisis condiciona lo que queda condicionado queda lastrado por lo que pueblo que tenían debajo de los pies los futbolistas pero creo que es un planteamiento muy valiente bien ordenado defensivamente Gent generando les siempre siempre le generado peligro al Barcelona especialmente en los primeros quince minutos en los últimos quince minutos el Barcelona se ha comportado como un equipo pequeño arrinconado en el área de hecho el bar de manera justa lo ha contaban Carrusel le ha salvado con ese gol de Keko y luego también otra otro remate Kiko que ha parado Ter Stegen y creo que el Barça estaba estaba sin chispa sin energía los jueves estaban más preocupados de no sufrir ningún tipo de lesión que de jugar bien a fútbol Suárez no está Messi irregular para mí el mejor de Belén

Voz 1296 18:33 porque otro pago Hajj un tuit de Javier Tebas presidente de la Liga que dice que el estado del césped del José Zorrilla no reunía las condiciones mínimas exigidas para una competición como la Liga que evidentemente dice Javier Tebas se procede abrir el expediente disciplinario correspondiente para depurar las responsabilidades

Voz 21 18:47 pues Bono blanco y en botella que diría que el césped que insisto condiciona todo

Voz 1939 18:53 a para prever la Ahronot actual para que el presidente escriba tuits me parece muy bien que escriba tuits y que tome medidas pero esto o sea que el Valladolid jugaba hoy contra el Barça o contra cualquier otro quién sabe sabe la Liga está para tomar las medidas antes no después

Voz 0699 19:10 estará ya no queda más remedio que tomar las después el Valladolid se va a llevar una multa gorda y creo que sinceramente por mucho que fastidia a cualquiera que haya visto el partido entenderá que además la multa es es merecida hablabais de de envíele Jordi para qué ha sido lo mejor del del Barça en este partido demás será un cambio brutal en actitud en juego en participación con respecto a la pasada temporada

Voz 0985 19:33 sí de hecho es la mejor noticia para el Barcelona en este arranque de temporada si no me equivoco son ya dos goles en tres partidos su participación se ofrece está mostrando que se mueve bien con las dos piernas aunque hoy especialmente con la pierna derecha es donde ha quedado más peligro y por lo tanto es sin duda la mejor noticia

Voz 1610 19:55 y luego ya hemos hablado césped pero hay que

Voz 0985 19:57 es decir que en el Barça cuando Messi no está fino pues oye el Barcelona pues pierde muchos enteros hoy Messi no ha estado fino el Barcelona por lo tanto pierde muchos enteros y además hoy se ha dado la circunstancia de que Valverde ha tenido una intervención en el partido muy desigual por una parte ha acertado con el cambio de DVD a ponerle por la derecha Suárez de vivir le vio bien en su cambio de orientación logra dejada de Sergio Roberto pero luego los cambios Valverde se ha equivocado

Voz 1296 20:25 mi no ha sido capaz de corregir

Voz 0985 20:28 ambos de su equipo que se ha desplomado ha bajado los brazos después de justamente marcara el gol

Voz 0699 20:33 además físicamente Flaqué ha llegado muy justo el Barça al final del partido vuelvo a decirlo de la el condicionamiento del césped pero aún así ha llegado mucho más entero el Valladolid

Voz 1296 20:42 sí ha sorprendido la la la la como el Barça se ha venido abajo sobre todo a raíz del gol de de melé lejos a partir de ahí de controlar el partido y de ser capaz de gobernar los dominarlo Iker Valladolid no tuviera tiempo de de de de poder llegar a Ter Stegen se ha venido abajo ha perdido el balón a perdió el control y es verdad que el césped ha influido pero también debería este haber

Voz 22 21:00 está mucho más cansado el Valladolid con con ese mismo césped más sorprendido como como el Barça aparecido muy fundido de excesivamente fundido por las alturas de las que estamos tampoco han partido hoy en el que el calor fuera

Voz 1296 21:10 exagerado ni mucho menos e ir por ahí también ha sorprendido pues la gestión del banquillo Valverde cree que los cambios nos ha hecho tarde debería de refrescado antes al equipo y también estoy en con lo de Jordi que me ha sorprendido y en los hombres elegidos sobre todo en el caso de ML para para abandonar el terreno de juego

Voz 21 21:24 ya os decía que eso va a ser una alternancia de análisis y protagonistas Carlos Raúl Martínez creo que no pide paso con uno de los máximos protagonistas de la noche Carlos Raúl

Voz 23 21:33 a pasar como con el presidente Carlos Suárez hoy muy orgulloso con el equipo aunque yo creo que en borrar un poco la sensación también cada buena el equipo es todo un referente al césped así que debiera pasar el larguero el presidente Carlos Suárez dice

Voz 21 21:46 pues vamos con el presidente del Real Valladolid a esta hora en el larguero para todos los oyentes de la cadena ser presidente muy buenas noches cómo está yo bien yo usted cómo termina el partido

Voz 24 21:57 bueno pues bueno brotó la bastante no

Voz 21 22:01 la parte de bueno la la parte de tristeza intuyo por donde va no

Voz 25 22:05 la verdad que es una pena

Voz 24 22:08 pensábamos que iba a estar mejor que iba a agarrar mejor que pudiera levantarse algo pero no tanta como sea levantado la verdad es que bueno pues fuimos muy justos de tiempo porque nosotros subimos muy tarde Si en la obra no era fácil pensábamos que se terminaba tiempo porque eran los planes previstos por por la constructora y entonces pues si hubiéramos hay que acabamos más tarde que podía haber estado alto retrasó que viviremos pedir un poco más de tiempo jugar fuera no pero bueno son las cosas los problemas del directo

Voz 21 22:39 sí avisaron que de que esto podía suceder quiero decir se temía algo así cuando vieron que todo se retrasaba

Voz 24 22:46 no porque bueno vamos a ver si podía adelanta por la cada vez de poner un césped muy buena calidad que tenga pero siempre podía pasar pero no no esperábamos que que fuera tan toda la verdad es que era muy gordo no es fácil porque el peso que tiene es que se ha levantado pero vamos parecía el final en campo de minas

Voz 21 23:06 el Barcelona ha puesto una queja formal el presidente de la Liga Javier Tebas a través de Twitter ha dicho no reunía las condiciones mínimas el césped supongo que que asume que todo esto es así osea que que que el el césped hoy no estaba para jugar un partido de Primera División residente

Voz 24 23:23 no no saben aún al principio sí parecía de la sensación que teníamos y después de haber hecho las pruebas el jueves Icon en habiendo estado trabajando todos los días por la noche incluso ayer toda la noche intentando trabajarlo y esta mañana cuando hemos entrenado Trotta ahí no parecía que estuviera tan mal pero bueno la verdad es que no estaba bien

Voz 21 23:44 de quién es así de quienes responsabilidad esto quiero decir

Voz 24 23:47 nuestra nuestra buena bien da igual que sea nuestra que eso que se ha producido pero nosotros teníamos que haber previsto algo más de tiempo de retraso

Voz 21 23:56 cosa que asume que le va a querer una multa que la multa basar justa

Voz 24 24:01 pues sí me cae la multa evidentemente creo que se ajusta

Voz 21 24:06 lo malo es que estamos hablando de esto después de que el Valladolid hoy haya tratado de tú a tú al Barça de presente

Voz 24 24:12 sí porque aún quedan ingenuamente cuando está bien perjudica al que más calidad tiene la realidad es que estaba igual de mal para los dos yo creo que hemos hecho un partido nada que al final el Barcelona ha acabado en Porto metido en su campo no quedaba otra que es la segunda parte precisamente donde estaba peor llama así pues bueno estamos concentrados no que que las cosas se han hecho bien que había mucha diferencia entre el último del recién ascendido ya el campeón de Liga del año pasado bueno a lo mejor estando perfecto hubiera habido más diferencia pues todo pero yo me quedo con unas buenas sensaciones y estamos muy contentos

Voz 21 24:49 yo me quedo tamén en que por fortuna hoy a pesar de todo no ha habido lesiones hubiera sido López

Voz 24 24:54 es cierto cierto se acuerdos Coco

Voz 21 24:58 la última entiende que haya habido algún jugador que haya calificado esto como una vergüenza de Dead Space

Voz 24 25:06 mira en en un momento de acabar un partido que se ha visto yo entiendo casi cualquier cosa

Voz 25 25:12 entre y las podemos hacer duros

Voz 24 25:16 memoria y tiramos de hemeroteca también el Barça tuvo el césped en estas condiciones en alguna ocasión y Chacón Joan Ganper así que ha pasado a todo el mundo la verdad que nos ha pillado el toro los mejores asumirlo corregirlo oí bueno yo ojalá hubiera los podido subir primero esos segundos porque hubiéramos tenido tiempo más que de sobra para hacerlo

Voz 21 25:37 en un error nuestro

Voz 24 25:39 sí ya está intentar no paga la novatada no residentes son muchos

Voz 21 25:44 mucho tiempo he hablando ustedes yo en la radio nos conocemos hace muy verdad yo le agradezco mucho el que dé la cara en una noche así y además creo que sí

Voz 24 25:52 hambre las palabras son de una seis

Voz 21 25:54 es una responsabilidad que son aplaudir el césped no pero desde luego la asunción de responsabilidades y muchas gracias presidente un abrazo hasta luego bueno pues yo creo que el presidente Valladolid tampoco ha podido ser más más claro asume que el césped no reunía las condiciones mínimas para jugar un partido de Primera División

Voz 0699 26:13 asume que ellos son los culpables y asume que que bueno pues que se califica como se está haciendo después de del encuentro eh vamos a la ceramista con Adriá Albets escucharlo protagonistas del Barça Adrià

Voz 0017 26:24 narra qué bien se está confirmando cojo que se queda en el Barça

Voz 1610 26:27 que bueno para mí es un privilegio poder defender ese escudo me siento muy orgulloso llevo cuatro años crear Space lograda después lograr esa aquí la verdad lo más importante es tener eso ponen en muchos años más de lo más importante para mí

Voz 10 26:42 Iván que te ha convencido para quedarte para seguir en el bar

Voz 1610 26:45 no no no ha sido necesario con especial para convencerme de quedarme aquí poder formar parte del mundo esto más grande que hay hable por supuesto mucho con mi mujer con mi convenios centrando con Arturo y a mi familia entra muy muy viven en Barcelona no hay no hay cosa que otro Plummer puede me podía ofrecer lo que lo que no tengo en Barcelona así que estoy muy contento los más importantes que encontramos hoy bien engrasada más la verdad es siempre los lo más importante ya con total tranquilidad y afrontar lo que viene que tengo ganas de de hacerlas de la mejor manera posible ir a por todos los títulos

Voz 0017 27:27 Iván escuchar ayer al míster a Valverde decir que contigo no se hace negocio Iker es de los mejores jugadores del equipo eso también orgullo no se siente orgullo con eso

Voz 1610 27:37 colas verdad agradezco muchísimo a las palabras del míster por supuesto esto es lo más importante sentir la confianza del míster el cuerpo técnico igualmente también con uno de la directiva aire mis mis compañeros es más es lo más bonito que hay también el cariño de la afición a seguir siendo privilegiada poder de ese curso voy a darlo todo y ojalá pueda hacerlo por mucho títulos

Voz 0017 28:04 preguntan sea tenido algún momento de dudas con respecto a su futuro en el Barça

Voz 1610 28:09 los ni ni tuvo hace nada de son cosas que tenemos que hablar al que había varios clubes que se han preguntado lo hemos hablado de todo pero la verdad días para reflexionar para repasar todo aquí ya estás ir al final como división muy muy fácil que es el vivo pero con mi familia haber hablado todo eso con lo más importante es que hay que estar aquí había ofertas importantísimas del Parisien yemení incluso me dicen que también del Bayern de Múnich de Kovac no tiene bueno creo que lo más importante es eso que quiero estar aquí pero me siento esto pues pues digo otra vez es decir un privilegiado a poder defender este escudo está más bonita que hay que estar en el mundo que aquí con Jordi estilo Elvira que dormir es lo más bonito que hay la verdad gracias

Voz 0017 28:54 habitadas bromeaba Ivan Rakitic con Jordi Alba quien dos minutos tres podremos escucharle pero la noticia es esta Pacojo se puede decir hoy con letras mayúsculas que Rakitic se queda

Voz 3 29:06 es un notición para dar aficionado al Fútbol Club Barcelona también soy sincero cuando al principio del bravo habéis dicho que iba a salir Rakitic zona mixta e intuido que no iba a ser para decir que si va del Barça después de un partido así sino más bien para transmitir un mensaje de tranquilidad como el que ha transmitido ahora Iker supongo

Voz 0699 29:22 sí Marcos Jordi que fuera del Partido de los tres puntos gran noticia de la noche para el seguidor culé

Voz 1939 29:27 sin duda pero esta noticia tiene un prólogo el prólogo es las declaraciones de Elche incurrió

Voz 0699 29:33 a ver

Voz 1939 29:33 o sea el entrenador se puso serio el club reculó porque el club hay que decirlo manejó estuvo abierto a esa posibilidad de traspaso ya a negociar por menos de la cláusula exacto porque veían eso un negocio ni más ni menos veían un negocio y el entrenador se puso duro se puso serio el jugados la agradecido como acabamos escucho ahora mismo en el micrófono de Adrià y a partir de aquí el mejor fichaje puede hacer a Barcelona para el centro campo es la continuidad de Ivan Rakitic que acabamos de escuchar en la Cadena Ser

Voz 21 30:01 también significa Jordi que Valverde tiene un peso en el club y que se le respeta eh

Voz 0985 30:06 hombre por supuesto para eso es el entrenador y el representante también del Fútbol Club Barcelona y hay que atender a sus requerimientos y lo que hizo con Rakitic fue claramente un requerimiento a mi de este asunto de Rakitic sólo hay una cosa que realmente me tiene asombrado

Voz 0699 30:19 está en condiciones el PSC

Voz 0985 30:21 atacar una operación de cien millones

Voz 0699 30:24 no sé qué pensar osea el I Premio afinado dándole están haciendo una auditoría de fair play financiero y por otro lado acometiendo operaciones de cien millones de euros

Voz 0985 30:32 por eso pero lo está el PSC en condiciones de atacar una operación de más de cien millones de euros

Voz 0699 30:38 no lo sé para mí es un misterio

Voz 0985 30:40 pero como tú dices lo mejor es la noticia de que Rakitic se queda es un jugador fundamental para Leo Messi fundamental para Busquets funda mental porque ése que el que ofrece el rendimiento más importantes de los últimos jugadores que han pasado por el Camp Nou en términos de jugar partidos de regularidad de faltas de lesiones etcétera de solvencia de consistencia por lo tanto una gran noticia para Barcelona pero insisto en esta pregunta que para mí Summit serio estaba al PSC a las puertas de incumplido Play Financiero de pagar cien millones

Voz 0699 31:11 lo dejaremos al lado del misterio de la Santísima Trinidad a ver cual resolvemos antes pero éste va a ser difícil de resolver la verdad fuera de lo de Rakitic para ir concluyendo el análisis del Barça había habido otro jugador además en en velé Fleck y que me ha gustado que ha sido Jordi Alba que he visto muy trabajador durante todo el partido bueno no sólo muy trabajador pero con mucha calidad muy de subir y bajar y recuperar balones éste se queda entienden y de males

Voz 1296 31:34 lo deseo de césped ni de inicios de temporada ni de estados físicos ni de es quedarse fundido en el minuto sesenta un partido existe están en un estado de forma espectacular e hizo un gran partido en en Tánger en la Supercopa también el estreno ante el Alavés y hoy en un terreno de juego como estaba pues ha dado un recital de de coberturas de ser Pepe un incordio constante otro en la primera mitad por banda izquierda bueno es un es un lateral izquierdo que así como el Barça tiene un problema tiene un boquete en el flanco derecho que parece que se va a resolver como todos preveíamos con Sergi Roberto ocupando la la demarcación de lateral derecho en el lateral izquierdo no hay quien le tosa On Jordi Alba que está pletórico

Voz 0699 32:11 informó que yo he visto chungo además de Messi Marcos esa Luis Suárez

Voz 1939 32:15 sí es es que es evidente que Suárez no está no está lo único extraño es porque él espera tanto Valverde digo esperarlo tanto durante el partido porque entiendo que sea titular porque al final no entiendes a Messi sin Suárez diez Suárez sin Messi en este caso más a Suárez sin Messi

Voz 26 32:32 son un universo aparte

Voz 1939 32:34 Tura ofensiva en la estructura de jerarquía del Vestuario pero hoy el mensaje trasladaba Valverde con el cambio era para mí personalmente no mensaje injusticia porque estaba muchísimo mejor de melé que Luis Suárez y no es la primera vez que es la primera vez que Suárez hoy es verdad que pueda decir que no acababa el partido pero la quitaba ya en el tiempo añadido para perder tiempo algunos

Voz 0699 32:56 puede intuir que no quiere a Luis Suárez por no cabrear

Voz 1939 32:58 va a Messi Jordi bueno

Voz 0985 33:01 hombre de tener la protección de Messi tanto en lo futbolístico como la relación personal pues no es poca cosa pero más allá de esto también tenemos que decir algo que también dijo Valverde Luis Suárez más de motor diésel que de motor gasolina pues le cuesta más la puesta a punto su corpulencia sus condiciones físicas ya hemos visto en anteriores temporadas pues que le cuesta ese esa puesta a punto ese coger el ritmo por lo tanto creo que estamos en este

Voz 1939 33:27 transitorio en este tránsito de unos primeros

Voz 0985 33:30 partidos en los que a Luis Suárez le cuesta un poco más no sólo esta temporada sino las anteriores y que hay que presos

Voz 1939 33:35 Mir que a corto plazo

Voz 0985 33:37 eso pues volverá a digamos a recuperar ese olfato hoy esa capacidad goleadora que le ha distinguido en estos últimos años

Voz 0699 33:44 es Fernando Sales Jordi Alba en esa zona mixta pero unas palabras del Valladolid Flaqué y también merece el equipo de Sergio que hoy ha hecho un buen partido y hecho un partido serio ha tratado de tú a tú al Barça de hecho ha hecho intervenir ir a Ter Stegen en un par de ocasiones luciendo es el portero del Barça sí evidentemente en él

Voz 1296 34:01 el el casillero de puntos no ha sumado a la hoy pero en cuanto a sensaciones cuando regresos a Primera y te estrena ante el actual campeón pues ser capaz de aguantarle es verdad que acabó perdiendo el partido pero encerrando en su área mono poseer impulso anímico me imagino que para el Valladolid para la gente de del del Nuevo Zorrilla pues va a ser importante de cara a este estreno ese regreso a Primera División sigue es verdad es un equipo que defensivamente está muy bien trabajado que que viene con con la lección aprendida de lo que fue la temporada en segunda división pero que tiene el el gran reto de encontrar un goleador sienes es un al que hoy ha mostrado algunas cositas pues es capaz de asumir el rol de goleador el Valladolid podrá dar un salto importante en la clasificación sino encuentra ese goleador por muy bueno que seas en defensa imagino que está condenado a sufrir mucho en este

Voz 0699 34:41 en este retornaba desde luego un equipo que está trabajado y al que es el avistó bonachón vamos ahora a Mista Adrià que creo que ahora sí está

Voz 0017 34:48 algo se Pacojó aquí está Jordi Alba vamos a escuchar ya en directo a lateral del Barça

Voz 0977 34:53 el eh yo creo que tenemos que dejar de

Voz 27 34:56 de igual no voy a decir en guardas

Voz 0699 34:59 por ejemplo en Estados Unidos

Voz 0977 35:02 en los campos de de Primera que para eso supuestamente la mejor liga del mundo oí bien luego pues cada cada bueno cada equipo juega sus armas a veces pues no

Voz 28 35:16 te has hecho

Voz 0977 35:17 la mano me arrepiento

Voz 0017 35:20 este asalto a una de las cintas separa los periodistas de los jugadores son Poveda años Jordi Alba pero sí hablando de cada uno juega sus armas igual que los dos regalos tengan buena pero pero esto ahora

Voz 0977 35:29 lamentable Hay muy aparte de ya el juego de parar el espectador e suerte que nadie se lesionó de gravedad porque era no era lo más fácil que alguien pudiera lesionada de gravedad en el campo distrito miedo alguno de los sobresalir salir

Voz 1610 35:41 en momentos en que algunos de sus compañeros han tropezado se han caído Beto tú también tenéis miedo de verdad no condiciona muchísimo

Voz 0977 35:47 es como si condiciona pero bueno para las dos equipos no no es excusa hemos ganado oí no estoy diciendo como excusa sino como ya no para el juego de espectador porque al final yo juegan bien los también la gente seguro que ha disfrutado con el partido pues un partido bastante bueno pero pero que no se puede desarrollar de juego que quiere los dos equipos más de cobrar alguna lesión que ha podido sufrir algún algún compañero

Voz 0017 36:13 entonces Jordi para ser claros tú crees que el partido por ejemplo no se tendría que haber jugado pues demasiado decir eso no se debería jugar

Voz 0977 36:20 pero sí que hay bueno hay que tomar medidas repito ahora dejar e irnos a jugar a Estados Unidos y vamos a mirar también por por demostrar que somos la mejor liga del mundo en estos aspectos también no

Voz 1610 36:32 porque el gol crees que valía el gol que marcó el fino que con tal habido hay un suspense pero fíjate después de remar tanto que te empatan ahí

Voz 0977 36:39 sí hemos sabido sufrir y la primera parte ha sido claramente nuestra hemos dominado todas la faceta del juego de la segunda parte hemos hemos sufrido bueno hemos sufrido bastante también en centros laterales salido son fuertes siguen los sabios sufrieron un campo complica dado que es verdad que el año pasado pues ascendió a Primera pero claramente dará mucho que hablar porque es un gran equipo mucha ardid Rakitic acaba de confirmar que se queda igual no tampoco había dicho lo contrario es muy quienes afecto pues tranquilos equipos ocupados importante para nuestro equipo y para para intentar cumplir los objetivos no

Voz 29 37:19 gracias a al bienestar de Jordi Alba Orellana

Voz 21 37:22 la sintonía de El Larguero y bueno pues habla

Voz 0699 37:24 todo de lo que todos hablan de césped de lo que ha condicionado el terreno de juego el partido mandando un mensaje clarísimo a Javier Tebas con respecto no tanto ya al césped sino a la poca gracia que les hace jugar en EEUU están diciendo los jugadores del Barça porque lo que se viene contando en las últimas horas es que el Barcelona va a ser el equipo que viaje a jugar a Estados Unidos ahora mismo todo apunta que el partido esté de la Liga en Estados Unidos sería el Girona Futbol Club Barcelona en el estadio de los Doll fins en Miami el hard rock capacidad con setenta mil espectadores el veintisiete de enero a las seis de la tarde allí doce de la noche de aquí sobre eso están trabajando yo creo que ha llegado también a los jugadores del Fútbol Club Barcelona que hoy han aprovechado también para mandar ese mensaje al presidente de la Liga de Fútbol Profesional Valladolid cero Fútbol Club Barcelona uno análisis y protagonistas abriendo este Larguero así que doy las gracias a todos ha

Voz 3 38:24 Marcos López Jordi Martí a Carlos Raúl Adrià a Flaqué como siempre ha sido un placer enhorabuena y gracias por el trabajo hasta nuevos buenas noches en las con un abrazo

Voz 0699 38:32 Valladolid cero Barcelona uno El último partido en terminar de la jornada que anteriormente tuvo un Atlético de Madrid uno Rayo Vallecano cero eh con mucho que contar también Miguel Martín Talavera muy buenas noches qué tal buenas noches sufrió el Atlético de Madrid eh

Voz 1576 38:46 sí sobre todo en la recta final yo creo que eh os venía escuchando el análisis del Barça hay más allá del césped que también ha estado bastante mal por cierto el del Metropolitano también ha salido a colación en alguna que otra declaración yo creo que

Voz 0198 38:59 la realidad es que son son dos análisis

Voz 1576 39:03 paralelos no un equipo recién ascendido que poner en apuros sobre todo la recta final del partido y lo que demuestra que este principio de temporada yo es que equipos que han tenido muchos internas tal es pretemporada rara pues ahora es momento de meterles mano yo creo que hoy el Rayo sobre todo en los últimos quince minutos arrinconado ha tenido dos buenas ocasiones sobre todo dos buenas manos sobre todo un paradón a quemarropa a Moreno de Jan Oblak para haberse llevado algo del del metropolitano que quitando hay pues al principio de Bush que haya sido una maravilla el Atlético de Madrid pero bueno sigue dominado sea tenido alguna ocasión clara se ha encontrado con el gol de Antoine Griezmann y a partir de ahí bueno pues el tocó sufrir cuando sobre todo en esa recta final de partido yo creo que el equipo físicamente está muy por debajo de de de el nivel máximo es un poco lo que se tiene que conseguir las próximas semanas luego a las que yo me apunto a la teoría que antes comentaba Adriana Adrià o aquí de de Valverde yo creo que en estas primeras jornadas lo que vaya salvando y vaya sumando de tres en tres pues lo que te va a acercar luego otros objetivos

Voz 0699 40:06 sí sobreventa el principio de un poco de resistir sin estar en el mejor estado posible para para los equipos grandes que han tenido muchos jugadores en eh el Mundial hoy la diferencia la marca de los dos cracks en el Atlético de Madrid Oblak en la portería haciendo un paradón al final del partido Griezmann e anotando el gol bueno esos dos y luego el Cholo Simeone y con los mensajes después del partido Pedro Fullana muy buenas noches

Voz 0852 40:28 hola qué tal Paco muy buenas el Cholo ha querido

Voz 0699 40:31 dejar de varios mensajes de tanto delante de la gente como delante de la tres

Voz 0852 40:36 sí yo creo el el audio hemos escuchado perfectamente de esa e improvisada rueda de prensa en público de Simone que nunca dice nada que no quiera decir y siempre pone el él sí lo ha la aguja y lo ha hecho en una frase clarísima no nos dejemos llevar por lo que digan los demás no nos dejemos endulzar los oídos el camino es el trabajo la humildad el compromiso es el mensaje que quería dejar Simeone evidentemente a la exigencia que hay en el proyecto de esta temporada por el equipo que tiene por esas expectativas que se han disparado esta temporada con el Atlético de Madrid y luego a preguntas de la Cadena SER pues ha concretado un poquito más qué quiere decir con esa frase y el mensaje que quiere dejar

Voz 0501 41:15 depende de nosotros los halagos y críticas que depende de nosotros el camino entonces no vamos a buscar el crear una forma de juego estable los halagos están porque bueno futuristas y lo repito es además con muy buenos futbolistas los no hacen grandes equipos grandes equipo con comunes

Voz 0852 41:42 bueno pues evidentemente nombres son importantes pero ha dicho lo que vale es el equipo es lo que le ha llevado al éxito va a ser el entrenador más laureado en la historia del Atlético de Madrid con siete títulos superando los seis de Luis Aragonés hombres importantes tiene esta temporada muchos más que en otras campañas uno de ellos Antawn Griezmann que ha habido una imagen durante el partido cuando se ha sorprendido por el cambio él se notaba más bien sabe que tiene que sumar minutos para coger ritmo de partido tras una muy escueta pretemporada se ha sorprendido Griezmann ha mirado al banquillo ha abierto los brazos luego ha buscado un poco con la mirada Simeone que ha pasado completamente del para no meterse entiendo en en líos en ese momento y luego ha explicado el francés su situación ese cabreo momentáneo que no debe repetir el mismo ha dicho en un campo de fútbol

Voz 1576 42:30 el míster es el que ve las cosas

Voz 0198 42:32 en el campo no pero yo creo que cada jugador cuando sale pues no le gusta mucho sí

Voz 1576 42:37 mil eh a veces tengo

Voz 30 42:40 ahí está el más calmado

Voz 1576 42:42 yo al menos pero siguen estaba un poco

Voz 0198 42:45 ya operaba al final el ve las cosas e intentar hacer lo mejor para el equipo hoy hace una ellos soy como una fisonomía de de este club noi disfrutaron con cada canción y nada me siento como un aficionado más

Voz 21 42:57 bueno por lo menos sincero no es que estuviera sorprendido joya no estaba enfadado con él

Voz 1296 43:01 cambios al cabreado es el anotado

Voz 21 43:04 qué ha hecho bien el Cholo en ni siquiera mirarle Isabel que luego el suflé baja en El Vestuario se reflexiona Se habla con los compañeros acaba saliendo hacer unas declaraciones para aclarar a la gente que que es lo que ha pasado y que tiene que asumir uno que aunque sea el crack es si el entrenador dice que tiene que sentarlo desde luego no lo va a hacer para perjudicarle

Voz 0852 43:25 el equipo es evidente ha sido el pronto yo creo de Antoine hoy hay ha habido días porque lo han cambiado los tres partidos que jugar al Atlético de Madrid oficiales los se lo esperaba yo creo que hoy habiendo marca el gol sabiendo que estaba otra vez en el estadio con esa comunión con la afición Se esperaba un poquito más y ese enfado ese pronto momentáneo pero yo creo que después lo ha explicado perfectamente bien así que no pasa absolutamente nada se habla en el vestuario será regla evidentemente Griezmann están el Atlético Madrid entre otras cosas porque es el entrenador así que aquí se queda esa anécdota del partido

Voz 21 43:56 sí de momento el que también sigue en el Atlético de Madrid tala es Filipe Luis al que hoy el público del metropolitano en lo que ha sido la celebración de la Supercopa han querido mostrarle el cariño que le tienen de alguna manera trasladarle que están con el que tienen que se quede