El Larguero (2ª parte / 25/08/18): La última hora de la Vuelta a España y resto de deporte

Voz 0699 00:00 bueno es una impresión que yo tengo eh creo que mientras la Liga española trata de expandirse y de buscar nuevos mercados sí que buscar más protagonismo fuera de España el resto de las ligas también están eh centrando el protagonismo en España quiero decir cada vez en España Nos interesa más lo que pasa en la Premier lo que pasa en la liga italiana lo que pasa en la liga francesa

Voz 1 00:29 es impresión mía pero creo por lo que voy eso

Voz 0699 00:32 dando detectando que que es así por eso eh hola Bruno Alemany muy buenas noches quedaba bajo muy buena te quiere preguntar porqué pasado todo en las grandes ligas a mí por ejemplo me ha llamado la atención el empate de el Manchester City en la Premier

Voz 2 00:45 sí es verdad que podrá decir seguramente igual

Voz 0301 00:48 a la gente de Manchester City que han enviado tres fondos a los que Rui Patricio el portero de el Wolverhampton el equipo que entrena en uno el exentrenador del Valencia pues en ese sentido ha tenido algo de suerte y un van por y que contado con eso para para empatar también es cierto que en el tramo final del partido el City no no ha tenido todas las ocasiones que seguramente necesitaba un equipo el actual campeón para llevarse uno un encuentro empezado ganando hecho el Wolverhampton empatado el City con un gol de Laporte que empezando Pacojó el año con a bastantes buenas actuaciones ya no solo por el gol de de vista cuando a bastante en un buen nivel y coincidiendo el empate del City con la victoria del Liverpool que no ha sido muy brillante que ha ganado por uno cero al Brighton un equipo que hasta hace no demasiado estaban en Segunda División pues bueno el Liverpool el equipo de Jurgen Klopp finalista el año pasado en la Champions con ese gol de Sada esteponera como líder en solitario de la Premier League también en Inglaterra ha ganado el Arsenal por tres goles a uno pero sí seguramente lo más destacado del día de Joe ese empate la actual campeón de la Premier

Voz 0699 01:52 en Italia han pasado dos cosas así de grandes titulares y lo primero es que ha ganado la Juve otra vez no ha marcado Cristiano que además bueno no tiene que empezamos quedarse pero esos gestos de impotencia cuando no marca un partido entre el Nápoles y el Milan que parecía que se iba a llevar el Milán y al final se lo ha llevado el equipo de Ancelotti

Voz 0301 02:11 sí empezando por lo de Cristiano es verdad que en algún modo dentro del partido en la visto algo contrariado en el segundo tiempo yo creo que dejó ha coincidido con lo que pasó en el partido contra el que en el primer tiempo se la ha visto casi desesperado he raro pero iban pasando los minutos y el seguido metiendo un poquito más en el partido ha creado también en el segundo tiempo con una buena jugada en el pico de dar era la mejor ocasión de del partido que insiste no ha sido un mal partido ni mucho menos de Cristiano pero otro segundo partido sin sin más de ahí estas esos gestos esa radiación como decías en los que no se le ve delito todo a busto al al futbolista portugués el partidazo ha sido otro ha sido el que se jugaba en San Paolo a las ocho y media de la noche ha empezado perdiendo en Nápoles cero dos el juego del equipo de Ancelotti no daba para para pensar que que la cosa pudiera estado así pero ha sido bastante efectivo el el Milan las primeras ocasiones que ha tenido pero es que lo ha remontado luego con dos goles de de que había entrado desde el desde el banquillo ha marcado el que era el definitivo tres a dos Ivor al reencuentro de Ancelotti con su Milan además con Gattuso queda uno de sus hombres fuertes en El Vestuario de del Milan que fue campeón a principios de siglo XXI oí bueno remontada de Nápoles yo creo merecida hay que le da otros tres puntos el Nápoles se pone ya con seis

Voz 0699 03:25 en Francia en va P otra vez no sí bueno grande

Voz 0301 03:28 partido de de él sobre todo de de papel boli asistencia han jugado hoy con Neymar de media y por delante dos delanteros puros como cava ni ha jugado muy bien el duermen en cuanto a ocasiones sobre todo en el segundo tiempo pero gran partido sobre todo como dices de jovencísimo delantero francés gol de Aimar gol de va P3 a uno grado de Angers

Voz 0699 03:50 os nada basadas así rapidito a las grandes ligas mañana más seguro un abrazo Bruno otra para todo para lo de mañana pero aquí en España

Voz 0699 04:15 en Javier Herráez la gran pregunta que se están haciendo todos los seguidores de Al Real Madrid hasta ahora es decir quién va a jugar mañana en la portería de el Real Madrid si esa decisión es la buena hola Javi Girona buenas noches

Voz 5 04:30 hola qué tal Pacojó me gustaría contestarla con bueno pues con total seguridad luego bajó a Courtois pero si no lo hiciera mañana o no lo hace la próxima semana en en el Bernabéu frente al Leganés lo hará a la vuelta del parón de selecciones creo que Courtois es el del portero de Lopetegui lo creo seguro hay además de preguntado hoy sí va a hacer un portero va a tener un portero para la Champions Liga no ha contestado evidentemente ni a esa ni tampoco a otra pregunta pero escuchamos un fragmento de la rueda de prensa en la que bueno Lopetegui ha despejado como podido balones en torno a la gran pregunta del millón cuando va a ser Courtois titular aunque para Mick Taylor se lo ha ganado a pulso tres Champions a sus espaldas el porte de los capitanes pero Keylor Navas es el que va a ser suplente y Courtois el titular

Voz 1245 05:15 mañana venimos la alineación si no tenemos tampoco definido exactamente qué es lo que va a pasar tenemos muy buenos porteros muy buenas soluciones a unos han llegado un poco más tarde etc pero yo creo que todo el mundo está cogiendo el ritmo en nuestra casa han tomar una buena decisión porque Tonino la que tomemos siempre será buena

Voz 1 05:32 nosotros lo sentimos cuando llegué a las

Voz 1245 05:35 Don después del parón evidentemente ya tenemos partidos micros domingo Guardo habrá otro tipo de soluciones pero en inició tenemos piensa o quién bajaron mañanero evidentemente lo diremos

Voz 6 05:45 despejando balones como decía RCN tiene que despejar varios eh

Voz 0699 05:49 cuando le preguntan por los refuerzos despeja cuando le preguntan por Vinicius despeja ha tenido una rueda de prensa muy de despejes eh

Voz 5 05:56 sí bueno lo de Vinicius pues él no le ha dicho que le falta un punto de cocción eh le gusta mucho la cocina a Lopetegui y bueno pues lo usa la gastronomía ya utilizado ese símil de que para el está un poco verde el jugador brasileño en el club creen que que lo que tiene que hacer es jugar y tener minutos con el primer equipo pero Lopetegui prefiere que tenga minutos con el con el Castilla se quedará para jugar con el equipo de Solari mañana pero va a entrenar siempre con el primer equipo en cuanto a lo de Luka Modric creo que mañana va a jugar ya de inicio pero claro falta ahí saber quién va a estar en el centro de campo si juega Modric si juega Casemiro si juega Cross si juega Isco Asensio pues SK de Asensio y no ha venido ningún refuerzo sería algo bueno pues un Expediente X creo que que al final tendrá que buscar un encaje de bolillos cuando de Champions y Liga no habrá problema pero cuando solamente hay Liga pues tendrá que saber un poco dosificar al al personal por ese motivo se queda Vinicio fuera de la de la convocatoria mañana viaje del equipo hasta Girona veremos hijo a Courtois o Keylor que para mí lo tengo claro porque hace una semana jugó Keylor ya había ensayado con con Thibaut Courtois no que bueno significa que el belga va a ser el portero menos de de inicio de de primera mano para Lopetegui en el Real Madrid y luego pues veremos qué vas a con con Casilla Zidane a infinidad de Castilla Luca Zidane

Voz 0699 07:13 el quinto portero ilumine

Voz 5 07:15 pues irá cedido puesto que Castilla bueno cobra tres millones de euros y es muy complicado buscarle ubicación al al tercer portero porque el primero será Courtois el segundo Keylor el tercero en principio Kiko casi

Voz 0699 07:25 tienen buen Tetris con los porteros ahora mismo el Real Madrid mañana tiene un partido peligroso basado en Montilivi que cayó el el Real Madrid contra el Girona supongo que eso estará en

Voz 6 07:36 ya de tanto el aficionado de el equipo local como en el aficionado madridista Gloria Javi

Voz 5 07:42 pues nada pendientes también de Portu el futbolista que Eusebio quiere conservar en el Girona veremos quién pone de inicio no si actúa niño Lozano en en punta veremos la figura de Pedro por un lateral y bueno pues un equipo que convoca a Hadi Aday Benítez y también a país para este partido frente al Real Madrid como tú dices el pasado año pues con otros técnicos y otras ideas pero consiguió hacerle una muy mala tarde al Real Madrid donde perdió casi casi media Liga era el mes de octubre

Voz 0699 08:10 el año pasado era Machín que dirigía a Girona está en eso se vio dos grandes entrenadores que seguro les van a poner las cosas complicadas a Desmarest mañana lo contamos en carros era un abrazo Javi a ti hasta luego Salvador una cosa arranca Rosell que es que se van a jugar dos partidos a la vez lo mismo coinciden goles si todo como los carruseles antiguo porque el Sevilla Villarreal también se juega a las diez y cuarto de la noche partido cambiado en horario por el calor Manuel Aguilar muy buena

Voz 7 08:34 hola qué tal Pacojo buenas noches esperamos una temperatura cuando empiece el partido alrededor de treinta grados irá bajando hasta los veintiséis veintisiete grados que tendremos ahora en Sevilla que ya bastante más agradable

Voz 0699 08:45 sí sí tanto que si octavo partido oficial del Sevilla en lo que va de temporada con la previas de la Europa League que novedades hay en los dos equipos

Voz 7 08:52 bueno en el caso de El Sevilla va a repetir prácticamente si no hay ningún contratiempo el mismo equipo ganó a Rayo Vallecano equipo que en su once inicial está bastante rodado que demostró mucha pegada que tuvo André Silva como su mejor jugador al menos el máximo goleador con tres dianas en este comienzo de Liga frente a un Villarreal que no tuvo fortuna especialmente por los errores defensivos en la primera jornada que viene de perder que pueda recuperar inicialmente a Trigueros que ya jugó algunos minutos en el primer partido que también recupera para este partido a a Jaume Costa dos equipos que están destinados en principio a pelear por lo mismo a Prince a final de temporada y que además el Villarreal como atracción también la vuelta de vaca al estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Voz 0699 09:34 le tengo que preguntar por Mariano qué pasa con Mariano ahí el Sevilla si es que pasa

Voz 1176 09:38 algo sí sí si pasa hay algún

Voz 8 09:40 el avance más en el Sevilla consideran que eso

Voz 7 09:44 es una operación muy complicada con muchas aristas con muchas dificultades pero en esta última semana el mercado también advirtió el Sevilla que pueden pasar muchas cosas tanto de entrada como de salida Mariano es un claro objetivo de Sevilla pero conociendo la dificultad que tiene fichar al jugador del Olympique de Lyon primera dificultad Sevilla ha realizado una oferta de veinticinco millones de euros que ha rechazado el Olimpic es lo sabía el Sevilla parece que la operación podría cerrarse en torno a los cuarenta millones de euros pero además el Madrid tiene un derecho de tanteo sobre el jugador igualar la mejor oferta si es que finalmente lo quisiera el Madrid

Voz 1176 10:20 además el jugador se quiere dar Madrid sea caen

Voz 7 10:23 negociaciones abiertas que en el Sevilla lo ven complicado pero no imposible

Voz 0699 10:27 bueno la verdad es que el Sevilla se está fijando jugadorazo sé Mariano ex leer Marty al son muy buenos jugadores todos en la última semana de mercado así que habrá que estar muy atento a cómo mueve el mercado el Sevilla de momento mañana lo que se mueve es el balón en el Pizjuán a las diez y cuarto de la noche entre el Sevilla ayer el Villarreal ya no juega mano un abrazo hasta luego una obra termino con el partido que abre el Espanyol Valencia Pedro Morata muy buenas noches hola qué tal Pacojó bueno es contamos del partido

Voz 9 10:52 los dos equipos empezaron empatando aunque el rival del Valencia era bastante más complicado en Mestalla el Atlético de Madrid pero también una visita difícil la del récord deportivo español en Vigo que también acabó con con empate los dos propietarios van a estar mañana presentes en el estadio de Cornellà El Prat tanto el chino Jensen como también el abulense propietaria Cyril la mayoritaria del Valencia Peter Lim en el Valencia no se ha recuperado de unas molestias musculares que ha venido arrastrando durante toda la semana Garay la noticia es que a pesar de que Garay no está en la convocatoria no ha entrado en ella Murillo que desde que se operó en la pasada Navidad no ha vuelto a ser el mismo hoy es el el jugador que más retrasado va en de las hombre de línea defensiva en esta pretemporada no estando Garay

Voz 1 11:37 repito se ha quedado fuera de la convocatoria Murillo

Voz 9 11:39 principio la baja de Garay la va a cubrir día cabía el futbolista que ha fichado este año el Valencia del fútbol francés en el Español dos bajas la de Alex López también la de Sergio Sánchez por una sobrecarga sí que ha podido entrar en la convocatoria a Esteban Granero para el Valencia es un partido en el que quiere empezar ya ir sumando los tres puntos para consolidar posiciones Champions que su gran objetivo para la próxima temporada hice al menos la estadística en las dos últimas temporadas me ha acompañado al equipo de Marcelino Pacojó porque las dos últimas veces que juega el Valencia allí en Cornellà ha ganado

Voz 0699 12:13 pues sí las dos últimas ocasiones las dos últimas visitas del Valencia han saldado con victoria de conjunto de de Valencia del equipo visitante Espanyol Valencia seis y cuarto de la tarde los dos que han arrancado con un empate en la Liga undécimo el español décimo segundos Valencia es decir empatados en el centro de la tabla de clasificación gracias Pedro hasta el lunes según darle el Levante Celta a las ocho y cuarto el lunes a las diez y cuarto el Athletic de Bilbao Huesca del vamos a darnos una vuelta

Voz 11 13:11 el pasado fin de etapa

Voz 0699 13:14 en la Cadena Ser

Voz 12 13:16 ah vale

Voz 0802 13:21 hola Iñigo Martínez buenas noches muy buenas a que estamos yo pues ya tenemos el primer líder de de la Vuelta

Voz 0699 13:26 España un australiano el especialista contra

Voz 0802 13:29 el campeón de Australia de su país Johan Ron Dennis es un corredor la verdad que haya triunfado en esta Vuelta Ciclista España que tiene un recorre

Voz 14 13:36 todo fantástico que le va a durar esto lo mismo que un caramelo lo aportan colectivo

Voz 0802 13:40 pero bueno y ha tenido sumó su día de gloria claro sido un buen ciclista eh contra el crono y la verdad es que bueno pues que hoy ha hecho buenos los pronósticos y se ha vestido con el primer maillot rojo de la Vuelta Ciclista España

Voz 0699 13:52 voy a intentar utilizar el idioma de Íñigo Borja Cuadrado qué tal lo han hecho los gallos hoy

Voz 0298 13:57 bueno pues hemos visto un poco para para todos los gustos pero lo hablaba con Roberto Torres un tramo de veinticinco segundos en el que estaban todos el mejor Alejandro Valverde a veinticuatro segundos hemos visto Fabio heredó XXXIX Nairo Quintana estaba a treinta el más retrasado Richi por a cincuenta segundos es decir que basó menos pues en esa franja esperara para esta primera etapa en la cual bueno pues siempre se dice que no se va a resolver quién puede ganar la Vuelta pero si en caso de caída o de tener muy mal día quién puede perderla por lo tanto el unos veinticinco treinta segundos en esa horquilla es tan todos los favoritos

Voz 0699 14:27 ocho hoy Robert Alejandro Valverde soy palomita libre creo que Miguel ha dicho a Borja Cuadrado eso que eso que sí

Voz 5 14:35 oiga que bien aquí a disfrutar y a quitarse presión Iker

Voz 0699 14:38 eso puede hacer que haga una vuelta extraordinaria hay candidato ganarla

Voz 1 14:42 sí bueno él de momento lo que tenemos bastante claro que se dice palomita libre o sea que no teman en trabajar dice yo quiero ser libre que hacen lo que lo que me apetece eso opinó Cabrer hay todos los si quieres ser libre entonces no vienes a trabajar realmente para Nairo lo van sí que es verdad que el Tour bastante Ése fue buenos momentos y a lo mejor el tendrá muy difícil porque lo tenía muy amarrado aquí cuidado que Valverde se deban una escapada de ahí seguro que nadie se lo va a creer que la va a dejar coger minutos porque a ver quién le echa mano ya veremos mañana mañana bueno que Atos que está ahí es una una suite ahí es un hombre que va a empezar a estar ahí como en el de excluimos por el tiempo que ha hecho en la crono con los primeros y entonces no se va a poder mover tan fácil

Voz 0802 15:24 yo creo que tiene entre ceja y ceja el Mundial desbloquee

Voz 1 15:27 sí sí yo creo que tiene lo que le viene ahora sí dicen que está bien va a aprovechar este balsámico libre dice si viene bien gano sigo la general no me quito

Voz 0802 15:36 es un tiempo que gana en febrero con la Challenge de Mallorca engordar en marzo con la Vuelta Ciclista Murcia que ganan el Tour que ganan la vuelta que intermedia la temporada con el Mundial de de octubre Iniesta peleando a un corredor que durante toda la temporada está en el palmito

Voz 0298 15:52 la nueva algodón Pacojo es cuando hemos preguntado línea de meta si pensaba en el Mundial lógicamente a todos les preguntas hasta la altura de carrete dice no no que está a la vuelta todavía hay el el primer día lo hemos dicho está pensando mundial hice por supuesto decírtelo por lo menos de forma explícita entre que es una palomita libre y por supuesto piensa en el Mundial pues un poquito ya sabemos lo que es Alejandro Valverde

Voz 0699 16:12 de qué va la cosa hoy y mañana ya pica la carretera arriba Íñigo

Voz 0802 16:15 bueno sí porque no es una etapa de alta montaña Any de media montaña hay tres tachuelas determinan Caminito del Rey sale de Marbella son ciento sesenta kilómetros su puesto si yo era en coche cuesta un huevo llegar hasta hasta la meta eh no te digo nada en encima de una bici

Voz 0699 16:30 los más no sé no no no es de alta monta

Voz 0802 16:33 eran sanos para escaladores mañana mía más ejemplos para un corredor perfil Valverde Sagan que le va muy bien la la la el tipo

Voz 0699 16:41 de tapa que ya sabéis lo que os toca voy a preguntar quién gana osea que lo hago siempre en cualquier programa no no nos tiene que llamaron la atención eh voy a empezar por Borja hoy quién gana mañana Borja

Voz 15 16:52 eh Mateo trending vale

Voz 0699 16:55 eh cuatro etapas el año pasado no me parece bien y Roberto quién te parece que gana hombres sí vaya al Tintín a la saga Star

Voz 1 17:02 aragonés

Voz 0699 17:03 perfecto Íñigo llegaran bueno si ya

Voz 0802 17:05 canten tren tiene Sagan gana Valverde vale

Voz 0699 17:08 Cabrera quiero opinar sí sí claro claro claro que yo ponga verdes adobes de personas Valverde por supuesto que sabe no si aquí yo no consulta a los que saben siempre normalmente termino consultando el que más sabe pero lo que no sé es todavía utilizar la terminología de Íñigo y mira que me en pollo todos los finales de etapa de vuelta astur etc etc pero no no cojo yo lo del terreno sólo de los Gallo si esto bueno debe ser que me cuesta un huevo niño

Voz 0802 17:34 a dos días te lo tienes en adictos en ya sabes tú dices PES toso pica hacia arriba eh

Voz 0699 17:40 cosa es buena las orejas tiesas Prieto y ya parece que sabemos de ciclismo bueno la frase la ha utilizado puesta en España en la recta final de este Larguero a ver cómo lo hago porque me está esperando para terminar el Larguero o la pareja de protagonistas de la noche así que tengo que ir rápido con el motociclismo y con la Fórmula uno en Inglaterra Mela Chércoles buena nota

Voz 16 18:07 es ráfagas Pacojó gran se han sido buenos días eh

Voz 1176 18:13 no no lo hagas que no lo dices imagino pues por el accidente ha tenido éxito Rabat se caía apodo del final de siete cuatro La

Voz 1104 18:21 siete había que un chaparrón intensos de aguas ha complicado muchísimo la curva el circuito se sólo Rins ha avisado a los compañeros que venían de que estaba muy peligroso no pidió que se salir a pilotos como Lorenzo Espargaró o Pedro si también suelo Tito Rabat Morbidelli la mala suerte ha tenido Rabat que después de ponerse en pie para su caiga ha visto cómo le arrolló daba la onda de del Morbidelli era un proyectil a ras de suelo hacen persona por hora iría a partir de la pierna derecha por tres sitios las fracturas Moore y peroné la buena noticia es que ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Universitario únicamente esta misma tarde en han operado durante no más de cuatro horas INE comunicó a su padre Esteban Rabat que la operación satisfactoria bueno pues es una cosa muy mala suerte pero puede verse todavía mucho peor porque por ejemplo Marco Simoncelli honesto ya Tomizawa pilotos que murieron arrollados en compañía

Voz 0699 19:19 no me digas eso que que se me ponen los pelos de punta tú

Voz 17 19:22 eh pues está el Wall produjo tal cual

Voz 1104 19:24 dentro de lo malo que mirar el lado positivo

Voz 0699 19:27 bueno es Jorge Lorenzo Jorge Martín ha marcado poles y mañana se cambie el horario de de la carrera no te MotoGP que que es la primera que se va a disputar

Voz 1104 19:35 sí lo que no sabemos es a ver carrera mañana porque los que nos han dicho que si llueve es peligrosísimo en el director de carrera me ha reconocido que no hay un plan B que han adelantado la carrera de Moto GP

Voz 1176 19:46 tenido como Zorba intentar todo lo posible para ellos

Voz 1104 19:49 las guerra se discute en vez de ser las dos español como estaba previsto será a las doce y media de la mañana a las once y media aquí en Inglaterra el problemas que hay previsión de lluvias para toda la jornada como iba mucho polvo y aquí además hay unos aplazan al lunes

Voz 0699 20:05 si el nada lo primero que vamos a hacer mañana seguro todos vosotros en mirar al cielo y a partir de ahí si ves que llueve mucho llama inmediatamente para el primer boletín vale

Voz 1176 20:15 obras tome la descansa

Voz 0699 20:17 otro tampoco esperemos que haya motociclismo en Inglaterra lo que es seguro es que hay Fórmula uno en Bélgica Manu Franco muy buenas noches qué tal muy buenas noches tampoco mostramos muy bien con el mando de los de bueno los que son habituales Hamilton y Vettel

Voz 1104 20:32 ha sido una lucha por la pole muy bonita porque ha llovido en la en la Q3 cuando parecía que Vettel tenía consiga esa esa posición pues en la última vuelta Luis Hamilton ha conseguido arrebatársela con una muy buena vuelta del del piloto británico y una oportunidad perdida para los Ferrari en seco eran muy superiores incluso Kimi Raikkonen también estaba por de los dos Mercedes pero en cuanto ha llovido pues hay puesto como digo Hamilton en cuanto a los españoles pues bastante mala racha en los dos han quedado fuera a las primeras de cambio en la Q1 decimosexto Carlos a decimoséptimo Fernando Alonso en el caso del asturiano tan como acto dirigible porque es muy muy mal en este circuito de hecho su compañero Bardot ha sido último en el caso de Carlos I así un poco sorpresa el propio piloto otros decía que que es encontrar un coche completamente diferente de los entrenamientos libres los que estaban a entorno al décimo undécimo duodécimo a estos esta calificación en la que como digo ha sido decimos esto

Voz 0699 21:32 bueno pues esperemos que mañana tengan un mejor día a los españoles de lo que han tenido hoy en la clasificación Fórmula uno en Bélgica motociclismo en Inglaterra lo contamos en el Carrusel Motor de La Ser gracias mano un abrazo y finalizamos el larguero cumpliendo una tradición que hoy en el Parador de Bayona en un mar

Voz 12 21:53 hoy incomparable un compañero de esta relación

Voz 0699 21:56 miembros de este Larguero para más señas contraiga matrimonio con su novia la pareja Courtois Navas ha a un segundo plano al lado de la que conforma nuestros protagonistas zona mixta del Parador de Bayona Antón Meana no pide paso con la noticia hola Antón buenas noches

Voz 18 22:12 hola qué tal Pacojo qué tal buenas noches aquí estamos mirando en las Islas Cíes ningún lugar como tú dices privilegiado y me acompaña el protagonista de la noche al que han definido como el peor copiloto todo el mundo esté quitado americana a las once de la noche en guitarra pero ya te la puesto para entrar en el Larguero te paso con el habitual productores de programa con Álvaro Benito ya un hombre casado posara feliz y que en directo en tiempo de

Voz 0699 22:40 vale pues vamos ya con el gran protagonista al que hemos peleado en la zona mixta de ese Parador de Baiona con el resto de los compañeros pero bueno ha tenido el detalle siempre atendernos a nosotros esa deferencia lo sentimos por los compañeros de Onda Cero y la Cope hola Álvaro buena nota

Voz 18 22:53 sí es hola Francisco José es muy buena

Voz 0699 22:55 está usted

Voz 18 22:57 pues estoy perfecto que efectivamente me han llegado ofertas de otros medios de comunicación pero decidido entrar en periodo el monopolio porque al fin y al cabo el medio de comunicación que me pagar lo que se siente pues me siento feliz osea lo he dado todo tengo una copa en la mano la primera de la no sé yo si voy a dejar de responder me pasa Pacojo como tú

Voz 0699 23:19 muy bien pero mucho peor que eh ya te lo digo llegará

Voz 18 23:23 muchísimos sí que todos vosotros Simon fue el abrazo con los a menudo a Javi Antón su mujer pues aquí pasándolo pues pues no sé si puedo decir puta madre pues muy bien Pacojo qué quieres que te diga que fue muy bien que un anillo desde ayer que me casé por lo civil y hoy aquí el juego Ríos

Voz 0699 23:42 por todo lo alto te has has te han asegurado de que no haya wifi en la luna de miel

Voz 8 23:47 eh me ha asegurado

Voz 18 23:49 informaba mis que pese que voy a estar ilocalizable durante una semana

Voz 1176 23:53 Sergio regatistas del fenómeno

Voz 0699 23:55 el creer que en ningún momento

Voz 18 23:59 puedo puedo prometer y prometo no voy a cinco metros a Javi Blanco y Alejandro restantes si vosotros

Voz 19 24:10 lo vosotros ahí así que

Voz 18 24:13 nada un abrazo para todas la redacción de la Cadena y te voy a pasar con la protagonista Eliasson

Voz 1176 24:18 pues hombre por su parte en el mejor momento pero además también que a lo escuché hola Sara buenas noches hablando encajó buenas noches te lo has pensado lo suficiente me estoy muchísimo para sí aquí vale vale y yo quería preguntarte a quién quiere más Álvaro por las tardes a Carreño te voy a decir que a Carreño

Voz 0699 24:41 realmente vaya no siempre pero al final es yo no quiero separar no no no no voy a seguir por ahí te voy a hacer una pregunta muy del estilo radiofónico piensa tela que es lo que no va a olvidar nunca de de este día

Voz 1176 24:56 yo creo que la compañía que voy para que ha sido todo perfecto violenta Gaza aquí demás muy bien si e incluso incluso los países escuchar estaba ahora les da de Madrid

Voz 0699 25:06 que me calle esto como va a pasar una vez en la vida digo lo de casarte y lo de hablar por la radio Si quieres hacer una dedicatoria en la radio estas en tu momento Sara

Voz 1176 25:15 si no la verdad es que hoy gracias por la llamada para sobre todo desde que el Atleti ha ganado y tenemos tres puntos más que es muy importarse ya sabemos los colores divertido por nosotros vale que estamos seguro de que lo vais a hacer desconecta los teléfonos de tu marido muy bien muchísimas gracias pues nada menos

Voz 20 25:40 no voy a contar las interioridades de la fiesta o lo mismo mañana así quién sabe si no tienes nada para dar alguna noticia que somos queda

Voz 21 25:49 cuatro partidos mañanas de segunda Sporting Nàstic Osasuna Elche Granada Lugo y Almería Tenerife y la gran cita de los Mundiales de Piragüismo de Portugal la final del K cuatro quinientos a las dos y veinticinco de la tarde con cara abierto Cooper toro

Voz 0699 26:01 de Craviotto no es fácil de decir gracias Héctor nos vamos pero sólo un ratito de mañana desde bien pronto vuelven los de Carrusel con la jornada de liga con la Fórmula uno con la moto con el Mundial de Piragüismo en un no parar que enlazará con el larguero al que mañana

