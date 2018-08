Sociedad de valores | La diversidad

Voz 2 00:00 eh

Voz 1611 00:21 noviembre de dos mil uno entraba en vigor la Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad en esa declaración se reafirman los derechos humanos y libertades fundamentales reclama el respeto de la diversidad de las culturas la tolerancia el diálogo y la cooperación en un clima de confianza y entendimiento mutuos

Voz 2 00:48 tuvo Street

Voz 1611 00:51 la historia nos ha demostrado que las sociedades más ricas más prósperas y seguras son aquellas sociedades más diversas en las que lejos de plantear un problema la bien variedad de culturas nacionalidades etnias ideas religiosas identidades cuarenta cena sexuales favorece la convivencia garantiza una vida mejor a los a los ciudadanos hoy en esta sociedad de valores que queremos compartir con todos ustedes los domingos vamos a hablar de diversidad y convivencia para ello me acompañan tres invitados moja que Hereu es periodista y activista contra el racismo es miembro de Sos Racismo monja qué tal buenos días Jerez bebí lo he dicho mala Mojo cuántas veces en los últimos tiempos que te han pedido que te vuelvas a tu país

Voz 3 01:36 bueno creo que no puedo no no las he contado pero que en tampoco podría la canté

Voz 1312 01:41 sí yo he leido hay un tuit que contestaba vas diciendo no yo soy de Huesca

Voz 3 01:48 claro es que al final es un poco lo de siempre tener que decir oye mira pero si me dices que me vuelva a mi país pues como no me cojan había Huesca pues no sé

Voz 4 01:55 eh que San Gil es la nueva presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas

Voz 1312 02:01 creéis transexuales bisexuales e Inter sexuales coge buenos días hola bueno día oye ya sé que es reprochable que es lo han dicho muchas veces pero cada vez esto tiene más siglas no es necesario remarcar lo no no hay posibilidad de Clemente es un término más

Voz 5 02:17 sigo

Voz 1312 02:18 bueno el término inclusivo sí que estaba pero

Voz 1882 02:21 sino nos nombran hizo hubiese utilizamos todas las realidades bueno al conocer nos quedaríamos INVI civilizada otro ver

Voz 1312 02:33 a mí me gusta una respuesta que diste en una entrevista hace poco que decías y en referencia a esto dice no se trata de es solo de incluir letras sino de abrir brazos y miradas hacia otras culturas religiones idéntico

Voz 1882 02:45 Ares no se trata de eso

Voz 1312 02:48 nos acompaña también el aquí en el estudio de Radio Madrid Mohamed Said Ali Al Ali Ali Alex Mohamed Said Ali le ex presidente de jóvenes musulmanes de España e imán de Fuenlabrada qué tal buenos días gracias por venir a la radio

Voz 5 03:03 con la invitación

Voz 1312 03:04 Mohamed en vuestro caso cada vez que pasaba algo se hace más difícil tenéis que estar todo el tiempo justificando dos

Voz 5 03:13 sí de hecho es una de esta esta invitación es de las pocas limitaciones que no me han llamado para hablar de terrorismo atentados no porque simplemente es se acuerdan de nuestros teléfonos de nuestros contactos los periodistas cuando hay un atentado cuando hay una acción terrorista no y para hablar de temas que atañen a nuestra realidad darle a nuestro día a día y a ver la perspectiva de

Voz 6 03:37 en los musulmanes como ciudadanos de este país pues es algo que que es agradece no por qué crees que

Voz 7 03:42 solos o los llamamos para justificar eso o para dar puesto testimonio cuando pasa un un hecho luctuoso como puedes un atentado terrorista y no y no nos interesamos por por conoce

Voz 1312 03:55 ver realmente qué qué pensáis que ha crecido que hizo vuestra religión

Voz 5 04:01 sí como somos el el los prácticamente mil quinientos millones de musulmanes en el mundo que representamos el noventa y nueve coma nueve por ciento de de de gente normal moderada que vive el día a día más allá de ese porcentaje mínimo de desequilibrados mentales y de Juana fanáticos y terroristas que han manchado nuestra religión y realmente qué es lo que se de esta Carlos

Voz 8 04:26 tú

Voz 2 04:34 a pesar de todas las campañas que sea

Voz 1312 04:36 borde de la diversidad de la de esta riqueza de la multiculturalidad

Voz 1611 04:40 creéis que el rechazo al diferente es ahora mayor que antes o somos los medios de comunicación que cuando queremos buscar un té

Voz 1312 04:46 Mao o encontrar un tema remacha demasiado hay a veces

Voz 6 04:51 bueno yo creo que tiene sobre todo ahora que ver con con una parte política no ese discurso del odio siempre ha estado no es nuevo lo único que bueno que hay ahora sobre todo partidos políticos que les sacan una rentabilidad lo hemos visto en Estados Unidos lo hemos visto en Europa en Holanda con Geert Wilders con Marine Le Pen y con un sinfín Viktor Orbán bueno obviamente España no iba a ser ajena a todo estoy aquí también ese discurso el odio pues se está intentando traducir en este caso en votos

Voz 1312 05:23 tú que estás en en Radio Club Tenerife

Voz 4 05:25 entra cuando quieras en el tema porque no te pues como no te puedo ver

Voz 1312 05:29 dar paso ya que tú reclama tu tuvo lloroso al respecto pienso que como decía al compañeros sí que lo diga

Voz 1882 05:41 siempre quizás ahora es más visible quizá ahora no es tan sutil el tema más visible en la sociedad porque además tenemos una comunicación que alguna locura no si podemos leer lo que ha pasado en estos días con el jacta de Miku ir pues vemos todo lo que de las personas LGTB han sufrido o están sufriendo no Ike igual es una violencia distinta a la que estamos acostumbrados no en el Cuco Kukoc claro pero sí que es más útil no hilo lo que decía el compañero Se es un rédito electoral a veces crear discursos de de odio hacia las minorías

Voz 1312 06:30 esto crees que está que está virando un poco el de como tú apuntabas moja el discurso político se ha visto que es un caladero de votos ahora con con esta supuesta amenaza que que dicen de él de la las avalanchas de inmigrantes aunque los datos se siguen demostrando que no que no es así que no que no está no es tal la avalancha o el efecto llamada estas cosas están tan tremendas que nos dicen van a seguir por ese camino porque da votos si cuando hay responsable da de quizá despertar a odios

Voz 6 07:01 si es que realmente lo lo lo estamos viendo no aquí pues entonces de los principales partidos esta vez en este caso Ciudadanos y el PP están claramente apostando por este discurso en este caso contra la inmigración ya sea o contra las personas realizadas ya sea los manteros ya sean las las persa buenas que están llegando a través de la frontera sur están viendo cómo bueno copiando lo que ha venido funcionando por desgracia pues en en otros países pues están intentando replicar este este modelo aquí es un problema porque eso está creando una confrontación y esos discursos que para ellos es simple discurso para ellos es simplemente un arqueólogo o equis personas van a ir a hacer a votar a votar ellos iban a tener más escaños para nosotros se traduce en una un continuo hostigamiento insultos amenazas palizas incluso muerte no y eso es lo que tienen que tener en cuenta esa grave irresponsabilidad esas consecuencias que tienen en el en el día a día de muchísimas personas que ya vivimos aquí que trabajamos aquí que estaríamos aquí que tenemos nuestra vida aquí

Voz 1312 08:07 yo creo que si hay una

Voz 5 08:09 la lamentablemente hay una industria de de de de odio no hay Se está creando un mensaje institucional incluso que genera esa fobia y al final pues de lo que ocurre es como una retroalimentación entre los los bandos de los fanatismos tanto los radicales son un mando como los otros se retroalimentan con ese mensaje de odio y lo justifican cada uno pues su su propaganda política y sus sumó su retórica no de de odio de de discriminación yo creo que aquí es clave la voluntad política tiene que haber una voluntad política sincera y una una legislación para acabar con este tipo de de de de lacras y también tiene que haber una concienciación a nivel de opinión pública para hacer un placaje no ideológico a este tipo de mensajes porque si vamos aceptando este tipo de cosas Si normalizando la como Paul como está ocurriendo en Estados Unidos por ejemplo hay instituciones mediáticas hay medios de comunicación hay periódicos hay canales hay cadenas hay grupos mediáticos que pues se basan sobre el odio se basan sobre ese mensaje G de de discriminación de de de de rechazo al otro y es algo tan normal no también ocurre en Francia pero España está recobrando un poco poco a poco esa importancia pero también apostamos por por esa por esa serenidad que que que caracteriza a la a la sociedad y que desde la sociedad Recha hacemos no ver gestos por ejemplo vídeos el en en el Metro pues a ciudadanos reprochando a una persona que que está insultando discriminando el los propios ciudadanos que eh que actúe no que rechacen este tipo de mensajes para que los políticos no encuentren digamos ese coladero para justificar sus campañas políticas para buscar ese voto de manera barata porque carecen de programas políticos iban al miedo van a la vienen a quitarnos se a quitarnos el trabajo vienen a de Europa las mezquitas los minaretes el el burka y no hay musulmanas aquí en España que lleven burka legislar sobre algo inexistente todo esto genera un miedo genera un rechazo una discriminación pero si no hay una voluntad política no hay una legislación que pare de una vez este tipo de discriminación está eh generar ese mensaje de Dios yo creo que vamos a ir en la misma línea de otros países que que que conocemos

Voz 1312 10:34 parece que vamos un poco tarde porque en en todo esto porque también hará antes lo comentábamos aquí urge que este país era un país monocolor prácticamente con una sola religión con una cultura como muy uniforme porque bueno pues no estaba cerrado a ello oí empezaron a llegar gente de otros países mucho más tarde que otros países europeos yo no sé si estamos a tiempo de de de de que alguna manera esto no cuaje viendo lo que estamos viendo en en otros países la experincia tan horrible de otros países

Voz 1882 11:10 yo creo que si me permiten

Voz 1312 11:12 claro claro

Voz 1882 11:14 a mi a mi me gusta mucho lo que veo no yo antes no había hace poquito hace unos días iba por la calle una señora mayor como Un perro empezó a insultar a una chica latinoamericana me quedé estupefacta pero muy temprano Emma ir porque es que esto es algo que yo no no he vivido nunca no el rechazo porque al igual que España se ha llenado de diversidad hay de color creo que en un principio este esta insidia te odio hacia las persona de otra raza o o LGTB no era tan latente no se veía tanto creo que ahora estamos llegando a ese punto de de odio y de de discriminación me parecería interesante que yo creo que que ahora es el momento que que todavía estamos a tiempo de volver a España acogedora amable respetuosa con el otro donde los colores los amores nos enriquecen no yo creo que que el momento que podemos dar un giro y no sólo la los político y el compromiso sino también la ciudadanía los medios de comunicación tienen que empezar a ofrecer una una imagen de que Nos Henry que hacemos no nos empobrece que vengan otras personas de otras culturas enriquece enriqueciendo

Voz 1312 12:41 ese ese debería ser el discurso pero lo que decía Mohamed que los argumentos son vienen a quitarnos el pan que intentan enfrentar lo la clase más baja de la pirámide social que existe que que que hay aquí en España que suele ser la clase trabajadora por así decirlo hablo hablo en términos sociológicos evidentemente contra la los otros que vienen también a trabajar las otras intentan enfrentar como esos niveles bajos de te va a quitar lo poco que tienes no sé es es terrible el Adela Cortina hablaba apuro fobia quizá quizá ahí es donde hemos también mirar no

Voz 6 13:15 hombre está claro que que el factor económico la clase social tiene tiene mucha importancia no a la hora de difundir ese discurso del odio que sí que es verdad que siempre hago el mismo apunte pero pero pero creo que hay que decirlo que al final muchos no vamos con con la cuenta corriente pegada a la a la frente no diciendo bueno tengo esta cantidad de dinero en la cuenta hoy

Voz 5 13:40 igual no se podría ir en traje

Voz 6 13:43 por mi vida todos los días pero prefiero ir en chándal que eso esto lo digo porque bueno porque luego bueno conocemos un montón de casos de gente famosa gente rica gente que digamos lo tiene todo a ese nivel y que sin embargo pues también sufre racismo sufre machismo sus sufre la homofobia hay un montón de discriminaciones que bueno es que simplemente el apunte de que es un factor importante y lo que es obvio que que tiene mucho que ver no cuando hablamos por ejemplo del caso de los manteros de como bonos está aquí cogiendo al pequeño comerciante se dice no esto lo hacemos por el pequeño comerciante es tal que está siendo robado por los manteros como mentira al pequeño comerciante lo que él está fastidiado realmente son las grandes superficies que abren hasta luego los fines de semana que abren veinticuatro horas eso es lo que realmente les está Hinault los banqueros que están intentando sobrevivir y que no se llevan ni una millonésima parte de lo que puede ganar cualquier comercio que éste tenga capacidad de esta reforma legal

Voz 1882 14:46 sí sí

Voz 5 14:47 yo creo que también es una cuestión de educación cuando se habla de la diversidad en en en España por ejemplo si si si a nuestros hijos le enseñamos la historia de de de de la península la historia de Al Andalus la historia de las Tres Culturas las tres religiones monoteístas que han convivido aquí las grandes capitales eh luego las las la riqueza digamos lingüística que en España la he gastronómica a España cuando venimos de fuera los que ETA tenemos un origen extranjero aquí y hay que ser hay que ser Espanyol ser español que hay mole donde yo me tengo que meter para salir mañana español español catalán Espanyol gallego o español vasco español extremeño español andaluz español el mallorquín el canario cada uno tiene su su idiosincrasia su sus particularidades sus gustos gastronómicos yo creo que lo que él le da fuerza a esta este a este país es su diversidad cultural sus suma icono y eso no se está inculcando a los valores Se está dando una imagen de esa de esa de es digamos de un país ya hemos tenido lo ético que solamente existe un patrón me tiene que gustar las los toros me tiene que gustar el Flamengo me tiene que gustar la tortilla tenemos que ser un amante de la cerveza y me tengo que García para ser español pues no hay españoles que se llaman Mohamed españoles que se llaman Antonio otro examen David otros que son evangelistas católicos y budistas testigos de Jehová musulmanes ateos agnósticos punkis y lo que tú quieras entonces eso es lo que tenemos que inculcar y sobre todo a través de los medios de comunicación respetar todas las tendencias y todos los gustos y todas las opciones que que uno quiera elegir pero creo que esto tiene que ser digamos una un trabajo de base no un trabajo de base a través de los medios de comunicación a través de nuestro sistema educativo a través de leyes y luego todo esto va a generar digamos una tendencia aperturista de digamos y tolerante y de convivencia dentro de la sociedad que va a impulsar incluso a esos políticos que quieren sacar tajada de de de de estas desgracias y hacer un juego político sucio que no van a encontrar un el campo donde jugar porque la sociedad rechazan ese mensaje la sociedad rechaza digamos esas tendencias negativas pero claro cuando ven que este mensaje cuela da morbo en los medios los medios también se hacen eco de ellos no maticemos bien los titulares no elegimos bien los conceptos

Voz 1312 17:31 que mira una una un ejemplo Mohamed que te que te pongo mira hace poco pasó del incidente en Cornellà de este chico que parece ser que tenía un conflicto sexual religioso si era musulmán en todo el mundo debe estar como diciendo pregunta le pregunta piensa de de de los derechos de la de las comunidades LGTB también pasa ya ha habido grandes dramas y lo sigue habiendo de de confrontación entre creencia religiosa y aceptación de salga de tu identidad sexual y nadie tiene al lado a un representante de la cultura o civilización católica o cristiana Ile pregunta oye te sientes responsable en cambio a mí me están reclamando algunos oyentes que te pregunte que te ponga contra las cuerdas que que que creer

Voz 5 18:22 yo encantado de responde lo pero claro hay que partir desde esa base que musulmán tiene que que digamos declara su postura respecto a una tendencias cuál una opción a una forma de vida por decirlo de alguna manera en otras religiones inglés respuesta es la postura del Islam como religión es la misma que en las otras religiones es idéntica que la la la postura del cristianismo judaísmo como base como como como fundamento a la hora de hablar de de concebir la la la familia o el patrón de la familia de manera tradicional y es es es idéntica no su postura de concebir una realidad un patrón humano de determinadas maneras ir y no o no acepta digamos esa opción como eh como base para una sociedad en el aspecto común pero luego en el en el ámbito personal en el ámbito privado en el ámbito de las eh a las libertades personales en Islam no llama a ejercer una inquisición y un Percy ni perseguir las vidas privadas de las personas el llamar a cada uno a que declare que es lo que elige qué es lo que le gusta que es lo que hace en su casa que en lo que hace en su vida personal que es lo que le gusta que es lo que no y luego hay un marco cuando hablamos de un marco de ciudadanía un marco de leyes ahí ya sobran las religiones yo soy un ciudadano vivo en un país donde hay unas leyes y yo como musulmana como católico como judío tengo que respetar esas leyes y respetar las libertades de los demás como Jones respetan las mías cuando ya no interfiere en mi vida personal interfieren mi libertad personal yo yo respeto a todas las personas llamamos a respeto de todas las personas aceptamos todas las opciones que cada persona elija para su vida nadie tiene derecho de preguntar a nadie en introducirse en la vida de nadie esa es lo que nos enseña al Islam pero claro como modelo de vida como opción como formato tradicional la familia pues como todas las religiones como todas eh como todos los libros sagrados pues no contemplan digamos esa esa manera no de de de concebir la vida humana por decirlo de alguna manera pero más allá como musulmán en el siglo XXI en esta realidad viviendo en Madrid pues si tú me preguntas por la comunidad LGTB puede dice pues son personas y tienen todo el derecho del mundo son libres de elegir vivir como a ellos les da la gana nadie tiene derecho a entrometerse en su vida ni preguntarles ni ni cómo ni por qué ni ellos Amine yo a fue un marco de ciudadanía un techo de ciudadanía con los une hay leyes y hay libertad de y eso es lo que tiene que primar

Voz 1882 21:00 la homofobia mata mata en cualquier espacio donde haya violencia hacia las personas LGTB yo quiero empatizar con con con las personas LGTB en países donde ser gay lesbiana bisexual sexual Trans está penado incluso con la muerte y lo que tenemos que cambiar son las legislaciones y los derechos osea estamos hablando de un derecho del derecho a hacer amar como como queremos verlo eso se cambia también haciendo política

Voz 10 21:40 en otra canción no yo

Voz 1882 21:42 simpático con la mujer negra que viene qué extraños y que viene a España viene a España porque en su país le pueden matar o como conozco algún caso donde te cuelgan de los pies te ponen toda la noche colgada de de los pies por ser una mujer transexual yo enfatiza con esa persona y abre la puerta a mi casa como española como canaria aquí estamos para recibir ese tiene que ser el mensaje empatizar también actuar internacionalmente en los países donde la diversidad está oprimida y sigue habiendo homofobia

Voz 6 22:23 yo creo que un poco sobre todo este tema es que siempre cuando hablamos de diversidad parece que es un objetivo no parece que se plantea como un objetivo cuando es una realidad que está aquí siempre que siempre ha estado aquí un poco lo que comentaba antes no cuando miramos en la historia ante África es que está a catorce kilómetros de España que no está que aunque socialmente parece que esta no sea tres mil kilómetros África está a catorce kilómetros de distancia obviamente son la historia lo vemos la población del sur de de de España y la población del norte de África pues es en inglés

Voz 1312 23:06 la plaza hace unas semanas hicimos un una entrevista a una agencia de estas que analizan el ADN de te pueden organizar

Voz 6 23:14 esos viajes en función de las

Voz 1312 23:17 de tus orígenes red desde el ADN no dijo que los resultados son absolutamente sorprendentes no en este para españoles que se creen españolas directos de la pata de la pata no sabes inglés analizan el ADN y hay sorpresas divertidísima evidentemente es un país de paso

Voz 6 23:34 sí yo recuerdo de hecho una vez en una respuesta así en Twitter que alguien me dijo bueno es que para ser español antes verdad tienes que hacerlo de doce generaciones

Voz 1312 23:45 caramba

Voz 6 23:47 yo perdona digo probablemente unos los vamos a tu árbol genealógico en el ocho en el lugar ocho siete o seis pues se igual tu antepasados a Mustafá Hay incluye todo lo que sea no es como es otra siempre negar una realidad en este caso con consecuencias de cara a los derechos políticos y a la forma de de poder ejercer las libertades de todas las personas inmigrantes a ser gente Bay musulmanas etcétera Todas todos los grupos Si históricamente discriminados

Voz 5 24:24 me gustaría una cuestión que esto es lo sufrimos nosotros no sufrimos nada en la comunidad musulmana en por ejemplo y creo que todas las minorías es cuando se hace un símil con otras realidades ajenas a la española por ejemplo cuando nosotros como musulmanes en España hablamos de nuestros derechos de tener derecho a una libertad religiosa y a un centro de culto etcétera pues no sacan es que en un en Irán no en Arabia Saudí o en Marruecos se persigue a a a los a los cristianos o hay homofobia a mí lo que pase en Marruecos importa poco aunque yo soy de origen marroquí ha llovido en España yo vivo en Madrid yo de tres cuartos de mi vida pues los he vivido aquí yo estoy casado aquí con una mujer española musulmana tengo tres hijos nacieron aquí en los hospitales de Madrid yo pago mis impuestos en Madrid yo vivo en Madrid yo pago las multas de tráfico Madrid yo no conozco más allá es mi realidad es la realidad de España háblame de la comunidad musulmana en España háblame de lo que hacemos nosotros aquí en España háblame de lo que dice el derecho Illa las leyes aquí en España lo que pasa en Afganistán sí que tenemos que tener una empatía con lo que pasa en el mundo pero yo no tengo que cargar

Voz 1312 25:45 sabes de Afganistán lo mismo que yo no

Voz 5 25:46 más o menos pero yo no voy a cargar como si tengo tengo cosas en común con los con los ciudadanos afganos que podemos ser musulmanes pero lo que hagan ellos Le del Islam no me tiene que repercutir a mí tengo que pagarlo aquí y a la hora de reclamar un derecho básico como ciudadano como contribuyente como conciudadano como persona de este país como nacional de este país se me tenga que echar en cara lo que hace un musulmán en en Afganistán o en Pakistán es que hay por ejemplo a ese discrimina a los a los Cristians ahí no se permiten centro de cultos qué es lo que me quiere decir que debemos hacer lo mismo vulnerar las leyes y los derechos aquí Isère iguales a lo que hacen en Afganistán era no en Marruecos Arabia Saudí Egipto entonces caemos en digamos unas simples a la hora de de de culparle a los a las minorías de cosas que pasan noche claros tú eres africano vives aquí en España gozan de unos derechos pero claro si reclama un derecho como africano te voy a sacar lo que pasa en incide en Zimbabue Ivo en Mozambique o lo que no hay hay una dictadura no se permite tal si están muy mal que no se permita pero yo soy soy de Madrid y Barcelona es reclamo mi derecho aquí estoy sufriendo una discriminación que no va con las leyes de aquí creo que que muchas veces caemos en

Voz 1312 27:08 está bien claro está esta percepción queríamos tratar el tema de la diversidad un tema complejo porque pensábamos que habíamos conseguido cierta convivencia que habíamos conseguido pues eso urge a ver hechos visibilidad normalización de pues de de vivir la vida y sentir la vida como cada uno quiera pero últimamente ciertas ciertas noticias ciertos comportamientos Nos habían hecho replantear si estamos yendo por el buen camino de de esa diversidad a veces me parece que es marcar la diferencia sino yo diría convivencia entre ciudadanos que pues tienen diferentes opciones cómo es la vida no no somos todos iguales ni tenemos todos la mismos los mismos gustos afortunadamente ni las mismas posiciones ante ante la vida yo os agradezco muchísimo que se ha acercado a la radio este domingo por la mañana para escucharnos para bueno pues ponernos en el lugar muchas veces de otro que es como nosotros pero tiene unas circunstancias de particulares diferentes y eso siempre está bien no ponerse en los zapatos y en la piel de de del otro del que están lado nuestra muchísimas gracias por venir Mohamed Said Mohamed Gere u hojear ágil gracias Un beso gracias chao

Voz 6 28:22 no

Voz 12 28:26 la tensión iba bien y Miura mucho aquí

Voz 1 28:41 mami