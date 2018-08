¿Hasta cuándo es obligatorio mantener a los hijos ni-nis?

Voz 1 00:00 sí

a principios de verano Pedro del Rosal prometió hacernos comprensible el derecho hay algunos conceptos jurídicos que a veces a veces oímos pero que no acabamos de entenderlo pensamos que entendemos y no es verdad que no nos centramos bien de momento parece que lo está cumpliendo porque lo estamos entendiendo todo Pedro buenos días buenos días qué tal Pedro es responsable de contenidos jurídicos de Voltaire ver para cinco días y el país

Voz 4 01:04 esta semana Pedro nuestra es un tema que no está exento de polémica nos invita a reflexionar hasta cuando tienen los padres la obligación legal de mantener a sus hijos a sus hijas a esos hijos hijas Mimi que ni estudia ni trabaja

Voz 5 01:18 sí la idea parte de una sentencia que dictó el Supremo hace un par de meses y que determina que un padre ya no tiene la obligación de mantener a su hija de treinta años y que aún no acabado la carrera pero

Voz 1312 01:26 yo hoy no me voy a morder mucho la lengua

Voz 5 01:29 el padre le pagaba en concepto de pensión de alimentos que ese es el el concepto jurídico trescientos cincuenta euros mensuales pero les reclamó al juzgado que se le eximirá de la obligación o al menos que se rebajara en segunda instancia efectivamente se rebajó a ciento cincuenta euros pero el Supremo fue más allá y la eliminó dijo que ya no tenía obligación de pago Gat será argumentando que el aprovechamiento académico de la hija debía calificarse como deficitario que que no existía previsión de cuándo acabaría la carrera se pondría a trabajar y que evidentemente podía haber hecho mucho mayor esfuerzo para acabar la caseta

Voz 1312 02:01 se la rebajaron todo sea dicho porque además extra este pobre hombre estaba en paro por tanto también se tiene en cuenta la situación económica de los padres no da da igual que sea una familia con muchos recursos económicos lo que tenga pocos es la pregunta que es en este caso aparece

Voz 5 02:16 varios elementos que dice el Código Civil que deben tenerse en cuenta para que desaparezca la obligación de manutención uno es la situación económica del obligado del padre es decir en este caso ha ido a peor dos que la hija os es decir quién recibe la pensión esté en disposición de trabajar o tres que su situación de necesidad provenga de su propia mala conducta o falta de aplicación al trabajo así lo dice el Código Civil en este caso el padre había quedado en en el desempleo y cobraba un subsidio y el tribunal estimó que pagándole la pensión pues que podría quedar en una situación de indica

Voz 1312 02:45 llegados a este punto me parece necesario Pedro aclarar qué qué entendemos por pensión alimenticia pensión de alimentos porque suena a echarle de comer a mi hijo no pero pero va mucho más allá de

Voz 5 02:57 el nombre puede llevar a confusión porque no sólo abarca la manutención alimenticia incluye todo lo indispensable para el sustento la habitación el vestido la asistencia médica la educación la instrucción o cualquier otro gasto para que sea necesario para la vida también hablan de los gastos derivados del embarazo o del parto por ejemplo de los gastos funerarios

Voz 1312 03:14 el quiénes están obligados a pagarla esta pensión

Voz 5 03:17 pues esta obligación es existe entre cónyuges también con los descendientes o con los ascendientes o incluso entre hermanos pero el régimen entre hermanos quizá un poquito más estricto y la cantidad se fija a través de una sentencia que normalmente es la que la separación hola

Voz 1312 03:30 bueno ya has dicho ascendientes eso quiere decir que los hijos también tienen que pagarles una pensión a sus padres y éstos no pueden mantenerse económicamente

Voz 5 03:39 si lo que se regula es una especie de solidaridad familiar para los casos de necesidad es decir no estamos hablando sólo de valores personales sino que una con que es una conducta que se convierte en una exigencia legal no obstante ahí hay excepciones no como el hecho de que haya que mantener a alguien que ha buscado su propia mala situación como el caso que veíamos otros casos graves de malas conductas con respecto a los para

Voz 1312 03:57 por eso ya está cuando se extiende la obligación de los padres de de pagar esta pensión porque vamos a ver pasados los dieciocho aún hay que pagar a los higos muchas cosas Universidad etc etcétera pero a partir de una cierta edad ya es como buscar la vida no

Voz 5 04:11 sí a ver la frontera de los dieciocho la mayoría de edad cambia la naturaleza de la pensión pero no desaparece la obligación de pagarla como decíamos Si la situación del padre es mala o si elijo ya puede trabajar Ozzy su situación precaria Se se deriva de su propia mala conducta en esos casos el tribunal puede o minorar la o puede incluso eliminarlo y aparece una cuarta una cuarta situación que regula el el Código Civil que es la causa de de ser educación a los hijos en estos casos se refiere a casos graves como de maltrato del hijo al padre que lo agrego que insulta gravemente es decir una norma tan antigua como el Código Civil ya prevé esa posibilidad de que los hijos les echen la vida sea Nils hay que librar a los padres de tener que mantenía

Voz 1312 04:51 como ya hemos aprendido en este tiempo que llevas con con nosotros las circunstancias de cada caso son determinantes para que los jueces adopten una una decisión vamos si te parece haber algunos casos que no sirven para para perfilar esta obligación de la manutención

Voz 5 05:03 si en alguno te va a hervir la sangre mira ahí hay uno que que yo le calificado como el Nini de libro mirar el caso es un chaval de veintitrés años al que el padre le pagaba el alquiler de la vivienda seiscientos euros le pasaba una pensión de alimentos de otros seiscientos euros y el hijo no se había sacado la ESO hasta los veinte años se pasa dos años sin estudiar el padre interponer la demanda dice que quiere dejar de pagar la manutención sólo cuando el hijo conoce la demanda decide matricularse en una FP en este caso el Tribunal acepta la petición del padre y elimina la pensión de alimentos

Voz 1312 05:34 pero es que esto no es pensión de alimentos esto es un sueldo que lo está pagando por el está pagando el alquiler es madre mucha gente es no quién lo pillara oye Pedro con el trabajo ocurre algo similar a los estudios elijo la hija que no trabaja porque no quiere a esos tampoco hay que mantenerlos

Voz 5 05:47 pero aquí en una sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria en el de una chica de veintitrés años que había realizado varios cursos de informática sin ningún resultado dice la sentencia porque o bien o no iba o no iba a clase o incluso pasaba de matricularse además dice la SER tenia que después de varias estancias de Londres tampoco había hecho valer el inglés para para poder trabajar los trabajos que había tenido que eran pocos dice que los dejaba porque les suponía un excesivo esfuerzo eran demasiadas horas o que le pagaban poco la Audiencia concluyó que su situación de necesidad Se derivada de su propia conducta que califica como de abandono vagancia o falta de aves

Voz 1312 06:21 hombre aquí hablaban de vagancia por fin qué es lo que todos estamos pensando porque es verdad que la crisis económica ha afectado que muchos jóvenes sigan con sus padres no estamos hablando de eso eso es un caso aparte estamos hablando de casos concretos ya lo están viendo flagrante de que no le ponen nada de ganas ni voluntad para para dejar de percibir eso

Voz 1312 06:44 hoy nos acompaña a alguien que ha tenido que lidiar muchas veces con situaciones de este tipo porque se dedica precisamente a ello eso estaba escuchando la las las los casos que estábamos comentando iba moviendo la cabeza ella es Paloma Zavala hubo abogada especializada en Derecho de Familia Paloma buenos días el término Nini se puso muy de moda en los primeros años de la crisis con esos jóvenes que habían dejado de estudiar para trabajar pero que después pues al quedarse en paro al llegar la crisis se quedan en paro y sin formación pues se quedaran una especie de de limbo no se produjo tras estallar la crisis un aumento de estas demandas que que estamos viendo crees que los jueces se hicieron más sensibles a los padres que tienen que aguantar a estos hijos Nini o ha seguido una línea bastante sin

Voz 7 07:25 si eh la estación de crisis económica yo entiendo que ha habido una situación mayores demandas de modificaciones de medidas para la extinción de la pensión de alimentos o reducción de la pensión de alimentos por este motivo por situación más precaria del del padre del progenitor que tener a pagar la pensión crimen todos con resultados muy diversos algunos ha comentado Pedro aquí que son casos quizá excepcionales porque cuando un hijo Obama Un tribunal eh acredita que quiere una oportunidad y que quiere estudiar juez generalmente se la otorga salvo casos tan flagrantes como con el que no estaba no estaba contando Pedro porque la obligación de alimentos son hasta la independencia económica de los hijos cuando es esa independencia económica pues ahora se entiende no solamente

Voz 5 08:14 que hay que estudiar la carrera

Voz 7 08:16 Darias sino también tenemos el máster es decir

Voz 5 08:19 a los veinticinco años vamos a poner de media más o menos sí de hecho muchas sentencias incluso en estas que retiran la pensión el juez dice que si en un futuro el hijo acredita que ha retomado esa voluntad estudiar o qué está echándole ganas a a buscar trabajo puede demandar recuperar esa pensión los aquel incluso los jueces en los casos en que la retiran dejan abierta la puerta a que en un futuro cambio esa situación

Voz 7 08:39 si es así también es ya es también se están consiguiendo sentencias de juez limita pone una edad he visto jueces que limitan a la edad de veinticuatro a la edad de veinticinco años dependiendo también de las circunstancias de cada uno de los hijos

Voz 5 08:53 no existe un criterio uniforme no es decir es decir si el se acredita que con tu con veintiséis pues oye que todavía estás en ese caso sí podría reclamar

Voz 7 09:01 casos oposiciones por ejemplo es decir con veintiséis años sigo apostando por tanto se entiende que los padres deben de continuar obligados al mantenimiento esto es casos quizás son son muy ilustrativos porque las tenemos en procesos judiciales cuando hay un proceso de separación hoy divorcio y una persona alimentos pero son casos reales de chavales que hay en casa sin trabajar los ni mis opositores o que no quieren acceder al mercado laboral o que no quieren estudiar es decir no los conocemos a través del juzgado

Voz 5 09:28 son algunos estudia una segunda carrera porque dice que estudiando está muy bien con Paloma qué parámetros tienen en cuenta

Voz 1312 09:35 a un abogado para reclamar una cantidad determinada como como pensión porque antes veíamos que le pagaba seiscientos euros de alquiler a a la hija más seiscientos de de pensión alimenticia existe alguna fórmula

Voz 7 09:47 no existen fórmulas pero sí sí es verdad existen unos parámetros también es verdad que no es lo mismo tampoco calcular una pensión de alimentos ha para los hijos menores de edad que para los hijos mayores de edad la diferencia está en que los hijos me hace que proveerlo es absolutamente de todo mientras que los hijos mayores de edad ya tienen capacidad por ejemplo para trabajar y para determinados gastos aunque si tú tienes firmado tiene una sentencia ya con una pensión de alimentos de un hijo menor de edad no la vas a cambiar cuando sea mayor de edad es el momento en el que Koolhaas para calcular una pensión alimentos tenemos que tener en cuenta la sean una custodia compartida osea una custodia exclusiva cuáles son los gastos de los hijos todos alojamiento comida ropa y fundamentalmente los gastos de educación no es lo mismo que acudan a un colegio público un colegio privado un colegio concertado pero si utilizamos estos parámetros para poder más o menos determinarlo en función siempre gastos de los hijos ingresos de los padres deben de ser proporcionales

Voz 1312 10:43 si no hay una edad límite ya no es así cada vez que hay diferentes criterios mira mucho las circunstancias de los hijos y la y la y la familia para saber cuando el padre o la madre está exento de pagar pero eso Pedro ha dado lugar a establecer judicialmente la obligación de de informar de cómo van las notas de sus hijos que esto o de la búsqueda de empleo sí

Voz 5 11:04 en la Audiencia Provincial de Vizcaya se presentó el caso de un padre que tenía mala relación con con la mujer y con los hijos por eso ya no tenía contacto con ellos y reclamó que se fijara el tope de los veinticuatro años a partir del cual ya no tendría que pagar esa pensión de alimentos el tribunal cazó fijar ese tope pero lo que sí acepto es que anualmente se les fuera informando al padre de la situación académica laboral o económica de los hijos dice para evitar posibles abusos y lograr la debida transparencia en el en esa manutención

Voz 1312 11:29 antes lo lo hemos lo hemos medido apuntado pero tener trabajo significa automáticamente que el hijo pierde la pensión

Voz 5 11:35 no de hecho en algunos supuestos en los que se ha reclamado retirar la pensión a raíz de encontrar un empleo los tribunales lo han rechazado porque dice que son empleos o bien precarios o bien temporales que no tienen expectativas firmes de permanencia en esa estabilidad en los ingresos entienden que el hijo no puede mantenerse que pasa que en estos casos es probable que elijo sí haya acreditado una actitud diligente bien porque quiere seguir estudiando o bien porque está buscando trabajo

Voz 1312 11:57 oye Paloma esta pensión sólo es obligatoria para los padres

Voz 7 12:01 qué sucede por ejemplo con los tutores legales los tutores legales hay otro tipo de configuración es decir un tutor regar a lo mejor denomina o a esta por resolución administrativa a los dieciocho años se alcanza la mayoría de edad se alcanza la capacidad de obrar y habrá que estar al contenido de de porque de ese nombramiento de tutor legal es decir porque en ese momento puede ser que adquiera la herencia que hasta ese momento administraba el tutor legal es decir hay que ver cada caso concreto si bien es cierto que por ejemplo

Voz 1312 12:28 yo unos padres y que hayan

Voz 7 12:34 a a los padres que hayan fallecido en ese caso pues el el el hijo para recuperar la herencia ya afrontar sus propios gastos le no olvidemos ha apuntado también antes Pedro la obligación entre parientes es decir si los padres tienen una pobreza absoluta por ejemplo la pensión de alimentos estará a cargo de los abuelos que esto también lo dice el Código Civil pero ya hablamos de casos extremos de pobreza absoluta etc

Voz 1312 12:58 en casos ahora como como todo se se va retrasando tanto se me ocurre qué qué pasa así a los hijos a los que le pasamos pensión tienen mi hijo también se extiende esa obligación a los nietos de hecho

Voz 7 13:08 detenido un caso una demanda donde eh por pobreza absoluta de la hija reclama una pensión de alimentos la hija a la abuela para eh para la nieta efectivamente Paloma porque es más exigente el coche

Voz 5 13:21 lo civil entre hermanos porque pone como algunas salvaguardias y demás osea es decir porque ése sea hay más precauciones en la relación entre hermanos dónde está el origen

Voz 7 13:29 el origen porque no es lo mismo una relación a lo mejor esa protección que hay entre ascendientes y descendientes con las denominadas línea ascendente con la línea Colate colaterales decir sí es cierto que los alimentos entre hermanos llevan una serie de restricciones y son excepcionales y además el Código Civil establece que tiene que ser para lo básico porque no se entiende que ese grado de protección deba de ser de la misma forma entre padres e hijos que con hermanos de mayo entiendo que es de un poco de sentido común

Voz 5 13:55 son claro está no partieron en situación de no no

Voz 7 13:57 mí la línea colateral al fin y al cabo no sepa

Voz 8 14:00 cómo afronta un una abogada una demanda

Voz 1312 14:03 si no de de una familia en la que se entremezclan pues eso tantas emociones sentimientos para que puede influir en el cliente la otra parte debe ser debe ser difícil a veces no

Voz 7 14:14 es difícil pero también es bonito es decir a mí me encanta el Derecho de Familia porque tiene una serie de implicaciones donde tienes que ayudar y es verdad que muchas muchas veces de otra forma que no solamente es la jurídica ha sido un poco incluso a ordenar la vida o a enseñar cómo se la vida porque nuestro Código Civil nos ordena la vida lo hace es decir unos dicen muchas cosas o no es establece muchas cosas que no lo no lo hacemos no las conocemos pero que eh que con con el mismo podemos ayudar a a enseñar o a decir cómo ir organizando un poco las cosas a mí me encanta mi me apasiona

Voz 1312 14:52 que no me no me extraña porque es que muchas veces estos casos son como poco de de culebrón hay un caso Pedro que que es muy llamativo el de un padre que después de estar pagando la la pensión de alimentos a su hija descubre que no es el padre biológico de la de la niña y entonces qué hace reclama que le devuelvan su dinero

Voz 5 15:10 bueno este este quizás el más complejo entender por el razonamiento que hizo el tribunal efectivamente el padre tras divorciarse estuvo pasando la manutención a a la hija que era menor la que creía que era su hija biológica porque después descubre a través de una reclamación que no lo es entonces reclama la devolución de las cantidades que ha estado pasando en concepto de pensión de alimentos y el Supremo rechaza esa devolución qué argumentos utiliza el Tribunal pues dice que efectivamente una vez se descubre la realidad biológica desaparece la obligación de pasar esa pensión pero no puede devolverse el el el lo que ya ha pagado porque no se pueden aplicar las reglas del derecho de crédito al ámbito familiar además dice que la afiliación tiene sus propias reglas y que en este caso la manutención era una obligación le igual al igual que es el resto de obligaciones que estuvieron vigentes mientras parecía que era su hija como era cuidar la educar Lay protegerla y que por tanto ahora no puede solicitar una evolución por todos esos cuidados además apunta otro principio que es que la retroactividad en estos casos sólo tiene beneficios sólo tiene efectos perdón Si es en beneficio del menor nunca en su perjuicio

Voz 7 16:10 sí

Voz 1312 16:11 es aquello de tu padre es el que te cuida

Voz 7 16:14 comprarles zapatos Ana que opera en en este caso que la realidad supera a la ficción yo he leído envases jurisprudencial es muchos casos de filiación que luego éste descubre entonces los alimentos quedan consumidos no se pueden devolver pero sí existen solicitudes de indemnizaciones económicas por conocer y saber que no era su hijo te es decir hay que ir por la vía de de la indemnización no por la vía de la devolución ahí se debería cuestionar el valor de la biología frente al valor de los fe

Voz 1312 16:41 esto es no porque si las criado como tu hija y las querido cuidado como tal

Voz 7 16:45 qué más realmente eso eso también lo dicen los tribunales

Voz 5 16:49 crea Paloma acertó una pregunta en qué medida por ejemplo percibes que un juez es sensible a una situación por ejemplo si el tipo de tener a ver a ver vídeo una situación similar en qué casos resultan más fríos porque aquí es muy difícil separar probablemente lo estrictamente legal de oye generar cierta empatía entonces cómo afronta un abogado estas situaciones que de alguna manera son mucho más sencillas y tú has vive una situación similar O'Shea has vivido la contraria a lo mejor ya la coges como más rechazando

Voz 7 17:14 la los jueces los jueces de Familia e Madrid por ejemplo tenemos jueces especializados en Derecho de Familia e luego eh tenemos jueces magníficos de Primera Instancia Instrucción porque hay juzgados que llevan penales llevan familia se nota se nota la diferencia ya hay magníficos jueces anuló de magníficos jueces en otro un juez queda podido pasar a lo mejor por un proceso de divorcio puede tomarlo de una forma de otra en mi criterio no es decir yo yo entiendo que tú puedes te empatizar más o menos con un cliente de segundo según la situación que tú personalmente puedas estar pasando puede ocurrir por supuesto puede ocurrir pero yo de verdad creo que no afecta a la situación de que pueda tener lo que puede vivir el juez a lo que pueda dictar vamos son personas no lo olvidemos pero son profesionales conocedores del derecho que gozan de una imparcialidad Iker tienen además a la parte el abogado a la fiscalía que también tienen un equipo psicosocial es decir que ellos al final sus su fundamento es interpretar interpretar los hechos interpretar fundamentos de derecho no de verdad mi mi criterio con los magníficos jueces Derecho de Familia que tenemos en Madrid no no creo que les

Voz 5 18:24 dirías que son más tendentes a favorecer al hijo o a proteger al padre

Voz 7 18:28 son más tendentes a proteger el alijo por qué no está legislación y nuestra jurisprudencia protege al hijo se le da la oportunidad entonces a un hijo menor de edad se le protege frente a todo a un hijo ya mayor de edad ya empieza a ver este tipo de ciudades donde eh por las circunstancias el Nini ya empiezan a Paul es las cosas en su sitio pero es que el menor de edad está protegido frente a todo la obligación el jueces protegerle por le por jurisprudencia

Voz 1312 18:54 escuchando Paloma estos conflictos judiciales que se dan en el seno de las familias llama la atención cómo puede llegarse a un grado tal de enfrentamiento entre padres e hijos hermanos abuelos nietos que recomiendas tu como como abogada con experiencia en este en este campo Paloma para para evitar llegar a un proceso judicial que a la vez puede ser desgarradores lo emocional no como cómo evitamos llegar hasta ahí

Voz 7 19:18 el sentido común Francisco también se empezó pues en iba a decir la mediación

Voz 1312 19:24 sea que se conocerá todo el mundo lo por lo menos en familia

Voz 7 19:27 claro el sentido común porque la mediación lo que hacen es que profesionales con sentido común ayudan a las partes a que puedan tener ese sentido común es fundamental un proceso contencioso es desgarrador desgaste emocional desgasta económicamente pero es por esa fama este sentido común es decir empatizar llegamos a una situación hay hay divorcio eso hay clientes que es como se ha deteriorado a un nivel tan grave tan elevado que yo tenía clientes que me dicen es que ya no puede soportar mi cuando habla claro ahí ya es difícil poder neutralizar y poder llevar pero en ese que es decir aún así conseguimos el acuerdo es decir porque mejor entramos los abogados para intentar aplicar ese sentido común pero para mí es fundamental sentido común la mediación el intento de acuerdo siempre siempre eso va a llevar a que en esto tan mala que lo es se normalicen el tiempo que las partes no estén tan acá se agoten se agoten a todos los niveles

Voz 1312 20:22 Paloma Zavala Varo abogada especializada en Derecho de Familia muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias Pedro gracias a ti también hasta la semana que viene

