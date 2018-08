Chinchetas tour | De Los hermanos Cubero a Despistaos: redescubrimos Guadalajara

Voz 2 00:00 en la que Sin tetas es una canción de los Phantom en todo lo decimos entidad con esa fuerza se llama la canción viaje estelar es decir más o menos lo que pretendo realizar los Carlos Cano todos los domingos del verano a estas horas hola Carlos qué tal buenos días a ver que tienes pensado para hoy a nos vas a llevar a que festival nos tenemos que que abonar

Voz 0335 01:07 sí pues mira hoy me voy a desmarcar del típica destino de playa que ya hemos visitado unos cuantos en el Cantábrico Mediterráneo hoy quiero romper una lanza en favor de las vacaciones rurales del turismo de interior pero lo que no voy a renunciar claro es a la música porque hoy vamos a recorrer Guadalajara en compañía de Roberto Cubero de los Hermanos Cubero

Voz 3 01:32 las perdiendo las viento para ganarme voy perdiendo

Voz 1312 01:40 hola Roberto buenos días

Voz 4 01:42 oye está la la canción será muy bien pero Carlos sabes que me tiene acostumbrada a cosas más más indie ir esto es un poquito mezclar a J country o algo así pero bueno si sorpresa en concreto

Voz 5 01:53 es una seguidilla una sería Torra pero heredamos nuestro toque poco americano eh

Voz 0335 01:59 Roberto aunque vosotros viesen en Barcelona sois de Guadalajara vuestras influencias musicales vienen más bien de del folk tradicional no más más que el indie a grupos como Arrabal Fall me decías como Joaquín Díaz en la ronda de Boltaña

Voz 5 02:13 sí sí sí de hecho nuestra nuestra base musical es la música tradicional y el folk eh yo creo que el indie es esa está guay haber llegado ese circuito pero bueno nunca fue nuestro objetivo y nuestro sonido es un poco distinto pero realmente es un circuito muy ecléctico donde tienen que había muchos propuestas tenemos la suerte de poder estar ahí

Voz 1312 02:34 en algunos de podría decir que es un suena un poquito al bluegrass este norteamericano no o no sé si habéis estado en en Texas o en Arizona en sí parece se parece en algo al Alcarria

Voz 5 02:46 pues no no hemos estado en enero de momento Roberto y que que de eso estamos escuchando que que tocáis pues nosotros tenemos llevamos mandolina guitarra con eso hacemos todo el último disco hay más visto contrabajo trabajo pero en nuestro Dúo es Guitar

Voz 6 03:04 lo que si ha de como es

Voz 0335 03:16 a mí me gusta mucho esta otra canción en la Alcarria para siempre pero los Hermanos Cubero son Un caso extraño porque aunque su circuito natural es el folk como decía Roberto tocan en muchos festivales incluido el Primavera Sound yo creo que al final el roce hace el cariño Él porque a Roberto por ejemplo Le gusta mucho Lagartija Nick

Voz 1312 04:02 Carlos Ester momento estamos hablando de Guadalajara y nos pones una canción de Lagartija Nick que son de gramaba no

Voz 0335 04:08 sí sí pero es que Lagartija Nick es uno de los grupos que va a tocar este año en el festival gigante de Guadalajara que se celebra del treinta de agosto al uno de septiembre ya no queda nada por eso están sonando Lagartija Nick ponerse porque les gustará Roberto pero bueno que en el cartel de este festival también está Dorian Ángel Estanis Viva Suecia hay grupos que han sonado ya en el Chinchetas Tura este verano como novedades Carmina

Voz 0476 04:30 ya como Leone y a mí me motiva mucho también un rockera de Filadelfia

Voz 0335 04:37 que todavía no ha sonado en el va Asturias ser esta la primera vez pero que con la ayuda Alfonso Cardenal de sofá Sonoro bautizó como el Chuck Berry millennials estoy hablando de Ron galo qué cañero Ana no cae Wayne sí sí sí la verdad es que a mí me recuerda mucho a Chuck Berry que te parece Roberto

Voz 5 05:21 esta pues si no lo no lo conocía

Voz 0335 05:24 el Chuck Berry millennials como la matizado Carlos siempre es malo Un concierto interesante el cabeza de cartel del gigante de este año de todas formas es Enrique Bunbury que por cierto me he enterado de que es muy fan de nuestros queridos Belako eso cuentan en en en el diario de la gira que hemos publicado Faubel Chinchetas pero bueno seguimos con con grupos de del gigante está confirmada la actuación de otra de nuestras bandas favoritas Amatria

Voz 8 05:58 todo bueno para mucho aunque Guadalajara

Voz 0335 06:11 es ese sitio por el que se pasa y que raramente separa para algunos es el sitio en el que se produce la miel que tienen en casa la miel de la Alcarria o no sé el sitio del precioso Hayedo de Tejera Negra para Roberto Guadalajara yo creo que será su infancia sus veranos si no me equivoco no no se Lourdes Guadalajara para de

Voz 1312 06:29 para mí pues me temo que se del primer grupo que dices porque como vivo entre Madrid Barcelona es camino para casa hacia casa de un de un lado de otro

Voz 0335 06:38 sacro ves pasar la veo pasar

Voz 1312 06:40 estado creo que una vez

Voz 0335 06:42 pues que te tienes que preparar sí si te voy a dar

Voz 1312 06:47 escucha atentamente para mí

Voz 0335 06:49 de Guadalajara son las mermeladas de mi que es la recomiendo a todo el mundo están increíblemente ricas para el cantante de Amatria Honey Antequera Guadalajara es algo que seguro que él va a sorprender

Voz 9 07:00 pues Guadalajara eh sí que es territorio manchego como yo pero realmente para mí Guadalajara para mí significa balonmano que es lo que yo hacía de jovenzuelo

Voz 10 07:14 ahora imagino que cuando toque me recordará musita

Voz 9 07:16 pero por ahora Guadalajara para mí es recuerdos maravillosos de concentraciones de balonmano

Voz 0335 07:27 bueno Sara persona es es un mundo como es

Voz 1312 07:29 a mí tópicas a tocarlas porque eso es un toque

Voz 0335 07:33 ya sería eso eh es es curioso sí pero es verdad es que cada persona es un mundo pero bueno ya que me dices tú que esto es un tópico no sé si tópico pero de retrato costumbrista tiene mucho la canción que va sonar ahora mismo imagino

Voz 11 07:48 me imagino que con ella

Voz 8 08:07 no

Voz 12 08:09 las bien queda mucha gente se ha quedado en el K

Voz 8 08:15 mi

Voz 13 08:32 estábamos escuchando una colaboración entre la Habana Callaghan y Ángel Lozano en la que repasan cosas que identifican a la gente de Guadalajara si no eres si no has hecho esto no eres de Guadalajara no no por desgracia salvo sorpresa de última hora no van a tocar ellas en en el gigante

Voz 0335 08:48 las cosas que echo de menos de este festival más guiños a las bandas locales que haberlas haylas sí que es verdad que que va a haber un grupo importante de la ciudad que que está en el cartel de este año lo hablamos de ello pero Fernando el cantante de Callaghan me decía que para tocar en un gigante que cumplir uno de estos dos requisitos

Voz 14 09:04 por es muy famoso au para que da igual el estilo que tengas o tienes que hacer música indie a día de hoy nosotros somos bastante haters Se puede decir a luchadores contra este tipo de música que no no

Voz 15 09:18 yo no gusta nada es que aquí

Voz 0335 09:21 abrimos las puertas a todo el mundo e a ellos no les gusta nada hasta el punto de que tienen una canción que se llama Indi cotizados fíjate cómo cómo cómo lo ven pero bueno aunque Callahan no les gusta el indie a nosotros y que nos gusta Callaghan los Hermanos Cavero por supuesto tampoco ellos tocan este año en el gigante y eso que han saca pero disco hace poco un disco muy bonito muy emocionante que se llama Quique dibuja se triste

Voz 6 10:09 pero eso

Voz 5 10:46 Roberto Quique Store mano si mi hermano mayor y con el que comportó música

Voz 1312 10:52 hay esta canción habla de algo que que os ha pasado que me ha pasado aquí y tiene mucho significado no

Voz 5 10:59 si realmente el disco entero es habla de ese tema es cómo te llama un disco conceptual y su mujer fallece un par de años de cáncer y bueno se dedicó unos meses después escribe unas canciones sin ninguna pretensión sin ninguna finalidad y eran canciones que nos parecían a mí me parecían suficientemente buena así que merecía la pena sacarlas y aunque es un cambio estilístico respecto a otros discos anteriores pero decidimos sacarlo

Voz 1312 11:26 es un disco de esos que curan no a lo mejor un poco que que que exorcizar no la situación

Voz 5 11:32 sí todos todos todos los discos tiene algo de eso pero este claro este es una supongo que para mi hermano fue una catarsis importante

Voz 1312 11:39 la gira cómo está siendo porque me imagino que hacer la gira de este disco debe ser algo como muy muy emotivo muy emocionante también sí sí sí

Voz 5 11:47 sí que lo es bueno al final para nosotros la parte emotiva no es que se pierda pero ya no tiene tanta carga sin embargo para el público sí entonces como lo mezclamos con con bueno hacemos una feliz con con otros temas de otros discos al final para el público es una especie de de montaña rusa

Voz 0335 12:04 denunciar yo reivindicó que el verano aunque sea una época del año en la que nos apetece mucho ir a la playa o la piscina pasarlo muy bien también es una época en la que tenemos tiempo para pensar en cosas que durante el año pues el estrés Nos no nos deja no a esas noches de verano en la que te quedas mirando las estrellas mirando el techo y te pones a reflexionar el disco de los Hermanos Cubero es sobrecogedor cuando lo escuchas pero también es muy bonito y muy inspirador yo yo lo recomiendo en fin Quique no ha podido venir hoy pero sí que nos va a recomendar un libro

Voz 16 12:36 la editorial A H está editando muchos libros relacionados con Guadalajara capital y provincia el último que me he leído ha sido leyendas de historias y leyendas de Guadalajara

Voz 1312 12:48 muy interesantes pero vertidos recomiendas un sitio para leer en en Guadalajara

Voz 17 12:53 sí puede

Voz 5 12:54 es pues hay muchos sitios para leer

Voz 0335 12:59 yo le decía que le gustaba mucho la zona del Alto Tajo por ejemplo si el Alto Tajo está muy guay

Voz 17 13:04 pero para leer en concreto yo soy

Voz 5 13:07 sí al al al alto de trigo

Voz 17 13:10 que es donde empieza la Alcarria pura y dura

Voz 0476 13:13 no hay tal y ahí hay una paz porque no hay ni en hombre

Voz 1312 13:18 tractores que puedes contemplar el paisaje y a la vez concentrarse en el libro que bonito

Voz 0335 13:42 es decir que la gente de Guadalajara está convencida de que su provincia es un paraíso por descubrir toma nota Lourdes si están tomando nota y algo parecido pasa un hueco en la escena musical es que no es que sea muy extensa pero ha dado cosas interesantes como lo que está sonando paz Bones una banda con un nombre cien por cien onomatopeya y

Voz 1312 14:00 canta es divertido

Voz 0335 14:03 año no tocan en el gigante pero yo espero que el año que viene sí lo hagan porque mi con con la música me pasa un poco como con la comida que vale me gusta comer muy bien pero oye bajará quiero probar cosas que sean de allí completamente de acuerdo tardarse bueno Lewis es uno de los componentes de paz Fons

Voz 18 14:19 lo que en plena era de los festivales en la que da la sensación de que sin cuentas con un festival de referencia nacional e incluso internacional tu ciudad no eres nadie musicalmente hablando contar cómo con una del calibre el gigante en Guadalajara es muy importante para el musical no y sobre gigante pues hombre deseos seguramente poder estar alguna vez sobre el escenario no ojalá llegue la ocasión Tizón en la edición de dos mil diecinueve en la que ya presentaremos nuevo disco sería un buen momento no

Voz 0335 14:43 bueno ya sabes que tenemos todas las canciones que están sonando en el Chinchetas Tura en una pelis de Spotify que enseguida vamos a compartir en en redes sociales en Twitter

Voz 19 14:51 hoy una cosita Carlos pero estoy echando de menos algo en Guadalajara se alimentan sólo de canciones lo que no vamos a comer nada o cómo va esto pero lo que sí que dichos parar a comer por ahí ya mucha tralla

Voz 0476 15:00 este convenio muy bien muy bien a mí

Voz 0335 15:04 Sigüenza que es uno de los pueblos yo creo también más bonitos de de Guadalajara así como muy medieval ahí tienen un un restaurante con estrella Michelin el Doncel en el que se come súper bien doy fe gracias al chef Enrique Pérez

Voz 0588 15:16 los últimos platos que hemos incorporado en la carta son al bendiga de corzo en petitorias de trufa y pistachos y otro que hacemos es tallos raíces y tubérculos con Gemma de huevo de corral sin estrellar cómo te suena de sólo era buenísimo rico no bueno está está estaba ahí como siempre alegando

Voz 1312 15:41 no es obra ahí ahí los platos tienen eso

Voz 0335 15:43 ese puntito de conexión entre el producto local y la creatividad pero sabes que siempre me gusta recomendar a sitios más tradicionales y en este caso le he pedido a Enrique Pérez que sea el quién

Voz 0588 15:54 me podríamos hablar del restaurante felinos en la capital en Guadalajara del Asador Restaurante Asador El Tolmo en Brihuega ir Restaurante El Castillo en Molina de Aragón en lino hacia una cocina tradicional con toques de vanguardia con lo cual se trabaja muy bien la materia prima local y sobre todo codo con toques muy personales en los otros tanto en Molina de Aragón el castillo común el Tolmo buenos asados eh buenas carnes de la zona buenas setas buena trufa

Voz 1312 16:26 Roberto que no recomienda esto

Voz 5 16:28 pues yo recomendaría no un sitio en concreto es una zona entre Cogolludo Jadraque hay muy buenos restaurantes de cabrito asado que yo creo para mí es la estrella de la provincia es la la estrella no porque el el el ganador allí come come pasto muy seco oí bueno conoce que ese es el motivo por el que la carne está todo muy rica

Voz 1312 16:50 yo creo que yo he parado a comer cabrito maravilloso

Voz 20 16:54 lo demás es tan injusta el juego cerilla colgado de hasta la orilla

Voz 0335 17:14 buenos decía que había una excepción en el cartel del gigante Un grupo de allí que sí que va a tocar en el festival este año son Despistaos que acaban de sacar nuevo disco lo contrario de ninguno que es lo que está sonando es una

Voz 0476 17:27 para ello además bueno encima aparecen en el en el lío

Voz 0335 17:33 pero bares indispensables si es un

Voz 1312 17:35 es un libro es una guía te la tienes que comprar Roberto porque lo ha escrito una compañera nuestra cara está de baja por maternidad habitualmente compartimos sección con ella pero bueno tiene tiene que hacer ahora en su vida y bueno pues lo que he hecho Elisa nuestra compañera de reunir las recomendaciones de bares y restaurantes que le han ido haciendo grupos de música de todas las provincias españolas no se llamaba es indispensable

Voz 0335 17:59 una una guía interesante no podía faltar la recomendación de Eli en en este programa por supuesto y aprovechando que se había quedado dormido un rato Nos Nos ha grabado este audio

Voz 1431 18:09 un día mientras que estaba escribiendo el libro pues posee la tele Isabel dio el típico restaurante este que está apunto de irse a pique ir bueno parece Kenny Chicote lo va a solucionar el caso es que el nombre de ese restaurante me sonaba el bodegón de Sancho en Guadalajara sonaba me sonaba y claro al poco tiempo retome el libro y me di cuenta de que ese era uno de los restaurantes que recomendaba el cantante de Despistaos también el marco en el libro porque es un sitio al que él suele ir a tomarse un magro con tomate o cualquier otra cosa el caso es que bueno yo creo que tenemos un doble motivo para ir al bodegón de Sanchis íbamos a Guadalajara uno porque lo recomienda un lugareño ídolos porque oye tiene su mérito no sólo que el barco no son las sino que siga navegando con éxito

Voz 21 18:58 Nos vamos

Voz 22 19:08 Casas con rayas casas pintadas casas doradas de urgencia Izquierda compra les estoy diciendo con botellas tema

Voz 0335 19:19 bueno también tocan en el gigante Luis Braille el miedo que hace años compusieron esta canción botellas de Mao una especie de crónica madrileña desde los bares de Madrid sobre todo pero lo que mucha gente no sabe es que está cerveza han de Madrid en realidad si fábrica mucha en Guadalajara y la fábrica además es que sí puede visitar si lo Pires antes por por Internet bueno sí para acabar como siempre vamos a dar voz a la gente de Guadalajara para que se queje para que proteste para que critique lo que no le gusta no después de tantas cosas bonitas hemos contado pero lo vamos a tener un como siempre a nuestra manera animándoles a quemar metafóricamente bueno pues que que me decisiones lugares actitudes

Voz 24 20:13 yo debo a la quemaría los semáforos nuevos que han puesto por la zona de Cuatro Caminos me parece la cosa más fea que he visto en mi vida pues yo que no

Voz 25 20:20 María todas las tuberías del trasvase que no se está dejando a Guadalajara sin agua

Voz 26 20:26 el trasvase Tajo Segura que hace que todos los años tengan que suministrarse un montón de pueblos de la comarca con camiones cisterna

Voz 0335 20:35 yo quemaría todos aquellos ayuntamientos

Voz 27 20:37 teniendo un duro para su pueblo se gastan en toros y vacas una fortuna para las fiestas patronales y lo concibo mi esos entiende

Voz 28 20:46 la decisión de retrasar lo ya concedido un parque de bomberos en la Alcarria Baja

Voz 29 20:52 yo que María a los políticos que juegan con la sanidad y hacen que se retrase la construcción de

Voz 1312 20:58 picaron versión Guadalajara que María

Voz 28 21:01 la zona azul Lemgo las

Voz 30 21:02 ahora yo quemaría a todos esos senderistas que vienen a La Tejera Negra y lo dejan perdido de mierda que respeten un poco más la naturaleza

Voz 15 21:11 yo lo que que María de Guadalajara serían toda esa gente que todavía no comprende negó las rotondas de la Avenida del ejército

Voz 1312 21:29 Carlos Robert Roberto estaba todo el rato a sintiendo y riendo creo que te apuntas a todas las la lo que nos han dicho que quemaría no a casi todas a casi todas las casi todas se iba está sintiendo saberlo

Voz 0335 21:42 la gente querría quemar de donde vive es una forma de conocer a la gente también eh

Voz 1312 21:47 sí de conocer los problemas de de ese lugar

Voz 0335 21:49 al final los problemas son comunes en todos los ciudadanos entonces claro está guay

Voz 1312 21:54 está guay además Carles que pongamos sobre la mesa cosas que durante un tiempo ocuparon la primera plana de la actualidad por ejemplo el trasvase ahora no se habla pero allí siguen teniéndolo y siguen viviendo eso como un problema preocupa les preocupa bueno pues muchísimas gracias Roberto espero que te haya pasado rápido de que traes pasado bien hoy os vemos pronto en Madrid verdad

Voz 5 22:16 si el veintinueve de septiembre en el Museo Thyssen que si te tan bonito no si ayer en los jardines se sí

Voz 1312 22:23 luego creo que en diciembre estáis por Girona no por sal pues yo estoy con la agenda el veintinueve en Madrid

Voz 5 22:30 el cinco de octubre en Bilbao es decir octubre en Santander el veintisiete volvemos a Madrid al Círculo de Bellas Artes y luego el uno de noviembre en Guadalajara el uno de diciembre en San ya

Voz 1312 22:43 no está mal eh los sitios la vamos poniendo chinchetas y es una buena

Voz 0335 22:47 a ese concierto de Guadalajara va a ser especial no

Voz 5 22:50 sí sí sí porque hace ya pues igual dos años que no no vamos allí a tocar pues ahora

Voz 1312 22:56 pues muchísimas gracias Roberto un saludo a tu hermano Quique muchas gracias José Carlos que seguimos en la vivir no venga Un bendito hasta luego

Voz 0588 23:05 Ciao