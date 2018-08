Litenatura | Cien días de soledad

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:08 será

Voz 4 00:23 ah

Voz 5 00:30 este verano estamos leyendo la naturaleza

Voz 1312 00:33 cada vez más autores y editoriales apuestan por salir al campo contarnos historias que tienen que ver con lo que nos perdemos si nos quedamos en casa vivimos en una gran ciudad pues nos proponen rescatar autores au descubrir algunos nuevos que no recolectan con ese mundo del que todo del que todos procedemos que la mayoría nos hemos alejado nuestro guía a través de la literatura es el escritor y periodista Gabi Martínez qué tal Gabi buenos días

Voz 6 00:59 hola buenos días encantado de estar otra mañana

Voz 7 01:01 ya van quedando poquitas eh que apurar

Voz 6 01:04 que da pena no se sacaba el verano el caso lenta bien

Voz 1312 01:08 hoy Gabino vamos a hablar propiamente de libros aunque también los libros tienen su protagonismo como siempre pasa en estas historias naturales que no nuestra es en la historia de nuestro invitado

Voz 6 01:18 sí los libros van a aparecer porque de eso va nuestro espacio pero en concreto vamos a hablar de un documental que está vinculado a la literatura desde el mismo título porque cien días de soledad remite instantáneamente a la legendaria obra de Gabriel García Márquez sólo que aquí Macondo sería la Reserva de la Biosfera de redes que está en Asturias sale muy pocos personajes y el autor José Díaz como el título indica se trata de un documental donde José narra la experiencia de vivir solo en la montaña durante esos cien días

Voz 8 01:46 feliz muy feliz

Voz 9 01:49 y además lo supe pasé momentos duros aunque los buenos los eclipsaron ese osas millones y millones de hojas dispuso del tiempo pero no por ello tuve concesiones sentí la soledad de forma implacable y aprendí mucho de ella vivió obscenamente aunque siguieron cobrando me cosas vi las copas de los árboles dibujadas en cielos multicolor

Voz 10 02:26 repulse litros y litros de sudor con agua absolutamente cura

Voz 9 02:32 cómo ve como mi sombra iba alargando ese día a día hasta casi escaparse de mi tras decenas de contratiempos conserven uso gastar al final hice mías las palabras de Nelson Mandela fui capitán de mi alma

Voz 11 02:51 de mi destino fui muy feliz aunque lloré sufrí de realmente fui muy feliz

Voz 6 03:02 José día desde Radio Asturias buenos

Voz 1312 03:05 Díaz hola buenas

Voz 6 03:07 qué tal te escuchábamos decir que pese a todo todos los la

Voz 1312 03:12 los inconvenientes y las a veces incómodo y comodidades que pasas en el documental fuiste inmensamente feliz no

Voz 6 03:19 pues sí la verdad es que me emoción porque casi escuchando estos dice Gabi quiénes conseguiría bueno José es es un fan de el parqué que le ha hecho tan feliz a donde desde siempre he ido a oxigenarme yo eso tiene que ver ese supongo también con una emoción que casi hogareña de sentir como hogar ese espacio no que su vida urbana él trabaja en interiorismo de construcción para cambiar el chip lo que hace es precisamente ir a caminar y fotografiar por la reserva que le ha dado un conocimiento exhaustivo del del territorio que cuando quieren enseñar la la las personas que trabajan allí la reserva pues a menudo le llaman a él y ahí es donde empieza todo de pieza esta historia porque José lo que hace es de guía para el productor y director de películas y documentales de naturaleza Gerardo Olivares y la pregunta sería como pasas de ese punto de de ser alguien que conoce muy bien el el parque ya hace de guía para quienes lo visitan de repente poner en marcha este proyecto

Voz 12 04:20 no estaría bastante larga pero bueno básicamente hice Delia para para José María Morales que es productor de cine nos hicimos muy amigos me propuso una pequeña colaboración en Cantábrico un documental que estaba haciendo esa colaboración no fructificó y bueno ahí el quedó un poquitín como porque yo había puesto mucha ilusión y entonces me propuso yo creo que en principio un poco en broma hacer un proyecto juntos yo me lo tomo muy en serio y le plantee este bueno mi ahí empezó a Ignacio de este proyecto

Voz 1312 04:47 oye cuál es tu vinculación con con ese parque

Voz 12 04:51 bueno el parque yo llego visitándolo desde muy pequeño mucho de personal

Voz 1312 04:57 no en esas relaciones ese ese hace muchos años que

Voz 12 04:59 empecé a visitarlo y ahora ya de forma muy ha sido desde hace dieciséis años hasta el punto de que es el único sitio que voy me aquí en Asturias entre donde vivo hoy la cabaña son los pocos sitios que que que visitó habitualmente este concretamente es sí sin lugar a dudas al sitio más guapo del mundo para mí sin duda

Voz 6 05:21 a la hora de construir el el relato claro un planteamiento ver cómo lo voy a explicar no de entrada buscar una fecha redonda que es cien la Liga es la novela Diana supongo que eso está presente en en en tu cabeza porque la literatura dirá ha contribuido de una manera muy decisiva que construía el mito tu mito de la naturaleza y también de la soledad de manera que en ese título recoge es las dos cosas contabas que que habías leído la obra también de si el XX son el autor francés escribe la vida simple la novela la que él cuenta su reclusión voluntaria en una cabaña de la Siberia rusa durante seis meses que tienes como libro de referencia de Turó

Voz 13 06:09 en el frío el silencio y la soledad son estados que en el futuro será más preciosos que el oro en este maravilloso rincón de Asturias en la Reserva de la Biosfera de redes puede experimentar los seguir alimentando mi alma y crecer como persona aquí está cimentado uno de los pilares que sustentan mi felicidad como dice el autor de Walden mi libro favorito vine a los bosques porque quería vivir deliberadamente enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver qué era lo que tenían que enseñarme no fuese que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido

Voz 14 06:57 eh

Voz 1312 07:00 en contraste la verdad en en esos bosques esa es lo que lo que en contraste las páginas de de Walden

Voz 12 07:10 sí sí eso encontrando mucho tiempo pero sí es verdad que estar cien días heridos lugar así te hace ver la vida de forma tan diferente entendí perfectamente esta frase de de Foro una vez que fueron pasando los días perfectamente

Voz 6 07:24 otra referencia fundamental que has ido alguna vez es la lectura de agenda viva en su momento la revista impulsada por Odile Rodríguez de la Fuente que de nuevo ese apellido aparece en uno de de nuestros programas pero hablando de Turó de de Agenda Viva de Silván tesón con como te han afectado las lecturas porque es ah también habrá ha tenido mucha importancia todo el pasado todo esa carga de emociones que te ha dado los libros para decirte a tanto este título como ahora esta iniciativa a decir que sí a la iniciativa no

Voz 12 07:55 bueno curiosamente bien a Godín Rodrigo de la Fuente fue quizá la que la la primera que me empujó yo Odile hice también tenía para ella durante tres días en redes y me acabó confesando el último día que era la hija de Félix rodear la fuente de la trataba como deal pero no sabía quién era y fue la primera que me dijo haberse unas bandas fotos para una revista que vamos a empezar tuve muchísima relación con ella me entusiasmó la revista que tenía agenda Viva tenía unos unas entrevistas interesantísimas influyó pero sustancialmente no

Voz 7 08:24 en lo que estoy haciendo ahora muchísimo

Voz 1312 08:27 siempre sale te das cuenta Gary que yo creo que el apellido referencia Rodríguez de la Fuente en todos es transversal a casi todos los programas que hemos hecho este verano eh que si qué importancia ha tenido no es así

Voz 6 08:39 cortante y también habla hay algo que no acaba de ser tan bueno que sería que todo el mundo tiene la misma persona como referencia eso quiere decir que tampoco hemos tenido a tantas yo te diría que José ahora con este documental también a partir de la de la televisión de la audiovisual Baco ha conseguido un impacto yo creo que se tiene que extender pero es curioso que siempre acabemos en la misma Perso

Voz 15 09:00 la verdad es que como tú dices dice muy poco de

Voz 1312 09:03 como hemos apostado por esto oye José vamos a hablar del documental de no estamos poniendo como muy

Voz 6 09:09 gente muy muy filas

Voz 1312 09:12 pero el documental realmente en vives casi en propia piel pues tu experiencia te angustias temor bueno yo quiero que el espectador se angustias emociona contigo se ponen tu lugar a veces de la dificultad del frío que hace casi se te cortan las manos Juan viéndote o cuando te duchas los que se ducha al aire libre con agua fría en esas montañas con el frío que hace hay un momento en en el documental José qué dices que el viento te entristece no sé quizá porque te recuerda el mal tiempo y la soledad se acentúa el veo que las percepciones por lo que comentas se te hace se agudiza más en la montaña y en la soledad no como como era tocaban y como ir a vivir allí

Voz 12 09:58 bueno yo estaba absolutamente feliz porque está algún sitio que un territorio que conocía muy bien estaba bien acompañado con caballo de varios radiadores que me hacía muchísima compañía con todos los árboles del bosque Del Bosque a mí me acompaña pero muchísimo nunca me siento solo allí eh sí es verdad que pasé algunos momentos un poquito más duros porque bueno se unía la presión que yo sentía porque sentía una presión importante por no deja en ridículo a al productor que había apostado por este proyecto igual aunque soy bastante Chopard parlante siempre dude que esto pudiese llegar a eh bueno hasta ahora la altura a la que yo creo que está peruano en general es que la situación es por muy duras que sean para mí son muchísimo menos duras que que la vida la ciudad entonces yo prefiero viento frío pues cargar peso durante siete horas que tratar con un mal cliente o ir al banco a pedir un crédito todas es

Voz 6 10:54 ese peso es es tecnológico no la tecnología ha jugado un papel particular que se cuenta también el principio de del documental por una parte parece que ha sido la complicación y por otra de diría que un regalo incluso pero algunos de los planos que que aparecen el equipaje incluía seis cámaras una de cine tres de fotos dos pros y un dron de manera que el PSOE trípode el dron y las baterías parece que dificultó bastante las primeras expediciones y luego ahora estabas hablando de de no de de Atila que se convierte en uno de tus bueno en tu compañero por otro lado está el dron que es un protagonista dentro de de la de la historia yendo por partes ya que claro tiene otros compañías tan evidentes primero cuéntanos la relación con Atila

Voz 7 11:38 que vaya que abandonó el pienso para comer te las patatas hombre tú dirás

Voz 12 11:44 bueno fue una relación muy especial porque me lo das un amigo que se llama que tiene una empresa de alquiler de caballos bueno no sólo vamos yo en principio tenía pensado alquilar la día Si me lo dejó me dejó no note no debe mejorar absolutamente nada sólo que lo cuide es bien y que no lo dejes muy solo que hagas compañía ti los primeros días me resultó dificilísimo incluso darle de comer se me escapaba cada vez que tenía que ponerle el bocado me resultaba dificilísimo cogerlo el Prado poco a poco fuimos entablado una muy buena relación lo estamos solos los dos si tenemos que darnos compañía

Voz 7 12:20 ambos igual lo acabó siendo

Voz 12 12:22 son fantástica sí es verdad que vio lo dice a trabajar lo menos posible pero yo creo que de las prácticamente cien salidas porque prácticamente casi todos los días Ali sólo vino conmigo cinco seis los cinco seis más complicada otras más largas y en las que tenía que cargar con los ciento veinte kilos más o menos quedaron material

Voz 1312 12:41 el y la otra el otro casi personajes el dron porque aparte de que nos permite el lujo de compartir esas imágenes aéreas a vista de pájaro maravillosas con vemos cómo cambiar el color del del monte con con las estaciones según el tiempo que hace pero bueno yo creo que que China haré sí que la la tecnología juega un factor clave en esta versión moderna del Espírito Walden no me refiero al momento de reconectar con con tu hijo como esa soledad duele más cuando se trata del hijo tú intentas ahí espiar cuando tu hijo te va a llevar las tarjetas y quizá dejar algo una carta ese momento es muy emotivo o cuando bueno te pasa algo con el dron

Voz 15 13:28 eso eso también es es es es School

Voz 1312 13:32 en eso fue sobre la marcha me imagino no

Voz 12 13:36 sí bueno ahí ahí todo fue sobre la marcha de hecho

Voz 7 13:39 cuando cuando bajamos de empezar la película que

Voz 12 13:41 a mí me pusieron el sello de aparte de director de cámara director de fotografía de guionista yo siempre dije que el río escribió sólo fue yo fui a pasar cien días y fui filmando todo tuve muchísima suerte porque el manejo del dolor es ciertamente complicado y más para una persona patos aquello no se de máquinas están bastante poco las máquinas pero tuve muchísima suerte Si el recuerdo más importante que tengo del dron fue que realmente en los últimos días los últimos vuelos disfrute pero los primeros era prácticamente como si fuese yo dentro me marchaba me entraba vértigo pecados no la sensación es muy poco muy poco agradable me temblaban las piernas me quedaba un dolor de cabeza después de los vuelos tremendismo por esa tensión porque claro despegas aparato tú estás mirando la pantalla antes en en tu pantalla lo que está viendo el dron hay momentos en los que pierdes el contacto como él porque hay niebla porque sube por encima de las nubes el estrés de que luego vuelva llegue a tiempo antes de que se acaben las baterías ninguna ocasión pues haciendo un bueno para atrás choque con todos los árboles lo perdí

Voz 7 14:46 eh bueno que alegría

Voz 12 14:50 mucha mucha mucha mucha mucha alegría después pero pero ese día lo pasé ciertamente mar porque me complicaba mucho el documental las imágenes del dron yo creo que son las más especiales

Voz 7 14:59 preciosas fue casi en el día cincuenta por ahí

Voz 12 15:01 pero bueno sorprende que diga hay que estar con la gente

Voz 1312 15:04 elogiar porque me flipa va a mí me envía ahora mismo hacer eso yo soy incapaz de de grabar una escena doméstica con

Voz 16 15:10 el móvil y ahí

Voz 1312 15:13 siendo suerte que eras torpe porque es de una destreza a veces bueno excepto los búhos

Voz 7 15:19 imponerle intenta meter ahí con una rama de la Cámara de te están mirando aguantando con diciendo vale ya pavo sean los estás molestando

Voz 1312 15:28 tienen que ir eso eso fue

Voz 12 15:30 momento también complicado que la gente quizás no sea consciente cuando está viendo la imagen pero claro yo a la vez que ponía la cámara grande de cine enfocando al al cabo Ankara por otro lado cogió un palo ponía la hago pro en el palo y meter metido por el medio sabiendo que tenía que salir en el encuadre concreto bueno tuve la grandísima suerte de que ese cargo bueno me conoce bastante esos paro por por la zona sabía bastante y me permitió hasta vamos a acercar la Cámara treinta centímetros

Voz 6 16:02 al final además el momento que comentaba Lourdes en el que vas a esperar a a tu hijo ahí se nota ya que la tecnología ya de la controlas absolutamente hecho la pone esa precio te diría es un momento poético es algo que sí que demuestra lo que podemos hacer con la tecnología cómo convertir un momento Walden en algo que sea que llegue a a millones de personas de una manera poética y a través de la de la imagen creo que el el puso del dron aquí está justificar osea si todo lo demás hubiera salido mal solamente hubiera este momento justificaría es un momento precioso que está al servicio además de tu sentimiento de tu emoción no contaré más por lo que decidieron dar spoiler no iban no tiene que ver con la sensación de soledad la que está tan presente como dice el propio el propio título no al principio lo que da la sensación sobre cuando te después de la familia es de que basa un a cruzar un océano no en un barco de vela prácticamente hay una emoción muy fuerte al separar de la familia ideal la sensación no sé si valora este Kenny Turón y tesón y muchos de los que han escrito sobre inversiones en la naturaleza

Voz 7 17:09 tenían hijos novelón no

Voz 12 17:12 no lo había pensado fíjate voy descubriendo cosas nuevas porque hace poco un libro que leí de Hong Blood eh leí no sabía que que afloró también había perdido hermano habíamos dos hermano suyo y fue una de las razones por las que se recluyó en la cabaña entonces bueno voy descubriendo cosas nuevas pero sí es verdad que lo más complicado sin duda cuando mucha gente me pregunta qué fue lo más duro fue dejar la familia yo si no fuese Ford por mis hijos y mi mujer que no sé creo que viviría la vida

Voz 1312 17:41 dices hablabas la la pérdida de tu hermano Tino está muy presente Tino N en esta en este documental llegan incluso a hablar con él para para no sé si mitigar un poco esa soledad o por el sentido que tiene volver a esos parajes tan vinculados a a la figura de tu hermano que hablas con él en voz alta para que no se te vaya la voz que dices qué crees que él te contesta a través del viento en las hojas au de o de los ruidos que escuchas de la naturaleza

Voz 7 18:09 sí es curioso a lo mejor son un poquitín

Voz 12 18:13 extraño pero si si esa esa esa es hacer tenía yo la verdad es que en el año me siento mucho más cerca de mi hermano y bueno aunque hayan pasado veinticinco años bueno esa sensación me gusta mucho mi hermano era muy aficionada a la montaña también íbamos mucho por redes juntos fue genial fue un homenaje a mi hermano a las montañas de Asturias pero especialmente Mi hermano que bien lo merecía nunca tuvo oportunidad de hacerlo

Voz 6 18:37 hay un momento en el que una Marta se te cuela en el gallinero se convierte en algo una situación complicada importante porque claro las gallinas suponían una fuente principal de proteínas parate qué hubiera hecho si te quedas sin gallinas te has convertido cazador de los de antes

Voz 12 18:55 la verdad es que soy de los que pienso muy poco que hubiese hecho Si algo valor alguna frase que decía antes de todo lo que empiece por si Diriri pues yo soy defiende ese criterio no lo pienso me hubiese hecho una faena muy gorda porque realmente los huevos yo creo que era la practicamente en la única proteína que que ingería y luego me acompañaban bastante más me entretenía aunque parezca mentira peruano fue un una suerte también ten bueno que llegase una Marta que se metiese en el gallinero que que gracias a Dios escondía Si me jugase conmigo dos días

Voz 7 19:32 Pecoso echarla eh

Voz 12 19:33 si me tocara de hecho bueno ya sabía que desde hace años Ledo que los misterios hay que evitar que te mueran porque tienen genera muchas infecciones la salga bien bueno algún momento que intenté cogerla para sacar a su tío tiene que sacar las gallinero urgentemente por la Salinas fuera más de una noche pues era resaltó que me las comía el forro y bueno ahí estuve intentando sacarlas ya no quería salir las gallinas no se daban cuenta del problema que temían que estando fuera pero bueno todo funcionó muy bien salí muy bien y una imagen que al final no tenía pensado utilizar pues bueno un poquitín de dinamismo y de

Voz 7 20:10 en cualquier caso

Voz 1312 20:10 lo que sí que demuestra es que en la naturaleza no se pueden planificar las cosas de una forma esquemática Hay completamente y de cuadriculado o no porque todo es mucho más imprevisible por ejemplo cuentas que el corzo uno de los animales sobre los que querellas tener más control IPI por eso tenías confiabas operadas firmar los pronto no apareció hasta que llevaba sesenta días ahí vemos jabalíes ciervos incluso vemos un lobo

Voz 17 20:51 uu

Voz 7 20:58 hacer esto haciendo de lobo pues sólo plazas claramente lo mejor hacía habrá

Voz 18 21:11 sí

Voz 7 21:12 es cara se lía parda a Nabucco

Voz 23 21:38 el

Voz 7 21:42 madre viajes Se para hacerlo mal criticó

Voz 24 21:45 te contesta a la comunidad del luego por un momento maravilloso porque además de pura mente sonoro que había primero eres tú comentaba Lourdes Ferrer con los lobos pero luego se suma el bosque hay tú dices componen una sinfonía a la que yo no tengo nada que añadir

Voz 6 22:02 el sonido cobra una dimensión emocional de nuevo la emoción no que hablábamos antes de no hablamos también del viento como te ha afinado los sentidos esta experiencia

Voz 12 22:14 te puedes imaginar yo en la ciudad ni tengo olfato algo buena vista yo tampoco años empiezo a tener Press vicio ya el oído mi mujer siempre me dice que el temido sobre todo todo lo pongo muy alto en el monte es totalmente lo contrario vuelo perfectamente a los jabalíes por ejemplo a los venados cuando marcan en la época de berrea escucho perfectamente los paso sin distingos y son pasos de un animal lo de otro los sentidos vamos los tengo multiplicados por por cien allí hace poco leí una osada escuche una entrevista no me acuerdo exactamente si fuera ser yo creo que fue Nasser hace unos meses irá entrevistaban una autor lo va muy famosa decía que cuando uno está en condiciones de penumbra si fuerza la la vista durante veinticinco minutos llega un momento en que la sensibilidad de la de la vista se multiplica por cien mil decía y lo repetía varias veces por cien mil pues imaginaros estando cien días sin tener ningún ruido externo a la naturaleza de todo natural bueno pues se agudizó mucho todo todos los sentidos

Voz 6 23:18 aquí no importa que leas porque digamos que luego sales atraviesa la puerta ahí la vistas es tira que da gusto allí es un mundo para para seguir adelante no sin embargo el imaginario sobre la naturaleza española está construido sobre todo a partir de documentales antes hablábamos de Rodríguez de la Fuente de Jacques Cousteau que creo que ha sido otro de los de los labios referentes ahora todo puertas este granito de la atractivo mundo de la imagen no pero insisto en que llegaste por escritores como Turó tesón cuál crees que es el momento de la literatura sobre naturaleza en España antes hablábamos de que siempre recurrimos al al mismo referente crees que documentales como el tuyo quizá pueden estimular la lectura de este tipo de libros

Voz 12 23:58 bueno a tenor del resulta hoy los los cientos y miles de correos que estoy recibiendo de gente que lo está viendo Netflix pues me parece que sí me parece un poco no sé una cosa es decirlo pero pero me parece que siguen sigue está influyendo o que puede influir vano una una pequeña sí pero vamos es que la influencia que tienen estas personas de las que hablaste es absoluta en todos tuvimos muy pocos pero los que tuvimos muy bueno si es verdad lo que dices que la literatura es mínima Legio hay muy poco muy poco algunas revistas como Agenda Viva que ya no que ya no subsiste lo lo poco que nos queda

Voz 6 24:41 de hecho no sé cuánto tiene de primicia pero tú has escrito un libro también sobre esa experiencia que se publicará el próximo mes bueno pues mira el libro yo

Voz 12 24:54 vengo haciendo periódicamente por justificar un poco mi salidas al monte y este es mi cuarto libro Los otros tres pasan también poco desapercibidos porque los autores de Tello con lo que ya es la tirada que puede hacer es mínima pero este a raíz del documental me lo compró comprar los derechos Penguin Random House y entonces sí habrá cambios a que una primera edición para aquí para Asturias para amigos para regalar en la empresa hay cuatro que se venden igual ahora parece que sí que que no va a comercializar por toda España y parte del extranjero

Voz 1312 25:23 oye ir para acabar José una una curiosidad que tengo después

Voz 16 25:26 ese verde de verte haciendo allí el salvaje y ir viviendo

Voz 1312 25:31 clásico es lo que te no casi con lo que te sacabas Del Bosque te sobraba incluso para para dar atún a otros vecinos ya tu familia una curiosidad cómo fue tu regreso al hace

Voz 15 25:40 licitación cuál es el eco de de eso de aquellos días que te queda en soledad

Voz 12 25:46 yo no sé si fuera hombre de pero mi regreso fue bastante malo porque según llegué a mi casa el primero momento en mientras abría la puerta sonó el teléfono y me llamaba ante el parque como guardo para decirme que me iba a abrir un expediente por un concierto que habíamos hecho como colofón final del documental con lo que bueno ha llegado al ciudadano fue muy agradable pero bueno me adapte perfectamente yo sabía que estalla de Historia o esta aventura tenía fin cuando vas a un sitio sabiendo que vuelos pues bueno ya te vas acostumbrando poco a poco va al impacto que puede como colofón sin

Voz 6 26:17 bórico no creas que no funciona

Voz 7 26:21 bueno habría que preguntarle al cara a ver qué le pareció el concierto

Voz 1312 26:27 oye pues José Díaz me ha encantado de charlar contigo me encantó el documental lo recomiendo es realmente maravilloso los planos pese a la poca pericia que dice es que tenías son preciosos la la narración qué haces

Voz 16 26:41 comedida muy auténtica hay

Voz 1312 26:45 ya digo pasas de la admiración por la naturaleza a la emoción en muchos casos a la empatía se agradece mucho es un rato realmente hipnótico en muchos casos gracias por haberte pasado por esta literatura

Voz 25 26:59 gracias a vosotros por la verdad es que en marcha emocionado con estas palabras tuyas Si bien absolutamente emocionado para mí es un orgullo que es entrevistado un placer José muchas veces mía

Voz 28 27:26 no

Voz 27 27:42 pues no

Voz 29 28:20 a vivir que son dos días en verano