No es lo que parece | Algo más que una cara bonita

Voz 1312 00:00 aquí

Voz 2 00:11 de ahí

Voz 1312 00:22 como cada semana llega la hora de hablar de esas mujeres que no son lo que parecen al menos a primera vista queremos darle voz y descubrir todo lo que esconden y lo que significan para nuestra sociedad esas mujeres que que tiene mucho que compartir durante estas semanas hemos querido reivindicar el feminismo de mujeres como Gala Dalí Rafaela Carra

Voz 3 00:41 fue realmente memorable en el espacio

Voz 1312 00:44 vamos a a Rafaela Carra o analizar películas en clave feminista en clave muy moderna como Dirty Dancing que me convencieron que me tenía que gustar esta película vamos a seguir porque siempre se dice que una cara bonita te abre muchas puertas pero también queremos poner el foco todas las puertas que se cierran al infravalorar a esas mujeres que quedan regaladas como como estos como una cara bonita sexsimbol una persona guapa hoy vamos a hablar de ellas de nuevo con la periodista Carmen López Álvarez buenos días Carmen

Voz 4 01:14 buenos días Lourdes qué tal muy bien

Voz 1312 01:17 en de escucharte gracias

Voz 4 01:20 mira eh vamos a hablar como tú dices de esas mujeres que han luchado para no ser sólo una cara bonita hay reivindicar reivindicarse como profesional sus ámbitos o cosas en su vida personal que también parece mentira que con lo que exige esta sociedad a las mujeres tengan que hacer esto no tiene que ser guapa es resulta que eso te tapa no para todo lo demás y la primera es una mujer súper interesante a mí me encanta que es Khedira mar de una actriz que se hizo muy famosa en los años treinta pero ella quería dejar una impronta más allá de de su cara bonita y eso porque la llamaban la mujer más guapa del mundo en ese momento ya tenían mucho más detrás

Voz 5 01:55 te gustaría tenerme aquí para si no pudiste retener a mí no me retendrá Sami esta Edmonds la vida para la que que no te gusta que te ninguno porque yo me mira

Voz 3 02:11 y lo peor es que que además

Voz 1312 02:13 de ser un nave belleza son una de esas

Voz 3 02:15 a actrices de Hollywood

Voz 1312 02:18 sí más sí que hizo algo muy importante algo más que que tener ese físico y esa cara bonita no

Voz 4 02:23 sí exactamente a ver ella tenía una curiosidad nata por saber cómo funcionaban las cosas desde muy pequeñita iba por la calle con su padre por ejemplo que le adoraba preguntaba pues cómo funcionaban los semáforos el tranvía y todas estas

Voz 3 02:36 cosas pero en vez de cárcel

Voz 4 02:38 Agencias de cuál cine porque claro con ese físico que ella tenía era mucho más fácil en realidad meterse meterse en el cine bueno uno de sus primeros hitos eh que no tenga con la ciencia pero bueno con el cine fue interpretar un orgasmo en la gran pantalla fue la primera mujer que lo hizo en la película éxtasis esto también la marcó bastante

Voz 1312 02:57 imagino que si en realidad Carmen toda su vida fue como muy película era no Hedi la mar se casó con fiebre manden un fabricante de armamento simpatizante con los nazis se decía que la controlaba mucho que sólo la dejaba salir con con él como muy celoso muy posesivo ella se aburría como una ostra y terminó terminó escapando como escuchábamos en ese corte de de esta de esta película no de la extraña mujer

Voz 4 03:20 hasta mente bueno de hecho la manera en la que se escapó podría ser un trozo de una película también fue muy guay pero había contratado a una criada que suele parecía mucho ya con intención en plan bueno a ver cómo me hago esto y una noche la durmió echándole una droga en la bebida Jabo Se puso sus ropas de criada hice fue a Londres que allí conocí a gente dijo bueno yo me largo de aquí igual allí conocía Luis vi Meyer que era el empresario de la Metro Goldwyn Meyer el jefazos decidió vender sus joyas compras un billete a los Estados Unidos y para allá con con Elia ser actriz de Hollywood a ver ella allí trabajaba como loca pero aunque en realidad no no triunfo demasiado bueno Sansón y Dalila creo que fue el más

Voz 1312 03:58 lo más sonados y lo que mucha gente no sabe es que por las noches en lugar de descansar hoy a tomar cócteles en plan a lugares glamurosos como hacían el resto de estrellas de ese momento de la época dorada de Hollywood se dedicaba inventar cosas ir junto al músico llores ante él ideó el sistema llamado salto de frecuencia con la idea de dirigir torpedos de forma secreta sin que los detectase el enemigo eh vaya vaya vaya manera de pasar el rato pero esta este invento es es alto de frecuencia es la base del wifi del GPS del bluetooth

Voz 4 04:32 sí esa es algo realmente llamativo porque además quién se iba en que esta mujer se dedicaría eso por las noches intentó inventar un montón de cosas pero está evidentemente fue la más importante lo inventaron le entregaron la patente a la Marina de EEUU porque decían bueno esto puede ayudar en la guerra a dirigirlas misiles y que no es su intercepta el enemigo pero no la utilizaron porque también ahí ya no se la tomaba muy en serio esta mujer que dice no con su historia pero luego en los años cincuenta en la crisis de los misiles de Cuba también creo que fue cuando la utilizaron pero la patente había expirado y ella nunca llegó a ver ni un duro y encima tardar un montón de tiempo darle el reconocimiento que se merecía fue todo bueno

Voz 1312 05:13 siempre pasa igual siempre pasa lo mismo hoy desgraciadamente el caso de la mar no ha sido el único hablamos ahora de otra de las mujeres que sorprende más allá de de su belleza Jane Fonda

Voz 6 05:23 esto es todo lo reconocer

Voz 1312 05:29 mucha gente son los tres míticas ejercicios de aerobic Fonda

Voz 4 05:33 exactamente que ayudarán a ponerse en forma a generaciones vamos empezó en los ochenta yo creo que estoy haciendo ahora porque somos iguales pero la verdad es que sí bueno informa no inventó nada en el plano científico que se sepa pero sí que fue una revolucionaria en el plano político de la época en los años setenta haber ellas había hecho súper famosa con la película Barbarella que se convirtió en un mito erótico

Voz 1312 05:55 para estupenda que también normal los Esther Esteban

Voz 4 05:58 vela exacto pero ella la verdadera Jayne implicada en las protestas contra la guerra de Vietnam campañas contra violencia de género o la ocupación danés la atrás y en el setenta y dos que esto fue un lío para ella en realidad se fue a visitar Vietnam allí se reunió con los exaltados vietnamitas tuvo la mala suerte de que les sacaron una foto riéndose sentada sobre una la batería antiaérea que era la que utilizan los niños vietnamitas para derribar a los aviones de Estados Unidos

Voz 3 06:27 claro eso parecía un posado para

Voz 4 06:29 una revista claro en Estados Unidos los súper patriotas en la caldo la llamaron traidora Hanoi Jane bueno fatal de hecho todavía hoy está disculpado a veces va acto sí aparecen los veteranos de guerra con pancartas eso pues a mandar a traidor ahí todo que la mujer dice Iván que momento me sacarán mensaje

Voz 1312 06:47 otro no hay Aisha Medici esencia no a Maxi

Voz 7 06:50 haría referencia mis años de hecho estamos estamos escuchando una de esas disculpas no

Voz 1312 06:57 eh que dice que ya lloró en en Vietnam para los americanos y la tragedia que supone para ellos la la guerra es una rueda de prensa en París lo que mucha gente no sabe de de de es que los ochenta y con todo ese dinero que hizo con los vídeos de aerobic escuchábamos antes porque realmente se se vendían como rosquillas todo ese dinero lo utilizo para apoyar las causas las que defendía para saldar cuentas con su padre porque no quería depender de nadie pero es que además Jane Fonda ahora está haciendo una campaña estupenda protagonizando protagonistas de series y películas que entre otras cosas tienen una activa vida sexual lo vivo como como algo que me que me preocupa que la gente piense que a partir de una cierta edad las mujeres no somos atractiva si no tenemos vida sexual es Jane Fonda sigue ahí manteniendo el tipo Ia y ahora en esta etapa de su vida sigue dando dando esa batalla esa guerra

Voz 4 07:45 bien San Fran que es la sería que hace ahora es es brutal ha dado de de la vida sexual de las mujeres mayores y es una pena porque allá la serie recordando muchas veces por los vídeos de aerobic y le preguntan por por las operaciones de choques como hay mira chico yo que se está después si ha ganado años con con las operaciones pero bueno a eso te obliga también un poco el sistema

Voz 1312 08:08 parte hoy es hacer reservas no tenía haber porque meterse vamos con otro ejemplo de rubia tonta por así decirlo no se ajusta mucho al al patrón que luego de tonta nada ya lo veremos

Voz 8 08:19 la razón por la que quería verte esta noche en La para hablar de nuestro fútbol algún día me dedicaría a la política así que deberíamos cortado

Voz 9 08:28 el celador lo gestito casarme con alguien

Voz 3 08:32 Mora

Voz 1312 08:33 este es otro ejemplo estamos escuchando un fragmento de Una rubia muy legal y estamos hablando de Reese Witherspoon Carmen

Voz 4 08:39 exactamente el epítome de la rubia tontito por lo menos cuando hizo Una rubia muy legal la película tiene más lecturas pero vamos a ahí porque sino estaríamos aquí mil años lo visto también comedias como a su hijo en Alabama pues eso típica comedia romántica de rubias y un poco vita no iba en realidad es una pena porque ella ganó un Oscar en el dos mil seis por la película que se hizo sobre ello únicas en la línea afloja pero también parece que eso se olvida todo Rato no por Una rubia muy legal y todas estas cosas en realidad no no tiene nada que ver con lo que se piensa ella por de ella porque ya han montado dos productoras rompió la brecha salarial de la HBO sorprendió a todo el mundo con las sería que la miniserie esta de vigilia Lies María Ángeles Nicole Kidman que que es una pasada ya va a hacer la segunda temporada en la que además va aparecer Meryl Streep que es como bueno que que más vamos James

Voz 1312 09:27 sí es brutal ya no ya no podéis ir a más

Voz 4 09:30 bueno no sea vamos bueno acaba de sacar a su propio canal en internet con contenidos de para mujeres iba a haber dos nuevas series y algo super guay que es un magazine que ella va a entrevistar a otras mujeres que considera ella que son importantes y yo que se va a estar ahí por ejemplo Dolly Parton y además está haciendo la tercera parte de Una rubia muy legal porque tampoco es que reniega de nada

Voz 8 10:12 pues cuando planteamos este tema enseguida Carmen y yo no

Voz 1312 10:16 nos viene a la cabeza porque quizá alguien piensa esto son cosas de Hollywood no que pasan en Hollywood de no no pasan pero enseguida me vino a la cabeza una una mujer que estaba encasillada o mucha gente en la tenemos en un papel muy determinado porque se hizo famosa en la tele como presentadora de programas como Noche de fiesta Gran Prix La ruleta de la fortuna especiales de Nochevieja en series como Los ladrones van a la oficina a la casa de los líos estoy hablando de Mabel Lozano Mabel qué tal buenos días

Voz 3 10:43 buenos días madre mía que repasó habéis hecho pero sabéis dado cuenta aparte que todas tenemos la la gafas moradas puestas no hay ningún hombre exagerado decir que ninguna actor que haga de tontito de mafioso tal nadie se cuestiona que luego en su vida normal sale con una escopeta matando gente te sabes o que es encefalograma plano esto sólo nos ocurre a las mujer eres exacto te en el papel este de de

Voz 1312 11:09 la muñequita no Bossi fijación

Voz 3 11:11 a las mujeres en el cine siempre hemos sido el objeto nunca el sujeto entonces siempre hemos estado Così picadas con la etiqueta estas tonta está no sé que estás fatua debido a los papeles que tú haces cosas que no les ocurre a los hombres de repente encuentras actores maravilloso que siempre hacen personajes de los malvados nos sigue y nadie piensa es que este tío sale a la calle y se carga cinco cada diga

Voz 1312 11:36 claro yo decía que tu caso es es paradigmático de lo que estamos hablando porque en dos mil siete das un cambio a a tu carrera estudias cine y un master de cine social y derechos humanos empieza una labor como documentalista que hasta dentro lo en temas relacionados con la mujer por ejemplo la prostitución y la trata de blancas la maternidad en el siglo XXI o el recuerdo de las mujeres de posguerra que que lucharon por sus derechos ya mínima a la cabeza porque cuando empezaron a llegar informaciones de que estabas haciendo uno de los Tous documentales más conocido es el de chicas nuevas veinticuatro horas sobre el tráfico y explotación sexual de mujeres los comentarios eran pero maravillosa

Voz 3 12:12 no Madrid lo la mano de José Luis Moreno el viejo porque además las mujeres son mochica Moreno chica Almodóvar claro la la de José Luis de no como puede ser exacto todo el mundo costaba cuando llegaba lo nota

Voz 1312 12:25 prensa pero que

Voz 3 12:27 este no que ha pasado el logo voto mía bueno pues para que veas lo fácil primero porque somos una sociedad somos muy prejuicios os todos total aquí porque es muy fácil poner etiquetas este es tonto Esther fatuo desde entonces esas etiquetas siempre casualmente son más a las mujeres entonces cuesta mucho romper esos estereotipos yo de repente voy a a lugares como panelistas especializada en trata porque imparto cientos de comer de conferencias en el mundo entero y todavía dice modelo actriz una vez lo lo lo escucho mi hijo dijo mamá el modelo de qué vergüenza a medio escucharlo que tiene en cuenta dos y en realidad es que es así es un encasillamiento que piensan que tú eres los personajes que Beni por mi físico por mí altura pues yo interpretaba una serie personajes pues eso pues de mujer frívola mujer fatua muy tontito muy cortita muy simpática divertida pero no había mucho más allá es decir la inteligencia justa para pasar el día pero eran los personajes no ha habido un cambio sustancial de que yo me he metido la máquina del tiempo y haya salido por el otro lado esto claro es todo todo el mundo querría pues a ver dime dime qué te has toma un raro esto siempre ha sido Achille simplemente tú me has encasillado por algo que tenía que ver con un trabajo que yo realizaba en ese momento y que llega al cine no llega antes porque yo como muchas mujeres no he tenido referentes de mujeres tiene hasta entonces los he tenido después que es cuando lo he decidido perdió todavía en redes sociales cuando alguien después de tantos documentales nominaciones hágolo Goya todavía escucho lo que tú es que estas es decir pero Mabel Lozano pero la Mabel Lozano de José Luis Moreno digo hombre mejor soy la Mabel Lozano de Antonio encarna pero bueno si vamos a me está oyendo

Voz 10 14:17 en qué momento decides dar un cambio a tu carrera en qué momento dices dejó estos papeles que que me toca hacer un plan alimenticio porque es un trabajo que bueno es claro lo que quería para vivir un tiempo pero en qué momento dices bueno hasta aquí y ahora voy a hacer lo que realmente me me sale de dentro

Voz 3 14:33 yo nunca ha sido una actriz realmente extraordinaria sino está muy limitada y lo tengo clarísimo llevará sobretodo que soy directora es decir yo tenía un techo como intérprete iraquí probablemente si yo hubiera tenido mujeres directoras de cine como referente cuando era pequeña hubiera sido directora antes fue en la casa de los líos viendo y escuchando las maravillosas interpretaciones de Fernán Gómez de López Vázquez estos monstruos como actores como personas maravillosos ID una generosidad extraordinaria cuando tenía clarísima cuál era mi limitación como actriz pero también que yo quería contar esas historias yo quería hacer cine pero también siempre he tenido claro qué tipo de cine quería hacer a mil cine entretenimiento me parece maravilloso eso pero yo quiero hacer otro tipo de cine un cine comprometido un cine que sirva como herramienta de transformación social yo quería hacer un cine comprometido donde la mujer fuera el eje donde girar a todo porque porque soy mujer porque me miró en el espejo y porque veo que realmente la igualdad es algo que todavía es por lo que tenemos que trabajar cuando nacemos o deberíamos nacer con los mismos derechos que los hombres yo al principio cuando cuando empezaba a hacer documentales por estos mismos prejuicios que sentían en ese en calle encasillamiento absoluto hacia mi persona eco sindicación pues de repente empecé a vestirme como muy de tirada con Bakero zapatilla tal porque era como para que me tomen en serio si encima voy como Mona ideal y me pintó la pestaña pues es que va a ser imposible hasta que empecé a ir como a los premios así como un poco como muy deja hasta que pensé perdona me pues soy yo tú eres tú no yo qué qué qué importa que yo me pongo un tacón una pestaña eso no resta un ápice ni de mi trabajo no es ni mejor ni peor es decir entonces realmente pero también a mí me ha costado tiempo entender que que por favor que yo no me tengo estar disculpado todos los días del modelo y un ochenta y seis así y me di cuenta que todavía todo el mundo me presenta modelo actriz no sé qué que me da igual que antes he repartido paquetes para estudiar que pueden decir mi currículo el entero pero claro no les ocurre a los hombres y todavía tengo que luchar con esos prejuicios que en realidad los prejuicios son injusticias pero que claro a determinada edad como la mía pues directamente pues no me importa nada qué queréis que os diga es decir que no ha visto su te los has perdido pues son magníficos qué quieres que te diga pues búscalo Alós cuál es

Voz 4 17:03 consta constaba tratar porque teniendo en cuenta que te has metido en la prostitución la trata de blancas y bueno todo lo que hemos hablado supongo que habrá algunos que han sido más duros o que otros no

Voz 3 17:12 yo ya no solamente soy una cineasta yo soy un artista utilizo el arte como ese vehículo de transformación social a mí me parece lacerante que vivamos en el siglo XXI en España y que vayamos por la carretera sí esté lleno de puticlub que los periódicos tengan anuncios de contactos y que nuestro parabrisas haya una octavilla que se legitime y se normalice la prostitución porque siempre toda la vida y lo que yo estoy bien ahora que nos estoy diciendo unas oposiciones una estadística cabe chavales más jóvenes que llegan al sexo de pago en un momento

Voz 1312 17:45 quizá mucho bueno porque hay

Voz 3 17:47 consumo brutal de del porno el porno la prostitución la trata forma parte del ocio entonces nadie ve el delito gravísimo que hay detrás y además todo el mundo piensa bueno es que legaliza amos y que cada uno haga lo que quiera no nos y todos queremos que todo el mundo dejamos en libertad pero en este caso cuando hablas de prostitución normal veinte detrás de esa voluntariedad lo que hay es consentimiento que hay detrás se pobreza precariedad algún era habilidad en mi caso mucha gente de buena es que tú serás una estrecha tú no folla seguro esto tiene que ver con la moral perdóname eso no tiene nada que ver con la moral esto es un delito es un delito que vulnera todos los derechos humanos y sitúa asesinas a una persona se te juzga y a la cárcel y esto es lo mismo no tiene nada que ver con mi vida sexual o no sexual tiene que ver con un mundo que trabaja en la igualdad no esta involución en derechos una vez más que un hombre documental

Voz 1312 18:41 sobre eso no le ese argumento lo utilizarían nunca no yo creo que no

Voz 3 18:44 claro claro claro a hecho nombre pero bueno es que primero los hombres tienen la suerte de que ellos hacen cine universal nosotras hacemos cine para mujeres que es esas la diferencia nosotros vemos un cine que es tuerto que siempre desde el jode de los hombres por eso es importante que las mujeres estemos en la cultura en la construcción de las historias mira estas películas que está exponiendo a veces veo películas con mi marido con mis hijos y tal dependiendo de cómo es el guión y tal tengo clarísimo mujer osa no hay ninguna mujer la construcción de la historia han sido hombres productor hombre director hombre todos hombres porque al final son los mismos clichés y los mismos estereotipos de mujeres clasificadas de mujeres objeto donde están las mujeres reales donde estamos nosotras

Voz 1312 19:30 exacto sí sí éste es el eso sería el tema más que la mirada femenina si no estamos en el mundo por tanto nuestra mirada no es que sea fe decía Annie masculino porque es una mirada en tu caso pues la mirada y el trabajo profesional de Mabel Lozano aplicado en un tema pero si además

Voz 3 19:45 te digo en el cine en el arte no existe cine para hombres tiene para mujeres existe también en bueno o malo

Voz 1312 19:50 me también está mucho eso claro viene con talento

Voz 3 19:53 cine sin tales lo que ocurre es que cuando las mujeres no estamos en las construcciones de la historia así estamos viendo películas protagonizadas dirigidas todo por hombres donde las mujeres seguimos siendo el objeto la mujer de la hermana de la tal de repente vosotros que sois profesionales yo también no nos sentimos representadas donde estamos encima con cincuenta años cincuenta años somos invisibles directamente cinco

Voz 1312 20:18 daños somos estupendas que ahora ahora

Voz 6 20:20 hay una generación que somos esto

Voz 1312 20:23 vendas estamos estupendas Mabel oye te han concedido el premio Rodolfo va por tu novela al proxeneta en en la pasada edición de la Semana Negra de Gijón que te traes ahora entre manos que tema te gustaría abordar el futuro oye eso Medium

Voz 3 20:36 subidón pero bueno Mestalla arriba me vine arriba que no me lo creía pues acaba de rodar precisamente el largometraje documental con el mismo protagonista que Sun es uno de los grandes proxenetas españoles ideólogos de la trata dueños de los macro burdeles más importantes de nuestro país condenado y sentenciado por prostitución coactiva de trata de seres humanos que al salir de la cárcel arrepentido enamorado una víctima empieza a colaborar con para desarticular redes del Este con la policía y él quería conocerme de esas largas conversaciones salió el libro y luego bueno pues yo he querido dar un paso más porque al final yo soy tenía está ahí mi herramienta es el cine entonces acabo de rodar este híbrido entre ficción y documental porque yo de verdad no soy muy fiel a nadie yo a mi peluquero Amy ginecólogo y tampoco a más entonces ni siquiera un género el cine documental que se supone purista bueno pues yo

Voz 1312 21:31 poco ficción claro me mezclo mucho

Voz 3 21:33 que además es un género que te permite esa mezcla entonces he rodado este documental con su voz una voz única inédita para tirar de la oreja a todo el mundo porque en el fondo esto sucede porque se permite por la laxitud de las leyes porque realmente todos miramos hacia otro lado no y entonces pues yo creo que es muy muy muy muy duro pero al mismo tiempo muy diferente porque es la voz de los malos de los amos de la prostitución y la trata y es muy potente y él lo estrenó ahora en octubre estoy nerviosa nerviosa porque

Voz 1312 22:09 me extraña

Voz 3 22:10 no pero porque de repente yo esta vez estoy ambiciosa nunca ha sido ambiciosa con mis trabajos siempre he pensado quiero lleva sólo a los jóvenes que sea bueno pues ese vehículo de de Educación de transformación a través del arte pero ahora quiero más quiere una ley quiero la Ley Integral contra la trata yo estoy diciendo en alto por primera vez pues en en alto

Voz 1312 22:33 por primera vez también decimos que se contamos todo tu propuesta muchísimas gracias por ahí pero espero que vengáis ese estreno por su puesto cuenta con ello Mabel Lozano un placer tenerte en en en el programa hay escucharte hablar con esa pasión de de tu trabajo da gusto os abre

Voz 3 22:48 cazó Feli día gracias

Voz 1312 22:51 Carmen Dati hasta la semana que viene a ver a ver hacía que otro lado miramos prepárate hasta la semana que viene

Voz 13 23:28 a vivir que son dos días en verano