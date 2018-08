Viendo obras | Modas gastronómicas

Voz 2 00:00 más si pone en marcha más más yo voy a mamá

Voz 1704 00:22 un domingo más arrancamos la sección viendo obras en compañía de Manu Berasategui buenos días muy buenos días Lourdes con la energía que alguien que bueno que esta cancioncilla

Voz 0460 00:32 esta es la sintonía de la sección de todo el verano pero en realidad habla de cocinar

Voz 1704 00:37 sí de cocina y hoy nos viene muy bien porque el tema que vamos a tratar esta semana muy energético me lo vamos a hablar precisamente de vamos a hablar de cocina omite tendencias

Voz 0460 00:53 pero como sabes aquí siempre damos un toquecito a los temas que tocamos Saras es vamos a hablar de comida a la Cascorro de comida de comida no hoy vamos a hablar de las comidas que se ponen de moda te parece

Voz 1312 01:03 de la moda esta gastronómica

Voz 0460 01:06 entre las que cuando se produzca alguna se ponen de moda y otras se pasan de moda vale pero el camino vamos

Voz 3 01:13 el tres veces al día

Voz 4 01:18 sí

Voz 1704 01:22 rata

Voz 1490 01:23 la Gran Vía no

Voz 1704 01:37 así que bueno es comer un día como hoy domingo que en muchas casas estarán preparando la comida comida de domingo me encanta mano porque centro nuestra es temas que de un modo u otro resultan polémicos

Voz 1490 01:50 estoy muy buen este puede ser

Voz 0460 01:52 no porque siempre habrá siempre habrá quién esté de acuerdo con lo que digamos por supuesto a todas maneras yo creo que el tema de la comida no es que es especialmente polémico pero a mí sí que es verdad que esta tendencia que estamos viendo desde hace unos años de las comidas que se ponen de moda y que de pronto hay que comer eso por narices y que de pronto invaden el mercado además porque invaden el mercado de los restaurantes de los supermercados de pronto tienes que entrar en ese juego pues la verdad es que me ponen un poquito nerviosos aviones no te creas que me gusta mucho aunque por por un lado tiene una cosa buenísima es que que te traiga nuevas modas es aprendes cosas nuevas pruebas es estupendo

Voz 1312 02:31 pero no hablar de esas cosas que encontramos en todos sitios lo mismo no de repente se pone de moda el vinagre de Módena

Voz 0460 02:37 por favor no puedo con el vinagre de Módena vinagre de modelo Lina a ver aparte que para otro lado hotel hay cosas de las que les tengo una especial fobia porque para mí para quién el mejor dulce es un torrezno vinagres de Módena Il a miel que ha invadido también ahora la cocina sabes me me me me fastidia

Voz 1860 03:00 darle la cebolla caramelizada

Voz 0460 03:02 bueno sí puede perdón es mente así puedo con ella yo creo que la cebolla caramelizada bien hecha no con azúcar que caramelizada no quiere decir hacer un caramelo de azúcar señores y señoras eh bien hecha en su justa medida ya en su sitio me parece que es estupendo es a mí todo me parece estupendo todo me cabe lo que me ponen poquito nervioso es esa cosa de la moda que para ilustrar te voy a decir lo que dice la Real Academia sobre la moda vale uso modo costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país segundo gol esto colectivo y cambiante en los relativa prendas de vestir y complementos esto es perfectamente aplicable a los alimentos porque en este momento es que pasa lo mismo el mecanismo de las modas gastronómicas que el mecanismo de la moda en el vestir aparece una tendencia nueva que a veces es impulsada o por un tren cter encanta utiliza estas palabras eh

Voz 1860 03:54 me suena un poco

Voz 0460 03:57 interés es una persona que descubre a las tendencias nuevas y las las apoye las las

Voz 1312 04:01 así al que le pone el chorrito de mantequilla encima una Maddalena dice que son

Voz 0460 04:04 qué qué es exactamente un tendríamos que hablarles del el y yo lo que pasa es que nos lanzamos con esta tendencia gregaria que tenemos los seres humanos que somos muy frágiles nos lanzamos a consumir esa moda como locos hasta que la quemamos hasta que nos aburramos ya entonces queremos pasar a otra isla dejamos caer tú lo has dicho por ejemplo lo de los los que ICSA yo me hago unas cuantas preguntas trascendentales en este campo y entonces cosas como por ejemplo Keys ha sido un amor de verano ha aparecido ya han desaparecido habría que ilegalizar el vinagre de Módena tal vez sí creo que sí de salir de casa sin saber qué es Qin Chi y que alguien te diga has comido Kinsey tú digas lo que estará exteriormente no puede ser en nuestro afán de estar a la moda hemos consumido en cinco años más sushi que cualquier nativo japonés hoy posiblemente la cola

Voz 1860 04:58 a Khaled que que a la súper alimento aquí horror oye vamos a presentar invitada por ahí porque está nervioso él está haciendo encima todos los comentarios Stein verdad Marta Marta Verona buenos días hola buenos días

Voz 1490 05:13 apretando mucho escuchándoos y además tengo muchas ganas

Voz 0460 05:16 meter baza donde está se te veía por eso ha habido que saltarte las cadenas porque

Voz 1860 05:20 Marta Marta Verona es la verdad

Voz 1312 05:23 a Masterchef dieciocho y está aguantando las ganas de de añadir cosas

Voz 0460 05:29 yo tengo que primero hay que reconocer mi admiración absoluta que la seguía lo pasé tan también con ella mucho está me gustaba todo me gustaba lo pija que es lo juro me gustaba cómo cocinaba y cocinados sorprendentemente bien una persona tan joven e ir luego que era incapaz de callarse cosa con la que vamos a tener una pelea en este relato

Voz 1490 05:49 hoy vais a tener que lidiar conmigo no estoy aprendiendo a no interrumpir el quiere retomar algunos temas que habéis dicho vale por ejemplo la cebolla caramelizada la reducción del vinagre de Módena porque el vinagre de Módena no tiene nada de malo la reducción

Voz 1860 06:04 esto Paramount camelo ahí

Voz 1490 06:07 el lema es que hemos encontrado alimentos como el queso de cabra caramelizada o también que lo de claro está muy ricos son sabores muy buenos el problema es que yo tiro que opacas al resto de sabores de un plato entonces pecamos en exceso de ellos un poco no está mal porque es un sabor nuevo que hemos descubierto y esta rico pero

Voz 0460 06:26 si nos pasamos pero es que ahora es dificilísimo ir a un restaurante abriera una carta impresionante medio además de eso que nos podemos permitir otros una cosa normalita incontables la carta Yves por ejemplo en sale nada de mezclo con Rulo de Cabra a la plancha o no IPI reducción de Módena a mí me entra un desanimó a mí me entró los palos de sombra justo

Voz 1490 06:48 poquito de sudores verdad además es que no no no hay sorpresa de sabores porque ya sabemos a lo que más sabe sabe igual en todos los sitios claro

Voz 0460 06:55 sí hay hay otra cosa que es la tendencia estos sitios a a Vampire izar un plato que se ha puesto de moda ya entonces a sacarlo en Járkov al final incluso haciéndolo mal por ejemplo los huevos rotos hace unos años sólo estaban en cartas muy concretas muy con con nombre y apellido vale ahora en todos los sitios Cobos rotos y hay que confesar que hacen unos huevos rotos que son anatema por favor son pecador moscas de ahora cogemos relajarse unos nuevos rotos no pasa nada

Voz 1312 07:26 piensen en las últimas veces que han salido a a comer no fuera a o restaurantes como dice no pues nada litos que que se abre la Ellen entrantes o cosas para picar que dices vamos a pedir cosas para picar podemos de podríamos recitar ahora mismo lo que hay en el ochenta por ciento de los de los restaurantes no te sacan de los huevos rotos eso es lo que sería la las patatas bravas de repente también quemas euros sí sí

Voz 1490 07:51 tú ahora también está puesto muy muy de moda el humus de berenjena para que le conducen

Voz 0460 07:56 las berenjenas fritas y con miel me da un coraje

Voz 1490 07:58 sí bueno es un plato de Koke está buenísima que estaba

Voz 0460 08:01 máximo e icono yo no demoniza nada sólo desde mi punto de vista

Voz 1490 08:04 vale yo también quiero decir una cosa yo es que creo que la nueva tendencia en general para todas las modas es el gel food comida saludable aparte bueno yo tengo veintitrés años estoy muy metida en el tema de las redes Instagram es la tendencia ahora en todo el mundo sube fotos de platos preciosos de cocinar súper saludable nuevas cereales como la aquí Noa entonces es verdad que se está explotando mucho todo estoy solo encontramos eso pero mira mientras que sea comida saludable como nutricionista

Voz 0460 08:36 claro que les nutricionistas tan bien es que yo son los que sí lo que pasa tragó con Jaume Matas el que ahora de repente

Voz 1860 08:45 ahora estamos déjame

Voz 0460 08:46 es que estáis metidos en este lío a ver qué os parece si hacemos si os hago un test de algunos alimentos vosotros me vais diciéndose crees que están in o venga vale

Voz 1490 08:58 aquel Let's HBO venga ya

Voz 0460 09:00 ya lo sabéis nombrado hay dos que son que están en la mente de todos el aguacate crees que está ahí no está súper bien yo creo

Voz 1490 09:08 está súper in pero dentro de poco estará out empate del periodo ya en la línea uno

Voz 0460 09:14 Marta Exactamente el aguacate está cayendo en picado Lourdes cayendo en picado y además el hijo es el nuevo aguacate

Voz 1490 09:21 sí eh pero bueno es verdad pero en cuanto a contenido a macro nutrientes no tiene nada que ver pero bueno mientras que en la fruta yo

Voz 1860 09:29 pero es igual si hablamos de moda cuando estaba tocando en la moda dato da igual incluso las cosas que la ropa aunque te siente mal te lo pones esos Cabrera

Voz 1490 09:38 ahora se pone de moda el Ivo hasta hace poco una cosa como que se despreciaba yo en el mundo del plátano porque si no también está muy bien a ver la que no que yo creo que está muy in porque aparecen nuevas tendencias como el porque Ball que no se lo habéis visto como siempre

Voz 1860 09:55 porque es la estrella año vengo a mí el póquer

Voz 1490 09:57 me parece en juego es pues la base de aquí no a la base es pero Pokemon te voy a corregir primero al no

Voz 0460 10:05 ya en vías de bajar puntos It s para que suba la que mucha

Voz 1490 10:12 vale vale también a mí me oye yo estoy super aguas aquí es el nuevo

Voz 0460 10:20 cereales proteico falsa proteína o lo que quiera que sea vengan nutricionista

Voz 1490 10:25 no viene una cosa que me hace mucha gracia esto aquí están haciendo nuevos cereales como la experta se utilizaba antiguamente siempre vuelve otra vez el boom del pan con experta entonces es verdad que es como las modas volvemos atrás dentro de poco aparecerá hemos con la harina de bellota que antiguamente los romanos decían las tartas

Voz 0460 10:42 es que huy champán de harina dicha por lo visto se utiliza hace siete mil años

Voz 1860 10:49 eso eso sí que es como la América es es sí cereales exactamente

Voz 0460 10:57 por cierto a mí este este tema me gusta alguna cosa pero no hay que él piensa que es el póquer cuál es la estrella de esta en este momento lo que está más alto en el hit that es el toque

Voz 1490 11:07 es un bol que lleva como los los cuatro a nutrientes lleva el contenido de proteína que siempre suele ser o base un pescado sobre tratamiento Food puedes meterle también pollo un cereal hidratos de carbono que puedes ser arroz Quino ha asegurado cereal tienes también el contenido de verdura Le puedes meter tópicos también tiene algún contenido ahí típico pues leal Alinha siempre con aceite de oliva y eso es lo que tenemos un poco

Voz 0460 11:33 para yo no lo nada nos fiarnos tomado tomado andinas cebolla tierna a la espera de que se le dice que estamos que sí tenemos un poco más el póquer gol que es lo que lo que más de moda está en este momento ahora empieza a ver ya locales en que sirven habitualmente el porqué el a ver la principal lo más característico es que es el pescado crudo si salmón o atún estaban puede hacer pez mantequilla pescado crudo es una especie de sushi en un gol no no exactamente porque si luego el día puede ser arroz también puede ser arroz o incluso nude del eso

Voz 1490 12:12 bueno la verdura también si no lo está

Voz 0460 12:15 claro turistas variadas los que un cada uno usted y luego también es importante que va a marinado en soja un ratito de todo pero variedad edito

Voz 1860 12:23 si el Sésamo es básico es básico el sabor del porque buenísimo y además no tenemos

Voz 1490 12:29 son las algas que es otro alimento que un tema fuera la pregunta dijo pro salga Juan

Voz 0460 12:36 las algas fatale superior sin las algas superior aunque de este discretas no creo que

Voz 1490 12:44 tenemos que ver en qué punto empieza a ser algo ya las algas llevan mucho tiempo

Voz 0460 12:47 nosotros lo que hablábamos del mecanismo de la moda en cuanto estamos saturados de algo empieza a caer pero las hago el gas no sólo aclame eh no no no es algo claro efectivamente a ver las obras

Voz 1490 13:00 a qué te refieres con las obras las obras los hornos de la

Voz 0460 13:02 a ver in tendrá que salir señor toda la verdad

Voz 1490 13:06 por supuesto la comida de aprovechamiento la aprovechamiento tiene que estar presente en todas las casas hay que tirar comida

Voz 0460 13:11 para para iluminar a Lourdes ya los que me critican por decir inglés anglicismos te diré que sea que es fascinante

Voz 1860 13:19 es la ropa vieja de toda la vida los arrestos lo hacéis los garbanzos con todo lo que soy vieja refrito que ha venido que ni madre caso es súper Julio

Voz 0460 13:32 ha abierto que durante mucho tiempo estaba hasta superior

Voz 1860 13:34 hola me encantan los cócteles

Voz 0460 13:37 ha delegado súper de moda los manteles mot mot teles

Voz 1490 13:41 cóctel rol cuya cuya va gracias a la inteligencia suprema cuya base es amor

Voz 0460 13:47 es una es de burla es una broma los hoteles son cócteles sin alcohol es súper bonito Sierra de San Francisco

Voz 1860 13:56 es que te estoy montando en San Francisco

Voz 0460 13:59 sólo el San Francisco en los mot cócteles ser un montón de cócteles

Voz 1860 14:02 si me apura la moda durante años

Voz 0460 14:04 años en en una coctelería un bar el único cócteles sin alcohol te podías pedir era el San Francisco pues no ahora os hay buenísimo estupenda además con con por ejemplo los que no te ven te lo pones en la cara oculta de maravillosa

Voz 1490 14:17 sobre eso es como el desayuno la vena que te la haces así tipo uno unas gachas lo que te sobra para la cara laderas buenísima

Voz 1312 14:24 pero os dais cuenta que se ponen de moda cosas que les ponen un nombre un anglicismo o de repente le

Voz 1860 14:31 de año en una cosita no no no lo de toda la vida no que lo pasan tres veces más caro de toda la vida que lleva toda la vida por favor

Voz 0460 14:39 porque es una cocina nueva he ido vaginal y estupenda y que dan a ver que todos lo de toda la vida Dios una planta de esos hechos ya te digo que está tan de moda eh y que se utiliza sólo para envolver los alimentos y con eso les da sabor

Voz 1490 14:57 este come luego no se come

Voz 0460 14:59 sólo se tritura hice utiliza en repostería titulada ante Dinamarca polvillo las veces espectaculares

Voz 1490 15:07 pues igual que el tema a los súper alimentos

Voz 0460 15:09 los alimentos parece un poco tocomocho eh

Voz 1490 15:12 es por ejemplo el tema hacha me parece que me parece estupendo que ella esta tendencia ahora a la cocina saludable porque no tenemos supera eventos en la leche de coco el aceite de coco también está súper de moda el tema hacha son alimentos que tienen muchísima densidad de nutrientes es que son saludables que bien que ya es moda

Voz 1312 15:28 pero está el otro día salía en prensa o la conferencia que se volvió viral de una científica diciendo que el aceite de coco no es tan saludable como dices

Voz 1490 15:36 hombre es que tenemos que saber utilizarlo el aceite de coco lo que tienes que no quiero decirlo tiene unos ácidos grasos de cadena de quiere decir que sea absorbe muy rápido para gente que necesita obtener energía muy rápido como personas enfermas deportistas viene bien para el resto de personal que estamos súper bien alimentados pues depende claro

Voz 0460 15:52 no otra cosa que que de lo que se habla ahora mucho Ike ayer los criticase duramente

Voz 1860 15:58 a ver qué es lo que está de moda es el sabor humanos

Voz 0460 16:00 vale sí claro un nuevo sabor que exactamente que hay que descubrirlo lo hizo el principal elemento que se utiliza para el sabor mami sino moto ya algo de estos hábito no no dijiste hacinan voto porque está mal informada y cuanto adicto manos vale sí sí a veinte y que además dieciséis al pobre un revolcón espantoso que yo creo que no es para tanto bueno por lo menos demostró que tenga efecto es un aditivo

Voz 1490 16:27 entonces bueno siempre que utilizarlo

Voz 0460 16:30 en su justa medida

Voz 1490 16:32 pues sí sí sí está en exceso te puede sentar mal nunca un chino y luego sabéis en donde fue arrestado es destino nos explicaban ayer glutamato mono sódico pero bueno hay que ver

Voz 0460 16:42 hongo hasta las trancas por el quince bailando

Voz 1312 16:45 porque te lo que te da más ganas y habla

Voz 1490 16:48 la comida asiática es verdad que yo creo que era también como buscamos tanto nuevos sabores introducimos mucho la cocina oriental Khimki in totalmente soy muy fan del Kinsey

Voz 0460 16:59 quién también no

Voz 1490 17:01 a él que es un fermento que se hace con la col china entonces y luego eso pues lo tritura y tú puedes mezclarlo con lo que quieras con una salsa yo hago mucho la mayonesa de quién Chile asunto que diferente tiene un toque picante pero muy rico

Voz 0460 17:14 el quince es delicioso yo soy muy aficionado porque estéis Ahbar muy fuerte es muy fuertes el que mucho si es la la adaptación japonesa del Kin chicas coreano por cierto a estas otra pelea de la en las modas el con el japonés va cayendo norcoreano va subiendo o a lo mejor no el Times donde se acuerda a alguien de la caminata eh soy

Voz 1860 17:36 muy amante

Voz 0460 17:38 podemos decir que existe pasando de moda

Voz 1490 17:41 yo creo que nos está pasando de moda es que nos encanta yo creo que ahora está muy en general toda la cocina asiática Ana hay toda todavía no es el de

Voz 0460 17:49 pero pero esto ya está un poquito ayer me en fin ahora lo que mola es la de África del Este

Voz 1490 17:55 bueno claro pero todavía no he practicado yo esa cocina fíjate dentro de encontrar producto

Voz 0460 18:01 sí pero hay que ponerse con ellos por cierto yo esta semana he comido por primera vez o creo que es una verdura

Voz 1490 18:09 Free grande dentro de nada igual que para cualquier otra en no lo conocemos todavía el Khimki hace o el el Khimki el cale hace mucho tiempo no lo conocíamos y ahora es que está

Voz 1860 18:25 los padres supermercados suceder

Voz 1490 18:27 le dos años pero yo Remón

Voz 1312 18:30 dijo el derecho de decir que hay algunas cosas de estos que no me gustan se pondrá

Voz 1860 18:32 la gente muy por supuesto lo mismo que vale no no no no me gusta me gusta mucho el cable me encanta El Pais muy bestia

Voz 0460 18:42 a mí todas esas verde horitas que estamos conociendo ahora

Voz 1490 18:46 también Quique Pillay de los batidos estos genes hacíais con verduras

Voz 1860 18:51 yo no así están levantando cada vez somos pero somos

Voz 0460 18:54 pues partidarios cesan

Voz 1860 18:57 algunos de ellos se probaba alguno por favor hombre un puñado de hierba en la boca es verdad

Voz 0460 19:02 lo de las las modas incluso las gastronómicas se mueven siempre por por círculos sociales sabes que hay gente a la que le gusta más de antes hablábamos de los cereales es típico de jóvenes a mí no se me ha ocurrido irme a un bar de cereales a comerme un bol de esos la verdad

Voz 1490 19:17 no le encuentro la lógica los batir

Voz 0460 19:19 todos estos son para gente y que no es mi casa

Voz 1490 19:22 aparte que ya semental gazpacho de toda la vida no

Voz 1312 19:25 sí sí sí sí queremos más a mi me parece bien que que se prueben nuevos sabores que se vaya a descubrir nuevas comidas a mí lo que a veces me atropella un poco son estas modas de repente que tienes que como entrar para de dentro del ideal para integrar de como en la en la en la ola esta de gastronómica astronómica

Voz 0460 19:44 exactamente sí que siempre hablamos de lo que se pone lo que se quita de cuando cuando eso trasciende

Voz 1312 19:50 a a todo a todos los restaurantes entonces si te encuentras exactamente lo mismo en todos sitios

Voz 0460 19:56 este es un tema también a tener en cuenta porque la globalización tiene sus ventajas y tiene esos inconvenientes hablábamos de chopo que has que de pronto como explota o en la cocina nacional no entonces el cachorro está muy bien si te lo comes en Asturias

Voz 1490 20:12 eso es

Voz 0460 20:15 pero es lo mismo que con los huevos rotos exacto caso es que ya sucede ella está en todos los en todos los restaurantes medios en todas las cartas normalmente bastante Maale mira

Voz 1312 20:25 no no es que los oyentes son a veces citas gracias Sandra el cuál es la berza de Galicia con rifan sabia Verza y nadie le pone ver imbatido hasta

Voz 1490 20:36 por cierto a veces es complicado

Voz 1312 20:38 casi inevitable escapara a estas modas yo decía lo de los restaurantes que tienen que se van adaptando iban copiando unos a otros en la en la carta Dani Sordo a nuestro compañero oído esta semana preguntará hosteleros acerca de estas nuevas tendencias sobre si habían hecho algún cambio en funciona a esto no el debate está un poco polarizado ya visto

Voz 1704 21:05 siempre algo de moda siempre va a estar de moda la comida tradicional aquí

Voz 8 21:08 la nueva moda la atónita a

Voz 1704 21:11 en fin rosada que hace tonterías hombre votado siempre aquí una tontería un poco tontería a lo mejor en Méjico los tacos llevan desde la Prehistoria vamos nosotros sino para que no sé cómo lo mejor no se sabe porque viene la moda como

Voz 9 21:25 los mojito de donde ha salido hoy de pero hay muchas cosas como ya digo que que tarda más decir el nombre que comerte lo de esa clase de productos no me y sin nada nada no hay muchas tonterías como el arte abstracto diga lo que diga como el que va como esas cosas que la gente lo prueba la primera está muy bueno pero luego cancha

Voz 10 21:43 la sede del vino tinto debe ahora llega un chaval joven y quiere un tinto de verano con limón y encima con un chorrito de vermú luego las lo incluyendo la gente copia mucho el Mundial están Rusia cuando estaba Brasil cuando estaba tal vez mojito me veo que hay mucha mucho vegetariano mucho de gano y entonces a que yo luego dando para no dejarse pagando quedarse en lo mismo de siempre no le aproxima de vida que va a estar de moda ya os lo voy diciendo va a ser el bosque

Voz 0460 22:09 sino no vas cambiando iba perdiendo la gente algo diferente que ya te habrá

Voz 1704 22:12 cuando tres veces se aburre semana otro lado más rápido es por ejemplo el queso de cabra la comida moderna contemporánea la respeto es una cosa pero creo que te de todo tiene que tiene que haber de todo me ha hecho mucha gracia eso de los nombres que más largo

Voz 0460 22:32 Bushi Bushi a mi me gustaría llegar a decir algún día bien Sirasa

Voz 1490 22:38 el que autobús y es como un concentrado de de atún

Voz 1860 22:42 asiático también vale darle tacha sabes con ese empieza por SR esas redes eso es decir sufrida Charlotte

Voz 1490 22:51 pero todas estas cosas es que huye como como sí

Voz 1312 22:55 que está una una una

Voz 0460 22:57 toda una pregunta creo que todo empieza

Voz 1490 23:00 y más ahora con las redes sociales ahora cada vez viajamos más tenemos estamos en un mundo muy globalizado es muy fácil acceder a otras gastronomía nos estamos en la búsqueda de nuevos sabores porque yo creo que ya nos hemos aburrido de lo que tenemos que eso es peligroso y creo que todo empieza por viajar y hacer una foto realmente

Voz 0460 23:22 totalmente de acuerdo en que ahora viajamos tantísimo y en ese momento además alguien lo decía también en ese beso que hemos estado escuchando ahora por ejemplo tanto al sureste asiático que es normal que haya una invasión clara de gastronomía del este asiático

Voz 1490 23:35 el mundo está en Babia ahora exactamente

Voz 0460 23:38 ahí están probando alimentos que luego quieren recordar aquí lo como tú dices poniéndonos las redes sociales no los medios los medio siempre ha tenido mucho que ver la aguacate tiene que estará out porque en la serie esta de la pelea de Davis Joan Crawford John Ford dice que es uno de los alimentos que una mujer con buen tipo no puede tener casa Houzi a chocolate pero no no por supuesto no lo vamos a hacer caso no no no no vamos el pero las medidas que tiene mucho que ver en ese sentido no las pero no vine la Comisión si es verdad que sí

Voz 1490 24:13 es que hacemos lo que vemos es verdad que somos pues eso hacemos muy gregarios interesa es verdad que en cuanto vemos algo que nos gusta y yo creo que sentimos la necesidad de de seguir de de tener un lidera la mejor au siempre tener refiere

Voz 1312 24:27 ante en la en la en la gastronomía además este entre comillas postureo se ve mucho no porque es como como no has probado no se doblan la última tendencia que si no comía se se hace unos años

Voz 1860 24:40 sí es verdad es que no hemos metido no es muy amante

Voz 1490 24:42 el ceviche pero quiero decir todo y además yo hace poco subió una foto de un ceviche que cocine pero es verdad que Jolín vemos una foto de las buenas lentejas las legumbres que también supera alimentos

Voz 0460 24:54 bueno yo creo tuvimos alubias espera porque estábamos si estamos haciendo todo el rato esta analogía con la moda en el vestir si hay cosas que son clásicos se Un vestido negro

Voz 1860 25:05 un pantalón vaquero y una carta blanca Exactamente las lentejas y la comida del abuelo

Voz 0460 25:11 ya se mantendrá a lo mejor sufre también un ciertos cambios porque se irá yendo más hacia las verduras a quitarle esos con Pangos

Voz 1860 25:20 no es que hizo se hacen versión de verduras Mas como te de pimentón de la Vera ahumado gustito como si bien bastante

Voz 0460 25:31 pues bueno habla claro ya lo hemos tocado porque eso seguirá estando ahí eh vamos absolutamente

Voz 1860 25:38 el tema es cuando un clásico como los huevos rotos se convierte en tendencia cuando una tendencia lo convierte en un clásico a oye nos estamos quedando sin tiempo no hemos hablado de post

Voz 1490 25:47 pues voy me decía el Browning ayer

Voz 1312 25:49 a nivel

Voz 0460 25:52 no el pasado vale Pascal Tito de hecho yo sólo quería decir que por favor señores qué es el carpaccio de Piña Piña cortada fina no se vuelvan locos desde una tontería It is sólo una última tendencia el tono relleno de lado que viene de California es un atentado

Voz 1860 26:13 de esta talla

Voz 1490 26:15 una bomba no no no lo no lo practicará la verdad no lo practica vías una prórroga

Voz 1312 26:21 oye si el donuts tiene un sabor muy fuerte entonces no sé

Voz 1490 26:24 brutal helado es que también mezclamos

Voz 1860 26:27 eso es también muy fuerte en el bueno el tema es mezclar cosas que ya es por sí tienen una entidad como muy rica si la ONU si le pones un un helado quizás demasiados como bueno lo iba a explotar la cabeza con los flashes

Voz 0460 26:41 dicen que que la combinación el tiene que estar templa edito y entonces la combinación del templado y el helado es estupendo y además leyendas de tópicos y en fin tienes razón es una burrada y luego hay postres que vuelven como la soliciten olés es muy antigua que goles me daría unos collares unos pendientes

Voz 1490 26:59 no somos nazis

Voz 0460 27:02 no pero vamos yo comerme el honor me lo comería ya yo a ver

Voz 1312 27:05 cuando vuelve el pijama ese postre tan bueno

Voz 1490 27:08 hay una tendencia relajamos galo

Voz 0460 27:11 Hama filipino mirando

Voz 1860 27:15 ahora se pondrá los placentero les precioso Dios harías oye Marta Verona ha sido un placer compartir este rato de radio

Voz 1490 27:26 al menos hay muchas gracias por invitarme está muy a gusto

Voz 1860 27:28 sí gracias gracias gracias a todos por aguantar a esta hora con cómo estamos aguantando con este hombre que tenemos visto en gracias Manu

Voz 11 27:42 a vivir que son dos días en verano Lourdes Lancho