Que las mates te acompañen | Fariña, fractales y Juego de Tronos

Voz 1312 00:16 se bien poco para las matemáticas en A Vivir con Clara Grima buenos días Clara

Voz 1840 00:22 buenos días Lourdes un saludo a todos desde Radio Sevilla que profesional para es Luis del Olmo ahora mismo Gelves final aprendo nos traes hoy bueno y te voy a llevar de viaje hasta Galicia Arenas se me ocurre un sitio más bonito que este para hablar de uno de los objetos matemáticos más bellos que existen

Voz 1312 00:52 si ha dicho la serie Fariña o el libro de Nacho Carretero no tengo pendiente las dos cosas porque me han dicho que es muy buenas series

Voz 1840 01:02 yo estoy ahora con el libro La serie Mena sí que la evito te recomiendo muchísimo Tristán Ulloa está que se sale este verano con diez amparado entere Fariña las series viviendas hablarnos de las cuentas de Sito Miñanco no eh no no se contaba el dinero de una forma muy especial lo contaba por kilos tanto en su tiempo mozo como como actualmente supongo fue en euros aunque eso sí el valor del kilo de dinero ha cambiado sustancialmente se sabe lo aborden no es lo mismo saber por cierto quien fue la primera persona que usó la palabra kilo para referirse a un millón de pesetas sorprenderme pues no se pierde en una leyenda con pocos visos de ser cierta pero dicen que el primero que llamó kilo o millón de pesetas fue Manuel bonita cortaba que se entretuvo en pesar mil billetes de mil pesetas que pesaban eso Polly aproximadamente un kilo hoy en día si pensamos un kilo de dinero pues usamos billetes de quinientos euros que trasladado a la época debe ser más o menos similar pueden necesitas ochocientos setenta y siete billetes de quinientos euros para que pese en un kilo y eso te te da cambio una au setenta y tres millones de pesetas vamos que a que lo pillara Emma cómodo de llevar dinero negro pero pero no yo no vengo a hablar esa cuenta sino de otra matemáticas mucho más bonitas

Voz 1312 02:36 cuentas de los narcos cuéntanos qué matemáticas de ha recordado a las serias me creería cuenta

Voz 1840 02:41 un pueblo vello de punta con la banda sonora Iván Ferreiro es muy chulo eh resulta que la costa gallega es muy apropiada para el contrabando de tabaco estupefaciente o de lo que tú quieras gracias a la morfología sinuosa que tiene tiene tanto entrante tanto saliente eso hace que sea más fácil para los malos para los narcos bueno yo no voy a entrar en juicios para los narcos esconderse de la patrulla de la aduana claro que entre tanto revocó Iveco pues bien a estos M es una cosa que se menciona la serie se me vino a la cabeza mi pensando cómo Benoit mal del Ebro mira se inspiró mirando a la costa de Inglaterra no la costa de Galicia para describir uno de los sujetos más bonitos mágicos y maravillosos que existen que son los fractales

Voz 1312 03:38 no sea que un mal remate como se pone a mirar al margen de dejar vagar la vista por el horizonte descubre un concepto matemático bueno no no no siempre un combate mal matemática no pero yo sí me relajo frente a nadie te digo yo

Voz 1840 03:52 nuestro del Ebro ella se preguntó allá por mil novecientos sesenta y siete cuánto medía la costa de Gran Bretaña a cada uno le da por algo eso siempre ha sido así a la pregunta de una daga no era nada fácil de responder debido principalmente a la geometría precisamente sumamente irregular de las costas británicas que que son como ahora gallegas pero sin sol bueno como la gallega pero con menos sol Galí

Voz 1312 04:22 por qué es tan difícil medirla la cosa no lo entiendo

Voz 1840 04:26 pues mire lo primero que tiene que elegir con qué unidad de medida la va a utilizar y fue en ese punto donde mal de Bros encontró con una aparente paradoja que cuanto más pequeña era la unidad de medida que usaba más grandes aliados a más larga alemán larga excelsa y a ver si ahora así que no te entiendo te siguen lo clara bueno tú piensa en el suelo una línea con mucha cubano unos es muy muy enrevesada como si tiraran lo cable de tu cargador era el suelo y ahora quiere medir la longitud de esa curva cola con tus pies pues y calzaba son cuarenta y cinco evidentemente como la curva es muy enrevesada la medidas ajustará más bien poco a la Real no porque Peret carácter saltando mucha curva con ese cacho de pie sí lo hace con un pie del XXXVI medirá mejor la curva del suelo insulares con un pie de bebé pues lo ajustará todavía mejor y cada vez tendrá una longitud mucho más grande y eso es lo que fue lo que observo del Ebro en la costa inglesa que se usaba para medir la costa inglesa una unidad de doscientos kilómetros de longitud como estuvieron pierde doscientos kilómetros de la costa les salía que medía dos mil cuatrocientos con cien kilómetros de pie en la costa de media cuatrocientos kilómetros más que con una medida de cincuenta kilómetros con un pie cincuenta kilómetros de largo les sale una cosa aplacó la longitud de la costa en mil cuatrocientos kilómetros a mí me mil kilómetros más que con la primera unidad y ahí es donde los es bueno cuando más pequeñas el unidad de medida claro me aproximo Jiménez y más largas se ajustó claro pero hay una cosa muy importante si yo sigo usando unidades de medida cada vez más pequeña la longitud de la costa seguir aumentando no yo puedo hacer lo todo lo pequeña que quiera entonces la costa que puede llegar a medir infinito que ahora viene la pregunta matemática interesante puede un objeto limitada por ejemplo una isla tiene un perímetro de longitud infinita ella no lo no lo sé tú la matemática pero creo que sí

Voz 1312 06:20 la respuesta es que no no puede ser que algo que tiene un área limitada tengo una una longitud infinita de de perímetro bueno au si a ver yo ya no osea ahora

Voz 1840 06:29 a por donde piso así con pies de plomo de doscientos metros pues si lo que intuyo nuestro amigo de estas grabaciones que existía unas objeto geométrico que las matemáticas aún no habían podido describir oye cómo es clara como meses es tan bonito como mi encuentro in es objeto de un poquito más famosa lo es por ahora sólo fractales eran unos sujetos que no tienen por qué tener una dimensión entera y ahora lo voy a explicar esto es un algo que cuando suena muy loco no no tienen que tener por ejemplo dimensión uno como una recta que te mueves adelante atrás sólo una dimensión o dimensión DoCoMo plano o dimensión tres como el espacio sino que podrían tener una dimensión que no fuera entera que tuviera por ejemplo entre uno y dos yo creo que ese si uno piensa en él gente ejemplo no coges un papel y empiezas a pintar una línea una línea tiene dimensión uno y ahora tú sigue dibujando tu línea con mucha curva cada vez más entre ellas y al final ha dibujado la hoja entera pues qué ha pasado qué has empezado con un objeto dimensión uno que es una línea y al final tienes todo una hoja entera que son objeto de dimensión dos la pregunta es en qué momento has pegado ese salto de dimensión ha pasado de tener un objeto dimensión uno a uno de dimensión dos cuando has terminado de rellenar la hoja no es más bonito que eso en realidad el objeto la curva que ido dibujando yo he ido subiendo poco a poco dimensión de uno a dos bueno es lo que se llama dimensión fractal pero quizá lo que más llamó la atención de los fractales esos son más famosos por su belleza estética es que son actos similares o que lo que es lo mismo que si tú tomas un cachito de ellos un trocito y hace sobre él se acerca lo suficiente vuelve a encontrar esa misma forma la del trozo original repetida una infinidad de veces o sea que nuestro fractal tú objeto fractal presenta la misma estructura en cualquier escala que lo observemos uno de si uno de ellos el de lo más simples se conoce como el triángulo decepciones voy a contar cómo lo hacen así lo crea tienen un papel o la arena de la playa basta con dibuja un triángulo por ejemplo une los puntos medio de cada lado pues como son tres puntos medio te saldrá un triángulo en el centro del que tenías bueno te olvida ACS tres otro tren triángulo que te han quedado vuelve a repetir el proceso si lo hacen indefinidamente la playa no creo que te van a veces pero si lo hiciéramos indiferentemente fieramente tendríamos un fractal de lejos vemos un triángulo de triangulitos pero si te acercara muy muy fichó mucho mucho incluso con un microscopio siempre en contrarias esa estructura un triángulo lleno de triangulitos yo creo que esto como mejor se ve como mejor lo explico yo con la corrupción tumor es un país corrupto en el nuestro no que estaba limpio pero imagínate en un país corrupto no pues si lo mira desde lejos ves que hay un Pike o Ruth si te acercas a la Comunidad autónoma si es que son corruptos y luego te va a las diputaciones provinciales posiblemente también al Ayuntamiento de así a la comunidad de vecinos

Voz 1312 09:15 mira te compro te compro la idea de la corrupción España es un fractal dicho así suena hasta bonito

Voz 1840 09:21 bueno si eso no es el suena bonito sino fuera porque en el fondo es el fractales el fatal de lo que no es tan

Voz 1312 09:26 bando a lo contribuyente pero ven a ver hemos empezado la sección hablando de la serie Fariña hay terminamos hablando de corrupción que bajón Klara hija no

Voz 1840 09:33 que si siempre así que vamos a intentar dejarlo arriba para corta el rollo nuestro oyente yo voy a contar otra obligación de la matemática otra serie que también os gusta mucho

Voz 1312 09:46 ya con los primeros compases todo el mundo está siendo Juego de Tronos a ayudar las matemáticas en este lío de poder y también de corrupción

Voz 1840 09:54 pues nada bueno esto fue Misterio del verano pasado nada pero pero hace un par de años unos investigadores de la Universidad de Minnesota usaron el mismo algoritmo que usa Google para ordenar la página cuando tu haces una búsqueda en Internet algoritmo que dicho sea de paso aparece una verdadera obra de arte bueno puedo usando el algoritmo de Google con lo con la trama de Juego de Tronos ellos consiguieron que identificar cuál era el protagonista más relevante más importante de la saga y la respuesta fue la Khaleesi no ha gustado a mí porque soy muy fan de la Khaleesi pero es Tyrius

Voz 5 10:31 eso soy inocente soy culpable de un crimen mucho más jugoso soy culpable de nada pero me personaje realmente

Voz 1840 10:44 es fantástico también hay que decir que aunque yo también soy muy fan detalló que el estudio de Leo profesor de la Universidad de Minnesota se hizo teniendo en cuenta sólo hasta tercer libro de la saga a ver cada claro

Voz 6 10:55 la rubia la dan Eric todavía no la ve vio no la había liado parda

Voz 1840 10:59 quedo tranquila el sí sí sí bueno Khaleesi de las matemáticas lo dejamos aquí volvemos la semana que viene que es la última por cierto efectivamente bueno yo hasta entonces estaré por aquí si tienes alguna duda

