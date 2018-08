Ricardo: "Llegué a casa con una nota pegada a la espalda que ponía 'maricón'"

Voz 1

00:00

que un día llegué a casa con con una nota la espalda pegada a la espalda en la que ponía maricón bastante grande fue mi madre la que me me quitó ese ese mensaje de la espalda yo me había dado cuenta llorando me explicó se hizo la fuerte y me explico qué era ser maricón que yo no me lo tenía que tomar por un insulto que la problema el problema lo tenía esa persona por por intentar intentaba hacerme sentir mal que son me sirvió para tener el autoestima necesaria para enfrentarme a toda mi adolescencia