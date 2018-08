Juan: "Cuando vi el amaneramiento en la foto me dio verguenza de quién era"

Voz 1

00:00

cuando yo en ese momento vi esa foto IBI ese amaneramiento tan grandísimo a mí me dio muchísima vergüenza de quién era saque esa foto del sobre que estaba llevando ir me la guardé la metió en un cajón yo dije mira salgo tan mal es algo tan ridículo me da tanta vergüenza que no quiero que nadie la vea hasta que bueno pues en una de las diecisiete mudanzas que he hecho en los últimos años apareció esta foto que que que yo tenía guardada desde hacía más de veinticinco o veinte años me pareció una foto preciosa dije mira esta foto que ha estado tantos años a la sombra de un cajón ahora tiene que estar en un lugar de honor en mi salón tiene que recibir el cariño y la dignidad que ya que ha merecido durante todos estos años