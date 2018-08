MeQueer: seis historias de discriminación.

Voz 1508 00:00 Juan tenía diez años cuando fue a recoger el revelado de una foto que marcó

Voz 1 00:04 su vida vi esa foto IBI ese amaneramiento tan grandísimo me dio muchísima vergüenza de quién era saque esa foto del sobre estaba llevando ir me la guardé la metió en un cajón yo dije mira salgo tan mal es algo tan ridículo y me da tanta vergüenza que no quiero que nadie la vea hasta que bueno pues en una de las diecisiete mudanzas que hecho apareció esta foto que yo tenía guardada es de hacía veinticinco veinte años ir me pareció una foto preciosa dije mira esta foto ahora tiene que estar en un lugar de honor en mi salón

Voz 1508 00:40 con quince dolo escribió en su diario que era gay sus padres lo leyeron

Voz 2 00:44 tengo un hermano que tiene casi trece años en los que yo Pride de de la discusión por mi salida del armario Mis padres e empezaron a mirarme con muy mala cara cuando cuando cogía al al niño

Voz 3 00:56 hasta el punto de de expresarme abiertamente que Pérez

Voz 2 01:00 querían que que no lo hiciera comentarios del tipo Si quería convertirme mujer y subir en una carroza en el orgullo en Madrid pues Si pensaba acabar como un conocido nuestro que había muerto de VIH y también me preguntaron obviamente si me gustaban los niños

Voz 1508 01:18 a lo cual respondí que Agurtzane recuerda cómo ha tenido que ocultarse incluso cuando ya había dicho que era lesbiana

Voz 4 01:26 no es líder armario e intentaba no era para nada como soy ahora intentaba notorio no es posible porque al final lo que tienes es miedo de ser tu mismo de decir hombre es que a mí me gusta llevar el pelo más corto pero es que como el me corte el pelo buena pensar que soy lo que soy por otra parte pero al final es miedo constantemente miedo

Voz 1508 01:42 Miguel Ángel acaba de volver de su luna de miel en la que las fronteras han decidido si había besos caricias en la calle

Voz 5 01:50 hemos viajado en tren desde Medina del Campo en Valladolid hasta Estambul cuando fuimos a Serbia ya Macedonia dejamos demostrarnos en público con muestras de afecto pero no voy a dejar de ir a ningún lugar porque porque me parece que que es que es dejarles a ellos que ganen la partida y me parece que no es eso es lo que hay que hacer Alicia también está casada en el ochenta y nueve le dieron una paliza

Voz 1508 02:10 y cuando paseaba con una novia ahora pasados los cincuenta todavía se topa con Lesbos fobia

Voz 1 02:16 yo trabajaba de jardinera nos teníamos que ir

Voz 1508 02:18 a un vestuario todas chicas

Voz 6 02:22 salía a todo el mundo canales Liliana yo no me gustado ninguna vamos ni tenía ningún interés siempre nada a nadie ni hay ningún problema pero luego sí que había una que decía que a Galicia haga tortilleras

Voz 1508 02:33 después de las botas cuando cambiamos el vestuario reponerse a comentarios así no es fácil a Ricardo le enseñó su madre Él tenía doce años