¿Era Courtois una oportunidad de mercado para el Madrid?

Voz 1375 00:00 abortar en cualquier mente con algún brota pero el tiempo de San tiene que tenemos hoy reducido rápidamente seguir como somos muchos hay pues lo que decíamos

Voz 0239 00:07 la he yo creo que bueno lo del partido me parece que es evidente el Girona superior en la primera parte de los dos penaltis han allanado el camino de un Real Madrid que en la segunda ha estado muy bien espectacular con una Asensio con un Isco fantásticos que el Real Madrid aquí se dejó puntos en campos como éste que este año tiene pinta de que se va a dejar menos no estoy de acuerdo con Marcelo sí dice que está al cien por cien no ha visto la primera parte en la que Portu le ha hecho un traje en un partido de Marcelo que ya hemos visto muchas veces pero yo era muy evidente lo de fichar o no fichar yo creo que el resultado de hoy no tiene que

Voz 1 00:37 eh y encubrir para mí las deficiencias que tiene este equipo en ataque porque el primer cambio en ataque durante toda la temporada

Voz 0239 00:45 va a ser Borja Mayoral si no se ficha creo que eso para el Real Madrid no es suficiente

Voz 0458 00:50 ya llegó bueno yo voy a todos

Voz 1177 00:53 los jugadores que he escuchado desde el Real Madrid todos repiten un mantra permanentemente que es somos un equipo jugamos como un equipo la clave es que tengamos en la cabeza que tenemos que jugar como un equipo yo creo que hay algo del discurso de Lopetegui que se está viendo está en la cabeza de los jugadores del Real Madrid de del partido evidentemente los dos penaltis han condicionó el resultado al Real Madrid le han venido muy bien pero luego en la segunda parte se ha visto porque yo he visto al Real Madrid por delante en el marcador en contra

Voz 0239 01:22 en ocasiones y no tener la solvencia

Voz 1177 01:24 y la seguridad que ha tenido yo creo que esa esa colectividad prima más que antes en el Real Madrid yo creo que ese es el sello de del equipo de Lopetegui lo de ficharon los ficha yo creo que antes no iban a fichar con esto se van a ver más reforzados en su idea de no fichar Benzema iba hilvana marcar más goles pero ya veremos si llegan a los sesenta y cinco setenta que creen en el Madrid deben llegar aquí para terminar hoy el mejor para mi ha sido otra vez Marco Asensio cinco setenta Grecia

Voz 0239 01:55 en el Madrid puede llegar Bale Benzema pero sí

Voz 1177 01:58 vaya Asensio contra los les ha hecho hoy otra vez ha sido para mí Marco Asensio el mejor Marco Asensio lleva tres partidos seguidos de titular en el Real Madrid y eso nunca había sucedido hasta ahora porque antes jugaba un partido bien luego al banquillo lujo a diez minutos

Voz 0458 02:16 es jueves su año Éste es el año de Assens

Voz 1177 02:19 siente que este jugador va a crecer necesitaba para crecer la regularidad ya veremos hasta

Voz 0458 02:24 yo yo me quedo con esto último la llegó porque al margen de que marque o no que que yo creo que al final

Voz 1501 02:29 por inercia pura terminal marcando cómo juega el Real Madrid como intenta Lopetegui que presión arriba quebró Grameen hasta ahora es el sello fundamental también un poquito más de balón más más elaboración buenos partido el equipo también exactamente más juntitos me da la sensación de que de que dentro que es lo que te qué es presión arriba para recuperar rápido imán posesión de balón e hirió que que aparte de eso que yo creo que esa manera de jugar cada irán cayendo los goles no sesión esa cifra que dice Gallego posiblemente vamos a ver pero me parece que el paso más importante del tiene que dar Marco Asensio y que lo está dando que de momento lo está dando a lo mejor no con jugadas en que vayan a salir mañana en la repetición porque la metió por la escuadra con aquel gol al Sevilla en la Supercopa llama pero sí

Voz 0458 03:03 sí con con con poso de jugadorazo

Voz 1501 03:06 no pasó de de coger el balón de asociarse con Isco que pueda asociarse con Benzema asistirá Bale ese tipo de juego que necesita el Real Madrid porque la yo Cristiano evidentemente completar ese tridente atacante sí lo puedes completar como algo Asensio fantástico sobre lo de fichar yo creo que es verdad el primer camión ataque como delantero como nueve será Borja Mayoral evidentemente no hay otro pero tiene tantas alternativas el Real Madrid hoy no estábamos en el campo que basta normalmente en Teruel

Voz 1375 03:31 eso siguen estando Isco Asensio claro con lo cual o Isco Asensio

Voz 1501 03:33 van a caer de ese titular que ya le tienen a uno de los dos el banquillo tienes a Ceballos en el banquillo que eso evidentemente lo que te digo que Borja Mayoral Lucas Vázquez es otras alternativas que no es un nueve

Voz 1375 03:42 claro que no es un delantero centro que vayas a poner uno por otro

Voz 1501 03:45 vale pero que hay alternativas suficientes en el resto del terreno de juego como para mover piezas Ike noches de menos tantos ese fichaje que reclama eso según

Voz 1375 03:53 duro pero que hay piezas de un montón de esquemas y variantes pero como para suplir los goles yo creo que el Madrid necesita comprar gol no sé si con estos ese van a marcar los cincuenta goles

Voz 0458 04:03 Cristiano irritó a empieza muy bien Benzema Day

Voz 1375 04:06 y Bale pero el Madrid no está falto de gol después de los dos

Voz 1576 04:09 tuvimos que aprender a Manuela es que lo que está claro es que el equipo sea

Voz 1375 04:14 te lo digo perdona lo digo en el llegan metido cuatro si se habían metido cuatro pero digo veis que con Bale Benzema y Asensio lo que sea no pueden servir suplir los cincuenta que marcaba Cristiano

Voz 1576 04:24 lo normal es el poso de normalidad que será dado a la salida de Cristiano se ha ido el mejor jugador de de tu historia posiblemente a Stefano yo no lo he visto jugar pero el mejor de la historia del ramo Boris ha ido y será un poso de normalidad que a mí por lo menos me asusta no sobretodo me asusta porque era un jugador que ha sido absolutamente decisivo en los eh títulos europeos de los últimos años pero los últimos los duros que conserva el Real Madrid de nueve años se va a Cristiano no ha venido nada es evidente que en la plantilla del Ramadán es peor es peor aunque hoy a las cuatro el Girona aunque la empresa aún Getafe ramplón dos cero pero el primer título de la temporada a una final europea dieciocho años fue el Richi y lo que está claro es que eso dejó al Ritchie

Voz 0239 05:07 es que eso es

Voz 1576 05:09 eso eso Roteiro

Voz 0458 05:11 Álvaro Benito tiene el copyright no

Voz 1576 05:14 a tu barrio de pequeños no sé si valió la primera final a Palma al revisor muy mayores soy muy mayor los dos no os preocupéis por eso no ha disuadido a perro que te voy es que da un poso da da la sensación de que el y lo primero es peor y lo segundo que yo creo que los partidos decisivos y en el tramo decisivo de la temporada tienen que echar de menos a Cristiano por eso lo preguntabas tú resumiendo evidentemente tiene que fichar porque

Voz 0458 05:40 le faltan cosas es que con lo que es peor está por ver si habrá que verlo y Jordi Julio sea evidentemente hay más sin Cristiano es peor habrá que verlo evidentemente para a ganar a al Girona con todo el respeto para ganar en Valladolid el año pasado con este aquí mar exactamente igual democristiana periódico cuando llegue el momento de la verdad no cuando llega un partido importante de la temporada

Voz 0239 05:59 que ver si esto es suficiente Madrid que repito

Voz 1375 06:02 yo creo que no van a fichar a nadie yo rompo la luz aunque

Voz 0239 06:06 diez segundo en la ayuda aparte de esa que es evidente es que desde que están en la primera plantilla

Voz 1 06:11 del Real Madrid ni Gareth Bale ni Karim

Voz 0239 06:14 tema han logrado jugar una temporada completa por diferentes problemas fundamentalmente físicos esa es la cuestión al margen de los goles que vayan a meter si va a ser la primera en diez creo que lleva Benzema y cuatro que llevará lo cinco si van a ser capaces de jugar los partidos que juega Cristiano Ronaldo yo sinceramente y ojalá me equivoque creo que no

Voz 0458 06:31 Jordi yo creo que esta estudios

Voz 0985 06:34 decido claramente en la primera parte del partido el partido del Madrid en Montilivi no se puede analizar sino tenemos muy en cuenta que el Girona le ha dado dos penaltis al Real Madrid ha sido una actuación muy ingenua en este sentido en estos dos penaltis dado el Girona pero antes de esos dos penaltis que han provocado desplome del Girona que habíamos visto que habíamos visto a un Real Madrid impreciso a un Real Madrid con con con un Girona que se plantaba con una gran facilidad en su terreno de juego aún Madrid nervioso aún Marítim preciso a un Madrid que se pasaba a balón al pie yo creo que estas dudas estas incertidumbres son las que Madrid tiene que disipar resolver insisto el análisis del partido sino tenemos en cuenta que ha habido dos penaltis que han sido lamentablemente regalados por el Girona entonces no se equivoca haremos el resultado final es consecuencia en gran parte de esos dos Pinal Gastón

Voz 0458 07:26 has y fundamentalmente eso suele ser consecuencia de atacar y que te dan una zancadilla eso que equívocos equívoco

Voz 1501 07:33 a pie también igual ser puede pasar a la cabeza pero normalmente al pie lo mejor

Voz 0985 07:36 bueno yo a raíz de los penaltis lo que hemos visto es un Madrid impreciso Un Marín nervioso con unos fallos en en en Nacho en el propio Ramos y especialmente en Marcelo que nos han sorprendido por cierto una patata caliente que ya dejó aquí para sacar a que los de la portería alguien tendrá que encontrar una justificación gorda porque sino no

Voz 0458 07:56 nos encontraremos ante una injusticia

Voz 0985 07:58 bastante clamorosa porque hoy Keylor con Asensio así lo mejor del país

Voz 0458 08:01 ahora vamos al tema la portería yo os pregunto a todos

Voz 0239 08:04 de julio Flagey hablaban por sí yo creo que

Voz 1133 08:06 contra el vicio periodístico de preguntar quién va a marcar los goles de Cristiano Ronaldo está la virtud del vestuario de decir que esto es un equipo que lo importante es ganar el tiempo dirá quién lleva razón no si el Vestuario o la insistencia de los periodistas que tenemos la duda permanente de quién va a marcar tantos goles no hoy lo han hecho no y eso es una realidad no sin Cristiano este año el Madrid ganó en Girona el año pasado con Cristiano fue fue incapaz de hacerlo yo me abono a la teoría de Jordi ya sé que ahora vamos a hablar de la portería pero sí que me gustaría que hoy Lopetegui revise el vídeo del partido vea la actuación de Keylor y me diga si es justo que ese portero deje la portería del Madrid

Voz 1375 08:50 si fuera por falta Pablo Pinto y acabamos el tema de los goles que además vamos ya fatal de tiempo no debiera terminar perfecta riquísimo el fútbol digo que este debate está este debate perdóname Flaqué y que aún debate tramposo porque

Voz 0239 09:02 es verdad que en esto que somos eh

Voz 1375 09:06 eh sacamos veinte debates el de el de quema Marc es que Cristiano Higuaín y Cristiano no hay nadie sólo hay otro tío que se llama Leo Messi entonces claro los regiones estén oyendo dirán bueno pues no ha casado de cincuenta traen y un tío de veinte de treinta y que metan más Bale que metan más Benzema más o menos nos acercamos a las cuenta pero si traes a un tío de veinte o de treinta ya no juegan Isco o Asensio cientos vamos a decir ya está fastidiado Asensio alto ya están o sea quiero decir si traemos Sao sí si en el Madrid dicen venga traemos un delantero B30 golea el que se a poner el nombre que queráis será para que juegue Benzema Bale IS delantero ya no juega Asensio juega Isco y cómo están esperando a Aimar que es al que están esperando ahora es verdad que faltan goles pero eh el el puzzle no es fácil de de armar porque dos obra no Isco Asensio e fracking

Voz 2 09:52 no desde el punto de vista de los rivales del Madrid en la Liga bienvenidos sean los triunfos del Madrid mientras siga abierto el mercado parece que es bueno que el Madrid vayan ganando hasta

Voz 0458 10:00 para que no echen a andar claro correcto básicamente perdiera porque porque al

Voz 2 10:05 final el día que el Girona te ha bailado mediadora se escucha en El Larguero que el Madrid tiene mejor plantilla que en la temporada diciéndonos de falda cristiana

Voz 1576 10:13 este ano suegro aquí hay argumentos para todo

Voz 1670 10:16 los pero la diferencia es que se ha dicho aquí que hay mejor plantilla

Voz 0458 10:19 demasiado bueno que mucho hace unos minutos a favor del mejor plantilla que no ha dicho ver si esta plantilla porque el año pasado

Voz 1501 10:29 ha dicho el Real Madrid es peor este año dicho eso está por ver

Voz 1576 10:32 la misma plantilla sin cristiana se va a gastar el club

Voz 0458 10:34 te pone en duda que la plantilla ha empeorado milita

Voz 1670 10:37 una plantilla sin Cristiano Ronaldo sin ninguna duda es peor el equipo va a ser pero el equipo que eso pase Pedro Pablo lloro de a qué estamos jugando una partida que es como cuando son las elecciones aquí ganan todos no porque al final es que son sesenta partidos que si al Real Madrid ha valido con Cristiano sin Cristiano con esta plantilla para ganar las últimas Champions que no está nada mal pero es que la profundidad de banquillo que ha ido perdiendo dos años a esta parte le ha hecho quedara a veinte puntos del Barça temporada pasa es para mí lo clamoroso en Madrid te dos problemas uno a los cincuenta goles de Cristiano o cuarenta o treinta y cinco grados

Voz 0458 11:08 pero no ya que me lo creo yo no es algo a favor pero yo tengo el año pasado

Voz 0239 11:13 veinte puntos en la Liga por profundidad de banquillo

Voz 0458 11:16 no no no sí hombre la lo perdió el primer tramo eso eres

Voz 1670 11:24 es por falta de interés a la competición no no por profunda algo pero si tú tienes un plan B con Morata con James

Voz 0458 11:29 en España que vayan a morder a lo mejor no queda nombro fallón

Voz 1670 11:32 venga si juegan los mismos que tiene que jugar en el plana

Voz 0458 11:34 no con la misma gana con el mismo colmillo con el mismo hambre

Voz 1670 11:37 eso es vamos matemático el año del doblete de Liga y Champions la clave fue que el miércoles jugaban unos hilos domingo jugaban los otros ya tiene fiebre me vale me vale para cuatro meses te vale claro el año pasado ya no puedo hacer eso porque es el había ido Morata sabedor James

Voz 0458 11:53 estoy de acuerdo contigo que tiene que ver plantilla pero el Deportivo en el que el Real Madrid queda veinte puntos el año pasado no es porque tenga una mala plantillas sino por el Senna

Voz 0239 12:01 la petición fue por eso

Voz 0458 12:04 la Liga el año pasado muy parece que nos toca muy poquito cuando la verdad es que pareció el seguro en la Liga la Ser

Voz 1375 12:12 me pasa lo hizo rematadamente mal en Liga hasta Girona Girona ya veo que era imposible os pregunto y le pregunta Dani primero por la portería y ahora las hago la ronda todos que se que este debate está ahí eh aquí vamos a ver cuánto tardan en ser el titular pero de momento hoy ha sido Keylor Navas antes Iturralde González estábamos hablando de los penaltis ha dicho Karim Benzema los penalti los vamos a tirar Ramos suyo y ya veremos en qué orden es Ken y te preguntas los penaltis ganar los dos nazis en clarísima eh luego sí

Voz 1576 12:37 que ha habido otra jugada la del gol que se ha concedido a

Voz 1375 12:41 Benzema que parecía que estaba en fuera de juego se consulta con el bar estaba en posición correcta eso es

Voz 0239 12:46 en la línea que ponen es una línea un poco convencido

Voz 0458 12:48 la línea no estaba convencida no que vale vale vale

Voz 0239 12:51 no me dice nada ver pero eso es grave no no no no me convence la línea creo que está en fuera de juego porque me lo tengo que creer pero la línea sacan puesto no estar por detrás de verdad lo de duda Dagoll Dagom perdón

Voz 0458 13:06 entonces estas diciendo que es una línea manipuladas

Voz 0239 13:09 no no no entonces qué línea es no no si te fijas la línea está en los pies de Sergio Ramos cuando la rodilla pueda meter gol tendría que estar en las rodillas

Voz 0458 13:17 Sergio Ramos no

Voz 0239 13:20 mira a ver no es decir la línea o lo vuelvo a repetir en la España con el con menos cámaras

Voz 0458 13:26 que va de la tirada

Voz 1670 13:29 desde el balón es siete estará tocados

Voz 0239 13:32 todo lo que están marcando es que está por detrás del balón verbal

Voz 1670 13:35 he visto en la realización no de este partido pero de otros como una cortina que aparece en la que se ve que parte de lo más hondo

Voz 0458 13:41 veinte cámaras claro está Dios como

Voz 3 13:44 le recorría como ayer Zorrilla en el Valladolid Barça como el problema como hoy el partido Montilivi no

Voz 0458 13:49 que tantas cámaras y ver si incluso pero no que lo que dice Pablo Pinto la puesto en el Twitter Movistar soy más gente la cortina esa en la que ha puesto en su Twitter Movistar siete

Voz 0239 14:04 por Hinault yo no voy a entrar en el juego de de de de pensar con respondiendo la julio detener esa sé que le conspiraciones no esas teorías de la conspiración que generalmente te ni los periodistas cuando está el Madrid el Barça mucho éxito

Voz 0458 14:17 yo me creo la línea no

Voz 0239 14:19 mira es mejor puestas pero yo me creo la línea está por detrás por lo tanto gol válido si quiero hacer constar que entra en el bar aunque el árbitro salía un poco en una confusión de identidad porque en la falta que una hay una falta clama Rebeca

Voz 0458 14:33 a ver en la falta Lage Pere Pons

Voz 0239 14:36 a Pons perdonaría esta no la verdad que hace Muniesa el amor está Pera ponga Bernardo Bernardo vale chuta la falta justo para el partido es decir no tienes que para el partido de Hackett chute la falta sino las

Voz 0458 14:48 luego luego hacerlo sí pero

Voz 0239 14:50 el bar en dieciocho partidos o cuatro veces el bar ir los cuatro supuestos ha entrado con fuera de juego como si eso no es para un gol si eso no es gol para la vida

Voz 0458 14:59 a la falta tanto foco cuando habla por el pinganillo

Voz 0985 15:03 Iturralde por lo tanto les tenemos que poner una nota positiva al bar lo digo porque acabo de escuchar de fondo la palabra verbena y no sé qué e esta forma de descalifica

Voz 0458 15:14 no no no no no es pero no les calificó en Si yo te digo que hay que ponerlo no venga a meter un detenido para Jordi en el bar que hemos visto en el Mundial

Voz 1576 15:26 todos los campos en todos los estadios en todos los partidos eran las mismas cámaras ya en las mismas condiciones para que el bar fuera lo más justo posible aunque el porcentaje

Voz 0239 15:37 error aquí si va a haber un campo donde hay dos

Voz 1576 15:40 Maroni dicho hoy tiene veintinueve y yo te digo quita la palabra verbena yo te digo que entonces todo lo que no sabían dicho que íbamos a tener un poco más de Justicia el fútbol

Voz 0458 15:49 es una pequeña chapuza estoy de acuerdo con la que tiene que ser una igualdad de condiciones parece que va a ayudar sin ninguna duda que con dos cámaras hacen mágico que con ninguna seguro pero que sin un campo hay veinte cámaras sin otro hay dos está muy complicado que os pregunto por la portería pero antes escuchar estas palabras de Gareth Bale gran pregunta también por el tema de los penaltis ha dicho Benzema que los tiran Ramos

Voz 1375 16:07 él

Voz 4 16:08 esto dicho Gareth Bale a su sexto pero existe que carece iniciales

Voz 5 16:16 el entrenador elige me gustaría pero ahí

Voz 1501 16:19 que respetar la decisión del entrenador del momento Benzema y Ramos también Bale que también fiesta fiesta

Voz 1375 16:27 ha la línea que la estaban tirando ahora mismo está viendo hoy en la tele que por cierto es lo que está puesto en la cuenta de que

Voz 5 16:32 lo que decía antes yo y el balón

Voz 1375 16:35 al estar por delante de verán esa por delante no

Voz 0458 16:38 la línea sigue sin convencer con vender

Voz 0239 16:42 a ello por cierto manos si de lo que no se puede dudar te puede gustar o no pero lo que no se puede dudar es de la personalidad de Julen Lopetegui para tomar decisiones vamos ya hemos escuchado a Marcelo mosqueado por el cambio Mosquera entre comillas hemos escucha

Voz 0458 16:56 Pérez Bale diciendo que el entrenador ha dicho que los perales

Voz 0239 16:58 los tira Ramos está Ramos da Karim Benzema y hemos pensado durante toda la semana muchos que hoy era el día de Courtois y él por lo que sea ha mantenido a Keylor Navas y ha vuelto a acertar si tú puedes tener dudas de Lopetegui que yo por cierto las tengo en lo que puede darle a lo largo de toda la temporada como entrenador del Real Madrid para sacarle

Voz 0458 17:15 a quinientos esta plantilla ahora que es un tío

Voz 0239 17:18 personalidad hay que toman decisiones yo creo que no se puede tener

Voz 0458 17:21 ahora ya por cierto exactos iba ha a inicios al Castilla

Voz 1375 17:24 lo demostró en la selección y lo está demostrando en el Real Madrid en eso sí que es indiscutible la personalidad de Lopetegui cerramos se monta

Voz 1576 17:30 Libby Herráez si Dani Torrente algo más por ahí bueno pues nada se marchó tomos del Real Madrid y el último en abandonar el vestuario ha sido precisamente Julen Lopetegui que para el parón de selecciones tiene previsto S

Voz 6 17:42 cambio en la portería aunque en respeta muchísimo a Keylor Navas le encanta el costarricense pero su portero para este año va a ser Thibaut Courtois y el equipo que se marcha como digo para Madrid IN el Girona David bueno pues hemos visto cabizbajos a los futbolistas si dos caras tristes en la zona mixta

Voz 1576 17:57 cuadren del Girona todos coinciden en que podrían haber hecho

Voz 6 18:00 Thomas en esta segunda parte la mala bueno pues esa historia del partido mal en la primera parte el Mari bien la segunda muy bien Asensio otro futbolista con regularidad

Voz 1375 18:08 sí gracias Dani hasta luego dado Dani Torrente ahí

Voz 1576 18:11 Javi Herráez tiro la de SCO que os pregunto por la portería

Voz 7 18:16 sí

Voz 0458 18:21 Larguero con Manu Carreño

Voz 8 18:24 no

Voz 9 18:27 a la aguda y dos vamos hasta la una y media y tenemos que hablar todavía de las motos la Fórmula uno de la Vuelta Ciclista España

Voz 1375 18:34 así que hasta ahí veinte tenemos tiempo de sanedrín empieza con Dani Garrido e la portería hoy Keylor Navas esta vez eh y el titular va ser Courtois no sé si es injusto o a mí no me parece injusto a mí me parecería injusto que trajera no partido un portero de medio pelo y que fuera titular por delante de Keylor es que como si mañana yo que sé más Isco ha hecho Isco Brito base suplente no si fichan a Messi no podría es un ejemplo no qué pasa que no tendría que jugar Messi porque disco lo ha hecho muy bien ya pero es que Messi Courtois parece que es un Erazo nadie va a discutir la calidad a lo mejor no tenían que haberlo fichado bueno pues el Madrid sabrá lo que tiene que fichar pero sí Courtois está en la plantilla el Real Madrid para mí no es hacerle un feo a Keylor decir que va a jugar Curto a titular ahora hasta cuando yo creo que sí han toma la decisión que la tienen tomada de que Courtois sea el portero titular cuanto antes mejor estar disimulando otra jornada para luego después del parón o antes del parón poner ya titular porque cuanto mejor joe Keylor igual es más difícil que lo quite

Voz 1670 19:33 es una cuestión de gustos a mi me gusta más Courtois que Keylor pero que lo me parece casi un top cinco en las últimas tres temporadas de Champions del el Madrid yo creo que es una evidencia el a mí no me parece lo que he escuchado alguna vez una oportunidad de mercado Courtois me parece que son treinta kilos y que se espera seis siete meses digámoslo así quedaba libre podía o también venir al Madrid entiendes su urgencia familiar que antes comentábamos en Madrid yo creo que no es una dejé no tiene por qué entrar digamos que di yo creo que no tenía una urgencia absoluta de por firmaron tres es decir si yo que se hoy se le pone a tiro Hazard pocas apoyar pero discos que es su posición pues está muy bien luego ya entrarán en cuestión de gustos a mi me gusta que disco pero tienen necesidad de firmar humedad apunta poco camino es decir a mí me gusta un pelín más Courtois que Keylor Perelló no entiendo por qué brillaba absoluta firmaron portero hubiera reforzado otra posición antes

Voz 1375 20:23 pero ahí o cómo lo ves

Voz 0239 20:25 hombre yo creo que si el Madrid ha tenido Aburto ha para firmar coincido con os ha para jugar coincidió con lo dicho en Carrusel que lo de la oportunidad de mercado es un poco como lo de Vinicius Se vende que es una oportunidad de mercado porque es un gran portero eso no hay ninguna duda pero yo creo que esperando ocho meses el Madrid no tenía la necesidad de firmar un portero y lo había hecho gratis lo firmas ahora lo hace público en enero y lo firma

Voz 0458 20:45 llevan cuatro años querido fichar un portero claro se ha verano

Voz 0239 20:49 ya en verano pero que Courtois en cuatro meses queda libre sea oportunidad de mercado extraerá Courtois gratis pagar treinta y cinco millones es una buena operación porque el Real Madrid y además el presente el Real Madrid quería traer un portero que dicho esto yo tengo mucha curiosidad en saber cómo va a manejar Lopetegui la situación de los porteros yo creo que darle la copa a Keylor Navas Liga y Liga de Campeones a Courtois no es Turner porteros es de Keylor esto suplente y quiero saber que a mí no me parece del todo serio para un equipo como el Real Madrid si le va a dar a uno la Liga iba otro la Liga de Campeones pero si tengo que apostar yo apuesto a que la Liga de Campeones la va a jugar Courtois

Voz 1177 21:28 bueno yo creo que tiene que ser titular veintiséis años Keylor XXXI a hecho mundial tremendos seguramente ser portero número dos tres del mundo hizo uno fichas a un portero así para que venga aquí sea suplente de Keylor Navas durante una temporada no yo no me imagino bueno el Madrid tenía Kepa hicieran hecho otro fichaje ahora ficha a Courtois y le pone de suplente Lopetegui

Voz 0458 21:52 algunos se corta las venas no lo que quiero

Voz 1177 21:55 ver lo que quiero ver es Lopetegui poniendo a Keylor Navas de suplente porque es un tío que tiene ascendencia ganó tres Champions muy querido en el vestuario hay y hay que ver a Keylor con mala cara porque Lopetegui cuando fue nombrado seleccionador podía haberse encontrado con un problema si hice lo ventiló de un plumazo diciendo no a Casillas Casillas suplente no te vas a venir a la selección yo tengo mi portero etc etc pero es que aquí no puedes hacer eso

Voz 0239 22:24 aquí tienes que poner una dijo eso Casellas bueno lo que me dijo mi portero De Gea Si quieres venir más a ser suplente de jóvenes se lo ventiló a que Casillas dijo que no hace ya dijo que no Soraya suplente que él es decir que de a López y los otros afrontaron en cualquier caso

Voz 1177 22:39 se quito el problema pero aquí no se lo va a quitar porque aquí cuando ponga a Courtois al día siguiente en el entrenamiento el que Weill Colón morro largos va a ser Keylor Navas y hay que demostrar personalidad conviviendo con esa situación teniendo aún por te Erazo de suplente de otro

Voz 0509 22:56 a mí lo que me parece increíble es que a esta hora de la noche demos por bueno que va a jugar Courtois esté como esté Courtois esté como esté Keylor salir aquí damos

Voz 0458 23:06 el Real Madrid Keylor no no digo a esta hora de la noche

Voz 0509 23:11 la viendo el partido de esta noche de que por ejemplo que esta noche aquí todos demos por bueno digamos que va a jugar Courtois porque lo ha fichado el Real Madrid una oportunidad de mercado esté como esté Courtois esté como esté Keylor me parece una falta de respeto increíble

Voz 0458 23:26 hay que estando bien los dos la que bueno bueno si no está suposiciones que también lo notan los duros insisto en el mar si vienen Aimar sabemos que va a jugar estén insisten en moto temporal por ejemplo de Messi que puesto me queréis dar alguno de ustedes la razón incluso hablo hablo hablo con con con respeto para quitar a Keylor Navas de la portería mañana ya toda esa es la única razón sabemos mejor es uno de lo mejor recuerdo el mundo cuando dices que dices a razón es que yo razón no tiene ninguna deportivas

Voz 0239 24:00 no es que yo no tengo ninguna deportivas de empresas diciendo que el Real Madrid para mí no tenía la necesidad de firmaron portero

Voz 0509 24:05 efectivamente lo que hablar de que el Madrid tiene que fichar injusto el Madrid ha fichado lo que era necesaria

Voz 0458 24:12 pero el año pasado

Voz 1576 24:15 de los equipos la meritocracia o los galones o porque sea un fichaje de más por cierto hablando de dinero

Voz 0458 24:22 digan lo mira yo no creo que vamos a ver una semana tenía perdona perdona

Voz 0509 24:25 que te dejó creo que mañana vamos a ver unas imágenes cuando marca el gol y celebra el gol creo que hay varios jugadores del Real Madrid que miran a Keylor Navas no que mira no señala Arlen a una Vaquero que están las imágenes

Voz 0458 24:37 no claro mañana lo vamos a poder pero bueno que yo creo que ahí están las imágenes son Fanta a varios jugadores que no me entero y lo digo yo mano cuando marca

Voz 0239 24:49 la jugada de Bale la jugada viene un uno antes un dos minutos antes el oro Keylor Keylor hace una parada en una acción espectacular salvando el gol ante Portu Idol minutos después viene la jugada un pase para sacar una contra fantástico de kilos a la ponéis a Gareth Bale Ebay define entonces la mitad del equipo se va a abrazar a Bale y la otra mitad de centro del campo para atrás

Voz 0458 25:13 en abrazar a Keylor Navas porque como ha dicho

Voz 0239 25:15 Diego llego Keylor aparte de habérselo ganado además

Voz 0509 25:17 que tiene peso específico lo en esas imágenes esa acción lo que demuestra es que el vestuario del Real Madrid quiere a Keylor Navas

Voz 1177 25:25 pero que requiere magia sin duda la Keylor Navas

Voz 0458 25:29 pero aquí hay una

Voz 0509 25:32 y eso se lo ha ganado Keylor Navas te gusta a ti o no que intenta transmitir que si jugaba Courtois El Vestuario no no yo no estoy haciendo eso yo lo que digo es que el vestuario del Real Madrid se siente identificado con Keylor Navas eso llevan Curran

Voz 1177 25:44 por seis años diré que cree que supo

Voz 0509 25:47 pero es que lo son

Voz 0458 25:49 nueve Kepa si no por el hecho pero no por el hecho de que abrió por ejemplo

Voz 1576 25:57 vestuario que un vestuario hace mucho que si alguien lo está haciendo bien que le quiten sin ninguna justificación yo para mí es mejor portero pero Keylor

Voz 0458 26:06 esto es una ya son bastante bueno no no pero Kheyl

Voz 1576 26:08 por no lo ha hecho mal para quitar irán

Voz 0458 26:11 te hagas luego la personalidad del entrenador no no déjame terminar en Fira Jan Oblak

Voz 1576 26:19 lo ficha al Atlético de Madrid es el fichaje más caro Un portavoz dieciséis millones venía para jugar se lesiona pudo empezar la temporada en pretemporada pero puede empezar la temporada pues evidentemente si lo ha estado haciendo bien por aquel entonces Miguel Ángel Moyá jugó Moyá y hasta que no se lesionó Moyá el portero de los dieciséis millones no lo puso luego hay que tener personalidad ibamos saber esa persona que hablaba gallego y la clava Romero quiero ver luego

Voz 0458 26:44 por todo San mejor lo quita cuando un portero está bien

Voz 1576 26:47 es el caso motivo importante pero os recuerdo gracias

Voz 0458 26:49 no perdona estoy hablando de Talavera y para mí es mejor Kurt vino o Oblak era mejor que Miguel Ángel Moyá ya es un motivo importante para volver luego te digo ya eran motivo importante va a poner yo creo que eso es lo que ha sido raro emotivo tiene claro yo de verdad vestuario habría quitarlo lo la única

Voz 1375 27:09 cosa que yo me pregunto es por qué durante estos cuatro años el Madrid cada verano querido fichar

Voz 0458 27:14 en primer lugar de que iba a decir pues eso es lo que se podría preguntar a algunos aficionados con nosotros podíamos decir oye

Voz 1375 27:21 por qué hay que hay que ganar una Champions cada año juegue cada año le han buscado

Voz 0458 27:24 no de Gea hace ahora Giorgio es ahora una vez que el club decidió

Voz 1576 27:28 echará a Courtois vamos a poner en duda que el Madrid pueda corta como titular cuando López

Voz 0458 27:31 ya que no se hombre porque ninguna sorpresa segundo vayamos un poco más Antonio aquí que el gusto personal del presidente aparte del gusto pasando el presidente que que que puede tener que quiera como tienes tú el el problema el año pasado a estas alturas y un poquito más estamos hablando

Voz 1501 27:48 pero no se ha recuperado de la lesión parece que está fuera de forma

Voz 0458 27:51 el portero pero eso es una cosa no el año anterior acabó la temporada como un tiro también les digo que no pero no engañarse para que no les gusta la dirección pero del club que el pero lo que él lo que yo digo es necesitaba el Madrid fichar un portero el Madrid como club analizando por ejemplo la temporada pasada que terminó Keylor Navas como un tiro como todas las temporadas que termina muy bien empezó muy mal durante cuatro cinco seis meses porque arrastraba una mala recuperación de la lesión a una frase que iban a fichar un portero sí o sí iba a ser que no fue el caso decidir nosotros la claro ya que ya de cada año y no ha salido vuelve a planta yo te lo pregunto de otra manera Mario tú crees que el Real Madrid necesita más firmar un portero un delantero centro un portero pero por ahora no Romario si no por qué necesitaba más este verano la prioridad de firmar un portero un delantero como como como tío que sale confeccionar la planta a mí yo no conoce la plantilla pero no te digo te siete diera en la pase a mí yo hubiera fichar un portero y un delantero no en la respuesta yo te digo que si hubiera fichado los dos

Voz 0239 28:52 pero que tiene para firmar uno que es lo que le pasa al Real Madrid

Voz 0458 28:55 firmaba uno ya lo firmar uno firmas en esta plantilla un delantero un portero por treinta para el Madrid

Voz 1375 29:03 el Madrid ha entendido que no se ha llenado desde que se fue Casillas su hueco y entiende que Keylor Navas Erazo ya ha ganado tres también pero el Madrid siempre ha entendido que necesitaba un portero porte Erazo mediáticamente al nivel de Iker y lo han encontrado con Courtois iba a jugar corto

Voz 0458 29:16 a la jornada tres en la Gürtel careciendo por cierto perdóname en el Camp Nou Jordi se resolvió yendo los agentes de Ter Stegen al estadio de la directiva cuando estaban Bravo y Ter Stegen juego juega el alemán o coger las de Villadiego el club no que se pide Bravo que se quede trece luego tiene otra lectura que yo creo que no va a pasar porque en lo

Voz 0239 29:37 que todos estamos de acuerdo es que es que es un portazo

Voz 0458 29:39 la Tineo otra no pero tiene otra lectura que les gusta

Voz 0239 29:42 por ejemplo el traje del Real Madrid desde el primer día que te siente bien porque si llegan los dos o tres primeros partidos te mete en una por debajo llega por el banquillo ese sabes

Voz 0458 29:50 tienes tienes al Bernabéu

Voz 0239 29:53 viendo Keylor que esa misma duda tenemos un pelo

Voz 1375 29:55 le fijaron del Levante no sabíamos Iván el fondeo respondemos que dominguero Jordi treinta segundos y Pablo tretas gente

Voz 0985 30:00 a una pregunta muy rápida diciendo las cosas así aquesta esperando Julen Lopetegui a poner a Courtois porque cada día que pasa cada día que Keylor sigue siendo el mejor del Real Madrid

Voz 0458 30:11 la mejor Tajonar marcando como pero no es el mejor abono yo escuchaba en Carrusel

Voz 0985 30:17 así que con Asensio es el mejor sí

Voz 0458 30:22 en el día lo ser dicho los mejores han sido Keylor con Asensio pero bueno

Voz 1670 30:28 para medio hasta muy bien a los mejores de madera entiende lo que dice Jordi sea ficha a Courtois que sea fichado para ser titular bueno tú eres tú piensas que me toca la jornada tres de lo que decía Romero antes hay que ponerse a aportarán Madrid estos tres últimos años Keylor el el Madrid ha sido mejor que el Chelsea Courtois el Chelsea no se ha salido nació el espectador heredó la última temporada Pablo la última temporada Courtois no ha hecho muy buena temporada habrá hecho mundial de sombra Erazo diría Manolete pero en la última temporada Chelsea no ha sido mejor la de Courtois el Chelsea el Madrid no lo ha sido el litoral tengo que añadir a la portería no simplemente de que no es cuestión de personalidad de Lopetegui sino que

Voz 0239 31:04 pondrá al que él crea que esté mejoría está puntos

Voz 0458 31:07 muy bien gracias a ligar esto tan fácil Tito no tendríamos tanto el abierto el hábito

Voz 10 31:13 por si eso es cierto lo que ha hecho el árbitro en esa en esa jugada con el Girona no es increíble lo que ha hecho el árbitro en la jugada que Portu se corta una quiere seguir la jugada clara y tiene verse para él ya era Vela reconocido y tú lo habéis dicho no estaba pero se equivoca lo vamos a hacer una película de esto porque nuestra vida sólo sale

Voz 0458 31:39 sí Ocampo eh no no no no se hace una película porque es una opción no haber que están pero pero como he tenido por corto está Gasol que no vota por tu ha ganado porque ya gana la espalda a la defensa siguiéndola por tu hermano

Voz 0985 31:57 vamos ya en la rueda de prensa con Eduardo

Voz 1375 31:59 estamos determinando mal el árbitro en Girona mal el de ayer en Valladolid por no por él

Voz 0458 32:03 está lo que pasó es muy más no como así lo mal la Liga de muy mal como te explica hablaremos mañana

Voz 0985 32:11 no no ponga en sus anotaciones algo tan clamoroso evidente como que el césped no reunía las condiciones mínimas para jugar pagar esto

Voz 1375 32:19 me toca empezar la nueva temporada larguero justo cuando el Valladolid así que voy a cortarla