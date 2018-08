El Larguero (26/08/18): El Sanedrín de El Larguero y las reacciones de los jugadores

Voz 1284 00:00 hola qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero acaba de terminar Carrusel deportivo y aquí empezamos una temporada más la Liga dos mil dieciocho dos mil diecinueve que acaba de arrancarse

Voz 1375 00:44 segunda jornada de Liga tengo para que todavía Dani Garrido que acaba de terminar que vuelve a enarbolar Ariel buenas buenas

Voz 0458 00:50 sólo dos jornadas de Liga llevamos sólo hay dos equipos que han gana los dos partidos sabéis qué dos equipos a ganar los dos partidos Real Madrid Fútbol Club Barcelona

Voz 2 00:59 empiezan pronto marcando distancias salvo que mañana que quedan dos partidos por jugarse para que termine la segunda jornada salvo que mañana gane el levante su partido al Celta o bien Athletic Club o bien Huesca que se enfrentan entre sí también consigan la victoria serán los dos únicos equipos de momento en esta segunda jornada que hayan ganado los dos partidos acaba de terminar lo está habiendo en Carrusel el Girona

Voz 1375 01:21 no Real Madrid cuatro buena primera

Voz 2 01:24 parte del Girona pero en la segunda el Real Madrid ha sido un torbellino ya acabado goleando en Montilivi uno cuatro con goles de Ramos de penalti batirá hoy lo ha marcado a lo Panenka dos de vencer de Benzema y uno de Gareth Bale para determinar el partido en Sevilla también con empate a cero el que era líder hasta ahora de primera ha empatado en casa sin goles ante el Villarreal acaba de terminar todos pendientes de la lesión de Escudero que se ha caído en los últimos minutos de partido ha caído mal todos pendientes de ese codo está Boris ante Ortega hay Fran Roquillos les pregunto habla Julen Lopetegui en directo en Movistar Plus

Voz 1576 02:07 pero la idea el planteamiento ha empezado cuatro

Voz 3 02:09 a partir de ahí no son partido son complejos complicados ante un buen equipo como es en Girona en su campo con con muchísimos conflictos colectivos ya el año pasado uno entregado no voy con cosas nuevas es un equipo complejo y complicado hoy arrancado bien usados metido un gol pronto en esas puso un poquito han tenido incluso la posibilidad entre el segundo y luego no somos incontrolados pero ante los hemos producido a base de jugar y de tener fútbol italiano dos ocasiones de gol que hemos hecho hemos conseguido aceptar creo que el equipo ha reaccionado ante la diversidad hay y luego la segunda parte creo que del mundo pues muchos acreedores e desde el triunfo claramente sí que es cierto que a partir del segundo gol en Girona hacer un bajón pero también los méritos del Real Madrid consiguen que el resultado empieza a cambiar también el tipo de juego dónde está ese punto clave o en que cambia realmente el Real Madrid para llevarse el partido bueno quizá lo habría porque teníamos un poco de tranquilidad los dos pases y elegir el momento cierto es la segundo lo hemos tenido un poco más claro es cierto y con el marcador a favor siempre se juega mejor que el equipo ha tenido más tranquilidad vimos podido jugar con más claridad y un sido más el lleno no sobre todo muy bien la que parte Gustavo cosa muy complejas y complicadas como los mal cada partido es un mundo hoy sí bueno hemos conseguido superar esa dificultad el equipo tiene una buena mentalidad

Voz 4 03:27 tal todo no es nada sencillo colocó a uno

Voz 1375 04:02 palabras de Julen en directo en esa

Voz 2 04:05 la zona mixta de el

Voz 1375 04:07 estadio de Montilivi donde ha comparecido el entrenador del Real Madrid antes de pasar por la sala de prensa bueno tenemos hoy un Larguero versión reducida así que te cuento rápidamente antes de entrar en materia con El Sanedrín que además de esos dos partidos que acaban de terminar el Girona uno Real Madrid cuatro y el Sevilla cero Villarreal

Voz 0458 04:21 no se jugó esta tarde el Español dos Valencia cero

Voz 2 04:24 les granero de falta de Borja Iglesias

Voz 1375 04:28 por cierto el primer gol perico

Voz 2 04:30 concedió el bar porque fue una falta que lanzó Granero que botó dentro de la portería el colegiado tenía dudas después de repasar algunas cámaras del bar e decidieron que era gol he mañana a dos partidos como decía ocho y cuarto elevan Celta diez Athletic de Bilbao Huesca ha debutado Vinicius pero con el Castilla de dos cero a la Unión Deportiva Las Palmas a Las Palmas Atlético pero no ha sido él

Voz 1375 04:51 mejor día del brazo

Voz 2 04:53 el año que seguramente tendrá que todavía acoplando se a su nuevo equipo en ciclismo fuera del fútbol te recuerdo luego nos lo contará Marquínez y compañía segunda etapa Marbella Caminito del Rey ha ganado Alejandro Valverde en Fórmula uno ha ganado Vettel por delante

Voz 1375 05:08 de Hamilton con accidente para Alonso el que quedado fuera

Voz 2 05:10 en la primera curva Saenz Carlos Sainz ha terminado undécimo luego lo hablaremos también con Ponseti y con Pedro Martínez de la Rosa no ha habido motos por la lluvia

Voz 1375 05:20 o sea han suspendido todas las carreras

Voz 2 05:23 sí que no ha podido salir ni Moto2 y Moto3 ni Moto GP luego nos lo contará también Mela Chércoles ya antes y Rosa Montilivi y al Pizjuán hay que recordar también lo que venimos contando durante todo el día en Carrusel nuevos éxitos más del deporte español quedan menos de dos años para los Juegos Olímpicos de Tokio están

Voz 1375 05:41 es de los nuestros en casi todo

Voz 2 05:43 ha habido Piragüismo campeonato del mundo en Portugal e ha cerrado con cinco medallas e cinco medallas en el Mundial de Piragüismo el oro de E tres medallas de plata habido el oro de Carlos Garrote campeón del mundo en K uno doscientos

Voz 1375 05:57 tres medallas de plata en los doscientos con Craviotto y con toro

Voz 2 05:59 en K cuatro quinientos con Craviotto Toro Marcus Cooper es Rodrigo GER made dos mil con Paco Cubelos Iñigo Peña y el bronce del K cuatro mil con Cubelos Peña Rubén Millán Player roza España ha recurrido por cierto unas esta medalla pero finalmente eh nos hemos quedado con cinco Gentry el además Mario Mola ha ganado la penúltima prueba de las Series Mundiales de triatlón en moto

Voz 1375 06:20 tres acaricia por tanto su tercer título Moon

Voz 2 06:22 dial unos Jabato los que tenemos además de todo lo que está pasando en la Liga española doce y veintiuno está por ahí Romero y Javi Herráez en Montilivi y Santi Ortega banquillo en el Pizjuán eh

Voz 1375 06:35 por esto al Madrid Dani la primera tela con el Santos

Voz 0455 06:38 bueno me parece Manu que que es un partido muy condicionado por los dos penaltis que ha cometido el Girona decía Lope te dediques a base de generar el el Madrid bueno supo que si no al final estaba atacando ha sido dos penaltis absurdos el de el de Muniesa Hay sobre todo el de él

Voz 1375 06:51 muy inocentes en silla además muy claros que Cristina

Voz 0455 06:54 en no admitía ninguna duda es verdad que la segunda parte el Madrid ha crecido el Girona acusado mucho ese golpe del segundo gol después una maravilla parece que llegar Vielba hace muchos goles montará en muchos campos sí que va muchas boca me parece a mí creo que Benzema también está a buen nivel pero me parece yo coincido ahora lo hablarás con Romero yo creo que el Madrid tiene que fichar es decir que no yo creo hoy mucho no pero me parece que han cinco días Si es un delantero más alguna cosita ahí

Voz 2 07:22 yo creo que algo tiene yo creo que deberían fichar pero creo que no banal va a hacer eso es creo que no buena ficha el Rally llovió el banquillo me parece un buen quién un banquillo demasiado sub-veintiuno me parece

Voz 1375 07:30 eh veo demasiado demasiado

Voz 2 07:33 el Madrid tiene un equipazo y entiendo Gando en el Madrid hablan de que tienen un equipazo y un gran once titular porque creo que lo tienen y hoy hemos vuelto a ver prueba de ello con Isco y con Asensio otra vez titulares con Modric suplente pero me parece que hay un salto importante entre lo que se ve en el banquillo y lo que se ve en el equipo titular en el campo ahora creo que necesitarían fichar un lateral izquierdo para Marcelo e un recambio de Benzema

Voz 1375 07:57 es verdad que está Borja Mayoral yo creo que algún fichaje

Voz 2 08:00 qué debería hacer el Madrid que por cierto ha vuelto a tener a Keylor Navas como titular en la portería de Courtois que daba dábamos todo el mundo por hecho que

Voz 1375 08:08 va a ser esta semana de momento se aplaza

Voz 2 08:11 no sé si para después del parón de selecciones ahora sólo preguntaré a todos no sé hasta cuándo va a disimular Julen Lopetegui porque a corto al entregue para ser titular pero de momento hoy titular kilos Navas que ha tenido poco trabajo y lo ha resuelto bien hechos

Voz 0458 08:23 para dos hay una segunda parte bastante buena y una en el

Voz 1501 08:25 en el tramo final con la mano dura bajo un par de salidas mira en un momento clave del partido se ha marchado oportuno

Voz 0455 08:31 Carvajal una carrera larga ya es todo de libre sabía que el que estaba muy encima el uno de los que lo haré

Voz 1375 08:39 ahora le preguntó a todos se lleva la ambulancia a Escudero antes empezar con el Sanedrín banquillo hola muy buenas

Voz 0239 08:44 sí justo ahora desde la puerta de salida el estadio acaba

Voz 0985 08:47 a partir la ambulancia con Sergio Escudero dentro sumarse al hospital así que entre aplausos ha despedido a la ambulancia al público de Nervión

Voz 1375 08:54 a las puertas del estadio justo hace diez segundos eh no parecía fractura habrá que ver el codo tenía ahí totalmente salido pero vamos a ver acción horrible a luxación la han dicho Denise mirase porque venía al otro tenía una pinta tremenda sólo llevan en la ambulancia luego nos contará más detalle Fran Roquillos está a punto de empezar la rueda de prensa de Julen Lopetegui pero saludo a todos rápidamente Romero que sigue ahí en la posición de comentaristas en Montilivi o Romero qué tal muy buenas feliz año nuevo a todos los feliz año feliz e el año empieza mejoras pero esto es el año gallego muy buenas

Voz 1177 09:25 buenas noches bienvenida a mano algunos llevo ya dos semanas dándole

Voz 1375 09:29 el agua en la leche hombre por favor a que es cómo ha sido posible sólo dos semanas gallego pues feliz año patita bien pulido hombre cuánto tiempo Julio

Voz 0239 09:37 qué tal buenas noches a todos bienvenido Daniel

Voz 1375 09:39 sanedrín de los domingos de El Larguero está por aquí Mario Torrejón Don Mario hablado mano muy buena no sé si bienvenido sea visto sin embargo hay pensé que era el hijo de Mario Torrejón un chaval pero sigue siendo Mario Torrejón hay chaval muy joven sí señor en edad de merecer pues nada Torrejón aquí estará un año más está por ahí Miguel Martín Talavera o la tala a la barba de Mario

Voz 1453 09:56 te voy a tener fíjate hoy anoche ayer ahí en el en el

Voz 1375 09:59 metropolitano ahora hablamos de lo que pasó ayer en el partido del Atlético de Madrid en Barcelona Jordi Martí hola qué tal Voronin Manu buenas noches como éstas hombre

Voz 0985 10:07 muy bien muy bien gracias por gracias por una temporada más

Voz 1375 10:11 bienvenido también desde una Barcelona creció gracias por poner el césped de Zorrilla ayer así pero

Voz 0509 10:16 no gracias por una temporada más podrías especificar gracias por una temporada más tarde que temprano motivo motivo saltaba hablará Jordi

Voz 1375 10:27 Pino buenas noches también Marcos López está por ahí en Barcelona hola Marcos hola qué tal esto menos está mi derecha en Girona pasando frío en verano aquí está manga corta Montilivi en Barcelona estáis contigo estoy Montilivi está por ahí también Lluís Flaquer o la Fleck y muy buenas hola Manu qué tal muy buenas y me falta Pablo por lo tengo aquí hola Pablo muy buenas feliz año me parece igualmente nuestro Iturralde González hola Itu yo vivo aquí ya te he visto no sólo viendo sacando la espada y capeando todo lo que has podido vibrante

Voz 0239 10:52 dos de la tarde no habló Pinto entrando por teléfono todos los días

Voz 4 10:55 no son parece la primera tertulia

Voz 0458 11:00 le dio que dice Romero debatido dos veces con el en quince días en una dice que el Madrid tiene que fichar en otra que no va a haber

Voz 1375 11:05 pues eh y feliz año nuevo para cuando lo que me den al guionista

Voz 0458 11:08 feliz año nuevo para Pablo que para ella fue en Navidad cuando echaron a Cristiano exactamente ahora hablaremos también del de alguno más

Voz 1375 11:14 además el declive de Cristiano el mal que le ha hecho Cristiano a Benzema ya Bale ahora pregunto por ello por la portería hipódromo

Voz 2 11:19 dónde asuntos pero escuchamos a Lopetegui que empieza la rueda de prensa la empezado ya en el estadio

Voz 4 11:23 se está hablando de Keylor Navas y de los porteros de Courtois tengo muy buenos porteros

Voz 1245 11:29 y veremos qué es lo que pasa en el futuro pero nada más no no lo veo como un problema lo veo como una solución y con una gran competencia siempre gran competencia en cada posición en este puesto sale reforzado

Voz 4 11:42 la misma respuesta a la pregunta no es un problema sino son dos sí también ha hablado evidentemente yo te ha gustado cómo ha reaccionado buenas noches a todos fines cómo ha reaccionado el equipo en la segunda parte en la portería hay dando por la portería Courtois aquí porque y la

Voz 1421 11:57 sí

Voz 1245 11:58 tengo cosas en la cabeza pero iremos viendo no no no voy a desvelar ni decir que lo libios lo primero que pienso es en ir dando respuesta a los retos inmediato que tenemos en cada partido tres puntos son definitivos porque cada tres puntos son definitivos para la Liga no hay otra y luego pues iremos viendo pero evidentemente eh

Voz 4 12:17 tenemos pensado cosas y veremos cómo evolucionan y qué es lo que hacemos qué tal Julen a tu derecha Javier a raíz de la Cadena Ser en directo en El Larguero que preguntarle por el primer tiempo pues le ha costado al equipo coger el el el tino al al partido de la segunda parte ha metido Nacho por la izquierda y ha quitado a Marcelo era un tema físico un tema de de profundidad que quería con ese cambio no

Voz 1245 12:38 sí es verdad que yo creo que la pero parte hemos en cosas buenas

Voz 4 12:43 el momento difícil de partido hemos conseguido

Voz 1245 12:45 dar la vuelta mascota en alguna ocasión que otra quizá hemos concedió más canciones de las que debieran teníamos a una prisa Dakar pero la segunda parte el equipo también a través de desde el segundo gol ha tranquilizado hemos tenido un poco más despacio creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales el cambio de bueno pues queríamos apuntalar un poco esa banda habían metido ahora con con con con Portu y entendíamos quienes estamos apuntalar un poquito de simplemente esa esa situación se había más también solvencia en el juego aéreo podido son muy buenos en los cuadernos simplemente esa debidas

Voz 5 13:23 en con la en Miguel Ángel día de la Cadena Cope que Varane ha sido suplente los dos últimos partidos y Luca todavía no ha sido titular en ningún partido el falta un poquito no cuenta que tenderán contar del Mundial le falta un poquito todavía de forma para

Voz 1245 13:38 hasta el cien por cien pero es cierto que llegaron más tarde que que los compañeros aunque aunque Varane jugó la final es cierto pero como entendíamos que era un partido diferente especial pero llegaron con el handicap de de casi veinte y pico días de de diferente a sus compañeros pero poco a poco están entrando sino una semana entrenamiento la que viene también lo va a ser habrá pocas semanas que podamos trabajar de esta manera ir poco a poco pues seguramente irán entrando en el equipo no tengo ninguna duda pero bueno tenemos alternativas tenemos menos competencia y eso siempre es bueno para el equipo

Voz 4 14:11 cuarenta era para el diario La República de Uruguay Montevideo me gustaría preguntarte porque puedes no tuviera suerte hace partido esférico Valverde que opinión tener él en este poquito tiempo que te ha tocado estar en el Real Madrid y el también porque vienen recién subiendo era juveniles que opinión puedes comentar me dediqué quise se a futuro para él es un jugador muy joven gracias tuvo una inmejorable

Voz 1245 14:32 de inmejorables tanto a nivel profesional como a nivel personal creo que tienen todos los componentes para ser un grandísimo jugador nuestro equipo

Voz 4 14:41 las dos propio Dios te dé aquí en directo el Girona año pasado en un partido en en su plenitud del equipo qué diferencias ven entre aquel Girona que he visto hoy

Voz 1245 14:50 el conoce de Vigo Girona es un equipo muy bien cocido lleva tiempo los Jorge llevan tiempo trabajando juntos ha llega un entrenador que que que sabe muchísimo de él

Voz 0458 15:00 de tratar a la pelota y darle lo que éste

Voz 1245 15:03 qué necesita Ivo no es la pruebas tan

Voz 0458 15:05 qué

Voz 1245 15:06 en que la primera parte que no la verdad ellos son podido hacer el segundo gol en nos han vuelto a posar muy complejas muy difíciles por eso le doy valor al triunfo porque hemos sido capaces de superar a un muy buen equipo desde mi punto de vista

Voz 4 15:19 gracias servirá la rueda de prensa

Voz 1375 15:21 David enseguida vamos a resumir lo que vayan diciendo también el resto de técnicos para empezamos el tiempo de verdad

Voz 1421 16:19 te pasado a ver un buen partido y al fenómeno poco seguido pero esta temporada estamos en el inicio hemos hecho un gran partido siguiendo los tres puntos Marcelo

Voz 7 16:30 después de los partidos de Liga dos victorias como se van asimilando los conceptos de Lopetegui

Voz 1421 16:35 bien estamos en el buen camino estamos en el inicio temporada pero yo creo que que estamos en el buen camino hoy vamos a seguir así mejorando cada partido

Voz 7 16:45 como artista como has visto a Keylor Navas G Marcelo que se está hablando mucho de la portería hasta dos mil Courtois hoy están en el banquillo Keylor de titular con dos provienen cómo está llevando ese tema y sobre todo cómo ves a Keylor

Voz 1421 16:55 bueno yo yo veo muy bien tenemos dos porteros no para prestar el el el el equipo de Telemadrid no no cabe ni decidir no tomara esta decisión pero kilos de Estado Fontàs y voy y me alegro muchísimo sí me ha sorprendido yo respeto las decisiones el míster yo quería seguir estaba bien para seguir estoy cien por cien el respetaba de hombres hemos ido la primera parte Marcelo el equipo un locales una banda derecha con Courtois posibilidad concreta para Podemos

Voz 4 17:39 los cifras del yo creo que todos

Voz 1421 17:41 los partidos son complicados y no saben que yo su mucho ha costado un poco al inicio entendernos hoy como como yo subo tengo que atacar no es conocer las las coberturas pero funcional lo lo más importante es que no hemos encajado más goles que hemos encajado uno pero es un algodón los importes son los tres puntos si vamos a ver lo que hemos hecho bien por seguir haciendo lo mal parados

Voz 8 18:10 pero la respuesta a los que preguntaban cómo se van a hacer goles sin Cristiano es hoy no dos de Benzema uno de de Bay evidentemente están en un momento de forma extraordinario los dos estados está muy bien

Voz 1421 18:23 la temporada pasada también estaba muy bien porque no se juega sólo con un jugador suena con conoce con veintidós veintitrés veinticuatro estas es un equipo con la verdad que sí cristianos por el filme los Nuggets el mundo unos decir eso porque estaba aquí todos lo saben lo que que se echa de menos jugar con el mejor jugador del mundo pero estamos en el mejor club del mundo con los jugadores también mejor

Voz 1375 18:49 jugador del mundo para Marcelo Cristiano Ronaldo que ha dicho que el día sorprendido que le había quitado y Lopetegui estaba para jugar todo el partido jugar los noventa minutos vamos con el tiempo de debate

Voz 10 19:04 el antihéroe y las redes sociales Twitter twitter rumba El Larguero facebook facebook El Larguero

Voz 11 19:14 a Pedro Sánchez no se contrae

Voz 6 19:16 es lo matamos oigan te cuento hasta que se murió solo han vivido

Voz 12 19:21 además es el viaje a las personas rescatadas que vienen en el barco la ola de los derechos de la mujer que había llenado las calles las plazas que a tan alta parecía tan fuerte

Voz 16 21:09 el Larguero con Manu Carreño

Voz 17 21:12 no y Therese todos un montón de cosas que decir que tenía ganas de hablar y de opinar promotor cuestiones pero está hablando ahora Karim Benzema a Javi vamos es el escucha porque yo les escucho está con un micrófono de bueno de artista Si el escucháis

Voz 1421 21:28 como suponemos en dirección a ver con con esta victoria muy importante para nosotros sí sabemos que son puntos con lo importante fuera de casa entonces vamos a Putin

Voz 7 21:39 Karim que ha habido cambio esa temporada Cristiano no está a vosotros arriba ti en concreto como te influye en números en goles quizá Cristiano marcaba mucho pero ahora en juego tú notas que te sientes sobre el campo algo más cómodo o qué ha cambiado para ti sin Cristiano

Voz 1421 21:58 pero tú tienes que saber una cosa el fútbol no es sólo goles fútbol es ganar partidos jugar bien fútbol los delanteros para mismas importante es ganar este año bueno no voy como siempre pero somos un equipo yo por ejemplo me vaya a intentar marcar muchos goles para ayudar mi equipo pero el primero es

Voz 7 22:32 hola Carey Majid directa arrancó estabais avisados venía esto pasaba aquí perdisteis divinidades avisados y que hoy se ha notado un poco más de motivación en el equipo

Voz 1421 22:44 no ya el año pasado en el que pasó ya está está terminado este este año queremos hacer buena buenas cosas en la Liga como he dicho antes impartido llevo porque el sumido al muy muy fuerte en casa ser bueno

Voz 7 23:03 ya careo aquí decías aquí aquí tu derecha decías ahora que el fútbol no sólo les antes Marcelo ha dicho que sí que se echaba de menos a jugaron el mejor del mundo no se siento opinión crees que el Madrid el madridismo ya puede olvidar a Cristiano

Voz 1421 23:21 no puedo olvidar a Cristiano que ha sido un carrera muy muy importante Madrid diste mucho mucho goles como como en dicho Marcelo es uno de los mejores del mundo pero ya tenemos que pensar a otro equipo y otros jugadores

Voz 18 23:39 la pregunta es si

Voz 1421 23:42 viene las radios vale perfecto ahora dejamos Nicolás radios

Voz 4 23:45 están ya con nosotros pero Karin buenas noches te iba a preguntar en Se habla mucho de la necesidad de fichar a otro nueve otro goleador cuál es tu opinión como delantero centro de referencia en el Real Madrid sonríe carecemos

Voz 1421 24:01 siempre sentí otro delantero otro medio otras defensor Madrid el mejor Kindle desde hacía seis años que estoy aquí trabajamos en este equipo para ganar títulos este año buen jugar más que otro voy a intentar meter más que el año pasado siempre cómo trabajamos

Voz 4 24:44 mal aunque humor que a ver si mejora

Voz 1375 24:47 hay el sonido que se están cruzando a dos líneas diferentes no sé de quién estaba hablando como Benzema diciendo poco también lo que estaba diciendo antes de ir a las radios echando de menos a Cristiano pero sí que es verdad que están dando ese paso al frente al menos en el campo

Voz 2 25:02 tanto Bailey Benzema Ivonne hasta

Voz 1375 25:05 están dando el paso de comparecer en la zona mixta yo hasta que no veía Benzema mucho mucho tiempo pero mucho tiempo eh después del partido Benzema para el año pasado separó en algún partido de Champions recuerdo oí poquito más eh

Voz 1501 25:16 paso al frente también de eso que no estaría mal se haber que sí

Voz 1375 25:18 hablando escrito ahí está ya en todo el año pasa

Voz 1421 25:21 dado tenía a Chris por eso este año no estaba entonces que was a las cosas

Voz 0455 25:26 es más cómodo o estás igual sales al campo más cómodo más incómodo al no tenía referencia de Cristiano tú cómo te sientes al terreno de juego después de nueve años con Cristiano al lado

Voz 1421 25:34 bien bien con mucha mucha confianza físico bueno entonces lo puedo repiten las dos cosas buenas y hasta el año Karim que tienes menos competencia

Voz 4 25:44 ya está Borja está Bale

Voz 0239 25:46 eso te obliga

Voz 19 25:48 a cuidarte más evitado

Voz 0239 25:51 sobre todo lesiones eso es inevitable pero cuida

Voz 4 25:54 arte más estar más centrado en el fútbol y otra curiosidad los penaltis como los voy a tirar

Voz 1421 26:00 como siempre a como siempre he hecho claro que los cesiones a veces son son mala pero yo me cuido yo quiero jugar siempre con con mi equipo entonces para los penal ahí Sergio yo entonces cada partido

Voz 20 26:17 sí sí ya nóminas la tablilla ingrese el nueve ciento veinte minutos en Tallin noventa minutos otro día noventa minutos hoy

Voz 1421 26:27 además trae más torcida no pero es muy importante para un delantero de juega todo el dolor partidos cifras muy cifras es muy delgada muy sino no sé si estás más delgado que la temporada pasada y cuántos goles crees que pueden marcar este cuántos goles no se voy a intentar siempre meter goles da asistencia a mi equipo para ganar

Voz 0455 26:55 no pues es es Karim Benzema que se marcha Sáez entre hasta fino como siempre Se va el francés el delantero que bueno pues sí asume que tiene que marcar más goles se debe sonriente tranquilo y seguro de sí mismo a Karim Benzema que este año va a llevar la responsabilidad del gol con Gareth Bale también evidentemente Marco Asensio que para mí junto con Keylor han sido los dos mejores del Real Madrid

Voz 2 27:17 ha marcado a treinta y dos de los treinta y tres equipos a los que se ha enfrentado en la Liga y les ha hecho ciento veintinueve goles

Voz 1375 27:23 es verdad que lo de vivir bajo el paraguas de Cristiano

Voz 2 27:25 Se acabó es que no le queda otro quedaron varios frentes que está obligado a ello porque antes Cristiano marcaba cincuenta y el marcaba diez y no pasaba nada Si este año Benzemá marca Díez alguien le va a decir no eres el nueve del Madrid así que

Voz 1375 27:38 de momento empezado muy bien es la mejor noticia para no

Voz 2 27:41 vi que él y que Bale estén éste de nivel eh

Voz 1375 27:43 pero los Gobierno Romero y a todos nos van a cortar en cualquier otro con algún brota pero el tiempo de San tiene que tenemos hoy reducido rápidamente seguir como somos muchos

Voz 0239 27:51 decíamos al rápido y yo creo que bueno lo del partido me parece que es evidente el Girona superior en la primera parte de los dos penaltis han allanado el camino de un Real Madrid que en la segunda ha estado muy bien espectacular con una Asensio y con un Isco fantásticos que el Real Madrid aquí se dejó puntos en campos como éste que este año tiene pinta de que se va a dejar menos no estoy de acuerdo con Marcelo sí dice que está al cien por cien no ha visto la primera parte en la que Portu le ha hecho un traje en un partido de Marcelo que ya hemos visto muchas veces pero yo era muy evidente lo de fichar o no fichar yo creo que el resultado de hoy no tiene que encubrir para mí las deficiencias que tiene este equipo en ataque porque el primer cambio en ataque durante toda la temporada va a ser Borja Mayoral si no se ficha yo creo que eso para el Real Madrid no es suficiente

Voz 1375 28:35 el gallego bueno yo

Voz 1177 28:38 todos los jugadores que escuchado desde el Real Madrid todos repiten un mantra

Voz 0239 28:43 permanentemente que es somos un equipo

Voz 1177 28:45 jugamos como un equipo la clave es que tengamos en la cabeza que tenemos que jugar como un equipo yo creo que hay algo del discurso de Lopetegui que se está viendo está en la cabeza de los jugadores del Real Madrid desde el partido evidentemente los dos penaltis han condición el resultado al Real Madrid le han venido muy bien pero luego en la segunda parte se ha visto porque yo he visto al Real Madrid por delante en el marcador son otras ocasiones Hinault tener la solvencia y la seguridad que ha tenido yo creo que esa esa colectividad prima más

Voz 0239 29:16 más que antes en el Real Madrid yo creo que ese es el sello

Voz 1453 29:19 de del equipo de Lopetegui lo de

Voz 1177 29:21 ficharon los ficha yo creo que antes no iban a fichar con esto se van a ver más reforzados en su idea de no fichar Benzema IVE hilvana marcar más goles pero ya veremos si llegan a los sesenta y cinco setenta que creen en el Madrid debe llegar aquí para terminar hoy el mejor para mi ha sido otra vez Marco Asensio cinco setenta

Voz 0239 29:40 en el Madrid que pueda llegar Bale Benzema pero ahí Asensio ya se ha echado contra de alcoholemia ha hecho

Voz 1177 29:47 sí otra vez ha sido para mí Marco Asensio el mejor Marco Asensio lleva tres partidos seguidos de titular en el Real Madrid y eso nunca había sucedido hasta ahora porque antes jugaba un partido bien lo que llevó al banquillo lujo a diez minutos

Voz 1375 30:01 este es su año Éste es el año de Assens estaba no

Voz 1177 30:04 es evidente que este jugador va a crecer necesitaba para crecer la regularidad ya veremos hasta dónde

Voz 1501 30:10 esto último de que dice la llegó porque al margen de que marque no no que que yo creo que al final

Voz 2 30:14 por inercia

Voz 1501 30:15 para terminar marcando por cómo juega el Real Madrid como intenta Lopetegui que presión arriba que yo creo que hasta ahora es el sello fundamental también un poquito más de balón más más elaboración menos partido el equipo también exactamente más juntitos irme a la sensación de que que dentro que Lopetegui expresión arriba para recuperar rápido posesión de balón e ideó que que aparte de eso que yo creo que esa manera de jugar Care irán cayendo los goles no sé si en esa cifra que dice Gallego posiblemente vamos a ver pero me parece que el paso más importante del tiene que dar Marco Asensio y que lo está dando que de momento lo está dando a lo mejor no con jugadas en que vayan a salir mañana en la repetición porque la metió por la escuadra con aquel gol al Sevilla en la Supercopa llama pero sí con con con poso de jugadorazo no pasó de de coger el balón de asociarse con Isco de pueda asociarse con Benzema asistirá Bale ese tipo de juego que necesita el Real Madrid porque la yo Cristiano evidentemente completar ese tridente atacante sí lo pues con Pedro Asensio fantástico sobre lo de fichar yo creo que es verdad el primer camión ataque como delantero como nueve será Borja Mayoral evidentemente no hay otro pero tiene tantas alternativas el Real Madrid hoy no estábamos en el campo que basta no

Voz 1375 31:15 hoy veinte de momento siguen estando Isco y Asensio claro

Voz 1501 31:18 el ojo o Asensio van a caer de ese de titular que ya le Lehtinen a uno de los dos el banquillo tienes hace Ceballos en el banquillo que evidentemente lo que te digo que Borja Mayoral Lucas Vázquez es otras alternativas que no es un nueve está claro que no es un delantero centro que vayas a poner uno por otro vale pero que hay alternativas suficientes en el resto del terreno de juego como para mover piezas Ike noches de menos tantos ese fichaje que reclama eso según

Voz 2 31:38 duro pero que hay piezas de un montón de esquemas variantes pero como para suplir los goles yo creo que el Madrid necesita comprar gol no sé si con estos ese van a marcar los cincuenta goles que marcó Cristiano repito Areilza muy bien Benzema y Bale pero el Madrid no está

Voz 1375 31:53 falto de gol después de los dos últimos años

Voz 1576 31:56 no no es que lo que está claro es que el equipo sea de descapotable

Voz 2 32:00 perdona lo digo en el llegan metido cuatro si se había cometido cuatro pero digo veis que con Bale Benzema y Asensio lo que sea

Voz 1576 32:07 se pueden subir suplir los cincuenta que marcaba Cristiano lo que esa normal es el poso de normalidad que será dado a la salida de Cristiano en siete ido el mejor jugador de de tu historia posiblemente eh

Voz 1375 32:17 bueno yo no he visto jugar pero el mejor de la historia del ramo

Voz 1576 32:19 Arish ha ido a un poso de normalidad que a mí por lo menos eh me asusta no sobretodo me asusta porque era un jugador que ha sido absolutamente decisivo en los títulos europeos de los últimos años pero los últimos dos duros que conserva el drama de nueve años Si se va Cristiano no ha venido nada es evidente que la plantilla del raid es peor es peor aunque hoy a las cuatro el Girona y aunque esa aún Getafe ramplón dos cero pero el primer título de la temporada a una final europea dieciocho años hincha ir lo que está claro es que eso aún dejó al Richi es que

Voz 21 32:54 eso es

Voz 1375 32:55 eso es lo cierto Álvaro Benito tiene el copyright

Voz 1177 32:58 no no no no ha dudado en tu barrio de pequeños no seis hijos escucho nunca supo a poco

Voz 1375 33:03 primera final gran al Harrison muy mayor

Voz 1177 33:06 ese mismo soy muy mayor los dos no os preocupéis por eso no ha disuadido a los que te voy es que

Voz 1576 33:12 da un poso da da la sensación de que el lo primero primeros peor y lo segundo que yo creo que los partidos decisivos en el tramo decisivo de la temporada tienen que echar de menos a Cristiano por eso Lou lo preguntabas tú que resumiendo evidentemente tiene que fichar

Voz 1375 33:25 porque les faltan cosas que que que lo peor está por ver si habrá que verlo y Jordi Julio osea evidentemente

Voz 1576 33:31 más sin Cristiano es peor habrá que verlo

Voz 1375 33:33 para ganar a al Girona contó al respeto para ganar en Valladolid

Voz 0239 33:37 el año pasado con este iba al mar exactamente Barbara como Cristo

Voz 1375 33:40 el periódico eso cuando llegue el momento de la verdad no cuatro partes importantes de la temporada

Voz 1453 33:44 a ver si esto le es suficiente al Madrid que repito eh

Voz 1375 33:48 yo creo que no van a fichar a nadie yo rompo la luz aunque

Voz 0239 33:50 el tres segundas saluda aparte de Shaq es evidente

Voz 21 33:53 es es que desde que están en la primera

Voz 0239 33:56 plantilla del Real Madrid Mi Gareth Bale ni Karim Benzema han logrado jugar una temporada completa por diferentes problemas fundamentalmente físicos esa es la cuestión al margen de los goles que vayan a meter si va a ser la primera en diez creo que yo a Benzema y cuatro que llevará a lo cinco si van a ser capaces de jugar los partidos que juega Cristiano Ronaldo yo sinceramente y ojalá me equivoque creo que no

Voz 0985 34:17 Jordi yo creo que esta estudio es hoy han aparecido claramente en la primera parte del partido el partido del Madrid en Montilivi no se puede analizar sino tenemos muy en cuenta que el Girona le ha dado los dos penaltis al Real Madrid ha sido una actuación muy ingenua en este sentido en estos dos penaltis dado el Girona pero antes de esos dos penaltis que han provocado desplome del Girona que habíamos visto que habíamos visto a un Real Madrid impreciso a un Real Madrid con con con un Girona que se plantaba con una gran facilidad en su terreno de juego aún Madrid nervioso aún Marítim preciso a un Madrid que se pasaba a balón al pie yo creo que estas dudas estas incertidumbres son las que Madrid tiene que disipar resolver insisto

Voz 0458 35:00 el análisis del partido sino tenemos en cuenta

Voz 0985 35:02 ha habido dos penaltis que han sido lamentablemente regalados por el Girona entonces Nos equivocaríamos el resultado final es consecuencia en gran parte de esos dos pinares

Voz 0458 35:10 la verdad es que los Planalto y fundamentalmente suele ser consecuencia de atacar y que te hagan una zancadilla normalmente

Voz 1284 35:16 a raíz de eso eso además a semana

Voz 1501 35:19 al pie también igual ser puede pasar a la cabeza pero normalmente al pie lo mejor

Voz 0985 35:22 bueno yo a raíz de los penaltis lo que hemos visto es un Madrid impreciso Un Marín nervioso con unos fallos en en en Nacho en el propio Ramos y especialmente en Marcelo que nos han sorprendido por cierto una patata caliente que ya dejó aquí para sacar a que los de la portería alguien tendrá que encontrar una justificación gorda porque sino no

Voz 0458 35:41 los encontraremos ante una injusticia

Voz 0985 35:43 bastante clamorosa porque hoy Keylor con Asensio así lo mejor de

Voz 1375 35:47 ahora vamos al tema la portería yo os pregunto a todos a Julio Flaqué y hablaban por ahí sí yo creo que

Voz 1133 35:52 contra el vicio periodístico de preguntar quién va a marcar los goles de Cristiano Ronaldo está la virtud del vestuario de decir que esto es un equipo que lo importante es ganar el tiempo dirá quién lleva razón no si El Vestuario o la insistencia de los periodistas que tenemos la duda permanente de quién va a marcar tantos goles no

Voz 0239 36:12 hoy lo han hecho no y eso es una realidad no

Voz 1133 36:14 Cristiano este año el Madrid ganó en Girona el año pasado con Cristiano fue fue incapaz de hacerlo yo me abono a la teoría de Jordi ya sé que ahora vamos a hablar de la portería pero sí que me gustaría que hoy Lopetegui revise el vídeo del partido vea a la actuación de Keylor y me diga si es justo que ese portero De Gea en la portería del Madrid

Voz 1375 36:35 no sé si hace falta Pablo Pinto y acabamos el tema de los goles que además vamos ya fatal de tiempo no debía terminar el fútbol digo que este debate está este debate perdóname Quique aún matiz sólo es un debate tramposo porque

Voz 1453 36:47 es verdad que en esto que somos eh

Voz 2 36:51 eh sacamos veinte debates el de el de quién Marc es que Cristiano Higuaín y Cristiano no hay nadie sólo hay otro tío que se llama Leo Messi entonces claro los estén oyendo dirán bueno pues no me de cincuenta y un tío de veinte de treinta y que metan más Bale que matan más Benzema no y más o menos nos acercamos a las cuenta pero es un tío de veinte o de treinta ya no juegan Isco o Asensio y vamos a decir ya está fastidiado Asensio rato ya están Fathi sea quiero decir si traemos Sao sí en el Madrid dice venga traemos un delantero B30 goleó el que se a poner nombre que queráis será para que juegue Benzema Bale IS delantero ya no juega Asensio o ya no juega Isco y cómo están esperando a Aimar que es al que están esperando ahora es verdad que faltan goles pero eh el el puzzle no es fácil de de armar porque entonces obra no Isco Asensio es frágil

Voz 0458 37:37 no desde el punto de vista creo de los rivales del Madrid en la Liga bienvenidos sean los triunfos del Madrid mientras siga abierto el mercado parece que que es bueno que el Madrid vayan ganando hasta que no fichen claro correcto básica Valle perdieron en casa porque porque al final el día que el Girona te ha bailado mediadora se escucha de Larguero que el Madrid tiene mejor plantilla que la temporada diciéndonos de falda Cristiano sin Cristiano

Voz 1375 37:59 luego creo que aquí hay argumentos para todos

Voz 0458 38:02 pero la diferencia es que se ha dicho aquí que hay mejor plantilla que el año pasado yo creo que son dicho hace unos minutos llegaron al mejor dicho eso no no no no abordemos gorra unas tapillas no ha dicho ver si está hizo el Real Madrid es peor este año he dicho eso está por ver

Voz 1576 38:17 la misma plantilla sin Cristiano ese va a ser vamos

Voz 0458 38:19 se pone en duda que la plantilla ha empeorado milita una plantilla sin Cristiano Ronaldo sin ninguna duda es peor el equipo va a ser pero el equipo eso pase pero un remiendo Pablo yo creo que estamos jugando una partida que es como cuando son las selecciones aquí ganan todos no porque al final es que son sesenta partidos que si al Real Madrid ha valido con Cristiano y sin Cristiano con esta plantilla para ganar las últimas Champions que no está nada mal pero es que la profundidad de banquillo que ha ido perdiendo dos años a esta parte le ha hecho quedar a veinte puntos del Barça temporada pasa es para mí lo clamoroso en Madrid tiene dos problemas uno los cincuenta goles de Cristiano o qué

Voz 1375 38:51 la venta o XXXV cristiano ya que me

Voz 0458 38:53 lo creo yo no voy a Madrid por favor hombre pero yo te llevas a veinte punto

Voz 0239 38:59 los en la Liga por profunda en el banquillo hombre Si

Voz 0458 39:01 no no no sí hombre la gran clave como los a no lo frena el primer tramo

Voz 0239 39:09 es por falta de interés a la competición no profundo algo pero si tú tienes un plan B con Morata con James Bond

Voz 0458 39:14 España que vayan a morder a lo mejor no queda pero falló el pero si juegan los mismos que te en que jugar en el plana no van con la misma gana con el mismo colmillo con el mismo hambre eso es vamos el matemático el año del doblete de Liga y Champions la clave fue que el miércoles jugaban unos hilos domingo jugaban los otros ya tiene Fedra me vale me vale para cuatro meses te vale ganó el año pasado ya no puedo hacer eso porque el había ido Morata sabedor James

Voz 0239 39:39 el estallido de acuerdo contigo que tenemos plantilla pero emotivo en el que el Real Madrid queda veinte puntos el año pasado no es porque tenga una mala plantillas sino la competición

Voz 0458 39:47 fue por eso otro tenía interés en ganar la Liga el año pasado muy parece que nostros poquito cuando nadie

Voz 0509 39:52 la mano pierde en La Palma no yo yo creo yo pasión seguro mira en la Liga va a ser el que

Voz 1375 39:57 M pasarlo mal rematadamente mal en Liga hasta Girona y en Girona ya vio que era imposible os pregunto y primero por la portería y ahora los hago la ronda todos que se que este debate está ahí sí vamos a ver cuánto tardan en ser el titular pero de momento hoy ha sido Keylor Navas antes Iturralde González de estábamos hablando de los penaltis ha dicho Karim Benzema

Voz 2 40:14 en los penaltis los vamos a tirar Ramos y yo

Voz 1375 40:17 hace ya veremos en qué orden es Kenny te pregunto por los penaltis los dos clarísimos luego sí que ha habido otra jugada la del gol que se ha concedido a

Voz 2 40:26 a Benzema que parecía que estaba en fuera de juego se consulta con el bar estaba en posición correcta eso es él

Voz 0239 40:31 la línea que ponen es una línea un poco convencido

Voz 1375 40:34 línea no no convencida no como a vale vale vale

Voz 0239 40:37 dice haber pero eso es grave no no no me convence la línea por creo que está en fuera de juego porque me lo tengo que creer pero la línea que han puesto no está por detrás de línea siempre estallaron lo de duda

Voz 0458 40:50 el Edward Dagoll Dagom perdona estas dice

Voz 0239 40:53 claro que es una línea manipulada no entonces qué línea es no no si te fijas la línea está en los pies de Sergio Ramos cuando la rodilla puede meter gol tendría

Voz 0509 41:02 en la rodilla de Sergio Ramos no había Christian Bale

Voz 0239 41:06 a ver no es decir la línea o lo vuelvo a repetir en la España con el bar con menos cámaras que tema de aviones

Voz 1501 41:14 la tirada desde el balón es siete veces bueno porque

Voz 0239 41:16 claro porque él lo que le gusta todo lo que están marcando es que está por detrás del balón

Voz 0458 41:20 he visto en la realización no de este partido pero de otros como una cortina que aparece en la que se ve que parte de los veinte cámaras claramente mejores

Voz 1375 41:28 eso está Dios como ayer gorrilla como ayer Zorrilla en el Valladolid como el o como hoy el partido Montilivi no hay tantas cámaras

Voz 0509 41:36 porque era puso pero son engañado austera

Voz 1375 41:41 toda esa imagen o esa imagen perdona Aíto que dice Pablo Pinto la puesto en el Twitter Movistar se imagen de la cortina esa en la que se ha puesto en su Twitter Movistar

Voz 0239 41:50 yo no yo no voy a entrar en el juego de de de pensar con respondiendo la julio detener esa sé que conspiraciones no esas teorías de la conspiración que generalmente te ni los periodistas cuando está el Madrid el Barça es mucho éxito

Voz 0458 42:02 yo me creo la línea no

Voz 0239 42:04 es el mejor puestas pero yo Coraline está por detrás por lo tanto gol válido si quiero hacer constar que entra en el bar aunque el árbitro salía un poco en una confusión de identidad porque en la falta que tiran hay una falta clara agrega Veiga gran Bale en la falta al hace Pere Pons para Pons perdonaría esta no las verdad de hace Muniesa el amor está Pera ponga Bernardo Bernardo vale suta la falta justo para el partido es decir no tienes que para el partido deja que chute la falta sino las eh

Voz 1375 42:33 luego luego hacerlo establece alerones sí pero ha entrado

Voz 0239 42:36 el bar fue en dieciocho partidos entró cuatro veces el bar ir los cuatro supuestos ha entrado con fuera de juego o si eso no es para un gol si eso no es gol para la vida

Voz 0458 42:45 yo creo que ahí en la falta tanto foco controlado por el pinganillo

Voz 0985 42:48 Iturralde por lo tanto les tenemos que poner una nota positiva al bar lo digo porque acabo de escuchar de fondo la palabra verbena y no sé qué e esta forma de descalifica

Voz 0458 42:58 claro claro yo creo no no no no no es pero no les calificó en Si yo te ponemos el acento en la verbena hay que ponerlo no venga a meter un detenido en Jordi