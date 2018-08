Antonio, de Santiago: "¿Dónde están los manifestantes contrarios al aborto, que no salen contra los abusos sexuales?"

Voz 1 00:00 no no no

Voz 2 00:16 quién te están y De la Fuente les hemos invitado a reflexionar libremente sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica al perdón que ha pedido el Papa la respuesta de las víctimas

Voz 1778 00:26 las buenos días Jose desde Barcelona pedir perdón está bien y es necesario pero lo que no se puede pretender es que en dos días el daño que se ha hecho durante cientos de años se perdone por lo tanto muy bien bienvenidas las disculpas es difícil ser católico hoy día pues bueno pero la verdad es que hace mucho tiempo que PGB cree es hoy monaguillo porque no no he visto en la Iglesia realmente un sitio de paz sino de guerra siempre

Voz 2 00:56 de Cataluña Andalucía Antonio Fuentes de Sevilla

Voz 3 00:59 Papa Francisco claramente en contra de los autores menores pero la institución católica

Voz 4 01:05 llega muy tarde vamos a seguir con

Voz 2 01:08 nuestra amiga Conchita de Getafe Madrid creyente practicante que nos da su opinión y comparte una experiencia

Voz 5 01:13 a mí sí me parece muy bien que el Papa haya pedido perdón a todos los fieles la todos los que les ha hecho daño algunos sacerdotes lo que el Papa debe de hacer es echarlos del sacerdocio porque eso no puede ser yo te voy a contar un caso mio que me pasó yo estuve en el colegio acechan Martín interna ya había dos párrocos mio como me había sido un poco que tenía sueño yo tenía entonces trece años como me vio poco que tenías voy me invitó a su casa porque tenía una casa en el jardín particular del a dormir la siesta yo les dije no padre cualquiera denunciaba hizo que en esos casos no no se podía denunciar Dani porque además tampoco me creerían menuda fama iba a tener dio en el colegio

Voz 6 01:50 de Galicia Diego A Coruña precisamente ayer veía un documental de la Guerra Civil española donde explicaba muy bien como la inmensa mayoría de los españoles más vivíamos porque nos dedicábamos a trabajar en el campo y el campo era de cuatro señoritos cuando quisimos cambiar eso uno de los primeros que se opuso fue

Voz 7 02:08 de la Iglesia la iglesia que vive en el miedo la iglesia que está desfasada de la iglesia de que todos lo esconde la Iglesia que no nos corresponde la Iglesia que ya no pinta nada y Antonio Sánchez

Voz 1778 02:19 bueno profundamente católica Irlanda

Voz 8 02:22 es como puente los mayores disparates cometidos por la Iglesia no cuentan las películas las hermanas de la Magdalena los chicos es San Judas o Filomena e históricamente damos de apoderamiento hemos visto miles de personas en manifestaciones anti aborto pero nunca manifestaciones se mueven masas contra los abusos sexuales es decir siempre adoctrinados y protestó por lo que a mí me interesa tanto de que no se note lo que realmente sucede

Voz 4 02:50 Manuel Murcia en la cárcel parte taxativa e inmediatamente de su cargo la cuestión radica en que las víctimas tengan protección Amparo cobijo de una forma clara y que su testimonio nunca sean minusvalorado ni mucho menos me lo pues merece nuestro respeto cariño y comprensión gracias

Voz 2 03:14 hacía así Mari Cruz Vitória

Voz 9 03:17 o sea que no todo es como los partidos políticos con una mano y vende donde adiós Icon otra el diablo yo tengo la suerte de de no ser creyente pero claro que todos saben cómo clítoris todos pero yo lo que sí creo es que la Iglesia católica debería modernizarse y eliminar el celibato y dejar que los cosas que el que quiera secas que no quieren los fracase ir punto y nos habríamos ahorrado toda esta situación