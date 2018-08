Manuel Almenar: "La Moncloa está enmendando a la ministra de Justicia”

Voz 0027 00:00 Manuel Almenar buenos días hola buenos días presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura es un gran embrollo pero hemos entendido explicarlo lo lo lo mejor que hemos explicado fantásticamente ustedes perciben una rectificación en ese comunicado de La Moncloa

Voz 1 00:14 absolutamente hay un cambio de actitud que yo creo que debe ser calificado como acertados y absolutamente necesario en la medida en que permite conjurar los riesgos que para la integridad e inmunidad de la jurisdicción española es decir para la soberanía al propio Estado español comportaba la decisión apuntada el pasado jueves

Voz 0027 00:33 creen que la Moncloa esta enmendó la ministra de Justicia

Voz 1 00:37 sí yo creo que la comparación entre la nota de prensa el pasado jueves con la nota de prensa ayer no lo deja margen a la duda en Si leemos la nota de prensa de el jueves ese establecían decían determinados reparos a la intervención de de la Abogacía del Estado designando un despacho de abogados local en Bruselas fundamentalmente dos en primer lugar es es decía que esa personación quedaba condicionada a que en el momento de admisión a trámite de la demanda la autoridad judicial belga como acaban de diseñar al ustedes mencionar a hechos argumentos relativos a la instrucción realizada por el juez del Tribunal Supremo español sólo en ese caso se producía la personación y en segundo lugar ese es que excluía de esa personación cualesquiera referencias a lo que se denominaban actuaciones privadas que el juez esas declaraciones son manifestaciones fundamentalmente las que acaban de reproducir ustedes en en una cocalera tras la realización de una conferencia en Oviedo en eh con esos lodos en matices la intervención del Estado quedaba absolutamente fuera de lugar porque porque al contrario de lo que ocurre en nuestro país lo cierto es que en el ordenamiento Helga para admitir a trámite una demanda en lo que se produce es la convocatoria de la vista en esa vista las partes alega que a continuación el juez decide Fitch admite unos admite a trámite la demanda pero lo cierto es que para poder alegar obstáculos procesales para la admisión de esa demanda es preciso que las partes comparezcan antes los invoque sino no invocan antes de entrar

Voz 0027 02:17 desde el principio ya no se puede entrar no se puede entrar

Voz 1 02:20 de de si esperamos que el juez admita a trámite la demanda ya no vamos a poder alegar que Bélgica no es competente para enjuiciar a la jurisdicción española que es lo que están pretendiendo realmente los prófugos que han interpuesto demandas es la demanda no es un alemán la contra una persona particular que actúan en bueno en virtud de determinadas actuaciones propias y privadas sino va dirigida a cuestionar la jurisdicción española realizada por el juez del Tribunal Supremo es como si el juez de Pontevedra pretendiera revisar la corrección de una actuación de un juez supremo del juez del Tribunal Supremo inglés declara su responsabilidad esto es inviable no admite ningún Estado civilizado

Voz 0027 03:04 el hecho de que Llarena pidiera amparo fuera de plazo que a ustedes no les supone ningún reparo de eso

Voz 1 03:10 no porque se trata de una petición de amparo que es necesaria para poner en marcha el funcionamiento de el convenio firmado en el año dos mil diez entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia mucho un convenio de colaboración para la representación y asistencia de los miembros de la carrera judicial pero el Servicio Jurídico del Estado este convenio no se puede poner en marcha en tanto no se produzca una petición expresa por parte del Consejo por parte del interesado ni eso con independencia de que hayan transcurrido cualesquiera otros platos lo lógico es esperar a que el Estado se hubiera personado por si para alegar esa inmunidad de jurisdicción si el Estado no lo hace es el interesado el que debe solicitarlo expresamente

Voz 0027 03:55 ustedes creen que ya arena en ningún momento se extralimitó al pronunciarse en público en una conferencia privada sobre una cuestión que él mismo estaba instruyendo no habría sido más fácil decir este tema lo estoy destruyendo pronunciar sobre esto

Voz 1 04:06 eso hubiera sido una posibilidad pero lo cierto es que en la propia demanda se omite buena y eso Pa negre leve cuál es la actitud que que hay detrás de de la interposición esa demanda demandas y se omite que el juez comienza diciendo que él no se pronuncia respecto de ningún otro caso que aquel está conociendo y que en en el asunto en el que está conociendo los presos lo son en virtud de actuaciones que en principio revisten indicios racionales de criminalidad es decir está actuando en el ejercicio de funciones lo lo absurdo hubiera sido que dijera lo contrario

Voz 0027 04:38 el Gobierno ha puesto en contacto con ustedes antes de anunciar este cambio absoluto a qué atribuye que la ministra Delgado Ministerio pusiera pegas en un principio a defender o a costear una ofensa hay arena en lo que ellos consideraban un tema particular

Voz 1 04:54 lo atribuyó al desconocimiento sobre los puntos en primer lugar al desconocimiento de de cómo funciona el procedimiento civil belga y en segundo lugar al desconocimiento del contenido de esas declaraciones que se decían privadas y que de no son absoluto privadas y lo cierto es que no es que lo diga yo es que la propia Abogacía General del Estado tanto en su informe de treinta y uno de julio pasado como en el informe de diecisiete de agosto de este mismo mes e insistió en que no estábamos ante ningún tipo de declaración esos manifestaciones privadas sino que eran manifestaciones íntimamente ligadas al ejercicio de la jurisdicción al por parte del juez