"Notamos una mayor llegada de cocaína a Galicia desde Colombia"

Voz 0027 00:00 cautas sean incautación este año es muy probable que en España ese supere la cantidad de droga que ya se sacó del mercado en dos mil diecisiete sólo en cocaína la policía consiguió evitar que llegaran a las calles XXXI toneladas al año pasado y a pesar de que la atención mediática política en relación al narcotráfico sea redirigir

Voz 0264 00:15 todo en los últimos años hacia la costa de Cádiz

Voz 0027 00:18 una de las mayores vías de entrada de cocaína por barco en España sigue estando en Galicia esta mañana hemos invitado a Hoy por hoy al inspector de policía Alfredo Díaz buenos días infractor hola buenos días que es jefe de grupo de GRECO Galicia los Grecas son los Grupos de Respuesta Especial de la Policía Nacional para el crimen organizado que para entendernos son los policías que luchan contra el narcotráfico es el jefe de grupo en Galicia que ha participado además en dos de las operaciones recientes que mejor evidencian que el narcotráfico en Galicia son Historia de fondo con protagonistas que van que tienen que vuelven que nunca dejan el negocio hablamos de la detención en los últimos meses de Sito Miñanco hace sólo unas semanas este verano de los Charlines es increíble que en dos mil dieciocho todavía estamos hablando de Miñanco y sobre todo de Manuel Charlín que tiene ochenta y cinco años vamos ahora eso pero antes comisario en algún momento ha llegado a no parar pero sí descender eh la cantidad de droga dentro de Galicia

Voz 0264 01:19 como en los últimos años pues los hechos y las operaciones que hemos realizado por demuestran que el flujo de entrada pues sigue estando sigue estando muy activa y los grupos a pesar de fragmentado un poco y cada ahí diferente grupo que operan con diferentes tipos de sustancias pero bueno siempre la cocaína pues siempre llama digamos a a los mismos de siempre habrá que la

Voz 0027 01:45 el foco mediático e también el foco político está dirigido hacia Algeciras hacia la provincia de de Cádiz ha ha aumentado el número de entradas por Galicia eso redirige los flujos

Voz 0264 01:57 hombre yo creo que la ruta Si sigue siendo constante digamos Til gravó basamos básicamente en intentar de desarticulada por los grupos que más afectan a las costas gallegas

Voz 0027 02:10 ahora mismo cuál es el clan más activo en Galicia

Voz 0264 02:12 cómo están los de siempre pero pues digamos los los nuevos en ARCO lo grupo habló más jóvenes pero que como hemos visto en las últimas operaciones pues colaboran con los con los mayores digamos que es un negocio familiar en la última de ten en la última operación por ejemplo

Voz 0027 02:28 pues hemos detenido a mucha gente padres hijos que operaban en la misma organización la última operación es la de los Charlines si así es a criterio de la policía cuál era el papel que jugarán los Charlines en en esa red porque han quedado en Libia

Voz 0264 02:44 dad al que da libertad pero vamos nosotros tenemos motivos en base la investigación que participaron en el entramado no sólo en tráfico de drogas y no organización criminal que es el derecho que nosotros os los delitos que le imputa imputados pues estaba estamos en la fase de intentar demostrar

Voz 0027 03:02 eh

Voz 0264 03:03 con diferentes medios pues que en su partido

Voz 0027 03:06 dio factible porque se precipitó la operación que se a bordo del barco sin esperar a a pillar con las manos en la masa a todos los que participaban en el proceso y que iban a recoger la mercancía

Voz 0264 03:17 en principio la de nuestra previsión era esperar que llegara a entregar al barco gallego que había salido pero tuvo problema el barco nodriza que llevaban la mercancía hay una proveerá técnico y por seguridad tuvimos que decidir abordar

Voz 0027 03:31 era el propio barco de los narcotraficantes el que tiene un problema dentro de eso ustedes ante la posibilidad real de que el barco empezar a hundirse o pasará algo tuvieron que actuar si así es hacia donde iba la droga hacia Galicia que si esa cantidad que llevaban eran dos toneladas y media eso es es una dado cuánto había costado o cuánto beneficio les habría supuesto a los narcos

Voz 0264 03:55 salvo porque yo lo compran digamos a en a cuatro mil dólares en origen una vez que llega a tierra española apoyas que multiplicará por muy bastante cantidad y a lo mejor hay en España nada más tocar tierra bosón veinticuatro mil euros por kilo hablaba del kilogramo cuatro mil dólares en origen a una vez que llega a territorio español a empezar a la suma de a partir de veinte y veintidós mil veinticuatro mil euros

Voz 0027 04:20 de dónde venías a Drogba Trinidad Sudamérica y el propietario de la droga en si tienes en el momento en el que ustedes tienen en el barco quién es el que pierde el liner

Voz 0264 04:31 en principio el grupo gallego se dedicaba aportaba el transporte y luego el alejamiento en tierra ahí Iker quién organizaba fue el de un ciudadano holandés que tuvimos en Málaga que pensamos que solo únicamente puso la sustancia pero no hizo parte de no no fue el comprador

Voz 0027 04:50 digamos que el el comprador final tendrá que venir después de que

Voz 0264 04:54 tuvieran éxito de la operación y intentaban introducir a Coco

Voz 0027 04:57 bueno es verdad que los Charlines quedaron fuera de esa operación porque no tenían dinero suficiente como para invertir y que lo que dejó claro fue un papel cómodo de de de asesores

Voz 0264 05:09 sí digámoslo conseguidores que pidió la situación económica de los Charlines tampoco les permite realizar una operación de este tamaño es imposible que ellos no supieran nada como ha mantenido han dicho que es un error que que ellos no sabían nada bueno eso lo que dicen ellos nosotros tenemos por es diferente motivos que sí apuntan que si sabían y por eso decimos el detención en los detalles que hemos ido conociendo de esta operación consta incluso una reunión en un tanatorio para los preparativos de la descarga Si bueno son lugares típicos cementerios tanatorio pues son muy se sienten muy seguros allí sobre todo en Galicia puede se por poca o frecuencia en un cementerio a lo mejor a doce de la mañana día de diario pues por eso aprovechan ese sitio para sentirse seguro ir realiza la la Reunión con total seguridad están notando una mayor llegada de cocaína de este de este Colomé en concreto sí en principio sí pues de los últimos años la fumigación de los de los las plantaciones adivino desastre radicados entonces es la producción de la cocaína está en aumento

Voz 0027 06:15 el hecho de que hayan desaparecido las FARC ha aumentado la producción de cocaína

Voz 0264 06:21 no en principio del grupo pues la Farah podía tener parte de negocio pero bueno yo lo grande es grupos en las bandas criminales allí en Colombia siguen operando no da igual jugar un volumen que aquí en España vemos grupos español

Voz 0027 06:36 es más pura la cocaína que llega

Voz 0264 06:38 no depende manda más o menos va va siendo la misma porcentaje nuestra calidad

Voz 0027 06:44 voy a saludar a dos personas que han sido testigos históricos de la evolución del narcotráfico en Galicia el primero además protagonista de esa evolución es el juez José Antonio Vázquez Taín buenos días

Voz 2 06:54 buenos días tarde con vosotros

Voz 0027 06:56 igualmente y también la periodista iba a decir Elisa Lois prevista del país una de las entrevistas que más años lleva dejando por escrito esa evolución del narcotráfico en Galicia Elisa buenos días señor Vázquez Taín en qué se diferencian los clanes de la droga de hoy de los de hace dos o tres décadas

Voz 2 07:14 el origen hoy exactamente clanes lo que hay son gente con peso específico dentro de lo que es el el la delincuencia de de transporte de cocaína con unas porque es muy determinados es decir que se dedica a la intermediación se la intermediación a la financiación a la organización al que lleva una rama marítima pues puede ser un lancheros que tiene su tripulación puede ser pues proveedora armador de barcos es decir cada uno tiene un papel no existen clanes cerrados porque hay personas que trabaja muy para los Charlines mañana para los Sito es decir se puede trabajar para diferente sobre responsables por decirlo de una manera no son ese perfil que tenemos tan acostumbrado en las películas de la mafia que hay gente que se dedica el narcotráfico entre unos ochocientos ochocientos cincuenta por mucho que se les detenga van a seguir decirlo llevan en el ADN es no saben hacer otra cosa porque también es la forma que tienen de sentirse importantes

Voz 0027 08:02 siguen teniendo estos grupos no clanes no sólo ha dejado claro esto es estos grupos sean tienen una jerarquía es muy clara cómo eran los ochenta en los noventa que había un un capo que mandaba y los demás y seguían sus instrucciones

Voz 2 08:15 no lo que vieron que tenía la clave es decir el que tenga el contacto con Colombia y que tengan la posibilidad de promover la cocaína es el que tiene la clave ahora no hay una jerarquía aquí lo que hemos de ver en una posible en una situación que es muy muy frecuente que uno sobre organizaciones o un grupo indeterminado empiece una operación a lo largo de la operación pues alguien se quede fuera pues por rencillas que no llega a tener la capacidad suficiente como ocurrió en este caso supuestamente hablamos siempre en presunción de inocencia con los chavalines y entonces he quedado fuerte no hay una jerarquía las con los ajustes de cuentas vienen más por traiciones personales que protecciones al grupo lo que lo que sí que ha cambiado y eso sí que hoy lo notamos mucho más es el hecho de que viste la presión que han tenido en Galicia hay una mayor diversificación vecinos encontramos pues con campos repartidos por toda España tratando de desviar la atención oiga si me voy del foco de depresión la función policial quizás me deje de perseguir a mí no entonces es lo único que ha cambiado el resto pues lo tenemos un poco igual luego que que que se han tenido que la clandestinidad con lo que vimos lo que vivimos al finales de los noventa y principios de los dos mil hoy es imposible villanos son los reyes de la calle

Voz 0027 09:18 Elisa el narcotraficante de hoy ya no tiene esos aires de grandeza de exhibición que venía Miñanco Oubiña

Voz 3 09:26 no yo creo que ya son mucho más discretos aunque en algún momento bueno pues en patrimonio a aflora no pues a veces puede que tengan muchas empresas Si que la policía descubre bueno pues que tenía un gran gran capital aunque lo tengan a nombres de otras personas no pero ese alarde de de riqueza ya no ya no lo vemos sobre

Voz 0027 09:54 propiedades una de las cosas que más sombra del caso de los Charlines es su obsesión por recuperar el patrimonio que déseles embargo por parte del Estado y que han estado pujando por él en las subastas públicas

Voz 3 10:03 pues sí así es como como ese inició una segunda operación contra ellos o tercera mejor dicho porque ya desde el año noventa y cinco que se había intervenido todos sus bienes y después en el dos mil quince vio que como no suele pudo embargar decomisar perdón todos sus bienes sino embargar los pues ellos esperaron a que esos embargos que hicieron de de empresas importantes relacionadas con la conserva ahí el la depuración de marisco poder recuperarlas y entonces e intentaron hacerlo a través de testaferros que fueron las subastas entonces fue cuando la policía descubrió todo estoy y ahí se inició bueno pues la la la última operación contra ellos por blanqueo de dinero

Voz 0027 10:59 señor Vázquez Taín cómo se explica usted que Manuel Charlín a los ochenta y cinco años haya vuelto a negocio

Voz 2 11:08 si el no es que haya vuelto es que no lo dejó nunca una de las cuestiones que que que se habla hay no explica nunca bien es el tema de la dispersión de presos los presos los narcos gallegos son sufrido ese mismo técnica podríamos decir penitenciaria hay que dispersar los que padecemos realización porque es no siguen trabajando aún dispersando los pero siempre se detectó y de hecho hay muchas muchísimas operaciones se llevaron yo llevé algunas operaciones dirigidas desde mi juzgado en donde teníamos que investiga la gente que que desde la cárcel participaba en una en una operación dispersando los es cuando se consigue pues que que tengan más dificultades pero ni siquiera así se les elimina el problema es el fenómeno es decir ellos son Free ha vivido un fenómeno que que en Galicia es eliminó radicó en el sur todavía no se ha conseguido que es el respeto y la admiración social hace veinte años ellos será los buenos nosotros éramos los malos tenían el respaldo de la población y hemos conseguido que la población entendiera que el narcotráfico no trae dinero lo que trae es es desgracias hemos conseguido eh que que la gente entienda que la aplicación de la ley es bueno es bueno y es beneficioso para pagar las sociedades sólo han perdido pero ellos de que después de haber vivido todo eso creen creen que que que que que su trabajo no es tan malo sean auto concienciado de que no somos delincuentes unas víctimas siguen haciendo lo que han hecho siempre intentando recuperar ese dinero para para para vivir como reyes claro

Voz 0027 12:25 mientras haber conseguido acabar con esa aceptación social les preocupa que ayer en un un rebrote de no sé cómo decirlo una fascinación adolescente hacia los viejos narcos a raíz de series de eh se ríe magistral ya en nuestra época los malos siempre es un misterio que lo vivió

Voz 2 12:46 estamos éramos los malos nosotros hombre el todas las películas el héroe el narcos Jonas nosotros somos los que utilizamos todo tretas para para cazar los Manoli yo no tengo miedo es a ese repunte de la sociedad es decir yo creo que la cultura es una una forma de eliminar esa ese peligro en la educación y la cultura de los jóvenes es lo que hace que que entiendan que los caminos cortos no siempre son no siempre son positivos si llevan llevan un poco a a al desastre es decir vida delincuencia no es cómoda en Galicia lo que tenemos es un fenómeno que en estos momentos está en el nivel que yo creo que cualquier Estado democrático de Derecho tiene que mantener es decir un fenómeno en el que no ex no se puede eliminar nadie nadie tiene una varita mágica para eliminar ni las violaciones y los asesinatos en los robos ni el tráfico estupefacientes todo delito es innato en el espíritu humano porque somos ambiciosos porque la gente es el Le gusta más lo el camino fácil pero al menos lo que tienes que evitar es que ese es delincuentes campen a sus anchas que esos delincuentes sientan una impunidad o que el delito supere a la presión social entonces ahora mismo lo están dentro y lo que estamos viendo es decir mantienen su actividad pero con relativa frecuencia se les está metiendo en prisión prisión ya de una forma muy muy clara ver esto no es como otras operaciones que que que se hizo más ruido que efecto judicial ahora desde los años dos mil y pico estamos viendo sentencias sentencia sentencias y cómo se les va a deteniendo en cada uno en una operación con pruebas se introduce en prisión cumplen y sale nuestro mecanismo lo que él con la justicia

Voz 0027 14:19 hay hablábamos de narcotraficantes que incluso desde dentro de la cárcel siguen operando es el caso le pregunto comisario de Sito Miñanco él cuando él sale en dos mil quince quedan semilibertad cuando pone a trabajar en ese parque de Algeciras ustedes ya sospechaban que él seguía en el

Voz 0264 14:36 otra tráfico si lo primero la primera salidas que realiza pues sí muchas coincide con viaje a viajes a Galicia y ahí aparte de visitar a la familia como pueda ser cualquier persona pues se reunía con sus hombres de confianza que como lo procedamos a la detención pues era lo que había caído ya con él las anteriores operaciones volvió a trabajar con la misma gente con la que trabajaba en veinte años antes si así es tanto los los gallegos digamos como el colombiano que fue detenido en Madrid de su entera confianza llegó a dirigir su urbanización

Voz 0027 15:07 la célula si pensamos que si los dos

Voz 0264 15:10 la lo lo los últimos los últimos coletazos de la investigan pues ya estaba en libertad pero vamos a los viajes Si todo apunta que el inicio de la macrooperación pues fue fue realizada desde la cárcel

Voz 0027 15:25 Elisa Laureano Oubiña está intentando hacer negocio ahora mismo vendiendo de pueblo en pueblo sus memorias esos camisetas lo publicadas este fin de semana como lo está haciendo

Voz 3 15:36 pues bueno el el al parecer hay una persona de su entorno que tiene una licencia para poder vender en los mercados y el bono pues se ha lanzado a hacerlo utilizando a esa persona o Bono esa ese Shelley esa licencia que tiene para ir por los pueblos mercadillos y está intentando vender su libro oí promocionarlo oí la expectación de muchos mercadillos lo que pasa que bueno mucha gente que no está de acuerdo otro Si bueno como siete de esta dividida a la opinión pública no por aquí entonces en el cree que está en su derecho porque tiene todo legal aquí bueno tiene derecho a la risa hartarse porque ya ha cumplido veinte años seguidos de condena por tráfico de hachís hay hay gente pues que piensa que no que sus está promocionando su vida criminal su pasado que Ike no no no

Voz 0027 16:44 es de recibo que hay hay derecho Elisa ayuntamientos que han evitado que que venda esos libros esas camisetas con su cara

Voz 3 16:51 sí sí concretamente en la Fiesta del Albariño con ella se le había otorgado una licencia bueno cuando vieron que era eh para para vender libros pues ese la será cerraron aquí bueno me consta que la intenta he puesto una denuncia contra el Ayuntamiento de Cambados eh penal e primero fue un por la vía de lo contencioso no sé a ver en qué queda esto en en otros ayuntamientos está vendiendo normal no no hay ninguno no muy inteligente para que no lo haga os la que está un poco la cosa dividida no

Voz 0027 17:32 comisario el nivel de violencia de los narcos

Voz 0264 17:35 eh ha crecido en los últimos años no en España logró ese nivel de promover en otros países no me debido a un accidente por ejemplo en la operación de Sito Miñanco fue puntual y tampoco era previsible por la persona que realizó

Voz 0027 17:51 dos compañeros suyos terminaron tiroteados y eso es como están están bien sí

Voz 0264 17:56 pues eso no no suele ser habitual en España que el la la gente cuando se va a proceder a la detención que alzar identificase previamente pues no actuó encontrar

Voz 2 18:05 en este caso lo creyeron que eran policías

Voz 0264 18:08 magistrados me ha parecido entenderle

Voz 0027 18:10 es que considera que el nivel en el que está ahora el narcotráfico en Galicia es el el nivel más bajo al que se pueda aspirar

Voz 2 18:18 no a ver siempre se puede aspirar a mejorar unos uno no puede sentirse satisfecho con su trabajo porque no eso se ha aburguesado muchísimo hay que seguir luchando intentar eliminarlo totalmente lo que sí consideró es que del de toda la historia que hemos vivido desde los años noventa la actualidad yo creo que es el momento en el que más controla hay hay algunos grupos no se pueden decir nombres porque sino unos se aventura una querella pero hay algunos grupos que que que todavía no han caído está ya trabajando oí yo me consta además hay que felicitar muchísimo de verdad que tenemos la mejor policía el mundo es es es nunca nos sentimos lo suficientemente orgullosos de las cosas que tenemos en España y hay que reconocerlo tenemos la mejor policía de trabajado con esta gente trabajo operaciones internacionales sin ningún respeto y una admiración en todos en todo el mundo en magnífico aprendes de los nosotros

Voz 0027 19:03 no no al revés eso es así Comisario siempre

Voz 0264 19:10 cómo vamos siendo muy cauto pero somos una de la mejores policía yo pero del mundo

Voz 2 19:17 y entonces lo que tenemos es el nivel el nivel en donde con este trabajo y con este con este constancia sobre todo en la constancia es que los vaivenes políticos a veces han afectado mucho este tipo de trabajo yo creo que de los últimos veinte años ha habido una constancia y esa constancia es lo que hace que estemos en el punto más bajo