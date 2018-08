Emilio Fernández García: "Hay que ser muy prudente para no caer en la trampa de Puigdemont"

Voz 2

00:13

bien realmente nosotros pensamos que el Gobierno cuando anunció el día veintitrés que España defendería ante la justicia a la inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles la posición del Ministerio estaba aclara quizá la aclaración que añadía esa nota haciendo referencia al asumir o no la defensa de el juez instructor ante los tribunales belgas pues será lo que contribuyó un poco la confundir a confundir y a generar este este debate que a nuestro juicio pues lo que favorece únicamente es la los intereses de Puigdemont de sus consejeros y que no deben magníficas eso su ocurrencia es decir es un este es un proceso civil que no ha comenzado que no sea admitido todavía la demanda Ike lo que trata es de desestabilizar a la justicia española es decir a nosotros no nos cabe duda de que una demanda así que cuestiona la decisión de un Estado soberano como España no puede prosperar en ningún país del mundo y lo que en ese sentido pensamos es que debe haber pues mucha prudencia mucha prudencia que se debe extender al propio juez instructor para mantener la apariencia de imparcialidad no es difícil imaginar que el objetivo de de este artificioso proceso no es un proceso en Bélgica contra un juez instructor por sus actuaciones lo que se trata de cuestionar es la imparcialidad y la soberanía de la jurisdicción española pero para luego ponerlo de manifiesto probablemente en Estrasburgo eso es una trampa en la que nosotros pensamos que no debe caer en el Estado que no debe caer el Gobierno y por tanto que como nosotros pusimos de manifiesto nuestro comunicado el viajamos por la viernes medio día lo que debe hacer el Estado es defender la soberanía independencia de la jurisdicción española puesto que en definitiva la demanda civil privada como se dice que sea formulado se hace contra una persona física porque ahí no se puede demandar a un Estado pero es simplemente una estrategia un estrategia para cuestionar nuestro sistema procesal