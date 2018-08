Ignacio González Vega: "El comunicado del Gobierno sobre la defensa de Llarena no era necesario"

la distinción es en el plano teórico obvia y necesaria en este caso es verdad que hay que distinguir entre sueño Llarena como juez Llarena como hizo en cualquier caso cualquier funcionario del Estado cuando actúa a título particular no tenemos porque los españoles a costa del erario público costear suele feliz pero en este caso en concreto bueno pues resulta que en este caso concreto nosotros evitamos que en hicimos un comunicado lo tras leer la demanda cosa que nadie había hecho hasta ese momento bueno pues entendimos que Agirre a Mike criterios pero que en todo caso insisto que es algo obvio que le hecho de que una persona en cuanto que es ciudadano en cuanto que particular debe de costear su defensa por las declaraciones que va a título particular

Voz 1

02:11

no a mi que esto es lo esperable lo que me preocupa es que ella sistemas judiciales como el belga que bueno en que puedan poner en cuestión el sistema judicial españoles demagógicas de un Estado democrático y que forma parte de la Unión Europea eso es lo que me preocupa eso y el hecho de que no estén homologados los sistemas judiciales a pesar de de la tal reconocimiento mutuo de la cooperación judicial a nivel europeo eso es realmente luego lo preocupante no yo espero que la jurisdicción belga Benita Iscar demanda toda esta historia se acabe porque no tiene sentido porque si una persona tiene que dirigir una demanda de responsabilidad a otra estamos hablando es serán los españoles el foro natural el foro competente es la jurisdicción española y no las de otros estado aunque sea un estado de europea