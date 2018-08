Daniel Monzón: "Yucatán es un gran viaje"

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 4 00:31 Luis Tosar muy buenos días buenos días bienvenido bueno Luis tú tendrías que estará acompañado hoy pero déjame que

Voz 5 00:39 Nos vamos a hacer una pequeña pausa íbamos a empezar por la actualidad más pura vale voy a empezar dando esto es muy de radio la información del tráfico en Madrid a tiempo real

Voz 6 00:47 muy bien vamos con una música de fondo

Voz 5 00:50 queremos conocer cómo está en este momento el tráfico en la M30 de Madrid Daniel Monzón director define muy buenos días

Voz 0461 00:57 buenos días pues aquí desde la M30 la cosa está despejando se pero creo que conseguiremos llegar el cinco

Voz 5 01:08 Daniel te tienes que decir a toda esa gente que dice que Madrid en agosto mola mucho porque prácticamente no hay tráfico

Voz 0461 01:14 pues que no tiene engañen no eso son leyendas urbanas

Voz 7 01:18 por ejemplo voy sin nada

Voz 5 01:21 venga del Monzón director de cine tendría que estar aquí sentado pero bueno Dani tú te quedas por teléfono nos vas contando lo vamos a ir actualizando el estado medida que te vas el cambio

Voz 0461 01:30 estamos haciendo lo estamos cogiendo Pías así llegaremos llegaremos a ver todo esto yo creo que lo conseguirá bueno no sé si vivo o muerto

Voz 5 01:41 no sé si estaremos aquí detrás del entre tenga a Luis Tosar vale si se me da bien pero quédate al teléfono vale porque por separado

Voz 4 01:49 son muy buenos pero juntos Luis Tosar y Daniel Monzón se han convertido en uno de los stands pues de de actor y director probablemente que mejores resultados ha dado al cine español en los últimos años los dos son responsables de esa magnífica película que Celda doscientos once del año dos mil nueve volvieron a coincidir en el niño en el año dos mil catorce y cuatro años después lo hacen ahora en Yucatán que es una comedia que se estrena este viernes treinta y uno de agosto

Voz 6 02:16 pero se

Voz 1358 02:16 sí

Voz 8 02:17 quiero que cierran sus ojos visualicen nuestro barco alejándose del cuarto permitan se disfrutar de tesis en sus filas

Voz 9 02:26 todo esto era así cuando nos gusta beber

Voz 6 02:35 el hijo de su madre no tiene código tiene palabra tiene vergüenza del tipo mira a manipular Piatti

Voz 4 02:45 si no se une comedia Luis ambiente da como hemos escuchado en un crucero en un crucero de lujo además crees y puestos a elegir en un sitio para trabajar mi diluir la distancia que separa a tener vacaciones detrás de currar está muy bien rodar en un crucero no

Voz 1358 03:01 está muy muy muy bien lo que pasa es que también como como siempre ocurre en el cine la parte de atrás es bastante diferente a lo que a lo que aparece después a ojos del espectador es cierto que nosotros estábamos rodando en ese crucero pero ese crucero había como dos mil y pico personas más que si realmente estaban disfrutando

Voz 5 03:19 nosotros estábamos trabajando

Voz 1358 03:20 entonces bueno nos buscamos la vida como podíamos para ir de por medio pero es cierto que gracias a eso tuvimos un viaje maravilloso arrancó en Recife donde rodamos unos cuantos días luego cruzamos todo el Atlántico parada en Cabo Verde en Tenerife luego llegamos a Barcelona hay fuimos todavía dos cruceros pequeños mal por el Mediterráneo yo que jamás había tenido la oportunidad de hacerlo había tenido la oportunidad pero no había aprovechado pero pero fue maravilloso vivir esta experiencia lo gracias al fin y gracias a Daniel de Jorge Guerricaechevarría que es ocuparon describir una cosa tú como

Voz 4 03:53 le llegó te has pasado un buen tiempo embarcado

Voz 1358 03:55 embarcado es verdad alzando el Atlántico que han hecho muchísimos gallegos a lo largo de la historia más literalmente por mar Dani

Voz 4 04:04 tú sin quererlo has inventado casi mujer no era una película en un barco en movimiento parando en muchos sitios y con mucha acción a la vez

Voz 0461 04:12 sí sí me imaginarnos menos es verdad porque es un poco inclasificable evidentemente

Voz 10 04:16 el el género digamos que

Voz 0461 04:19 el que se engloba eso es comedia pero es una comedia que tiene también fugas a muchos géneros igual que el barco para en en Casablanca en México Brasil sin además también recala en distintos géneros no hay una parte de película aventuras de Tintín hay una película y hay hay hay también drama Eid ama porque la la comedia no no está reñida con el drama que ciudad que también muy romántica hay musical hay números musicales o sea que es como una especie como de de cóctel de cóctel de burbuja de entretenimiento como principio personaje del pianista de persona que invita a la gente a hubiera crucero invita espectador a disfrutar de la película habla de eso no que es una burbuja entretenimiento para que todo el mundo olvide durante dos horas sus preocupaciones ya cuanto salgan de la sala o cuando del barco pues ya les viene todas las hipotecas los colegios etcétera pero mientras están ahí dentro es una es una es una propuesta para disfrutar además hacerlo en grande y esto es un poco lo que

Voz 4 05:16 el cine no también es una burbuja entretenimiento después de la cual nos acordamos de todo lo que tenemos que hacer de nuestras hipotecas de nuestras obligaciones de dónde vamos a tener esa noche pero el fin es básicamente eso también

Voz 0461 05:26 eso es es osado tú tienes que invitar no tú creas un universo no como director y que esta tasa es que sea atractivo fascinante para espectador para que viva durante dos horas en ese pequeño universo quieres luego Yucatán es un es un universo y es un gran viaje buen viaje porque cuando terminas la impresión uno de que te has movido con ellos y que has de todas las escalas y tal pero también es una imagen un viaje emocional todos los personajes tienen un un pequeño viaje nuestra película o cuelan village el espectador lo hace con ellos ya que acaba conociendo todos los personajes tienen algo que decir Sense ese tipo de comedia que luego no se aparte de disfrutar

Voz 10 06:07 de entretener tenerte de divertirse de eh

Voz 0461 06:11 yo creo que te vas a casa con algo con algo que te ha contado con algo que te que te hace pensar y que te ha tocado que tenido que al corazón

Voz 4 06:16 me parece maravilloso Daniel que estemos hablando de que has inventado el about Movie que este es hablando de que que es fascinante que el espectador se mueva con los personajes

Voz 5 06:23 mientras tanto tute estés moviendo hacia la radio y nosotros estemos inventando la road Radio un poco dinero te movimiento oye ya hablando de la parte dramática que parte del presupuesto se destinó a Biodramina

Voz 0461 06:38 pues un tercio

Voz 7 06:44 es que no es

Voz 0461 06:45 arte porque podía haber sido mucho de algunos buenos actores y miembros del equipo se hubiera marcado terriblemente pero salgo una persona que no voy a citar que cargo tenía pero tipo

Voz 5 06:55 el actor protagonista no no no

Voz 0461 06:58 Ana para nada era era una era eso estaba en el equipo de cámaras que éste sí que es verdad que que tuvo un problema muy grande con el mareo todos los demás tuvimos muy tranquilo y no es cierto que nuestro poco una mar bastante en fin que no hubo grandes tormentas ni demás no pero pero sí sí tuvimos suerte porque podía haber sido un caos

Voz 4 07:17 la imagen que teníamos hasta ahora Luis de la más parecida a esto podría ser tú en la parte alta de ese barco que cruzaba la ría de Vigo en Los lunes al sol tumbado junto a Javier Bardem ahí también estas un tiempito embarcado pero entendemos que esto casi geográficamente y desde luego emocionalmente está en las antípodas de ese viaje en barco no

Voz 1358 07:35 en las antípodas que también hablaban esa película mucho de las actrices

Voz 4 07:38 no tiene nada que no tiene nada que ver

Voz 1358 07:40 no tiene nada que ver en cierto sentido porque al final como dice como dice Daniel muy bien dicho tiene fugas hacia muchos lugares la película indie también tiene una una fuga importante hacia la reflexión de lo que ha ocurrido con nuestro dinero en los últimos años Se habla mucho de eso en toda la película porque se habla de estafas se habla de gente afortunada a la que le toca la lotería se habla de gente ansiosa por conseguir dinero de gente muy codicioso en poco digamos a partir de todos estos sentimientos se van produciendo las los hechos que que acontecen en la historia todo eso es perdón dinero con dinero es algo que está permanente presente en nuestras vidas a veces por desgracia en algunas ocasiones de manera bastante justo menos mal porque en este caso lo que se cuenta mucho en Yucatán es que a partir de una gran suma de dinero que puede llegar a ocurrir ocurren cosas terribles

Voz 4 08:31 a pocos en este país donde precisamente no estábamos grandes cantidades de dinero en en cruceros el crucero era concebido como una especie de viaje de lujo que tenía grandes como lo es todo incluido tenía grandes partidarios irán desde tractores en la gente que desea es comodísimo y aquellos que dicen Ana yo perdona pero yo prefiero improvisar mi viaje ETA en cuál de los dos grupos estáis vosotros habéis hecho cruceros antes de embarcarse en un crucero profesionalmente digamos

Voz 1358 08:52 yo no yo no había hecho ninguno pero sin embargo tenemos gente muy cercana que sí habían está el crisol de los de los que están a favor que les trata además es el mundo no

Voz 4 08:59 yo creo que las reticencias se curan una vez has probado por lo que tengo

Voz 1358 09:02 sí a ver es que muy cómodo estarán un crucero sea todo está todo está a favor de todo está mano a digamos la oferta es la que hay es es ahí con lo cual tampoco tienes que plantearte muchas más cosas que no tienes que estar permanentemente pensando en planes yo sí es verdad que siempre ha sido un poco en mis periodos vacacionales de improvisar un poco oí poco a mi bola me gusta esa sensación de no estar muy atado pero es cierto que de repente esa opción es una opción que te deja descansar de manera absoluta conexiones Axel

Voz 5 09:31 el dato sabes contándonos Dani lo tiene que pensar nada

Voz 4 09:33 tiene una desventaja Dani me imagino que para un rodaje debe ser aún mayor que es convivir sin salir de una burbuja durante durante mucho tiempo convivir también pues claro habrá gente que se lleve fantásticamente bien y habrá gente que esté deseando saltar por la borda al tercer día hubo alguna algún conato de tablón

Voz 0461 09:53 entre nosotros no hay fíjate que esto es una cosa que a mí siempre me me me la tomo lo pienso mucho no cuando rodábamos Celda doscientos once y lo vamos a estar probando una tragedia con presos reales que ahora que hace el Real pero no sé cuántas semanas dio esto pues es una olla a presión que no está bien sea el fue Alcina fue muy grato y hecho incluso los presos que que que con los encontrábamos para hacer el motín disfrutaron enormemente era hacer un motín sin castigo sea que aquello fue un sueño para ellos lo sé

Voz 5 10:21 sí

Voz 0461 10:24 Valle iba a Dios mío sea vamos a estar enterrado exactamente cuatro semanas para cuando estás en Exteriores luego te vas al hotel entonces te puedes distanciar un poco del equipo heleno y tal si lo necesitas que porque yo la verdad que muy bien con todo el mundo pero la diferencia es que estoy aquí más tranquilo un rato tal era una prueba de fuego aprobó el fuego pero pero fue todo fabulosa mente bien lo que sucedió es que el primer día que lo que no es lo que no contaban los los tres más isleños que estaban allí embarcados se dio cuenta de que había un rodaje el primero es que fuimos muy astutos Illes que cortamos la música nos pusimos a rodar en el centro neurálgico de su diversión sin exactamente era la piscina con los bares y tal no y entonces esto dice bueno esto para suceder ya nos hemos embarcado a cruzar el Atlántico iban a esta estos mendrugo saquito son dos cosas Marie es durante estos catorce días entonces se amotinaron alrededor vuestro empezaron a gritar Moss música los vientos así

Voz 5 11:29 pero pasado Potemkin nunca te metas con la que hay un brasileño Dani estás como está el tráfico en qué punto estás ahora mismo

Voz 1358 11:38 no

Voz 0461 11:39 estoy que así

Voz 11 11:42 llama aquí tenemos agosto

Voz 5 11:44 vamos a poner un momento unos minutos de vale y haberse a la vuelta tenemos suerte ya están por aquí sino no sigue contando vas vale

Voz 5 12:17 Daniel Monzón al final no era para tanto lo de la M30 verdad bueno es que hemos hecho todo tipo diabluras es que no se pueden confesar la antena bueno todo buen reportero del tráfico te has conoces los recovecos ha sabido venir por atajos totalmente totalmente luego he hecho una carrera tipo Tom Cruise es estudiar que sabía que Tom Cruise cuanto más corre las películas más recauda medido cuanto ocurre en las de Misión Imposible calculado cuanta más distancia más recaudación debería por Dios no no no no

Voz 14 12:51 corrió lo suyo en el niño sí aquí en esta película hace hace otras cosas que no hemos visto hacer a Luis Tosar en el cine Luis Tosar protagoniza junto a Rodrigo de la Serna Joan Pera Stephanie y hoy Tony Acosta la última película del director a también e informador y reportero de Daniel Monzón una comedia que está llamada a convertirse en uno de los estrenos del año se llama Yucatán se estrena este viernes treinta y uno de agosto

Voz 2 13:14 de la familia el dinero es como una maldición

Voz 4 13:23 no quería ir nosotros estamos charlando antes estábamos charlando Luis yo era también con Dani que ha que ha llegado director y protagonista de la película quizá convenga empezar por mi parte siendo muy honesto que es por cuestiones del calendario de los pases previos que se realizan antes de las entrevistas yo no he podido ver la peli así que he tenido que hacerme un poco una idea de cómo es a partir de lo que me habéis ido contando a partir de los tráilers y a partir de mis referentes cinematográficos previos y claro si hablamos de una comedia que está ambientada en un crucero a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de un camarero negro con bigote así como lazo agitando una coctelera con esta música de fondo por cierto es buenísima en la canción de Lou Bout libremente traducida al castellano como sabéis como Vacaciones en el mar aquella mítica serie serán

Voz 5 14:16 aquella mítica serie de los setenta de los ochenta algo

Voz 4 14:18 como una telenovela embarcado una telenovela sobre las aguas parece algo Yucatán a Vacaciones en el mar evidentemente igual que un periferias mejores cócteles

Voz 5 14:32 voy a otro bueno por lo que he podido leer las claves

Voz 4 14:35 desde Yucatán son más o menos estas hay dos ex amigos estafadores profesionales que después de romper su sociedad por una mujer se reencuentran a bordo un crucero esto más o menos escuálido no

Voz 0461 14:46 sí sí es correcto correcto ellos estaban juntos no sería personaje de Luis Lucas Lucas Vega pues hay Rodrigo de la Serna que es Alberto Clyde Germain pianista

Voz 5 15:00 entonces esto

Voz 0461 15:01 dos personajes que eran eso muy amigos muy queridos y estafado van juntos en los cruceros no porque es un sitio a ver son cerrado en el que tú puedes reconocerá a los a los pardillos con mucha facilidad sacarles la pasta con todo tipo de artimañas sin tretas y trampas en su sociedad lleva muy bien hasta que apareció la una bailarina maravillosa del crucero porque los cruceros ya sabes que tiene espectáculos y ambos enamoró donde ella y yo también

Voz 16 15:29 con un golpe que salió mal acaba

Voz 0461 15:31 en la cárcel entonces tanto la ruptura por por sabes por la tirantez del triángulo más la pues se separara entonces decidieron que había que repartirse el terreno uno se quedaba con los cruceros del Mediterráneo

Voz 5 15:44 el Atlántico la película empieza justo el momento

Voz 0461 15:48 que el que se ha quedado con el Mediterráneo que es Luis vuelve al territorio del otro invade el territorio el otro por algo por algo Él dice que es por la chica el otro no se fía piensa que aquí hay un algo más escondido y hay es es un juez trampas constante de este trayecto por el Atlántico no entre estos dos estafadores esta chica que también tiene algo que decir que no es una simple mujer florero en absoluto

Voz 4 16:11 hay un punto de partida que se parece un poco a esa clásica frase frase del western de este crucero es demasiado pequeño

Voz 5 16:17 nosotros ni más y menos de cuestan también hay una secuencia casi Sergio Leone bueno pues partiendo de este punto para no ser

Voz 4 16:24 conclusiones precipitadas me gustaría que juntos fuéramos conociendo cómo es Yucatán a partir de otras referencias cinematográficas como esta que tú has expresado lo primero es esos dos ex amigos que sois tú Luis Rodrigo de la Serna con qué relación mantienen cuál es la relación que tienen entre esos personajes y os doy varias opciones son dos enemigos irreconciliables que quieren matarse el uno al otro como Batman y Joker lo ha cambiado todo es no sería más bien como un dúo Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito en los gemelos golpeando veces en el que uno de ellos es claramente más alto más guapo más fuerte y el otro es buen actor

Voz 5 17:00 en una situación crítica primero se negocia

Voz 4 17:05 o sería un dúo de esos que no se soporta pero que está obligado a trabajar juntos como pasa con Scaloni con Russell en tango

Voz 17 17:12 no que opina que con tu coeficiente a un desarmados sigue siendo muy peligroso

Voz 5 17:22 relaciones acercaría más es la que han tiene muestra persona pero yo claramente sois nuestros talones pero bueno voy a introducir estamos una posibilidad aquí tampoco está Robert Redford sin duda sin duda si queremos hacer lo más gracioso Bugs Bunny y el Pato apunta vale pues ya se lo hacemos

Voz 4 17:47 en de cómo es la relación entre los dos personaje vamos ahora a

Voz 5 17:49 a pasar a su modus operandi como suele

Voz 4 17:52 trabajar estos estafadores de forma meticulosa cuidada como lo hacen los protagonistas de Ocean's Eleven

Voz 18 17:57 bien lo bajamos por el asesor sino que superamos a los guardias armados entramos en la impecable infalible

Voz 4 18:05 son unos estafadores más bien torpes que al final acaban consiguiendo el objetivo casi por casualidad como Granujas de medio pelo

Voz 2 18:11 de Woody Allen tres necesito nuestros seis mil pavos necesito nuestros seis mil pavos

Voz 4 18:19 acoso más bien de esa clase de estafadores que utilizan bajezas y trucos de la calle porque los conoce muy bien como el personaje de Brad Pitt en el NATS herbicida amantes

Voz 2 18:27 reconociera

Voz 5 18:30 venga porque sino el último siempre reservamos suelo que sabe imitar vistas

Voz 19 18:37 cuál es el modus operandi

Voz 1358 18:40 yo creo que son poco mezclan realidad si no que sí que son metódico evidentemente lo tienen todo planeado pero bueno sobre todo en el caso de Lucas por ejemplo el que yo interpreto es un tipo que de repente aprovecha las ocasiones así con con cierta rapidez ese espontáneo no tengo una huevo lo reacciona lo cual también provoca que a veces no les salgan también como claras como a él le gustaría pero yo creo que sí que son bastante metódico es en general sean pillos metódica esperemos de cien

Voz 4 19:06 no tienen plan para todos sus verdad vale bueno por último qué pasa exactamente dentro del barco tenemos tres opciones hay una historia de amor al estilo Titanic mientras

Voz 2 19:15 todo se va a pique

Voz 5 19:20 no es un bar Carlos

Voz 4 19:26 qué pena que no hay una versión a flauta dulce destaca magnífica bueno nadie quiere estar dentro de ese barco como en Poseidón y los personajes pues intentan salir a toda costa del crucero

Voz 20 19:35 este barco no se detrás lo tengo nunca abajo cuál es el acceso vertical más cerca

Voz 4 19:40 el domingo tiene pero me encanta este barco no se mantendrá flote

Voz 5 19:43 poca bajo la es previsible

Voz 4 19:48 os parece más bien a Master and Commander y hay una guerra abierta sobre el barco en alta mar a cañonazos puros

Voz 2 20:01 qué tal se celebrase Prado

Voz 5 20:08 bueno como es I más D titánica hay más de Poseidón la A1 y la A3 la uno y la tres porque hay historia romántica o varias pero muy romántica entidad

Voz 0461 20:17 a esa sorpresa está muy inclasificable ahí es una historia de historias de amor y luego también hay una guerra cañonazos entre Lucas y Clyde Verónica abriendo todos se aquello es como

Voz 4 20:29 el sálvese quien pueda en esa burbuja que tú planteabas de la que no puede salir Navy en la que bueno pues en la que

Voz 0461 20:35 eh

Voz 4 20:35 se supone que es un viaje de placer pero me temo que en el fondo puede ser que no lo sea tanto para algunos de los de los tripulantes sobre los viajeros yo creo que me he hecho una idea bastante aproximada de cómo es la película pero pues también son elementos todos los que hemos comentado que podrían estar en un thriller yo creo que la película también tiene su puntito porque sabemos que es inter generacional no

Voz 19 20:53 el Inter genera acabamos del eh

Voz 5 20:56 pero ya empezamos ya empezamos con las etiquetas ya no lo bueno es que creo que Dani a pronunciar ya todos los géneros posibles bascular ir pero

Voz 4 21:04 lo que está claro es que es una comedia es una vuelta después dedo thrillers que habéis hecho juntos dos películas muy muy muy intensas cómo eran Celda doscientos once o El niño esta película ese parece un poco más aquella primera parte de tu filmografía que está relacionada con el robo más grande jamás contado tú te ha sentido como Daniel lo ese registro te pregunto si también tenías un poco de necesidad después de pasar por cierta intensidad y gravedad en los guiones por volver a relajar un poco el ambiente y dedicarte a la con

Voz 0461 21:29 sí la verdad es que sí primero me siento muy cómodo me me me conduzco en la vida con con el humor constantemente

Voz 5 21:37 las grandes amistades las si te quedas en los atascos conduciendo bueno de hecho incluso Celda doscientos once eran películas que tenían aparte de humor dudan

Voz 2 21:48 el recuerdo entrar

Voz 0461 21:51 en siempre las proyecciones cuando veía celda cuando Malamadre ese pasaba mogollón con el negociador no lo nada

Voz 5 21:58 se venía abajo gira de Rice sí sí sí sí

Voz 0461 22:00 además es maravilloso una película como al revés es decir células una película que era una tragedia cara pero que que que eso no es óbice para que no haya un poco de humor Roca por entonces esto es una película que es de humor lo que no quita que no para ver cierto suspense cierto drama cierta angustia que se yo creo que que la vida es así no la vida es un cúmulo de cosas y en el mismo día puedes pasar del

Voz 5 22:25 pisa al al al llanto

Voz 0461 22:28 y eso es lo bonito no que una vez que esté vivo que no se algún que no puedas una etiqueta hice raro no de una manera no no es una película que es una fórmula para nada no es una fórmula es ese es un retazo de de locura de vida de lo como quiera es decir el problema de luego le llegue luego

Voz 4 22:43 cuando sale el DVD ya que ponerlo alguna estantería en la

Voz 5 22:46 así es Compás varios copias lo pones en aventura romántico novedades

Voz 4 22:53 más vendidos una vez ir a una tienda de DVD es coger vuestras películas y ponernos a lo mejor delante

Voz 5 23:00 a la uno de la venta Yossi constantemente ya te da da una idea de lo de verla hay ponerle delante

Voz 4 23:13 su caso Luis como papeles de comedia pura yo recuerdo el de inconscientes aquella peli de Joaquín Oristrell junto a Leonor Watling en dos mil cuatro pero no recuerdo muchas cosas más de comedia tú tenías ganas de volver un poco ese registro tan

Voz 1358 23:26 sí sí evidentemente tenía ganas de la mano de Dani pues mucho mejor porque como él dice el humor aunque mucha gente pueda pensar lo contrario de mitin concreto el humor en particular a nosotros junto Nos mueve mucho entre siempre les sacamos mucha punta no mucho apunta casi todo lo que hacemos aunque estemos haciendo puro drama clara nos hemos reído mucho mucho mucho mucho a lo largo de digamos de nuestras colaboraciones en nuestra vida digamos en común

Voz 4 23:53 yo estuve Yucatán

Voz 1358 23:55 es casi la consecuencia también un poco de de de

Voz 5 23:58 venga ya ya ya sé

Voz 4 24:01 si nuestros oyentes han echado más o menos cuenta de cuántos géneros hemos ido tocando seguramente se sabrán que nos queda uno por tocar es el musical

Voz 5 24:09 y es que también está

Voz 4 24:13 esto es van a ver ustedes cantar a Luis Tosar algo que de hecho Luis yacía y puede que muchos de nuestros oyentes no lo sepan como cantante de su banda delas

Voz 21 24:23 el mundo ya no puedo con que lo que no pensara dice a una quedan

Voz 4 24:31 es volver del disco que edita estéis en dos mil once que aporta mi Luis aquí mejoras muchísima Josele Santiago de Los Enemigos

Voz 1358 24:37 leído como un pica Opazo Bueno viejos Él ha sido fuente inspiración permanente durante muchos años además estaba muy bien este disco que que no pues yo diría que las hablando están barbecho en barbecho un poco largo es verdad pero bueno provocado por cierta distancia geográfica toda la banda reside habitualmente en Santiago yo desde hace unos años estoy estoy instalado en Madrid Si sí la verdad que no no lo tenemos muy fácil para juntarnos bueno pero insisto es barbecho

Voz 4 25:10 no hay ninguna mirada en retirada siempre pues siempre puedes anunciar la retirada como Miguel Ríos ir volviendo cada vez que te apetezca

Voz 5 25:17 para la celebración de todos por cierto

Voz 4 25:20 un saludo desde aquí a Miguel Ríos bueno pues Luis Daniel muchísimas gracias esperamos que la película vamos a utilizar un término a Marino vaya viento en popa que a partir de este viernes treinta y uno de agosto podrán ver yuca tan la comedia de Daniel Monzón y protagonizada por Luis Tosar una comida de estafadores en un crucero por el Caribe con ingredientes de muchos muchos géneros y con una pinta estupenda así que muchísimas gracias por haber estado presentarnos la voz ha sido muy divertido