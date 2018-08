José Manuel Franco desconoce el contenido de la llamada entre Carmena y Sánchez

pues no sinceramente no estaba tanto hiciese produjo Si se produjo que sinceramente no tengo ninguna confirmación de que así haya sido yo el marco dentro de lo que es la normalidad democrática no que el representante máximo representante del Gobierno de España hablé con la alcaldesa de la capital del Estado sí sí que esa conversación me parece de lo más normal es normalidad democrática eso es todo lo que puedo decirle al respecto pero también puedo decir que nosotros socialistas de Madrid presentaremos nuestro candidato nuestra candidata que será elegido por las bases del Pacífico por la militancia eso sí que es esencial somos del único partido que tiene un sistema plenamente democrático para elegir a los Oscar

Voz 1

02:36

no no no no rotundo Armenteros nosotros no nos vamos a estar pendientes de la decisión desde el máximo respeto que tengo yo quisiera otros partidos el Partido Socialista no puede estar ni iba a estar pendiente de lo que hagan otros partidos midió a otras posibles candidaturas nosotros siempre siempre la señora Carmena o no se presente presenten aquí en presente en otras fuerzas políticas nosotros presentaremos un candidato que deciden las bases y que será un candidato o candidata ganador o ganadora