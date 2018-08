Sergio Peris-Mencheta: "Hablamos de los barros que provocaron estos lodos"

Voz 1826 00:00 no sé exactamente porque no le he visto el gesto en ese momento pero me imagino el de Sergio Peris Mencheta cuando Juan Carlos Coello decía

Voz 1 00:07 el grupo de dieciocho es es demasiado

Voz 1826 00:10 es excesivo e Sergio tu que juega a ver qué juegas en principio con seis personas pero que se llegan a convertir en algo más de ciento cuarenta personajes en las tres horas de de

Voz 1 00:20 accidentes cuarenta personajes bueno en la en la cocina que estuvimos el año pasado en Centro Dramático Nacional eran veintisiete actores ya no sé cuánto sabía en cajas técnicos a lo mejor llegábamos a cincuenta en total no yo creo que que que el trabajo en equipo en teatro es absolutamente indispensable yo cuando veo una obra de teatro y veo Ronaldos lo disfruto no obstante anti Ronaldo

Voz 1826 00:43 me gusta más un equipo te gusta más algo coral

Voz 1 00:46 me gusta mucho más la cantera cuando hay cantera cuando se respira cantera me gusta

Voz 1826 00:49 ya veo que de cocina también te quería hablar porque ese tiqui taca en en cajas entre bastidores y lo que salía lo que hay dentro o fuera ese ejercicio de coordinación milimétrica yo creo que ahí insiste músculo no en cocina y bueno pues lo has aplicado no sé si hasta dentro como cierto y a partir de ahora te exige es un cierto nivel de eso

Voz 1 01:08 te voy a te voy a confesar que yo creo que el músculo lo conseguir años antes jugando al rugby

Voz 2 01:13 el amigo te queda más remedio que Juárez ahí sí que depende tu vida de ello el otro lo también pero bueno pero pero incluso el otro músculo es lo de menos Enric

Voz 1 01:22 gente que no está especialmente que no son tan tan grandes pero que sin un equipo detrás es imposible

Voz 1826 01:27 pues vamos a hablar de de ese montaje sólo hablar de teatro porque es hablar de de la historia de nuestra historia de la contemporánea de la Historia de América de la historia de del capitalismo de

Voz 3 01:41 qué es lo que se sentó Ike

Voz 1826 01:43 es lo que se sembró que sirvió para que después estallara la gran crisis que todavía hoy acarrear de todo eso y aparte mira hasta de rugby de de política desde hoy la cosa va a estar muy completa enseguida nos vamos al teatro

Voz 1 02:26 las cuatro de la tarde veintiún minutos las tres mil

Voz 1826 02:29 dos en Canarias estamos tomando café esta tarde en la primera hora aquí con nuestra compañera periodista Maite Nieto que como acaba de llegar del extranjero de los extranjeros que decíamos antes pues se ha perdido el estreno de Lima Antrim Balada para sexteto entre exactos ya tienes entradas pero que se ha perdido que hostelería Sergio Peris Mencheta es el director adaptador de de esta obra de la que estamos escuchando esto qué es eso

Voz 7 02:55 ante Sergio pues esto es es uno de los

Voz 1 02:58 más de la función es un La

Voz 8 03:01 cultura hebrea y más allá

Voz 7 03:03 el hotel carácter religioso eh

Voz 1 03:06 en todas las celebraciones la música es un elemento muy muy muy importante mucho más que nuestra cultura y realmente hemos descubierto esto nos lo hemos encontrado evidentemente teníamos que a partir de ahí porque es una familia judía ortodoxa que desembarcan en Estados Unidos en el puerto de Nueva York en mil ochocientos cuarenta y cuatro con lo cual se rigen por la ley

Voz 9 03:26 sí está muy muy eh

Voz 1 03:29 Trincado en en su día a día los sábados por supuesto no abre los luto se respetan esto es uno de los elementos que Stefano Benni pone sobre la mesa para ver cómo se Brandes humaniza Andy perdiendo el contacto con las raíces no entonces como la idea era hacer una obra habrá que tiene muchísimo texto como tú si has podido comprobar si tiene más texto

Voz 1826 03:50 tendría una obra de tres horas eran

Voz 1 03:54 cinco son casi cinco horas en no tiene música pero yo cuando la descubro lo primero que pienso es joder esto con música tiene que ser la hostia sobre no sólo por por porque desengrasan texto sino además porque es un recorrido musical muy interesante son ciento sesenta y cuatro años de historia desde mil ochocientos cuarenta y cuatro a a dos mil ocho a la a la famosa hecatombe y además son exactamente son ciento sesenta y cuatro años de historia y un día porque uno se sabe practicamente en septiembre el trágico septiembre y entonces bueno este tema concretamente es el que el primero de los temas que suena hay que que nos llevan poco pues a esas raíz a esa a esa ortodoxia esa cultura y con la que ellos llegan lo que se traen de Baviera lo que ese tren de RIM par de ese pueblecito de alemán

Voz 1368 04:43 en hay nos acompaña prácticamente todo el primer acto para los despistado es lo que deberíamos decir es que claro hemos dicho el lema Anthropology pero no todo eso es si es la caída de Lehman Brothers que cuando cayó ya no eran los hermanos originales

Voz 1 04:57 integraría lente fíjate es un yo no diría que es la caída a la caída le dedicamos muy poquito porque la caída la conocemos todos digamos que

Voz 2 05:06 hablamos de los barros clara de los barros que provocaron estos pesos los dos esa Isabel estamos es una obra sobre los barros de estos

Voz 1826 05:13 los lodos los conocemos todos imagino que recuerdan si hacen tampoco hay que hacer tanta memoria nos iríamos al quince de septiembre de dos mil ocho momento en el que quiebra la compañía Lehman Brothers el cuarto grupo financiero más importante de Estados Unidos que es como es decir de del mundo capitalista desencadenando si es que algo no se olfatear allá desde luego desencadenando definitivamente una crisis económica ética social mundial que dura hasta hoy y que todos hemos padecido

Voz 10 05:46 me mandáis reto Zugaza tu voz Schumacher cuando al Open d'Estudiants limpiadores Chacho en de atentar

Voz 1826 05:56 es decir que este es el estribillo de la actualidad del mundo contemporáneo la CNE informando de la caída del siglo

Voz 1368 06:03 haga a mí por lo que he visto en alguna de las críticas que ya ha salido por ahí lo que me parece además es que pese Mencheta tiene mucho mucho arte para manejar una cosa que es el humor porque tres horas en un teatro con un tema duro que puede ser duro por mucho que sea la historia de una familia de unos hermanos la historia de Estados Unidos durante todos esos años sino lo tratado con un poquito de así vamos a hacerlo suave maneja muy bien el ruido del humor para que la gente entre un tema muy serio parece que lo hayas visto

Voz 2 06:34 no pero

Voz 1368 06:36 así es el mundo que era muy dura y era sí

Voz 1 06:39 bueno yo yo sí considero que que el teatro lo primero que tiene que hacer es abrir el corazón porque sino el mensaje que quieras que pase no pasa para empezar creo que el teatro tiene que tener mensaje tiene que hablar del presente de lo que está pasando y no tiene que pretende ser moralista ni ni condescendiente con el que estáis sentado ni ni ni panfleto tampoco creo en el teatro de panfleto realmente crea un teatro que hable del ser humano y de sus contradicciones yo creo que todos estamos lleno de contradicciones sí bueno esta es la historia de unos señores que estaban permanentemente en contradicción consigo mismos a ver cómo lo estamos todos al fin y al cabo yo creo que para poder llegar a hablar del ser humano oí que el espectador que estáis sentados sesenta reflejado hoy se produzca la famosa catarsis lo primero que hay que hacer es abrir el corazón y la manera la vía rápida para abrir el corazón es la risa claro en cuanto uno se da permiso para rehén en una sala de teatro es más fácil que que entre lo que tenga que entrar después

Voz 1368 07:35 luego sentirse identificado incluso con los personajes que les puedes llegar incluso a tomar cariño aunque luego piensen lo que ha pasado después

Voz 1 07:41 totalmente yo además creo que en esta historia es verdad que que empatizar mucho con los personajes de la primera fase de la primera etapa un poquito menos con los de la segunda en el digamos la tercera generación de Lehman Brothers que es la que está más cerca de nosotros ya no te cae también

Voz 1368 07:56 ya son más buitres al chileno

Voz 1 07:58 sí son más buitres pero yo creo que sí que se produce un algún muy muy particular y es que voy a decir a lo mejor una barrabasada pero Julio César Nos que tan mal como Napoleón a Napoleón no que tan mal como Mussolini según los vamos acercando nuestros días Nos vamos identificando con nuestra historia reciente y por lo tanto no nos parece vamos a es decir casi ciencia ficción os parece un cuento por lo tanto los personajes está más lejos en la historia nos caen mejor aunque ya son bastante particulares ya tiene sus particularidades ya empiezan a hacer cosas que no son tan luminosas que tienen más que ver con la sombra de de cada uno no a a a medida que va avanzando la historia evidentemente nos vamos acercando a el el la crisis mil ocho que yo creo que es una crisis donde no solamente nos hemos sentido engañados muchos yo creo que prácticamente todos los que hemos estado un poco al día no sentimos engañados sin y por lo tanto tenemos un gran rechazo con con con ese tema sino además que nos hemos sentido partícipes de algún modo porque porque es una crisis financiera y quién no tiene un dinerito en algún fondo ha especulado con una compra etcétera entonces yo creo que cuanto más nos vamos acercando a a a Bobby Liman que es el último de la saga que es que se murió su sesenta sesenta y nueve muchísimo antes de la quiebra de Lehman Brothers pero que ya dejó sentadas las bases de lo que iba a ser la el el infierno

Voz 1826 09:26 este es el ADN estado ahí no hay quiero decir a mi lo que lo que entre otras muchas cosas lo que más me atrapa de la narrativa la narrativa de la obra es que ves cómo llegan a esa América que estaba por crecer que está por unificarse que llegan con un gran olfato para los negocios pero que en realidad ese olfato para los negocios crece también en ellos en gracias a que tiene muy poquitos prejuicios para ir cambiando de sector para empezar con el algodón sí sí tiene sea dando para llegar a una guerra y luchar contra la Alemania clase con Henry Ford era un reconocido antisemita por ejemplo no para tocar todos los palos y para olfatear decir ahora me parece que los negocios huelen a petróleo y meterse en el mundo del petróleo todo eso en realidad es la como decíamos antes la simiente el ADN que ellos aunque ya no existan ninguno de la estirpe mil novecientos sesenta y nueve han dejado ahí él afirma no

Voz 1 10:16 sí es verdad que Stefano más incide en que en que cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers hace muchos años que no hay una sola gota de sangre Liman en el consejo de administración bueno para empezar desde el momento en que se crea el Consejo de Administración empieza a desaparecer la la la raíz digamos lo lo Brothers el Brothers de Lehman Brothers no es es curioso porque en Lehman Brothers presenta elegido a esa familia eso Stefano Machine elige a Halima hombres elegido o cualquier otra familia elige Lehman Brothers primero porque es son los los que gatillo en la crisis financiera digamos que la la quiebra de Lehman Brothers a la crisis financiera pero es que además se produce un hecho bastante teatral in bastante insólito y es que es la única marca que contiene la palabra Brothers lo cual es todavía más terrible no porque es una marca que estaba vacía absolutamente vacía que empezó llena de pues como se suele decir esa maleta llena de sueños con la que llegó el primero de los de los Liman a América y que se fue vaciando de contenido y hay que ir la maleta carecerá más grande pero que al menos cosas dentro no hay porque

Voz 1826 11:23 la historia está Wall quiero decir más Iris se permite alguna licencia Creative permite alguna

Voz 1 11:28 qué licencias creativas pero sigue estrictamente los hechos e incluso se permite hacer saltos atrás en el tiempo pero los indica

Voz 1826 11:34 los básicos es cuando se reúnen con Ford se quieren meter en el mundo de la del automóvil de la industria automovilística es porque lo hicieron cuando tocan cuando en cuando se cometen

Voz 1 11:44 cuando se me cuando se reúnen con Charles da o las entrevistas con salsa o que es que fue pues era periodista del Wall Street Journal pero es uno de los digamos y artífices del del índice Dow Jones es y bueno hay multitud de cosas hay cosas que hemos incluido nosotros personajes que he incluido yo porque me parece interesante Borja Borja

Voz 1826 12:03 a pocos

Voz 1 12:05 no si realmente porque porque me parecía interesante que de repente Bob Dylan eh apareciera por allí o que de repente Freud apareciera por allí porque de hecho estuvo en Estados Unidos justo en la época en la que aparece en la obra en la obra original no está Freud pero me parecía que era interesante que Phillips se encontrará consigo mismo Filipe es uno de los de los Liman quizá es el que impulsa definitivamente a la marca Lehman Brothers a a la estratosfera en pues él tiene un momento digamos psicoterapéuticos me parecía muy oportuno que coincidiendo con la visita de Freud fue en mil novecientos nueve a Estados Unidos pues que la sesión de terapia al propio Freud no es cierto

Voz 1368 12:44 esa que además en esta historia tú estás narrando los Lehman Brothers la historia de Lehman Brothers pero uno yo que no he visto la obra me estoy imaginando que eso puede llevar al espectador a imaginarse otras muchas familias de otros muchos países

Voz 1826 12:57 que podría ser la de Goldman Sachs perfectamente

Voz 2 13:00 sí digamos Goldman Sachs se va cruzando con Linares Brothers a lo largo de toda su historia es se van uniendo es uniendo

Voz 1 13:08 todas estas familias se terminaban casando entre ellos precisamente para potenciar más la marca o para para salir de un apretón son lo que son

Voz 1368 13:15 la retroalimentación de de de las clases no cabe la Abogacía del capitalismo vamos

Voz 1 13:20 que uno se pregunta esto no lo plantea Stefano más INI en la obra no pero en la ola en la hora empieza prácticamente en el primer tercio de la obra ellos abren en una tienda de algodón bueno una tienda de telas las no y derepente a uno de ellos a Henry se le ocurre es que porque además de vender telas no vendemos palas y cubos y herramientas para para cultivar la tierra para las plantaciones que no está suministrando la tela algodón Iggy si esto se le ocurre curiosamente un poquito antes de uno grandes incendios que son históricos que hubo en Alabama que quemaron prácticamente que arrasaron con todas las plantaciones no

Voz 1368 13:57 que luego necesita rehúsa la mucha falta necesitados

Voz 1 14:00 borraron vendiendo palas y cubos o no pero uno se pregunta joder es muy fuerte

Voz 2 14:06 si Castro el IRA o va ya rozan el límite

Voz 1368 14:10 entente no damos respuesta aromas y ni tampoco en algunas de estas cosas que leyendo porque ya que tenía que ver

Voz 1826 14:17 que ganó es ir a ver la obra me voy si de verdad no no te vayas no te vayas no quede en la veda

Voz 1368 14:23 después pero pero en algunas de estas cosas que que he leído decían que a lo mejor había sido que la gente salía con la sensación de que había sido un poco complacientes no como diciendo no les avisado la caña suficiente los

Voz 2 14:38 pero yo creo que esto no puede ser pilló que soy bastante yo soy bastante peligroso en cuanto cuando he dicho que pienso que el teatro no debe ser panfletarismo yo tengo mucho peligro con eso porque porque ello enseguida me voy a contar mi pedo Fellini pedo no es no es interesante va en un escenario yo creo que en un escenario era interesante y por eso me encantó el texto de Machine es que es es un texto que realmente cuenta los hechos con con mucha gracia y lo transforman un cuento hace que el espectador vaya entender eh porque estamos donde estamos pero sin grandes filósofa das ni ni discursos imposibles de entender sobre la economía etc etc lo hace de una manera muy muy sencilla ver

Voz 1 15:18 qué son cuatro horas y media hemos tenido que pegarle mucha tijera el texto para encontrar realmente lo que nos parecía interesante y sobre todo lo que no parecía teatral pero es una obra que para empezar que eso es una cosa que que tú no habrás está escrita

Voz 2 15:31 en en verso libre

Voz 1 15:33 es un monólogo esta es es es no hay quiero decir no pone fulanito dice no sé qué entonces es una obra que que te te da mucha libertad para la Predator

Voz 1826 15:41 oye y que a mí me aburre muchísimo cuando voy a un sitio y me dicen que es lo que debería pensar me gustaría sacar mis conclusiones cómo se puede hacer después de ver de disfrutar

Voz 2 15:51 Lehman triste Balada para sexteto

Voz 1826 15:53 tres actos dirigida adoptada por Sergio Peris Mencheta que ha tomado café esta tarde con nosotros en La Ventana y que es posible que después